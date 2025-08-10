Bezplatné šablony prodejních listů, které vám pomohou zlepšit prezentaci vašich produktů

Představte si, že máte skvělý produkt nebo službu, ale vaše cílová skupina to nechápe. Právě v takových případech přichází na řadu prodejní list. Jednostránkový dokument je navržen tak, aby okamžitě sdělil, co váš produkt řeší a proč je to nejlepší řešení.
Pokud však váš prodejní leták není dostatečně poutavý, chybí v něm klíčové informace, je přeplněný nevhodnými vizuálními prvky nebo postrádá výzvu k akci, riskujete, že potenciální zákazníky zmátete nebo úplně ztratíte.
Proto je důležité používat dobře navrženou šablonu prodejního listu produktu. Pomůže vám zdůraznit konkrétní vlastnosti, přidat působivou fotografii produktu a prezentovat údaje o výkonu, ceně a výhodách v atraktivním formátu. Zákazníkům a klíčovým rozhodovacím osobám také jasně sdělí vaši hodnotovou nabídku.
V tomto průvodci najdete 10 bezplatných a přizpůsobitelných šablon prodejních listů, které vám pomohou vytvořit působivé a profesionální marketingové materiály a zapůsobit na potenciální kupce.
🔎 Věděli jste? Barvy v marketingu vyvolávají různé emoce a ovlivňují nákupní rozhodnutí. Například modrá barva často vyjadřuje důvěru, zatímco červená vyvolává pocit naléhavosti. Je to jako tajný jazyk přesvědčování!
Co jsou šablony prodejních listů?
Šablona prodejního listu je předem navržený jednostránkový dokument, který vám pomůže co nejefektivněji prezentovat váš produkt nebo službu. Jedná se o chytrou zkratku k vytvoření skvělého prodejního listu, aniž byste museli začínat od nuly, a umožňuje vám zdůraznit prodejní argumenty v přehledném a snadno čitelném formátu.
Když tedy využijete šablonu prodejního listu produktu, získáte:
- Rychle vytvořte prodejní list společnosti, který odráží identitu vaší značky.
- Zdůrazněte klíčové vlastnosti a specifikace produktů pomocí vlastních fotografií, cen a loga společnosti.
- Přidejte jednoduchou výzvu k akci, například QR kód odkazující na centrum zdrojů nebo odkaz na webovou stránku.
- Zaměřte se na designové prvky, které posílí váš první dojem.
Použití prodejního listu je obzvláště užitečné pro strategii uvedení produktu na trh. Jak?
Řekněme, že jste zakladatelem startupu a připravujete se na veletrh. Místo toho, abyste se honili, použijete bezplatné šablony prodejních listů k vytvoření propracovaného produktového listu, který zapůsobí na potenciální kupce a potenciální klienty, ještě než s vámi vůbec promluví.
Co dělá šablonu prodejního listu dobrou?
Pečlivě připravená šablona prodejního listu vám pomůže prezentovat vaše produkty sebevědomě a jasně. Vypráví příběh vašeho produktu, zaujme vaši cílovou skupinu a přiblíží potenciální zákazníky o krok blíže k nákupu.
Zde jsou klíčové vlastnosti, které by měla ideální šablona prodejního listu pro potenciální zákazníky obsahovat:
- Výrazný, poutavý nadpis: Hledejte šablonu prodejního listu s designem, který upoutá pozornost čtenáře tím, že okamžitě uvede největší výhodu vašeho produktu ✅
- Jasný popis produktu: Vyhledejte úspěšnou šablonu prodejního listu, která zdůrazňuje, co váš produkt je, jak funguje a jaké konkrétní problémy řeší ✅
- Seznam funkcí pro rychlý přehled: Vyberte šablony prodejních listů, které rozebírají klíčové vlastnosti produktu, specifikace produktu nebo technické parametry produktu pomocí krátkých odrážek ✅
- Působivá fotografie nebo vizuál produktu: Vyberte si skvělou šablonu prodejního listu, která vždy poskytuje prostor pro vysoce kvalitní obrázky nebo vaše fotografie, aby potenciální kupující mohli navázat kontakt s produktem ✅
- Přehledné rozvržení a hierarchie: Vyberte si šablonu prodejního listu, která usnadňuje přehlednost díky rozdělení obsahu do jasných sekcí na jedné stránce ✅
- Přesvědčivý text s výzvou k akci: Vyberte si šablony prodejních listů s výzvou k akci. Klasickým příkladem prodejního listu je jednoduchá výzva jako „Objednejte si demo“, „Navštivte naše webové stránky“ nebo „Naskenujte tento QR kód“ ✅
🧠 Zajímavost: Jen 35 % času obchodního zástupce je věnováno prodeji! Většinu dne tráví administrativními úkoly, jako je zadávání dat a vytváření zpráv.
Nejlepší šablony prodejních listů, které stojí za prozkoumání
Zde jsou nejlepší bezplatné šablony prodejních listů od ClickUp, aplikace pro práci, která umí všechno, a dalších platforem, které pomáhají vašim prodejním a marketingovým týmům šetřit čas.
Tyto šablony jim snad umožní soustředit se na uzavírání obchodů a ne na navrhování dokumentů od nuly.
1. Šablona prodejní stránky ClickUp
Šablona prodejní stránky ClickUp poskytuje podrobný interaktivní rámec, ve kterém prodejní týmy organizují zprávy, vizuální prvky a ceny v centralizovaném, přizpůsobitelném dokumentu. Je to více než jen statická jednostránková šablona – podporuje flexibilní rozvržení přizpůsobené tak, aby zdůrazňovalo jedinečné prodejní argumenty, procesy onboardingu a variace CTA.
Díky integrovaným funkcím ClickUp Docs, ClickUp Whiteboards a sledování projektů vám tato šablona poskytuje náskok při zdůrazňování výhod produktů, vytváření poutavých textů a optimalizaci výkonu, a to vše na jedné centrální platformě. Navíc můžete stránku strukturovat do rozbalitelných bloků obsahu, jako jsou hlavní funkce, srovnání s konkurencí a screenshoty produktů, a zároveň přiřadit vlastnictví pro aktualizace nebo A/B testování různých verzí.
💛 Proč si je zamilujete:
- Zajistěte transparentnost pomocí widgetů typu drag-and-drop, formátování markdown a komentářových vláken.
- Zdůrazněte klíčové odlišnosti, příklady použití a logiku cenové politiky pomocí formátování bohatého na média.
- Připojte přímé odkazy na ukázky, návody k produktům nebo reference zákazníků v rámci stejného pracovního prostoru.
- Spravujte úpravy v reálném čase, historii verzí a zpětnou vazbu týmu.
Ideální pro: Týmy zabývající se SaaS a digitálními produkty ve fázi růstu, které chtějí zefektivnit a rozšířit způsob, jakým vytvářejí a spravují prodejní materiály.
Toto řekl o ClickUp Blaine Labron, viceprezident pro digitální obchod a technologie ve společnosti Pressed Juicery:
ClickUp je nástroj, který nám opravdu pomohl přinést inovace do tohoto odvětví, díky čemuž jsme po pandemii zvýšili podíl digitálních prodejů z 2 % na více než 65 %.
2. Šablona návrhu akce ClickUp
Prezentace vícedenního setkání vedoucích pracovníků nebo networkingové akce v oboru vyžaduje více než jen sadu snímků. Šablona návrhu akce ClickUp vám pomůže strukturovat a prezentovat vaše plány akce jasně a profesionálně. Ať už organizujete konferenci, večírek nebo uvedení produktu na trh, tato šablona poskytuje jasný formát pro sdělení cílů akce, logistiky a zážitků hostů.
Každá sekce je vytvořena pro konkrétní účel: přidejte denní rozvrhy, životopisy řečníků, podrobnosti o místě konání, přehledy sponzorů a logistické poznámky. Flexibilní rozvržení vám také umožňuje přizpůsobit vizuální prvky, časové osy a úkoly, což zajišťuje hladký proces plánování od návrhu až po realizaci.
💛 Proč si je zamilujete:
- Vložte vizuální makety nebo moodboardy, které klientům pomohou vizualizovat zážitek z akce.
- Centralizujte seznamy dodavatelů, podrobnosti o vstupenkách, klíčové dokumenty a další fyzické produkty.
- Porovnejte hodnotu a logistiku a poskytněte jasnou zpětnou vazbu.
- Naplánujte logistiku, jako jsou očekávání hostů, interaktivní prvky a koncepty nálady.
Ideální pro: Organizátory akcí, firemní týmy, marketingové agentury a manažery prostor, kteří prezentují nápady klientům nebo interním zainteresovaným stranám.
💡 Tip pro profesionály: Pokud máte potíže s tím, jak začít s hlavními výhodami a hodnotou vašeho produktu, zeptejte se AI asistenta ClickUp, ClickUp Brain. Může být vaším partnerem při brainstormingu, až budete hledat finální sdělení a prodejní strategii.
3. Šablona ClickUp Campaign Brief
Úspěšné marketingové a prodejní kampaně začínají jasným kreativním briefem. Šablona briefu kampaně ClickUp funguje jako živý dokument, který nastiňuje cíle kampaně a klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a propojuje je s poznatky o cílovém publiku, tónem komunikace a termíny dodání.
Šablona pomáhá marketérům zjednodušit komunikaci, stanovit jasné cíle a efektivně realizovat uvedení nového produktu na trh, sezónní propagaci nebo zvýšení povědomí o značce. Každá součást je modulární: definujte primární cíle, segmentujte publikum, zdůrazněte hierarchii sdělení a připojte kreativní reference.
💛 Proč si je zamilujete:
- Přidejte odkazy na materiály kampaně, reference a pokyny pro používání značky.
- Organizujte komponenty kampaně pomocí přizpůsobitelných polí pro publikum, zprávy, kanály a KPI.
- Sledujte pokrok vizuálně pomocí různých zobrazení, jako jsou tabulka, kalendář, Ganttův diagram a pracovní vytížení.
- Přiřazujte úkoly členům týmu s termíny, prioritami a vnořenými podúkoly pro plnou odpovědnost.
Ideální pro: marketingové týmy, kreativní agentury a obchodní oddělení, které plánují strategické kampaně v oblasti digitálních médií, tisku nebo uvedení produktů na trh a potřebují sjednotit strategii, inovace a distribuci do jednoho centralizovaného dokumentu.
4. Šablona případové studie ClickUp
Šablona případové studie ClickUp promění úspěchy v narativní obsah s bohatým formátováním a vloženými údaji o výkonu. Je optimalizována pro použití v různých materiálech, od prodejních prezentací po vstupní stránky a další. Nejlepším důkazem hodnoty je skutečný příběh úspěchu zákazníka – jasně strukturovaný a připravený pro podporu prodeje.
Rozvržení obsahuje zástupné symboly pro informace o klientovi, problémy, navrhovaná řešení, implementaci a výsledky. Poskytuje podrobný rámec pro shromažďování dat, analýzu zákaznické cesty a prezentaci reálných výsledků, čímž zdůrazňuje hodnotu vašeho produktu nebo služby.
💛 Proč si je zamilujete:
- Vytvořte konzistentní příběh – problém, řešení, výsledky – s verzemi specifickými pro dané odvětví, abyste lépe oslovili cílovou skupinu.
- Sdílejte případové studie jako samostatné dokumenty nebo je integrujte do nabídek.
- Sledujte pokrok pomocí vlastních stavů, které popisují jednotlivé fáze pracovního postupu vaší případové studie.
- Snadno spolupracujte pomocí komentářů v reálném čase a nástrojů pro psaní založených na umělé inteligenci, které vám pomohou efektivně vytvářet návrhy.
Ideální pro: marketingové týmy, tvůrce obsahu, B2B SaaS společnosti, produktové manažery a akademické výzkumníky, kteří chtějí dokumentovat úspěšné příklady použití a budovat důvěru prostřednictvím reálných výsledků.
💡 Tip pro profesionály: Pokud chcete, aby váš tým dosahoval prodejních cílů a uzavíral více obchodů, musíte mít účinné strategie pro zvýšení produktivity prodeje:
- 🎯 Stanovte si jasné, SMART prodejní cíle pomocí šablony ClickUp SMART Goals Template, abyste sladili úsilí a měřili úspěch.
- 🛠️ Optimalizujte svůj prodejní proces zjednodušením jednotlivých kroků a odstraněním nadbytečných činností pomocí šablony prodejního procesu ClickUp.
- ⏱️ Ovládněte time management automatizací méně důležitých úkolů pomocí ClickUp Automations.
- 💬 Posilte komunikaci pomocí nástrojů jako ClickUp Chat a ClickUp Clips pro hladkou spolupráci týmu.
5. Šablona stručného popisu marketingové kampaně ClickUp
Při plánování marketingové iniciativy pro více platforem často dochází k nejasnostem ohledně rolí, sdělení nebo načasování. Šablona ClickUp Marketing Campaign Brief Template zabraňuje těmto nesrovnalostem tím, že konsoliduje veškerou logistiku kampaně do formátu, který funguje jako nástroj pro briefing a prodejní list. Pomáhá vám plánovat, realizovat a sledovat vaše marketingové iniciativy od začátku do konce s jasností a přesností.
Tato šablona, navržená pro zefektivnění strategie kampaně a spolupráce, umožňuje marketingovým týmům nastínit cíle, identifikovat cílové skupiny, plánovat sdělení a spravovat zdroje, a to vše na jednom místě. Týmy mohou také definovat celkovou narativu, připojit výstupy podle data a vyjasnit schvalování – vše v jednom centralizovaném dokumentu.
💛 Proč si je zamilujete:
- Rozdělte výstupy podle platformy, vlastníka a časového harmonogramu výroby.
- Nastíňte své prodejní cíle pomocí předem připravené sekce, abyste vyjasnili cíle a metriky úspěchu.
- Propojte kreativní briefy s kalendářovými zobrazeními a reportovacími dashboardy.
- Spolupracujte v reálném čase díky integrovaným komentářům, nástrojům pro psaní založeným na umělé inteligenci a aktualizacím stavu.
Ideální pro: marketingové manažery, digitální agentury a kreativní týmy, které plánují multikanálové kampaně napříč platformami s více zúčastněnými stranami.
🎥 Zde je přehled toho, jak vytvořit marketingový plán na ClickUp:
6. Šablona návrhu projektu ClickUp
Prezentace nového interního systému nebo externí spolupráce často vyžaduje přizpůsobený, ale opakovatelný rámec. Šablona návrhu projektu ClickUp je hybridem mezi návrhem a strukturovaným prodejním listem, který nabízí jasnost ohledně rozsahu, výstupů, rolí týmu a očekávané návratnosti investic.
Šablona obsahuje všechny důležité části, jako jsou cíle, prohlášení o hodnotě, časové harmonogramy a rozpočet, což zajišťuje, že návrhy produktů jsou jasné, konzistentní a v souladu s očekáváními klientů. Je ideální pro vytváření opakovatelných formátů návrhů s integrovanými schvalovacími pracovními postupy a integrovanou správou úkolů.
💛 Proč si je zamilujete:
- Jasně prezentujte hodnotu projektu pomocí integrované časové osy a souhrnu dopadů, které propojují zdroje, odhady nákladů a plány na zmírnění rizik.
- Definujte rozsah svého projektu pomocí strukturovaných sekcí, jako jsou cíle, výstupy a prohlášení o hodnotě.
- Stanovte jasné časové harmonogramy vyplněním předdefinovaných polí pro datum a trvání nabídky.
Ideální pro: Agentury, konzultanti a projektoví manažeři musí předkládat podrobné, pro klienta připravené návrhy projektů k odsouhlasení a schválení.
7. Šablona návrhu programu ClickUp
Šablona návrhu programu ClickUp pomáhá vytvářet jasné, přehledné a působivé návrhy nových programů nebo služeb. Šablona kombinuje strategii a logistiku do strukturovaného dokumentu, který se čte jako interní prodejní list.
Šablona, která byla vytvořena s cílem eliminovat dohady, poskytuje profesionální rozvržení pro formulování cílů, stanovení priorit úkolů a vyhodnocení nákladů.
💛 Proč si je zamilujete:
- Získejte přístup k sekcím věnovaným sladění podnikání, očekávaným výsledkům, formátům školení, personálním potřebám a odhadům rozpočtu.
- Prezentujte programy ve formátu připraveném pro vedení společnosti k posouzení.
- Využijte automatizaci ke sledování schvalování a zpětné vazby.
- Efektivně odhadujte náklady pomocí přizpůsobitelných zobrazení tabulek, abyste mohli naplánovat rozpočet na materiál a práci.
Ideální pro: Programové manažery, koordinátory neziskových organizací, vládní plánovače a firemní týmy, které spouštějí nebo restrukturalizují programy v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, sociálního dopadu nebo interních operací.
🎥 Podívejte se, jak tým ClickUp používá ClickUp:
8. Šablona prodejního listu pro firemní software od Canva
Šablona prodejního listu pro korporátní podnikání v oblasti HR od Canva je elegantní, profesionálně navržený jednostránkový dokument, který osloví odborníky v oblasti HR. Je také užitečná pro marketingové týmy a obchodní zástupce, kteří chtějí zdůraznit klíčové vlastnosti, výhody a důvěryhodnost společnosti.
Šablona pomáhá přilákat potenciální klienty na akcích, prezentačních schůzkách nebo v digitálních kampaních; buduje důvěru a podporuje zapojení prostřednictvím poutavé a stručné komunikace. Je zde prostor pro reference, bezpečnostní certifikáty, integrace a kontaktní informace.
💛 Proč se vám to bude líbit:
- Komunikujte pomocí přehledných sekcí věnovaných funkcím, hlavním přednostem a shrnutí produktů.
- Prezentujte komplexní nabídky v přehledném a čitelném formátu.
- Výstup v formátech PDF, JPG nebo formátech optimalizovaných pro web pro větší flexibilitu.
- Přizpůsobte branding pomocí svých barev, log a písem, abyste dosáhli elegantního vzhledu v souladu se značkou.
Ideální pro: společnosti zabývající se HR technologiemi, dodavatele SaaS, zakladatele startupů nebo B2B marketéry, kteří propagují HR produkty u korporátních klientů nebo představují řešení na veletrzích a obchodních výstavách.
9. Návrh webových stránek Firemní prodejní list od Canva
Prodejní list pro firemní webové stránky od Canva je výrazná šablona zaměřená na klienta, která propaguje služby v oblasti návrhu webových stránek pro malé podniky. Nabízí dokonalou kombinaci marketingového textu a vizuální struktury, která vysvětluje, proč je digitální přítomnost nezbytná pro růst.
Tento jednostránkový dokument pomáhá designérským agenturám jasně komunikovat svou hodnotu a přilákat potenciální klienty, kteří jsou v online prostoru nováčky. Vede čtenáře od povědomí k akci, takže je ideální pro oslovování zákazníků, prezentační materiály nebo konzultace.
💛 Proč se vám to bude líbit:
- Prezentujte svou nabídku pomocí nadpisu a podnadpisu, které okamžitě sdělí vaši hodnotu.
- Vysvětlete svou nabídku pomocí vedle sebe umístěných sekcí pro služby a důvody, proč si vybrat právě vás.
- Vizuálně zdůrazněte minulé projekty pomocí připravených zástupných symbolů obrázků.
- Jasně vysvětlete designové služby, cenové modely a časové harmonogramy.
Ideální pro: Nezávislé webové designéry, digitální agentury nebo marketingové konzultanty, kteří se zaměřují na majitele malých podniků v oblasti maloobchodu, pohostinství nebo místních služeb, kteří chtějí založit nebo zlepšit svou přítomnost na webu.
🧠 Zajímavost: Prodejní týmy, které ve svých pracovních postupech využívají nástroje umělé inteligence nebo automatizace, hlásí výrazné zvýšení produktivity a celkového výkonu týmu, přičemž 90 % z nich zaznamenalo pozitivní výsledky.
10. Šablona prodejního listu od Xtensio
Šablona prodejního listu od Xtensio je vizuálně přitažlivá jednostránková prezentace, která je navržena tak, aby na první pohled sdělila základní hodnotu vašeho produktu nebo služby. Díky kombinaci přesvědčivého textu, přehledného rozvržení a poutavých vizuálních prvků vám tento prodejní list umožní rychle sdělit, co váš produkt umí, proč je důležitý a v čem vyniká.
Ať už prezentujete zákazníkům, investorům nebo akcionářům, tato šablona vám pomůže jasně a efektivně formulovat vaši nabídku. Je ideální pro upoutání pozornosti při prvotním oslovení nebo při prezentaci produktu.
💛 Proč se vám to bude líbit:
- Vytvářejte mobilní responzivní prodejní stránky s vaší značkou bez nutnosti programování a vkládejte do nich grafy, videa, reference nebo nejdůležitější vlastnosti.
- Spolupracujte na úpravách v reálném čase a distribuujte listy prostřednictvím sdílených odkazů – ideální pro agilní obchodní cykly.
- Zašlete potenciálním zákazníkům odkaz, který se dynamicky aktualizuje, namísto statických souborů.
- Pomocí bloků typu drag-and-drop můžete přidat problémy, popisy produktů, případové studie a výzvy k akci.
Ideální pro: Zakladatele start-upů, marketingové pracovníky a majitele malých podniků, kteří chtějí představit nové nabídky potenciálním zákazníkům, zajistit si podporu zainteresovaných stran nebo je zahrnout do prezentací pro investory.
Zvládněte positioning produktů pomocí šablon ClickUp
Profesionální prodejní listy jsou nezbytné pro jasnou a působivou prezentaci vašich produktů nebo služeb. Sdělují hodnotu, zdůrazňují výhody a upoutávají pozornost, což z nich činí účinné nástroje pro přilákání klientů, uzavření obchodů a zajištění investic.
ClickUp , aplikace pro vše, co souvisí s prací, pomáhá prodejním týmům, majitelům malých podniků a zakladatelům start-upů udržovat pořádek, lépe spolupracovat a pracovat rychleji.
Díky funkcím, jako jsou dokumenty, tabule, správa úkolů, automatizace a spolupráce v reálném čase, můžete vytvářet, sledovat a optimalizovat každou část pracovního postupu ve vaší firmě.
A to nejlepší? ClickUp nabízí více než 1 000 přizpůsobitelných šablon, díky kterým můžete během několika minut spustit své prodejní a marketingové materiály.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp, abyste ušetřili čas, zůstali v souladu a podpořili růst svého podnikání!