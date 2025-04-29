Jak nástroje pro řízení pracovní síly pomocí umělé inteligence zvyšují produktivitu

Vedení firem očekává, že do roku 2028 bude 70 % zaměstnanců využívat AI jako pomoc při každodenních obchodních rozhodnutích, pracovních postupech a dokonce i při plánování celkových strategií.
A většina z nás tuto pravdu prožívá každý den.
Starší nástroje pro řízení pracovní síly a manuální systémy plánování, které nás dostaly až sem, však začínají být zastaralé. Nejsou schopny držet krok s měnícími se potřebami zákazníků a přehlížejí včasné varovné signály vyhoření zaměstnanců. Většina z nich prostě není přizpůsobena tempu, kterým se dnes pohybujeme.
Pokud pracujete v odvětví řízení pracovní síly a chcete zůstat na špici, jste na správném místě.
Čtěte dál a zjistěte, jak moderní nástroje pro řízení pracovní síly pomocí umělé inteligence pomáhají budovat vysoce výkonné týmy a jak toho můžete dosáhnout i vy.
Co je řízení pracovní síly pomocí umělé inteligence?
Řízení pracovní síly pomocí umělé inteligence využívá umělou inteligenci, strojové učení a prediktivní analytiku k optimalizaci všech aspektů řízení pracovní síly, od plánování a přidělování úkolů až po školení, sledování výkonu a podporu zaměstnanců.
Takto to vypadá v praxi:
- Předpovídejte, kolik pracovníků budete potřebovat na základě obchodních trendů a údajů v reálném čase.
- Automatizace plánování směn na základě dostupnosti zaměstnanců a potřeb podniku
- Sledování výkonu a produktivity zaměstnanců pomocí datových analýz
- Nabízíme personalizované školení a rozvoj na základě nedostatků v dovednostech.
- Automatizace opakujících se úkolů v oblasti lidských zdrojů, jako je sledování pracovní doby, výplata mezd a správa dovolených
Jaké výzvy řeší řízení pracovní síly pomocí umělé inteligence?
Nástroje pro řízení pracovní síly pomocí umělé inteligence jsou navrženy tak, aby řešily náročné každodenní výzvy, které stojí firmy čas, peníze a morálku týmu.
Zde je několik problémů, které řeší:
- Nadbytečný a nedostatečný počet zaměstnanců: Jako vedoucí personálního oddělení nechcete čelit situacím, kdy máte nedostatek nebo nadbytek zaměstnanců, nebo kdy dochází ke konfliktům v rozvrhu. Můžete použít algoritmy umělé inteligence, které dynamicky přizpůsobí nabídku pracovní síly aktuální poptávce.
- Ruční plánování směn: Pro vedoucí týmů a obchodní manažery AI automaticky generuje plány směn na základě dostupnosti zaměstnanců, jejich dovedností, pracovněprávních předpisů a obchodních požadavků. Díky automatizaci redundantních úkolů AI můžete věnovat více času strategickému plánování pracovní síly.
- Rizika související s dodržováním předpisů: Od pravidel pro přesčasy až po doby odpočinku – nástroje umělé inteligence upozorňují na potenciální porušení pracovněprávních předpisů ještě předtím, než k nim dojde. Odpadá tak nutnost neustálých ručních kontrol a vaše týmy mohou snadno dodržovat regionální a odvětvové předpisy.
- Náhlá absence: Když se člen vašeho týmu omluví z důvodu nemoci, můžete pomocí řízení pracovní síly založeného na umělé inteligenci navrhnout nejlepší náhradu na základě dostupnosti, dosavadních výsledků a aktuálního pracovního vytížení.
- Nedostatek přehledu o provozu v reálném čase: Jako manažer znáte potíže spojené s prací se zastaralými informacemi, které vedou k pomalým reakcím. Díky dashboardům založeným na umělé inteligenci získáte přehled o počtu zaměstnanců, výkonu směn, špičkách v poptávce atd. v reálném čase.
- Přetížení daty bez praktických poznatků: Nástroje pro řízení pracovní síly pomocí umělé inteligence generují velké množství dat. Navíc také čerpají data ze systémů mzdového účetnictví, sledování času, výkonu a lidských zdrojů. Je však na vedení, aby těmto poznatkům dalo smysl. Umělá inteligence transformuje data o pracovní síle na praktické poznatky.
Jak umělá inteligence mění řízení pracovní síly
1. Prediktivní plánování docházky
Jedním z nejčastěji opomíjených faktorů neefektivnosti pracovní síly je neplánovaná absence. Umělá inteligence tento problém řeší přechodem od reaktivního plánování k prediktivním modelům docházky.
Tyto systémy využívají algoritmy strojového učení, zejména modely časových řad a klasifikační modely, k identifikaci vzorců docházky. Zohledňují historická data o docházce, trendy specifické pro daný tým, svátky, minulé chování jednotlivých zaměstnanců a dokonce i externí proměnné, jako jsou údaje o počasí nebo veřejné akce.
Algoritmy umělé inteligence zde označují období, kdy je pravděpodobný nárůst absence, nebo konkrétní členy týmu, u nichž hrozí riziko neplánované absence.
📍 Příklad: Představte si celostátní logistickou společnost s více než 1 000 pracovníky ve skladu. Ti by si všimli neobvyklého nárůstu neomluvených absencí během regionálních festivalů v určitých oblastech.
Společnost využila osobní asistenty s umělou inteligencí, kteří byli vyškoleni na základě historických dat, jako jsou docházkové záznamy, místní kalendáře a rozvrhy směn. Díky včasnému upozornění na nepřítomnost mají vedoucí provozu dostatek času na přeřazení směn, nabídnutí pobídek nebo zvýšení počtu zaměstnanců.
Tento druh prognózování je obzvláště důležitý pro provozní a pracovně náročné odvětví, kde je viditelnost již omezená a ruční plánování často zaostává kvůli vnějším faktorům.
Zefektivnění řízení pracovní síly s ClickUp
A zatímco podnikové týmy začínají zkoumat prediktivní AI v izolovaných nástrojích pro plánování, skutečná síla se projeví, až bude integrována do širšího systému, kde se práce odehrává.
Vyzkoušejte ClickUp, komplexní aplikaci pro práci.
Funkce Workload View v ClickUp umožňuje vedoucím týmů vizualizovat individuální kapacitu, volno a rozložení práce napříč časovými pásmy a týmy.
Spojte je s ClickUp Brain a pochopíte, proč je kapacita nedostatečná, jaké vzorce se objevují a které nadcházející týdny mohou být rizikové. Díky využití umělé inteligence v oblasti lidských zdrojů mohou vaše týmy jednat rychleji, protože Brain shrnuje práci, navrhuje další kroky a odpovídá na otázky týkající se konkrétních projektů.
2. Chytřejší nábor a získávání talentů
Nábor zaměstnanců byl pro firmy vždy jedním z nejnáročnějších procesů z hlediska zdrojů. Tradiční metody, jako je ruční prověřování životopisů, několik kol pohovorů a subjektivní hodnocení, jsou časově náročné a často ovlivněné nevědomými předsudky.
Umělá inteligence na pracovišti to mění automatizací předběžného výběru a poskytováním datových informací o uchazečích.
📍 Příklad: Společnost Unilever přepracovala svůj systém náboru mladých talentů pomocí systému založeného na umělé inteligenci, který nahradil ruční výběr životopisů gamifikovanými kognitivními testy a automatizovanými videorozhovory.
Kandidáti hráli hry založené na neurovědě, které měřily vlastnosti jako tolerance rizika a schopnost řešit problémy. Poté natočili krátká videa s odpověďmi, která AI analyzovala z hlediska tónu, výběru slov a dokonce i mikroexpresí.
Tento proces digitální transformace zkrátil dobu náboru o 75 % a zároveň zachoval kvalitu a zlepšil diverzitu, protože umělá inteligence odstranila mnoho tradičních předsudků, které se vkrádají do lidského hodnocení.
📮 ClickUp Insight: 62 % našich respondentů spoléhá na konverzační nástroje umělé inteligence, jako jsou ChatGPT a Claude.
Jejich známé rozhraní chatbotu a všestranné schopnosti – generování obsahu, analýza dat a další – mohou být důvodem, proč jsou tak populární v různých rolích a odvětvích. Pokud však uživatel musí pokaždé přepnout na jinou kartu, aby položil AI otázku, související náklady na přepínání a změnu kontextu se časem sčítají.
S ClickUp Brain to však není nutné. Je součástí vašeho pracovního prostoru, ví, na čem pracujete, rozumí jednoduchým textovým pokynům a poskytuje vám odpovědi, které jsou pro vaše úkoly velmi relevantní! Zkušejte dvojnásobné zvýšení produktivity s ClickUp!
Zefektivnění řízení pracovní síly s ClickUp
Pokud jde o organizaci náborových procesů, správu informací o uchazečích a chytřejší rozhodování o talentech, ClickUp Brain a ClickUp Knowledge Management jsou vašimi silnými spojenci.
Generativní AI ClickUp Brain dokáže automaticky shrnout profily uchazečů, minulé pohovory a poznámky do přehledné a prohledávatelné znalostní báze. Namísto toho, aby týmy HR ručně procházely zpětnou vazbu z pohovorů, ClickUp Brain dokáže z všech poznámek interviewerů vytáhnout společná témata, silné stránky a rizika a prezentovat je v souhrnném přehledu.
Získejte komplexní odpovědi o silných stránkách, obavách a dovednostech uchazečů pomocí ClickUp Brain, špičkové pracovní umělé inteligence.
⚡️Bonusová šablona: Chcete lépe řídit pracovní vytížení zaměstnanců? Využijte tuto šablonu pro správu pracovního vytížení, která je připravena k okamžitému použití:
Umělá inteligence pro správu znalostí v ClickUp zajišťuje, že každá konverzace s uchazečem, posouzení životopisu a rozhodnutí o přijetí jsou správně zdokumentovány, propojeny s pracovními pozicemi a snadno dostupné pro pozdější kontrolu.
3. Personalizovaný rozvoj a vzdělávání zaměstnanců
Ve většině organizací jsou vzdělávací programy standardizované, reaktivní a často odtržené od reálného výkonu. Umělá inteligence naopak přizpůsobuje rozvojové cesty každému jednotlivci na základě jeho cílů, aktuálních nedostatků v dovednostech a dokonce i toho, jak se nejlépe učí.
Příklad: Společnost Accenture zavedla řešení založená na umělé inteligenci s cílem zlepšit rozvoj pracovní síly. Tyto nástroje analyzují různé datové body, včetně příspěvků k projektům, certifikací, zpětné vazby od manažerů a vzorců spolupráce, a vytvářejí komplexní profily dovedností zaměstnanců.
Zefektivnění řízení pracovní síly pomocí ClickUp
Aby bylo možné kombinovat rozvoj zaměstnanců a produktivitu, pomáhá ClickUp Brain extrahovat a shrnout růst dovedností, poznámky o výkonu a zpětnou vazbu do personalizovaného panelu pro učení.
Začněte otázkou „Jaké mezery ve znalostech [jméno osoby] projevil/a v posledních dvou retrospektivách projektu?“ Brain prozkoumá dokumenty, úkoly a poznámky z individuálních schůzek a poskytne vám souhrnnou odpověď. Tyto informace pak můžete využít k vedení a motivaci svých zaměstnanců.
Abychom vám nabídku ještě více zpříjemnili:
- Vytvářejte vlastní plány růstu jako úkoly ClickUp propojené s dokumenty, s integrovanými výukovými materiály, termíny a kontrolními body pro zpětnou vazbu.
- Pomocí dokumentů založených na umělé inteligenci můžete hostovat vzdělávací deníky nebo reflexní záznamy, které se dynamicky aktualizují s dokončováním nových úkolů nebo milníků.
- Vytvořte si v ClickUp znalostní centrum s kurátorskými zdroji specifickými pro jednotlivé role, uspořádanými podle skupin dovedností.
4. Prediktivní plánování pracovní síly
Jako vedoucí týmu určitě nechcete zjistit, že máte nedostatek pracovníků, když se blíží termín odevzdání projektu. Pomocí umělé inteligence můžete tyto nedostatky odhalit s dostatečným předstihem. Nástroje umělé inteligence zohlední aktuální kapacitu vašeho týmu, časový harmonogram náboru, rozsah projektu a dokonce i minulé signály vyhoření, aby předpověděly, jaké role budete potřebovat a kdy.
📍 Příklad: Řekněme, že vedete provoz ve společnosti zabývající se zdravotnickými technologiemi, která zavádí novou diagnostickou platformu v pěti státech. Váš model umělé inteligence zjistí, že na základě rychlosti zavádění a objemu žádostí o podporu budete pravděpodobně v červenci čelit nedostatku klinického personálu v New Yorku. Zároveň upozorní na nevyužité zástupce podpory v Chicagu. Díky těmto informacím můžete dříve otevřít nové pozice nebo včas přeřadit zaměstnance.
Zefektivnění řízení pracovní síly s ClickUp
Pomocí ClickUp Brain můžete okamžitě shrnout časové plány projektů, mezery v náboru a nedostatky zdrojů skenováním úkolů, dokumentů a aktualizací. Můžete se zeptat: „Kde máme nedostatek personálu s ohledem na nadcházející spuštění?“ a získat odpověď s odkazy na podpůrná data.
Dále udržujte všechny předpoklady týkající se pracovní síly, plány náboru a údaje o vytíženosti týmu organizované v ClickUp Docs, propojené s úkoly. Ještě lepší je použít ClickUp Views k zjištění, které oddělení se blíží překročení kapacity nebo kde jsou dovednosti nedostatečně využívány.
5. Automatizace rutinních úkolů v oblasti lidských zdrojů
Jako tým HR pravděpodobně trávíte více času, než byste chtěli, opakujícími se úkoly – schvalováním žádostí o dovolenou, přiřazováním kontrolních seznamů pro nové zaměstnance, odpovídáním na nekonečné otázky týkající se firemních politik a aktualizováním organizačních schémat. Jistě, vše je to nutné. Ale ubírá vám to čas, který byste mohli věnovat tomu, na čem opravdu záleží: budování silnější strategie pro zaměstnance a podpoře růstu firmy.
📍 Příklad: Řekněme, že rozšiřujete startup SaaS se 100 zaměstnanci. Pokaždé, když nastoupí nový zaměstnanec, někdo z personálního oddělení mu ručně zašle uvítací balíček, nastaví jeho IT požadavky, aktualizuje uvítací dokument týmu a zaznamená jeho dokumenty do personálního systému. Nyní si představte, že to vše zvládne umělá inteligence. V okamžiku, kdy je vytvořena nová úloha pro nového zaměstnance, spustí se proces řízení pracovního toku, který přiřadí položky kontrolního seznamu, vygeneruje harmonogram zapracování a informuje příslušné týmy.
Zefektivnění řízení pracovní síly s ClickUp
Aby bylo možné využít automatizaci pracovních postupů, potřebujete pro řízení lidských zdrojů centrální mozek a organizovaný systém znalostí.
Nejprve to nejdůležitější. Využijte AI Knowledge Management prostřednictvím ClickUp Brain k vytváření plánů zaškolování, shrnování aktualizací politik nebo odpovídání na interní dotazy HR v reálném čase. Řekněme, že člen týmu napíše: „Jaká je naše politika rodičovské dovolené?“ a ClickUp Brain během několika sekund vyhledá příslušnou část z vašich HR dokumentů.
Kromě toho můžete:
- Automatizujte opakující se pracovní postupy, jako jsou schvalování dovolených, předávání dokumentů a aktualizace stavu, pomocí automatizací ClickUp.
- Nastavte automatizace spouštěné formulářem, které okamžitě vytvoří úkoly pro zapracování nových zaměstnanců, když někdo vyplní náborový formulář.
6. Zvýšení zapojení a zkušeností zaměstnanců
Pokud se při sledování angažovanosti stále spoléháte na roční průzkum, už jste pozadu. Díky AI můžete odhalit pokles angažovanosti v okamžiku, kdy k němu dojde, přizpůsobit podporu ještě předtím, než se nahromadí frustrace, a vytvořit zpětnou vazbu v reálném čase, která vašim zaměstnancům ukáže, že jsou vyslyšeni, a to na měsíční nebo čtvrtletní bázi.
📍 Příklad: Společnost Qualtrics využívá analýzu sentimentu založenou na umělé inteligenci k průběžnému sledování zpětné vazby od zaměstnanců, a to nejen po významných událostech. Jejich systém analyzuje odpovědi z průzkumů, poznámky z jednání a dokonce i otevřené textové komentáře, aby odhalil včasné známky nespokojenosti, stresu nebo nezájmu.
Pokud umělá inteligence zjistí, že zaměstnanci v určitém oddělení vykazují pokles spokojenosti s komunikací vedení, mohou manažeři rychle zasáhnout prostřednictvím setkání, schůzek s nadřízenými nebo anonymních fór pro zpětnou vazbu.
Zefektivnění řízení pracovní síly s ClickUp
Aby tento druh zpětné vazby v reálném čase fungoval v praxi, musíte jít nad rámec průzkumů. Potřebujete AI, která automaticky naslouchá, a právě v tom je ClickUp AI Notetaker přelomový.
ClickUp AI Notetaker automaticky zaznamenává, přepisuje a shrnuje interní schůzky, individuální rozhovory a týmové porady. Pokud se například na několika týdenních stand-up schůzkách opakovaně objevují stížnosti na časový harmonogram projektu, AI Notetaker tyto připomínky zaznamená a zvýrazní je, aby je vedení mohlo zkontrolovat.
Shrnutí z AI Notetaker lze ukládat do ClickUp Docs, čímž se zpětná vazba promění ve strukturované, prohledávatelné znalosti, které jsou ideální pro čtvrtletní hodnocení zapojení nebo okamžité akční plány.
7. Řízení výkonu v reálném čase
Starý způsob řízení výkonu – jedna hodnotící schůzka na konci roku – se rychle stává irelevantním. Dnes týmy potřebují průběžnou zpětnou vazbu, rychlé korekce kurzu a reálný přehled o tom, jak se jim daří plnit cíle.
Umělá inteligence pro řízení pracovních postupů nyní umožňuje získávat informace o výkonu v reálném čase, což pomáhá vašim manažerům vést smysluplné rozhovory po celý rok.
📍 Příklad: Společnost Adobe proslula tím, že zrušila roční hodnocení výkonu a nahradila je průběžným procesem nazvaným „Check-Ins“. Manažeři vedou pravidelné rozhovory o cílech, růstu a zpětné vazbě – s podporou nástrojů založených na umělé inteligenci, které signalizují, kdy zaměstnanci mohou potřebovat větší podporu nebo uznání.
Po zavedení této změny zaznamenali vyšší spokojenost zaměstnanců a nižší fluktuaci.
Zefektivnění řízení pracovní síly pomocí ClickUp
Chcete-li zavést řízení výkonu v reálném čase do každodenních operací, potřebujete přehled o úkolech, cílech, zpětné vazbě a prioritách. Právě v tom hrají významnou roli nástroje ClickUp Dashboards a ClickUp Brain.
Dashboardy umožňují manažerům sledovat živé aktualizace o dokončených úkolech, pokroku v plnění cílů, stavu projektů a individuálním pracovním vytížení, a to vše na jednom místě. Můžete například nastavit dashboard, který zobrazuje týdenní míru dokončení úkolů každého člena týmu, úkoly po termínu a milníky cílů. Na první pohled tak uvidíte, kdo potřebuje pomoc nebo uznání.
Zatímco se to děje, ClickUp Brain automaticky shrne poznámky o výkonu z týdenních stand-upů, sprintových recenzí a individuálních schůzek do klíčových poznatků. Místo prohledávání dokumentů nebo úkolů získáte chytrý přehled připravený pro vaše další check-in.
A ještě mnohem víc:
- Manažeři mohou přímo do dashboardu vložit KPI v reálném čase, pokrok OKR a časové osy projektů, díky čemuž budou všechny rozhovory o výkonu založeny na datech a budou mít praktický význam.
- Software pro automatizaci úkolů navíc nabízí spouštěče, které na základě výkonnostních trendů zasílají upozornění nebo výzvy. Pokud je například cíl nesplněn o 20 %, manažeři obdrží automatické upozornění, aby mohli včas zasáhnout.
8. Uchovávání a přenos znalostí pomocí umělé inteligence
Když zaměstnanci odcházejí nebo mění týmy, často s sebou odnášejí roky zkušeností, procesů a know-how, což vede k obrovským mezerám, které zpomalují nové zaměstnance. To také snižuje produktivitu. Tradiční předávání nebo ad hoc dokumentace obvykle opomíjí důležité souvislosti.
📍 Příklad: Představte si, že řídíte provoz v rostoucí fintechové společnosti. Vaše vedoucí analytička, která zná všechny zvláštnosti vašeho reportovacího systému, podává výpověď s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Ve spěchu předá základní kontrolní seznam, ale „proč“ za určitými pracovními postupy, skrytá rizika a nuance specifické pro klienta jsou ztraceny.
Nyní si představte, že agenti AI pro produktivitu po celou dobu tiše zaznamenávali její osvědčené postupy, shrnovali poznámky z jednání, dokumentovali retrospektivy projektů a propojovali historii rozhodnutí.
Když odejde, její znalosti se neztratí. Jsou uspořádané, prohledávatelné a připravené pro dalšího zaměstnance, který je může okamžitě převzít.
Zefektivnění řízení pracovní síly pomocí ClickUp
Zachycování a přenos institucionálních znalostí by nikdy neměl být chaotický proces. Vyřešte to pomocí nástroje ClickUp Knowledge Management, který automaticky ukládá aktualizace o projektech, retrospektivách a důležitých diskusích o úkolech do přehledných a organizovaných dokumentů.
Řekněme, že manažer se zeptá: „Jaké byly největší výzvy při našem posledním zavedení u klienta?“ a ClickUp Brain vygeneruje hotové shrnutí z úkolů, poznámek ze schůzek a sprintových recenzí.
Na první pohled můžete dokonce:
- Ukládejte pokyny pro konkrétní týmy, často kladené otázky a poznámky k předávání úkolů do ClickUp Docs, díky čemuž budou důležité informace vyhledatelné a propojené s příslušnými projekty.
- Použijte ClickUp Brain k proaktivnímu navrhování mezer v dokumentaci – například označte projekty, které byly uzavřeny bez závěrečného souhrnného přehledu.
- Vytvořte dynamické znalostní centrum, kde se postupem času hromadí znalosti, organizované podle značek, jako je tým, téma nebo fáze projektu.
Nejlepší možnosti softwaru pro řízení pracovní síly pomocí umělé inteligence
1. Brzy
S generátorem směn AI od společnosti Soon popíšete, co váš tým potřebuje, například doby odpočinku, role, počty, načasování a místa. A ten vám jedním kliknutím vytvoří kompletní týdenní plán směn.
Výběr správných členů týmu je také snazší díky nástroji Smart People Picker. Ten přiřazuje lidi k směnám na základě jejich dostupnosti, dovedností a preferencí. A díky nástroji Soon Pulse, který shromažďuje denní zpětnou vazbu od vašeho týmu, získáte jasný přehled o výkonu svých zaměstnanců.
Klíčové funkce
- Přizpůsobte pravidla pro plánování pracovníků specifickým potřebám vaší organizace a zajistěte tak dodržování předpisů a efektivitu.
- Předvídejte poptávku po pracovní síle s přesností pomocí 15minutových, hodinových nebo denních intervalů.
- Propojte historická data prostřednictvím API, přímých připojení k databázi nebo nahrávání CSV souborů pro přesné prognózy.
2. Quinyx
Quinyx vám pomůže přizpůsobit směny zaměstnanců skutečné poptávce a zároveň zajistí, že rozvrhy budou v souladu s pracovním právem a interními pravidly. Tento nástroj můžete použít ke sledování živých prodejů. V případě jakýchkoli změn vám pomůže upravit počet zaměstnanců.
Na základě kombinace údajů, jako je návštěvnost, transakce, tržby a dokonce i počasí, Quinyx předpovídá, kolik lidí budete na každém místě potřebovat.
Klíčové funkce
- Sledujte příchody, odchody, přestávky a žádosti o dovolenou zaměstnanců přímo prostřednictvím mobilní aplikace Quinyx, díky které budou všechny záznamy o docházce přesné a centralizované.
- Pomocí analýzy pracovních postupů vizualizujte trendy, porovnávejte výkonnost a sledujte klíčové metriky napříč jednotkami a lokalitami.
- Simulujte scénáře personálního obsazení, předpovídejte náklady na pracovní sílu a plánujte budoucí potřeby v oblasti náboru nebo školení.
3. Scheduly. ai
Scheduly.ai, jako nástroj pro řízení pracovní síly, využívá pokročilé analytické nástroje a rozsáhlé jazykové modely k předpovídání potřeb v oblasti personálu. Využívá reálné faktory, jako jsou špičky v návštěvnosti obchodů, sezónní akce a uvedení nových produktů na trh. Díky plánování založenému na umělé inteligenci a předem připraveným šablonám můžete rychleji vytvářet plány směn, které automaticky přiřazují správné osoby na základě předpovědí poptávky.
Získáte také přístup k přizpůsobitelným dashboardům v reálném čase, které na jednom místě rozebírají úroveň personálního obsazení, pokrytí směn, mzdové náklady a KPI řízení pracovní síly.
Klíčové funkce
- Dejte svému týmu flexibilitu a umožněte mu samostatně spravovat své rozvrhy pomocí mobilního samoobslužného nástroje Scheduly. ai.
- Zajistěte dodržování předpisů automatickým přizpůsobením rozvrhů pracovněprávním předpisům, pravidlům odborů a firemním politikám a předejděte tak právním problémům.
- Spravujte účty zaměstnanců na různých úrovních pomocí ovládacích prvků založených na rolích, abyste zajistili bezpečnost dat a přizpůsobený přístup.
4. Japfu. ai
Jako nástroj pro řízení pracovní síly založený na umělé inteligenci vám Japfu. ai pomáhá automatizovat redundantní úkoly v oblasti lidských zdrojů. Díky časovému rozvrhu založenému na umělé inteligenci může váš tým zaznamenávat odpracované hodiny, zatímco systém automaticky kontroluje chyby a urychluje schvalování.
Japfu. ai automatizuje také výplatu mezd, zpracovává mzdy, srážky a náhrady ve všech vašich projektech s přesností ověřenou umělou inteligencí. Japfu. ai navíc automatizuje přidělování rolí a předávání úkolů během nástupu, změn rolí a odchodu zaměstnanců v rámci personálních změn.
Klíčové funkce
- Odpovídejte na dotazy týkající se lidských zdrojů a automatizujte úkoly, jako je sledování dokumentů, připomínky k výkazům práce a aktualizace týkající se zapracování nových zaměstnanců, pomocí AI asistenta Mivi od Japfu. ai.
- S Japfu. ai můžete snadno ověřit způsobilost zaměstnanců během jejich přijímání díky přímé integraci se systémem USCIS E-Verify.
- Spravujte všechny dokumenty týkající se pracovní síly, od smluv po formuláře pro nástup a odchod, v centralizovaném, snadno přístupném systému, který umožňuje lepší sledování a dodržování předpisů.
