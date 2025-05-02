Objevte 10 nejlepších nástrojů pro generování tiskových zpráv pomocí umělé inteligence v roce 2025

🧠 Zajímavost! 74 % novinářů si přeje dostávat více kvalitních tiskových zpráv od profesionálů v oblasti public relations.
Většina PR týmů však má s jejich tvorbou potíže. Proč? Protože vytvoření dokonalé tiskové zprávy vyžaduje čas, úsilí a jistou dávku vypravěčského umění.
Naštěstí je tu AI, která vám pomůže. Tyto chytré nástroje pro generování tiskových zpráv s využitím umělé inteligence vám usnadní práci. Dnes prozkoumáme 10 nejlepších nástrojů na trhu!
Co byste měli hledat v generátoru tiskových zpráv s umělou inteligencí?
Novináři dostávají každý měsíc stovky návrhů. A pokud vaše tisková zpráva vypadá jako nadšená AI, která právě objevila přídavná jména, nemáte šanci!
Ale tady je návod, jak to můžete změnit ve svůj prospěch.
- Kvalita obsahu: Vyberte si nástroj pro tvorbu tiskových zpráv, který vytváří dobře napsané, gramaticky správné texty, které znějí přirozeně a profesionálně.
- Přizpůsobení: Hledejte generátory odstavců, které se dokážou přizpůsobit hlasu vaší značky a terminologii specifické pro vaše odvětví.
- Funkce úprav: Najděte nástroj, který vám umožní upravit obsah vytvořený umělou inteligencí tak, aby vyhovoval vašim požadavkům.
- Distribuce médií: Zkontrolujte, zda nástroj nabízí propojení s PR Newswire nebo Business Wire.
- Uživatelské rozhraní: Vyberte si platformu s intuitivním ovládáním, která usnadňuje zadávání klíčových sdělení a informací o společnosti.
- Integrace: Zvažte, zda nástroj funguje s vaším stávajícím marketingovým stackem.
Tyto faktory tvoří spolehlivý nástroj AI pro psaní tiskových zpráv.
💡Tip pro profesionály: Nespokojte se s prvním generátorem tiskových zpráv s umělou inteligencí, který najdete. Zadejte stejný obsah tiskové zprávy do různých platforem a najděte tu, která nejlépe odpovídá hlasu vaší značky a vyžaduje nejméně úprav.
Přehled nejlepších generátorů tiskových zpráv s umělou inteligencí
Zde je stručné srovnání, které vám pomůže začít:
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny
|ClickUp
|Komplexní tvorba tiskových zpráv a správa pracovních postupů
|Psaní založené na umělé inteligenci, spolupráce v reálném čase, více než 1000 integrací, sledování úkolů a automatizace.
|K dispozici je bezplatný tarif, placené tarify se liší.
|Originality. ai
|Personalizované a vícejazyčné tiskové zprávy
|Přizpůsobení hlasu značky, vícejazyčná podpora, úprava tónu a jemné doladění výzev.
|Platba podle skutečného využití: 30 $/2 roky, Pro: 14,95 $/měsíc, Enterprise: 179 $/měsíc
|Hypotenuse AI
|Tiskové zprávy optimalizované pro SEO
|Více návrhů, přirozená integrace klíčových slov a optimalizace pro vyhledávače (SEO).
|Základní: 150 $/měsíc, individuální ceny pro plány Pro a Enterprise
|Easy-Peasy. AI
|Vytváření tiskových zpráv vhodné pro začátečníky
|GPT-4 a Claude 3 Opus, vícejazyčná podpora, přizpůsobitelný tón a více než 90 šablon
|Starter: 16 $/měsíc, Unlimited 50: 24 $/měsíc, Unlimited: 32 $/měsíc
|Copy. ai
|Kreativní úvody pro tiskové zprávy
|Unikátní úvody, úprava tónu, optimalizace SEO a funkce „Více podobných“.
|Navždy zdarma, Starter: 49 $/měsíc, Advanced: 249 $/měsíc, Enterprise: cena na míru
|Notion AI
|Společné psaní tiskových zpráv a integrace pracovních postupů
|Vytváření návrhů pomocí umělé inteligence, vylepšování tónu, sdílení v reálném čase a propojení s nástroji pro sledování PR.
|Navždy zdarma, Plus: 10 $/měsíc/uživatel, Business: 15 $/měsíc/uživatel, Enterprise: individuální ceny
|LogicBalls
|Brainstorming a komplexní generování tiskových zpráv
|Více než 200 nástrojů pro tvorbu obsahu, úprava tónu/stylu, citáty vedoucích osobností a integrace nástrojů CRM/PR.
|Navždy zdarma, Pro: 9,99 $/měsíc, Premium: 19,99 $/měsíc, Business: individuální ceny
|EIN Presswire
|Maximalizace distribuce tiskových zpráv
|Optimalizace klíčových slov, vícejazyčná podpora a distribuce tisícům novinářů a platforem.
|Zdarma: 25 tiskových zpráv denně, Základní: 149 $ za zprávu, Pro+: 499 $ za 7 zpráv, Firemní: 999 $ za 20 zpráv
|MarketersMEDIA
|Podrobné generování tiskových zpráv s distribucí
|Tiskové zprávy přizpůsobené médiím, distribuce do více než 580 médií, generování na základě kontextu a umělá inteligence trénovaná na více než 400 000 tiskových zprávách.
|Profesionální: 189 $/tisková zpráva, Výkonný: 389 $/tisková zpráva, Ředitelský: 899 $/tisková zpráva, Agentura: Individuální cena
|Article Forge
|SEO optimalizované tiskové zprávy v dlouhé formě
|Generování dlouhých textů, výzkum v reálném čase, hromadné generování a kontrola plagiátů/gramatiky.
|Placená verze: od 27 $/měsíc, Business: cena na míru
10 nejlepších generátorů tiskových zpráv s umělou inteligencí
Pojďme se nyní podívat na to nejzajímavější a prozkoumat nejlepší možnosti generátorů tiskových zpráv.
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní tvorbu tiskových zpráv a správu pracovních postupů)
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, je především software pro řízení projektů. Ale pokud jde o konkurenci s generátory textu s umělou inteligencí, nemá konkurenci.
Vytvoření profesionální tiskové zprávy není jen o psaní – jde o spolupráci, načasování a zajištění toho, aby se vaše zpráva dostala ke správným médiím. ClickUp for Media Teams promění proces vytváření tiskových zpráv ve zjednodušený a bezproblémový zážitek.
Ale jak to přesně funguje? ClickUp Brain promění rozptýlené nápady během několika sekund v dobře zpracovanou tiskovou zprávu.
Stačí zadat klíčové údaje – událost, cílovou skupinu a požadovaný tón – a nechat AI vytvořit vysoce kvalitní tiskové zprávy optimalizované pro mediální pokrytí a vyhledávače. Už nemusíte přemýšlet nad každou větou!
Jakmile máte hotový solidní návrh, ClickUp Docs usnadní týmovou práci. Více zúčastněných stran může spolupracovat v reálném čase, zanechávat komentáře a označovat se navzájem pomocí @zmínek.
Nemusíte se starat o vytváření různých verzí ani se ptát, kdo provedl změny v konečném dokumentu. Kontrola historie verzí v ClickUp vám dává úplnou kontrolu nad tím, co se děje ve vašem dokumentu.
Potřebujete zpětnou vazbu od redaktora nebo právního týmu? Žádný problém. Stačí s nimi dokument sdílet, aby vše zůstalo na jednom přehledném místě. Sbohem, nekonečné e-mailové řetězce!
Ale jak zjistíte, zda jsou tiskové zprávy vytvářeny včas? Stačí vytvořit úkoly ClickUp a sledovat je pomocí vlastních stavů, abyste věděli, které tiskové zprávy jsou dokončené, ve fázi zpracování nebo ještě nebyly zahájeny.
Pokud chcete posunout správu pracovních postupů o krok dál, spojte je s ClickUp Automations a získáte generátor tiskových zpráv, který za vás provádí následné úkoly, přiřazuje úkoly, plánuje připomenutí nebo dokonce odesílá e-maily médiím a zainteresovaným stranám přesně v okamžiku, kdy je to potřeba.
Uděláme to pro vás ještě jednodušší! Šablona tiskové zprávy ClickUp, která je připravena k okamžitému použití, vám pomůže efektivně vytvářet, spravovat a sledovat tiskové zprávy. Zjednodušuje proces vytváření účinných tiskových zpráv a zajišťuje, že formátování, styl a sdělení zůstanou na správném místě.
Od návrhů generovaných umělou inteligencí až po snadnou distribuci – ClickUp je cenným nástrojem, který potřebuje každý profesionál v oblasti PR.
Nejlepší funkce ClickUp
- Pište vysoce kvalitní tiskové zprávy během několika sekund díky psaní a analýze sentimentu založené na umělé inteligenci s ClickUp Brain.
- Vytvořte centralizovaný ClickUp Docs, kde budete ukládat všechny své tiskové zprávy a spolupracovat v reálném čase.
- Vyberte si z více než 1000 integrací, jako je Google Kalendář a Gmail, a soustřeďte celý svůj pracovní postup na jednom místě.
- Pomocí panelů ClickUp můžete sledovat pokrok a získat přehled o své strategii PR a oslovování veřejnosti.
- Odesílejte a přijímejte e-maily přímo v ClickUp prostřednictvím správy e-mailových projektů.
Omezení ClickUp
- Na začátku je třeba se trochu naučit, jak je používat.
- Žádná vestavěná distribuční síť
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Naši inženýři a produktoví manažeři byli zahlceni ručními aktualizacemi stavu mezi Jira a dalšími nástroji. Díky ClickUp jsme získali zpět hodiny času, které jsme ztráceli duplicitními úkoly. Ještě lepší je, že jsme urychlili vydávání produktů díky zlepšení předávání práce mezi odděleními QA, technického psaní a marketingu.
Naši inženýři a produktoví manažeři byli zahlceni ručními aktualizacemi stavu mezi Jira a dalšími nástroji. Díky ClickUp jsme získali zpět hodiny času, které jsme ztráceli duplicitními úkoly. Ještě lepší je, že jsme urychlili vydávání produktů díky zlepšení předávání práce mezi odděleními QA, technického psaní a marketingu.
2. Originality. ai (nejlepší pro personalizované a vícejazyčné tiskové zprávy)
Pokud jde o vytváření vysoce kvalitních tiskových zpráv, které budou jedinečné a budou odrážet vaši osobnost, Originality.ai je tou správnou volbou. Přizpůsobí obsah hlasu vaší značky a zajistí, že každé oznámení bude propracované, profesionální a v souladu s vaší značkou.
Tento generátor obsahu s umělou inteligencí je ideální pro firmy expandující na globální trhy nebo pro ty, kteří potřebují sdělovat své poselství efektivně a přesně.
Originality. ai nejlepší funkce
- Zadejte klíčové údaje, jako jsou informace o společnosti a podrobnosti oznámení, a vygenerujte dobře zpracovanou tiskovou zprávu s jedinečným úhlem pohledu.
- Vytvářejte tiskové zprávy v několika jazycích, abyste oslovili různorodé cílové publikum po celém světě.
- Upravte tón tak, aby odpovídal komunikaci vaší značky – formální, neformální nebo cokoli mezi tím.
- Využijte funkci Finetune a upravujte pokyny pro psaní, dokud nedosáhnete uspokojivých výsledků.
Originalita. Omezení AI
- Žádné funkce pro optimalizaci klíčových slov pro vyhledávače
- Žádná distribuční síť
Originality. ai ceny
- Platba podle skutečného využití: jednorázová platba 30 $ na 2 roky
- Pro: 14,95 $/měsíc
- Podnik: 179 $/měsíc
Originality. ai hodnocení a recenze
- G2: 4,3/5 (více než 25 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
👀 Věděli jste, že... 70 % profesionálů v oblasti PR má potíže s vytvářením efektivního obsahu, který by se dostal do publikace.
3. Hypotenuse AI (nejlepší pro tiskové zprávy optimalizované pro SEO)
Pokud vás unavuje pokaždé, když píšete tiskovou zprávu, zírat na prázdnou stránku, Hypotenuse AI vám může pomoci. Tento generátor tiskových zpráv s umělou inteligencí vezme podrobnosti vaší tiskové zprávy, analyzuje klíčové informace a během několika minut vytvoří několik propracovaných návrhů.
Je vhodný pro PR profesionály a marketéry, kteří potřebují rychle vytvořit vysoce kvalitní tiskové zprávy, aniž by museli obětovat přesnost nebo dopad.
Nejlepší funkce Hypotenuse AI
- Generuje více verzí vaší tiskové zprávy, abyste si mohli vybrat tu, která nejlépe vyhovuje vaší cílové skupině.
- Přirozeně integrujte klíčová slova, abyste zlepšili viditelnost ve vyhledávačích.
- Vytvořte více generovaných tiskových zpráv
Omezení umělé inteligence Hypotenuse
- Některé pokročilé funkce jsou k dispozici pouze v placeném tarifu.
- Má určitou náročnost na osvojení
Ceny Hypotenuse AI
- Základní: 150 $/měsíc
- Ecommerce Pro: Ceny na míru
- Ecommerce Enterprise: Ceny na míru
Hypotenuse AI hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
4. Easy-Peasy. AI (nejlepší pro tvorbu tiskových zpráv vhodných pro začátečníky)
Pokud hledáte něco vhodného pro začátečníky, co vám pomůže úspěšně psát texty pomocí AI, tento nástroj by pro vás mohl být vhodný.
Easy-Peasy.AI, navržený pro profesionály v oblasti PR, marketéry a startupy, usnadňuje tvorbu tiskových zpráv díky více než 90 předem připraveným šablonám a pokročilému obsahu generovanému umělou inteligencí.
Ať už oznamujete uvedení nových produktů na trh, milníky společnosti nebo novinky z oboru, díky vícejazyčné podpoře a přizpůsobitelnému tónu se vaše tisková zpráva dostane k správnému cílovému publiku a zanechá v něm silný dojem.
Snadné jako facka. Nejlepší funkce AI
- Vytvářejte vysoce kvalitní tiskové zprávy během několika sekund pomocí GPT-4 a Claude 3 Opus.
- Oslovte globální publikum díky podpoře více než 40 jazyků.
- Upravte tón tak, aby odpovídal hlasu vaší značky a klíčovým sdělením.
- Využijte 90 předem připravených šablon a dosáhněte požadovaných výsledků.
Snadné jako facka. Omezení AI
- Bezplatný tarif umožňuje pouze 1 generování denně.
- Vyžaduje externí nástroje pro distribuci médií.
Snadné jako facka. Ceny AI
- Začátečník: 16 $/měsíc
- Neomezený 50: 24 $/měsíc
- Neomezený: 32 $/měsíc
Snadné jako facka. Hodnocení a recenze AI
- G2: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
📮ClickUp Insight: 37 % našich respondentů používá AI k tvorbě obsahu, včetně psaní, editace a e-mailů. Tento proces však obvykle zahrnuje přepínání mezi různými nástroji, jako je nástroj pro generování obsahu a váš pracovní prostor.
S ClickUp získáte pomoc při psaní založenou na umělé inteligenci v celém pracovním prostoru, včetně e-mailů, komentářů, chatů, dokumentů a dalších, a to vše při zachování kontextu z celého pracovního prostoru.
5. Copy. ai (nejlepší pro generování kreativních úvodů tiskových zpráv)
Máte potíže s vytvořením dokonalého úvodu tiskové zprávy? Copy.ai vám s tím pomůže. Tento nástroj, známý svou kreativitou založenou na umělé inteligenci, je revolucí pro profesionály v oblasti PR, marketéry a značky, které chtějí vytvářet tiskové zprávy přitahující pozornost.
Pokud chcete zaujmout novináře hned od začátku, Copy. ai vám pomůže vymyslet nové úhly pohledu a během několika minut vytvořit poutavý obsah optimalizovaný pro SEO.
Nejlepší funkce Copy.ai
- Vytvořte několik jedinečných úvodů pouhým zadáním názvu vaší společnosti a oznámení.
- Upravte tón tak, aby odpovídal vaší značce – formální, přátelský nebo vzrušující.
- Vylepšete své úvodní slovo generováním podobných variant těch, které se vám líbí, pomocí funkce „Více podobných“.
- Zlepšete hodnocení svých tiskových zpráv pomocí optimalizace SEO.
Omezení Copy.ai
- Vzhledem k tomu, že se tento nástroj zaměřuje na úvody, může být nutné provést rozsáhlé ruční úpravy.
Ceny Copy. ai
- Navždy zdarma
- Začátečník: 49 $/měsíc
- Pokročilé: 249 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Copy.ai
- G2: 4,7/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 60 recenzí)
6. Notion AI (nejlepší pro společné psaní tiskových zpráv a integraci pracovních postupů)
Pokud máte rádi Notion pro správu projektů, zamilujete si Notion AI pro psaní tiskových zpráv. Tento chytrý AI asistent pomáhá s brainstormingem, návrhem, editací a vylepšováním tiskových zpráv – a to vše při zachování přehledné organizace vašich dokumentů.
Bez ohledu na účel, Notion AI zrychluje proces psaní, činí jej intuitivním a umožňuje snadnou spolupráci.
Nejlepší funkce Notion AI
- Vytvořte dokonalou tiskovou zprávu během několika sekund zadáním klíčových údajů.
- Vylepšete tón, opravte chyby a zlepšete srozumitelnost pomocí integrovaných nástrojů AI.
- Propojte tiskové zprávy s nástroji pro sledování PR, seznamy médií a prostředky pro plánování akcí.
- Sdílejte návrhy v reálném čase s členy týmu a snadno je upravujte pomocí komentářů.
Omezení Notion AI
- Bez optimalizace pro vyhledávače
- Zahrnuje učební křivku.
Ceny Notion AI
- Navždy zdarma
- Plus: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 15 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 6000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2000 recenzí)
7. LogicBalls (nejlepší pro brainstorming a komplexní generování tiskových zpráv)
Pokud vám vymýšlení nových nápadů pro tiskové zprávy připadá jako tvůrčí blok, LogicBalls je pro vás tím pravým řešením. Tento nástroj pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence nabízí více než 200 nástrojů pro tvorbu obsahu, což z něj činí vynikající volbu pro brainstorming, návrh a vylepšování tiskových zpráv, které odpovídají hlasu vaší značky.
Je ideální pro profesionály v oblasti PR, marketéry nebo startupy, kteří chtějí generovat zajímavé úhly pohledu a zajistit, aby oznámení měla správný tón.
Nejlepší funkce LogicBalls
- Buďte kreativní a vytvářejte témata tiskových zpráv podložená daty a přizpůsobená vašemu odvětví.
- Upravte tón, styl a jazyk tak, aby odpovídaly sdělení vaší značky.
- Přidejte do své tiskové zprávy citáty vedoucích osobností a zlepšete tak její kvalitu.
- Pracujte hladce s nástroji CRM a PR a udržujte svůj pracovní tok bez přerušení.
Omezení LogicBalls
- S více než 200 nástroji může vyhledání těch správných funkcí zabrat nějaký čas.
- Nemá optimalizaci pro vyhledávače (SEO).
Ceny LogicBalls
- Navždy zdarma
- Pro: 9,99 $/měsíc
- Premium: 19,99 $/měsíc
- Podnikání: Ceny na míru
Hodnocení a recenze LogicBalls
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. EIN Presswire (nejlepší pro maximalizaci distribuce tiskových zpráv)
Pokud potřebujete rozšířit dosah svých tiskových zpráv, EIN Presswire je výkonná distribuční platforma s rozsáhlou mediální sítí. S více než 25 lety zkušeností syndikuje vaše zprávy do Google News, Bloomberg Terminals, poboček CBS a tisícům novinářů a blogerů. Navíc tento nástroj vše zvládne za přijatelnou cenu.
Nejlepší funkce EIN Presswire
- Zlepšete viditelnost ve vyhledávačích díky strategickému umístění klíčových slov a metadat.
- Pište tiskové zprávy v šesti jazycích a oslovte tak globální publikum.
- Zvyšte svou viditelnost distribucí tiskové zprávy tisícům novinářů a online platforem.
Omezení EIN Presswire
- Pokročilé cílení a analytika vyžadují placený tarif.
Ceny EIN Presswire
- Zdarma: Vytvořte až 25 tiskových zpráv denně
- Základní: 149 $/tisková zpráva
- Pro+: 499 $ za 7 tiskových zpráv
- Firemní: 999 $ za 20 tiskových zpráv
Hodnocení a recenze EIN Presswire
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. MarketersMEDIA (nejlepší pro vytváření podrobných tiskových zpráv s integrovanou distribucí)
MarketersMEDIA je další nástroj, který kombinuje tiskové zprávy generované umělou inteligencí s plynulou distribucí médií do více než 500 předních médií, jako jsou Google News, Yahoo a Bloomberg Terminals.
Jako první generátor tiskových zpráv s umělou inteligencí vytvořený společností zabývající se distribucí tiskových zpráv zajišťuje obsah připravený pro média, který upoutá pozornost. Odlišuje se generováním zaměřeným na kontext, kde můžete přidat další podrobnosti o svých oznámeních, jako je datum uvedení na trh, cílová skupina a další.
Nejlepší funkce MarketersMEDIA
- Zajistěte si vysoce kvalitní tiskové zprávy vhodné pro média díky tomuto exkluzivně navrženému nástroji pro tvorbu PR obsahu.
- Generujte a distribuujte tiskové zprávy z jedné platformy a oslovte více než 580 médií.
- Dosáhněte podrobných, přizpůsobených výsledků pomocí modelu založeného na kontextu.
- Využijte AI trénovanou na více než 400 000 publikovaných tiskových zpráv k vytváření optimalizovaného obsahu s vysokým hodnocením.
Omezení MarketersMEDIA
- V rámci bezplatného tarifu můžete generovat maximálně tři tiskové zprávy denně.
Ceny MarketersMEDIA
- Profesionální: 189 $/tisková zpráva
- Výkonný: 389 $/tisková zpráva
- Ředitel: 899 $/tisková zpráva
- Řešení pro agentury: Ceny na míru
Hodnocení a recenze MarketersMEDIA
- G2: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. Article Forge (nejlepší pro generování SEO optimalizovaných dlouhých tiskových zpráv)
Pokud hledáte generátor dlouhých tiskových zpráv, který vám ušetří hodiny psaní, Article Forge by pro vás mohl být tím pravým. Nemá sice exkluzivní generátor tiskových zpráv, ale i tak můžete vytvořit strukturovaný obsah během několika minut.
Stačí zadat pokyny, vybrat počet slov a nechat nástroj udělat zbytek. Article Forge vám pomůže vytvořit působivý obsah, který je optimalizován pro SEO, aby dosáhl maximální viditelnosti.
Nejlepší funkce Article Forge
- Okamžitě generujte dlouhé tiskové zprávy se strukturovanými sekcemi.
- Využijte výzkum AI v reálném čase k vytváření relevantního a aktuálního obsahu.
- Vytvořte více tiskových zpráv najednou pomocí hromadného generátoru.
- Zajistěte přesnost pomocí integrovaných nástrojů pro kontrolu plagiátů a gramatiky.
Omezení Article Forge
- Výsledky nemusí být tak dobré jako u specializovaného generátoru tiskových zpráv.
Ceny Article Forge
- Placené: Cena začíná na 27 $/měsíc pro jednoho uživatele
- Podnikání: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Article Forge
- G2: 4,2/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Vylepšete své PR aktivity s ClickUp
Generátor tiskových zpráv vám ušetří drahocenný čas, zajistí stručné informace a zvýší vaši mediální pozornost. Pokud však hledáte generátor tiskových zpráv s umělou inteligencí, který zvládne vše – psaní, organizování a správu úkolů – ClickUp je tou nejlepší volbou.
Díky AI funkcím ClickUp Brain, ClickUp Docs jako centru pro spolupráci a připraveným šablonám už nikdy nebudete mít potíže s vytvářením tiskových zpráv. Můžete také sledovat, kdy jsou tiskové zprávy zveřejněny, a nastavit si připomenutí pro následné kroky!
ClickUp vám pomůže efektivně sdělit vaše hlavní poselství a zároveň udržet vše organizované. Chcete to vyzkoušet? Zaregistrujte se ještě dnes a získejte bezplatný účet ClickUp!