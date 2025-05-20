11 nejlepších automatizovaných nástrojů pro pořizování poznámek pomocí umělé inteligence v roce 2025

Už jste někdy seděli na schůzce a zběsile psali poznámky, ale nakonec vám unikly důležité informace, protože jste nestačili? Neustálé rozdělování pozornosti mezi aktivní účast a dokumentaci vede u většiny z nás k neúplným poznámkám a promarněným příležitostem.
Využijte automatizované nástroje pro pořizování poznámek pomocí umělé inteligence – vaše digitální zapisovatele, kteří zaznamenávají, přepisují a dokonce shrnují vaše konverzace, zatímco vy se můžete soustředit na to, co je důležité: smysluplnou účast v diskusích.
Tyto AI asistenty se vyvinuly z jednoduchých nástrojů pro přepisování do sofistikovaných partnerů pro schůzky, kteří organizují informace, extrahují úkoly a integrují se do vašeho stávajícího pracovního postupu.
Podívejme se na nejlepší AI nástroje pro pořizování poznámek, díky kterým se otázka „Může někdo dělat poznámky?“ stane minulostí.
Přehled nejlepších automatizovaných AI nástrojů pro pořizování poznámek
Podívejte se na tento rychlý přehled nejlepších AI nástrojů pro pořizování poznámek, které vylepší váš systém řízení schůzek!
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny
|ClickUp
|Jednotlivci, malé podniky, střední podniky, velké podniky
|Plánování a správa schůzek pomocí umělé inteligence, automatické shrnutí a akční položky, integrované poznámky, úkoly a dokumenty, šablony poznámek ze schůzek
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky jsou k dispozici přizpůsobení.
|Otter. ai
|Malé podniky, střední firmy
|Přepis v reálném čase, identifikace mluvčího, shrnutí schůzek
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 18 USD/měsíc/uživatel; individuální ceny pro podniky.
|Fireflies
|Malé podniky, střední firmy
|Poznámky z jednání pomocí AI, vyhledávání pomocí hlasových příkazů, integrace CRM
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 16,99 $/měsíc; individuální ceny pro podniky.
|Notion AI
|Jednotlivci, malé podniky, střední podniky
|Generování obsahu pomocí umělé inteligence, automatizace zápisků ze schůzek, správa znalostí
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 12 USD/měsíc; individuální ceny pro podniky; přidejte AI k libovolnému tarifu Notion za 10 USD/měsíc/uživatel.
|Fathom
|Jednotlivci, malé podniky
|Hlavní body schůzek jedním kliknutím, shrnutí pomocí AI, synchronizace CRM
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 19 USD/měsíc/uživatel; individuální ceny pro podniky.
|tl;dv
|Jednotlivci, malé podniky
|Pořizování poznámek s časovým razítkem, shrnutí pomocí umělé inteligence, integrace se Zoomem a Meetem
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 29 USD/měsíc/uživatel; individuální ceny pro podniky.
|Avoma
|Střední podniky, velké společnosti
|AI poznámkové bloky, inteligence konverzace, nástroje pro prodejní koučink
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 29 USD/měsíc/uživatel; individuální ceny pro podniky.
|Glean
|Střední podniky, velké společnosti
|Jednotné vyhledávání na pracovišti, objevování znalostí pomocí umělé inteligence, shrnutí schůzek
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 15 USD/měsíc; individuální ceny pro instituce.
|Tactiq
|Jednotlivci, malé podniky
|Živý přepis, zvýraznění, export do dokumentů a nástrojů
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 12 USD/měsíc/uživatel; individuální ceny pro podniky.
|Notta
|Malé podniky, střední firmy
|Vícejazyčný přepis, shrnutí pomocí umělé inteligence, nahrávání souborů
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 13,49 $/měsíc/uživatel; individuální ceny pro podniky.
|Reflect
|Jednotlivci, malé podniky
|Aplikace pro pořizování poznámek s umělou inteligencí, návrhy, zpětnými odkazy a přepisováním hlasu
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; jeden tarif, jedna cena 10 $/měsíc/uživatel (účtováno ročně)
Co byste měli hledat v automatizovaných AI poznámkových blocích?
Při výběru AI nástroje pro pořizování poznámek zvažte tyto základní funkce, abyste získali maximální užitek:
- Přesnost přepisu: Nástroje AI pro schůzky musí generovat vysoce přesné poznámky, zejména při zaznamenávání technického žargonu a při práci s různými přízvuky.
- Funkce nahrávání v reálném čase: Přepis v reálném čase umožňuje účastníkům provádět opravy na místě a pomáhá těm, kteří se připojili později, rychle dohnat zpoždění a vrátit se k předchozím bodům diskuse, aniž by narušili průběh schůzky.
- Možnosti integrace: Nástroj pro pořizování poznámek pomocí umělé inteligence by měl být integrován do vašich stávajících aplikací pro pracovní postupy. Měl by automaticky vytvářet úkoly z akčních položek nebo synchronizovat zápisy ze schůzek s vaší individuální nebo týmovou znalostní bází, v závislosti na kontextu schůzky.
- Vytváření souhrnů: Pokročilé AI nástroje pro pořizování poznámek by měly poskytovat stručné zápisy ze schůzek. Musí rozlišovat mezi obecnými body diskuse a důležitými rozhodnutími, která z nich vyplývají.
- Vyhledávání: Robustní vyhledávací funkce by měla zahrnovat filtry pro datum, účastníky, téma a typ obsahu, spolu se sémantickým vyhledáváním, které umožňuje najít informace podle konceptu, nikoli pouze podle klíčových slov.
- Bezpečnost a ochrana soukromí: Měly by být zavedeny certifikace šifrování a souladu s předpisy, které zajistí kontrolu dat, omezený přístup a správné zacházení s nahrávkami, uchováváním a oprávněními.
- Funkce pro spolupráci: Spolupráce v reálném čase by měla účastníkům umožnit zvýrazňovat klíčové body, přidávat kontext a sledovat odpovědnost.
- Nákladová efektivita: Funkce by měly odpovídat vašemu rozpočtu a návratnost investic by měla být posouzena na základě odhadu času ušetřeného při ručním zapisování poznámek a následných činnostech.
Nejlepší automatizované AI poznámkové bloky pro vaše schůzky
Nyní, když víte, co hledat v dobrém AI nástroji pro pořizování poznámek z jednání, zde jsou naše nejlepší doporučení, která vám pomohou najít ten správný nástroj.
1. ClickUp (nejlepší pro pořizování poznámek pomocí umělé inteligence s řízením úkolů)
Představte si, že by se každá konverzace automaticky uspořádala do jasných akčních plánů s přiřazenými vlastníky a termíny. S ClickUp, aplikací pro vše, co souvisí s prací, zmizí propast mezi mluvením o práci a jejím skutečným vykonáním.
ClickUp je mnohem více než jen aplikace pro pořizování poznámek. Jedná se o komplexní platformu pro zvýšení produktivity, kde se poznámky pořízené pomocí umělé inteligence plynule propojují s vašimi úkoly a dokumenty, aby byl zajištěn kompletní kontext.
Nástroj ClickUp AI Notetaker je navržen tak, aby zaznamenával obsah schůzek (včetně hlasového záznamu!) a zároveň automaticky identifikoval úkoly, rozhodnutí a klíčové body v přehledně formátovaném přepisu. Získáte také označení řečníků, abyste mohli identifikovat, kdo co řekl.
Co dělá ClickUp výjimečným softwarem pro správu schůzek, je jeho schopnost převést klíčové body konverzace přímo na přiřaditelné úkoly a umožnit prohledávání všech přepisů.
ClickUp Brain, jeho vestavěný AI asistent, vám pomůže získat odpovědi na otázky týkající se konkrétních schůzek pomocí přirozených jazykových podnětů. Prohledává vaše zápisy ze schůzek – i ty několik měsíců staré – a vyhledává důležité informace, které by jinak vyžadovaly hodiny strávené prohledáváním e-mailů a konverzací na Slacku.
Brain může také generovat programy schůzek na základě předchozích diskusí a nevyřízených úkolů.
Po skončení schůzky obdržíte automatické poznámky s personalizovanými úkoly do své schránky ClickUp. Poznámky jsou uspořádány v ClickUp Docs jako dynamický, praktický zdroj pro váš tým. Díky obousměrnému propojení mezi Docs a ClickUp Tasks se úkoly identifikované ve vašich poznámkách hladce integrují do pracovního postupu vašeho projektu. Tento strukturovaný přístup zajišťuje produktivní schůzky již od samého počátku.
Funkce ClickUp Meetings dále vylepšují zážitek z pořizování poznámek tím, že poskytují vyhrazené prostory pro přípravu, realizaci a následné kroky po schůzkách.
Pomocí kalendáře ClickUp s podporou umělé inteligence najděte vzájemně vyhovující termíny pro individuální nebo skupinové schůzky. Naplánujte schůzky přímo v kalendáři a synchronizujte je se svým kalendářem Google. Posílejte pozvánky a dokonce se připojujte k videohovorům, aniž byste museli opustit platformu.
Díky vestavěným šablonám pro programy, stand-upy, individuální schůzky a retrospektivy je příprava schůzek rychlá a konzistentní. Díky propojení všeho – od kalendáře přes dokumenty až po úkoly – zajišťuje ClickUp, že každá schůzka má smysl a vede k konkrétním výsledkům.
💡 Tip pro profesionály: Použijte integraci ClickUp se Zoomem a spusťte schůzku Zoom přímo z úkolu ClickUp!
Notepad od ClickUp funguje jako digitální poznámkový blok, do kterého si můžete během dne rychle zapisovat své myšlenky. Pomáhá vám organizovat náhodné nápady do smysluplných kategorií, které lze později rozvinout do úplných dokumentů nebo úkolů.
Díky vestavěným šablonám poznámek z jednání pro agendy, stand-upy, individuální schůzky a retrospektivy je příprava jednání v ClickUp rychlá a konzistentní.
Šablona ClickUp Meeting Notes Template například poskytuje strukturovaný formát pro zaznamenávání cílů, bodů diskuse a akčních položek s jasnou odpovědností.
Šablona je:
- Vhodné pro začátečníky: Navrženo pro snadné osvojení, umožňuje týmům začít bez rozsáhlého nastavování.
- Všestranný: Přizpůsobuje se různým typům schůzek a vyhovuje různým potřebám týmů.
- Efektivní dokumentace: Zajišťuje, že každá schůzka je dobře zdokumentována, což podporuje jasnou komunikaci a praktická následná opatření.
Šablona ClickUp Daily Notes pomáhá s konzistentní dokumentací probíhajících projektů a automaticky zvýrazňuje vzorce a opakující se témata v jednotlivých záznamech. Pro studenty nebo výzkumníky šablona ClickUp Class Notes for College Students organizuje přednášky pomocí shrnutí a propojení pojmů pomocí umělé inteligence.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvářejte komplexní souhrny schůzek jedním kliknutím
- Pomocí nástrojů AI automaticky převádějte body diskuse na přiřaditelné úkoly.
- Organizujte poznámky pomocí kategorizace a značkování založených na umělé inteligenci.
- Spolupracujte s členy týmu v reálném čase na dokumentaci z jednání, programech a dalších materiálech.
- Získejte kontextové návrhy souvisejících dokumentů a úkolů.
📮ClickUp Insight: Naše průzkumy efektivity schůzek ukazují, že 25 % schůzek se účastní osm nebo více osob. Velké schůzky mohou být sice užitečné pro sjednocení názorů a rozhodování, často však přinášejí i řadu problémů.
Další průzkum ClickUp dokonce odhalil, že 64 % lidí má potíže s nejasnými dalšími kroky v téměř polovině svých schůzek. Jako aplikace pro vše, co souvisí s prací, řešíme tuto mezeru komplexním řešením pro správu schůzek.
ClickUp Meetings mění způsob spolupráce týmů díky dynamickým programům, zatímco AI Notetaker zaznamenává všechny důležité informace, čímž eliminuje následné nejasnosti a zajišťuje, že všichni jsou na stejné vlně!
💫 Skutečné výsledky: Týmy, které využívají funkce pro správu schůzek ClickUp, hlásí až 50% snížení zbytečných konverzací a schůzek!
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé uvádějí, že noví členové týmu potřebují určitý čas na zaučení.
- Mobilní záznam poznámek není tak robustní jako desktopová verze.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
.Pokud jde o klíčové body a úkoly, považuji je za velmi podrobné a jasné. Také se mi líbí, že úkoly přiřazují jednotlivcům přímo v dokumentu... Zatím jsme s tímto nástrojem pro pořizování poznámek velmi spokojeni a těšíme se na další optimalizované funkce v budoucnu!
.Pokud jde o klíčové body a úkoly, považuji je za velmi podrobné a jasné. Také se mi líbí, že úkoly přiřazují jednotlivcům přímo v dokumentu... Zatím jsme s tímto nástrojem pro pořizování poznámek velmi spokojeni a těšíme se na další optimalizované funkce v budoucnu!
📖 Přečtěte si také: Bezplatné šablony seznamů úkolů v Excelu a ClickUp
2. Otter. ai (nejlepší pro přepis v reálném čase a spolupráci)
Pokud chcete mít podrobný záznam každého slova ze svých schůzek, Otter AI vám to umožní. Převádí konverzace na prohledávatelné a sdílené přepisy, které se aktualizují na obrazovce v okamžiku, kdy jsou slova vyslovena. Je to jako mít osobního asistenta, který se věnuje dokumentování vašich diskusí.
Technologie AI transkripce společnosti Otter AI nabízí funkce převodu řeči na text v reálném čase na více platformách. Tato služba je velmi univerzální a funguje stejně dobře pro virtuální schůzky, osobní diskuse, rozhovory i přednášky.
Nejlepší funkce Otter.ai
- Automaticky se připojujte k naplánovaným schůzkám díky integraci kalendáře.
- Vytvářejte poznámky a shrnutí založená na umělé inteligenci s přehledem klíčových témat.
- Prohledávejte všechny své konverzace pomocí pokročilých filtrů a funkcí AI.
- Zachyťte a uspořádejte klíčové snímky obrazovky během prezentací
- Integrace se Zoomem, Microsoft Teams a Google Meet
Omezení Otter. ai
- Přesnost se může lišit v závislosti na různých přízvucích nebo v důsledku okolního hluku.
- Omezené možnosti správy úkolů ve srovnání s ClickUp
Ceny Otter. ai
- Základní: Bezplatná verze (omezená délka nahrávání)
- Pro: 16,99 $/měsíc pro jednotlivce
- Podnikání: 30 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Otter.ai
- G2: 4,3/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (90+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Otter. ai?
Recenze G2 říká:
Přepis v reálném čase je velmi přesný a shrnutí pomocí umělé inteligence šetří čas. Prohledávatelné přepisy usnadňují kontrolu schůzek a zvyšují produktivitu.
Přepis v reálném čase je velmi přesný a shrnutí pomocí umělé inteligence šetří čas. Prohledávatelné přepisy usnadňují kontrolu schůzek a zvyšují produktivitu.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy a konkurenti Otter.ai
👀 Věděli jste? Systém Cornell Notes, vyvinutý profesorem Walterem Paukem z Cornellovy univerzity v roce 1950, organizuje poznámky do sekcí podle klíčových bodů, detailů a shrnutí pro lepší zapamatování. Řídí se pěti zásadami: zaznamenat, zkrátit, recitovat, reflektovat a revidovat.
3. Fireflies (nejlepší pro analýzu konverzací a poznatky z jednání)
Fireflies. ai se specializuje na nahrávání, přepisování a analýzu vašich konverzací na různých platformách pro schůzky. Asistent AI „Fred“ se může automaticky připojit ke schůzkám na platformách jako Zoom, Google Meet a Microsoft Teams a zaznamenávat diskuse.
Umožňuje uživatelům prohledávat tisíce schůzek pomocí klíčových slov, řečníků, dat nebo vlastních filtrů. Každá schůzka je automaticky organizována s přepisem, zvukovým záznamem a shrnutím generovaným umělou inteligencí.
Fireflies. ai nejlepší funkce
- Vytvářejte vlastní sledovače témat pro terminologii specifickou pro daný obor
- Vytvářejte shrnutí schůzek pomocí umělé inteligence s analýzou sentimentu
- Sdílejte klipy a nejdůležitější momenty s členy týmu
- Integrace s CRM, nástroji pro řízení projektů a platformami pro spolupráci
Omezení Fireflies. ai
- Někteří uživatelé hlásí občasné zpoždění při zpracování delších schůzek.
- Optimalizace vlastního slovníku vyžaduje čas
Ceny Fireflies. ai
- Bezplatná verze: Omezené funkce a počet minut přepisů
- Pro: 18 $/měsíc za jedno místo
- Business: 29 $/měsíc za jedno místo
- Enterprise: 39 $/měsíc za jedno místo
Fireflies. ai hodnocení a recenze
- G2: 4,8/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Fireflies. ai?
Uživatel G2 sdílí:
Výrazné zvýšení produktivity, zejména pokud máte více schůzek a aplikace se jich účastní za vás.
Výrazné zvýšení produktivity, zejména pokud máte více schůzek a aplikace se jich účastní za vás.
4. Notion AI (nejlepší pro společnou organizaci poznámek)
Notion AI integruje umělou inteligenci přímo do své oblíbené platformy pro správu znalostí a nabízí pomoc při psaní, úpravách a organizaci informací. Zaměřuje se na pomoc týmům při přeměně obsahu schůzek na dobře strukturovanou, prakticky použitelnou dokumentaci v rámci propojeného pracovního prostoru.
Asistent pro psaní s umělou inteligencí dokáže sepsat zápisy ze schůzek, vytvořit program schůzky a generovat úkoly na základě obsahu schůzky. Notion AI také dokáže vysvětlit složité témata, extrahovat klíčové body nebo překládat obsah do různých jazyků nebo stylů.
Nejlepší funkce Notion AI
- Vytvářejte úkoly na základě obsahu schůzek
- Převádějte poznámky do různých formátů (odrážky, tabulky atd.).
- Vytvářejte kontextové souvislosti mezi souvisejícími dokumenty
- Vylepšete psaní pomocí úprav tónu a zlepšení srozumitelnosti
Omezení umělé inteligence Notion
- Není primárně určen pro živý přepis
- U některých typů schůzek je nutné ruční importování záznamů.
Ceny Notion AI
- Zdarma: Základní funkce pro jednotlivce
- Plus: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 18 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
- Notion AI: 10 $/měsíc na uživatele (doplněk k libovolnému tarifu)
Hodnocení a recenze Notion AI
- G2: 4,7/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Notion AI?
Uživatel Capterra sdílí:
Líbilo se mi, že jsem mohl psát poznámky přímo do dokumentu. Vždy nás upozornilo, když někdo jiný provedl změny nebo něco přidal do projektu. Byla to snadná cesta, jak udržet všechny na stejné vlně.
Líbilo se mi, že jsem mohl psát poznámky přímo do dokumentu. Vždy nás upozornilo, když někdo jiný provedl změny nebo něco přidal do projektu. Byla to snadná cesta, jak udržet všechny na stejné vlně.
5. Fathom (nejlepší pro nahrávání schůzek s rychlým zvýrazněním)
Po každé schůzce Fathom zajistí, aby byly informace snadno sdílené a přístupné. Tento nástroj založený na umělé inteligenci plynule nahrává, přepisuje a zvýrazňuje konverzace, takže můžete označit důležité momenty pomocí jednoduchých klávesových zkratek nebo hlasových příkazů.
Vytvářejte vlastní klipy pro kolegy, kteří se diskuse nezúčastnili, rychle vyhledávejte klíčové detaily v přepisech a přiřazujte úkoly přímo ze záznamu schůzky, aby se nic neztratilo.
Nejlepší funkce Fathom
- Připojte se a automaticky nahrávejte schůzky na všech hlavních platformách.
- Sdílejte konkrétní klipy s přizpůsobitelnými nastaveními ochrany soukromí
- Neomezený přístup k nahrávkám schůzek
Pochopte omezení
- Omezené možnosti správy úkolů
- Méně robustní analytika ve srovnání s konkurencí
Ceny Fathom
- Zdarma
- Premium: 19 $/měsíc na uživatele
- Team edition: 29 $/měsíc na uživatele
- Team edition pro: 39 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Fathom
- G2: 5/5 (více než 4700 recenzí)
- Capterra: 5/5 (více než 700 recenzí)
👀 Věděli jste? Společnost ClickUp zjistila, že 47 % schůzek trvá hodinu nebo déle. Ale je opravdu nutné trávit tolik času schůzkami? Proč jsme skeptičtí? Pouze 12 % respondentů hodnotí své schůzky jako vysoce efektivní.
6. tl;dv (nejlepší pro pořizování poznámek z videokonferencí)
Potřebovali jste někdy sdílet konkrétní 30sekundový klip z dvouhodinové schůzky? tl;dv řeší tento problém vytvořením perfektně indexované videotéky. Každá poznámka, komentář a zvýraznění odkazuje na okamžik, kdy k nim došlo, takže „přeskočení na důležitou část“ je zbytečné.
tl;dv (vyslovuje se „TL-DEV“ z „too long; didn’t view“ – příliš dlouhé; neprohlížel jsem) je speciálně navržen pro dokumentaci videokonferencí.
Během schůzek nebo po nich mohou uživatelé přidávat poznámky s časovým razítkem a pořizovat krátká sdílená videa z klíčových momentů. Knihovna schůzek platformy centralizuje všechny vaše nahrávky, takže můžete snadno vyhledávat minulé diskuse podle data, účastníků nebo obsahu.
tl;dv nejlepší funkce
- Sledujte úkoly a rozhodnutí s pomocí umělé inteligence
- Integrace se Slackem, Notionem a dalšími nástroji pro zvýšení produktivity
- Používejte jako rozšíření prohlížeče pro platformy pro videokonference, jako jsou Zoom, Google Meet a Microsoft Teams.
tl;dv omezení
- Zaměřeno především na platformy pro videokonference
- Omezená integrace s nástroji pro řízení projektů
tl;dv ceny
- Zdarma
- Pro: 29 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 98 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze tl;dv
- G2: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
7. Avoma (nejlepší pro týmy prodeje a zákaznické podpory)
Co kdyby vám vaše prodejní poznámky mohly přesně říct, proč se obchody uzavírají – nebo neuzavírají? Avoma naslouchá rozhovorům se zákazníky s odborností zkušeného prodejního kouče. Identifikuje signály nákupu, námitky a zmínky o konkurenci, které lidští zapisovatelé často přehlížejí.
Jako asistent pro schůzky s umělou inteligencí a platforma pro analýzu příjmů je obzvláště cenný pro obchodní jednání, kontroly úspěchu zákazníků a další interakce důležité pro příjmy. Rozpoznává témata, jako jsou vlastnosti produktů, diskuse o cenách, zmínky o konkurenci a názory zákazníků, aniž by vyžadoval ruční označování.
Pro prodejní týmy analyzuje Avoma vzorce konverzace mezi nejlepšími prodejci a ostatními. Identifikuje efektivní poměr mluvení a poslouchání, frekvenci otázek a pokrytí témat, které korelují s úspěšnými výsledky, a pomáhá manažerům poskytovat koučování založené na datech.
Nejlepší funkce Avoma
- Sledujte zmínky o konkurenci a informace o trhu
- Generujte následné e-maily s akčními položkami a vytvářejte úkoly na základě závazků.
- Vytvořte navigaci podle témat pro záznamy ze schůzek
- Synchronizujte poznatky z jednání přímo do CRM systémů
- Nahrávejte, přepisujte a analyzujte konverzace na Zoom, Google Meet a Microsoft Teams.
Omezení Avoma
- Navrženo především pro týmy zabývající se příjmy
- Některé pokročilé funkce vyžadují určitou dobu na osvojení.
Ceny Avoma
- AI Meeting Assistant: 29 $/měsíc na uživatele
- Conversation Intelligence: 69 $/měsíc na uživatele
- Revenue Intelligence: 99 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Avoma
- G2: 4,6/5 (více než 1300 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. Glean (nejlepší pro studenty, pro akademické pořizování poznámek)
Paradox „pero versus účast“ pronásleduje přednáškové sály po celém světě. Studenti čelí nemožné volbě: dělat si důkladné poznámky a nepochopit klíčové pojmy, nebo se plně zapojit a riskovat, že jim později budou chybět některé informace. Glean elegantně řeší toto dilema pomocí svého přístupu založeného na záznamu zvuku.
Glean je speciálně navržen jako akademická platforma pro pořizování poznámek pro studenty vzdělávacích institucí. Základní funkce platformy se soustředí na čtyřfázový proces učení. Zachyťte vše v audio formátu, organizujte obsah pomocí štítků a struktur, upřesněte poznámky po hodině a aplikujte znalosti prostřednictvím efektivního studia.
Glean poskytuje funkce usnadňující přístup, které vytvářejí rovné podmínky pro studenty s rozdíly ve schopnostech učení nebo se zdravotním postižením. Platforma umožňuje studentům nahrávat přednášky, přidávat textové poznámky během výuky vlastním tempem a poté se k nim vracet a vylepšovat je.
Vyberte si ty nejlepší funkce
- Nahrávejte přednášky a hodiny na jakémkoli zařízení
- Dělejte si poznámky svým vlastním tempem, zatímco audio zaznamenává vše
- Pracujte online nebo offline na více zařízeních
- Sdílejte poznámky se spolužáky pro společné učení
- Získejte přístup ke specializovaným akademickým šablonám pro pořizování poznámek
Zjistěte omezení
- Zaměřeno především na akademické prostředí, nikoli na podnikání.
- Méně zaměřené na integraci s nástroji pro řízení projektů
- Pro plný přístup k funkcím může být vyžadována institucionální licence.
Zjistěte ceny
- Bezplatná zkušební verze: K dispozici pro jednotlivé studenty
- Glean pro jednotlivce: 15 $ měsíčně (přepočítáno z 12 GBP)
- Instituce: Individuální ceny pro školy a univerzity
Poznámka: Cena individuálního plánu byla převedena z britských liber (12 £) na americké dolary, aby byla v souladu s ostatními nástroji v tomto článku. Skutečná cena se může lišit v závislosti na aktuálním směnném kurzu.
Získejte hodnocení a recenze
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. Tactiq (nejlepší pro integraci s Google Meet a Zoom)
Schůzka skončila, ale kde jsou poznámky? Tento moment paniky zmizí díky rozšíření prohlížeče Tactiq, které zaznamenává vše, zatímco vy se soustředíte na konverzaci. Jako neviditelná sekretářka pracuje tiše ve vašem prohlížeči napříč populárními platformami pro videokonference a převádí mluvená slova do organizovaného textu, aniž by narušovala váš pracovní postup.
Tactiq dokáže automaticky ukládat přepisy do Google Docs, takže obsah vašich schůzek je okamžitě k dispozici ve vašem stávajícím systému správy dokumentů.
Pro týmy pracující na společných projektech nabízí Tactiq sdílené zvýrazňování, kdy více účastníků může během schůzky označit důležité body. Tyto společné poznámky pomáhají týmům sjednotit priority a závěry bez další diskuse.
Nejlepší funkce Tactiq
- Zvýrazněte důležité momenty pomocí přizpůsobitelných značek
- Exportujte obsah schůzek do různých produktivních nástrojů
- Získejte podporu pro vícejazyčné přepisy
- Získejte přepis hovorů v reálném čase na Google Meet, Zoom a Microsoft Teams.
Omezení Tactiq
- Omezené funkce ve srovnání se samostatnými platformami pro pořizování poznámek pomocí umělé inteligence
- Přístup založený na prohlížeči může ovlivnit výkon
Ceny Tactiq
- Zdarma
- Pro: 12 $/měsíc na uživatele
- Teams: 20 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Tactiq
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
📮 ClickUp Insight: Jeden z pěti profesionálů tráví denně více než 3 hodiny pouhým hledáním souborů, zpráv nebo dalších informací souvisejících s jejich úkoly. To je téměř 40 % celého pracovního týdne promarněného na něco, co by mělo trvat jen pár sekund!
Funkce Connected Search od ClickUp sjednocuje veškerou vaši práci – úkoly, dokumenty, e-maily a chaty –, takže můžete najít přesně to, co potřebujete, když to potřebujete, aniž byste museli přeskakovat mezi různými nástroji.
10. Notta (nejlepší pro vícejazyčné přepisy)
Zamyslete se nad tím, jak jazykové bariéry vytvářejí informační silosy v globálních organizacích – detaily se ztrácejí v překladu nebo se prostě nikdy nesdílejí mezi týmy.
Notta nabízí platformu pro přepis založenou na umělé inteligenci, která vyniká vysokou přesností při převodu řeči na text v různých jazycích. Tento nástroj funguje na více platformách, včetně Zoom, Google Meet a Microsoft Teams. Umí také zpracovávat nahrané audio a video soubory, takže je dostatečně univerzální jak pro živý přepis, tak pro dokumentaci po skončení schůzky.
Notta nabízí nejen jednoduchý přepis, ale také inteligentní shrnutí, které z konverzací extrahuje klíčové body, úkoly a rozhodnutí. Umělá inteligence analyzuje obsah z kontextuálního hlediska, aby identifikovala důležité segmenty, a pomáhá tak uživatelům rychle pochopit podstatu dlouhých diskusí.
Nejlepší funkce Notta
- Automaticky identifikujte různé mluvčí, a to i v hlučném prostředí.
- Prohledávejte všechny přepisy pomocí výkonných filtrů a dotazů v přirozeném jazyce.
- Efektivní převod souborů a nahrávek do textové podoby
- Přístup k přepisu na webu a mobilních zařízeních
Omezení Notta
- Omezené funkce pro společnou úpravu
- Specializovaná slovní zásoba může vyžadovat školení.
Ceny Notta
- Zdarma
- Pro: 13,49 $/měsíc
- Business: 27,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Notta
- G2: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: Není k dispozici dostatek recenzí.
Co říkají skuteční uživatelé o Notta?
Uživatel G2 sdílí:
Velmi kvalitní přepis. Britská angličtina je dobře rozpoznána. Zdá se, že model provádí několik průchodů, aby pochopil kontext a provedl přepis. Díky této předpokládané funkcionalitě je kvalita výstupu relativně vysoká ve srovnání s jinými přepisy.
Velmi kvalitní přepis. Britská angličtina je dobře rozpoznána. Zdá se, že model provádí několik průchodů, aby pochopil kontext a provedl přepis. Díky této předpokládané funkcionalitě je kvalita výstupu relativně vysoká ve srovnání s jinými přepisy.
11. Reflect (nejlepší pro správu osobních znalostí)
Měli jste někdy ten frustrující pocit, že jste se již setkali s důležitým pojmem, ale nemůžete si vzpomenout, kde? Reflect funguje jako vaše druhé mozkové centrum – propojuje myšlenky z jednání, četby a osobních úvah, aby vám poskytl relevantní informace přesně v okamžiku, kdy je potřebujete. I když jste toto propojení sami nikdy výslovně nevytvořili.
Reflect přistupuje k pořizování poznámek z pohledu osobního řízení znalostí a zaměřuje se na budování souvislostí mezi vašimi nápady a informacemi v průběhu času. Je určen pro jednotlivé znalostní pracovníky, výzkumníky a celoživotní studenty a organizuje jejich myšlenky a referenční materiály v systému, který se s používáním stává chytřejším.
Nejlepší funkce
- Vytvořte si osobní znalostní graf s automatickými propojeními mezi pojmy.
- Organizujte informace pomocí flexibilních systémů značkování
- Využívejte denní poznámky k budování chronologické znalostní báze
- Získejte přístup k čistému prostředí bez rušivých vlivů, kde můžete pořizovat poznámky z jednání. Nahrávejte diskuse a automaticky propojujte časová razítka s vašimi psanými poznámkami, abyste získali plynulý a integrovaný záznam.
- Přístup k poznámkám z počítače i mobilních zařízení
- Získejte podporu pro různé metody pořizování poznámek, včetně bullet journalingu, denních poznámek a organizace založené na projektech.
Zohledněte omezení
- Více zaměřené na individuální použití než na týmovou spolupráci
- Méně specializované pro formální dokumentaci schůzek
Ceny Reflect
- Jeden plán, jedna cena: 10 $ měsíčně na uživatele (fakturováno ročně)
Zohledněte hodnocení a recenze
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Poznámka: ClickUp přepisuje pravidla
Vývoj nástrojů pro pořizování poznámek pomocí umělé inteligence změnil způsob, jakým zaznamenáváme, zpracováváme a využíváme informace z jednání a rozhovorů.
Od ClickUp pro všestrannou produktivitu až po specializované nástroje jako Avoma pro prodejní týmy nebo Notta pro vícejazyčná prostředí – máte na výběr z mnoha možností. Správný nástroj pro pořizování poznámek pomocí umělé inteligence zvyšuje produktivitu schůzek automatizací dokumentace a současně zlepšuje kvalitu a dostupnost informací.
AI Meeting Notetaker od ClickUp jde nad rámec pouhého přepisu – propojuje vaše poznámky s úkoly a dokumenty do jednoho jednotného pracovního prostoru. Místo toho, abyste museli používat několik různých nástrojů, můžete okamžitě proměnit poznatky z jednání v akční položky, přiřadit úkoly a sledovat pokrok na jedné platformě. To znamená méně přepínání mezi kontexty a větší soulad.
Jste připraveni, aby každá schůzka byla produktivní? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!