20 podnětů Jasper AI pro zlepšení vašeho psaní a kreativity

Věděli jste, že 62 % marketérů již používá AI k brainstormingu nových témat? Dalších 53 % se na ni spoléhá při shrnování obsahu a 44 % ji používá k psaní článků.
Umělá inteligence však není tu proto, aby vám vzala práci. Jde o to, abyste stihli více za kratší dobu!
Jasper je asistent pro psaní založený na umělé inteligenci, který pomáhá s tvorbou obsahu a automatizuje opakující se úkoly. Díky schopnostem nástroje zpracovávat přirozený jazyk mohou marketéři automatizovat opakující se úkoly, optimalizovat obsah pro SEO, vytvářet popisy produktů a generovat vysoce kvalitní texty za zlomek času.
V tomto blogu prozkoumáme 20 podnětů Jasper AI, které vám pomohou zvládnout marketingové úkoly a zefektivnit vaše strategie. 🎯
Porozumění podnětům Jasper AI
Než se pustíme do příkazů Jasper AI, pojďme si vysvětlit, co to vlastně jsou, jak fungují a proč jsou důležité.
Co jsou výzvy Jasper AI?
Jasper AI podněty jsou konkrétní pokyny, příkazy nebo otázky , které zadáváte, aby nástroj Jasper AI generoval nápady a obsah. Tyto podněty můžete přizpůsobit pro různé marketingové materiály, jako jsou e-mailové kampaně, příspěvky na sociálních sítích, reklamní texty a další.
Pamatujte, že AI je tak dobrá, jak dobré jsou vaše pokyny. Čím podrobnější a jasnější je pokyn, tím lepší bude výsledek.
📌 Příklad: Místo toho, abyste Jasperovi zadali dotaz „Jaké jsou výhody dotazů pro marketingové týmy?“, zkuste se zeptat: „Představte si, že jste inženýr dotazů. Proč by podle vašeho odborného názoru měly marketingové týmy používat dotazy?“
🔍 Věděli jste, že... John Phillip Morgan, Dave Rogenmoser a Christopher Hull založili Jasper AI v únoru 2021. Společnost se sídlem v Austinu v Texasu za tři roky vyrostla a nyní obsluhuje více než 70 000 uživatelů po celém světě a generuje tržby přesahující 142,9 milionu dolarů.
Výhody používání AI podnětů v marketingových strategiích
AI podněty mohou výrazně posílit vaše marketingové kampaně. Zde je návod, jak na to:
- Zvýšená efektivita: Automatizují marketingové úkoly, jako je analýza dat a tvorba obsahu, takže se můžete soustředit na strategické úkoly.
- Vylepšená kreativita: AI podněty přinášejí nové kreativní koncepty, které by se pomocí konvenčních prostředků nemusely objevit.
- Rozsáhlá analýza dat: Prompty vedou Jasper k analýze rozsáhlých datových sad, aby odhalil poznatky o chování a preferencích zákazníků pro chytřejší a cílenější strategie.
- Konzistentní sdělení značky: AI výzvy zajistí, že hlas, tón, identita a sdělení vaší značky zůstanou konzistentní napříč všemi marketingovými kanály.
- Vylepšený výkon kampaní: Podporují průběžnou optimalizaci marketingu, takže můžete provádět úpravy v reálném čase na základě metrik výkonu.
Jak vytvořit efektivní podněty pro Jasper AI?
Díky schopnosti přirozeného jazyka reaguje Jasper nejlépe na jasné konverzační podněty, které mu dávají směr. Vytváření podnětů však není úkol, který by šel řešit univerzálně. Klíčem je experimentovat s různými styly a doladit svůj přístup, aby Jasper fungoval co nejlépe.
Tipy pro výzvy Jasper AI
Využití AI je jako kreativní psaní – čím více cvičíte, tím lepší výsledky dosáhnete. Zde je návod, jak na to:
- Uveďte kontext: Pomozte Jasperu pochopit „celkový obraz“. Určete tón, cílové publikum, účel nebo jakékoli klíčové podrobnosti, které považujete za důležité.
- Použijte techniku řetězce myšlenek : Rozložte složité problémy na malé, zvládnutelné kroky. AI může projít celým procesem, místo aby spěchala k odpovědi.
📌Příklad výzvy: Pomozte mi vytvořit plán obsahu sociálních médií pro propagaci chytrých hodinek. Postupujte podle těchto kroků:
- Proveďte průzkum cílové skupiny tohoto produktu a jejích hlavních zájmů na sociálních médiích
- Navrhněte 5 poutavých nápadů na příspěvky na sociálních sítích, které osloví tuto cílovou skupinu.
- Ke každému nápadu na příspěvek přidejte stručný popis obsahu a tónu (např. informativní, vtipný, inspirativní).
- Napište 3 varianty popisků pro sociální sítě pro každý návrh příspěvku, které zdůrazňují jedinečné vlastnosti produktu.
- Přidejte vhodné předpony: Použijte konkrétní předpony, jako například „Jako marketingový expert“ nebo „jako byste mluvili s“, abyste získali osobnější odpovědi.
- Experimentujte s nastavením teploty: Pomocí teploty Jasperu můžete nastavit termostat kreativity. Nastavte nízkou teplotu (např. 0,1) pro bezpečné a předvídatelné odpovědi a vysokou teplotu (např. 0,8) pro neformální nebo kreativní texty.
- Upřednostňujte strukturované podněty: Ve svých podnětech používejte odrážky nebo číslované seznamy.
📌Příklad: Místo otázky „Pověz mi něco o strategiích obsahového marketingu“ řekněte:
1. Uveďte 5 nejlepších strategií obsahového marketingu.
2. Každý z nich stručně vysvětlete.
3. Pokud je to možné, přidejte příklady.
- Zkuste hraní rolí: Požádejte Jasper, aby napodobil vaši cílovou skupinu. Představte si například, že jste technický ředitel a píšete tento e-mail.
- Přidejte emocionální kontext: Využijte emocionální podněty a přesvědčování s Jasper AI.
Emocionální podnět: Pomozte mi navrhnout prezentaci plánu vývoje produktu, která osloví naše vedení. Ujistěte se, že bude vyjadřovat naléhavost a zdůrazní strategický význam každé iniciativy. Tento úkol je velmi důležitý pro mou kariéru.
- Požádejte o více příkladů: Pomocí syntetické bootstrapové techniky můžete nechat AI vygenerovat více příkladů na základě vašich vstupů a požadavků. To pomáhá vytvářet rozmanité scénáře, zejména když jsou data z reálného světa omezená.
💡Příklad: Vžijte se do role fitness trenéra a napište popis produktu pro kompaktní skládací veslařský trenažér pro domácí fitness.
Hlavní funkce:
- Skládací design pro snadné skladování
- Bluetooth připojení pro synchronizaci různých aplikací
- Nastavitelné úrovně obtížnosti pro všechny úrovně dovedností
- Ergonomické sezení a stylový, moderní design
Tón: Motivační, konverzační, informativní, profesionální a zaměřený na posílení postavení zákazníka
Teplota: Nastavte na 0,8, abyste umožnili kreativní a energické psaní
Nabídněte 3 varianty s pocitem lehkosti a vzrušení.
Nejlepší výzvy Jasper AI pro různé případy použití
Od tvorby obsahu po marketingové strategie, pojďme prozkoumat nejlepší Jasper AI podněty, které vám ušetří čas, podpoří kreativitu a přinesou působivé výsledky. 👀
1. Psaní blogů a tvorba obsahu
Psaní dlouhých i krátkých textů, úpravy obsahu na základě zpětné vazby od kolegů a čekání na schválení – udržet kalendář obsahu plný je těžké zvládnout sám.
Zde je několik podnětů pro psaní pomocí AI, které vám pomohou naplnit potřeby jako jednočlenná armáda tvůrců obsahu a vyhnout se vyhoření. 💫
1. Použijte zde rámec problém-řešení. Napište podrobný blogový příspěvek [počet slov] analyzující dopad [konkrétní události/zprávy] na [konkrétní odvětví nebo komunitu]. Začněte klíčovým problémem, následovaným výzvami nebo riziky, které s sebou přináší. Závěr tvořte praktickými řešeními, která mohou odborníci využít, podloženými údaji z [důvěryhodných platforem] a odbornými poznatky s odkazy.
2. Použijte rámec „Co, proč, jak“. Napište komplexní návrh blogového příspěvku o délce [počet slov]. Zahrňte klíčové body z [knihy/článku] a prozkoumejte, jak lze tyto poznatky aplikovat v [odvětví/oboru]. Uveďte příklady z praxe a případové studie, které ukazují, jak tyto koncepty fungují v praxi. Uveďte [počet] kroků, které mohou čtenáři implementovat.
3. Vžijte se do role digitálního marketéra. Vytvořte podrobnou, realizovatelnou strategii pro zajištění kvalitních zpětných odkazů z renomovaných webových stránek v [odvětví]. Použijte rámec AIDA. Cílem je zvýšit autentičnost mé stránky [odkaz na stránku] a zlepšit její pozici ve vyhledávání pro blogový příspěvek zaměřený na [konkrétní téma].
4. Vytvořte dvouminutový scénář pro video na YouTube o [tématu]. Video by mělo začít poutavým úvodem nebo anekdotou, následovat by měl přehled tématu, [počet] praktických tipů a závěr, který diváky povzbudí k odběru.
5. Vezměte [zdrojový obsah] a přetvořte jej do příspěvku na [konkrétní sociální síti] zaměřeného na [konkrétní publikum]. Začněte nejdůležitějším a nejzajímavějším bodem ze zdrojového obsahu, aby okamžitě upoutal pozornost.
Příklady použití AI v content marketingu a tvorbě nápadů:
- Vyhledávání relevantních klíčových slov a trendových témat
- Vytváření podrobných SEO osnov pro autory
- Analýza strategií konkurence a hledání příležitostí
- Provádění průzkumu publika
🧠 Věděli jste, že... Jasper je postaven na frameworku Generative Pre-Trained Transformer (GPT-3) a je trénován na existujících datech z přibližně 10 % internetu. To mu umožňuje generovat souvislý a kontextově relevantní text napříč různými tématy.
2. Copywriting a marketing
Pro marketéry a autory může být vyvážení kreativity a strategie velkou výzvou.
Chcete, aby vaše texty rezonovaly s cílovým publikem, ale nemůžete se ubránit přidávání svého osobitého stylu. Chcete-li ukončit toto věčné dilema a dodržet termíny, použijte podněty Jasper AI.
Stačí zadat strategické rámce nebo podrobnosti o cílové skupině a o zbytek se postará program.
Zde je několik příkladů podnětů pro psaní, se kterými můžete začít:
1. Použití rámce „před-po-most“. Napište text, který představí současnou situaci s [problémem], kterému čelí [zákaznická persona]. Ukažte jim svět po použití našeho [produktu/služby] a jak to zlepšilo jejich situaci. Poté jim poskytněte [most], který jim ukáže, jak se pomocí našeho produktu dostat do tohoto vylepšeného stavu.
2. Napište text pomocí rámce „Exkluzivní-Inkluzivní“. Prezentujte náš [produkt/službu] jako elitní a žádoucí pro [ideálního zákazníka]. Zahrňte témata jako [jedinečná prodejní výhoda], [problémová oblast] a [požadovaná akce].
3. Analyzujte trh pro [produkt/službu]. Identifikujte potenciální segmenty zákazníků na základě demografických údajů, chování a nákupních preferencí. Poskytněte [počet] přizpůsobených strategií, jak efektivně oslovit a zaujmout každý segment, včetně konkrétních kanálů, stylů sdělení a příkladů kampaní, které odpovídají jejich potřebám.
4. Vytvořte text pomocí rámce „Story-Solve-Sell“ (Příběh-Řešení-Prodej), abyste přeměnili potenciální zákazníky na skutečné zákazníky. Vyprávějte poutavý příběh, který osloví [ideálního zákazníka] a souvisí s problémem, který náš [produkt/služba] řeší. Poté ukažte, jak náš produkt tento problém řeší, a vyzvěte čtenáře k akci, abyste ho přesvědčili k nákupu nebo k provedení požadované akce. Zahrňte také proměnné, jako jsou [produkt/služba], [jedinečný prodejní argument] a [požadovaná akce].
5. Napište text pomocí rámce „Očekávání-Překvapení“, abyste vzbudili zájem a podnítili akci ze strany [ideálního zákazníka]. Zahrňte témata jako [jedinečný prodejní argument], [problémová oblast] a [požadovaná akce].
💡Tip pro profesionály: Automatizujte testování obsahu pomocí AI, která provede A/B testy nadpisů, obrázků nebo CTA, a nechte ji analyzovat data, aby určila, které varianty přinášejí nejlepší výsledky.
3. Obsah sociálních médií
Vytváření obsahu pro sociální sítě, který upoutá pozornost a zároveň zůstane věrný hlasu vaší značky, je náročné, zejména s blížícími se termíny. Vaše nápady začínají být repetitivní a je těžké vědět, čím pokračovat dál.
Jako software pro pomoc při psaní generuje Jasper nové nápady na obsah a pomáhá vytvářet příspěvky pro vaši další výjimečnou kampaň na sociálních médiích. Stačí zadat své cíle a specifikace a nechat ho pracovat.
Podívejme se na několik nápadů, které můžete použít:
1. Vytvořte nápady pro sérii příspěvků na Instagramu zaměřených na [cílovou skupinu], zdůrazňujících jedinečné výhody [produktu/služby], včetně [seznamu USP]. Uveďte příklady úspěchů a [počet] praktických tipů přizpůsobených jejich potřebám. Inspirujte se [odkazy] a použijte model AIDA, abyste upoutali pozornost, vzbudili zájem a touhu a podnítili k akci.
2. Napište sérii popisků k příspěvkům a kreativních textů, které využívají sociální důkaz, vyprávění příběhů a přesvědčivý jazyk v [tónu]. Musí demonstrovat hodnotu mého [produktu/služby] a povzbudit [cílovou skupinu] k akci. Můžete také použít humor, anekdoty a obsah, se kterým se mohou ztotožnit, abyste s nimi navázali kontakt.
3. Můžete navrhnout [počet] nápadů na obsah pro [sociální síť] související s [konkrétním tématem/odvětvím], které zaujmou [cílovou skupinu]? Použijte rámec PESO (Paid, Earned, Shared, Owned) jako vodítko pro nápady a u každého z nich uveďte podrobný popis s technikou provedení. Zajistěte, aby nápady zahrnovaly kombinaci vzdělávacího, inspirativního a praktického obsahu.
4. Jaké jsou trendy a účinné hashtagy, které lze použít na [sociální síti] v [měsíci, roce], přizpůsobené výslovně pro [cílovou skupinu]? Zajímá je [odvětví/trend]. Zahrňte kombinaci populárních, specializovaných a značkových hashtagů a u každého uveďte konkrétní počet sledujících. Ujistěte se, že odpovídají [klíčovým slovům souvisejícím s tématem].
5. Můžete mi pomoci vytvořit 30denní komplexní kalendář obsahu pro [sociální síť], který bude v souladu s [hodnotami značky] a bude vyhovovat [cílovému publiku]? K vyvážení obsahu použijte metodu 5-3-2:
- 5 informačních příspěvků
- 3 propagační příspěvky
💡Tip pro profesionály: Použijte ikonu jiskřiček, abyste vylepšili své podněty pro kampaně na sociálních médiích. Jasper vyplní mezery, které jste mohli v původním podnětu přehlédnout.
4. Popisy produktů a e-commerce
Spravujete všechny marketingové vertikály pro internetový obchod prodávající ručně vyráběné kožené zboží. Produkt má vše, co potřebuje, aby vynikl, ale online zapojení nestačí.
Psaní popisů produktů a optimalizace pro SEO zabírá čas, který byste raději věnovali offline marketingu.
Je to však nevyhnutelná práce. Zde je několik podnětů Jasper AI, které vám pomohou vytvořit poutavý obsah pro e-commerce:
1. Potřebuji podrobný popis produktu pro novou řadu [název řady] z kategorie [kategorie produktu]. Zdůrazněte [USP] a strukturovejte jej do formátu háček, vlastnosti, výhody a CTA. Zaměřte se na odlišení produktové řady od konkurence, přidání [faktorů] a přizpůsobení [cílovému publiku].
2. Popište den v životě zákazníka [cílová skupina] používajícího [název produktu] a zdůrazněte jeho vliv na každou fázi jeho života.
3. Napište smyslově bohatý popis [název produktu] od [název značky]. Popište, jak produkt vypadá, jak se dotýká, jak voní nebo jak zní, aniž byste používali typická přídavná jména jako [příklady]. Zaměřte se na to, abyste čtenáře vtáhli do zážitku, místo abyste produkt pouze popisovali.
4. Napište popis produktu a produktové tagy pro [název a popis produktu], které zdůrazní, jak je produkt ideální pro [konkrétní roční období] nebo [scénář, jako svatba, dovolená nebo víkendový výlet]. Vytvořte scénář, který bude jedinečný pro účel produktu.
5. Napište meta popis produktu [název produktu], který se zaměří na řemeslné zpracování a příběh vzniku produktu. Může zahrnovat materiály, řemeslníky nebo proces výroby. Uveďte [podrobnosti].
💡Tip pro profesionály: Naučte svůj AI nástroj odrážet tón a hlas vaší značky tím, že mu poskytnete příklady z minulého obsahu nebo stylového průvodce. Můžete mu také poskytnout nové údaje a zpětnou vazbu, abyste zajistili, že všechny popisy budou v souladu s identitou vaší značky a posílí důvěru zákazníků.
Časté chyby, kterým se při používání Jasper AI Prompts vyvarovat
Používání Jasper AI je vzrušující, ale několik začátečnických chyb vám může přinést méně než ideální výsledky. Tady je několik věcí, kterým byste se měli vyhnout:
- Přetížení informacemi: Pokud zadáte Jasperu příliš mnoho informací najednou, může to vést k záměně a nesouvislým odpovědím. Rozdělte složité úkoly na sérii zaměřených, zvládnutelných podnětů, abyste získali jasnější výstupy.
- Přijímání nedostatečných výstupů: Neuspokojivé nebo podprůměrné výstupy znamenají promarněné příležitosti. Vylepšujte proto své podněty nebo požadujte revize, dokud nedostanete to, co potřebujete.
- Ignorování zaujatosti: Výstupy Jasper AI mohou odrážet zaujatost, jako je vzorkování nebo stereotypizace, kvůli omezením v trénovacích datech. Ignorování tohoto faktu může vést ke zkresleným nebo problematickým výsledkům.
🤝 Přátelské připomenutí: Ačkoli AI vyniká v generování kreativních nápadů a automatizaci úkolů, nemůže nahradit lidský vhled. Používejte ji tedy ke zlepšení svých psacích dovedností.
Omezení používání Jasperu
Ačkoli Jasper odvádí skvělou práci s kvalitními návrhy, není bez nedostatků. Jejich pochopení vám umožní vyladit výstup a zajistit efektivní využití AI pro obsahový marketing.
- Potíže s okrajovými tématy: Jasper často vytváří obecný obsah k specializovaným tématům, takže počítejte s nutností rozsáhlých úprav. Například pokud se zeptáte na marketing založený na účtech pro B2B SaaS ve zdravotnictví, může vám poskytnout obecné tipy namísto podrobností specifických pro dané odvětví.
- Chybí funkce pro správu projektů: Jasper vyniká v tvorbě obsahu, ale postrádá nástroje pro synchronizaci nápadů, sledování úkolů nebo správu pracovních postupů týmu. To nutí marketéry spoléhat se na samostatné platformy.
- Vyžaduje několik kol revizí: Výstup Jasperu považujte za první hrubý návrh. Pokud hledáte něco propracovanějšího, buďte připraveni investovat čas do ověřování faktů a úprav.
- Neumí zpracovat složité formátování: Jasper nestačí na pokročilé formátování, jako jsou tabulky, grafy nebo složité vizuální prvky v obsahu.
Alternativy k Jasperu, které stojí za prozkoumání
Jasper nastavuje vysokou laťku pro psaní pomocí umělé inteligence, ale často produkuje předvídatelný obsah s podobnou strukturou. A u složitých úkolů, jako je koordinace kampaní nebo přizpůsobení obsahu pracovním postupům, vám může zůstat pocit, že byste si přáli víc.
Proč tedy nevyzkoušet i další marketingové nástroje AI ?
Právě v tom vám může pomoci software pro správu marketingových projektů ClickUp *.
Jako aplikace pro vše v práci kombinuje ClickUp projektový management, správu znalostí a chat – to vše s podporou AI, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Můžete je použít k automatizaci rutinních procesů, zlepšení komunikace, získání jedinečných marketingových úhlů pohledu a zrychlení tvorby obsahu – to vše na jedné platformě.
ClickUp Brain, AI asistent pro psaní od ClickUp, pomáhá týmům organizovat nápady, brainstormovat a nastavovat pracovní postupy, aby bylo psaní snazší.
Podívejme se na některé funkce, které stojí za to prozkoumat. 📃
Tvorba obsahu
Ať už potřebujete dlouhý nebo krátký obsah (e-maily, blogové příspěvky, texty pro sociální sítě atd.), ClickUp Brain je vytvoří několika kliknutími. Dokáže dokonce shrnout diskuse a pořizovat poznámky z jednání.
📌Příklad výzvy: Vytvořte měsíční kalendář e-mailového marketingu pro kampaň propagující uvedení našeho nového produktu SaaS na trh.
Kalendář by měl obsahovat 4 týdenní e-maily: jeden s představení produktu, jeden s referencemi zákazníků, jeden se speciální nabídkou a jeden s ukázkou produktu.
Můžete vidět, jak ClickUp Brain zpracovává výzvu a integruje se s ClickUp Docs, aby vytvořil požadovaný obsah. ClickUp Docs funguje jako centralizované úložiště pro ukládání veškerého vašeho obsahu. Všichni členové vašeho týmu mohou spolupracovat a poskytovat zpětnou vazbu v reálném čase.
➡️ Číst více: Jak používat AI k psaní e-mailů
Integrace pracovního postupu
Integrace ClickUp Brain s ClickUp Tasks vám umožňuje automaticky generovat aktualizace, zprávy o stavu a souhrny na základě vašich úkolů a projektů.
ClickUp Brain navíc přináší přidanou hodnotu jako alternativa k Jasper AI tím, že automatizuje vytváření úkolů na základě vašich potřeb a konverzací.
Pokud například vysvětlíte podrobnosti nového tématu blogového příspěvku, může díky vestavěným automatizačním funkcím, které dokážou zpracovat automatizační příkazy v přirozeném jazyce, vygenerovat a přiřadit úkol autorovi obsahu.
💡Tip pro profesionály: Pokud máte potíže s přeformulováním nevhodných vět nebo potřebujete doladit stávající obsah, ClickUp Brain vám může pomoci. Vylepšuje plynulost, strukturu a čitelnost vět a nabízí návrhy, jak zpřísnit vaše sdělení nebo zlepšit výběr slov.
Sledování kampaní a vyhledávání znalostí
Na rozdíl od Jasper AI, který generuje hlavně nápady, ClickUp Brain funguje jako marketingová znalostní báze, která propojuje podrobnosti kampaní, soubory týmu a analytické údaje pro okamžitý přístup. Díky této multifunkčnosti je jednou z nejsilnějších alternativ Jasper AI.
Potřebujete zkontrolovat výkonnost své poslední kampaně? Zeptejte se Brain, „Jaká je míra prokliku poslední e-mailové kampaně?“, a získejte okamžité informace.
Týmová spolupráce
Chcete vytvořit plynulý pracovní postup pro vaše týmy zabývající se obsahem? ClickUp Brain + ClickUp Chat je vaší odpovědí. ClickUp Brain vám umožňuje organizovat a ukládat všechny vaše nápady, poznámky a zdroje na jednom místě, což usnadňuje sledování a rozvíjení konceptů obsahu.
Zároveň ClickUp Chat centralizuje komunikaci, takže členové týmu mohou rychle sdílet zpětnou vazbu, diskutovat o změnách nebo klást otázky, aniž by museli přecházet mezi různými platformami. Tato kombinace nejen zefektivňuje spolupráci, ale také zajišťuje, že vše zůstává propojeno, což týmům usnadňuje udržet si společnou vizi a rychle vytvářet vysoce kvalitní obsah.
Předem připravené šablony
Aby vám ClickUp usnadnil práci, nabízí rozsáhlou knihovnu šablon AI promptů zaměřených na marketing. Není třeba vymýšlet prompty nebo začínat od nuly.
Například šablony strategií obsahového marketingu jsou ideální pro marketingové týmy, které mají málo času a mnoho povinností.
Proměňte AI podněty v úspěšné projekty s ClickUp
Jasper AI vám umožňuje vytvářet různé typy obsahu a brainstormovat kreativní nápady. Ale to je vše. Neobsahuje žádné integrované nástroje pro správu projektů, které by vám pomohly centralizovat vaše strategie obsahového marketingu.
Pokud hledáte nástroj pro správu projektů s integrovanými funkcemi umělé inteligence, ClickUp je tou nejlepší volbou.
ClickUp je univerzální platforma pro řízení projektů, která zefektivňuje vaše pracovní postupy pomocí robustních nástrojů pro správu úkolů, sledování postupu projektů a koordinaci úsilí napříč týmy.
ClickUp Brain je cenný zdroj v rámci pracovního prostoru ClickUp, který zlepšuje správu úkolů, tvorbu obsahu a spolupráci týmu. Jde nad rámec základní pomoci při psaní tím, že hladce integruje AI do vašich každodenních pracovních postupů, díky čemuž je i ty nejsložitější projekty snazší spravovat a realizovat.
