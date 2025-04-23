13 nejlepších alternativ Meta AI v roce 2025

Pokud jste vyzkoušeli Meta AI a řekli si: „Je to dobré, ale není to úplně to, co potřebuji“, nejste sami. Modely LLaMA a integrované nástroje AI od Meta jsou sice působivé, ale ne vždy se hodí pro každý pracovní postup.
Možná hledáte lepší kvalitu výstupu. Přísnější kontrolu soukromí. Nebo nástroj, který se integruje do vašeho stávajícího stacku bez nutnosti lepení lepicí páskou. Možná potřebujete alternativu, která nevyžaduje účet Meta nebo překonává ceny Meta AI.
Ať už je váš důvod jakýkoli, tento průvodce je pro vás.
Sestavili jsme seznam 13 nejlepších alternativ Meta AI dostupných v roce 2025 – každá z nich byla prověřena v reálných případech použití, jako je modelování jazyka, automatizace pracovních postupů, generování obrázků, týmová spolupráce a další. Najdete zde podrobné informace o tom, v čem je každý nástroj nejlepší, o jejich omezeních, cenách a jak si vedou v porovnání s ostatními – takže si můžete vybrat správnou platformu AI pro vaše cíle, ne jen tu nejznámější.
Nejlepší alternativy Meta AI v kostce
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Klíčové vlastnosti
|Ceny
|ClickUp
|All-in-one projektový management a spolupráce založené na umělé inteligenci
|AI asistent pro psaní, automatizace pracovních postupů, propojené vyhledávání
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify od 7 $/měsíc
|ChatGPT
|Všestranný konverzační chatbot s umělou inteligencí pro každodenní použití
|Silné schopnosti uvažování, podpora kódování, ekosystém pluginů
|K dispozici je bezplatný tarif; Plus od 20 $/měsíc
|Claude
|Nuancované odpovědi a analýza dokumentů
|Dlouhé kontextové okno, robustní zpracování dokumentů, promyšlené uvažování
|K dispozici je bezplatný tarif; tarif Pro od 20 $/měsíc
|Jasper
|Obsahový marketing a tvorba obsahu na podnikové úrovni
|Přizpůsobení hlasu značky, funkce SEO, týmová spolupráce
|Plány od 49 $/měsíc
|Perplexity AI
|Vyhledávání a výzkum informací v reálném čase
|Integrace živého vyhledávání na webu, sledování citací, multimodální funkce
|K dispozici je bezplatný tarif; tarif Pro od 20 $/měsíc
|Google Gemini
|Multimodální uvažování a integrace do ekosystému Google
|Funkce pro více aplikací, silné uvažování napříč formáty, rozsáhlé znalosti
|K dispozici je bezplatný tarif; pokročilý tarif od 19,99 $/měsíc.
|Microsoft Copilot
|Profesionální pracovní postupy a integrace s Microsoft 365
|Nativní integrace do ekosystému Microsoft, kontextová asistence, podniková bezpečnost
|30 $/měsíc (vyžaduje předplatné Microsoft 365)
|Hugging Face
|Nasazení a experimentování s open-source modely AI
|Tisíce otevřených modelů, nástroje pro spolupráci, doladění modelů
|K dispozici je bezplatný tarif; tarif Pro od 9 $/měsíc
|DALL·E 3
|Pokročilé generování a úpravy obrázků
|Fotorealistické obrázky, retušování/vyretušování, přesné sledování pokynů
|Platba za generování začíná na 20 $ za 250 obrázků (nebo 0,08 $ za obrázek).
|YouChat
|Konverzační AI vylepšená o vyhledávání na webu
|Integrované výsledky vyhledávání, sledování citací, multimodální porozumění
|K dispozici je bezplatný tarif; tarif Pro od 20 $/měsíc
|Otter AI
|Pořizování poznámek, přepisování a shrnování schůzek pomocí umělé inteligence
|Živý přepis, shrnutí schůzek, automatizované úkoly
|K dispozici je bezplatný tarif; tarif Pro od 16,99 $/měsíc
|Replit AI
|Vývoj softwaru a kódování s podporou AI
|Doplňování kódu, pomoc při ladění, vzdělávací podpora
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify od 35 $/měsíc
|Notion AI
|Správa znalostí a tvorba obsahu
|Vypracování dokumentů, shrnutí, integrovaný pracovní prostor
|Přidejte k libovolnému tarifu za 10 $/uživatel/měsíc
Co byste měli hledat v alternativách Meta AI?
Ne každý nástroj AI je vytvořen pro stejný úkol, a to je důvod, proč hledat alternativu. Ať už vytváříte chatbota, analyzujete obrázky, shrňujete výzkum nebo automatizujete pracovní postupy, nejlepší alternativa k Meta AI bude odpovídat vašim konkrétním cílům, potřebám a požadavkům na data.
Zde je několik věcí, které je třeba zvážit:
- Specializace: Některé nástroje jsou skvělé pro vyhledávání v reálném čase (například Perplexity), zatímco jiné vynikají v produktivních pracovních postupech (například ClickUp nebo Notion AI). Zjistěte, co chcete optimalizovat – rychlost, hloubku, kreativitu nebo kontext.
- Délka kontextu a kvalita modelu: Pokud pracujete s rozsáhlými dokumenty nebo potřebujete nuancované uvažování, vyberte si nástroje s pokročilými LLM a schopností dlouhého kontextu (jako Claude nebo Gemini).
- Integrace a uživatelské rozhraní: Hladká integrace s vašimi stávajícími nástroji (např. Google Workspace, Microsoft 365, IDE) může rozhodnout o úspěchu nebo neúspěchu zavedení.
- Přístup k informacím v reálném čase: Pro výzkum a ověřování faktů upřednostňujte AI s připojením k internetu, které mohou přistupovat k aktuálním informacím a citovat je, místo aby se spoléhaly pouze na trénovací data.
- Ochrana a kontrola dat: Zejména pro podniky je důležité zkontrolovat, zda nástroj podporuje lokální nasazení, šifrování typu end-to-end nebo podrobné ovládací prvky pro správce.
- Transparentnost cen: Některé nástroje se odvíjejí od využití, jiné od počtu uživatelů – pochopení cenového modelu vám pomůže vyhnout se neočekávaným nákladům.
- Ochrana soukromí a bezpečnost dat: Prostudujte zásady ochrany soukromí poskytovatele, zejména pokud budete sdílet citlivé obchodní informace. Hledejte možnosti, které nevyužívají vaše vstupy k trénování a nabízejí bezpečnost na podnikové úrovni (například ClickUp Brain ).
Správný nástroj by měl být spíše důvěryhodným partnerem ve vašem pracovním postupu než černou skříňkou.
13 nejlepších alternativ k Meta AI
Na základě výše uvedených kritérií a našeho výzkumu a experimentování s několika nástroji vám přinášíme seznam nejlepších alternativ Meta AI, které vám v tomto roce pomohou zvýšit produktivitu, kreativitu a zlepšit rozhodování.
1. ClickUp (nejlepší nástroj pro správu projektů a spolupráci založený na umělé inteligenci)
Jako všestranná aplikace pro práci ClickUp mění způsob, jakým týmy pracují, tím, že kombinuje správu projektů, spolupráci na dokumentech a výkonné funkce AI v jedné plynulé platformě. Na rozdíl od Meta AI, která funguje jako samostatný chatbot s umělou inteligencí, ClickUp Brain integruje AI přímo do vašich pracovních postupů, dokumentů, úkolů a dokonce i chatu.
Představte si, že řídíte uvedení produktu na trh. Místo přepínání mezi softwarem pro řízení projektů a AI asistentem vám ClickUp umožňuje používat nativní AI asistenta, který rozpoznává kontext, k:
- Vytvořte si marketingový text
- Shrňte poznámky z jednání
- Automatizujte opakující se úkoly , jako je zasílání následných e-mailů a shromažďování aktualizací týmu každý pátek.
A to nejlepší? Do vašeho pracovního prostoru přináší několik LLM, včetně GPT-4o, 3o-mini, o1 a Claude 3. 7 Sonnet, a to v jednom nástroji. Tato integrace eliminuje přepínání kontextu, které snižuje produktivitu.
Pro týmy zabývající se obsahem může ClickUp Brain přeměnit jednoduchý podnět na plně formátovaný blogový příspěvek, navrhnout vylepšení vašeho textu a dokonce pomoci s plánováním kalendářů obsahu.
Vývojáři oceňují, jak ClickUp Brain dokáže generovat úryvky kódu, automatizovat dokumentaci a pomáhat jim prioritizovat opravy, když se vše zdá být naléhavé a důležité zároveň.
To, co skutečně odlišuje projektové řízení v ClickUp, je způsob, jakým propojuje všechna vaše pracovní data pomocí vyhledávání založeného na umělé inteligenci. Na rozdíl od Meta AI, která nemá přehled o vašich projektech nebo dokumentech, Connected Search od ClickUp dokáže okamžitě najít a propojit informace napříč veškerým obsahem vašeho pracovního prostoru.
💡 Tip pro profesionály: Místo ručního vytváření závislostí úkolů nebo plánování zdrojů stačí ClickUp Brain sdělit, čeho chcete dosáhnout, a on vám navrhne optimalizované pracovní postupy, vytvoří struktury úkolů a dokonce i návrhy komunikačních šablon pro váš tým.
Nejlepší funkce ClickUp
- ClickUp Brain: Generujte obsah, vylepšujte texty, shrňujte dokumenty a chatové vlákna, automatizujte standupy a mnoho dalšího pomocí jednoduchých příkazů v přirozeném jazyce.
- ClickUp AI Notetaker : Nahrávejte hlas, přepisujte a shrňujte schůzky. Extrahujte klíčové body a úkoly ze schůzek pomocí kontextově orientované AI.
- ClickUp Connected Search : Najděte cokoli okamžitě pomocí AI, která rozumí dotazům v přirozeném jazyce a propojuje informace v celém vašem pracovním prostoru.
- ClickUp Automations : Nastavte inteligentní pracovní postupy, které automaticky směrují, upřednostňují a dokonce dokončují opakující se úkoly pomocí nástroje pro automatizaci bez nutnosti programování.
- ClickUp Docs : Spolupracujte živě na dokumentech pomocí nástrojů pro psaní, formátování a úpravy s podporou AI, které jsou přímo integrovány do dokumentace vašeho projektu.
- ClickUp Whiteboards : Kreslete, skicujte, brainstormujte, generujte AI obrázky a spolupracujte na realizaci nápadů na sdíleném plátně.
Omezení ClickUp
- Rozsáhlá sada funkcí může být pro nové uživatele, kteří možná budou potřebovat čas, aby objevili nástroje nejvhodnější pro jejich pracovní postupy, až příliš složitá.
- Některé pokročilé funkce AI jsou k dispozici pouze u vyšších tarifů.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Hlavní body recenze na Redditu:
ClickUp Brain mi upřímně řečeno ušetří spoustu času. Vím, že existují AI nástroje s docela efektivní bezplatnou verzí, ale neustálé přepínání mezi záložkami je velmi náročné. A upřímně řečeno, když jsem ponořený do práce, je to to poslední, co chci dělat. AI používám hlavně pro psaní, protože pracuji v oblasti obsahu. Také upravuje to, co jsem napsal (úžasné!). Další věc, která mi opravdu pomáhá, je Docs. Miluji možnosti formátování, zejména ty bannery. Jsou tak roztomilé!
ClickUp Brain mi upřímně řečeno ušetří spoustu času. Vím, že existují AI nástroje s docela efektivní bezplatnou verzí, ale neustálé přepínání mezi záložkami je velmi náročné. A upřímně řečeno, když jsem ponořený do práce, je to to poslední, co chci dělat. AI používám hlavně pro psaní, protože pracuji v oblasti obsahu. Také upravuje to, co jsem napsal (úžasné!). Další věc, která mi opravdu pomáhá, je Docs. Miluji možnosti formátování, zejména ty bannery. Jsou tak roztomilé!
📮 ClickUp Insight: 62 % našich respondentů se spoléhá na konverzační AI nástroje, jako jsou ChatGPT a Claude. Jejich známé rozhraní chatbotu a všestranné schopnosti – generování obsahu, analýza dat a další – mohou být důvodem, proč jsou tak populární v různých rolích a odvětvích. Pokud však uživatel musí pokaždé přepnout na jinou kartu, aby položil AI otázku, související náklady na přepínání a změnu kontextu se časem sčítají.
S ClickUp Brain to však neplatí. Je součástí vašeho pracovního prostoru, ví, na čem pracujete, rozumí prostým textovým pokynům a poskytuje vám odpovědi, které jsou pro vaše úkoly vysoce relevantní! Zkušejte dvojnásobné zvýšení produktivity s ClickUp!
2. ChatGPT (nejlepší pro univerzální generování textu a konverzační AI)
ChatGPT slouží jako výkonná alternativa k Meta AI, když potřebujete schopnějšího a sofistikovanějšího partnera pro konverzaci. Ať už vymýšlíte text pro novou tiskovou zprávu, ladíte neposlušný kus kódu nebo zkoumáte složitá témata, ChatGPT vám pomůže promyslet problémy z různých úhlů pohledu.
Na rozdíl od omezenějších schopností Meta AI dokáže ChatGPT zpracovat i nuancované požadavky, jako například „Přepiš tento e-mail diplomatickým tónem“ nebo „Vysvětli mi kvantové počítání, jako bych byl desetileté dítě.“ Tato univerzálnost je neocenitelná pro profesionály, kteří během dne potřebují přepínat mezi kreativními a analytickými úkoly.
Navíc jeho funkce Deep Research umožňuje autonomní procházení webu a generování komplexních zpráv o tématech určených uživatelem prostřednictvím analýzy a interpretace textu, obrázků a souborů PDF.
Nejlepší funkce ChatGPT
- Řešte složité, vícestupňové problémy pomocí souvislých, logických odpovědí.
- Vytvářejte a opravujte kód v desítkách programovacích jazyků s vysvětlivkami
- Vyberte si mezi různými verzemi GPT podle toho, zda upřednostňujete funkce nebo rychlost.
- Komunikujte prostřednictvím hlasu namísto psaní (v předplatném Plus)
Omezení ChatGPT
- Funkce vylepšené/trvalé paměti je sice prospěšná pro personalizaci, ale vyvolává obavy ohledně ochrany osobních údajů a možnosti, že AI neúmyslně uchová citlivé informace.
- Může občas „halucinovat“ nebo s jistotou prezentovat nesprávné informace.
Ceny ChatGPT
- Zdarma
- ChatGPT Plus: 20 $/měsíc
- Pro: 200 $/měsíc
- Tým: 30 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze ChatGPT
- G2: 4,7/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ChatGPT?
Skvělé pro zlepšení vaší práce, generování nápadů a získání rychlých odpovědí na otázky, aniž byste museli provádět zdlouhavé vyhledávání v internetových vyhledávačích.
Skvělé pro zlepšení vaší práce, generování nápadů a získání rychlých odpovědí na otázky, aniž byste museli provádět zdlouhavé vyhledávání v internetových vyhledávačích.
📚 Přečtěte si také: Otestovali jsme nejlepší alternativy ChatGPT
3. Claude (nejlepší pro nuancované uvažování a promyšlené odpovědi)
Claude, vytvořený společností Anthropic se zaměřením na užitečnost, neškodnost a upřímnost, vyniká v situacích vyžadujících pokročilou analýzu dat a vysvětlení.
Představte si, že jste výzkumník, který se snaží pochopit různé pohledy na složitou etickou otázku. Zatímco Meta AI může poskytovat zjednodušené odpovědi, Claude dokáže pečlivě prozkoumat více úhlů pohledu, uznat nejistoty a pomoci vám získat komplexnější pochopení daného tématu. To je obzvláště cenné pro akademiky, spisovatele a profesionály, kteří se zabývají nuancemi daného tématu.
Impozantní kontextové okno Claude s 100 000 tokeny (v Claude 2 a vyšších verzích) mění způsob, jakým můžete s AI komunikovat. Můžete nahrát celou výzkumnou práci, obchodní smlouvu nebo dokumentaci k produktu a klást konkrétní otázky týkající se detailů ukrytých hluboko v textu.
Nejlepší funkce Claude
- Zpracujte až 100 000 tokenů (přibližně 75 000 slov) v jedné konverzaci.
- Minimalizujte škodlivé výstupy a zaujatost díky přístupu Constitutional AI.
- Získejte přístup k agentickým funkcím AI, abyste mohli autonomně provádět úkoly, jako je vyhledávání na webu a spouštění aplikací prostřednictvím jeho API.
Omezení Claude
- Omezenější možnosti kódování ve srovnání s některými alternativami
- Žádné možnosti generování obrázků
- Příležitostně příliš opatrné ve svých odpovědích, aby se vyhnulo potenciálním problémům
Ceny Claude
- Zdarma
- Výhoda: 20 $/měsíc
- Max: 100 $/měsíc
- Tým: 30 $/uživatel/měsíc
- Podniky: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Claude
- G2: 4,3/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
📚 Přečtěte si také: Claude vs. ChatGPT: Který je lepší pro programování?
4. Jasper (nejlepší pro marketing a tvorbu obsahu založenou na umělé inteligenci)
Když váš marketingový tým potřebuje konzistentně produkovat vysoce kvalitní obsah, který skutečně přináší konverze, Jasper nastupuje tam, kde Meta AI selhává. Tento specializovaný AI asistent pro psaní je vytvořen speciálně pro marketéry, kteří potřebují udržovat hlas značky napříč více kanály.
Na rozdíl od generického generování obsahu Meta AI je Jasper vybaven šablonami navrženými pro konkrétní formáty obsahu – od e-mailových sekvencí a reklamních textů až po blogové příspěvky a popisky na sociálních médiích. A třešnička na dortu? Když jej propojíte se svými značkovými aktivy a SEO nástroji, získáte obsah, který je nejen kreativní, ale také strategicky optimalizovaný pro vyhledávání.
Nejlepší funkce Jasper
- Získejte přístup k integrovaným funkcím SEO díky integraci Surfer SEO pro obsah, který se umisťuje na předních pozicích.
- Definujte a udržujte konzistentní hlas značky ve všech produkovaných obsazích.
- Získejte více než 50 šablon pro konkrétní typy obsahu, od dlouhých článků po reklamy na sociálních sítích.
- Využijte funkce pro spolupráci týmu k plynulému schvalování obsahu
Omezení Jasperu
- Pro uživatele, kteří s tvorbou obsahu pomocí AI teprve začínají, může být učební křivka poměrně strmá.
- Vyšší cena ve srovnání s univerzálními AI asistenty
- Příležitostné opakování v delších obsazích, které vyžaduje lidskou úpravu
Ceny Jasper
- Tvůrce: 49 $/měsíc
- Výhody: 69 $/měsíc
- Podnikání: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jasper
- G2: 4,7/5 (více než 1 250 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1840 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Jasperovi?
Uživatel G2 říká:
Jsem zákazníkem již přes rok a už ani nezkouším jiné nástroje, protože žádný se s ním nemůže srovnávat. Výběr správné šablony může vyžadovat trochu pokusů a omylů, ale je velmi užitečné se to naučit.
Jsem zákazníkem již přes rok a už ani nezkouším jiné nástroje, protože žádný se s ním nemůže srovnávat. Výběr správné šablony může vyžadovat trochu pokusů a omylů, ale je velmi užitečné se to naučit.
📚 Přečtěte si také: Jasper AI vám pomůže zlepšit vaše psaní a kreativitu
5. Perplexity AI (nejlepší pro vyhledávání informací a výzkum v reálném čase)
Pokud jste se někdy ptali Meta AI na nedávné události a dostali jste zastaralé informace, Perplexity AI nabízí osvěžující změnu. Tato AI zaměřená na výzkum kombinuje konverzační rozhraní, na které jste zvyklí, ale přidává něco zásadního: možnosti vyhledávání na webu v reálném čase s řádnými citacemi.
Představte si, že připravujete prezentaci analýzy trhu, kterou máte zítra odevzdat. Místo ručního vyhledávání nejnovějších statistik a trendů v oboru se můžete zeptat Perplexity: „Jaké jsou nejnovější trendy v investicích do obnovitelných zdrojů energie pro tento rok?“ Okamžitě vám poskytne aktuální informace, včetně zdrojů, které můžete ověřit a citovat – něco, co Meta AI s pevně daným omezením znalostí jednoduše nedokáže.
Nejlepší funkce Perplexity AI
- Získejte přesné a ověřené informace z celého internetu v reálném čase.
- Získejte citované zdroje pro každou informaci, což usnadňuje křížovou kontrolu dat a další prozkoumání zdrojů.
- Zpracovávejte text, obrázky a soubory PDF pro komplexní výzkum
- Vytvářejte kontext pro komplexní výzkumné projekty se spolehlivou pamětí konverzací
Omezení Perplexity AI
- Výsledky vyhledávání mohou někdy zastínit jádro odpovědi, kterou hledáte.
- Bezplatná verze má omezený počet denních dotazů a omezené funkce.
- Ve srovnání s jinými alternativami je méně efektivní pro tvorbu kreativního obsahu.
Ceny Perplexity AI
- Zdarma: Omezený počet dotazů denně
- Pro: 20 $/měsíc
- Tým a podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Perplexity AI
- G2: 4,7/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Perplexity AI?
Uživatel Redditu sdílí:
Pro mě je to úžasný vyhledávací nástroj a myslím, že v budoucnu bude ještě lepší. Velmi rychlý, velmi přesný. Poskytuje komplexní odpověď přesně pro můj kontext.
Pro mě je to úžasný vyhledávací nástroj a myslím, že v budoucnu bude ještě lepší. Velmi rychlý, velmi přesný. Poskytuje komplexní odpověď přesně pro můj kontext.
📚 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy k Perplexity AI
6. Google Gemini (nejlepší pro multimodální funkce a integraci do ekosystému Google)
Používání Google Gemini nabízí něco, čemu se Meta AI ani zdaleka nevyrovná: hladkou integraci s Google Workspace a skutečně působivé multimodální funkce.
Řekněme, že plánujete aktualizaci designu produktu. Můžete Gemini ukázat obrázky vašeho aktuálního produktu, náčrtky vašich nápadů a textové popisy najednou – a ono pochopí vztahy mezi všemi těmito prvky. Zkuste se zeptat: „Jaké vylepšení bychom mohli v tomto designu provést na základě aktuálních trendů?“, zatímco sdílíte obrázky i výzkum konkurence. Gemini vše zpracuje dohromady a poskytne vám kontextové informace.
Pro firmy, které již používají aplikace Google, je integrace obzvláště účinná. Gemini může pomoci s psaním e-mailů v Gmailu, vytvářením prezentací v Slides, analýzou dat v Sheets a dokonce i s kódováním v Colab.
Nejlepší funkce Google Gemini
- Využijte pokročilé multimodální uvažování, které rozumí textu, obrázkům a kódu současně.
- Získejte přístup k rozsáhlému znalostnímu grafu Google a získejte přesné a aktuální informace.
- Vytvářejte záběry pro videa na YouTube z textových podnětů nebo animujte statické obrázky pomocí funkcí jako Veo 2.
Omezení Google Gemini
- Některé podnikové funkce jsou stále ve vývoji.
- Vyžaduje přístup k účtu Google, což nemusí vyhovovat všem bezpečnostním zásadám organizace.
Ceny Google Gemini
- Gemini Free: Základní funkce zdarma
- Gemini Advanced: 19,99 $/měsíc (součástí Google One AI Premium)
- Podniky: Individuální ceny prostřednictvím Google Workspace
Hodnocení a recenze Google Gemini
- G2: 4,4/5 (více než 160 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
📚 Přečtěte si také: Google Gemini vs. ChatGPT
7. Microsoft Copilot (nejlepší pro produktivitu podniků a integraci do ekosystému Microsoft)
Copilot je hluboce integrován do sady Microsoft 365 a přináší kontextovou inteligenci do nástrojů, které váš tým již každý den používá.
Představte si následující situaci: připravujete se na prezentaci pro klienta, která se koná zítra. Místo přepínání mezi aplikacemi můžete požádat Copilot, aby „shrnul všechny nedávné e-maily od klienta X, připravil návrh prezentace na základě našich posledních tří aktualizací projektu a vytvořil program schůzky“, a to vše při přístupu k vašim aktuálním datům v ekosystému Microsoft. Pro týmy, které pracují na více projektech najednou, může Copilot analyzovat váš kalendář Outlook a navrhnout, jak upřednostnit úkoly na základě blížících se termínů a harmonogramů schůzek.
Na rozdíl od alternativ zaměřených spíše na spotřebitele je Copilot vytvořen podle bezpečnostních standardů Microsoftu pro podniky, což zajišťuje, že data a pokyny vaší společnosti zůstanou soukromé a v souladu s organizačními zásadami.
Nejlepší funkce Microsoft Copilot
- Vytvářejte kontextový obsah přímo v aplikacích Word, PowerPoint, Excel a Outlook na základě dat vaší organizace.
- Zefektivněte produktivitu schůzek automatickým generováním poznámek, úkolů a následných kroků.
- Odpovídejte na otázky týkající se dokumentů, prezentací a tabulek vaší společnosti pomocí přístupu k prostředí Microsoft, který splňuje bezpečnostní požadavky.
Omezení Microsoft Copilot
- Pro plnou funkčnost je vyžadováno předplatné Microsoft 365.
- Výkon závisí na tom, jak dobře má vaše organizace strukturované prostředí Microsoft.
- Omezené možnosti přizpůsobení ve srovnání s open-source alternativami
Ceny Microsoft Copilot
- 30 $/uživatel/měsíc (vyžaduje předplatné Microsoft 365)
Hodnocení a recenze Microsoft Copilot
- G2: 4,3/5 (70+ recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. Hugging Face (nejlepší pro přizpůsobitelný vývoj a nasazení open-source AI)
Otevřený přístup společnosti Hugging Face, který je založen na komunitě, poskytuje zcela odlišný zážitek než uzavřený, univerzální přístup Meta AI. Tato open-source platforma slouží jako komunitní centrum i jako sada nástrojů pro vytváření, trénování a nasazování vlastních modelů AI přizpůsobených vašim konkrétním požadavkům.
Pro technické týmy, které potřebují AI řešení pro specifické úkoly v daném odvětví, je Hugging Face transformativní. Představte si, že vaše zdravotnická společnost potřebuje AI asistenta, který rozumí lékařské terminologii – můžete buď najít předem vycvičený model z tisíců open-source možností, nebo si jeden specificky vyladit podle svých potřeb. Vývojové týmy mohou spolupracovat přímo na platformě a testovat různé modely před jejich integrací do produkčních aplikací.
Nejlepší funkce Hugging Face
- Získejte přístup k tisícům předem vycvičených modelů pro různé úkoly AI, od generování textu po rozpoznávání obrázků.
- Vytvářejte a předvádějte ukázky AI bez nutnosti rozsáhlého nastavování infrastruktury
- Využijte síť výzkumníků a odborníků v oblasti umělé inteligence, kteří sdílejí kód, modely a řešení, když se zaseknete při implementaci.
Omezení Hugging Face
- Vyžaduje technické znalosti, aby bylo možné plně využít možnosti platformy.
- Bezplatná verze má výpočetní omezení pro trénování vlastních modelů.
Ceny Hugging Face
- HF Hub: zdarma
- Pro účet: 9 $/uživatel/měsíc
- Enterprise Hub: Ceny začínají na 20 $ za uživatele a měsíc.
Hodnocení a recenze Hugging Face
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Hugging Face?
Uživatel Redditu sdílí:
Právě jsem se naučil používat huggingface a jeho specializované koncové body. Myslím, že je to docela nákladově efektivní, protože platíte pouze za dobu používání, což znamená, že můžete rychle spustit veškerou svou práci na výkonných grafických procesorech a pak už nemusíte platit, což šetří můj chudý notebook před přetížením.
Právě jsem se naučil používat huggingface a jeho specializované koncové body. Myslím, že je to docela nákladově efektivní, protože platíte pouze za dobu používání, což znamená, že můžete rychle spustit veškerou svou práci na výkonných grafických procesorech a pak už nemusíte platit, což šetří můj chudý notebook před přetížením.
9. DALL·E 3 (nejlepší pro generování vysoce kvalitních obrázků pomocí AI)
DALL·E 3, vytvořený společností OpenAI, vyniká v generování originálních vizuálů, od fotorealistických renderů až po abstraktní umělecké koncepty.
Nejnovější verze nabízí působivou kontrolu nad stylem a kompozicí obrázků a dokonce i možnost rozšířit stávající obrázky za jejich původní hranice.
Co činí DALL·E 3 obzvláště cenným, je jeho schopnost generovat obrázky, které respektují pokyny značky. Marketingoví profesionálové mohou vytvářet konzistentní vizuály napříč kampaněmi, aniž by museli vynakládat náklady na vlastní fotografie nebo ilustrace pro každý prvek.
3 nejlepší funkce DALL·E
- Vytvářejte fotorealistické obrázky z podrobných textových popisů s pozoruhodnou přesností.
- Upravujte generované obrázky, abyste změnili stávající obrázky nebo rozšířili jejich hranice.
- Experimentujte s různými uměleckými styly a napodobujte konkrétní estetické přístupy.
Omezení DALL·E 3
- Omezené možnosti úprav ve srovnání s profesionálním designovým softwarem
- Z důvodu bezpečnostních omezení nelze generovat určité typy obsahu.
- Výstupy vyšší kvality vyžadují nákup kreditů nad rámec bezplatného přídělu.
Ceny DALL·E 3
- DALL·E 3 (OpenAI): K dispozici prostřednictvím ChatGPT Plus (20 $/měsíc) s omezeným počtem bezplatných generací.
- DALL·E 3 API: Platba podle skutečného využití od přibližně 0,08 $ za obrázek
- Enterprise: Individuální ceny pro velké objemy
Hodnocení a recenze DALL·E 3
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
📚 Přečtěte si také: Alternativy a konkurenti DALL-E (bezplatné i placené)
10. YouChat (nejlepší pro konverzace s umělou inteligencí založené na vyhledávání s aktuálními informacemi)
Chcete kombinovat konverzační AI s vyhledáváním na webu v reálném čase? YouChat vám s tím pomůže.
Když se YouChat zeptáte na „nejnovější předpisy týkající se umělé inteligence v Evropě“, nehádá, ale prohledá web a ukáže vám přesně, kde našel informace. Tento přístup, který upřednostňuje vyhledávání, odlišuje YouChat od omezení trénovacích dat Meta AI, díky čemuž je ideální pro výzkumníky, studenty a profesionály, kteří potřebují důvěryhodné a aktuální informace.
Nejlepší funkce YouChat
- Podívejte se, jak aktuální jsou informace, díky časovým značkám vedle výsledků vyhledávání.
- Plynule přepínejte mezi specializovanými režimy: v jedné chvíli požádejte o analýzu kódu a v další o výzkum francouzské revoluce pro seminární práci z historie.
- Uložte si celý průběh svého výzkumu pomocí sdílených odkazů na konverzace, které mohou kolegové použít jako reference.
- Integrujte s YouCode a YouWrite a získejte kompletní pracovní postup od výzkumu po implementaci.
- Ovládejte, ze kterých aplikací a webových stránek YouChat čerpá, hodnotte zdroje podle spolehlivosti a filtrujte výsledky podle aktuálnosti nebo regionu.
Omezení YouChat
- Někdy vyhledává i nepřímo související výsledky, které vyžadují další filtrování.
Ceny YouChat
- Zdarma: Základní otázky a odpovědi
- Pro: 20 $/měsíc
- Tým: 30 $/měsíc
- Podniky: Ceny na míru
Hodnocení a recenze YouChat
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o YouChat?
AI Chat Search poskytuje stručné informace a nejnovější webové stránky s kvalitními výstupy na rozdíl od konkurence. Používám jej jako spolehlivý vyhledávač pro konkrétní témata...
AI Chat Search poskytuje stručné informace a nejnovější webové stránky s kvalitními výstupy na rozdíl od konkurence. Používám jej jako spolehlivý vyhledávač pro konkrétní témata...
11. Otter AI (nejlepší pro přepis schůzek a analýzu konverzací pomocí umělé inteligence)
Už jste někdy byli na důležité schůzce s klientem, kde se diskutovalo o požadavcích projektu, a někdo řekl něco geniálního, ale vy jste byli příliš zaneprázdněni psaním poznámek, abyste to mohli plně zpracovat? Otter AI řeší tento častý problém na pracovišti tím, že automaticky přepisuje a shrnuje vaše konverzace v reálném čase.
Vzpomínáte si na ten obchodní hovor, kdy klient zmínil svůj rozpočet? Otter ho nejen přepíše, ale také zvýrazní klíčové údaje a přidá je do vašeho shrnutí. Pořádáte hybridní schůzku se třemi lidmi v konferenční místnosti a dvěma na dálku? Otter identifikuje, kdo co řekl, zachytí snímky sdílené na obrazovce a vše uspořádá do snadno prohledávatelného formátu.
Nejlepší funkce Otter AI
- Proměňte 60minutovou poradu svého týmu na přehledné shrnutí s automaticky extrahovanými úkoly, rozhodnutími a otázkami.
- Umožněte účastníkům schůzky zvýraznit důležité momenty a přidávat komentáře v reálném čase, podobně jako v případě společných dokumentů Google Docs pro konverzace.
- Naučte jej rozpoznávat odborné výrazy z vašeho oboru, jako jsou „EBITDA“ nebo „API endpoint“, pomocí tréninku vlastního slovníku.
- Po připojení k vašemu kalendáři se automaticky připojí k vašim hovorům v Zoom, Teams nebo Google Meet.
- Vytvořte prohledávatelnou znalostní databázi, ve které najdete konkrétní diskusi o dané funkci z před třemi týdny během několika sekund.
Omezení Otter AI
- Potíže s udržováním přesnosti v hlučných kavárnách nebo když více členů týmu mluví najednou
- Při úpravách dlouhých přepisů z celodenních workshopů může být pomalý.
Ceny Otter AI
- Zdarma
- Pro: 16,99 $/měsíc/uživatel
- Podnikání: 30 $/měsíc/uživatel
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Otter AI
- G2: 4,3/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (90+ recenzí)
12. Replit (nejlepší pro spolupráci při programování a vývoj v reálném čase)
Představte si, že máte partnera pro kódování, který zná celý váš projekt do detailu a dokáže dokončit vaše funkce ještě předtím, než je stačíte dopsat. To je Replit AI. Zatímco Meta AI vám může pomoci s izolovanými úryvky kódu, Replit AI je přímo součástí vašeho vývojového prostředí a rozumí kontextu vašeho projektu.
Ať už jste student, který pracuje na svém prvním projektu v jazyce Python, nebo tým vývojářů spolupracujících na komplexní webové aplikaci, Replit AI zrychlí váš pracovní postup při programování a zároveň vás naučí lepší postupy.
Nejlepší funkce Replit
- Nechte jej sledovat, jak programujete, a navrhovat dokončení složitého dotazu do databáze nebo logiky funkce pomocí Ghost Pair Programming.
- Proměňte tajemný starý kód v srozumitelné vysvětlení v angličtině
- Nasazujte své aplikace okamžitě jedním kliknutím, protože Replit se postará o veškerou konfiguraci hostingu v pozadí.
- Umožněte celému svému týmu společně programovat v reálném čase díky simultánní editaci a asistenci AI pro všechny.
- Převádějte své skripty Pythonu do JavaScriptu (nebo do některého z více než 50 jazyků) při zachování stejné funkčnosti.
Omezení Replit
- Může docházet ke zpomalení při práci s funkcemi AI náročnými na zdroje na větších kódových základnách.
- Omezení bezplatného výpočetního výkonu se projeví při vytváření čehokoli, co přesahuje rámec jednoduchých aplikací.
Ceny Replit
- Starter: zdarma
- Core: 35 $/měsíc
- Týmy: 40 $/uživatel/měsíc
- Podniky: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Replit
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
13. Notion AI (nejlepší pro kontextovou pomoc s dokumenty a inteligenci pracovního prostoru)
Už jste někdy zírali na prázdnou stránku Notion a přemýšleli, jak začít psát důležitou nabídku pro klienta? Notion AI je jako mít partnera pro psaní, který přečetl všechny dokumenty ve vašem pracovním prostoru.
Na rozdíl od odpojené zkušenosti Meta AI funguje Notion AI přímo tam, kde váš tým již spolupracuje. Zahajujete novou marketingovou kampaň? Notion AI může načíst relevantní informace z vašich minulých kampaní, začlenit hlas vaší značky z existujících materiálů a vygenerovat první návrh, který skutečně zní, jako by ho napsal váš tým.
Když se vaše čtvrtletní plánovací schůzka protáhne, jednoduše požádejte Notion AI, aby přeměnila chaotické poznámky z diskuse na organizovaný projektový plán s časovým harmonogramem a odpovědností – a to vše při zachování kontextu cílů a zdrojů vaší společnosti.
Nejlepší funkce Notion AI
- Proměňte své roztříštěné poznámky z brainstormingu během několika sekund v souvislý, strukturovaný dokument.
- Vytvářejte vlastní shrnutí dlouhých zpráv
- Získejte konkrétní další kroky z poznámek z týmových schůzek a uspořádejte je do přiřaditelných úkolů.
- Upravte svůj návrh e-mailu z „pasivně agresivního“ na „diplomaticky rozhodný“ pomocí transformace tónu.
- Okamžitě překládejte dokumentaci k vašim produktům do jazyků, které váš mezinárodní tým potřebuje, a zachovejte přitom technickou přesnost.
Omezení Notion AI
- Funguje nejlépe, pokud již máte dobře organizované stránky Notion, ze kterých se může učit.
- Občas přehlédne nuance v terminologii specifické pro danou společnost, která se ve vašem pracovním prostředí často nevyskytuje.
Ceny Notion AI
- Přidejte k libovolnému plánu Notion za 10 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Notion AI?
Jako každý nástroj AI má i tento své přirozené omezení, ale v kontextu toho, jak jej používám, dokonale splňuje mé potřeby.
Jako každý nástroj AI má i tento své přirozené omezení, ale v kontextu toho, jak jej používám, dokonale splňuje mé potřeby.
Jste připraveni nahradit Meta AI? Zde je důvod, proč by ClickUp měl být vaší první volbou.
Pokud jste dočetli až sem, jedna věc je jasná: na trhu není nedostatek schopných AI nástrojů. Ať už se věnujete výzkumu s Perplexity, vytváříte kampaně pro značku v Jasperu nebo analyzujete pracovní postupy týmu s Claudem – pro každou oblast existuje vhodný nástroj.
Pokud však chcete aplikace spíše zjednodušit než hromadit, ClickUp je pro vás tou nejlepší volbou.
Proč? Na rozdíl od ChatGPT nebo Meta AI nabízí platforma ClickUp vše pod jednou střechou. Získáte psaní vylepšené umělou inteligencí, automatizaci úkolů, tvorbu dokumentů a spolupráci v reálném čase založenou na umělé inteligenci, a to vše na jedné platformě, která se přizpůsobí vašemu týmu. Na rozdíl od Meta AI je ClickUp speciálně navržen pro práci – s funkcemi umělé inteligence, které vylepšují vaše každodenní pracovní postupy, nejen konverzace.
Místo přeskakování mezi aplikacemi nebo čekání na další aktualizaci LLM se můžete zorganizovat, automatizovat rutinní práci a soustředit se na to, co skutečně hýbe světem – a to už od dnešního dne.
👉 Vyzkoušejte bezplatnou verzi ClickUp a zjistěte, jaké to je mít AI, která vám nejen pomáhá, ale skutečně za vás vykonává práci.