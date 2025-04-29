10 nejlepších nástrojů pro generování dashboardů s umělou inteligencí v roce 2025

Jako datový analytik trávíte hodiny čištěním, slučováním a ruční vizualizací dat a poznatků. Ale začínáte si všímat některých nedostatků.
Vaše ruční procesy vedou k chybovým reportům.
Máte nevyřízené ad hoc požadavky od jiných týmů.
Zde vám pomůže generátor dashboardů s umělou inteligencí. Urychluje přípravu dat, snižuje počet chyb a uvolňuje vám čas pro hlubší analýzu.
Ne všechny dashboardy jsou vytvořeny tak, aby vám usnadnily život. Pojďme si rychle projít, na co se zaměřit, a pak se podíváme na 10 nejlepších generátorů AI dashboardů, které jsou k dispozici!
Co byste měli hledat v nástrojích pro generování dashboardů s umělou inteligencí?
Správný generátor dashboardů změní váš pracovní postup při vytváření reportů. Nesprávný generátor vás však může ještě více zpomalit.
Zde je několik věcí, které byste měli zvážit při výběru generátoru dashboardů s umělou inteligencí:
- Integrace zdrojů dat: Ujistěte se, že se nástroj hladce propojí s vašimi stávajícími systémy pro správu projektů, CRM, databázemi a nástroji pro sledování času, abyste se vyhnuli ručnímu přenosu dat.
- Přizpůsobitelné metriky a KPI: Hledejte generátor dashboardů s umělou inteligencí, který vám umožní analyzovat data na základě vašich vlastních KPI. Pevné šablony pouze zpomalí vaše týmy při vizualizaci cenných informací.
- Nastavení řízené umělou inteligencí: Vyberte si nástroj pro tvorbu dashboardů, který vám automaticky pomůže nakonfigurovat zdroje dat, KPI a vizualizace, aniž byste museli každý krok definovat ručně.
- Funkce pro spolupráci: Hledejte možnost přidávat komentáře, přidělovat úkoly nebo sdílet poznatky přímo z dashboardu, aby byly reporty a akce úzce propojeny.
- Automatizovaná doporučení KPI: Vyberte generátor dashboardů, který doporučuje důležité KPI a benchmarky na základě vašeho obchodního modelu, minulých výsledků nebo trendů v chování uživatelů.
- Dotazy v přirozeném jazyce: Vyberte si pokročilý nástroj pro vytváření dashboardů s funkcemi umělé inteligence, který vám umožní klást otázky jako „Ukaž mi nejprodávanější produkty tohoto měsíce“ a umělá inteligence za vás vytvoří graf, aniž byste museli psát jakýkoli kód.
- Řízení přístupu a sdílení: Zajistěte, abyste mohli snadno nastavovat oprávnění, sdílet dashboardy s konkrétními zainteresovanými stranami a exportovat reporty bez ohrožení citlivých dat.
- Flexibilita vizualizace: Dobré nástroje umožňují více typů vizualizace (grafy, tabulky, sloupcové grafy a časové osy), takže různé týmy mohou interpretovat informace podle svých potřeb.
- Škálovatelnost a výkon: Ujistěte se, že nástroj zvládne rostoucí objemy dat a uživatelů bez zpoždění nebo nutnosti ruční přestavby dashboardů.
10 nejlepších nástrojů pro generování dashboardů s umělou inteligencí
|Název nástroje
|Nejvhodnější pro
|Klíčové funkce
|Ceny
|ClickUp
|Dashboardy založené na umělé inteligenci a efektivní pracovní postupy
|Nastavení dashboardu řízené umělou inteligencí, ClickUp Brain, přizpůsobitelné karty, automatizace
|Navždy zdarma; placené tarify začínají na 7 $ za uživatele a měsíc.
|Dashboard AI od Prototypr. ai
|Generování dashboardů s důrazem na design
|Generování pomocí umělé inteligence, integrace vize, komunitní tržiště
|Zdarma: 25 kreditů zdarma Platba podle skutečného využití: 50 kreditů za 25 USD
|Generátor dashboardů Polymer AI
|Vizualizace dat a tvorba dashboardů pomocí umělé inteligence
|Funkce drag-and-drop, automatické přehledy, interaktivní vizualizace
|ZdarmaStarter: 50 $/měsícPro: 100 $/měsícTeams: 250 $/měsícEnterprise: Individuální ceny
|Bricks AI Dashboard Creator
|Vizualizace dat z tabulek
|Prezentace ve více formátech, spolupráce, čištění dat
|ZdarmaPremium: 20 $ za místo/měsícEnterprise: Individuální ceny
|Mokkup. ai
|Přizpůsobitelné BI panely s integrací Power BI/Tableau
|Funkce drag-and-drop, více než 180 šablon, export wireframů
|Standard: zdarma Mokkup Pro: 8 $/měsíc Teams: 10 $/měsíc za licenci
|Supadash
|Rychlá vizualizace dat v reálném čase díky integraci PostHog
|Monitorování v reálném čase, vizuální nástroj pro tvorbu dotazů, přizpůsobitelné dashboardy
|ZdarmaZákladní: 7 $/měsícPro: 19 $/měsícEnterprise: Cena na míru
|BlazeSQL
|SQL dotazy a vizualizace založené na umělé inteligenci s podnikovou bezpečností
|SQL v přirozeném jazyce, podpora více databází, white-labeling
|Pro jednotlivcePro: 99 $/měsícAdvanced: 149 $/měsícPro týmyBlaze Team: 249 $/měsícBlaze Team Advanced: 499 $/měsícBlaze Enterprise: Cena na míru
|Onvo AI
|Intuitivní dashboardy založené na umělé inteligenci s vícejazyčnou podporou
|Jednoduché dotazy v angličtině, vícejazyčné panely, snadná integrace API/SDK
|Startup: 199 $/měsíc Growth: 499 $/měsíc Enterprise: cena na míru
|Leniolabs AI Data Dashboard
|Přeměna surových dat na interaktivní vizualizace
|Přizpůsobení na základě výzev, nahrávání CSV, interaktivní prozkoumávání
|Bezplatné použití
|Spotfire od TIBCO
|Pokročilá vizualizace dat a přehledy v reálném čase s geografickým kontextem
|Vlastní rozšíření, streamování v reálném čase, responzivní rozvržení
|Ceny na míru
1. ClickUp (nejlepší pro dashboardy založené na umělé inteligenci a efektivní pracovní postupy)
Když týmy spravují projekty pomocí různých nástrojů, dashboardy se často mění v mozaiku tabulek, prezentací a roztříštěných reportů. Bez centralizovaného systému je obtížnější včas odhalit rizika, vizualizovat průběh pracovních postupů nebo činit spolehlivá rozhodnutí.
V takových případech týmy hledají nástroj, který vizuálně zobrazuje, jak si vedou v oblasti projektů, milníků, KPI a obchodních výsledků. Aby byla vizualizace dat intuitivní, představila aplikace ClickUp, která slouží pro všechny pracovní účely, nástroj ClickUp Dashboards.
Dashboardy ClickUp poskytují strukturovaný způsob centralizace a vizualizace práce v reálném čase. Místo ručního sestavování reportů můžete vytvářet dynamické dashboardy, které čerpají živá data z pracovního prostoru z úkolů, sledování času, cílů, dokumentů a výkonu projektů.
Každý dashboard je plně přizpůsobitelný a obsahuje předem připravené karty pro sledování pracovní zátěže, rychlosti sprintu, priorit nebo odhadů času. Pokročilé filtry vám pomohou soustředit se na to, co je opravdu důležité, ať už jde o sledování jednoho sprintu nebo kontrolu celopodnikových KPI.
Aby bylo vytváření dashboardů ještě chytřejší, ClickUp Brain vstupuje do hry jako inteligentní průvodce. Pokud si nejste jisti, které metriky sledovat nebo jak strukturovat dashboard pro konkrétní projekt, můžete požádat tuto AI na pracovišti o návrhy.
Můžete jej například požádat: „Jaké KPI bych měl zahrnout do sprintového dashboardu?“ nebo „Jaké metriky jsou nejdůležitější pro sledování marketingového uvedení produktu na trh?“ Doporučení Brain vám pomohou nastavit pracovní dashboardy, které se nejen rychle vytvářejí, ale jsou také strategičtější a lépe sladěné s vašimi cíli.
ClickUp Dashboards a ClickUp Brain společně zjednodušují vytváření reportů a pomáhají týmům vytvářet živé, dynamické dashboardy, které drží krok s prací.
Jakmile máte dashboard plně nastavený, ClickUp Automations vám ušetří ruční údržbu. Můžete vytvořit konkrétní pravidla, která automaticky aktualizují stav úkolů, přesouvají karty v dashboardu, spouštějí připomenutí nebo upozorňují týmy, když je cíl ohrožen.
To znamená, že nejen spravujete dashboard pro řízení projektů, ale také jej aktivně udržujete v aktuálním stavu, aniž byste museli každou aktualizaci spravovat ručně.
Nejlepší funkce ClickUp
- Okamžitá spolupráce: Diskutujte o aktualizacích, sdílejte cenné poznatky a vytvářejte úkoly přímo z ClickUp Chat, aby konverzace zůstaly praktické a propojené.
- Strukturované řízení práce: Přiřazujte termíny, priority a vlastní stavy pomocí ClickUp Tasks, čímž zajistíte jasnou odpovědnost a přehled o pokroku napříč týmy.
- Flexibilní sledování projektů: Přepínejte mezi zobrazením seznamu, tabule, kalendáře nebo Ganttova diagramu pomocí přizpůsobitelných zobrazení ClickUp a spravujte úkoly a milníky způsobem, který odpovídá vašemu pracovnímu postupu.
- Hlubší přehled o produktivitě: Zaznamenávejte odpracované hodiny, odhadujte pracovní zátěž a kontrolujte časové výkazy pomocí ClickUp Time Tracking, abyste zlepšili produktivitu, alokaci zdrojů a efektivitu.
Omezení ClickUp
- Vzhledem k velkému množství funkcí ClickUp může být pro nové uživatele nutné trochu se s ním seznámit.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena a měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Zde je recenze G2:
Nejlepší na ClickUp je možnost vytvořit si vlastní dashboard, který upřednostňuje určité typy úkolů. Pomocí zobrazení pracovní zátěže můžete snadno přiřazovat úkoly svému týmu a sdílet výše zmíněné dashboardy se svými klienty, aby viděli, co je pro ně důležité, v vyhrazené oblasti. Nejlepší ze všeho je, že se integruje se stávajícími službami, jako je GitHub, a pokud jste vývojář, můžete snadno vytvářet vlastní integrace, pokud vám to více vyhovuje. Nyní to používám každý den ke správě všech svých projektů.
Nejlepší na ClickUp je možnost vytvořit si vlastní dashboard, který upřednostňuje určité typy úkolů. Pomocí zobrazení pracovní zátěže můžete snadno přiřazovat úkoly svému týmu a sdílet výše zmíněné dashboardy se svými klienty, aby viděli, co je pro ně důležité, v vyhrazené oblasti. Nejlepší ze všeho je, že se integruje se stávajícími službami, jako je GitHub, a pokud jste vývojář, můžete snadno vytvářet vlastní integrace, pokud vám to více vyhovuje. Nyní to používám každý den ke správě všech svých projektů.
2. Dashboard AI od Prototypr. ai (nejlepší pro generování dashboardů s důrazem na design)
Prototypr. ai’s Dashboard AI využívá modely jako OpenAI’s GPT-4o, Llama 3 a Google Gemini 2. 0 Flash, aby pomohl uživatelům generovat plně funkční, vysoce věrné dashboardy a makety produktových analýz.
Nový dashboard, který potřebujete, můžete popsat přirozeným jazykem. Nástroj okamžitě vygeneruje kompletní a responzivní dashboardy. Poté můžete požádat Google Gemini 2. 0 Flash, aby dashboardy shrnul do e-mailů nebo reportů.
Nejlepší funkce Dashboard AI od Prototypr. ai
- Integrace vizuálních prvků pomocí umělé inteligence: Nahrajte obrázky návrhů dashboardů a okamžitě je přeměňte na funkční front-endový kód.
- Komunitní tržiště: Získejte přístup k knihovně připravených návrhů dashboardů, které můžete použít k vizualizaci a měření svých prototypů.
- Historie verzí: Kliknutím na kartu verze se můžete vrátit k dřívějšímu návrhu a volně experimentovat, aniž byste přišli o dosavadní pokrok.
Omezení nástroje Dashboard AI od Prototypr. ai
- Tento nástroj v současné době neobsahuje funkce automatizace ani šablony analytických reportů.
Ceny nástroje Dashboard AI od Prototypr. ai
- Zdarma: 25 kreditů zdarma
- Platba podle skutečného využití: 50 kreditů za 25 USD
Dashboard AI od Prototypr. ai hodnocení a recenze
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
📮ClickUp Insight: 88 % respondentů našeho průzkumu používá AI pro své osobní úkoly, ale více než 50 % se bojí ji používat v práci.
Tři hlavní překážky? Nedostatečná integrace, mezery ve znalostech nebo obavy o bezpečnost.
Ale co když je AI zabudována do vašeho pracovního prostoru a je již zabezpečená? ClickUp Brain, vestavěný AI asistent ClickUp, to umožňuje. Rozumí pokynům v běžném jazyce, řeší všechny tři problémy spojené s přijetím AI a zároveň propojuje váš chat, úkoly, dokumenty a znalosti v celém pracovním prostoru. Najděte odpovědi a poznatky jediným kliknutím!
📚 Přečtěte si také: Jak vytvořit osobní dashboard pro produktivitu
3. Polymer AI Dashboard Generator (nejlepší pro vizualizaci dat a tvorbu dashboardů pomocí umělé inteligence)
Generátor Polymer AI Dashboard, navržený pro uživatele bez technického zázemí, pomáhá vytvářet dashboardy z vašich datových sad pomocí intuitivního rozhraní typu drag-and-drop.
Tento nástroj nabízí více než 20 předem připravených šablon přizpůsobených pro různé případy použití, jako jsou e-commerce, prodej a marketingové dashboardy, které lze přizpůsobit konkrétním potřebám v oblasti brandingu a analýzy.
Nejlepší funkce generátoru dashboardů Polymer AI
- Integrace dat: Podporuje import dat z různých zdrojů, včetně Google Sheets, Excel, Facebook Ads, Google Ads atd.
- Vysvětlení insightů: Generuje automatická vysvětlení grafů, poskytuje kontext a pomáhá při interpretaci dat.
- Interaktivní vizualizace: Umožňuje vytváření různých typů grafů, včetně kontingenčních tabulek, časových os, bodových grafů a scorecardů.
Omezení generátoru dashboardů Polymer AI
- Chybí pokročilé funkce pro spolupráci v reálném čase.
Ceny generátoru dashboardů Polymer AI
- Zdarma
- Starter: 50 $/měsíc
- Pro: 100 $/měsíc
- Týmy: 250 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze generátoru dashboardů Polymer AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
📚 Další informace: Vizualizace dat: Kompletní průvodce různými typy grafů
4. Bricks AI Dashboard Creator (nejlepší pro vizualizaci dat z tabulek)
Bricks AI Dashboard Creator integruje funkce umělé inteligence s uživatelsky přívětivým rozhraním tabulkového procesoru, aby zjednodušil vizualizaci a analýzu dat. Můžete importovat data z různých zdrojů, včetně Google Sheets, Excel a CSV souborů, a konsolidovat tak data z různých nástrojů ve vašem technologickém stacku.
Tento nástroj navíc zlepšuje kvalitu dat tím, že automaticky identifikuje a opravuje nesrovnalosti, chyby a anomálie ve vašich datových sadách.
Nejlepší funkce nástroje Bricks AI Dashboard Creator
- Spolupráce: Sdílejte dashboardy a reporty s členy týmu nebo klienty jedním kliknutím.
- Prezentace dat ve více formátech: Převádějte dashboardy na prezentace pro schůzky a diskuse založené na datech.
- Možnosti vizualizace: Vytvářejte různé typy vizuálních prvků, včetně grafů, kalendářů, časových os, plánů, Kanban tabulek a organizačních schémat.
Omezení nástroje Bricks AI Dashboard Creator
- Tento nástroj postrádá integrované funkce pro správu projektů, jako je přidělování úkolů, sledování času a stanovování cílů.
Ceny nástroje Bricks AI Dashboard Creator
- Zdarma
- Premium: 20 $ za místo/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze nástroje Bricks AI Dashboard Creator
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: Hledejte nástroje pro vytváření dashboardů, které vám umožní přidávat komentáře nebo poznámky přímo k konkrétním grafům nebo datovým bodům. Spolupráce je mnohem snazší, když se diskuse vztahují k přesným číslům, o kterých se bavíte.
5. Mokkup. ai (nejlepší pro vytváření přizpůsobitelných BI dashboardů s jednoduchou integrací pro Power BI a Tableau)
Mokkup je generátor wireframových dashboardů pro datové analytiky, vývojáře BI a vizualizátory. Díky intuitivnímu rozhraní typu drag-and-drop v kombinaci s více než 180 hotovými šablonami a více než 20 přizpůsobitelnými widgety vám Mokkup. ai umožňuje vytvořit wireframy dashboardů během několika minut. Můžete použít kurátorské barevné motivy a brandingové nástroje, aby vaše dashboardy byly vizuálně konzistentní a v souladu s vaší značkou.
Wireframy můžete také exportovat přímo do Power BI nebo Tableau, což vám ušetří čas a eliminuje nutnost začínat od nuly. Je navržen s ohledem na spolupráci, takže můžete snadno sdílet návrhy, shromažďovat zpětnou vazbu, zanechávat komentáře a provádět aktualizace v reálném čase se svým týmem.
Nejlepší funkce Mokkup. ai
- Snadné vkládání a sdílení: Sdílejte své wireframy pomocí jednoduché URL adresy nebo je vložte přímo do webových stránek, aplikací nebo blogů.
- Náhled před vytvořením: Okamžitě si prohlédněte náhled toho, jak budou vaše wireframy dashboardů vypadat v Power BI a Tableau, a včas odhalte případné problémy.
- Přizpůsobte si jej podle svých představ: Upravte si každý aspekt svého dashboardu, od stylů widgetů po barevná schémata, a zajistěte, aby váš design dokonale ladil s vaší značkou a cíli.
Omezení Mokkup. ai
- Chybí další možnosti grafů, jako je zobrazení kontingenční tabulky a zobrazení protokolu aktivit, které vývojáři BI nejčastěji používají.
Ceny Mokkup. ai
- Standard: Zdarma
- Mokkup Pro: 8 $/měsíc
- Týmy: 10 $/měsíc za licenci
Hodnocení a recenze Mokkup. ai
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,4/5
Co říkají skuteční uživatelé o Mokkup. ai?
Zde je recenze Capterra:
Líbí se mi rozložení specifické pro dashboard, prvky a více obrazovek, protože to je s jinými nástroji trochu obtížné napodobit. Bude to pro můj tým velmi užitečné.
Líbí se mi rozložení specifické pro dashboard, prvky a více obrazovek, protože to je s jinými nástroji trochu obtížné napodobit. Bude to pro můj tým velmi užitečné.
6. Supadash. co (nejlepší pro rychlou vizualizaci dat v reálném čase s hladkou integrací PostHog)
Supadash vám usnadňuje vizualizaci a analýzu dat, aniž byste museli psát složité dotazy SQL nebo se zabývat komplikovanými nastaveními. Jakmile připojíte svou databázi, Supadash automaticky vygeneruje časové řady grafů a další vizualizace během několika sekund a nabídne vám okamžitý přehled o vašich datech.
Odtud můžete snadno rozšířit svůj dashboard přidáním dalších grafů pomocí surových SQL dotazů nebo vestavěného vizuálního nástroje pro tvorbu dotazů, podle toho, co nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Nástroj se také hladce integruje s PostHog, což vám umožňuje vložit svůj API klíč, vybrat události, které chcete sledovat, a okamžitě získat přizpůsobený dashboard.
Nejlepší funkce Supadash
- Monitorování v reálném čase: Buďte v obraze díky údajům v reálném čase, které vám umožní přijímat rychlejší a informovanější rozhodnutí.
- Přizpůsobitelné dashboardy: Vyberte si datové tabulky a pole a vytvořte dashboardy, které odpovídají vašim konkrétním potřebám.
- Zjednodušený přístup k datům: Okamžitě přeměňte jakýkoli dotaz SQL na graf, abyste mohli sledovat všechny své metriky na jednom místě, aniž byste museli přepínat mezi platformami.
Omezení Supadash
- Nativně nepodporuje komplexní front-endové frameworky jako React, Angular nebo Vue. js.
Ceny Supadash
- Zdarma
- Základní: 7 $/měsíc
- Pro: 19 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Supadash
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste? Ačkoli je dnes umělá inteligence v centru pozornosti, její koncept existuje již od počátku 20. století! Dlouho před vznikem inteligentních asistentů již první vědci snili o strojích, které by uměly myslet. Skutečný průlom nastal až v 50. letech, ale základy byly položeny již desítky let předtím, než se většina z nás narodila.
7. BlazeSQL (nejlepší pro dotazy a vizualizace SQL založené na umělé inteligenci s podporou více databází a podnikovou bezpečností)
BlazeSQL vám umožňuje snadno převádět přirozený jazyk na dotazy SQL a vizualizace pomocí výkonných modelů AI, jako jsou OpenAI GPT-4 a Claude-3. 5-Sonnet. Jakmile se připojíte ke svým databázím SQL, stačí AI sdělit, jaký graf nebo tabulku potřebujete, a ona jej vygeneruje během několika sekund.
Můžete také použít jednoduché rozhraní typu drag-and-drop k uspořádání grafů a tabulek přesně podle svých představ, vše přizpůsobené vašim konkrétním potřebám. BlazeSQL také nabízí proaktivní přehledy tím, že automaticky zobrazuje klíčové metriky a trendy na základě vašich rolí a priorit, takže nemusíte hledat aktualizace.
Nejlepší funkce BlazeSQL
- Podpora více databází: Podporuje širokou škálu databází SQL, včetně Snowflake, BigQuery, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle, Redshift a SAP SQL Anywhere.
- Zabezpečení na podnikové úrovni: Nabízí funkce jako ověřování Single Sign-On (SSO) a možnost vlastních hostovaných řešení pro zvýšení bezpečnosti a souladu s předpisy pro podnikové uživatele.
- White-labeling a vkládání: Přizpůsobte, přejmenujte a vložte BlazeSQL do svého webu nebo softwaru díky hladké integraci do vaší stávající infrastruktury.
Omezení BlazeSQL
- BlazeSQL podporuje pouze omezenou sadu funkcí SQL, takže pokročilejší funkce, jako jsou úplné operace JOIN, funkce oken, poddotazy a složité agregace, mohou být omezeny.
Ceny BlazeSQL
Pro jednotlivce
- Pro: 99 $/měsíc
- Pokročilá verze: 149 $/měsíc
Pro týmy
- Blaze Team: 249 $/měsíc
- Blaze Team Advanced: 499 $/měsíc
- Blaze Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze BlazeSQL
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. Onvo AI (nejlepší pro intuitivní dashboardy založené na umělé inteligenci s vícejazyčnou podporou a snadnou integrací)
Místo toho, abyste se potýkali se složitými dotazy, můžete jednoduše zadat své otázky v běžné angličtině a Onvo AI automaticky vygeneruje vizualizace a grafy, které potřebujete. Platforma neuvěřitelně usnadňuje připojení k vašim datovým zdrojům. Jediným kliknutím můžete integrovat databáze SQL/NoSQL, Redshift, Snowflake, BigQuery a populární aplikace SaaS, jako jsou Salesforce a Google Analytics, a importovat data.
Onvo. ai vám také dává svobodu přizpůsobit si dashboardy tak, aby odpovídaly vaší značce, barevným schématům a fontům na základě příkladů designu dashboardů. Vytvořte si vzhled a styl, který vám vyhovuje. Navíc díky flexibilním API a SDK můžete své dashboardy snadno vložit do webových a mobilních aplikací.
Nejlepší funkce Onvo AI
- Snadná správa verzí: Spravujte verze dashboardů jako větve Git, což usnadňuje sledování změn a v případě potřeby jejich vrácení.
- Zefektivněná správa uživatelů: Přiřaďte přístupová práva a oprávnění na základě rolí, abyste mohli kontrolovat bezpečné sdílení dashboardů mezi týmy.
- Vícejazyčná podpora: Získejte přístup k dashboardům a AI ve více než 30 jazycích a podpořte hladkou spolupráci mezi různými týmy.
Omezení umělé inteligence Onvo
- Ačkoli Onvo AI nabízí možnosti přizpůsobení, někteří uživatelé je mohou považovat za méně rozsáhlé ve srovnání se specializovanými nástroji pro vizualizaci dat.
Ceny Onvo AI
- Startup: 199 $/měsíc
- Růst: 499 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Onvo AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Onvo AI?
Zde je recenze Capterra:
Grafika je velmi profesionální, ale zároveň jednoduchá a snadno srozumitelná. Tým podpory je neuvěřitelně dobrý, reaguje velmi rychle a provádí rychlá vylepšení.
Grafika je velmi profesionální, ale zároveň jednoduchá a snadno srozumitelná. Tým podpory je neuvěřitelně dobrý, reaguje velmi rychle a provádí rychlá vylepšení.
9. Leniolabs AI Data Dashboard (nejlepší pro transformaci surových dat do interaktivních vizualizací)
Leniolabs AI Data Dashboard, poháněný technologií GPT-3 od OpenAI, transformuje surové datové sady do smysluplných, vizuálně poutavých grafů, aniž by uživatelé museli ručně nastavovat názvy, popisky nebo mapování dat. Můžete nahrát své vlastní soubory CSV a sledovat, jak vaše data ožívají, nebo si pohrát s náhodnými datovými sadami, pokud si je chcete jen prohlédnout. Poté můžete grafy exportovat jako kód JavaScript, takže je snadno vložíte přímo do svých webových projektů.
Nejlepší funkce AI datového dashboardu Leniolabs
- Přizpůsobte vizualizace pomocí výzev: Veďte AI přidáním vlastního kontextu prostřednictvím vlastních výzev a pomozte jí generovat grafy, které odrážejí vaše konkrétní analytické cíle.
- Filtrujte data pro hlubší vhled: Před vizualizací datového souboru použijte filtry, abyste se mohli soustředit na klíčové segmenty nebo se podrobněji zabývat konkrétními datovými body.
- Prozkoumejte výsledky v interaktivním dashboardu: Přepněte na uživatelsky přívětivé zobrazení dashboardu, které vám umožní intuitivněji pracovat s grafy a prozkoumávat je.
Omezení AI datového dashboardu Leniolabs
- Dashboard v současné době podporuje maximálně 1 000 záznamů na datový soubor. Toto omezení může bránit jeho užitečnosti pro uživatele, kteří pracují s většími datovými soubory.
Ceny AI datového dashboardu Leniolabs
- Open-source nástroj
Hodnocení a recenze AI datového dashboardu Leniolabs
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔖 Bonus: Jak vytvořit dashboard v Excelu?
10. Spotfire od TIBCO (nejlepší pro pokročilou vizualizaci dat a přehledy v reálném čase s geografickým kontextem)
Díky integraci geografického kontextu do analýzy dat pomáhá Spotfire podnikům sledovat geologické podmínky a identifikovat regionální trendy v oblasti zdravotnictví, energetiky, výroby a dodavatelských řetězců.
Aby bylo vícevrstvé mapování dat intuitivnější, umožňuje vám tento nástroj pracovat s daty pomocí dotazů v přirozeném jazyce a vrstvy mapy reagují na akce, jako je označování a výběr. Platforma také navrhuje optimální vizualizace a analytické metody na základě kontextu dat.
Nejlepší funkce Spotfire od TIBCO
- Vlastní rozšíření: Vyvíjejte a integrujte vlastní vizualizace a analytické funkce pomocí jazyků R, Python nebo JavaScript.
- Streamování dat v reálném čase: Získejte a analyzujte streamovaná data pro včasné získání poznatků a rozhodování.
- Responzivní rozvržení: Vytvářejte dashboardy, které se přizpůsobují různým velikostem obrazovky, aby byly snadno přístupné na všech zařízeních.
Omezení Spotfire od TIBCO
- Přizpůsobení dashboardu vyžaduje pokročilé technické dovednosti.
Ceny Spotfire od TIBCO
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Spotfire od TIBCO
- G2: 4,2/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 50 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Spotfire?
Zde je recenze G2:
Obsahuje funkce pro vizualizaci dat pro velké datové sady a pomáhá identifikovat trendy a anomálie. Dobře se integruje se všemi datovými zdroji, jako jsou Maximo a SAP Hana. D3. Js dále rozšiřuje jeho funkčnost pomocí vlastních vizuálních prvků.
Obsahuje funkce pro vizualizaci dat pro velké datové sady a pomáhá identifikovat trendy a anomálie. Dobře se integruje se všemi datovými zdroji, jako jsou Maximo a SAP Hana. D3. Js dále rozšiřuje jeho funkčnost pomocí vlastních vizuálních prvků.
Zrychlete rozhodování a vylepšete kontrolu nad projekty pomocí dashboardů ClickUp.
Místo toho, abyste trávili čas získáváním dat z více zdrojů a ručním sestavováním reportů, můžete nyní na jednom místě získat přístup k informacím o vašich KPI, postupu projektu a celkovém výkonu v reálném čase. Generátory dashboardů s umělou inteligencí zefektivňují celý proces, eliminují zbytečnou práci a umožňují vašemu týmu soustředit se na to, co je důležité.
Mezi nejlepšími řešeními, která tuto změnu pohánějí, vyniká ClickUp. Díky svým výkonným funkcím umělé inteligence, plně přizpůsobitelným dashboardům a vestavěné automatizaci ClickUp usnadňuje sledování postupu projektu, monitorování KPI a hladkou spolupráci.
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a začněte vizualizovat svá data.