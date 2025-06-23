11 nejlepších alternativ k Supernormal pro chytřejší poznámky z jednání pomocí umělé inteligence

Ruční psaní poznámek z jednání je tak rok 2020. 🤷🏽♀️
Dnešní týmy potřebují rychlejší a chytřejší způsoby, jak zaznamenávat podrobnosti ze schůzek, zdůrazňovat klíčové body a plánovat budoucí schůzky bez rizika, že jim unikne něco důležitého. Nástroje vytvořené s využitím umělé inteligence pro pořizování poznámek ze schůzek to usnadňují více než kdy dříve.
Nástroje jako Supernormal pomáhají s přepisováním v reálném čase a generováním shrnutí pomocí umělé inteligence, což usnadňuje dokumentaci schůzek.
Pro mnoho uživatelů však Supernormal nestačí, a to od proměnlivé kvality přepisu a omezených možností úprav až po obavy o soukromí a omezené úložiště. Pokud vaše přepisy nejsou 100% přesné, pokud nemůžete volně upravovat poznámky nebo pokud máte pocit, že je ohroženo vaše soukromí, je čas se poohlédnout jinde.
Proto jsme pro vás připravili 11 nejlepších alternativ k Supernormal. Tyto nástroje nabízejí přesnější přepisy, snadnější přizpůsobení poznámek, vyšší bezpečnost a plynulý pracovní postup napříč platformami pro schůzky.
Nyní se podívejme blíže na nejlepší alternativy Supernormal, které vyhovují vašim potřebám. 🔍
Proč zvolit alternativy k Supernormal?
Generátory zápisů z jednání pomocí umělé inteligence usnadňují vytváření strukturovaných poznámek bez manuální práce. Supernormal si vybudoval renomé díky přepisu v reálném čase a shrnutím jednání generovaným umělou inteligencí, ale není bez nedostatků.
- Nekonzistentní přesnost přepisu: Přepis v reálném čase od Supernormal může mít potíže se špatnou kvalitou zvuku, silným přízvukem nebo technickými diskusemi.
- Žádné ruční úpravy: Pokud AI něco špatně rozumí, nemůžete přepis upravit, což může vést k chybám v dokumentaci schůzky.
- Obavy o soukromí: Uživatelé hlásili, že bot Supernormal se bez povolení připojuje k schůzkám, což vyvolává vážné otázky ohledně bezpečnosti a soukromí.
- Omezené bezplatné úložiště: Plán Starter omezuje celoživotní úložiště na 1 000 minut na uživatele – poté budete muset provést upgrade, abyste měli přístup ke svým vlastním poznámkám ze schůzek.
- Omezení přizpůsobení: Úpravy a personalizace poznámek ze schůzek v rámci platformy jsou ve srovnání s jinými nástroji velmi omezené.
- Vyšší náklady na základní funkce: Důležité funkce, jako jsou šablony, nahrávání videa a integrace, jsou dostupné pouze v placených tarifech.
📮ClickUp Insight: Podle našeho průzkumu efektivity schůzek 12 % respondentů považuje schůzky za přeplněné, 17 % říká, že trvají příliš dlouho, a 10 % se domnívá, že jsou většinou zbytečné. V jiném průzkumu ClickUp 70 % respondentů přiznalo, že by rádi poslali na schůzky náhradníka nebo zástupce, kdyby mohli.
Integrovaný AI Notetaker od ClickUp může být vaším dokonalým zástupcem na schůzkách! Nechte AI zaznamenat všechny klíčové body, rozhodnutí a úkoly, zatímco vy se soustředíte na práci s vyšší přidanou hodnotou. Díky automatickým shrnutím schůzek a vytváření úkolů za pomoci ClickUp Brain vám nikdy neuniknou důležité informace, i když se schůzky nemůžete zúčastnit.
💫 Skutečné výsledky: Týmy, které využívají funkce pro správu schůzek ClickUp, hlásí až 50% snížení zbytečných konverzací a schůzek!
Alternativy k Supernormal v kostce
|Nástroj
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny*
|ClickUp
|– AI Notetaker pro přepisování schůzek – Automatizovaná správa úkolů – Integrace se Zoom, Slack, Microsoft Teams
|Týmy, které potřebují poznámky z jednání, správu úkolů a spolupráci v reálném čase založené na umělé inteligenci
|Navždy zdarma; možnost přizpůsobení pro podniky
|Fireflies. ai
|– Automatický přepis schůzek – Chytré shrnutí pomocí umělé inteligence – Integrace CRM
|Týmy, které potřebují přepis v reálném čase, prohledávatelné poznámky a integraci CRM
|Zdarma; Pro Plan: 10 $/uživatel/měsíc; Business Plan: 19 $/uživatel/měsíc; Enterprise Plan: 39 $/uživatel/měsíc
|Otter. ai
|– Živý přepis – Shrnutí schůzek – Identifikace řečníků – Integrace se Zoomem a Google Meet
|Týmy, které potřebují přepis v reálném čase a živou spolupráci
|Zdarma: 300 minut/měsíc; Pro Plan: 16,99 $/měsíc; Business Plan: 30 $/měsíc; Enterprise: individuální ceny
|Sembly
|– Inteligentní shrnutí – Detekce akčních položek – Chat pro více schůzek – Analýza sentimentu
|Týmy, které potřebují detekci akčních položek, analýzu sentimentu a integraci více platforem
|Zdarma (až 4 hodiny/měsíc); profesionální plán: 10 $/uživatel/měsíc; týmový plán: 20 $/uživatel/měsíc
|Fathom
|– Okamžité shrnutí schůzek – Zvýrazňování v reálném čase – Integrace CRM – Sdílení videoklipů
|Týmy, které potřebují automatické souhrny hovorů přes Zoom a správu úkolů
|Zdarma pro jednotlivé uživatele; Premium: 19 $/uživatel/měsíc; Plán pro týmy: 29 $/uživatel/měsíc; Plán Team Pro: 39 $/uživatel/měsíc
|Avoma
|– Inteligence konverzace – Chytré shrnutí – Integrace CRM – Koučování založené na umělé inteligenci
|Prodejní týmy, které potřebují inteligenci konverzace a synchronizaci CRM
|Bezplatná zkušební verze; plán AI Meeting Assistant: 29 $/uživatel/měsíc; plán Conversation Intelligence: 69 $/uživatel/měsíc; plán Revenue Intelligence: 99 $/uživatel/měsíc
|Krisp
|– Odstranění šumu pomocí umělé inteligence – Odstranění hlasu – Odstranění ozvěny – Nahrávání hovorů
|Týmy, které potřebují jasný zvuk bez šumu během hovorů
|Zdarma: 60 minut/den; Pro Plan: 8 $/uživatel/měsíc; Business Plan: 10 $/uživatel/měsíc; Enterprise: individuální ceny
|Tactiq
|– Titulky živých schůzek – Okamžité zvýraznění – Export do Google Docs, Notion, Slack – Shrnutí pomocí umělé inteligence jedním kliknutím
|Vzdálené týmy, které potřebují rychlou a bezpečnou dokumentaci schůzek
|Bezplatný tarif (omezené zvýrazňování a export); tarif Pro: 12 $/uživatel/měsíc; tarif Team: 20 $/uživatel/měsíc
🎉 Zajímavost: Výraz „zápis z jednání“ nemá nic společného s časem. Pochází z latinského minuta scriptura, což znamená malé poznámky.
Nejlepší alternativa k Supernormal, kterou můžete použít
Zde je nejlepší nástroj, který doporučujeme, pokud hledáte chytřejší a spolehlivější alternativu k Supernormal – navrženou tak, aby splňovala skutečné potřeby vašeho týmu v oblasti spolupráce.
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní sledování cílů a týmovou spolupráci)
Pokud hledáte nástroj, který nejen zaznamenává poznámky ze schůzek, ale také je přímo propojuje s pracovním postupem vašeho týmu, ClickUp by měl být na prvním místě vašeho seznamu.
Aplikace ClickUp, vytvořená jako komplexní aplikace pro práci, kombinuje přepisování schůzek v reálném čase, shrnutí generovaná umělou inteligencí, správu úkolů a týmovou spolupráci – pomáhá týmům přejít od konverzací k akci, aniž by musely používat více aplikací.
🤖 Automatizujte pořizování poznámek a následné úkoly pomocí AI Notetaker
S aplikací ClickUp AI Notetaker můžete automaticky zaznamenávat podrobnosti schůzek, zvýrazňovat klíčové body a vytvářet úkoly, které lze realizovat, aniž byste hnuli prstem.
📄 Standardizujte dokumentaci schůzek pomocí šablon
Máte dost neorganizovaných a neproduktivních schůzek? Šablona ClickUp Meeting Minutes Template usnadňuje strukturování programů schůzek, dokumentování rozhodnutí a sledování výsledků standupů, hovorů s klienty a aktualizací projektů.
Co tato šablona umí:
- 📝 Zaznamenávejte programy schůzek, úkoly a body k diskusi.
- ✅ Přiřazujte úkoly přímo členům týmu s termíny splnění.
- 📅 Udržujte všechny poznámky ze schůzek uspořádané a přístupné na jednom místě.
- 🔄 Standardizujte dokumentaci schůzek v rámci celého týmu nebo organizace.
- 🔍 Rychle si prohlédněte minulé schůzky a sledujte pokrok a odpovědnost.
🧠 Získejte hlubší vhledy s ClickUp Brain
Pokud chcete jít ještě dál, ClickUp Brain funguje jako váš inteligentní asistent pro schůzky. Analyzuje diskuse, navrhuje další kroky a automaticky propojuje výsledky s úkoly, projekty a cíli.
🔗 Propojte celý pracovní postup schůzek pomocí integrací
A protože ClickUp je integrován s platformami jako Microsoft Teams, Zoom a Slack, můžete vše od schůzek po aktualizace projektů spravovat v jednom pracovním prostoru.
Pro týmy, které hledají chytřejší způsob správy dokumentace ze schůzek, sledování úkolů a týmové spolupráce, nabízí ClickUp flexibilitu bez chaosu spojeného s používáním více nástrojů. Je také uznáván jako jedna z nejuniverzálnějších softwarových platforem pro správu schůzek pro týmy všech velikostí.
Nejlepší funkce ClickUp
- AI Notetaker: Automaticky nahrávejte, přepisujte a shrňujte schůzky
- ClickUp meetings: Spravujte celý životní cyklus schůzek, od plánování programu přes pořizování poznámek až po následné kroky po schůzce, pomocí ClickUp meetings.
- Šablona zápisu z jednání: Šablony připravené k použití pro organizaci programů, dokumentování rozhodnutí a sdílení strukturovaných shrnutí jednání. Podívejte se na další šablony poznámek z jednání.
- ClickUp Brain: Funguje jako váš asistent pro schůzky s umělou inteligencí, který analyzuje konverzace, navrhuje akční položky a propojuje výsledky přímo s úkoly a projekty pro rychlejší provedení.
- Integrace: Snadno se připojte k Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Slack a dalším aplikacím a centralizujte své schůzky a úkoly, aniž byste museli přepínat mezi nástroji.
Omezení ClickUp
- Rozsah funkcí může být pro menší týmy při počátečním nastavení příliš rozsáhlý.
- Při konfiguraci přizpůsobených pracovních postupů může být křivka učení strmá.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Recenzent G2 se podělil o to, jak se ClickUp stal komplexním pracovním řešením pro jeho tým:
Flexibilní komplexní řešení pro správu projektů a týmů. Jednou z nejnovějších funkcí je AI poznámky. To mi opravdu pomáhá udržet přehled o schůzkách a o tom, co bylo řečeno.
Flexibilní komplexní řešení pro správu projektů a týmů. Jednou z nejnovějších funkcí je AI poznámky. To mi opravdu pomáhá udržet přehled o schůzkách a o tom, co bylo řečeno.
💡 Tip pro profesionály: Přepisy jsou začátek, ale to, co skutečně posouvá práci vpřed, jsou rozhodnutí a akční položky. Nástroje jako ClickUp jdou ještě o krok dál a automaticky zachycují důležité poznatky.
🗂️ Použijte tyto šablony ClickUp, abyste přeskočili přípravu a mohli se rovnou pustit do práce:
Šablona pro opakující se poznámky ze schůzek , která zajistí soustředěnou a produktivní synchronizaci týmu Šablona pro individuální schůzky zaměstnanců a manažerů , která zefektivní kontroly a sledování růstu v průběhu času
2. Fireflies. ai (nejlepší pro automatický přepis a analýzu schůzek)
Fireflies. ai zjednodušuje přepisování schůzek na pouhé kliknutí na tlačítko „nahrát“.
Je navržen pro zaneprázdněné týmy, aby automaticky nahrával, přepisoval a organizoval hovory bez přerušení vašeho pracovního toku. Podporuje hlavní platformy, jako jsou Zoom, Google Meet, Microsoft Teams a Webex.
Fireflies. ai nabízí přepisy v reálném čase, které můžete prohledávat, komentovat a převádět na úkoly přímo z ovládacího panelu. Díky inteligentním shrnutím pomocí umělé inteligence a integraci CRM je snadné přijímat rychlá rozhodnutí.
Nejlepší funkce Fireflies.ai
- Automatický přepis schůzek: Nahrává a přepisuje schůzky v reálném čase na všech hlavních platformách pro videokonference.
- Prohledávatelné přepisy: Rychle najděte klíčové momenty, řečníky a body k akci v dlouhých přepisech schůzek.
- Nástroje pro spolupráci: Přidávejte komentáře, reakce a přiřazujte úkoly přímo k určitým částem přepisu.
- Chytré shrnutí: Shrnutí generovaná umělou inteligencí automaticky zdůrazňují poznatky z jednání, rozhodnutí a následné úkoly.
- Integrace CRM a aplikací: Synchronizace s nástroji jako Salesforce, Slack, Zapier a Asana pro zefektivnění pracovních postupů.
Omezení Fireflies. ai
- Někteří uživatelé hlásí občasné nepřesnosti v přepisu, zejména u silných přízvuků nebo špatné kvality zvuku.
- Bezplatné a nižší tarify mají omezený úložný prostor a přístup k funkcím.
- Pokročilé analytické funkce a podrobnější přehledy jsou k dispozici pouze v dražších cenových úrovních.
Ceny Fireflies. ai
- Zdarma
- Plán Pro: 10 $/uživatel za měsíc
- Obchodní plán: 19 $/uživatel za měsíc
- Plán Enterprise: 39 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Fireflies.ai
- G2: 4,8/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 250 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Fireflies. ai?
Recenzent G2 se podělil o své zkušenosti s Fireflies. ai takto:
Funguje skvěle s jakýmkoli jazykem, snadno extrahuje zvuk a stahuje přepisy. Zvukové úryvky jsou také skvělé. Neexistuje možnost Pro analytics a balíčky AI aplikací mohou být velmi drahé.
Funguje skvěle s jakýmkoli jazykem, snadno extrahuje zvuk a stahuje přepisy. Zvukové úryvky jsou také skvělé. Neexistuje možnost Pro analytics a balíčky AI aplikací mohou být velmi drahé.
💡 Tip pro profesionály: Integrovat nebo duplikovat? Nástroje, které se připojí k vašemu pracovnímu postupu (jako ClickUp, Slack nebo váš CRM), vždy porazí samostatné nástroje pro pořizování poznámek.
3. Otter. ai (nejlepší pro přepis v reálném čase a živou spolupráci)
Otter. ai je dnes jedním z nejpopulárnějších nástrojů pro přepis v reálném čase a spolupráci při schůzkách. Nejenže nahrává schůzky, ale také přepisuje konverzace v reálném čase, což účastníkům umožňuje číst, sledovat a dokonce interagovat s přepisem během hovoru.
S Otter Assistant můžete automaticky zaznamenávat zápisy z jednání bez ručního nastavování. Automaticky se připojuje k jednáním na Zoom, Microsoft Teams a Google Meet, aby zaznamenával, přepisoval a shrnoval diskuse.
Shrnutí generovaná umělou inteligencí Otter zhušťují dlouhé diskuse do srozumitelných aktualizací, což týmům usnadňuje rychlé prohlížení, sdílení a reagování na konverzace. Ať už spravujete webináře, hovory s klienty nebo interní porady, Otter zajistí, že vám neunikne žádný důležitý detail a žádné úkoly nezůstanou opomenuty.
Pokud hledáte další možnosti přepisu, zde je podrobný seznam některých z nejlepších nástrojů pro přepis pomocí umělé inteligence, které vám pomohou efektivněji zaznamenávat schůzky.
Nejlepší funkce Otter.ai
- Živý přepis: Sledujte konverzace v reálném čase, protože Otter okamžitě přepíše každé slovo.
- Shrnutí schůzek: Rychle si po každé schůzce prohlédněte klíčové body, úkoly a nejdůležitější informace.
- Společná editace: Členové týmu mohou přímo v přepisu zvýrazňovat, komentovat a přidávat poznámky.
- Otter Assistant: Automaticky se připojuje k naplánovaným schůzkám, aby zaznamenával a pořizoval poznámky bez ručního nastavení. Podívejte se na tyto nejlepší aplikace pro plánování, které vám pomohou efektivněji spravovat schůzky a jednání.
- Synchronizace napříč platformami: Přístup k přepisu vašich schůzek na počítači, v mobilních aplikacích a v rozšířeních prohlížeče.
Omezení Otter.ai
- Příležitostné nepřesnosti v přepisu technického žargonu nebo silných přízvuků
- Omezené možnosti přizpůsobení šablon ve srovnání s některými novějšími nástroji AI.
Ceny Otter.ai
- Základní plán: zdarma
- Plán Pro: 16,99 $/měsíc na uživatele
- Obchodní plán: 30 $/měsíc na uživatele
- Plán Enterprise: Individuální ceny (kontaktujte obchodní oddělení)
Hodnocení a recenze Otter.ai
- G2: 4,3/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Otter. ai?
Toto řekl recenzent G2 o Otter. ai:
Nejplynulejší nástroj pro přepis. S Otterem můžete exportovat přepisy v různých formátech podle svých požadavků. Uživatelské rozhraní je velmi jednoduché a snadno použitelné. Přesnost přepisu se však může lišit v závislosti na přízvuku mluvčího.
Nejplynulejší nástroj pro přepis. S Otterem můžete exportovat přepisy v různých formátech podle svých požadavků. Uživatelské rozhraní je velmi jednoduché a snadno použitelné. Přesnost přepisu se však může lišit v závislosti na přízvuku mluvčího.
🧐 Věděli jste, že... Některé nástroje nyní přepisují a shrnují schůzky ve více než 40 jazycích. Vícejazyčné týmy, radujte se – nástroje jako Sembly vám pomohou!
4. Sembly (nejlepší pro shrnutí schůzek a poznatky založené na umělé inteligenci)
Sembly je asistent pro schůzky využívající umělou inteligenci, který zaznamenává diskuse, zdůrazňuje body k akci a generuje přehledné a inteligentní shrnutí.
Sembly je kompatibilní se Zoomem, Microsoft Teams, Google Meet a Webexem, přepisuje schůzky, detekuje další kroky a dokonce analyzuje náladu, aby pomohl týmům přijímat rychlejší rozhodnutí. Díky funkcím, jako je AI chat pro více schůzek, detekce akčních položek a AI generované artefakty projektu, Sembly přeměňuje konverzace na prohledávatelné, strukturované výsledky.
Chcete-li ještě více zvýšit produktivitu svých schůzek, podívejte se na tyto šablony pro individuální schůzky, které vám pomohou strukturovat diskuse a zajistit praktické výsledky.
Nejlepší funkce Sembly
- Chytré shrnutí: shrnutí generovaná umělou inteligencí, která zdůrazňují úkoly, rozhodnutí a rizika.
- Detekce akčních položek: Automaticky přeměňte diskuse z jednání na akční úkoly.
- Sentiment a AI insights: Analyzujte tón a trendy napříč schůzkami a odhalte dynamiku týmu.
- Identifikace mluvčího: Přesně označte, kdo co řekl, pro snadnou kontrolu.
- AI chat pro více schůzek: Chatujte se Sembly a získejte poznatky z jedné nebo více schůzek.
- AI artefakty: Automaticky vytvářejte dokumenty, jako jsou projektové plány a návrhy, z jednání.
- Integrace napříč platformami: Synchronizace se Zoomem, Teams, Webexem, Slackem, CRM a dalšími
- Podpora více jazyků: Přepisujte a shrňujte schůzky v 48 jazycích.
Omezení aplikace Sembly
- Analýza sentimentu může působit obecně v případě velmi krátkých schůzek.
- Možnosti ručního úpravy shrnutí jsou omezené ve srovnání s více přizpůsobitelnými nástroji.
- Bezplatný tarif omezuje počet hodin přepisů a přístup k některým funkcím AI.
Ceny Sembly
- Osobní plán: zdarma
- Profesionální plán: 10 $/uživatel/měsíc
- Týmový plán: 20 $/uživatel/měsíc
- Plán Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Sembly
- G2: 4,56/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 50 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Sembly?
Toto říká recenzent G2 o Sembly:
Skvělý nástroj, který zaznamenává poznámky a úkoly z jednání a prezentuje je v přizpůsobivém formátu.
Skvělý nástroj, který zaznamenává poznámky a úkoly z jednání a prezentuje je v přizpůsobivém formátu.
💡 Tip pro profesionály: Zmeškali jste schůzku? Využijte nástroje AI, které se za vás zúčastní, zaznamenají diskusi a shrnou klíčové body – už nemusíte mít strach, že o něco přijdete.
5. Fathom (nejlepší pro snadné shrnutí schůzek na Zoomu)
Fathom je určen pro týmy, které tráví hodiny přehráváním záznamů ze Zoomu, jen aby z nich vytáhly klíčové body.
Místo procházení celých přepisu Fathom automaticky zvýrazňuje důležité momenty, detekuje úkoly k provedení a vytváří přehledné shrnutí, takže se můžete rovnou zaměřit na to, co je důležité. Pokud hledáte další řešení založená na umělé inteligenci, která zvýší produktivitu vašich schůzek, podívejte se na tento komplexní seznam nástrojů umělé inteligence pro schůzky, které mohou zefektivnit vaše pracovní postupy.
Díky přepisu v reálném čase a zvýraznění jedním kliknutím již nemusíte ručně psát poznámky, takže se můžete plně soustředit na hovory s klienty, týmové porady a webináře, aniž byste zmeškali následné kroky. Tyto funkce jsou nezbytné, pokud chcete mít produktivnější schůzky, aniž byste museli trávit hodiny ručním psaním poznámek nebo organizováním po skončení hovoru.
Nejlepší funkce Fathom
- Okamžité shrnutí schůzek: Získejte praktická shrnutí a další kroky několik sekund po skončení schůzky.
- Zvýrazňování v reálném čase: Označte důležité momenty během živých hovorů.
- Integrace CRM: Přenášejte poznámky přímo do Salesforce, HubSpot, Close CRM a dalších aplikací. Sdílení klipů ze schůzek: Sdílejte klíčové momenty z videí namísto úplných přepisů.
- Ask Fathom (asistent AI): Chatujte se svými nahrávkami a generujte poznatky, následné e-maily a akční položky.
- Podpora více platforem: Funguje se Zoomem, Google Meet a Microsoft Teams.
- Jazyková podpora: Přepisujte schůzky ve více než 28 jazycích a překládejte souhrny.
Pochopte omezení
- Nejlepší nativní zážitek nabízí Zoom; podpora pro Teams a Meet je novější a stále se zlepšuje.
- Některé pokročilé funkce CRM jsou k dispozici pouze v placených tarifech.
Ceny Fathom
- Bezplatný tarif: 0 $ (plný přístup pro jednotlivé uživatele)
- Prémiový tarif: 19 $/uživatel za měsíc
- Plán Teams: 29 $/uživatel za měsíc
- Plán Team Pro: 39 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Fathom
- G2: 5/5 (více než 5000 recenzí)
- Capterra: 5/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Fathom?
Recenzent G2 popisuje své zkušenosti s Fathom takto:
Skvělé shrnutí schůzek včetně akcí, které je třeba podniknout. Je to lepší než ruční psaní poznámek. Šetří mi to čas a námahu.
Skvělé shrnutí schůzek včetně akcí, které je třeba podniknout. Je to lepší než ruční psaní poznámek. Šetří mi to čas a námahu.
🎉 Zajímavost: Některé z největších nápadů na světě vznikly právě na schůzkách, jako například nápad na film Toy Story od Pixaru. Vsadím se, že měli někoho, kdo si dělal poznámky.
6. Avoma (nejlepší pro prodej a informace o schůzkách se zákazníky)
Avoma pomáhá týmům prodeje a zákaznické podpory proměnit konverzace v příležitosti k uzavření obchodu. Automaticky zaznamenává klíčové momenty, jako jsou problémové body, námitky, zmínky o konkurenci a další kroky, a poskytuje týmům bohaté a praktické informace, aniž by bylo nutné trávit hodiny ručním prohlížením poznámek.
Díky synchronizaci shrnutí schůzek a aktualizací CRM založených na umělé inteligenci přímo do Salesforce, HubSpot a Pipedrive zajišťuje Avoma, že každá konverzace posune váš prodejní proces vpřed.
Nejlepší funkce Avoma
- Inteligence konverzace: Automaticky identifikuje klíčové části prodejních a zákaznických hovorů, jako jsou námitky, potřeby zákazníků a signály o záměru koupě.
- Chytré shrnutí: Uspořádá poznámky ze schůzek do prohledávatelných sekcí pro rychlejší analýzu obchodů.
- Živé záložky: Označte si důležité body během živých hovorů, abyste je mohli později zvýraznit.
- Integrace CRM: Synchronizujte souhrny, pole a akční položky do Salesforce, HubSpot, Pipedrive a dalších.
- Coachingové poznatky: Odhalte trendy v konverzacích a coachingové momenty, abyste zlepšili efektivitu týmu.
- Ask Avoma (AI Copilot): Chatujte se svými schůzkami, abyste okamžitě získali odpovědi nebo generovali následné kroky.
Omezení Avoma
- Zaměřeno hlavně na externí schůzky. Méně vhodné pro interní schůzky.
- Plné funkce AI koučování a analytiky vyžadují vyšší úroveň tarifů.
- Naučte se přizpůsobovat šablony a příručky
Ceny Avoma
- K dispozici je bezplatná zkušební verze.
- Plán asistenta schůzek s umělou inteligencí: 29 $/uživatel za měsíc
- Plán konverzační inteligence: 69 $/uživatel za měsíc
- Plán Revenue Intelligence: 99 $/uživatel za měsíc
Avoma má flexibilní cenovou strukturu. Můžete také kombinovat různé tarify, aniž byste museli všem uživatelům upgradovat na prémiový tarif.
Hodnocení a recenze Avoma
- G2: 4,6/5 (více než 1200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 150 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Avoma?
Recenzent G2 sdílí své zkušenosti s používáním Avomy takto:
Nejjednodušší způsob, jak projít hodiny nahraných hovorů. Překlad a jeho propojení s CRM, aby se synchronizoval s konkrétní transakcí, a mnoho dalších funkcí, které používáme častěji.
Nejjednodušší způsob, jak projít hodiny nahraných hovorů. Překlad a jeho propojení s CRM, aby se synchronizoval s konkrétní transakcí, a mnoho dalších funkcí, které používáme častěji.
🧐 Věděli jste, že... Tiché schůzky (kde všichni nejprve píší a až poté mluví) jsou v Amazonu trikem pro zvýšení produktivity – a začínají 6stránkovým memorandem.
7. Krisp (nejlepší pro potlačení šumu pomocí umělé inteligence při hovorech)
Když špatná kvalita zvuku narušuje důležité rozhovory, zasahuje Krisp. Využívá AI k odstranění šumu na pozadí, rušivých hlasů a ozvěn v reálném čase, takže vaše schůzky, hovory s klienty a rozhovory zní křišťálově čistě, i když jste doma nebo v rušné kanceláři.
Na rozdíl od běžných nástrojů pro pořizování poznámek funguje Krisp jako inteligentní zvukový filtr, díky kterému budete znít profesionálně, aniž byste museli kupovat drahé mikrofony nebo zřizovat zvukotěsné místnosti.
Kvalitní zvuk je jen jednou ze složek skvělého online zážitku. Dodržování správné etikety virtuálních schůzek zajistí, že vaše komunikace bude během každého hovoru jasná, uctivá a profesionální.
Nejlepší funkce Krisp
- Potlačení šumu pomocí umělé inteligence: Odstraňte šum na pozadí, hlasy a ozvěnu ze zvuku vašeho i ostatních účastníků.
- Potlačení hlasu: Vypněte rušivé lidské rozhovory, které se odehrávají v okolí.
- Odstranění ozvěny: Odstraňte zpětnou vazbu mikrofonu a ozvěny reproduktorů.
- Nahrávání hovorů: Nahrávejte schůzky v křišťálově čisté zvukové kvalitě.
- Převod přízvuku: Upravte a vyjasněte přízvuky během živých schůzek.
- Univerzální kompatibilita: Používejte s aplikacemi Zoom, Teams, Meet, Slack, Discord a dalšími.
Omezení Krisp
- Zaměřuje se na kvalitu zvuku. Není určen pro podrobnou dokumentaci schůzek ani pokročilou spolupráci.
- Bezplatný tarif omezuje použití funkce potlačení šumu na 60 minut denně.
- Výkon se může mírně lišit v závislosti na schopnostech procesoru zařízení.
Ceny Krisp
- Bezplatný tarif
- Plán Pro: 8 $/uživatel za měsíc
- Obchodní plán: 10 $/uživatel za měsíc
- Plán pro podniky: individuální ceny (kontaktujte obchodní oddělení)
Hodnocení a recenze Krisp
- G2: 4,7/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Krisp?
Toto řekl recenzent G2 o Krisp:
Nejen asistent pro schůzky, ale také úžasný software pro redukci šumu, který je nezbytný pro práci na dálku.
Nejen asistent pro schůzky, ale také úžasný software pro redukci šumu, který je nezbytný pro práci na dálku.
Pamatujte: Někteří lidé si dělají poznámky, aby si něco zapamatovali. Jiní si dělají poznámky, aby si to nemuseli pamatovat. Obojí je správné.
8. Tactiq (nejlepší pro okamžité poznámky z jednání prostřednictvím rozšíření pro Chrome)
Pokud vás unavuje honba za poznámkami během po sobě jdoucích schůzek, Tactiq nabízí osvěžující a jednoduché řešení. Nainstaluje se jako lehké rozšíření pro Chrome a zachycuje živé titulky z Google Meet, Zoom a Microsoft Teams. Můžete zvýraznit klíčové body a exportovat přepisy, aniž byste narušili plynulost schůzky.
Žádní roboti, žádné rušivé nahrávky – pouze okamžitá a bezpečná dokumentace schůzek přímo z vašeho prohlížeče. Tactiq je ideální pro vzdálené týmy, projektové manažery a pedagogy, kteří chtějí rychlé a přesné poznámky ze schůzek bez složitého nastavování.
Nejlepší funkce Tactiq
- Živé titulky ze schůzek: Získejte během schůzek přepis v reálném čase konkrétního řečníka.
- Okamžité zvýraznění: Označte úkoly a klíčové momenty, aniž byste zmeškali konverzaci.
- Export přepisu: Ukládejte přepisy do Google Docs, Notion, Slack a dalších aplikací.
- Shrnutí pomocí umělé inteligence jedním kliknutím: Shrňte schůzky, napište návrhy následných e-mailů nebo okamžitě vygenerujte lístky Jira.
- Přepis s důrazem na ochranu soukromí: Žádní roboti, kteří by nahrávali vaše schůzky – vše probíhá bezpečně ve vašem prohlížeči.
Omezení Tactiq
- K dispozici pouze jako rozšíření pro Chrome (nebo prohlížeč založený na Chromiu).
- Shrnutí a akce AI jsou k dispozici pouze v placených tarifech.
- Zatím není k dispozici žádná nativní mobilní nebo samostatná desktopová aplikace.
Ceny Tactiq
- Bezplatný tarif
- Plán Pro: 12 $/uživatel za měsíc
- Týmový plán: 20 $/uživatel za měsíc
- Plán pro podniky: individuální ceny
Hodnocení a recenze Tactiq
G2: 4,5/5 (více než 10 recenzí)
Co říkají o Tactiq skuteční uživatelé?
Toto řekl recenzent G2 o Tactiq:
Neomezené dokumentování schůzek. Tactiq má neuvěřitelnou, ale jednoduchou funkci, která ukládá a využívá AI k sumarizaci schůzek z mnoha různých online platforem, jako jsou Google, Microsoft a Zoom.
Neomezené dokumentování schůzek. Tactiq má neuvěřitelnou, ale jednoduchou funkci, která ukládá a využívá AI k sumarizaci schůzek z mnoha různých online platforem, jako jsou Google, Microsoft a Zoom.
💡 Tip pro profesionály: Nevynechávejte označování úkolů. Pokud jsou vaše poznámky AI integrovány do správce úkolů, označování kolegů během nebo po schůzkách zajistí, že se úkoly budou posouvat vpřed.
9. Spinach AI (nejlepší pro automatizaci agilních týmových standupů)
Agilní schůzky mají být rychlé a zaměřené, ale bez správné podpory může být jejich organizace velmi náročná.
Spinach AI od Hypercontext funguje jako další agilní člen týmu, který se automaticky připojuje k vašim standupům, sprintovým recenzím a retrospektivám, aby zachytil překážky, rozhodnutí a další kroky. Vytváří Jira tikety, shrnuje diskuse a odesílá aktualizace přímo do Slacku nebo na váš e-mail, což pomáhá vašemu týmu zůstat v souladu bez nutnosti ručního pořizování poznámek.
Díky Spinach AI mohou agilní týmy pracovat rychleji a lépe dokumentovat, a to vše bez přidávání dalších nástrojů do svého pracovního postupu. Pokud váš tým bojuje s přílišným počtem po sobě jdoucích schůzek, zde je průvodce, jak se vyhnout přetížení schůzkami a zároveň zůstat produktivní.
Nejlepší funkce Spinach AI
- Automatizované shrnutí standupů: Po každé schůzce zdůrazněte překážky, rozhodnutí a další kroky.
- Zápisky ze sprintové retrospektivy: Zachyťte zpětnou vazbu a získané poznatky pro snadné plánování sprintů.
- Vytváření ticketů: Okamžitě vytvářejte tickety Jira na základě projednaných akčních bodů.
- Synchronizace se Slackem a e-mailem: Sdílejte výsledky schůzek s týmem, aniž byste museli přepínat mezi nástroji.
- Minimální nastavení: Stačí přidat Spinach do pozvánky v kalendáři – není třeba žádné složité nastavení.
Omezení Spinach AI
- Zaměřeno hlavně na agilní procesy. Nemusí vyhovovat netechnickým nebo širším obchodním týmům.
- Funguje nejlépe v kombinaci se Slackem, Jira nebo jinými nástroji pro správu projektů.
- Omezená funkčnost mimo základní standupy, plánování sprintů a retrospektivy
Ceny Spinach AI
- Základní tarif
- Plán Pro: 2,90 $/hodina schůzky
- Obchodní plán: 29 $/uživatel za měsíc
- Plán pro podniky: individuální ceny
Hodnocení a recenze Spinach AI
- G2: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (10+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Spinach AI?
Přečtěte si komentář recenzenta G2 o Spinach AI:
Spinach AI je velmi snadno použitelný a poutavý pro obě strany 1:1 interakce. Používám ho pro všechny 1:1. Mobilní aplikace je webová a někdy má technické potíže.
Spinach AI je velmi snadno použitelný a poutavý pro obě strany 1:1 interakce. Používám ho pro všechny 1:1. Mobilní aplikace je webová a někdy má technické potíže.
🧐 Věděli jste? 🎉 Nejdelší zaznamenaná schůzka trvala přes 120 hodin. Byla součástí pokusu o zápis do Guinnessovy knihy rekordů – naštěstí nešlo o skutečnou strategickou schůzku. I ten nejlepší nástroj pro vytváření shrnutí by s tím měl potíže.
10. Rewatch (nejlepší pro prohledávatelné archivy videokonferencí)
Každý důležitý rozhovor obsahuje cenné informace, ale jejich pozdější vyhledání je často náročné.
Rewatch tento problém řeší tím, že vaše nahrané schůzky přemění na soukromou, prohledávatelnou videotéku, kde jsou znalosti uchovávány, organizovány a snadno přístupné.
Místo toho, aby se rozhodnutí a klíčové diskuse ztrácely v roztříštěných cloudových složkách nebo zapomenutých odkazech v doručené poště, mohou týmy prohledávat přepisy, přidávat komentáře a spolupracovat přímo na video obsahu.
Rewatch pomáhá rostoucím týmům zachytit kolektivní paměť, urychlit zapracování nových zaměstnanců a omezit opakující se konverzace napříč projekty. Ve světě, kde asynchronní práce mění podobu spolupráce, nástroje jako Rewatch usnadňují týmům udržovat soulad, aniž by byly vázány na živé schůzky.
Znovu si prohlédněte nejlepší funkce
- Centralizované video centrum: Ukládejte, organizujte a spravujte všechny záznamy ze schůzek na jednom bezpečném místě.
- Prohledávatelné přepisy: Snadno vyhledávejte diskuse, rozhodnutí a klíčová slova v celém svém videoarchivu.
- Spolupráce týmu: Přidávejte komentáře, reakce a zvýraznění na časové ose videa, aby spolupráce probíhala asynchronně. Jakmile jsou vaše poznámky zaznamenány, znalost toho, jak je efektivně sdílet, zajistí, že váš tým bude i nadále koordinovat další kroky.
- Soukromé kanály a řízení přístupu: Nastavte oprávnění pro prohlížení a spolupráci, abyste zajistili bezpečnost citlivého obsahu.
Omezení opětovného sledování
- Zaměřeno především na zaznamenané schůzky – nenabízí funkce přepisu v reálném čase ani živého pořizování poznámek.
- Vyžaduje aktivní správu úložiště videí, aby se zabránilo nepořádku.
Ceny za opětovné sledování
- Zdarma
- Týmový plán: 19 $/uživatel za měsíc
- Individuální ceny (kontaktujte obchodní oddělení)
Znovu si prohlédněte hodnocení a recenze
- G2: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Rewatch?
Toto řekl recenzent G2 o Rewatch:
Je to vynikající nástroj pro zobrazování informací našim zaměstnancům. Líbí se mi, že poskytuje nástroje pro interní komunikaci. Šablony nabízejí širokou škálu možností, které nám umožňují efektivně komunikovat.
Je to vynikající nástroj pro zobrazování informací našim zaměstnancům. Líbí se mi, že poskytuje nástroje pro interní komunikaci. Šablony nabízejí širokou škálu možností, které nám umožňují efektivně komunikovat.
🎉 Zajímavost: Shonda Rhimes jednou vytvořila storyboard pro celou sezónu seriálu Grey’s Anatomy během několika schůzek scénáristů – pomocí lepících papírků a fixů. Představte si, kdyby měla k dispozici souhrny v reálném čase.
11. MeetGeek (nejlepší pro automatické nahrávání schůzek a praktické informace)
Když jsou znalosti vašeho týmu uzamčeny v hodinách schůzek, je těžké podniknout konkrétní kroky. MeetGeek vám pomůže tím, že automaticky zaznamenává, přepisuje a shrnuje každou schůzku a zároveň generuje akční body a chytré postřehy.
Pro týmy, které preferují strukturovanější proces následných kroků, mohou být šablony pro shrnutí schůzek skvělým doplňkem k souhrnům generovaným umělou inteligencí MeetGeek. MeetGeek jde nad rámec základního pořizování poznámek a nabízí analýzu doby hovoru, detekci sentimentu a dokonce i integraci CRM, aby se konverzace proměnily v reálné výsledky.
Ať už používáte Zoom, Microsoft Teams, Google Meet nebo Webex, MeetGeek se hladce začlení do vašeho nastavení a pomůže týmům zůstat organizované a produktivní bez dalšího manuálního úsilí.
Nejlepší funkce MeetGeek
- Automatické nahrávání a přepis: Schůzky se automaticky nahrávají a přepisují, takže vám nikdy neuniknou klíčové body.
- Chytré shrnutí a postřehy: Shrnuje rozhodnutí, akční body a detekuje témata diskuse pro snazší následné kroky.
- Praktické analýzy: Poskytuje analýzu doby hovoru, trendy sentimentu a skóre zapojení, aby se zlepšily budoucí schůzky.
- Integrace správy úkolů: Přesuňte následné úkoly na platformy jako HubSpot, Salesforce, Notion a ClickUp. Můžete také prozkoumat tento seznam softwaru pro správu úkolů, abyste své úkoly zvládali lépe. Podpora více platforem: Funguje se Zoom, Microsoft Teams, Google Meet a Webex bez ručního nastavení.
Omezení MeetGeek
- Někteří uživatelé zmiňují potřebu hlubšího přizpůsobení souhrnů generovaných umělou inteligencí.
- Nejlepší zkušenosti získáte propojením MeetGeek s externími CRM nebo nástroji pro správu projektů.
Ceny MeetGeeki
- Základní tarif: zdarma
- Plán Pro: 19 $/uživatel za měsíc
- Obchodní plán: 39 $/uživatel za měsíc
- Plán pro podniky: 59 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze MeetGeek
- G2: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (5+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o MeetGeek?
Toto řekl recenzent G2:
S MeetGeek vám při schůzkách nic neunikne! Líbí se mi, že nemusím dělat žádné poznámky. Je to fakt super! Pomáhá vám to být organizovaní a vždy o krok napřed!
S MeetGeek vám při schůzkách nic neunikne! Líbí se mi, že nemusím dělat žádné poznámky. Je to fakt super! Pomáhá vám to být organizovaní a vždy o krok napřed!
💡 Tip pro profesionály: Udržujte svého AI asistenta pro schůzky v obraze. Pozvěte ho na každou schůzku, i na ty neformální. Ta spontánní poznámka se může stát vaším dalším velkým nápadem.
Najděte tu správnou alternativu k Supernormal pro váš tým
Výběr správného nástroje pro asistenta schůzek závisí na tom, co váš tým nejvíce potřebuje. 🤝
Pokud je vaší prioritou komplexní spolupráce na projektech, nejvhodnější pro vás bude nástroj jako ClickUp. Pokud potřebujete okamžité přepisy a jednoduché pořizování poznámek, nástroje jako Tactiq nebo Otter. ai vám mohou zjednodušit pracovní postupy. A pokud chcete hlubší vhled do schůzek a automatické sledování úkolů, vynikají možnosti jako MeetGeek nebo Avoma.
Každá alternativa k Supernormal nabízí jiné výhody – ať už se jedná o chytřejší dokumentaci schůzek, spolupráci v reálném čase, lepší zabezpečení nebo těsnější integraci s nástroji jako Microsoft Teams a Zoom.
Věnujte chvilku tomu, abyste sladili pracovní postupy svého týmu s funkcemi, na kterých vám nejvíce záleží, a najdete řešení, které nejen zaznamenává vaše schůzky, ale také vám pomáhá urychlit práci.
Začněte prozkoumáním ukázek a bezplatných zkušebních verzí flexibilních platforem, jako je ClickUp.
Získejte informace, které potřebujete k informovanému rozhodnutí, a najděte správné řešení pro svůj tým. Zaregistrujte se hned teď a začněte! 🚀