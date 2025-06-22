12 bezplatných šablon seznamů klientů pro sledování kontaktů

Mít pouze spokojené zákazníky už nestačí. Pokud opravdu chcete, aby vaše podnikání vzkvétalo, musíte si vytvořit nadšené fanoušky.
Mít pouze spokojené zákazníky už nestačí. Pokud opravdu chcete, aby vaše podnikání vzkvétalo, musíte si vytvořit nadšené fanoušky.
Znáte ten moment, kdy klient požádá o aktualizaci a vy listujete e-maily, poznámkami a napůl vyplněnými tabulkami a snažíte se vzpomenout, kde jsou ty informace? Ano, není to zábava.
Dobře organizovaná šablona seznamu klientů sleduje všechny interakce s klienty a organizuje kontakty.
V tomto blogovém příspěvku prozkoumáme 12 bezplatných šablon ClickUp, které vám pomohou udržet přehled o správě klientů bez zbytečného stresu. 📋
Co jsou šablony seznamů klientů?
Šablony seznamů klientů jsou strukturované rozvržení, které vám pomohou ukládat a spravovat informace o klientech na jednom místě. Obsahují sekce pro ukládání kontaktních údajů, nabízených služeb, stavu projektu a klíčových dat.
Tyto šablony vám pomohou dodržovat jednotný formát pro sledování interakcí, následných kroků a termínů.
Tyto šablony se běžně používají v systémech CRM, softwaru pro správu projektů klientů a dalších nástrojích na podporu sledování vztahů a přehlednosti provozu.
🔍 Věděli jste? Očekává se, že globální trh správy vztahů se zákazníky poroste v letech 2025 až 2030 průměrným ročním tempem 14,6 %. Růst pohánějí současné trendy, jako je hyperpersonalizace zákaznických služeb, umělá inteligence a automatizace.
Co dělá šablonu seznamu klientů dobrou?
Dobře navržená šablona seznamu klientů je strategickým nástrojem pro efektivní správu vztahů s klienty. Při jejím hodnocení je třeba zohlednit následující faktory. ⚓
- Informace o klientech: Zaznamenává základní údaje, jako jsou jména klientů, kontaktní informace, názvy společností a relevantní poznámky.
- Kategorizace a segmentace: Implementuje designové prvky pro klasifikaci klientů na základě stavu (např. aktivní, potenciální, neaktivní), odvětví nebo typu služby pro přizpůsobené stanovení priorit.
- Přizpůsobitelná pole: Obsahuje přizpůsobitelná pole pro zaznamenávání časových harmonogramů projektů, platebních podmínek a preferencí komunikace.
- Integrační možnosti: Hladce se propojuje s nástroji, jako jsou CRM systémy, e-mailové platformy nebo software pro správu projektů.
- Pravidelná údržba a aktualizace: Umožňuje vám vytvořit rutinu pro aktualizaci a ukládání informací o klientech, abyste zachovali přesnost i při růstu vaší firmy.
🤝 Přátelské připomenutí: Vždy přizpůsobte svou komunikaci. I krátká zpráva „Doufám, že vaše spuštění ve druhém čtvrtletí proběhlo dobře!“ dodá vaší zprávě pocit vztahu, nikoli prodejního argumentu.
12 šablon seznamů klientů
Shromáždili jsme 12 šablon seznamů klientů, které vám pomohou udržet přehled o vašich kontaktech, automatizovat pracovní postupy a posunout vaše podnikání vpřed.
Pojďme na to! 💪
1. Šablona seznamu klientů ClickUp
Pokud pracujete s více klienty, může být sledování každé interakce, detailu a úkolu rychle chaotické. Šablona seznamu klientů ClickUp je vytvořena tak, aby to zjednodušila. Seřaďte klienty do organizovaných seznamů, sledujte stav každého úkolu a plně přizpůsobte způsob zobrazení svého pipeline nebo pracovního vytížení.
Můžete nastavit vlastní stavy, jako jsou Úkoly, Probíhá a Dokončeno, abyste mohli snadno sledovat pokrok, a dokonce si vytvořit vlastní pole pro kategorizaci úkolů podle naléhavosti a důležitosti. Navíc nabízí sedm zobrazení, včetně seznamů, Ganttových diagramů, kalendáře a chatu pro spolupráci v reálném čase.
📌 Ideální pro: Freelancery a samostatné konzultanty, kteří potřebují strukturovaný způsob sledování údajů o klientech, stavu zakázek a následných akcí v jednoduchém formátu na vysoké úrovni.
📮 ClickUp Insight: V průměru musí znalostní pracovník spojit se s šesti lidmi , aby mohl vykonat svou práci. To znamená, že každý den musí kontaktovat šest klíčových osob, aby shromáždil nezbytné informace, sladil priority a posunul projekty vpřed.
Je to skutečný problém – neustálé sledování, zmatek ve verzích a černé díry ve viditelnosti snižují produktivitu týmu.
Centralizovaná platforma jako ClickUp s funkcí Connected Search a AI Knowledge Manager řeší tento problém tím, že vám okamžitě poskytuje kontext na dosah ruky.
2. Šablona ClickUp pro spolupráci s klienty
Šablona ClickUp Client Success Collaboration je jednoduchý, ale účinný způsob, jak koordinovat interní předávání úkolů a centralizovat klíčové informace o klientech. Poskytuje centrální platformu pro sledování cílů, komunikačních preferencí, zainteresovaných stran a termínů dodání.
Pomocí tabulky doporučení můžete sledovat cestu každého klienta a jednoduše je přetahovat do další fáze, jak postupují vpřed. Abyste lépe porozuměli potřebám klientů, použijte dokument doporučení , který obsahuje užitečné pokyny pro zaznamenávání cílů, překážek a klíčových ukazatelů úspěchu.
Přizpůsobitelná šablona vám také umožňuje zaznamenávat podrobnosti o klientech, jako je velikost společnosti, odvětví, osoby s rozhodovací pravomocí a informace o smlouvách, a to prostřednictvím strukturovaného formuláře, který se přímo napojuje na váš pracovní postup.
📌 Ideální pro: Týmy zabývající se zákaznickou zkušeností v SaaS startupech nebo společnostech založených na předplatném, které spravují zdraví klientů, sdílené cíle a strategie udržení zákazníků v jednom společném prostoru.
Případová studie: O 64 % rychlejší poskytování služeb díky příručkám pro dodávky klientům vytvořeným pomocí šablon ClickUp pro RevPartners, což vedlo ke zkrácení času stráveného organizací a provozováním práce.
Nemyslel jsem si, že najdu něco, co se mi bude líbit. Pak jsem objevil ClickUp. ClickUp změnil můj život a způsob, jakým vedu své podnikání.
📖 Přečtěte si také: Jak vytvořit efektivní systém získávání klientů
3. Šablona dokumentu ClickUp Agency/Client Discovery
„Rozumíme tomu, co klient chce?“ Chcete-li odpovědět na tuto otázku, podívejte se na šablonu ClickUp Agency/Client Discovery Doc. Jedná se o dokument připravený k použití s pokyny, které vás provedou procesem onboardingu klientů, jejich potřebami, obchodními cíli a klíčovými podmínkami projektu.
Začněte používat skripty hovorů přizpůsobené různým strategiím pro klienty, aby každá konverzace proběhla hladce. Když nastane čas na objevné hovory, můžete čerpat z vestavěné databáze otázek, která vám pomůže vést diskusi a zajistí, že shromáždíte nejrelevantnější a nejcílenější informace.
Formulář Discovery Call Form usnadňuje shromažďování důležitých údajů, jako jsou osoby s rozhodovací pravomocí a stav kvalifikace potenciálních zákazníků, a udržuje vše přehledně uspořádané.
📌 Ideální pro: Kreativní a marketingové agentury, které přijímají nové klienty, account stratégy a vedoucí projektů, kteří shromažďují počáteční podněty, očekávání a požadavky.
🔍 Věděli jste, že... Na počátku 20. století již podniky neuspokojovaly pouze jména a čísla. Začaly si vést podrobné poznámky, jako jsou preference zákazníků, historie nákupů a zpětná vazba, protože znát své klienty znamenalo udržet si jejich přízeň.
4. Šablona ClickUp Client Success
Šablona ClickUp Client Success je předem připravený systém pro sledování všech vztahů s klienty v průběhu jejich životního cyklu. Šablona mapuje celou cestu klienta pomocí specializovaných zobrazení, jako je Engagement Dashboard, kde je každý klient automaticky označen skóre zdraví Very Good, Average nebo At Churn Risk, abyste věděli, čemu dát přednost.
Nabízí také Client Success Playbook, centralizovaný dokument popisující konkrétní kroky pro onboardingu, upsellingu a prevenci odchodu zákazníků.
Potřebujete zpětnou vazbu? Integrovaný formulář pro zpětnou vazbu shromažďuje informace přímo od stávajících klientů a předává je do NPS Board View , kde se v reálném čase zobrazují skóre loajality.
📌 Ideální pro: Manažery zákaznické spokojenosti pracující ve společnostech poskytujících služby nebo prodávajících produkty, kteří potřebují sladit výsledky klientů, kroky onboardingu a metriky spokojenosti.
5. Šablona pro správu právních klientů ClickUp
Chybějící soudní podání nebo zapomenutí sledovat stav případu může zmařit týdny právní práce. Šablona ClickUp Legal Client Management Template tomu pomáhá zabránit. Je vytvořena tak, aby zjednodušila způsob, jakým právníci spravují případy, platební údaje a komunikaci s klienty.
Každý případ je sledován pomocí stavových značek, jako jsou Návrh, S protistranou nebo S klientem, takže vždy víte, co je v jednání a kdo za to odpovídá. Sledování plateb je integrováno přímo do pracovního postupu správy klientů, což vám umožňuje sledovat fáze fakturace, typy plateb a zaznamenané hodiny.
V případě složitější dokumentace má každý klient k dispozici vlastní zobrazení dokumentů, kde můžete centralizovat e-maily, zprávy a záznamy o kontaktech. Šablona také obsahuje zobrazení seznamu plateb pro organizaci finančních údajů konkrétního případu a správu fakturačních záznamů pomocí vlastních polí pro hodiny, typ platby a termíny splatnosti.
📌 Ideální pro: Nezávislé právní profesionály a malé advokátní kanceláře, které spravují více klientů, časové osy případů a důvěrné dokumenty s přísnou organizací.
🤝 Přátelské připomenutí: Po dokončení projektu se ke svým klientům nezachovejte jako duch. Krátký e-mail s dotazem, jak se mají, zaslaný o několik měsíců později, vám otevře dveře k další spolupráci (a doporučením!).
6. Šablona ClickUp pro klientské služby
Šablona ClickUp Client Services vám poskytuje jednotné pracovní prostředí pro správu více klientských účtů, zpracování požadavků na rozsah služeb a sledování poskytování služeb v rámci celého vašeho portfolia, a to vše při zachování soudržnosti a informovanosti vašeho týmu.
Jedná se o šablonu pro rychlý start, což znamená, že je vytvořena pro rychlé zapojení. Je strukturována do seznamů, jako jsou Klientské účty, Požadavky na rozsah a Projektové portfolio, takže každá fáze životního cyklu klienta má své vyhrazené místo.
Účty klientů lze spravovat a sledovat pomocí strukturovaných zobrazení s jasnými stavovými štítky, jako jsou Aktivní, Potenciální nebo Ohrožený, díky čemuž snadno uvidíte, v jaké fázi se každý klient nachází. Pro koordinaci předprodeje vám dynamický systém formulářů pomůže efektivně zpracovávat požadavky na rozsah a udržovat úzkou komunikaci mezi prodejními a dodavatelskými týmy.
📌 Ideální pro: Account manažery a týmy poskytující služby v marketingových nebo IT podpůrných firmách, které sledují výstupy, časové plány a mezifunkční práci spojenou s individuálními klientskými účty.
ClickUp je nástroj, který nám opravdu pomohl přinést inovace do tohoto odvětví, díky čemuž jsme po pandemii zvýšili podíl digitálních prodejů z 2 % na více než 65 %.
7. Šablona ClickUp CRM
Šablona ClickUp CRM je jednoduchý a přehledný rámec, který vám pomůže organizovat potenciální zákazníky, sledovat konverzace, spravovat následné kroky a soustředit se na nejdůležitější účty.
Nejprve nastavte svůj pipeline pomocí přizpůsobitelných stavů, jako jsou Kvalifikovaný, Otevřený a Uzavřený, a sledujte podrobnosti o klientech pomocí osmi předem připravených přizpůsobitelných polí, jako jsou Jméno kontaktu, Odvětví a Pracovní pozice.
Spravujte svou práci pomocí čtyř snadno použitelných zobrazení, včetně zobrazení seznamu pro denní úkoly a zobrazení prodejního procesu pro sledování pipeline. Integrované automatizace, upomínky a závislosti úkolů zajišťují plynulý průběh bez nutnosti ručního sledování. Nyní stačí jen shromáždit informace o klientech, zadat je do šablony pro správu klientů a okamžitě začít sledovat obchody, úkoly a pokrok.
Navíc integrovaná příručka prodeje poskytuje jasného průvodce pro strategie oslovování zákazníků, plánování účtů a kvalifikační kritéria.
📌 Ideální pro: Majitele malých podniků a profesionály v oblasti B2B, kteří chtějí vybudovat jednoduchý systém pro správu vztahů s klienty, který sleduje interakce, poznámky a cesty konverze.
8. Šablona ClickUp Sales CRM
Šablona ClickUp Sales CRM promění vaše údaje o klientech v živý pipeline, který můžete třídit, segmentovat a analyzovat, aniž byste museli opustit svůj pracovní prostor.
Nejprve můžete zmapovat svůj prodejní cyklus pomocí více než 20 přizpůsobitelných fází obchodu, které vám poskytnou jasný přehled o tom, co se hýbe, co stagnuje a co vyžaduje další kroky. Můžete také přidat podrobná pole pro zdroj potenciálního zákazníka, velikost obchodu, způsob kontaktu a poslední kontakt, abyste nikdy nic nezmeškali.
Pokud jde o zobrazení vaší pipeline, nejste omezeni jedním rozvržením. Můžete přepínat mezi vizuálními tabulemi pipeline, seřazenými seznamy a souhrnnými zobrazeními, podle toho, jak vám to nejlépe vyhovuje.
Tato šablona vám pomůže optimalizovat proces CRM, upřednostnit příležitosti s vysokou hodnotou, urychlit uzavírání obchodů a dokumentovat každou interakci.
📌 Ideální pro: Obchodní zástupce a týmy uzavírající obchody, které potřebují strukturovaný proces s přehledem o stavu obchodů, poznámkami z jednání a kontaktními body s klienty v reálném čase.
9. Šablona seznamu kontaktů ClickUp
Šablona seznamu kontaktů ClickUp nabízí plně přizpůsobitelný systém správy kontaktů. Kontakty můžete seskupit podle zdroje, umístění, pracovní pozice nebo stavu zapojení.
Ať už hledáte nové zákazníky, jednáte s dodavateli nebo koordinujete projekty zaměřené na klienty, tato šablona vám umožní filtrovat, aktualizovat a prohledávat vaši databázi kontaktů bez zbytečné ztráty času.
Sledujte životní cyklus interakcí pomocí vlastních stavů, jako jsou 1. kontakt, Potenciální zákazník, Neaktivní a Aktivní. Kontaktní data můžete také vizualizovat různými způsoby, například pomocí zobrazení mapy pro filtrování podle umístění nebo zobrazení tabule pro seskupení podle zdroje. Navíc můžete shromažďovat nové kontakty prostřednictvím sdíleného formuláře, který se přímo načítá do vašeho systému.
📌 Ideální pro: Administrativní týmy a pracovníky podpory, kteří se zabývají komunikací s klienty, s rychlým přístupem k aktualizovaným kontaktním informacím, záznamům komunikace a preferencím na jednom centrálním místě.
10. Šablona adresáře ClickUp
Šablona adresáře ClickUp je určena pro týmy, které spravují mnoho klientských účtů, spolupracují s různými dodavateli nebo spolupracují napříč odděleními. Umožňuje vám seskupovat lidi podle rolí, uchovávat kompletní historii změn a spolupracovat v reálném čase.
Šablona obsahuje vše, co potřebujete: pracovní pozice, podřízenost, data nástupu a podpůrné dokumenty. Můžete vést centralizovaný adresář interních a externích spolupracovníků, okamžitě filtrovat záznamy podle oddělení nebo zaměstnaneckého statusu a zobrazit klíčové informace pomocí 17 vlastních polí, jako jsou přímý nadřízený, fotografie a datum narození.
Štítky pracovního postupu, jako jsou Zkušební doba, V důchodu nebo Nový zaměstnanec, vám pomohou sledovat změny životního cyklu na první pohled, zatímco přiložené dokumenty zajistí, že každý záznam bude kompletní a snadno kontrolovatelný.
📌 Ideální pro: Provozní manažery a týmy HR, které potřebují centralizovaný adresář zaměstnanců nebo dodavatelů s prohledávatelnými profily a metadaty specifickými pro jednotlivé role.
11. Šablona seznamu kontaktů společnosti ClickUp
Šablona seznamu kontaktů společnosti ClickUp je ideální pro všechny, kteří spravují více interních a externích vztahů, které vyžadují strukturu. Na rozdíl od šablon pro sledování potenciálních zákazníků nebo klientů se tato šablona zaměřuje na sledování kontaktů souvisejících se společností, jako jsou zaměstnanci, dodavatelé, prodejci a interní zainteresované strany.
Pomocí štítků Nový zaměstnanec, Stálý, Zkušební a Odstoupil můžete sledovat důležité milníky, jako je nástup, změna role nebo odstoupení. Tato šablona seznamu zákazníků také odděluje osobní kontaktní informace od provozních údajů pomocí různých zobrazení, což je skvělé.
Personální oddělení se může soustředit na údaje o zaměstnancích, zatímco vedoucí oddělení vidí pouze informace, které jsou pro ně relevantní.
📌 Ideální pro: Prodejní týmy podniků a správce klientských účtů, kteří spravují kontakty napříč odděleními v rámci stejné organizace a potřebují sledovat interní hierarchie.
🔍 Věděli jste? Váš seznam klientů může mít větší hodnotu, než si myslíte. Pokud obsahuje jedinečné, neveřejné údaje, jako jsou klíčové kontaktní osoby nebo konkrétní nákupní vzorce, může být z právního hlediska považován za obchodní tajemství.
12. Šablona seznamu zainteresovaných stran ClickUp
Šablona seznamu zainteresovaných stran ClickUp se zaměřuje na sladění a komunikaci zainteresovaných stran a pomáhá vám sledovat, kdo je zapojen, co je zajímá a jaký mají vliv.
Jeho strategický přístup ho odlišuje od ostatních – můžete mapovat úrovně vlivu, označovat očekávání a organizovat zúčastněné strany podle toho, zda jsou interní nebo externí.
Díky integrovaným zobrazením, jako jsou Podle vlivu a Kontaktní informace, můžete snadno stanovit priority při oslovování klientů, a pole specifická pro danou roli, jako jsou Profil ClickUp a Preferovaný způsob komunikace, zajistí, že vaše interakce zůstanou relevantní a efektivní.
📌 Ideální pro: Koordinátory projektů a specialisty na implementaci, kteří řídí projekty a marketingové kampaně zahrnující více stran. Pomáhá sledovat klíčové hráče, osoby s rozhodovací pravomocí a jejich vliv.
Proměňte potenciální zákazníky v klienty s ClickUp
Se správnou šablonou seznamu klientů nebude správa kontaktů žádná věda.
Ať už sledujete následné kroky, spravujete schůzky nebo organizujete informace o klientech, tyto šablony ClickUp vám usnadní udržet si přehled bez zbytečných komplikací.
Už žádné ztracené poznámky nebo chybějící údaje. Jen přehledné a dostupné informace o klientech, které vám pomohou zůstat produktivní a udržet si náskok.
Jste připraveni převzít kontrolu nad správou klientů?