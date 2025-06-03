10 nejlepších softwarů pro marketingové týmy zajišťujících dodržování předpisů

Marketing je především o kreativitě, ale co dodržování předpisů? To může být ošemetné. Jeden špatný krok a bum – jste zapleteni do sítě regulačních pokut.
Proto je robustní software pro zajištění souladu s marketingovými předpisy nezbytností. Považujte jej za právní záchrannou síť svého týmu, která zachytí potenciální chyby dříve, než se promění v nákladná porušení předpisů.
A tady je dobrá zpráva: umělá inteligence a automatizace mění správu dodržování předpisů.
Podle studie Accenture Compliance Risk Study 93 % odborníků souhlasí s tím, že umělá inteligence pomáhá snižovat lidské chyby a zvyšovat efektivitu.
Moderní marketingové nástroje umí víc než jen zaškrtávat políčka – zefektivňují marketingovou compliance, usnadňují kontroly dodržování předpisů, sledují aktualizace zásad v reálném čase a zajišťují, že každá reklama, e-mail a příspěvek na sociálních médiích splňuje průmyslové standardy.
Zde je 10 nejlepších a nejmodernějších softwarů pro marketingovou compliance, které pomáhají týmům pracovat rychle, kreativně a v souladu s právními předpisy.
Co byste měli hledat v softwaru pro marketingovou shodu?
Správný software pro marketingovou compliance by měl být jako důvěryhodný partner, který pomáhá vašemu týmu udržet se na správné cestě a zároveň vám usnadňuje život. Hledejte:
- Automatizace: Ruční kontrola každého příspěvku na sociálních médiích je zbytečná. Správný software automatizuje kontrolu obsahu, kontrolu soukromí a schvalování. Můžete se soustředit na tvorbu, nikoli na kontrolu.
- Aktualizace v reálném čase: Předpisy se rychle mění, takže váš software by měl držet krok. Potřebujete okamžitý přístup k nejnovějším pravidlům pro dodržování předpisů, abyste měli vždy náskok.
- Nástroje pro spolupráci: Vaše marketingové nástroje by měly bezproblémově spolupracovat. Zajistěte, aby byl software pro dodržování předpisů integrován s vaším CRM, automatizační platformou a klíčovými systémy, aby byly pracovní postupy plynulé a data propojená.
- Uživatelská přívětivost: Pokud máte pocit, že k používání softwaru je třeba doktorát, není to ten pravý. Přehledný a intuitivní design zajišťuje, že se v něm snadno zorientují jak začátečníci, tak profesionálové.
Přehled nejlepších softwarů pro marketingovou compliance
Zde je stručná srovnávací tabulka:
|Nástroj
|Nejlepší funkce
|Ideální pro
|Ceny
|ClickUp
|Centralizovaná správa úkolů a dodržování předpisů, automatizované schvalovací pracovní postupy, kontroly dodržování předpisů založené na umělé inteligenci, integrace, podniková bezpečnost
|Všechny marketingové týmy, zejména ty, které potřebují robustní správu úkolů a sledování dodržování předpisů.
|Zdarma; placené tarify od 7 $/uživatel/měsíc
|AuditBoard
|Automatizované auditní pracovní postupy, mapy rizik, kontrola dokumentů pomocí umělé inteligence, upozornění v reálném čase, auditní stopy
|Velké podniky, týmy pro řízení rizik a dodržování předpisů
|Ceny na míru (žádný bezplatný tarif)
|Filestage
|Správa verzí, kontrola souborů, zpětná vazba k souborům, integrace, dashboardy v reálném čase
|Týmy pro kreativitu, marketing a dodržování předpisů
|Zdarma; placené tarify od 129 $/měsíc
|Ziflow
|Centralizované schvalování, značková zkušenost, integrace Adobe, zpětná vazba v reálném čase, auditní stopy
|Kreativní a marketingové týmy, které potřebují zefektivnit schvalovací procesy
|Zdarma; placené tarify od 199 $/měsíc
|Brandfolder
|Organizace aktiv, kontrola přístupu, automatické vypršení platnosti, ukládání zásad značky, označování metadat
|Týmy pro značku, kreativitu a marketing
|Ceny na míru (žádný bezplatný tarif)
|Aprimo
|Správa marketingových zdrojů, automatizace pracovních postupů, správa aktiv, sledování kampaní, reporting
|Velké marketingové týmy, agentury, podniky
|Ceny na míru (žádný bezplatný tarif)
|Fintel Connect
|Správa affiliate programů, dodržování předpisů pomocí umělé inteligence, automatizace pracovních postupů, analýza kampaní
|Finanční marketingové a partnerské týmy
|Ceny na míru (žádný bezplatný tarif)
|Adzooma
|Správa reklam v různých kanálech, automatizované zprávy, integrace, uživatelsky přívětivé rozhraní
|Malé a střední marketingové týmy
|Zdarma; placené tarify od 69 $/měsíc
|Complyon
|Automatické připomínky, správa dokumentů týkajících se dodržování předpisů, nástroje pro hodnocení rizik, přizpůsobené pracovní postupy
|Regulovaná odvětví, týmy s vysokými nároky na dodržování předpisů
|Ceny na míru (žádný bezplatný tarif)
|LogicGate
|Přizpůsobitelné panely, informace založené na umělé inteligenci, automatizace bez nutnosti programování, přístup založený na rolích, pokročilé reportování.
|Podniky, které potřebují přizpůsobitelná řešení GRC
|Ceny na míru (žádný bezplatný tarif)
10 nejlepších softwarů pro marketingovou compliance
1. ClickUp (nejlepší pro správu úkolů, organizaci pracovních postupů a sledování dodržování předpisů)
Marketingové týmy pracují rychle. ClickUp pro marketingové týmy zajišťuje, že vám dodržování předpisů nezpomalí práci.
Využijte flexibilní strukturu ClickUp k vytvoření vyhrazených prostorů nebo složek pro marketingové kampaně a dokumentaci související s dodržováním předpisů. V tomto jednotném prostředí můžete centralizovat veškerý obsah a zpětnou vazbu.
Připojte marketingové materiály přímo k úkolům a využijte robustní funkce komentářů ClickUp pro jasnou kontextovou zpětnou vazbu, která zajistí, že všichni budou na stejné vlně a otázky související s dodržováním předpisů budou řešeny přímo v daném materiálu.
Tím se eliminuje roztříštěná komunikace a všechny diskuse se soustředí na konkrétní obsah. Můžete také vytvořit strukturované schvalovací pracovní postupy pomocí vlastních stavů ClickUp a automatizací ClickUp.
Využijte tyto výkonné funkce společně k definování konkrétních schvalovacích fází přizpůsobených vašim požadavkům – ať už se jedná o právní kontrolu, dodržování pravidel značky nebo regulační kontroly. Nastavte spouštěče, které automaticky přiřadí úkoly kontroly příslušným zúčastněným stranám v každé fázi, a zajistěte tak systematický a auditovatelný proces před zveřejněním jakéhokoli obsahu.
Platforma vám také pomůže udržovat kontrolu nad verzemi a jasné auditní stopy pro všechna vaše marketingová aktiva. Sledujte každou iteraci vašeho obsahu prostřednictvím podrobných protokolů aktivit. Získáte tak komplexní záznam změn, zpětné vazby a schválení, který je nezbytný pro prokázání souladu s předpisy.
ClickUp Brain, vestavěný AI asistent ClickUp, tuto funkci ještě vylepšuje. Tento asistent poháněný umělou inteligencí sídlí ve vašem pracovním prostoru, rozumí vašim úkolům a poskytuje vysoce relevantní informace – bez nutnosti přepínání mezi záložkami.
Co takhle vytvořit jediný zdroj pravdivých informací pro všechny vaše MarTech nástroje? ClickUp Integrations se propojuje s platformami jako Hubspot a Zapier a zajišťuje plynulou správu aktiv, sledování dodržování předpisů a kontrolu verzí.
To nás přivádí k otázce bezpečnosti. ClickUp Security nabízí ochranu na podnikové úrovni, včetně certifikace ISO, souladu s SOC 2 a PCI a šifrování AES-256. Vaše data zůstanou v bezpečí, zatímco vy se budete soustředit na realizaci brilantních kampaní bez rizika.
💟 Bonus: Potřebujete strategii pro dodržování předpisů typu „plug-and-play“? Šablona ClickUp Compliance Project Plan Template vám pomůže organizovat schvalování, sledovat dokumenty a udržovat vaše pracovní postupy v souladu s předpisy – a to bez námahy.
Nejlepší funkce ClickUp
- Centralizujte veškerou marketingovou a compliance činnost na jednom místě: Udržujte kampaně, dokumenty a schválení přehledně uspořádané ve vyhrazených prostorech nebo složkách.
- Automatizujte schvalovací procesy: Nastavte vlastní stavy a automatizace pro směrování obsahu k právnímu, značkovému nebo regulačnímu přezkoumání.
- Spolupracujte se svým týmem v reálném čase: Používejte funkci Přiřadit komentáře a dokumenty k označení problémů s dodržováním předpisů a udržujte zpětnou vazbu v kontextu.
- Využijte umělou inteligenci k odhalení rizik v oblasti dodržování předpisů: Prohledávejte reklamní texty z hlediska právních úskalí a automatizujte aktualizace a schvalování zásad pomocí ClickUp Brain.
- Chraňte citlivá data pomocí zabezpečení na podnikové úrovni: Kontrolujte přístup, sledujte změny a zajistěte dodržování předpisů pomocí robustních bezpečnostních funkcí.
- Zůstaňte v obraze díky upozorněním a připomenutím: Nastavte automatická oznámení pro řízení rizik a termíny dodržování předpisů.
- Integrujte je se svými oblíbenými nástroji MarTech: Propojte ClickUp s platformami jako HubSpot, Zapier a GitHub a zajistěte si plynulé sledování dodržování předpisů.
Omezení ClickUp
- Rozsáhlé možnosti přizpůsobení platformy mohou způsobit, že počáteční nastavení bude časově náročné.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp
Poskytujeme luxusní služby soukromého cateringu a concierge, takže jsme neustále v pohybu. Práce ze smartphonu a používání aplikace ClickUp mi zatím rozhodně pomohly nejvíce. Například mohu zkontrolovat platby přijaté na náš bankovní účet, aniž bych musel čekat, až se dostanu domů. To je jeden z příkladů toho, co mi přijde neuvěřitelně užitečné.
➡️ Přečtěte si také: Jak marketingový tým ClickUp využívá ClickUp
2. AuditBoard (nejlepší pro automatizaci auditních pracovních postupů, řízení rizik a zlepšení viditelnosti dodržování předpisů)
Potýkáte se s porušováním předpisů? AuditBoard zjednodušuje složité pracovní postupy pomocí automatizace, správy úkolů a kontroly dokumentů pomocí umělé inteligence.
Centralizuje schvalování, označuje klíčové položky a upozorňuje týmy v reálném čase, takže nemusíte sledovat e-maily. Funkce správy úkolů těchto nástrojů rozdělují kampaně, automatizují proces kontroly a snadno sledují pokrok.
Jeho umělá inteligence skenuje dokumenty, detekuje problémy s dodržováním předpisů a kontroluje marketingový obsah z hlediska předpisů, aby odhalila problémy včas. Inteligentní automatizace také zpracovává rutinní úkoly, jako je plánování auditů, zasílání připomínek a generování zpráv. Umělá inteligence se může integrovat s externími nástroji pro hlubší analýzu.
Nejlepší funkce AuditBoard
- Získejte přehled o metrikách kampaní, mapách rizik a auditních stopách.
- Použijte předem připravené šablony nebo si vytvořte vlastní, abyste standardizovali pracovní postupy v oblasti dodržování předpisů.
- Kontrolujte, kdo může prohlížet, upravovat nebo schvalovat dokumenty týkající se dodržování předpisů, abyste zajistili bezpečnost a odpovědnost.
- Vede jasné záznamy o činnostech souvisejících s dodržováním předpisů, které usnadňují sledování a zajišťují transparentnost.
Omezení AuditBoard
- Řešení problémů může být složité
- Hlášení ne vždy optimálně zobrazuje potřebná pole.
- Vícestupňové ceny omezují přístup k určitým funkcím.
Ceny AuditBoard
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze AuditBoard
- G2: 4,6/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o AuditBoard
Uživatel G2 říká:
Nabízí velkou flexibilitu a přizpůsobivost pro podnikání, která dokáže vyhovět všem potřebám společnosti a umožňuje členům týmu pracovat efektivněji.
📮ClickUp Insight: 62 % našich respondentů spoléhá na konverzační nástroje AI, jako jsou ChatGPT a Claude. Jejich známé rozhraní chatbotů a všestranné schopnosti – generování obsahu, analýza dat a další – mohou být důvodem, proč jsou tak populární v různých rolích a odvětvích.
Pokud však uživatel musí pokaždé přepnout na jinou kartu, aby položil otázku AI, související náklady na přepínání a změnu kontextu se časem sčítají.
S ClickUp Brain to však neplatí. Je součástí vašeho pracovního prostoru, ví, na čem pracujete, rozumí prostým textovým pokynům a poskytuje vám odpovědi, které jsou pro vaše úkoly vysoce relevantní! Zkušejte dvojnásobné zvýšení produktivity s ClickUp!
3. Filestage (nejlepší pro kontrolu, schvalování a sledování obsahu z hlediska dodržování předpisů)
Filestage zjednodušuje schvalování tím, že shromažďuje zpětnou vazbu na jednom místě. Jeho strukturované pracovní postupy pomáhají týmům pro dodržování předpisů včas odhalit problémy tím, že zajišťují, aby bylo vše zkontrolováno před zveřejněním.
Nástroje pro správu úkolů a kontrolu zajišťují hladký průběh revizí, zatímco kontrola verzí zaručuje, že nic nebude opomenuto. Dashboardy v reálném čase zobrazují stav projektu, úzká místa a časové osy schvalovacích procesů.
Díky tomu, že je vše na jednom místě, je spolupráce mezi marketingovými, právními a compliance týmy plynulá a bezproblémová.
Nejlepší funkce Filestage
- Sledujte každou verzi souboru s přehlednými úpravami, komentáři a schváleními.
- Propojte se s nástroji jako Slack, Trello a Asana, abyste zajistili plynulý a propojený pracovní tok.
- Zpřístupněte zpětnou vazbu jasným, přesným a snadno použitelným způsobem tím, že budete komentáře vkládat přímo do souborů.
Omezení Filestage
- Noví uživatelé mohou potřebovat úvodní školení, aby se mohli na platformě efektivně orientovat.
- Pro freelancery může být důležitým faktorem cena.
Ceny Filestage
- Zdarma
- Základní: 129 $/měsíc
- Profesionální: 369 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Filestage
- G2: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Filestage
, uživatel Capetrra, říká:
Díky nim bude ukládání souborů a schvalování klientů neuvěřitelně snadné.
4. Ziflow (nejlepší pro organizaci procesů kontroly a schvalování obsahu)
Chcete organizovat kreativní spolupráci na obsahu a zvýšit dodržování předpisů prostřednictvím centrálního uzlu pro korektury, zpětnou vazbu a schvalování? Ziflow vám může pomoci.
Centralizuje zpětnou vazbu přímo na aktiva a vytváří jasnou auditní stopu pro prokázání souladu s předpisy. Ačkoli není založen na umělé inteligenci, jeho strukturovaný přístup předchází problémům tím, že zajišťuje důkladnou kontrolu.
Nástroje pro kontrolu zjednodušují správu verzí, zajišťují, že všichni používají nejnovější soubory, a zabraňují použití zastaralých materiálů. Změny na poslední chvíli? Ziflow je zvládne hladce.
Dashboardy poskytují přehled o schváleních, zobrazují stav projektu, úzká místa a časové harmonogramy pro optimalizované a vyhovující pracovní postupy.
Nejlepší funkce Ziflow
- Přizpůsobte vzhled a funkčnost Ziflow podle své značky.
- Snadná integrace s Adobe Creative Cloud a dalšími nezbytnými nástroji
- Platformu můžete opatřit vlastní značkou a poskytnout tak klientům plně personalizovaný zážitek.
- Urychlete schvalování díky interaktivním zpětným vazbám v reálném čase.
Omezení Ziflow
- Ceny Ziflow mohou být vyšší, zejména u kompletní sady funkcí.
- Ziflow integruje mnoho nástrojů, ale někteří uživatelé by si přáli, aby byl propojen s ještě více marketingovými platformami.
Ceny Ziflow
- Navždy zdarma
- Standard: 199 $/měsíc
- Pro: 329 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Ziflow
- G2: 4,5/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Ziflow
, uživatel G2, říká:
Ziflow skutečně proměnil náš kreativní pracovní postup! Jako tým s neustálým přílivem projektů jsme potřebovali nástroj, který by zjednodušil naše procesy kontroly a schvalování, a Ziflow nám v tomto ohledu skvěle posloužil. Platforma je mimořádně uživatelsky přívětivá a přehledná. I naši méně technicky zdatní členové týmu ji shledali snadno ovladatelnou, což zkrátilo dobu zaučení téměř na nulu.
👀 Věděli jste, že... Celosvětový trh se softwarem pro dodržování předpisů má hodnotu 36,22 miliardy dolarů.
5. Brandfolder (nejlepší pro organizaci a sdílení značkových aktiv)
Potřebujete organizovat marketingové zdroje a zajistit jejich soulad s předpisy? Brandfolder může být vaším řešením. Organizuje celý proces tvorby obsahu a usnadňuje používání schválených zdrojů. Centralizované zdroje a kontrola přístupu zajišťují, že se používají pouze schválené materiály.
Správa kampaní a schvalování je také snazší – integrované pracovní postupy a sledování úkolů zajišťují dodržování harmonogramu, zatímco záznamy o schválení pomáhají udržovat soulad s předpisy. Brandfolder zjednodušuje organizaci a optimalizaci obsahu.
Nejlepší funkce Brandfolderu
- Seskupte související aktiva pro snadný přístup, například vytvořením kontrolních seznamů pro vaše marketingové materiály.
- Automaticky vyřazujte zastaralé materiály, aby byl váš obsah vždy aktuální a v souladu s předpisy.
- Ukládejte zásady značky na jednom místě, aby všichni dodržovali nejnovější pravidla.
- Přidejte vlastní tagy a metadata, aby se kreativní materiály snáze hledaly a organizovaly.
Omezení Brandfolderu
- Ceny Brandfolderu mohou být spíše vyšší.
- Nastavení Brandfolderu může zabrat nějaký čas, zejména pokud máte k dispozici rozsáhlou knihovnu aktiv, kterou je třeba uspořádat.
Ceny Brandfolderu
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Brandfolder
- G2: 4,5/5 (více než 1200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Brandfolderu
, uživatel G2, říká:
Jedním z důvodů, proč jsme si vybrali Brandfolder, byla jeho schopnost integrace se softwarem Adobe. Využívání CI Hub je však obtížné a upřímně řečeno se mu vyhýbáme. Většinou si potřebné materiály jednoduše stáhneme z webového rozhraní Brandfolder. Buď CI Hub potřebuje přepracovat uživatelské rozhraní, nebo by Brandfolder měl pro integraci aplikací hledat jiného dodavatele.
👀 Věděli jste, že... Severní Amerika je lídrem na trhu softwaru pro správu dodržování předpisů, což z ní činí největší region v tomto odvětví!
6. Aprimo (nejlepší pro správu marketingových operací, včetně dodržování předpisů týkajících se obsahu a pracovních postupů v oblasti digitálních aktiv)
Pokud hledáte marketingovou platformu, která zvládne plánování kampaní a dodržování předpisů, Aprimo může být přesně to, co váš tým potřebuje.
Aprimo je komplexní nástroj pro správu marketingových zdrojů (MRM), který organizuje pracovní postupy a zajišťuje dodržování předpisů. Vyniká v plánování, přidělování, sledování a schvalování kampaní.
Ačkoli není výslovně založen na umělé inteligenci, zabraňuje problémům díky centralizovaným aktivům, spravovaným pracovním postupům a sledovaným schválením.
Projektový management společnosti Aprimo je silný, zatímco její nástroje pro úkoly a kontrolu zjednodušují spolupráci a revize a vytvářejí auditní stopu pro dodržování předpisů. Její reporting nabízí přehledy o výkonu, sleduje metriky a vylepšuje zprávy o dodržování předpisů, čímž řídí váš marketingový proces od začátku do konce.
Nejlepší funkce Aprimo
- Automatizujte úkoly, jako je e-mailový marketing, publikování na sociálních médiích a péče o potenciální zákazníky, aby se váš tým mohl soustředit na strategii.
- Spravujte lidi, rozpočty a aktiva na jednom místě, abyste optimalizovali zdroje a vyhnuli se překážkám.
- Získejte podrobné informace o výkonu kampaní, sledujte klíčové metriky a vylepšete svou marketingovou strategii.
- Propojte Aprimo s CRM, ERP a dalšími obchodními nástroji a zajistěte si plynulý a integrovaný pracovní postup.
Omezení Aprimo
- Aprimo má strmou křivku učení, zejména pro nové uživatele.
- Někdy to může být zdlouhavé, zejména při zpracování velkého množství dat.
Ceny Aprimo
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Aprimo
- G2: 4,3 / 5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Aprimo
Uživatel G2 říká:
Aprimo je natolik jednoduché, že k správě digitálních aktiv není třeba zaměstnávat kurátora/knihovníka na plný úvazek. Způsob implementace oprávnění je velmi přímočarý a snadno spravovatelný. Je to obzvláště užitečné u balíčků InDesign… což je něco, s čím jsem viděl jiné systémy DAM zápasit. Jejich systém podpory případů funguje velmi dobře.
➡️ Přečtěte si také: Den v životě marketingového manažera: postřehy odborníků
7. Fintel Connect (nejlepší pro sledování a optimalizaci dodržování předpisů v oblasti finančního affiliate marketingu)
Brání vám váš současný systém v dosažení marketingových cílů? Fintel Connect zjednodušuje sledování kampaní, správu schvalování, snižování rizik a pracovní postupy související s dodržováním předpisů v oblasti dokumentů.
Díky nástrojům pro dodržování předpisů založeným na umělé inteligenci mohou týmy centralizovat komentáře a schvalování, čímž zajistí transparentnost a efektivitu. Správa pracovních postupů projektu a kontrola souborů organizují spolupráci, zatímco automatizace snižuje marketingové úsilí a minimalizuje rizika související s dodržováním předpisů.
Díky integraci automatizace a umělé inteligence pomáhá Fintel Connect marketingovým týmům dodržovat předpisy, pracovat efektivně a předcházet rizikům spojeným s nedodržením předpisů, aniž by docházelo ke zpomalení práce.
Nejlepší funkce Fintel Connect
- Snadno spravujte partnery a přidružené společnosti díky sledování v reálném čase a přehledům o výkonu.
- Zjednodušte schvalování pomocí přizpůsobitelných pracovních postupů, které zajistí soulad vašeho týmu.
- Optimalizujte své kampaně pomocí analýzy výkonu založené na datech.
- Integrujte je se svými oblíbenými marketingovými nástroji a zajistěte si plynulý pracovní postup.
Omezení Fintel Connect
- Potřeba širšího spektra partnerů v rámci platformy
- Platforma postrádá vestavěnou podporu více jazyků.
Ceny Fintel Connect
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Fintel Connect
- G2: 4,8 / 5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Fintel Connect
Spolupráce s Fintel Connect na kampani byla úžasná zkušenost. Bylo to již podruhé, co jsem s jejich týmem spolupracoval, a vždy to byl snadný a hladký proces. Jsou velmi milí, znalí, ochotní a neformální, což mi práci velmi usnadňuje! Doufám, že s nimi budu moci spolupracovat i na dalších projektech.
8. Adzooma (nejlepší pro zjednodušení správy reklamních kampaní)
„Schválil někdo tento reklamní text? Která verze těchto kampaní je finální? Sledujeme správné metriky?“ Pokud vám tyto otázky zní povědomě, nejste sami.
A právě zde přichází na řadu Adzooma. Software pro marketingovou compliance pomáhá týmům pracovat chytřeji díky centralizaci správy kampaní, automatizaci schvalování a posílení kontroly rizik.
Nejlepší funkce Adzooma
- Spravujte více reklam během několika sekund pomocí úprav jedním kliknutím.
- Získejte přehled v reálném čase díky automatizovaným zprávám o výkonu.
- Hladké propojení s Google, Facebookem a Microsoft Ads
- Zjednodušte správu reklam pomocí intuitivního a uživatelsky přívětivého rozhraní.
Omezení Adzooma
- Potřeba podrobných funkcí pro vytváření reportů, zejména pro vytváření vlastních reportů a vizualizaci dat
- Některé pokročilé funkce vyžadují pro nové uživatele určitou dobu na osvojení.
Ceny Adzooma
- Zdarma
- Silver: 69 $/měsíc
- Gold: 179 $/měsíc
Hodnocení a recenze Adzooma
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Adzooma
, uživatel Trustpilot, říká:
Adzooma je fantastický nástroj pro správu více reklamních účtů napříč různými kanály. Používám jej ke správě reklam na Google Ads a Microsoft Ads a shledávám jej velmi snadno použitelným, s jasnými možnostmi, které mi šetří čas a zvyšují efektivitu našich reklamních účtů. Adzooma bych doporučil každému, kdo spravuje více reklamních účtů.
9. Complyon (nejlepší pro automatizaci úkolů souvisejících s dodržováním předpisů a posuzováním rizik)
Jak zajistíte, aby každá reklama, e-mail a příspěvek na sociálních sítích splňoval standardy compliance, aniž by to zpomalovalo práci vašeho týmu?
Complyon snižuje náročnost dodržování předpisů tím, že organizuje schvalování, sleduje toky dat a zajišťuje, aby každá kampaň byla v souladu s předpisy. Jeho automatické připomínky udržují týmy na správné cestě a zabraňují opomenutí schválení a problémům s dodržováním předpisů na poslední chvíli.
Díky přizpůsobeným pracovním postupům je obsah automaticky směrován ke správným recenzentům, což eliminuje zbytečné přetahování a udržuje vše organizované na jednom místě.
Kromě schvalování nástroje pro analýzu dat společnosti Complyon ukazují, jak kampaně, systémy a interakce s třetími stranami ovlivňují dodržování předpisů. Mapováním těchto souvislostí mohou týmy identifikovat potenciální rizika, než se stanou problémem.
Nejlepší funkce Complyon
- Ukládejte a spravujte dokumenty týkající se dodržování předpisů na jedné centralizované platformě, která umožňuje snadný přístup.
- Přizpůsobte rámce pro dodržování předpisů tak, aby byly v souladu s předpisy daného odvětví a interními politikami.
- Efektivně identifikujte a snižujte rizika související s dodržováním předpisů pomocí pokročilých nástrojů pro hodnocení rizik.
- Snadno integrujte do stávajících obchodních nástrojů a zvyšte efektivitu pracovních postupů.
Omezení Complyon
- Menší podniky nebo podniky s omezeným rozpočtem považují cenovou strukturu za náročnou.
Ceny Complyon
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Complyon
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Complyon
, uživatel Capterra, říká:
Tento software je snadno srozumitelný a použitelný. Vytváří jednoduchý, ale efektivní přehled datových procesů v celé organizaci a zároveň poskytuje informace o tom, proč a jak jsou data zpracovávána. Můžete také implementovat správu, aby vaše datové mapování bylo vždy aktuální, a přidělit odpovědnost v rámci celé organizace.
🧠 Zajímavost: Software pro marketingovou compliance neslouží jen k tomu, aby se zabránilo pokutám – jde také o důvěru. 72 % spotřebitelů uvádí, že přestanou nakupovat od značky, které nedůvěřují. Dodržování předpisů znamená zachování důvěryhodnosti!
10. LogicGate (nejlepší pro přizpůsobení a automatizaci procesů řízení rizik)
LogicGate je platforma pro správu, rizika a dodržování předpisů (GRC) , která marketingovým týmům umožňuje kontrolovat jejich procesy dodržování předpisů. Vnáší pořádek do často chaotického světa marketingového compliance.
Díky funkcím založeným na umělé inteligenci LogicGate zjednodušuje správu dodržování předpisů automatickým shromažďováním a analýzou zpětné vazby – vše na jednom centrálním místě.
Navíc jeho automatizační funkce eliminují zdlouhavé manuální úkoly díky hladké integraci s jinými nástroji prostřednictvím API, což zajišťuje plynulý a efektivní tok dat týkajících se dodržování předpisů.
Nejlepší funkce LogicGate
- Přizpůsobte si dashboardy a sledujte rizika, schvalování a procesy dodržování předpisů v reálném čase.
- Centralizujte řízení rizik pomocí flexibilní a škálovatelné platformy bez nutnosti programování.
- Podporujte spolupráci pomocí přístupu založeného na rolích a automatických oznámení.
- Vytvářejte pokročilé zprávy s informacemi založenými na umělé inteligenci pro lepší rozhodování.
Omezení LogicGate
- Složité rozhraní platformy vede k delšímu procesu zapracování nových zaměstnanců.
- Pracovní postupy v oblasti řízení rizik považují možnosti přizpůsobení za nedostatečné.
Ceny LogicGate
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze LogicGate
- G2: 4,6 /5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7 /5 (více než 50 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o LogicGate
, uživatel Capterra, říká:
Je snadno použitelný a rychle v něm najdu, co hledám.
➡️ Přečtěte si také: Bezplatné šablony marketingových smluv ve formátu Word a ClickUp
Posilte své marketingové týmy pomocí inteligentního softwaru pro dodržování předpisů
Realizace účinných kampaní při současném dodržování neustále se měnících pravidel bude vždy náročná. Náklady na nedodržení předpisů – od vysokých pokut přes poškození reputace značky až po ztrátu důvěry zákazníků – jsou prostě příliš vysoké.
Dobrý software pro zajištění souladu s marketingovými předpisy vám pomůže dodržovat právní a regulační normy a zároveň zachovat efektivitu a transparentnost.
S ClickUp získáte centralizovanou platformu pro správu schvalování, sledování dodržování předpisů a organizaci spolupráce – a to vše při zachování bezpečnosti vašich dat.
Automatizujte zdlouhavé pracovní postupy, udržujte komplexní záznamy a zajistěte, aby každá kampaň splňovala regulační pokyny, aniž by to zpomalovalo váš tým. ClickUp znamená používání softwaru pro marketingovou shodu, který vám pomáhá šetřit čas, udržovat konzistenci značky a dodržovat regulační předpisy. Už žádné pokuty za nečtení drobného písma.
Zůstaňte v souladu s předpisy, zůstaňte efektivní a udržujte si náskok s ClickUp. Zaregistrujte se do ClickUp zdarma ještě dnes!