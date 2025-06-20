Jak využívat AI pro rozvoj podnikání (příklady použití a nástroje)

AI mění způsob, jakým firmy rostou, komunikují se zákazníky a uzavírají obchody. Od psaní e-mailů s vysokou konverzí až po identifikaci nových potenciálních zákazníků – umělá inteligence pomáhá firmám pracovat chytřeji v každé fázi rozvoje podnikání.
Společnost McKinsey odhaduje, že umělá inteligence by mohla zvýšit globální zisky podniků až o 4,6 bilionu dolarů tím, že změní způsob, jakým týmy uvádějí na trh, prodávají a podporují své produkty.
Pokud tedy přemýšlíte, jak AI skutečně využít ve své strategii růstu podnikání, tento blog vám to vysvětlí na konkrétních příkladech, nástrojích a příkladech, které můžete začít používat ještě dnes.
Porozumění AI pro rozvoj podnikání
Rozvoj podnikání zahrnuje vytváření a implementaci strategií pro podporu růstu se zaměřením na interní obchodní operace a externí tržní příležitosti. To znamená provádění průzkumu trhu, analýzy odvětví, sledování konkurence a shromažďování předpovědí do budoucna.
Tento proces má dopad na všechna oddělení vaší společnosti, od marketingu po lidské zdroje. Proto je nutné analyzovat různé aspekty, shromažďovat data a na základě těchto poznatků plánovat budoucí kroky.
Umělá inteligence je vaším pomocníkem, který vám pomáhá tyto procesy provádět. Zde je několik příkladů, jak vám může pomoci:
- Strojové učení: Identifikuje trendy a anomálie v datech za účelem získání smysluplných poznatků.
- Prediktivní modelování: Vylepšuje algoritmy pro předpovídání potřeb zákazníků, změn na trhu a prodejních příležitostí.
- Zpracování přirozeného jazyka: Využívá chatboty a virtuální asistenty pro zákaznický servis a podporu v reálném čase.
- Analýza sentimentu: Sleduje sociální média a zpětnou vazbu, aby změřila sentiment zákazníků a podle toho upravila strategie.
- Analýza scénářů: Simuluje různé obchodní scénáře, které pomáhají plánovat strategii a předvídat potenciální výzvy.
🧠 Zajímavost: Zatímco 76 % spotřebitelů se obává dezinformací souvisejících s umělou inteligencí, 65 % ostatních se rozhodlo jí důvěřovat.
Jak používat AI v rozvoji podnikání
Níže uvedená citace Sama Altmana, spoluzakladatele a generálního ředitele OpenAI, shrnuje, proč je třeba integrovat AI do vašeho plánu rozvoje podnikání:
V současné době se hodně mluví o tom, být AI společností. Po spuštění iPhone App Store se hodně mluvilo o tom, být mobilní společností. Ale žádná softwarová společnost dnes neříká, že je mobilní společností, protože by bylo nemyslitelné nemít mobilní aplikaci. A bude nemyslitelné nemít integrovanou inteligenci do každého produktu a služby. Bude to prostě očekávaná, samozřejmá věc.
AI již není jen trendem. Ať už chcete zadat objednávku online, ovládat domácí spotřebiče nebo telefonovat, AI je v centru všeho.
Zde je šest případů použití AI, které vám mohou usnadnit práci a zvýšit provozní efektivitu:
1. Automatizujte rutinní úkoly
Úkoly jako plánování schůzek, sledování e-mailů a zadávání dat jsou časově náročné a frustrující. Jsou také náchylnější k chybám, protože delší období monotónní práce může snížit pozornost člověka.
Nástroje založené na umělé inteligenci mohou převzít opakující se úkoly a nahradit je inteligentní automatizací. Software pro automatizaci úkolů, jako jsou virtuální asistenti, může také analyzovat váš kalendář a upřednostňovat úkoly na základě termínů a důležitosti projektu, aby se eliminovaly rušivé vlivy.
Způsoby implementace automatizace pomocí umělé inteligence:
- Integrace CRM: Používejte CRM systémy s podporou umělé inteligence k automatickému zaznamenávání interakcí s klienty, aktualizaci kontaktních informací a označování úkolů s vysokou prioritou.
- Chatboty: Nasazujte chatboty na svém webu a sociálních médiích, aby vyřizovaly běžné dotazy a udržovaly potenciální zákazníky v kontaktu i po pracovní době.
2. Využijte prediktivní analytiku pro strategické rozhodování
Prediktivní analytika založená na AI využívá data v reálném čase a historická data k předpovídání tržních trendů, chování zákazníků a nadcházejících změn.
Studium těchto datových poznatků vám pomůže předvídat příležitosti a výzvy, což vám umožní dobře naplánovat další kroky.
Takto provádějí systémy AI analýzu dat:
- Prognózy prodeje: Prozkoumejte minulá data o prodeji a tržní podmínky pomocí modelů umělé inteligence, abyste mohli předpovědět budoucí výkonnost a řídit alokaci zdrojů a plánování strategie.
- Identifikace trendů: Sledujte sociální média, zprávy a zprávy z oboru, abyste identifikovali nové trendy nebo změny v názorech zákazníků.
- Řízení rizik: Využijte AI k identifikaci potenciálních rizik ve vašem portfoliu prostřednictvím analýzy proměnných, jako je volatilita trhu a jednání konkurence.
3. Personalizujte interakce se zákazníky a jejich zapojení
Bez loajálních zákazníků neexistují žádné prodeje ani značky. Nejlepší způsob, jak si vybudovat zákaznickou základnu, je navazovat smysluplné vztahy.
AI dokáže segmentovat vaše publikum a personalizovat zážitky každého jednotlivce na základě studia jeho jedinečných preferencí, interakcí a chování.
Tento přizpůsobený přístup k řízení vztahů se zákazníky jim dává pocit, že jsou vyslyšeni a že se o ně někdo stará, a pomáhá budovat smysluplnější vztahy.
Využijte nástroje AI zde k:
- Přizpůsobte marketingové strategie: Analyzujte data o zákaznících a automatizujte personalizovaný e-mailový marketing, kampaně na sociálních médiích a doporučení produktů.
- Mapujte cestu zákazníka: Využijte AI k vytvoření podrobných map cest vašich zákazníků, abyste identifikovali slabá místa a příležitosti pro zapojení.
🧠 Zajímavost: Alespoň 65 % společností využívá generativní AI pro jednu obchodní funkci, zatímco několik společností ji využívá pro více než jednu. Dvě nejčastější použití jsou marketing a prodej a vývoj produktů a služeb.
4. Optimalizujte generování a kvalifikaci potenciálních zákazníků
Chcete-li najít kvalitní potenciální zákazníky, musíte vytvořit cílené marketingové materiály. Zatímco výzkum může být pro kohokoli náročný, algoritmy jsou konstruovány jinak.
AI dokáže prohledávat velké objemy dat a identifikovat potenciální zákazníky s nejvyšší pravděpodobností konverze, čímž šetří čas a úsilí vašeho prodejního týmu.
Využijte systémy AI ke zlepšení svých budoucích prodejů:
- Systémy hodnocení potenciálních zákazníků: Hodnoťte potenciální zákazníky na základě jejich zapojení, chování a demografických údajů a zaměřte svůj prodejní tým na příležitosti s vysokým potenciálem.
- Analýza chování: Analyzujte, jak potenciální zákazníci interagují s vašimi digitálními kanály, abyste určili nejlepší čas a způsob oslovení.
- Segmentace trhu: Segmentujte svůj trh podrobněji, abyste mohli vytvářet jemnější strategie cílení a komunikace, které budou rezonovat s konkrétními skupinami nebo odvětvími.
5. Proveďte analýzu konkurence a průzkum trhu
Jak byste se odlišili, pokud by více než dvě firmy prodávaly stejný produkt nebo nabízely podobné služby jako vy? Prostřednictvím diferenciace produktů – marketingem vaší USP!
Vyžaduje to hluboké porozumění tržnímu prostředí, včetně aktuálních trendů, slabých stránek konkurence a očekávání zákazníků. Nástroje AI vám mohou pomoci sledovat a analyzovat tyto metriky v reálném čase.
Takto vám modely AI pomohou získat konkurenční výhodu:
- Nástroje pro sledování sociálních sítí: Sledujte zmínky o vaší značce, konkurentech a trendech v oboru a získejte přehled o náladách na trhu.
- Konkurenční benchmarking: Porovnejte svůj výkon s benchmarky v oboru a zjistěte, v jakých oblastech se můžete zlepšit nebo inovovat.
- Analýza mezer v obsahu: Analyzujte obsahové strategie konkurence a najděte mezery ve svých strategiích, abyste se mohli zaměřit na témata, která rezonují s vaším publikem.
6. Nastavte konkurenceschopné ceny
Nikdo nechce podceňovat své úsilí nebo odradit zákazníky nereálnými cenami. Správná rovnováha ve vaší cenové strategii zvyšuje podíl na trhu a přitahuje více zákazníků.
AI může navrhovat nové ceny na základě poptávky na trhu, cen konkurence a chování zákazníků. Zůstaňte konkurenceschopní a maximalizujte své příjmy.
Zde je návod, jak využít AI v prodeji :
- Datové zdroje v reálném čase: Studujte podmínky na trhu a ceny konkurence, abyste mohli navrhnout optimální cenové strategie.
- Modelování scénářů: Simulujte různé cenové scénáře a jejich dopad na tržby pro rozhodnutí založená na datech, která vyvažují ziskovost a hodnotu pro zákazníka.
- Personalizované slevy: Porozumějte chování zákazníků a historii jejich nákupů, abyste mohli nabídnout přizpůsobené slevy/motivační programy, zvýšit konverzi a loajalitu zákazníků.
📌 Příklad: AI v rozvoji podnikání
Podívejme se, jak společnost Accenture pomohla společnosti Procter & Gamble (P&G) implementovat AI za účelem zlepšení procesu vývoje produktů.
Výzvy, kterým čelí společnost P&G:
- Držet krok s požadavky trhu
- Složitá formulace produktu
- Ruční a časově náročný proces vývoje
- Nerovnováha proměnných, jako jsou ingredience, omezení a regionální preference
Řešení od Accenture:
Společnost Accenture ve spolupráci s P&G vytvořila sadu nástrojů Human + Machine. Pomohla jim vyvinout dva klíčové přístupy – vysvětlitelnou AI a generativní sítě.
Zatímco vysvětlitelná AI přinesla malé, ale významné vylepšení stávajících produktů díky jemnému doladění formulací, generativní sítě vedly vývojáře k objevování zcela nových formulací.
Druhý systém kombinoval dosud neuvažované kombinace ingrediencí a navrhoval nové. Společnost P&G tak optimalizovala stávající produkty a podílela se na inovacích produktů.
Výsledky této spolupráce:
- Generování a testování nových nápadů na receptury
- Navrhování alternativ v případě, že je třeba nahradit nějakou složku
- Rychlejší reakce na změny na trhu a narušení dodavatelského řetězce
- Úspora nákladů na vývoj a eliminace nutnosti fyzického testování
- Rychlejší vytváření personalizovaných produktů pro konkrétní trhy
Nástroje pro využití umělé inteligence v rozvoji podnikání
Nyní, když víte, jak využít AI pro řízení operací, prozkoumejte tyto nástroje pro integraci AI do rozvoje podnikání.
1. Buffer
Pokud vás zajímá, jak může AI pomoci malým podnikům, pak je tento nástroj právě pro vás.
Můžete použít Buffer a jeho integrovaného asistenta AI k psaní, plánování a publikování obsahu na sociálních médiích a současně shromažďovat poznatky. Jeho intuitivní ovládací panel vám umožňuje plánovat příspěvky na více platformách, čímž eliminuje nutnost ručního publikování.
2. DreamHost AI Business Advisor
DreamHost AI Business Advisor je nástroj umělé inteligence pro rozhodování. Pokud máte více podniků a potřebujete personalizované poradenství, vyzkoušejte tento nástroj.
K zodpovězení vašich dotazů využívá ChatGPT 4. 0, má vestavěnou knihovnu promptů a lépe si pamatuje váš kontext v průběhu času.
3. Notta
Notta zaznamenává, přepisuje a shrnuje vaše konverzace z jednání a poskytuje přehled klíčových pojmů a akčních bodů. Přestaňte ztrácet čas dlouhými přepisy – nechte tento nástroj umělé inteligence udělat těžkou práci za vás.
4. ClickUp
ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity, která pomáhá firmám zefektivnit provoz, spravovat projekty a posílit spolupráci. Jako nástroj založený na umělé inteligenci nabízí ClickUp inteligentní funkce, které podporují rozvoj podnikání automatizací opakujících se úkolů, poskytováním praktických informací a zlepšováním rozhodování. Tato aplikace pro vše, co souvisí s prací nabízí řešení pro správu znalostí, týmovou komunikaci a kompletní správu projektů, vše založené na umělé inteligenci.
Můžete integrovat jeho software pro řízení podniku do svého pracovního prostoru a spravovat všechny aspekty svého pracovního toku pomocí AI. Pojďme se podrobněji podívat na některé z jeho funkcí.
ClickUp pro AI v rozvoji podnikání
Integrovaný AI asistent ClickUp, ClickUp Brain, je integrované pracovní řešení pro zpracování různých obchodních procesů. Zde je několik příkladů, jak vám může pomoci:
1. Automatizace rutinních úkolů
ClickUp Brain přebírá opakující se a časově náročné úkoly tím, že automaticky generuje souhrny projektů, aktualizuje zprávy o pokroku a vytváří seznamy úkolů na základě zápisů z jednání.
Díky automatizaci pomocí umělé inteligence bude váš tým trávit méně času administrativními úkoly a více času strategickou prací.
Bonus: Uživatelé Brain si mohou vybrat z různých modelů AI, jako jsou ChatGPT a Claude.
2. Vytváření a aktualizace úkolů v reálném čase
Představte si, že máte asistenta, který vám nastavuje úkoly a sleduje jejich průběh. AI ClickUp Brain vytváří podúkoly, spouští automatické stand-upy a poskytuje aktualizace průběhu v reálném čase na základě kontextových dat ve vašem pracovním postupu.
Díky tomu jsou všichni členové týmu na stejné vlně a odpadá nutnost nadměrného počtu schůzek a ručního kontrolování stavu.
3. Centralizované komunikační centrum
ClickUp Brain vytváří centralizovaný prostor pro vaši organizaci propojením úkolů, dokumentů a týmové komunikace, díky čemuž budou vaše brainstormingové sezení produktivní.
Můžete snadno přistupovat k historickým kontextům a datovým informacím, abyste mohli diskutovat o nových nápadech na produkty nebo vylepšit marketingovou strategii.
📮ClickUp Insight: Typický znalostní pracovník musí pro vykonání své práce komunikovat v průměru se 6 lidmi. To znamená, že každý den musí kontaktovat 6 klíčových osob, aby shromáždil nezbytné informace, sladil priority a posunul projekty vpřed. Je to opravdu náročné – neustálé sledování, zmatek s verzemi a nedostatečná přehlednost snižují produktivitu týmu. Centralizovaná platforma jako ClickUp s funkcí Connected Search a AI Knowledge Manager řeší tento problém tím, že vám kontext okamžitě zpřístupní na dosah ruky.
4. Prediktivní analytika pro strategická rozhodnutí
ClickUp Brain se neomezuje pouze na správu interních projektů – jeho možnosti sahají až k externímu průzkumu trhu. Tento nástroj dokáže agregovat data z připojených aplikací, jako jsou Google Drive, GitHub a Salesforce, a poskytnout tak komplexní přehled o tržních trendech a chování zákazníků.
Může například analyzovat výkonnost poslední marketingové kampaně a navrhnout optimální strategie pro budoucí kampaně nebo vytvořit upozornění na nové segmenty zákazníků.
5. Přizpůsobená interakce se zákazníky
ClickUp Brain se integruje s vašimi CRM systémy a poskytuje personalizované informace o chování zákazníků. Umělá inteligence dokáže sledovat interakce, předvídat jejich potřeby a dokonce automatizovat následnou komunikaci, což slibuje spokojenost zákazníků.
Podívejte se, jak stačí zadat @𝗕𝗿𝗮𝗶𝗻 v ClickUp a získáte okamžitou podporu a chytré návrhy. 👇
Kromě ClickUp Brain můžete přistupovat také k ClickUp Dashboards, kde můžete vizualizovat přehledy o postupu projektu, produktivitě týmu a provozních procesech v reálném čase. Je to klíč k zajištění toho, aby data byla generována a aktivně využívána ke zlepšení výkonu.
Takto vám mohou pomoci panely ClickUp:
- Vizualizujte personalizované panely s tabulkami, grafy, seznamy a kartami přizpůsobenými vašim jedinečným pracovním postupům a obchodním potřebám.
- Sledujte průběh projektů, pracovní vytížení týmů a klíčové KPI pomocí aktualizací, které vám umožní včasné rozhodování a agilní reakce.
- Využijte předem připravené šablony dashboardů určené pro konkrétní funkce, jako jsou marketingové kampaně, softwarové sprinty, přehledy prodejů a vizualizace CRM.
- Ptejte se AI a získejte kontextové informace ze všech svých dashboardů, čímž snížíte potřebu ručního vyhledávání dat.
- Nastavte si dashboardy, které fungují jako osobní velitelská centra, abyste mohli stanovovat priority úkolů, sledovat denní cíle a zvyšovat individuální produktivitu.
💡 Tip pro profesionály: Pomocí panelu ClickUp Dashboard můžete analyzovat metriky výkonu vedle sebe, což vám poskytne jasný přehled o trendech, pokroku a oblastech, které vyžadují pozornost. Surová data můžete proměnit v obchodní informace porovnáním různých datových sad – ať už se jedná o výkon v různých obdobích, napříč týmy nebo mezi projekty.
Zajistěte také soulad s předpisy a bezpečnost dat pomocí robustních funkcí správy ClickUp, vylepšených monitorováním a upozorněními založenými na AI.
Mary Zargarian, generální ředitelka a hlavní konzultantka společnosti Zargarian Consulting LLC, sdílela:
ClickUp je srdcem našeho podnikání – naší preferovanou platformou pro správu podniku. Podařilo se nám sjednotit spolupráci a reporting do jednoho systému, díky čemuž má náš tým přehled o naší práci a naši klienti vidí, co pro jejich podnikání děláme.
ClickUp je srdcem našeho podnikání – naší preferovanou platformou pro správu podniku. Podařilo se nám sjednotit spolupráci a reporting do jednoho systému, díky čemuž má náš tým přehled o naší práci a naši klienti vidí, co pro jejich podnikání děláme.
Výhody AI v rozvoji podnikání
Nástroje AI vám pomohou řídit různé aspekty vašeho podnikání. 89 % IT profesionálů a osob s rozhodovací pravomocí v podnikání se domnívá, že AI a strojové učení jsou nezbytné pro dosažení obchodních cílů. Zde je pět důvodů, proč byste neměli opomenout využití AI:
- Umožněte rozhodování založené na poznatcích: Využijte poznatky získané pomocí umělé inteligence k přijímání přesnějších rozhodnutí namísto toho, abyste se spoléhali na svou intuici.
- Zvyšte svou produktivitu: Přenechejte velké datové soubory a úkoly AI a využijte její schopnost pracovat nad rámec základních lidských schopností.
- Poskytujte personalizované zážitky: Nechte AI zapamatovat si a zaznamenat každého zákazníka, abyste mohli přizpůsobit jeho interakci s vaší firmou a získat jeho loajalitu.
- Snižte počet lidských chyb: Zrychlete opakující se úkoly pomocí automatizace AI a strojového učení, aniž byste se museli obávat chyb.
- Poznejte lépe své podnikání: Analyzujte vše, co se týká vaší společnosti, a objevte dosud neprozkoumané možnosti vývoje produktů, integrace služeb a dalšího.
👀 Věděli jste, že... Přibližně 49 % technologických lídrů integrovalo AI do své základní obchodní strategie, zatímco třetina ji zahrnula do svých produktů a služeb.
Výzvy umělé inteligence v rozvoji podnikání
Než začnete tyto metody implementovat, abyste revolučním způsobem změnili rozvoj podnikání, mějte na paměti tyto tři výzvy. Zvažte jejich možná řešení, abyste zajistili odpovědné používání umělé inteligence.
1. Nedostatek dovedností
Zatímco 75 % společností zavedlo AI, pouze 35 % z nich disponuje potřebnými dovednostmi a školením, aby ji mohlo efektivně využívat. Tato mezera ve specializovaných znalostech často brání podnikům v úspěšné implementaci procesů AI, což může zpomalit inovace a růst.
Tuto situaci mohou pomoci vyřešit školicí programy a workshopy zaměřené na zdokonalení znalostí zaměstnanců v oblasti konceptů, nástrojů a osvědčených postupů umělé inteligence. Podniky mohou také přizvat specialisty nebo konzultanty v oblasti umělé inteligence, aby pomohli překlenout mezeru ve znalostech během implementace.
2. Vysoké náklady na implementaci
Řešení umělé inteligence mohou být nákladná, protože zahrnují náklady na pořízení softwaru, upgrade infrastruktury a průběžnou údržbu. Pro mnoho podniků mohou být tyto počáteční investice limitujícím faktorem.
Zvažte, zda nezačít v malém a vyzkoušet AI v konkrétní oblasti vašeho podnikání, abyste ověřili její návratnost investic, než rozšíříte její použití. Cloudová řešení AI nabízejí nižší počáteční náklady a možnosti škálovatelnosti, což z nich činí nákladově efektivní alternativu k lokálním řešením.
3. Kvalita a dostupnost dat
AI se při efektivním zpracování a analýze informací opírá o data. Poskytování přesných poznatků a vytváření úspěšných strategií rozvoje podnikání vyžaduje bezchybná, úplná, konzistentní a relevantní data.
Mnoho organizací však má potíže s plněním těchto standardů, což vede k zkresleným analýzám a špatnému rozhodování.
Stanovení jasných datových standardů, zajištění konzistence napříč zdroji a provádění pravidelných hodnocení a auditů kvality dat může výrazně zlepšit spolehlivost a přesnost dat.
Budoucnost AI v rozvoji podnikání
Zpráva PWC „Sizing the Prize Report“ zmiňuje hlavní výhodu zavedení umělé inteligence pro rozvoj podnikání:
Výsledkem je mnohem větší výkonnost a relevance, než jaké by vaše firma mohla dosáhnout bez nekonečných možností AI.
Zpráva také odhalila, že AI může do roku 2030 přispět k globální ekonomice až 15,7 biliony dolarů, což je více než současný výkon Číny a Indie dohromady.
Chcete-li se stát součástí těchto čísel, podívejme se, které trendy v oblasti AI musíte sledovat!
1. Strategie Person Plus AI
Strategie Person Plus AI se, jak již název napovídá, zaměřuje na kombinaci lidské odbornosti s technologií, namísto jejich vzájemného protikladu. Zatímco nástroje AI analyzují velké datové soubory a automatizují opakující se úkoly, lidé se mohou soustředit na implementaci navrhovaných řešení.
2. Generativní AI
Kromě tvorby obsahu má generativní AI potenciál k mnohem více. Zatímco 76 % marketérů ji používá k psaní, 53 % oceňuje také její schopnost analyzovat data, personalizovat zprávy, vytvářet marketingové kampaně a optimalizovat SEO strategii.
Stejní marketingoví specialisté také uvedli, že generativní AI má potenciál eliminovat zbytečnou práci a ušetřit jim více než pět hodin týdně, což odpovídá více než jednomu měsíci ročně.
3. Konverzační AI
Už jste někdy komunikovali s Alexou nebo Siri? Tito virtuální asistenti a chatboti využívají obrovské množství dat, strojové učení a zpracování přirozeného jazyka (NLP) k napodobování lidských konverzací, rozpoznávání řeči a porozumění textovým vstupům v několika jazycích.
Neustálá smyčka lidských interakcí a procesů strojového učení pomáhá zlepšovat paměť a kontext, a tím poskytovat lepší reakce.
Orientace v těchto trendech při plánování způsobu, jak čelit výzvám, vám může pomoci naplánovat strategii rozvoje podnikání s využitím umělé inteligence! Jste připraveni?
👀 Věděli jste, že... 78 % lidí se domnívá, že výhody AI převažují nad jejími riziky.
Posilte své podnikání s ClickUp Brain
AI rychle mění rozvoj podnikání, takže se stává nezbytnou, nikoli volitelnou záležitostí. Abyste si udrželi náskok, potřebujete správné nástroje a dovednosti, abyste mohli plně využít její potenciál.
ClickUp společně s ClickUp Brain nabízí komplexní řešení určené pro profesionály v oblasti rozvoje podnikání. Díky výkonným funkcím umělé inteligence můžete automatizovat opakující se úkoly, získávat praktické poznatky a zefektivnit celý svůj pracovní postup.
Chcete, aby váš tým byl v obraze? ClickUp University poskytuje komplexní školení o všem, od základů až po pokročilé funkce, aby váš tým mohl platformu využívat na maximum. Navíc můžete ClickUp vyzkoušet zdarma a na vlastní kůži se přesvědčit o jeho schopnostech.
Díky více než 1 000 integracím se ClickUp hladce přizpůsobí vašim stávajícím procesům a stane se vaším digitálním asistentem pro chytřejší a rychlejší růst podnikání. Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes a odemkněte budoucnost rozvoje podnikání!