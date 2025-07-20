11 nejlepších AI agentů pro schůzky: Automatizujte poznámky, přepisy a plánování

Problémem nejsou schůzky. Problémem je to, co se děje po nich. Zmeškané úkoly, zapomenuté poznámky a hodiny strávené psaním následných zpráv nebo prohledáváním nahrávek.
Ve skutečnosti týmy ztrácejí více než 60 % svého času snahou vybavit si kontext a určit další kroky. Právě zde přicházejí na řadu AI agenti pro schůzky . Tyto nástroje se připojují k vašim hovorům, pořizují poznámky, shrnují klíčové body a sledují úkoly, takže se můžete během schůzky soustředit.
Otestoval jsem ty nejlepší. Zde jsou nejlepší AI agenti pro schůzky, kteří automaticky promění konverzace v jasné informace.
Co byste měli hledat v AI agentech pro schůzky?
Ne všichni AI agenti pro schůzky jsou stejní. Někteří jsou skvělí zapisovatelé, zatímco jiní jsou mistři v plánování. A ti nejlepší? Dělají to všechno, aniž by schůzky působily jako robotický chaos.
Při výběru AI agentů pro schůzky se zaměřte na následující aspekty:
- Přesné přepisy: Pokud AI nedokáže rozlišit mezi „akčním bodem“ a „nehodou“, je to problém.
- Chytré shrnutí: Nikdo nemá čas procházet slovo od slova zápisy z jednání – AI by měla zdůraznit klíčové poznatky, rozhodnutí a akční body.
- Snadná integrace: Ať už používáte Zoom, Google Meet, Slack nebo Microsoft Teams, váš AI asistent by se měl hladce integrovat.
- Pomoc s plánováním: Nejlepší nástroje nejenže pořizují poznámky z jednání pomocí umělé inteligence, ale také vám pomáhají rezervovat, přeplánovat a organizovat jednání.
- Bezpečnost a soukromí: Citlivé diskuse zůstanou soukromé – hledejte šifrování typu end-to-end a přísné zásady ochrany dat.
Využijte tyto funkce a váš AI agent vám nejen ušetří čas, ale také konečně učiní virtuální schůzky užitečnými. Pojďme se nyní podívat na nejlepší nástroje, které vám pomohou tuto práci zvládnout!
📮ClickUp Insight: 37 % zaměstnanců zasílá následné poznámky nebo zápisy ze schůzek, aby sledovali úkoly, ale 36 % stále spoléhá na jiné, roztříštěné metody. Bez jednotného systému pro zaznamenávání rozhodnutí se klíčové informace, které potřebujete, mohou ztratit v chatech, e-mailech nebo tabulkách.
S ClickUp můžete okamžitě proměnit konverzace v akční úkoly napříč všemi svými úkoly, chaty a dokumenty – a zajistit tak, že vám nic neunikne.
Nejlepší AI agenti pro schůzky v kostce
|Nástroj
|Nejlepší funkce
|Hlavní případ použití
|Ceny
|ClickUp
|Správa schůzek pomocí umělé inteligence, sjednocené poznámky a úkoly, přizpůsobitelné panely
|Globální týmy a hybridní pracoviště potřebují okamžité generování úkolů.
|Navždy zdarma; přizpůsobení dostupné pro podniky
|Otter AI
|Přepis v reálném čase, chytré souhrny, asynchronní spolupráce
|Samostatní profesionálové a týmy, kteří potřebují rychlé shrnutí a sledování akcí
|Zdarma; placené tarify začínají na 16,99 $/měsíc.
|Fireflies AI
|Prohledávatelné přepisy, integrace CRM, hlasové příkazy
|Týmy, které potřebují prohledávatelné schůzky, protokolování CRM a analýzu řečníků
|Zdarma; placené tarify začínají na 18 $/měsíc
|Avoma
|Prognózy příjmů, chytré souhrny, informace o obchodech
|Prodejní týmy optimalizující výkonnost a sledující rizika výnosů
|29 $/měsíc za Meeting Assistant; 69 $/měsíc za Revenue Intelligence
|tl;dv
|Automatické aktualizace nástrojů CRM, živé značkování, vícejazyčné přepisy
|Prodejní a globální týmy, které potřebují synchronizaci CRM a sdílení nejdůležitějších informací z jednání
|Zdarma; placené tarify začínají na 29 $/měsíc
|MeetGeek
|Automatizované souhrny e-mailů, vytváření úkolů, integrace CRM
|Týmy, které chtějí podrobné informace zasílané přímo po skončení schůzky
|Zdarma; placené tarify začínají na 19 $/měsíc
|Sembly AI
|Exportovatelné přepisy s časovými značkami, inteligentní poznámky ze schůzek
|Týmy, které potřebují strukturované přepisy s časovými značkami pro dokumentaci
|Zdarma; placené tarify začínají na 15 $/měsíc
|Fathom AI
|Vícejazyčné zvýraznění a shrnutí v reálném čase
|Vzdálené a netechnické týmy, které hledají jednoduchost
|Zdarma; placené tarify začínají na 19 $/měsíc
|Supernormal
|Přepis v více než 60 jazycích, automatická synchronizace s CRM
|Studenti a pedagogové potřebují výuku a pomoc při studiu založenou na umělé inteligenci.
|Zdarma; placené tarify začínají na 18 $/měsíc
|Jamworks
|AI kartičky, nahrávání přednášek, pořizování poznámek v reálném čase
|Týmy v hlučném prostředí potřebují jasnější a čistší hovory.
|18,99 $/měsíc pro studenty
|Krisp AI
|Potlačení šumu, čistota hlasu, přepis pomocí AI
|Týmy v hlučném prostředí, které potřebují jasnější a čistší hovory
|Zdarma; placené tarify začínají na 16 $/měsíc
11 nejlepších AI agentů pro schůzky
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, na základě výzkumu a nezávisle na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
👀 Věděli jste, že... 83 % znalostních pracovníků se při komunikaci v týmu spoléhá především na e-mail a chat, čímž se důležité informace rozptylují do nesouvislých kanálů a omezuje se efektivní spolupráce.
Správný AI agent pro schůzky to změní a promění schůzky v akci namísto ztráty času. Zde je mých 11 nejoblíbenějších, které mi pomáhají zvládnout nabitý den schůzek!
1. ClickUp (nejlepší super aplikace pro schůzky s umělou inteligencí – správa schůzek, úkoly a automatizace pracovních postupů)
První na řadě je ClickUp —aplikace pro vše, co souvisí s prací. Od správy projektů a sledování cílů až po přehled o nabitém harmonogramu schůzek — ClickUp vám pomůže udržet vše organizované, propojené a v pohybu vpřed.
AI agenti pro snadné sledování schůzek a akčních položek
ClickUp AI Agents jsou proaktivní digitální asistenti navržení tak, aby automatizovali „další kroky“ po každé schůzce.
AI agenti se odlišují svou schopností podnikat skutečné kroky, nejen analyzovat nebo shrnovat, ale také provádět.
Díky tomu můžete:
- Automatizujte provádění: Okamžitě vytvářejte a přiřazujte úkoly z poznámek nebo shrnutí ze schůzek – bez nutnosti ručního zadávání.
- Bezdotykové sledování: AI agenti zasílají připomenutí, sledují pokrok a zajišťují, aby všichni plnili své povinnosti.
- Automatizujte opakující se pracovní postupy: Pro pravidelné schůzky mohou AI agenti nastavit opakující se programy, přidělit přípravné práce a zajistit, aby každá schůzka začala s tím, že jsou všichni připraveni.
Nejlepší příklady použití:
- Okamžitě vytvářejte a přiřazujte úkoly
- Posílejte automatické připomenutí a následné zprávy.
- Sledujte plnění úkolů z jednání
- Automatizujte přípravu opakujících se schůzek a následné kroky.
AI agenti se zaměřují na provádění a odpovědnost – automatizují rutinní následné úkoly a vytváření úkolů, přičemž uživatelé si zachovávají kontrolu.
Nechte ClickUp AI Notetaker zvládnout chaos schůzek.
ClickUp AI Notetaker je tichým MVP vašich schůzek, který se zaměřuje na zaznamenávání a organizování všeho, co se projednává.
Připojí se k vašim hovorům přes Zoom nebo Google Meet, zaznamená konverzaci, přepíše vše v reálném čase a automaticky dodá propracované shrnutí.
- Přepis vašich hovorů v reálném čase
- Shrnutí generovaná umělou inteligencí s rozhodnutími, závěry a dalšími kroky
- Praktické informace, které se jediným kliknutím promění v úkoly ClickUp.
- Prohledávatelné záznamy, abyste se mohli kdykoli vrátit k minulým schůzkám
Vy se můžete soustředit na přítomný okamžik a AI Notetaker se postará o dokumentaci.
💡 Tip pro profesionály: Aktivujte integraci kalendáře ClickUp, abyste automaticky synchronizovali své schůzky a spustili AI Notetaker, když začnou hovory.
ClickUp Brain: Kontextově orientované informace a generování obsahu
ClickUp Brain je váš vestavěný AI asistent, který přeměňuje konverzace a obsah na jasné, praktické informace ve vašem pracovním prostoru. S jeho pomocí můžete:
- Inteligentní generování obsahu: Okamžitě vytvářejte návrhy programů, shrnutí, e-maily a aktualizace projektů přizpůsobené vašemu pracovnímu postupu.
- Extrakce poznatků: Okamžitě shrňte poznámky ze schůzek, dokumenty a vlákna komentářů.
- Kontextová doporučení: Navrhujte další kroky, termíny a automatizace na základě aktivity ve vašem pracovním prostoru.
Nejlepší příklady použití:
- Vytvářejte programy schůzek na základě cílů nebo minulých schůzek.
- Shrňte poznámky, dokumenty a vlákna
- Vytvářejte návrhy následných kroků a aktualizací projektů.
- Poskytujte okamžité odpovědi v pracovním prostoru pomocí umělé inteligence.
ClickUp Brain je založen na kontextové inteligenci, která vám pomáhá připravovat, shrnovat a plánovat chytřejší schůzky.
Brain Max: Nejlepší super aplikace AI pro schůzky
Pro týmy, které jsou připraveny konsolidovat své AI řešení, je Brain Max vylepšením, které promění ClickUp v opravdovou super aplikaci s umělou inteligencí.
Takto vám Brain Max pomůže posunout vaše schůzky na vyšší úroveň:
- Talk-to-Speech pro schůzky: Diktujte poznámky ze schůzek, úkoly nebo následné kroky hlasem – ideální pro zaznamenávání myšlenek uprostřed diskuse nebo ve chvílích, kdy máte volné ruce.
- Automatizace schůzek pomocí umělé inteligence: Automaticky přeměňte souhrny schůzek na úkoly, které lze realizovat, přiřaďte je a naplánujte připomenutí – bez nutnosti ručního zadávání.
- Centralizované znalosti AI: Prohledávejte všechny své poznámky ze schůzek, dokumenty a úkoly pomocí dotazů založených na AI, abyste nikdy neztratili přehled o rozhodnutích nebo dalších krocích.
- Pokročilé integrace: Hladce se připojte k Zoom, Google Meet a svému kalendáři, abyste spustili AI Notetaker, synchronizovali agendy a automatizovali plánování.
- Eliminace rozptýlené AI: Nahraďte mozaiku samostatných AI nástrojů, poznámkových bloků a předplatných produktivity jednou bezpečnou, jednotnou platformou.
Nejlepší příklady použití:
- Hlasové diktování poznámek a úkolů
- Automatizujte celý pracovní postup schůzek
- Okamžitě vyhledávejte jakékoli rozhodnutí nebo úkol z jednání.
- Sloučte všechny nástroje AI pro schůzky do jedné platformy.
Co je skutečnou revolucí? Brain Max omezuje rozšiřování AI. Získáte vše na jednom místě, místo abyste platili za několik nesouvislých aplikací. Týmy používající Brain Max hlásí až 88% úsporu nákladů díky konsolidaci svých produktivity do ClickUp.
Stručně řečeno, ClickUp Brain poskytuje inteligentní AI s porozuměním kontextu pro každou schůzku. Brain Max promění ClickUp ve vaše komplexní AI velitelské centrum, které zefektivní schůzky, automatizuje následné kroky a eliminuje chaos (a náklady) spojené s rozšiřováním AI.
💡 Tip pro profesionály: Využijte funkci převodu řeči na text v aplikaci Brain Max k zaznamenávání úkolů a zpětné vazby v reálném čase – poté je nechte AI agenty převést na úkoly a připomenutí, aby nic nebylo opomenuto.
Pořádejte cílené a akční schůzky s ClickUp Meetings
Kromě AI vám ClickUp Meetings umožňuje plánovat, sledovat a automatizovat následné kroky, aby se zajistilo, že se žádné úkoly neztratí.
S tímto můžete používat:
- Přiřazené komentáře pro delegování úkolů a zajištění odpovědnosti
- Kontrolní seznamy pro sledování všeho, co plánujete projednat, a odškrtávání položek podle postupu
- Opakující se úkoly pro automatické generování programů opakujících se schůzek
- Slash Commands pro rychlé a efektivní akce bez zbytečných kliknutí
💡 Tip pro profesionály: Integrujte ClickUp s Zoomem, Google Kalendářem a dalšími nástroji, abyste mohli plánovat, připojovat se a sledovat schůzky – to vše bez přecházení mezi aplikacemi.
Snažíte se, aby vaše poznámky z jednání byly přehledné, užitečné a později čitelné? Tyto šablony ClickUp odstraní chaos z dokumentace:
- Šablona ClickUp Meeting Notes Template pomáhá organizovat poznámky pomocí stránek a podstránek a využívá AI k vytváření souhrnů. Obsahuje sekce jako Meeting Expectations (Očekávání od schůzky), které vám pomohou efektivně strukturovat vaše schůzky.
- Šablona ClickUp Meeting Minutes Template je ideální pro dokumentování všeho, co se odehrálo na schůzce, ve strukturovaném a snadno srozumitelném formátu. Obsahuje sekce pro klíčové podrobnosti, jako je moderátor, účastníci, program, body k diskusi, aktualizace výboru a akční položky, což usnadňuje sledování rozhodnutí a následných kroků.
Nejlepší funkce ClickUp
- Ukládejte poznámky ze schůzek, programy a úkoly do ClickUp Docs s integrovanými souhrny a vytvářením úkolů.
- Proměňte diskuse v úkoly s přiřazenými komentáři, abyste zajistili následné kroky.
- Sledujte programy a body diskuse v reálném čase pomocí kontrolních seznamů.
- Nahrávejte asynchronní schůzky pomocí ClickUp Clips a využijte AI k přepisu videí pro referenční účely.
- Automaticky generujte programy opakujících se interních schůzek.
- Integrujte s Zoomem a Google Kalendářem pro snadné plánování a připojení.
Omezení ClickUp
- Široká škála funkcí, které šetří čas, může pro nové uživatele vyžadovat určité zvyknutí.
- Mobilní aplikace pokrývá základní funkce, ale postrádá plnou funkčnost desktopové verze.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp
Recenze TrustRadius říká:
Používáme jej k usnadnění a zrychlení našich denních schůzek v rámci rituálu Scrum. Pomáhá mi to sledovat průběh mého sprintu, pokrok v plnění úkolů a udržovat přehledný seznam všech mých povinností.
Používáme jej k usnadnění a zrychlení našich denních schůzek v rámci rituálu Scrum. Pomáhá mi to sledovat průběh mého sprintu, pokrok v plnění úkolů a udržovat přehledný seznam všech mých povinností.
2. Otter AI (nejlepší pro vytváření stručných shrnutí schůzek)
Zběsilé psaní poznámek a opomenuté úkoly jsou nyní minulostí. Otter.ai, jeden z nejlepších AI asistentů pro schůzky, přepisuje schůzky v reálném čase, generuje okamžité souhrny a dokonce přiřazuje úkoly, aby vám pomohl zůstat soustředěný, zatímco se postará o klíčové body a úkoly.
Na rozdíl od standardních nástrojů pro přepisování jde Otter. ai ještě dál s OtterPilot, který se automaticky připojí k Zoom, Google Meet a Microsoft Teams a pořizuje za vás poznámky. Klíčovou předností je schopnost zkrátit dlouhé hodinové schůzky na rychlé, 30sekundové přehledné shrnutí.
Chytré automatizační funkce Otter jsou užitečné pro samostatné profesionály i velké týmy. Automaticky identifikují klíčové momenty, mluvčí a kontext a vytvářejí podrobné poznámky ze schůzek bez ručního označování. Můžete zvýrazňovat části přepisu ve stejném pracovním prostoru, připojovat snímky a generovat následné poznatky.
Funkce spolupráce v reálném čase Otter AI jsou obzvláště účinné pro týmové schůzky. Členové týmu mohou během schůzky přidávat komentáře, označovat se navzájem a přiřazovat úkoly, aniž by museli čekat na konec schůzky. Kanály AI podporují asynchronní aktualizace a transformují přepisy na sdílené znalosti týmu, které se v průběhu času vyvíjejí.
Funkce AI: OtterPilot využívá AI k automatickému připojení k schůzkám, nahrávání a přepisu konverzací v reálném čase, generování souhrnů a úkolů a poskytování chatového asistenta, který odpovídá na otázky a navrhuje obsah.
Nejlepší funkce Otter AI
- Automaticky přepisujte, shrňujte a zaznamenávejte úkoly pomocí asistenta pro schůzky s podporou AI.
- Pomocí Otter AI Chat můžete klást otázky nebo generovat e-maily, aktualizace stavu a další informace.
- Spolupracujte i mimo živé schůzky pomocí AI kanálů, které kombinují diskuse v reálném čase s asynchronními aktualizacemi.
- Integrujte se Slackem, Salesforce, HubSpotem a dalšími aplikacemi, abyste automatizovali pracovní postupy a udrželi projekty na správné cestě.
- Ručně nebo pomocí AI zvýrazněte části přepisu a vytvořte okamžité následné úkoly.
- Připojte obrázky, prezentační snímky nebo dokumenty k momentům schůzky pro lepší kontext.
Omezení Otter AI
- Může mít potíže s automatizovaným přepisem textu, pokud se jedná o přízvuky jiné než americký nebo britský.
- Bezplatný tarif umožňuje pouze tři importy zvuku/videa na jeden účet.
- Omezené možnosti formátování exportovaných přepisu ve srovnání s jinými nástroji
Ceny Otter AI
- Zdarma
- Pro: 16,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 30 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Otter AI
- G2: 4,3/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (90+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Otter AI
Recenze G2 říká:
Na Otteru se mi nejvíc líbí, že se mohu plně soustředit na osoby, se kterými telefonuji, aniž bych musel neustále dělat poznámky. Konverzace tak mohou plynout volněji, mohu klást více otázek a zjistit mnohem více informací, protože vím, že Otter bude dělat poznámky a nahrávat zvukový přepis.
Na Otteru se mi nejvíc líbí, že se mohu plně soustředit na osoby, se kterými telefonuji, aniž bych musel neustále dělat poznámky. Konverzace tak mohou plynout volněji, mohu klást více otázek a zjistit mnohem více informací, protože vím, že Otter bude dělat poznámky a nahrávat zvukový přepis.
🧠 Zajímavost: Otter.ai byl pojmenován po jednom z nejchytřejších a nejspolečenštějších zvířat – vydře! Tyto chytré tvory nejsou jen inteligentní – používají nástroje, pamatují si věci po celá léta a dokonce si hrají pro zábavu. A navíc jsou také velmi něžní – drží se za ruce, aby zůstali blízko u sebe.
3. Fireflies AI (nejlepší pro přepisy schůzek a pořizování poznámek pomocí umělé inteligence)
Chcete automatizovat poznámky, přepisy a shrnutí ze schůzek? Fireflies AI zajistí, že vám neunikne žádný detail.
Pozváním AI Notetaker od Fireflies do svých hovorů můžete přepisovat a shrnovat schůzky v aplikacích Zoom, Google Meet, Microsoft Teams a dalších. Funkce AI vyhledávání okamžitě najde klíčová témata, úkoly nebo důležité podrobnosti.
Fireflies vyniká svou podrobnou analýzou schůzek a prohledávatelnou znalostní bází. Každá schůzka se stává prohledávatelným zdrojem informací díky označování klíčových slov, analýze sentimentu a rozdělení času řečníků. Můžete také vytvářet vlastní seznamy nahraných hovorů podle témat, jako jsou námitky nebo požadavky na funkce.
Platforma také umožňuje integraci s nástroji CRM, jako jsou Salesforce a HubSpot, a pomáhá týmům prodeje, podpory a náboru automaticky zaznamenávat konverzace a úkoly. Funkce hlasového ovládání vám umožňuje ovládat robota pomocí frází jako „poznamenej“ nebo „zvýrazni toto“ – ideální pro hands-free sledování během hovorů vyžadujících vysokou koncentraci.
Funkce AI: Fireflies AI využívá zpracování přirozeného jazyka a strojové učení k přepisu schůzek v reálném čase, identifikaci sentimentu, extrakci akčních položek a umožnění hlasových příkazů pro bezdotykové zaznamenávání poznámek ze schůzek.
Nejlepší funkce Fireflies AI
- Sledujte dobu hovoru, náladu a klíčové metriky, abyste mohli efektivněji koučovat své kolegy.
- Spolupracujte pomocí komentářů, připínáčků a zvukových ukázek pro snadné sdílení v týmu.
- Zaznamenávejte poznámky z hovorů, aktivity a nahrávky do svého CRM pro budoucí použití.
- Sdílejte poznámky na Slacku, Notionu, Asaně a dalších platformách pro hladkou integraci pracovních postupů.
- Prohledávejte přepisy podle klíčových slov, řečníků nebo témat a rychle najděte potřebné informace.
- Vytvářejte vlastní seznamy skladeb z úryvků ze schůzek pro školení, koučování nebo předávání úkolů týmu.
Omezení AI Fireflies
- Tento nástroj není k dispozici pro mobilní zařízení.
- Podporuje pouze jeden jazyk přepisu na schůzku.
- Časové značky v přepisech se mohou při dlouhých hovorech s více účastníky občas posunout.
Ceny Fireflies AI
- Zdarma
- Pro: 18 $/měsíc za jedno místo
- Podnikání: 29 $/měsíc za jedno místo
- Enterprise: 39 $/měsíc za jedno místo
Hodnocení a recenze Fireflies AI
- G2: 4,8/5 (610+ recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Fireflies AI
Recenze Capterra říká:
Vybral jsem si Fireflies, protože umí vytvářet zápisy z osobních schůzek i videokonferencí.
Vybral jsem si Fireflies, protože umí vytvářet zápisy z osobních schůzek i videokonferencí.
Přečtěte si také: Nejlepší nástroje pro přepisování pomocí umělé inteligence, které stojí za vyzkoušení
4. Avoma (nejlepší pro předpovídání výnosů s pomocí upozornění založených na AI)
Avoma je komplexní platforma umělé inteligence, která automatizuje vše od pořizování poznámek po plánování, koučování a předpovídání výnosů. Skutečná magie se odehrává díky funkcím Conversation Intelligence a Revenue Intelligence. Tyto funkce analyzují schůzky, aby odhalily klíčové poznatky, sledovaly trendy a podporovaly lepší rozhodování.
Avoma zlepšuje výkonnost prodejního týmu automatizací hodnocení hovorů, poskytováním personalizovaného koučování a zasíláním upozornění na rizika obchodů v reálném čase. To vede k lepším výsledkům a plnění kvót, díky čemuž je váš tým efektivnější a výkonnější.
Kromě prodeje pomáhá Avoma týmům zákaznické podpory a produktovým týmům analyzovat zpětnou vazbu, školit zástupce podpory a identifikovat problémy při zaškolování nových zaměstnanců. Platforma podporuje vícejazyčné přepisy, společné pořizování poznámek a přehrávání schůzek pomocí umělé inteligence, takže týmy mohou znovu přehrát klíčové momenty, aniž by musely sledovat celé hovory.
AI Scheduler automaticky přiřazuje účastníkům volné časové sloty, zatímco Smart Summaries rozděluje každý hovor na agendy, závěry a námitky, které jsou připraveny k odeslání do CRM, Slacku nebo e-mailu.
Funkce AI: Avoma využívá AI k přepisu, shrnutí a analýze schůzek, předpovídání trendů v příjmech, hodnocení kvality konverzace a generování poznatků pro koučování v prodejních a podpůrných týmech.
Nejlepší funkce Avoma
- Ušetřete více než čtyři hodiny týdně automatizací pořizování poznámek, následných e-mailů a aktualizací CRM.
- Plánujte schůzky a směrujte potenciální zákazníky bez námahy pomocí plánovače a směrovače potenciálních zákazníků založeného na umělé inteligenci.
- Vytvářejte zápisy z jednání pomocí inteligence konverzace, abyste zvýšili úspěšnost a urychlili zapracování nových zaměstnanců.
- Zlepšete předpovědi tržeb a úspěšnost obchodů pomocí upozornění založených na AI, analýzy výher a proher a sledování prodejů.
- Synchronizujte poznámky, úkoly a shrnutí schůzek přímo do Salesforce, HubSpot a dalších CRM systémů.
- Rozdělte schůzky do kapitol – automaticky seskupených podle tématu nebo námitky – aby obchodní zástupci mohli rychleji provádět kontrolu.
- Pomocí coachingových dashboardů porovnávejte výkonnost obchodních zástupců a poskytujte personalizovanou zpětnou vazbu v odpovídajícím měřítku.
Omezení Avoma
- Široká škála funkcí může být pro nové uživatele odrazující.
- Pokročilé funkce Revenue Intelligence vyžadují dražší tarify.
- Shrnutí může být nutné ručně zkontrolovat, pokud se řečníci překrývají nebo je kvalita zvuku špatná.
Ceny Avoma
- K dispozici je bezplatná zkušební verze.
- Startup: 29 $/měsíc na uživatele
- Organizace: 39 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 39 $ účtováno ročně
+Doplňky:
- Conversation Intelligence: 35 $/měsíc na uživatele
- Revenue Intelligence: 35 $/měsíc na uživatele
- Lead Router: 25 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze zákazníků Avoma
- G2: 4,6/5 (více než 1 330 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Avoma
Recenze G2 říká:
Funkce automatického přepisu nahrávek jsou velmi přesné, šetří nám čas a zajišťují, že se nic z konverzace neztratí. Schopnost rozlišit mluvčí a shrnutí poznámek ze schůzky, které jsou poskytovány na konci, usnadňují sledování diskusí a pozdější vyhledávání klíčových bodů.
Funkce automatického přepisu nahrávek jsou velmi přesné, šetří nám čas a zajišťují, že se nic z konverzace neztratí. Schopnost rozlišit mluvčí a shrnutí poznámek ze schůzky, které jsou poskytovány na konci, usnadňují sledování diskusí a pozdější vyhledávání klíčových bodů.
🧠 Zajímavost: Slovo „minute“ v „meeting minutes“ (zápis z jednání) neznamená čas – pochází z latinského minuta scriptura, což znamená „malé psaní“. Ano, vaše poznámky z jednání měly být vždy stručné a výstižné.
5. tl;dv (nejlepší pro automatickou aktualizaci úkolů v integrovaných nástrojích CRM)
tl;dv (too long; didn’t view) je AI asistent pro schůzky, který nahrává, přepisuje, sumarizuje a – co je nejdůležitější – integruje výstupy ze schůzek s dalšími nástroji pro workflow. Snadno se synchronizuje s Zoom, Microsoft Teams a Google Meet. Automaticky nahrává hovory a poskytuje stručné, AI generované shrnutí a hlavní body.
Po každém hovoru také aktualizuje váš CRM systém – automaticky vyplňuje klíčové údaje a odesílá úkoly do CRM systémů, jako jsou Salesforce a HubSpot, nebo do nástrojů, jako jsou Jira, Slack, Asana a ClickUp. Díky podnětům k jednání o konkrétních tématech nebo hovorům se zákazníky se můžete více soustředit na zdokonalování svých prodejních dovedností.
tl;dv vyniká tím, že vám umožňuje označovat momenty v reálném čase a okamžitě generovat sdílené klipy s tituly a shrnutími generovanými umělou inteligencí. Tyto klipy lze vložit do dokumentů, sdílet přes Slack nebo uložit pod účty klientů pro rychlejší předávání mezi týmy.
Zahrnuje vyhledávání podle klíčových slov, zvýraznění s časovými značkami a chytrou doručenou poštu, která označuje schůzky, které potřebujete zkontrolovat. Díky vícejazyčnému přepisu a označení mluvčích funguje tl;dv dobře pro rychle se pohybující globální týmy.
Funkce AI: tl;dv využívá AI k přepisu schůzek, shrnutí klíčových bodů, detekci signálů mluvčích a automatickému spouštění aktualizací úkolů v nástrojích CRM a projektových nástrojích.
tl;dv nejlepší funkce
- Používejte přizpůsobitelné šablony poznámek z jednání s podporou více než 30 jazyků.
- Automaticky aktualizujte svůj CRM systém o podrobnosti schůzek a přesuňte rutinní úkoly do jiných nástrojů.
- Vytvářejte klipy, označujte klíčové momenty a sdílejte je, aniž byste zaplňovali týmové chaty.
- Pomocí automatických výzev můžete zobrazit klíčové schůzky nebo témata a dostávat zprávy přímo do své doručené pošty.
- Během schůzek označujte časové značky a vytvářejte okamžité přehledy pomocí shrnutí generovaných umělou inteligencí.
- Prohledávejte všechny přepisy pomocí filtrů podle řečníka, klíčového slova nebo tématu pro rychlejší vyhledávání kontextu.
Omezení tl;dv
- Bot tl;dv se nemusí účastnit schůzek v rámci bezplatného tarifu.
- Mobilní verze je méně intuitivní než verze pro stolní počítače, což ztěžuje nahrávání schůzek na cestách.
- Přehrávání schůzek může občas vykazovat chyby nebo zpoždění.
- U dlouhých schůzek se špatnou kvalitou zvuku může generování klipů trvat déle.
Ceny tl;dv
- Zdarma
- Pro: 29 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 65 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
tl;dv hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,7/5 (více než 330 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o tl;dv
Recenze G2 říká:
TLDV výrazně změnilo způsob, jakým řídím schůzky. Automatické přepisy a shrnutí mi šetří spoustu času, zejména když potřebuji znovu projít konkrétní body nebo sdílet poznámky se svým týmem. Také se mi líbí možnost označit klíčové momenty a rychle procházet dlouhé nahrávky. Rozhraní je přehledné a snadno použitelné a dobře se integruje s mými stávajícími nástroji.
TLDV výrazně změnilo způsob, jakým řídím schůzky. Automatické přepisy a shrnutí mi šetří spoustu času, zejména když potřebuji znovu projít konkrétní body nebo sdílet poznámky se svým týmem. Také se mi líbí možnost označit klíčové momenty a rychle procházet dlouhé nahrávky. Rozhraní je přehledné a snadno použitelné a dobře se integruje s mými stávajícími nástroji.
👀 Věděli jste? Společnost Microsoft zjistila, že díky práci na dálku se doba schůzek od roku 2020 do roku 2022 ztrojnásobila – není divu, že jsou kalendáře chaotické! Správné nástroje mohou tento nepořádek odstranit, udržet schůzky produktivní a zachovat vaši duševní rovnováhu.
6. MeetGeek (nejlepší pro odesílání e-mailů s praktickými informacemi o schůzkách do jiných nástrojů)
MeetGeek je další vynikající AI asistent pro schůzky, který stojí za zvážení. Nabízí výkonné nástroje, které se automaticky připojují k schůzkám v kalendáři a generují nahrávky, přepisy a poznámky ze schůzek.
Vynikající funkcí MeetGeek je jeho schopnost detekovat a kategorizovat témata – označovat fakta, rozhodnutí a obavy – a po schůzce automaticky zasílat podrobné souhrny a postřehy e-mailem příslušným nástrojům nebo zúčastněným stranám.
MeetGeek také podporuje automatizované pracovní postupy pro schůzky, jako je odesílání personalizovaných e-mailů s následnými informacemi, aktualizace záznamů CRM a vytváření úkolů v projektových nástrojích. Umožňuje také zasílání e-mailů s rekapitulací v přizpůsobitelných formátech a s odkazy, které lze automaticky odesílat účastníkům nebo týmovým kanálům.
Díky sdíleným pracovním prostorům a prohledávatelným archivům je MeetGeek centrálním místem pro schůzky. Inteligentní značkování a navigace v časové ose umožňují týmům rychlý přístup k rozhodnutím nebo rizikům, zatímco integrace s nástroji jako Notion, Asana a HubSpot usnadňují jednání na základě získaných poznatků.
Funkce AI: MeetGeek využívá AI k identifikaci témat, označování rozhodnutí, extrahování nejdůležitějších bodů a odesílání automatických shrnutí, následných úkolů a úkolů do externích nástrojů na základě kontextu schůzky.
Nejlepší funkce MeetGeek
- Prohledávejte poznámky z minulých schůzek podle klíčových slov a rychleji najděte konkrétní podrobnosti.
- Po každé schůzce odesílejte přesné a podrobné souhrny e-mailem s detailními informacemi do libovolného nástroje.
- Přizpůsobte si jméno, zprávy a shrnutí svého AI asistenta pro personalizované brandingové účely.
- Integrujte s platformami CRM, jako je HubSpot, a poskytněte prodejním a zákaznickým týmům důležité informace o zákaznících během hovorů.
- Posílejte automatické e-maily s následnými informacemi v souladu s firemní identitou na základě rolí účastníků a diskutovaných témat.
- Využijte sdílené pracovní prostory a značky časové osy k zefektivnění mezifunkčních revizí.
Omezení MeetGeek
- Automaticky se připojuje ke každé schůzce, i když se používá pouze pro poznámky, což někteří považují za rušivé.
- Podle některých uživatelů by sdílení přímých záznamů z jednání mohlo být plynulejší.
- Úprava generovaných souhrnů po schůzce může vyžadovat ruční zásah v případě specifických použití.
Ceny MeetGeek
- Bezplatný tarif
- Pro: 19 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 39 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 59 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze MeetGeek
- G2: 4,6/5 (více než 430 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o MeetGeek
Recenze G2 říká:
Pokud mám více než jednu schůzku najednou, mohu nastavit MeetGeek tak, aby se schůzek účastnil a pořídil všechny relevantní poznámky, zaznamenal, kdo se schůzky účastnil, a poskytl „podrobný“ rozpis toho, co se na schůzce odehrálo.
Pokud mám více než jednu schůzku najednou, mohu nastavit MeetGeek tak, aby se schůzek účastnil a pořídil všechny relevantní poznámky, zaznamenal, kdo se schůzky účastnil, a poskytl „podrobný“ rozpis toho, co se na schůzce odehrálo.
Přečtěte si také: Typy AI agentů pro zvýšení efektivity podnikání
7. Sembly AI (nejlepší pro exportování přepisů schůzek s časovými značkami)
Není třeba nahrávat – Sembly AI automaticky zaznamenává vaše schůzky. Máte předem nahraný hovor? Nahrajte audio nebo video a rychle získáte přepisy, poznámky a přehledy.
Sembly vyniká exportovatelnými přepisy, které obsahují přizpůsobitelné časové značky a označení mluvčích – ideální pro dodržování předpisů, dokumentaci nebo podrobnou analýzu. Můžete také nahrávat offline konverzace prostřednictvím prohlížeče nebo telefonu.
Osobní AI asistent Sembly se může za vás účastnit schůzek a analyzovat diskuse z hlediska nálady, následných kroků a významných rozhodnutí. Smart Meeting Notes organizuje přepisy do strukturovaných sekcí, jako jsou problémy, rizika, řešení a výsledky.
Platforma podporuje více než 40 jazyků a integruje se s nástroji jako Microsoft Teams, Zoom a Google Calendar. Team Workspaces umožňuje týmům centrálně ukládat, anotovat, prohledávat a označovat přepisy napříč odděleními.
Funkce AI: Sembly využívá AI k přepisu, označování a strukturování konverzací z jednání, poskytuje inteligentní shrnutí, detekci mluvčích, analýzu sentimentu a prohledávatelné přepisy s časovými značkami.
Nejlepší funkce Sembly AI
- Exportujte přepisy ve formátech TXT, SRT nebo DOCX s přizpůsobitelnými časovými značkami a štítky řečníků a poté je sdílejte přes Slack nebo váš CRM systém.
- Integrujte je s platformami pro videokonference a cloudovými úložišti pro plynulý přístup.
- Vyhledávejte schůzky podle klíčových slov, klíčových položek nebo účastníků a najděte informace okamžitě.
- Pomocí aplikace Smart Meeting Notes organizujte konverzace podle problému, řešení a výsledku.
- Spolupracujte ve sdílených pracovních prostorech týmu s pokročilým filtrováním, značkováním a analytikou.
Omezení Sembly AI
- Navigace může být méně intuitivní než u jednodušších nástrojů.
- Funkce AI Meeting Chat má nízké limity pro nižší tarify.
- Někteří uživatelé zaznamenávají zpoždění při exportu velkých souborů nebo dlouhých nahrávek.
Ceny Sembly AI
- Osobní: Zdarma
- Profesionální: 15 $/měsíc
- Tým: 29 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Sembly AI
- G2: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici.
Co říkají skuteční uživatelé o Sembly AI
Recenze G2 říká:
Sembly funguje se všemi platformami a poskytuje konzistentní zdroj poznámek, i když nejste online. Používám ho každý den a protože je webový, je snadné ho integrovat.
Sembly funguje se všemi platformami a poskytuje konzistentní zdroj poznámek, i když nejste online. Používám ho každý den a protože je webový, je snadné ho integrovat.
🧠 Zajímavost: Jeden z pěti Američanů nyní pracuje v zaměstnání s vysokou mírou využití AI. S vývojem pracovišť není klíčem vyhýbat se AI, ale naučit se s ní pracovat, zejména při schůzkách, kde mohou nástroje AI zvýšit produktivitu, zachytit poznatky a zajistit, aby všichni byli na stejné vlně.
8. Fathom AI (nejlepší pro pomoc netechnickým týmům při optimalizaci jejich schůzek)
Pro týmy, které chtějí přeskočit fázi učení, je Fathom AI jednoduchým a efektivním řešením. Má přehledné a intuitivní rozhraní, díky čemuž je jedním z nejjednodušších asistentů pro schůzky. Můžete proměnit své diskuse v rekapitulaci schůzky a během několika minut vytvořit akční plán. Fathom generuje podrobné poznámky, zvýrazňuje akční položky a pomáhá vám sepsat následné e-maily.
Výjimečnou funkcí Fathom je podpora 28 jazyků – poskytuje přesné poznámky bez ohledu na jazyk schůzky.
Fathom AI je oblíbený u týmů pracujících s klienty a týmů pracujících na dálku, které se chtějí během hovorů soustředit a získat přesnou dokumentaci. Během schůzek mohou uživatelé jedním kliknutím zvýraznit klíčové momenty a Fathom tyto klipy okamžitě přidá do rekapitulace.
Po každé schůzce Fathom zasílá e-mailem nebo přes Slack souhrny, které obsahují rozhodnutí, otázky a další kroky. Automaticky přenášejte poznatky ze schůzek do nástrojů jako HubSpot nebo Salesforce – bez nutnosti ruční práce.
Funkce AI: Fathom využívá AI k nahrávání, přepisu, zvýrazňování a shrnování schůzek a nabízí vícejazyčnou podporu, vytváření klipů v reálném čase a automatizovaný obsah pro následné kroky prostřednictvím e-mailu nebo synchronizace CRM.
Nejlepší funkce Fathom AI
- Vytvářejte a sdílejte krátká videa, abyste zdůraznili klíčové momenty.
- Vytvářejte v reálném čase přehledy a shrnutí schůzek pomocí umělé inteligence.
- Sledujte zobrazení stránek a nejčastější zdroje odkazů v centralizovaném panelu Fathom Analytics.
- Přeneste poznatky z jednání přímo do nástrojů jako HubSpot nebo Salesforce, aniž byste hnuli prstem.
- Hned po každém hovoru dostávejte souhrnné e-maily s akčními položkami, seznamy řečníků a časovými osami.
Pochopte omezení umělé inteligence
- Zkopírované poznámky mohou obsahovat odkazy na videa, které někteří uživatelé považují za zbytečné.
- Instalace je jednoduchá, ale může trvat déle, než se očekává.
- Omezená integrace s platformami, které nejsou CRM, ve srovnání s konkurencí
Ceny Fathom AI
- Zdarma
- Premium: 19 $/měsíc na uživatele
- Team Edition: 29 $/měsíc na uživatele
- Team Edition Pro: 39 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Fathom AI
- G2: 5/5 (více než 4 400 recenzí)
- Capterra: 5/5 (670+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Fathom AI
Recenze G2 říká:
Tato aplikace je neuvěřitelně užitečná pro udržení pořádku a produktivity, zejména během schůzek. Líbí se mi, jak automaticky zachycuje klíčové momenty, generuje shrnutí a umožňuje mi soustředit se na konverzaci místo neustálého psaní poznámek. Rozhraní je přehledné a intuitivní a funkce jsou přesně to, co potřebuji. Vřele doporučuji všem, kteří chtějí pracovat chytřeji a ušetřit čas!
Tato aplikace je neuvěřitelně užitečná pro udržení pořádku a produktivity, zejména během schůzek. Líbí se mi, jak automaticky zachycuje klíčové momenty, generuje shrnutí a umožňuje mi soustředit se na konverzaci místo neustálého psaní poznámek. Rozhraní je přehledné a intuitivní a funkce jsou přesně to, co potřebuji. Vřele doporučuji všem, kteří chtějí pracovat chytřeji a ušetřit čas!
Přečtěte si také: Šablony seznamů úkolů zdarma v Excelu a ClickUp
9. Supernormal (nejlepší pro globální týmy, které potřebují vícejazyčnou podporu pro zapisování zápisů z jednání)
Další na řadě je Supernormal – AI agent kompatibilní se Zoomem, který byl navržen tak, aby zjednodušil vaše schůzky. Tento AI agent pro Zoom se jmenuje Supernormal. Automaticky pořizuje poznámky, generuje AI souhrny a hladce synchronizuje úkoly se Zoomem, Google Meet a Microsoft Teams.
Norma, asistentka s umělou inteligencí, kategorizuje klíčové body, vytváří úkoly a automaticky aktualizuje vaše CRM nebo projektové nástroje.
Je navržen pro globální týmy, integruje se s Salesforce, Slack, Notion, Trello, HubSpot a Asana a podporuje více než 60 jazyků.
Supernormal eliminuje administrativní práci po schůzkách tím, že převádí souhrny na strukturované úkoly a okamžitě je přiřazuje. Obsahuje šablony přizpůsobené rolím v oblasti prodeje, produktů nebo lidských zdrojů, takže každý formát schůzky odpovídá pracovnímu postupu vašeho týmu.
Automaticky se synchronizuje s vaším kalendářem, aby se připojil ke správným schůzkám, a podporuje značkové rekapitulace a formátování přepisu specifické pro jednotlivé řečníky. Týmy mohou spolupracovat na poznámkách v reálném čase nebo asynchronně – ideální pro hybridní prostředí.
Funkce AI: Supernormal využívá AI k účasti na schůzkách, přepisu v více než 60 jazycích, automatickému generování strukturovaných shrnutí, přiřazování úkolů a zasílání aktualizací do CRM a projektových nástrojů s minimálním nastavením.
Nejlepší funkce Supernormal
- Zaznamenávejte přepisy v reálném čase a souhrny schůzek generované umělou inteligencí.
- Přiřazujte akční položky a automaticky vytvářejte úkoly v Asaně, ClickUp a dalších nástrojích.
- Zajistěte si šifrování na podnikové úrovni a certifikaci SOC 2 pro bezpečnost.
- Každou neděli dostávejte e-mail s přehledem nejdůležitějších informací z jednání.
- Používejte šablony schůzek podle role, abyste rychleji generovali relevantní shrnutí.
- Spolupracujte na poznámkách v reálném čase – i když někteří účastníci zmeškají živou schůzku.
Omezení Supernormal
- Někteří uživatelé považují možnosti přizpůsobení zpočátku za složité.
- Existuje limit tokenů – jeho překročení může vést k zkrácení odpovědí nebo chybám.
- Příležitostné zpoždění při synchronizaci aktualizací napříč všemi integrovanými nástroji
Nadstandardní ceny
- Zdarma
- Pro: 18 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 29 $/měsíc na uživatele (7denní bezplatná zkušební verze)
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Supernormal
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Supernormal
Recenze G2 říká:
Na Supernormal se mi nejvíce líbí přesný přepis, a to i v portugalštině, a také to, jak automaticky organizuje poznámky ze schůzek podle témat. Ušetřilo mi to spoustu času při přípravě dokumentace a shrnutí po schůzkách pro koordinaci s technickými týmy. Oceňuji také hladkou integraci s Google Meet, která umožňuje automatické spuštění nahrávání bez ručního zadávání. Rozhraní je přehledné a intuitivní, což velmi pomáhá při správě více projektů.
Na Supernormal se mi nejvíce líbí přesný přepis, a to i v portugalštině, a také to, jak automaticky organizuje poznámky ze schůzek podle témat. Ušetřilo mi to spoustu času při přípravě dokumentace a shrnutí po schůzkách pro koordinaci s technickými týmy. Oceňuji také hladkou integraci s Google Meet, která umožňuje automatické spuštění nahrávání bez ručního zadávání. Rozhraní je přehledné a intuitivní, což velmi pomáhá při správě více projektů.
👀 Věděli jste? Studie ukazují, že 68 % zaměstnanců uvádí, že neefektivní týmové schůzky jsou největším zabijákem produktivity. To je spousta promarněného času, který by se dal ušetřit pomocí softwaru pro správu schůzek založeného na umělé inteligenci!
10. Jamworks (nejlepší pro osobní doučování s kartičkami)
Stále si děláte poznámky jako v 90. letech? Seznamte se s Jamworks. Nejedná se jen o další aplikaci pro pořizování poznámek – je to váš osobní studijní asistent. Nahrává přednášky, generuje poznámky pomocí umělé inteligence a dokonce vytváří interaktivní kartičky, které vám pomohou zapamatovat si klíčové pojmy.
Ztrácíte se ve třídě? Potřebujete si před zkouškou rychle zopakovat látku? Jamworks vám pomůže.
Jamworks je určen pro studenty, pedagogy a studenty se zaměřením na přístupnost, kteří chtějí zapamatovat více s menším úsilím. Zvýrazněte klíčové momenty během přednášky a okamžitě z nich vygenerujte studijní materiály.
AI tutor dokáže vysvětlit složité pojmy jednoduchým jazykem, přeložit poznámky do více jazyků a otestovat vás pomocí vlastních kartiček. Integruje se s výukovými platformami jako Canvas a Moodle, aby byl váš obsah vždy synchronizovaný.
Funkce AI: Jamworks využívá AI k přepisu přednášek, identifikaci klíčových témat, generování kartiček a poskytování 24/7 doučování prostřednictvím personalizovaného AI asistenta.
Nejlepší funkce Jamworks
- Nahrávejte a přepisujte přednášky v reálném čase, abyste se mohli soustředit na učení místo na zběsilé psaní poznámek.
- Automaticky detekujte klíčová témata a rozdělte lekce do kapitol pro snadnou navigaci.
- Vytvářejte vysoce kvalitní přednáškové poznámky, které jsou dostatečně podrobné, aby zapůsobily na profesory.
- Vytvářejte kartičky s otázkami a odpověďmi generovanými umělou inteligencí pro snadnou revizi.
- Požádejte AI lektora o personalizovaná vysvětlení, která jsou k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, v jakémkoli jazyce.
- Zvýrazněte klíčové části přednášky a okamžitě je přeměňte na studijní podněty nebo kartičky.
- Integrujte s oblíbenými platformami LMS, jako jsou Canvas, Blackboard a Moodle, pro hladkou synchronizaci.
Omezení Jamworks
- Funkce nahrávání může být zdlouhavá, protože vyžaduje několik kliknutí k vyhledání a sdílení odkazu na schůzku.
- Materiály na webových stránkách nemusí být vždy přesné, úplné nebo aktuální.
- V současné době podporuje pouze individuální použití – není k dispozici vestavěná spolupráce pro skupinové studium nebo sdílené poznámky.
Ceny Jamworks
- 14denní bezplatná zkušební verze
- Cena: 18,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Jamworks
- G2: Žádná hodnocení nejsou k dispozici.
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici.
Co říkají skuteční uživatelé o Jamworks`
Komentář na Redditu říká:
Opravdu doporučuji aplikaci jamworks! Nahrává moje přednášky a pomocí inteligentní AI za mě dělá poznámky 🙂 Navíc právě zavedla kvíz k vašim poznámkám!!
Opravdu doporučuji aplikaci jamworks! Nahrává moje přednášky a pomocí inteligentní AI za mě dělá poznámky 🙂 Navíc právě zavedla kvíz k vašim poznámkám!!
11. Krisp AI (nejlepší pro zlepšení zážitku ze schůzek díky potlačení šumu)
Potýkáte se během schůzek s rušivými zvuky v pozadí nebo přetížením informacemi? Krisp, asistent využívající umělou inteligenci, je navržen tak, aby schůzky byly produktivnější.
Filtruje šum, přepisuje konverzace a generuje poznámky ze schůzek – ideální pro jednotlivce i týmy. Krisp funguje hladce se Zoomem, Google Meet a Microsoft Teams – nejsou potřeba žádné pluginy.
Krisp nejen potlačuje šum, ale také odděluje hlasy, detekuje ozvěnu a umožňuje vám aktivovat vlastní filtr pro zřetelnost hlasu. Díky tomu zůstane váš hlas zřetelný i v hlučném prostředí.
AI Meeting Assistant přepisuje konverzace, identifikuje mluvčí a poskytuje souhrny hovorů ke stažení. Pro hybridní nebo vzdálené týmy v hlučném prostředí zlepšuje Krisp kvalitu zvuku bez nutnosti hardwarových upgradů.
Funkce AI: Krisp využívá AI k odstranění šumu v pozadí, potlačení ozvěny, převodu přízvuků pro větší srozumitelnost a generování přepisu a inteligentních shrnutí v reálném čase.
Nejlepší funkce Krisp AI
- Odstraňte šum na pozadí v reálném čase pomocí umělé inteligence.
- Automaticky přepisujte schůzky pomocí přesného textu generovaného umělou inteligencí.
- Vytvářejte poznámky založené na umělé inteligenci s klíčovými body a akčními položkami.
- Nahrávejte schůzky a později k nim přistupujte za účelem kontroly nebo sdílení.
- Využijte AI k převodu přízvuků a zlepšení srozumitelnosti.
- Aktivujte potlačení ozvěny, vylepšení hlasu a filtrování přeslechů.
- Stáhněte si souhrnné přepisy a informace o řečnících.
Omezení Krisp AI
- Bezplatný tarif omezuje denní AI souhrny a dobu potlačení šumu.
- Někteří uživatelé občas zaznamenávají problémy s integrací určitých aplikací.
- Omezené možnosti úprav přepisu v aplikaci ve srovnání se specializovanými nástroji pro pořizování poznámek
Ceny Krisp AI
- Zdarma
- Pro: 16 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 30 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Krisp AI
- G2: 4,7/5 (více než 560 recenzí)
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
Co říkají skuteční uživatelé o Krisp
Komentář na Redditu říká:
Používám to už roky v Brazílii (kde psi štěkají absolutně všude a pořád) a funguje to skvěle. Všechny ostatní zvuky jsou odfiltrovány ještě lépe.
Používám to už roky v Brazílii (kde psi štěkají absolutně všude a pořád) a funguje to skvěle. Všechny ostatní zvuky jsou odfiltrovány ještě lépe.
💡Tip pro profesionály: Než odešlete pozvánku na schůzku, zeptejte se sami sebe – stačil by e-mail? Pokud ano, ušetřete všem čas a místo toho použijte ClickUp Brain k sepsání svých myšlenek nebo shrnutí klíčových bodů!
🔎 Zvláštní zmínky: Další 3 nástroje AI pro schůzky, které stojí za prozkoumání
Ačkoli se tyto nástroje nedostaly do našeho žebříčku 11 nejlepších, získávají si popularitu díky svým jedinečným přednostem a mohou být perfektním doplňkem vaší sady nástrojů pro schůzky.
Rovný čas
💡 Nejvhodnější pro: Inkluzivní a vyváženou účast během schůzekProč vyniká: Equal Time využívá AI ke sledování doby mluvení a zajišťuje, že se všichni dostanou ke slovu, což je obzvláště cenné pro hybridní týmy a kultury zaměřené na DEI. Upozorňuje na příliš upovídané účastníky, vybízí tišší účastníky a nabízí analýzu účasti po schůzce. Skvělé pro: Synchronizaci vedení, brainstormingové sezení a inkluzivní kontroly týmu
Notta
💡 Nejvhodnější pro: Rychlý, vícejazyčný přepisProč vyniká: Notta přepisuje schůzky ve více než 40 jazycích a podporuje nahrávání zvukových a obrazových souborů pro vyhledávatelné přepisy s časovými značkami. Je obzvláště užitečný pro globální týmy, které potřebují přesnost v reálném čase bez složitého nastavení. Skvělý pro: Mezinárodní rozhovory, webináře a zákaznické výzkumné sezení
Bubbles
💡 Nejvhodnější pro: Asynchronní videokolaborace + synchronizované poznámky AIProč vyniká: Bubbles kombinuje nahrávání obrazovky s poznámkami generovanými AI, což umožňuje členům týmu zanechávat podrobné komentáře s časovým razítkem. Ideální pro snížení přetížení živých schůzek a udržení kontextové komunikace, i když je asynchronní. Skvělé pro: Procházení produktů, recenze demoverzí a asynchronní zpětná vazba
Zajistěte, aby vaše schůzky měly smysl, s ClickUp
V USA se denně koná přes 11 milionů schůzek, týdně 55 milionů a ročně přes miliardu! Ale buďme upřímní, ne všechny vedou k reálnému pokroku.
I s AI asistentem pro schůzky začíná skutečná výzva až po hovoru – hromadí se poznámky, ztrácejí se úkoly a zapomíná se na následné kroky.
V tomto ohledu nabízí ClickUp výraznou výhodu. Nejedná se pouze o dalšího asistenta pro schůzky, ale o platformu, kde se poznatky ze schůzek promění v konkrétní úkoly, které jsou přímo integrovány do vašich projektů a týmové komunikace.
Protože schůzky by měly vést k akci, ne k většímu chaosu. Jste připraveni proměnit diskuse ve výsledky?
Vyzkoušejte ClickUp zdarma a proměňte své schůzky ještě dnes! 🎯