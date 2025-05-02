Otter AI vs. Fireflies AI: Který nástroj pro schůzky je lepší?

Stalo se vám někdy, že jste opustili schůzku s pocitem, že vám unikly důležité informace nebo že vám nejsou jasné další kroky? Mluvíme rychleji, než píšeme, a snažit se psát poznámky ze schůzky a zároveň se soustředit na diskusi může být téměř nemožné.
Asistenti pro schůzky s umělou inteligencí, jako jsou Otter AI a Fireflies AI, slibují přepis schůzek, zaznamenávání klíčových momentů a dodávání shrnutí po schůzkách, abyste nikdy nic nezmeškali.
Oba nástroje nabízejí přepis v reálném čase, generují podrobné zápisy ze schůzek a zjednodušují společné pořizování poznámek. Který z nich je ale pro vás skutečně lepší? Než se začnete zabývat podrobným srovnáváním, rozebere vám klíčové rozdíly.
Představíme vám také spolehlivou třetí alternativu – ClickUp, aplikaci pro vše, co souvisí s prací, která by mohla ostatní dvě zcela zastínit!
Otter AI vs. Fireflies AI vs. ClickUp v kostce
|Otter AI je nejlepší pro
|Fireflies AI je nejlepší pro
|ClickUp je nejlepší pro
|Živé přepisy schůzek s zaznamenáváním poznámek z jednání v reálném čase
|Podrobné informace o schůzkách pomocí analýzy sentimentu a analýzy konverzací
|Plánování, vedení a dokumentování schůzek – vše v rámci stejného projektového pracovního prostoru pomocí ClickUp Meetings a ClickUp Brain a jejich agend generovaných umělou inteligencí.
|Identifikace řečníka s poznámkami s časovým razítkem pro snadnou navigaci
|Generování zvukových ukázek pro výběr a sdílení klíčových momentů z hovorů
|Inteligentní plánování pomocí kalendáře ClickUp s umělou inteligencí, který navrhuje optimální časy, synchronizuje poznámky ze schůzek a upozorňuje na prioritní konflikty.
|Shrnutí po schůzce s editovatelnými body diskuse a akčními položkami
|AI pracovní postupy, jako je sledování prodejů a detekce konfliktů prostřednictvím Freda (AI chatbot)
|Poznámky z živých schůzek jsou automaticky zaznamenávány, organizovány a propojeny s úkoly pomocí ClickUp AI Notetaker.
|Jednoduchá integrace s oblíbenými platformami pro schůzky (Zoom, Google Meet, Teams)
|Rozsáhlá integrace s nástroji pro správu projektů, jako jsou ClickUp, Salesforce a HubSpot.
|Hluboká integrace s řízením úkolů, dokumenty, tabulemi a cíli, díky které se diskuse na schůzkách promění v reálnou, sledovatelnou práci.
|Rychlé shrnutí schůzek a minimální úpravy
|Automatické sledování, které zajistí, že neunikne žádný klíčový moment ani úkol.
|Okamžité následné kroky po schůzce, včetně akčních položek, rozhodnutí a přidělení úkolů
Co je Otter AI?
Otter AI je asistent pro schůzky využívající umělou inteligenci. Jako nástroj pro přepisování poslouchá a přepisuje konverzace v reálném čase, takže během diskusí nemusíte zběsile psát poznámky. Je to ideální řešení pro schůzky, pohovory a dokonce i živé přednášky.
Kromě funkcí převodu zvuku na text také organizuje vaše poznámky podle akce a dopadu, čímž přesměruje vaši energii z psaní poznámek na aktivní poslech.
Navíc zachycuje klíčové momenty během vašich online schůzek, což usnadňuje jejich pozdější prohlížení. Ať už se účastníte videokonference na Google Meet nebo diskutujete o nápadech na Microsoft Teams, Otter AI se snaží, aby vaše konverzace během schůzek byly jasné, prohledávatelné a snadno kontrolovatelné.
🧠 Zajímavost: AI nástroje, které přepisují schůzky, identifikují mluvčí pomocí algoritmů, které analyzují a třídí vzorce řečových vln – jde o zjednodušenou verzi hlasové biometrie!
Funkce Otter AI
Jako výkonný nástroj pro přepisování nabízí Otter AI řadu funkcí zaměřených na přesné zachycení obsahu vašich schůzek. Podívejme se, co tyto funkce obnášejí.
1. Schůzky a přepis nahrávek
Život sice nemá tlačítko pro přetočení zpět, ale vaše schůzky ano. Otter AI se blíží tomu, aby vám takové tlačítko pro vaše důležité hovory poskytl.
Jeho hlavní funkcí je přepisování konverzací v reálném čase, přičemž automaticky zaznamenává každé slovo, takže to nemusíte dělat ručně. Díky integraci s oblíbenými platformami pro videokonference, jako jsou Google Meet, Zoom a Microsoft Teams, jsou pokryty všechny hovory, od interních videokonferencí až po externí hovory s klienty.
Otter AI také nabízí funkci nahrávání nebo nahrávání, která umožňuje snadno přepsat mluvené konverzace z osobních schůzek nebo zvukových souborů. Díky automatické identifikaci mluvčích a poznámkám s časovým razítkem je sledování konverzací snazší a můžete se rychle a bez zmatků vrátit k klíčovým momentům.
2. Vytváření osnov a shrnutí
Otter AI nabízí speciální kartu s přehledem pro každý hovor a živé přepisy schůzek. Jeho funkce nazvaná Highlight Summaries automaticky zachycuje stručný přehled, klíčové body a strukturovaný přehled diskuse. Díky tomu se nemusíte později prohrabávat dlouhými přepisy schůzek.
Po skončení hovoru můžete svému týmu přiřadit úkoly nebo podle potřeby upravit shrnutí. Shrnutí můžete také zkopírovat a sdílet jediným kliknutím, takže všichni budou bez námahy na stejné vlně.
3. AI chat během schůzky
Schůzky mohou probíhat rychle a účastníci, kteří se zapojují s otázkami nebo pochybnostmi, mohou snadno narušit jejich průběh. Abyste tomu zabránili, použijte chat Otter AI během schůzky, kde mohou účastníci klást otázky, přidávat poznámky nebo dokonce vytvářet zápisy ze schůzky v reálném čase.
Díky tomu zůstávají konverzace strukturované, aniž by někdo byl vyrušován, a všichni účastníci tak zůstávají zapojeni. To je výhodné, když potřebujete objasnit nějaký bod nebo rychle odkazovat na něco, co bylo právě zmíněno, a to vše bez přerušení řečníka.
Ceny Otter AI
- Základní: Zdarma
- Výhoda: 16,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 30 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
💡Tip pro profesionály: Většina AI asistentů pro schůzky vám umožňuje vytvořit vlastní slovník nebo klíčová slova pro odbornou terminologii, názvy projektů nebo často používané termíny. To pomáhá vaší AI přesně zachytit a zvýraznit klíčová témata, čímž se sníží čas, který později strávíte opravováním chyb v přepisu.
Co je Fireflies?
Fireflies je asistent pro schůzky s umělou inteligencí, který poskytuje informace z konverzací. Kromě přepisu schůzek využívá analýzu konverzací k podpoře dalších kroků a zajišťuje, že se neztratí žádné klíčové body diskuse.
Fireflies se přizpůsobuje specifickým případům použití v různých odvětvích, včetně prodeje, náboru, podcastingu a zdravotnictví, díky čemuž je univerzální pro různé obchodní potřeby.
Po každém hovoru automaticky sdílí shrnutí a přepisy se všemi účastníky schůzky. Navíc jeho poznatky přesahují rámec jednoduchých poznámek nebo přehrávání toho, kdo co řekl, a pomáhají týmům sledovat následné kroky, odhalovat klíčové momenty, které ovlivňují rozhodnutí, a zvyšovat produktivitu.
Funkce Fireflies
Fireflies není jen nástroj pro přepisování – jeho pokročilé funkce vám pomohou vytěžit z každé schůzky maximum.
Zde je několik důvodů, proč je tento asistent pro schůzky založený na umělé inteligenci tak oblíbený.
1. Generování přepisu a zvukových ukázek
Fireflies přepisuje a shrnuje videokonference i audiohovory, ale odlišuje se svou funkcí soundbite. Tento nástroj vám umožňuje vystřihnout a sdílet klíčové momenty schůzky, takže nemusíte sledovat celou nahrávku a můžete přejít rovnou k jádru věci.
Ať už se jedná o požadavek klienta, rozhodnutí týkající se projektu nebo klíčový postřeh, můžete snadno zachytit úryvek a sdílet jej se svým týmem. Navíc můžete dokonce vytvořit seznam zvukových úryvků, díky čemuž bude následné zpracování a rekapitulace rychlejší než kdykoli předtím.
👀 Věděli jste? Termín „soundbite“ se stal populárním na konci 70. let, kdy krátké, výstižné fráze politiků a veřejných osobností upoutaly pozornost médií. Jejich citovatelné, pozornost přitahující výroky se rychle staly oblíbenými v redakcích, díky čemuž se titulky lépe prodávaly – a zapamatovaly!
2. Inteligentní vyhledávání a analytika sledování témat
Najít klíčové informace v jednání je snazší, když máte po ruce uspořádaná data. Fireflies AI nabízí inteligentní vyhledávací funkci, která segmentuje nahrávky podle sentimentu, doby mluvení řečníka a preferovaných filtrů, což vám pomůže rychle najít důležité momenty.
Obsahuje také nástroj pro sledování témat, který monitoruje opakující se témata pomocí předdefinovaných klíčových slov, což usnadňuje sledování diskusí napříč několika schůzkami. Tím je zajištěno, že zásadní témata, jako je zpětná vazba od klientů nebo aktualizace projektů, nikdy neuniknou pozornosti.
3. Pracovní postupy aplikací AI
Jednou z vynikajících funkcí, která odlišuje Fireflies AI od ostatních, je Fred, jeho vestavěný chatbot s umělou inteligencí. Fred umí víc než jen poskytovat rychlé shrnutí a povrchní informace – je motorem celé řady pracovních postupů založených na umělé inteligenci, které jsou navrženy tak, aby automatizovaly následné kroky po schůzkách a podněcovaly k akci.
Fred může například podporovat pracovní postupy sledování prodeje, které analyzují konverzace a hledají signály o záměru kupujícího. Může také upozorňovat na potenciální rizika pomocí pracovních postupů detekce konfliktů, které identifikují nesoulad nebo napětí v týmových diskusích.
Ať už sledujete prodejní příležitosti, řešíte interní problémy nebo udržujete soulad mezi zúčastněnými stranami, Fred zajistí, že žádný důležitý moment nebude přehlédnut – a promění Fireflies AI z jednoduchého nástroje pro přepisování na proaktivního asistenta pro schůzky.
Ceny Fireflies
- Zdarma
- Výhoda: 18 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 29 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 39 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
🧠 Zajímavost: Bill Gates si také nedělá poznámky z jednání – nechává to na AI. Díky souhrnům generovaným AI, které zpracovávají veškeré rozhovory z jednání, tvrdí, že se může soustředit na velké myšlenky místo na psaní poznámek.
Otter AI vs. Fireflies: Porovnání funkcí
Otter AI i Fireflies zefektivňují správu schůzek, ale slouží k mírně odlišným účelům. Otter AI se specializuje na přepis v reálném čase, zatímco Fireflies se zaměřuje na analytiku a automatizaci.
Zde je srovnání těchto nástrojů pro schůzky:
|Funkce
|Otter AI
|Fireflies
|Přepis
|Ano. Přepis v reálném čase
|Ano. Přepis po hovoru
|Identifikace mluvčího
|Ano. Poznámky s časovým razítkem a štítky řečníků
|Ano. Poznámky s časovým razítkem a štítky řečníků
|Informace o schůzkách
|Základní. Nabízí shrnutí schůzek a akční položky.
|Podrobné informace. Nabízí analýzu sentimentu, zvukové ukázky a sledování témat.
|Integrace
|Každodenní aplikace, jako jsou Zoom, Google Meet, Teams, Slack, Salesforce, HubSpot
|Rozsáhlejší možnosti kalendáře, aplikace pro zvýšení produktivity a specializované API.
|Funkce AI
|Chatbot pro dotazy a informace
|Chatbot a pracovní postupy založené na umělé inteligenci pro prodej, sledování projektů a další použití
|Nejlepší pro
|Živé online schůzky a pořizování poznámek
|Hloubková analýza schůzek a automatizace pracovních postupů
Toto jsou klíčové rozdíly, ale zde je přehled toho, jak si vedou v aspektech, které definují dopad nástroje pro schůzky.
Rychlost přepisu
Otter AI poskytuje přepis v reálném čase s identifikací mluvčího a poznámkami s časovým razítkem, což je ideální pro živé schůzky. Po schůzce také vylepšuje přepisy, aby zvýšil jejich přesnost.
Fireflies používá odlišný přístup. Namísto živého přepisu nejprve nahrává schůzku a po skončení hovoru zpracovává přepis. V závislosti na vaší schůzce to trvá asi 10–15 minut a všichni účastníci obdrží po schůzce shrnutí e-mailem.
🏆 Vítěz: Otter AI má výhodu, pokud jde o živé přepisy. Fireflies je také docela efektivní, pokud vám nevadí chvíli počkat, než bude hovor zpracován.
Postřehy a závěry
Otter AI generuje souhrny založené na umělé inteligenci, včetně klíčových bodů diskuse a akčních položek. Jeho editovatelné souhrny také poskytují vašemu týmu flexibilitu v tom, jak chce sdílet a vylepšovat poznatky.
Fireflies jde ještě o krok dál díky analytickým informacím, sledování opakujících se témat, zapojení řečníků a nálady. Uživatelům také umožňuje extrahovat zvukové úryvky a vytvářet seznamy klíčových momentů pro snadnou referenci.
🏆 Vítěz: Fireflies zvítězilo díky analýze sentimentu, postřehům a přizpůsobitelným zvukovým ukázkám – ideální pro hluboké poznatky z jednání. Pro týmy, které řídí lehké diskuse a projekty, je chat Otter AI vhodný pro zodpovězení rychlých otázek.
Integrace schůzek a pracovní postupy
Zajímá vás, co se lépe hodí k vašim současným nástrojům?
Otter AI se dobře synchronizuje s událostmi Zoom, Google Meet a Teams. Propojuje se také se Slackem, aby bylo možné sdílet konverzace, a umožňuje uživatelům Enterprise integraci se Salesforce a HubSpot.
Fireflies zahrnuje integraci s mnoha dalšími kalendáři schůzek a dokonce i nástroji pro zvýšení produktivity, jako je ClickUp. Nabízí také několik pracovních postupů založených na umělé inteligenci pro konkrétní zprávy a strukturované přehledy, od přehledů metrik projektů až po individuální hodnotící zprávy manažerů.
🏆 Vítěz: Fireflies zvítězilo díky robustní automatizaci založené na umělé inteligenci a integraci pracovních postupů.
Otter AI vs. Fireflies na Redditu
Navštívili jsme Reddit, abychom zjistili, na kterou stranu se lidé v debatě Otter AI vs. Fireflies přiklánějí. Mnoho uživatelů na subredditu r/productmanagement se shoduje, že Otter AI je lepší volbou pro přepis v reálném čase:
TechTemptress říká:
Miluji to. Můj každodenní pomocník při schůzkách. Přepisy vyžadují po nahrání trochu úprav, aby se opravily odborné výrazy, mumlané výrazy a některé nesprávné výslovnosti, ale jakmile to udělám, Otter bot je skvělý.
Miluji to. Můj každodenní pomocník při schůzkách. Přepisy vyžadují po nahrání trochu úprav, aby se opravily odborné výrazy, mumlané výrazy a některé nesprávné výslovnosti, ale jakmile to udělám, Otter bot je skvělý.
Past_Path9215 zdůrazňuje, proč je Fireflies pro ně tou nejlepší volbou, pokud jde o informace o schůzkách a automatizaci:
S aplikacemi AI můžete provádět i další zajímavá přizpůsobení. Osobně používám aplikace/šablony AI, aby mi AI automaticky psala poznámky podle mých představ.
S aplikacemi AI můžete provádět i další zajímavá přizpůsobení. Osobně používám aplikace/šablony AI, aby mi AI automaticky psala poznámky podle mých představ.
Debata o Otter AI vs. Fireflies AI na Redditu ukazuje jasné rozdělení podle priorit uživatelů. Ti, kteří oceňují přesnost přepisu v reálném čase a rychlé poznámky ze schůzek, mají tendenci upřednostňovat Otter AI, i přes občasné úpravy potřebné pro nejasnou řeč.
Na druhou stranu, uživatelé, kteří upřednostňují post-meetingové poznatky, přizpůsobenou automatizaci, cenovou dostupnost a AI-poháněné shrnutí, se přiklánějí k Fireflies AI kvůli jeho integraci do pracovních postupů a meeting intelligence.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Otter AI a Fireflies
Věnovali jste schůzce plnou pozornost. Váš AI přepisovatel pořídil rozsáhlé poznámky, včetně částí věnovaných jednotlivým řečníkům. Nyní musíte vytvořit a sledovat úkoly nebo je přidat do svých dokumentů.
Co kdyby to bylo možné v rámci jednoho nástroje? S ClickUpem, aplikací pro práci, která kombinuje projektové řízení, dokumenty a týmovou komunikaci, vše na jedné platformě, je to možné – díky automatizaci a vyhledávání pomocí umělé inteligence nové generace.
Chcete vidět, v čem vyniká nad ostatními řešeními pro správu schůzek? Zde jsou jeho nejlepší funkce pro schůzky.
Výhoda ClickUp č. 1: ClickUp AI Notetaker a ClickUp Brain
Zatímco Otter AI a Fireflies AI se zaměřují na přepisy a shrnutí schůzek, ClickUp jde o krok dál s ClickUp AI Notetaker. Nejenže zaznamenává schůzky a zachycuje klíčové poznatky, ale také je převádí na akční položky v rámci platformy a propojuje je s vašimi relevantními úkoly ClickUp Tasks a dokumenty ClickUp Docs.
S ClickUp Brain, nativním AI asistentem platformy, můžete okamžitě vytvářet úkoly z poznámek ze schůzek, zveřejňovat shrnutí schůzek v ClickUp Chat a sdílet je se svým týmem, aby se zajistilo, že žádné úkoly nebudou opomenuty.
Brain také umožňuje prohledávat vaše přepisy. Zadejte otázky v přirozeném jazyce a on prohledá vaše poznámky ze schůzek, aby na ně odpověděl – i když potřebujete ověřit údaj nebo rozhodnutí z před několika měsíců.
A to nejlepší? AI Notetaker od ClickUp funguje s Google Meet, Zoom a Microsoft Teams, takže jsou zaznamenány všechny vaše schůzky.
Výhoda ClickUp č. 2: Schůzky ClickUp
Schůzky by měly vést k akci, ne jen k rozhovoru – ClickUp Meetings to zajistí. Tato sada je plná funkcí, které zvyšují produktivitu schůzek.
Začněte tím, že vytvoříte návrh programu schůzky pomocí jedné z mnoha šablon programu schůzky ClickUp. Nebo jednoduše požádejte ClickUp Brain, aby to udělal za vás.
Najděte vhodný čas pro schůzku a odešlete pozvánky pomocí AI kalendáře ClickUp (více o tom za chvíli!). Můžete dokonce přejít přímo do schůzky z ClickUp, aniž byste museli přecházet do externí kalendářové aplikace.
Využijte vestavěné seznamy úkolů v ClickUp, které vám pomohou proměnit agendy v akční položky. Tak nic nezůstane na „později“.
Můžete také přiřadit komentáře členům svého týmu a signalizovat tak potřebu akce, než bude úkol na vašem seznamu úkolů pro schůzku označen jako dokončený.
Zvládáte opakující se schůzky? Skvělé, řešení s možností přizpůsobení frekvence se snadno aplikuje na každý program a seznam úkolů. Po nastavení ClickUp dokonce zasílá speciální e-mailová upozornění, abyste nezmeškali žádnou důležitou konverzaci.
Je úžasné vidět, kolik času jsme ušetřili při schůzkách od přechodu na ClickUp. To, co nám dříve zabíralo tři hodiny týdně na plánování akcí a aktualizace, nám nyní zabere jen něco málo přes hodinu. Týmy, které se na tom podílejí, mají nyní více času soustředit se na důležitější marketingové priority.
Je úžasné vidět, kolik času jsme ušetřili při schůzkách od přechodu na ClickUp. To, co nám dříve zabíralo tři hodiny týdně na plánování akcí a aktualizace, nám nyní zabere jen něco málo přes hodinu. Týmy, které se na tom podílejí, mají nyní více času soustředit se na důležitější marketingové priority.
Pokud chcete přizpůsobit své poznámky z jednání vytvořené pomocí AI, ClickUp Docs umožňuje více členům týmu spolupracovat na stejném dokumentu s bohatým formátováním markdown.
Docs vám také umožňuje vytvářet akční úkoly z jakéhokoli textu nebo obrázku jedním kliknutím. Navíc díky integrovaným příkazům slash je snadnější než kdykoli předtím nastavit priority, termíny a značky, abyste mohli držet krok s rychle se vyvíjejícími diskusemi.
📮ClickUp Insight: Průzkum ClickUp týkající se efektivity schůzek zjistil, že 18 % respondentů používá komentáře v dokumentech pro asynchronní spolupráci týmu. I když to zkracuje dobu schůzek, roztříštěné komentáře často postrádají odpovědnost, což vede k tomu, že úkoly zůstávají nesledované a nedokončené.
ClickUp Docs transformuje spolupráci na dokumentech pomocí přiřazených komentářů. Každý komentář lze přiřadit konkrétnímu členovi týmu, čímž se pasivní zpětná vazba promění v akční úkoly. Vytvořte odpovědnost ve svých pracovních postupech s dokumenty!
💫 Skutečné výsledky: Týmy, které používají funkce ClickUp pro správu schůzek, hlásí až 50% snížení zbytečných konverzací a schůzek!
Výhoda ClickUp č. 3: Kalendář ClickUp
Funkce kalendáře ClickUp založené na umělé inteligenci umožňují hladké řízení schůzek. Můžete vytvářet události, spravovat úkoly a přeplánovat schůzky přímo z ClickUp, aniž byste museli přecházet mezi záložkami.
Potřebujete najít čas na synchronizaci týmu? ClickUp usnadňuje zobrazení dostupnosti všech uživatelů ve sdílených kalendářích, takže můžete rychle najít společné volné termíny a naplánovat schůzky, které vyhovují všem. Barevně označené úkoly, přizpůsobitelné filtry a více možností zobrazení (den, týden, měsíc nebo časová osa) vám pomohou sledovat priority a předcházet konfliktům.
A protože schůzky nekončí jejich naplánováním, můžete události v kalendáři proměnit v akci tím, že je propojíte s úkoly, přidáte programy, přiřadíte následné kroky a budete sledovat pokrok – to vše ve stejném pracovním prostoru.
Výhoda ClickUp č. 4: Šablona zápisu z jednání ClickUp
Jste unaveni z prohledávání nekonečných poznámek? Šablona zápisu z jednání ClickUp je nezbytným řešením. Šablona dokumentu usnadňuje pořizování poznámek díky předem navrženým stránkám pro každé datum jednání. Každá podstránka obsahuje strukturované prostory pro přidávání seznamů účastníků, odkazů na zdroje, programů jednání, akčních bodů a dokonce i sledování rizik.
Pokud chcete optimalizovat úkoly související se schůzkami, šablona ClickUp Meetings je dalším řešením, jak efektivněji sledovat témata diskusí, ukládat prezentace a přiřazovat následné úkoly.
Ceny ClickUp
Dokonalé poznámky z jednání a postřehy s ClickUp
Správný nástroj pro schůzky nejenže pořizuje poznámky, ale také předchází nedorozuměním, snižuje stres z rychlých konverzací a dává vašemu týmu více času na přípravu, následné kroky a skutečný pokrok v práci.
Zatímco nástroje jako Otter AI se specializují na přepisování a Fireflies se zaměřuje na analýzu schůzek, ClickUp nabízí obojí – a ještě mnohem víc.
S ClickUp získáte komplexní řešení pro správu schůzek:
- AI-powered Notetaker, který automaticky nahrává, přepisuje a shrnuje schůzky.
- Okamžité vytváření úkolů na základě poznámek z jednání – takže následné kroky nikdy nezapadnou.
- ClickUp Brain pro zobrazení akčních položek, rozhodnutí a dalších kroků
- Více než 1 000 integrací, takže jej můžete hladce propojit se svými stávajícími kalendáři, komunikačními a plánovacími nástroji.
Není třeba používat více aplikací nebo se spokojit s částečnými řešeními. ClickUp sjednocuje vaše poznatky z jednání s vaší prací, takže můžete plánovat, jednat a provádět vše na jednom místě.
Jste připraveni pořádat chytřejší schůzky? Začněte s ClickUpem ještě dnes zdarma.