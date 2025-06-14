ClickUp vs. Jotform: Který nástroj vyhovuje vašim potřebám v oblasti řízení projektů?

Zvládání nekonečných požadavků na úkoly, sledování pokroku v rámci více projektů a práce s roztříštěnými formuláři, které zcela neodpovídají vašemu pracovnímu postupu, může být stresující.
Ať už řídíte tým, zapojujete nové uživatele a nové zaměstnance nebo shromažďujete údaje o zákaznících, správný software může rozhodnout o vaší efektivitě.
ClickUp a Jotform nabízejí výkonné funkce pro sběr dat, ale který z nich zjednoduší váš pracovní postup?
Zatímco ClickUp vyniká ve sledování projektů a správě úkolů, Jotform je ideální volbou pro tvorbu formulářů a sběr dat s podmíněnou logikou. Výběr mezi těmito dvěma závisí na vašich prioritách. Pojďme si to rozebrat, abyste mohli najít ten nejlepší nástroj!
ClickUp vs. Jotform v kostce
Zde je stručné srovnání funkcí ClickUp a Jotform:
|Funkce
|ClickUp
|Jotform
|Hlavní zaměření
|All-in-one pracovní platforma pro správu projektů, sledování úkolů, dokumenty, formuláře a automatizaci pracovních postupů
|Zaměřuje se na tvorbu formulářů, sběr dat a automatizaci pracovních postupů.
|Tvorba formulářů
|Nástroj pro tvorbu formulářů typu drag-and-drop s možností přizpůsobení značky, podmíněnou logikou a přímou integrací do úkolů a pracovních postupů.
|Nástroj pro tvorbu formulářů typu drag-and-drop s možností přizpůsobení značky a podmíněnou logikou
|Přizpůsobení
|Střední míra přizpůsobení formulářů, nejvhodnější pro interní procesy a sledování úkolů; podporuje vlastní pole a automatizace
|Vysoce přizpůsobitelný s podmíněnou logikou a možnostmi integrace
|Odpovědi ve formuláři
|Odeslání formuláře okamžitě vytvoří nebo aktualizuje úkoly, spustí automatizace a integruje se do pracovních postupů projektu.
|Automaticky generujte odpovědi ve formulářích, analyzujte data, spouštějte pracovní postupy a využívajte poznatky založené na umělé inteligenci.
|Automatizace
|Pokročilé automatizace: přiřazování úkolů, oznámení, spouštěče pracovních postupů, shrnutí úkolů pomocí umělé inteligence a další
|Automatické generování odpovědí ve formulářích, analýza dat, spouštění pracovních postupů, poznatky založené na umělé inteligenci
|Řízení projektů
|Funkce tabulek (mřížka, kalendář, zobrazení karet) pro sledování odeslaných údajů, chybí pokročilé závislosti úkolů a vizualizace projektu.
|Funkce tabulek (mřížka, kalendář, zobrazení karet) pro sledování odeslaných údajů, chybí pokročilé závislosti úkolů a vizualizace projektu.
|Nástroje pro spolupráci
|Spolupráce v reálném čase na úkolech, komentářích, dokumentech, tabulkách, chatu a oznámeních
|Týmová spolupráce v tabulkách, omezené možnosti správy úkolů
|Funkce založené na umělé inteligenci
|Umělá inteligence pro shrnutí úkolů, předpověď termínů, automatizaci pracovních postupů, poznámky z jednání a generování obsahu
|AI pro analýzu dat, automatické odpovědi, identifikaci trendů a generování reportů
|Integrace
|Více než 1 000 integrací: Slack, Google Drive, Zapier, Teams, GitHub a další
|Více než 150 integrací s CRM, nástroji pro e-mailový marketing a platebními procesory
|Integrace plateb
|Žádné přímé zpracování plateb ve formulářích
|Přijímejte platby přes PayPal a Stripe přímo z formulářů
Co je ClickUp?
ClickUp je komplexní software pro produktivitu a správu projektů, který zefektivňuje práci napříč týmy, odděleními a podniky. Centralizuje správu úkolů, spolupráci na dokumentech a přizpůsobení pracovních postupů a zároveň výrazně omezuje zbytečné přepínání mezi aplikacemi.
Pokud řídíte složité projekty, sledujete výkonnost týmu nebo zefektivňujete každodenní úkoly, ClickUp nabízí vysoce přizpůsobitelné prostředí. Jeho nástroj pro tvorbu formulářů, sledování úkolů, Ganttovy diagramy a automatizace založená na umělé inteligenci pomáhají firmám všech velikostí zůstat organizované a efektivní.
S ClickUp mohou týmy spolupracovat, sledovat pokrok a analyzovat data, což z něj činí výkonnou alternativu k tradičním řešením pro správu projektů.
Funkce ClickUp
ClickUp nabízí sadu funkcí, které zjednodušují pracovní postupy a zvyšují produktivitu. Každý nástroj v této platformě usnadňuje správu úkolů, od sledování projektů až po automatizaci.
Níže jsou uvedeny tři klíčové funkce, které ClickUp odlišují od ostatních.
1. Zobrazení formuláře ClickUp: Snadné shromažďování a automatizace odesílání
Formuláře neslouží pouze ke shromažďování informací – měly by také podněcovat k akci. Funkce Form View v ClickUp plynule převádí odpovědi z formulářů na úkoly, což týmům pomáhá okamžitě reagovat na data. Ať už shromažďujete zpětnou vazbu od zákazníků, zpracováváte požadavky na úkoly nebo spravujete průzkumy mezi zaměstnanci,
ClickUp Form View se přímo integruje do vašich pracovních postupů. Obsahuje:
- Podmíněná logika: Dynamicky zobrazujte nebo skryjte otázky na základě předchozích odpovědí, abyste získali relevantnější data.
- AI pole: Přidejte do formulářů/úkolů pole založená na umělé inteligenci, která automaticky generují souhrny, překlady nebo aktualizace postupu.
- AI Insights: Využijte umělou inteligenci k analýze odeslaných údajů, shrnutí názorů, zvýraznění často kladených otázek a identifikaci trendů z údajů ve formulářích.
- Automatizace pracovních postupů: Spouštějte automatizace na základě odpovědí ve formulářích a okamžitě vytvářejte úkoly, přiřazujte členy týmu a stanovujte priority.
- Přizpůsobení: Přizpůsobte formuláře pomocí vlastního brandingu, obrázků na obálce, stylů tlačítek a různých typů polí (text, rozevírací seznam, hodnocení atd.).
- Skrytá pole: Zachyťte další informace pomocí skrytých polí, která nejsou viditelná pro respondenty, ale jsou zahrnuta v odeslaných odpovědích.
💡 Tip pro profesionály: Použijte šablonu formuláře pro zpětnou vazbu ClickUp k zefektivnění získávání informací od zákazníků. Tato šablona automaticky organizuje odpovědi, kategorizuje zpětnou vazbu a spouští následné kroky podle naléhavosti.
Ať už vylepšujete produkt, zdokonalujete zákaznický servis nebo sledujete spokojenost zaměstnanců, analýza založená na umělé inteligenci odhalí trendy a důležité poznatky. Strávíte tak méně času tříděním dat a více času přijímáním opatření.
Další bezplatné šablony formulářů pro zpětnou vazbu najdete zde.
2. Úkoly ClickUp: Zjednodušená a automatizovaná správa úkolů
ClickUp Tasks integruje vše z vašich formulářů a každé odeslání přemění na jednotlivé úkoly, což usnadňuje sledování, stanovení priorit a automatizaci práce. Díky závislostem úkolů, vlastním stavům a několika zobrazením, jako jsou seznamy, Kanban a Ganttovy diagramy, mohou týmy na první pohled vizualizovat pracovní postupy odesílání formulářů, například pracovní postup sledování chyb.
Díky inteligentním oznámením vám neuniknou žádné aktualizace a úkoly zůstanou v plánu, takže projekty budou pokračovat bez nutnosti mikromanagementu. S ClickUp Tasks můžete:
- Nastavte vztahy mezi úkoly a zajistěte, aby se týmy nejprve soustředily na práci s vysokou prioritou.
- Přepínejte mezi seznamy, kanbany, Ganttovými diagramy a kalendáři pro flexibilní pracovní postupy.
- Získejte aktualizace v reálném čase o postupu úkolů, komentářích nebo změnách, aniž byste zahlcovali svou schránku.
📮 ClickUp Insight: 92 % znalostních pracovníků riskuje ztrátu důležitých rozhodnutí roztroušených v chatu, e-mailech a tabulkách. Bez jednotného systému pro zaznamenávání a sledování rozhodnutí se důležité obchodní informace ztrácejí v digitálním šumu.
Díky funkcím správy úkolů v ClickUp se o to už nikdy nebudete muset starat. Vytvářejte úkoly z chatu, komentářů k úkolům, dokumentů a e-mailů jediným kliknutím!
3. Automatizace ClickUp: Zbavte se opakující se práce
Pokud musíte po každém odeslání formuláře ručně přiřadit úkol někomu jinému, pravděpodobně to za čtvrtletí představuje hodiny ztracené produktivity. Automatizace a agenti AI ClickUp vám mohou pomoci zvládnout tuto náročnou práci.
Agenti AI Autopilot od ClickUp přinášejí inteligentní automatizaci přímo do vašeho pracovního prostoru a fungují hladce jak v zobrazení seznamu, tak v chatu. Tito agenti proaktivně spravují opakující se úkoly, zefektivňují komunikaci a zajišťují, že nic neunikne vaší pozornosti.
S ClickUp Automation a AI Agents můžete:
- Automatizace v seznamech úkolů: AI Autopilot Agents mohou automaticky přiřazovat úkoly, aktualizovat stavy a spouštět oznámení na základě vlastních pravidel nebo změn v reálném čase ve vašich seznamech. Mohou také generovat souhrny úkolů, analyzovat data projektu a navrhovat další kroky, takže vaše projekty budou pokračovat bez ručního zásahu.
- Automatizace v chatu: V ClickUp Chat monitorují AI agenti konverzace, shrnují diskuse a mohou dokonce vytvářet nebo aktualizovat úkoly na základě aktivity v chatu. Zobrazují akce, zasílají připomenutí a zajišťují, že vám neuniknou žádné důležité aktualizace.
- Informace založené na umělé inteligenci: Využijte ClickUp AI k vytváření inteligentních souhrnů, analýze trendů a poskytování proaktivních doporučení – ať už pracujete se seznamem nebo spolupracujete v chatu.
- Hladká integrace: Propojte se s nástroji jako Slack, Google Drive a Zapier, které umožňují AI agentům koordinovat pracovní postupy a synchronizovat informace napříč celou sadou nástrojů.
Díky agentům AI Autopilot dostupným v seznamu i chatu umožňuje ClickUp vašemu týmu více automatizovat, chytřeji spolupracovat a soustředit se na práci s vysokým dopadem.
Kromě toho můžete díky výkonné funkci AI ClickUp Brain vytvořit přehledné rozvržení přizpůsobené vašim cílům, ať už se jedná o sběr zpětné vazby od uživatelů nebo přijímání požadavků. Když požádáte ClickUp AI o vytvoření formuláře, vygeneruje dobře strukturovaný formulář s podrobnostmi, které musíte zahrnout.
Ceny ClickUp
Co je Jotform?
Jotform je online software pro tvorbu formulářů, který zjednodušuje sběr dat, automatizaci a správu pracovních postupů. Díky snadno použitelnému rozhraní typu drag-and-drop mohou uživatelé během několika minut vytvářet přizpůsobené formuláře, průzkumy a formuláře pro výběr plateb.
Jotform je také integrován s více než 150 obchodními aplikacemi, což umožňuje plynulé propojení s CRM, nástroji pro e-mailový marketing a cloudovým úložištěm.
Od správy zpětné vazby od zákazníků po zaškolování zaměstnanců – podmíněná logika a automatizace založená na umělé inteligenci od Jotform zefektivňují procesy a umožňují okamžité zpracování odpovědí ve formulářích.
Funkce Jotform
Jotform jde nad rámec tradičních formulářů. Je to výkonný nástroj pro automatizaci pracovních postupů. Díky zpracování formulářů pomocí umělé inteligence, integraci s nástroji pro správu projektů a automatickému vytváření úkolů pomáhá Jotform firmám sledovat, analyzovat a reagovat na odpovědi ve formulářích.
Podívejme se na tři nejvýznamnější funkce.
1. Form Builder: Vlastní formuláře s podmíněnou logikou
Jotform usnadňuje vytváření formulářů díky intuitivnímu rozhraní typu drag-and-drop. Firmy mohou vytvářet profesionálně vypadající formuláře s přizpůsobeným brandingem, podmíněnou logikou a návrhy formulářů založenými na umělé inteligenci. S nástrojem pro tvorbu formulářů můžete:
- Zobrazujte nebo skryjte pole na základě zadání uživatele, čímž formuláře získáte dynamický a efektivní charakter.
- Odesílejte data z formulářů do Google Sheets, Slack, Trello nebo do kterékoli z více než 150 obchodních aplikací Jotform.
- Přijímejte platby přes PayPal, Stripe nebo Square přímo ze svých formulářů.
🧠 Zajímavost: Viděli jste kočku na webových stránkách, blogu nebo v e-mailových kampaních Jotform? To je Podo – maskot značky. Tato kočka mluví více než tuctem jazyků a pomáhá uživatelům objevovat nové funkce značky!
2. Tabulky Jotform: Flexibilní funkce pro správu úkolů
Tabulky Jotform fungují jako hybridní databáze tabulek, která týmům pomáhá sledovat projekty, spravovat podání a organizovat data na jednom místě.
Na rozdíl od tradičního softwaru pro správu úkolů nabízí Jotform Tables dynamické zobrazení a nástroje pro spolupráci v reálném čase pro sledování odpovědí ve formulářích. Pomůže vám:
- Přepínejte mezi zobrazením mřížky, kalendáře nebo karet pro organizaci úkolů ve stylu ClickUp.
- Převádějte položky formulářů na úkoly a přiřazujte je členům týmu.
- Změna v odeslaném formuláři se okamžitě promítne do propojených tabulek Jotform.
✨ Bonusový tip: Můžete použít předem připravené šablony tabulek Jotform k sledování zpětné vazby uživatelů, průzkumů mezi zaměstnanci a registrací událostí, aniž byste potřebovali samostatný nástroj pro správu úkolů.
3. Jotform AI: Automatizujte pracovní postupy a zlepšete přehled o situaci
Jotform AI posouvá automatizaci na vyšší úroveň tím, že umožňuje okamžité odpovědi, inteligentní přehledy a vylepšení pracovních postupů. Dokáže automaticky analyzovat odeslané formuláře, generovat zprávy a dokonce odpovídat na dotazy zákazníků. S generátorem formulářů Jotform AI můžete :
- Automatické odpovídání na odeslané formuláře na základě předem definovaných podmínek
- Identifikujte trendy, získejte klíčové informace a vytvářejte vizuální zprávy.
- Přiřazujte úkoly správné osobě nebo spouštějte projektové pracovní postupy.
🎯 Bonusový tip: Jotform AI vám pomůže shrnout výsledky průzkumu během několika sekund, čímž ušetříte hodiny ručního zadávání a analýzy dat.
Ceny Jotform
- Bezplatný tarif
- Bronz: 39 $/měsíc na uživatele
- Silver: 49 $/měsíc na uživatele
- Gold: 129 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
📚 Další informace: Bezplatné šablony výsledků průzkumů pro lepší návrh a analýzu průzkumů
ClickUp vs. Jotform: Porovnání funkcí
ClickUp a Jotform nabízejí výkonné nástroje pro automatizaci pracovních postupů, tvorbu formulářů a správu dat.
Pokud potřebujete řešení zaměřené na sledování projektů, spolupráci a automatizaci úkolů, je ClickUp lepší volbou. Pokud je však vaší prioritou sběr dat, automatizace založená na formulářích a poznatky založené na umělé inteligenci, vyniká Jotform.
Pojďme si rozebrat jejich hlavní rozdíly.
#Funkce 1: Nástroj pro tvorbu a přizpůsobení formulářů
Formulářové zobrazení ClickUp umožňuje uživatelům automaticky shromažďovat odpovědi z formulářů a převádět je na úkoly. Jeho formuláře se přímo integrují do systému pro správu projektů ClickUp, což zajišťuje, že odpovědi z formulářů spouštějí pracovní postupy, přiřazování úkolů a automatizované akce. Formuláře se také synchronizují s dashboardy pro sledování v reálném čase. Obsahuje také funkce, jako je vlastní branding, podmíněná logika a pole založená na umělé inteligenci, které vám pomohou lépe zachytit data.
Form Builder od Jotform také nabízí podmíněnou logiku, přizpůsobené značení a více než 150 integrací s CRM, platebními procesory a marketingovými nástroji. Uživatelé mohou přijímat platby, generovat zprávy a vkládat formuláře napříč platformami.
🏆 Vítěz: Zde je remíza. Formuláře ClickUp jsou užitečné pro interní sledování úkolů a integrované systémy CRM. Jotform nabízí více možností přizpůsobení a platebních možností.
💡 Tip pro profesionály: Místo obecných otázek typu „Co si o tom myslíte?“ použijte cílené otázky typu „Jaké konkrétní funkce by zlepšily vaši zkušenost?“ Díky tomu budou odpovědi strukturovanější a usnadní vám rozhodování. Zjistěte více o tom, jak efektivně žádat o zpětnou vazbu.
#Funkce 2: Sledování úkolů a projektů
ClickUp je plně vybavený nástroj pro správu projektů, který uživatelům umožňuje spravovat úkoly, závislosti, priority a termíny. Jeho vlastní zobrazení, jako jsou zobrazení Seznam, Tabulka, Kanban a Gantt, poskytují různé způsoby vizualizace práce. Týmy mohou spolupracovat na úkolech, nastavovat závislosti a automatizovat pracovní procesy.
Tabulky Jotform fungují jako jednoduchý nástroj pro sledování projektů. Uživatelé mohou převádět odeslané formuláře na záznamy v tabulce, přiřazovat stavy a organizovat data v mřížkovém, kalendářovém nebo kanbanovém zobrazení. Chybí však závislosti úkolů, sledování pracovní zátěže nebo pokročilé nástroje pro vizualizaci projektů, jako má ClickUp.
🏆 Vítěz: ClickUp vyhrává toto kolo! Je mnohem lepší pro správu úkolů, sledování projektů a spolupráci. Funkce tabule Jotform je užitečná pro organizování odpovědí ve formulářích, ale nedosahuje komplexních schopností ClickUp v oblasti správy projektů.
📚 Další informace: Jak provádět výzkum uživatelů
#Funkce 3. Automatizace a funkce založené na umělé inteligenci
Automatizace ClickUp umožňuje uživatelům vytvářet spouštěcí pracovní postupy pro správu úkolů. Uživatelé mohou automatizovat vytváření úkolů, přiřazování, oznámení a aktualizace stavu. ClickUp AI dále zvyšuje produktivitu tím, že shrnuje diskuse, generuje zprávy, poskytuje okamžité přehledy a předpovídá termíny projektů.
Umělá inteligence a automatizace Jotform se zaměřují na pracovní postupy založené na formulářích. Umělá inteligence dokáže analyzovat data a poskytovat zákaznickou podporu pomocí agentů AI. Formuláře mohou automaticky směrovat odeslané údaje, spouštět schvalovací pracovní postupy a generovat zprávy.
🏆 Vítěz: Vítězem se stává ClickUp. ClickUp vyniká v automatizaci úkolů a řízení pracovních postupů pomocí umělé inteligence, stejně jako v analýze dat pomocí umělé inteligence, zatímco Jotform je lepší pro zpracování pracovních postupů založených na formulářích.
💡 Tip pro profesionály: Zpětná vazba neslouží pouze k identifikaci problémů – je to nástroj pro neustálé zlepšování a zapojení zaměstnanců. Při sběru zpětné vazby od zaměstnanců zajistěte, aby byl zaveden proces následných opatření. Podívejte se na příklady zpětné vazby od zaměstnanců z reálného světa a vylepšete svůj přístup.
ClickUp vs. Jotform na Redditu
Uživatelé Redditu sdíleli různé názory na ClickUp a Jotform, které odrážejí hodnotu, kterou každá platforma přinese vaší organizaci. Podívejme se na klíčové recenze uživatelů a to, co odhalují o reálném používání těchto nástrojů.
Mnoho uživatelů oceňuje ClickUp Forms jako jednoduchý způsob, jak převést odeslané formuláře na úkoly, ale někteří poukazují na to, že e-mailová oznámení je třeba konfigurovat ručně. Jeden uživatel říká:
Zavedl jsem nový systém pro své klienty, kdy pokud mají pro mě novou epizodu podcastu k úpravě, stačí jim vyplnit několik polí v formuláři ClickUp. Hlavním problémem je, že nedostávám oznámení, když odešlou formulář. Ví někdo, jak nastavit e-mailová oznámení pro formuláře?
Zavedl jsem nový systém pro své klienty, kdy pokud mají pro mě novou epizodu podcastu k úpravě, stačí jim vyplnit několik polí ve formuláři ClickUp. Hlavním problémem je, že nedostávám oznámení, když odešlou formulář. Ví někdo, jak nastavit e-mailová oznámení pro formuláře?
O automatizaci ClickUp jeden uživatel říká:
Vždy mě překvapuje, že o tom více lidí neví, ale ClickUp nabízí skvělou podporu a školení, a pokud chcete jít přímo ke zdroji. Jinak si myslím, že byste měli nastavit automatizaci, aby vám byl přiřazen formulář/úkol, a pak se ujistit, že máte nastavené oznámení, když je něco přiřazeno.
Vždy mě překvapuje, že o tom více lidí neví, ale ClickUp nabízí skvělou podporu a školení, a pokud chcete jít přímo ke zdroji. Jinak si myslím, že byste měli nastavit automatizaci, aby vám byl přiřazen formulář/úkol, a pak se ujistit, že máte nastavené oznámení, když je něco přiřazeno.
Jeden uživatel poukazuje na to, že Jotform je snadno použitelný, ale postrádá možnosti podrobného přizpůsobení. Říká:
Jotform je velmi jednoduchý – což může být výhodou pro malé společnosti s jednoduchými požadavky. Pokud jste však velká společnost a potřebujete vytvářet pracovní postupy nebo integrace, může to být s Jotformem náročné nebo to nemusí být vůbec možné.
Jotform je velmi jednoduchý – což může být výhodou pro malé společnosti s jednoduchými požadavky. Pokud jste však velká společnost a potřebujete vytvářet pracovní postupy nebo integrace, může to být s Jotformem náročné nebo dokonce nemožné.
Jiný uživatel poukazuje na to, že bezplatný tarif Jotform obsahuje užitečné funkce, ale má omezenou integraci. Říká:
Jotform vám nabízí mnohem více bezplatných funkcí než Formstack. Potřebuji však, aby se stejný soubor PDF automaticky nahrával do SharePointu pro uložení – a tato integrace v Jotform není možná.
Jotform vám nabízí mnohem více bezplatných funkcí než Formstack. Potřebuji však, aby se stejný soubor PDF automaticky nahrával do SharePointu pro uložení – a tato integrace v Jotform není možná.
📚 Další informace: Softwarové nástroje pro průzkumy mezi zaměstnanci pro týmy HR
ClickUp vs. Jotform: Který nástroj pro tvorbu formulářů je nejlepší?
Pokud jde o tvorbu formulářů a automatizaci pracovních postupů, ClickUp i Jotform nabízejí silné funkce.
Po porovnání jejich funkčnosti, automatizačních schopností a možností integrace se však ClickUp jeví jako lepší volba pro týmy, které hledají komplexní řešení pro správu projektů s integrovanými funkcemi pro vytváření formulářů.
Zatímco Jotform je vynikající pro samostatné vytváření formulářů a sběr dat, ClickUp jde nad rámec formulářů. Umožňuje uživatelům přeměnit odpovědi na akční úkoly, automatizovat procesy a sledovat projekty – to vše v jednom pracovním prostoru. Pokud chcete více než jen nástroj pro tvorbu formulářů, ClickUp je chytřejší volbou pro rostoucí týmy a firmy.
Jste připraveni zefektivnit svůj pracovní postup? Začněte s ClickUp ještě dnes zdarma!