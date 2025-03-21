Milanote vs. Notion: Který nástroj pro zvýšení produktivity je pro vás ten pravý?

Vyrůstali jste při sledování filmů o umělcích, kteří se skláněli nad svým stolem v tlumeně osvětlené místnosti, zuřivě čmáraly do zápisníku, aby pak stránku frustrovaně zmačkali a hodili do přeplněného koše.
Ačkoli to může znít dramaticky, ve skutečnosti se tvůrcům obsahu, projektovým manažerům a designérům bez organizovaného pracovního prostoru nedaří o nic lépe.
Právě zde přicházejí na řadu nástroje pro zvýšení produktivity, jako jsou Milanote a Notion. Jejich vizuální pracovní prostory a funkce pro spolupráci v reálném čase intuitivně integrují úkoly, poznámky a projekty do centralizovaného znalostního centra, které pomáhá zlepšit celkovou produktivitu.
Ale který z Milanote a Notion je pro váš pracovní postup lepší volbou? V tomto článku zhodnotíme a porovnáme jejich funkce a ceny.
⏰ 60sekundové shrnutí
Prozkoumejte silné a slabé stránky Milanote a Notion a zjistěte, jak ClickUp překlenuje mezery v obou nástrojích:
- Kreativní pracovníci a profesionálové potřebují pracovní prostor, který udržuje nápady, projekty a poznámky organizované.
- Milanote vyniká pro vizuální myslitele díky volnému brainstormingu, moodboardům a organizaci pomocí drag-and-drop.
- Notion je výkonný nástroj pro strukturované pracovní postupy, který nabízí databáze, nástroje pro psaní s využitím umělé inteligence a hlubokou integraci.
- Oba nástroje mají své nedostatky – Milanote postrádá hlubokou integraci, zatímco Notion vyžaduje manuální úsilí, aby propojil nápady s realizací.
- ClickUp kombinuje to nejlepší z obou světů tím, že integruje tabule, myšlenkové mapy, dokumenty a automatizaci založenou na umělé inteligenci do jedné platformy.
- ClickUp Brain zvyšuje produktivitu automatizací opakujících se úkolů, shrnováním aktualizací a poskytováním poznatků založených na AI, čímž snižuje manuální práci.
Co je Milanote?
Milanote se stal naším digitálním způsobem, jak hledat inspiraci, sledovat procesy a hodnotit práci.
Takto popisuje Milanote Jeremy Perez-Cruz, manažer brand designu ve společnosti Uber, a my se nyní pokusíme tento komentář rozebrat.
Milanote nabízí vizuální pracovní prostor, který umožňuje 360stupňový pohled na projekty. Své nápady můžete vylepšit přidáním odkazů, vzorků a kreativních prvků na jedno plátno. Získáte tak přehled o spolupráci, který vám pomůže odhalit nedostatky, než se stanou nevratnými.
Funkčně je Milanote aplikace pro pořizování poznámek určená pro brainstorming, plánování a realizaci projektů. Systém drag-and-drop v Milanote vám umožňuje uspořádat vše – od seznamů úkolů a termínů po mediální soubory a odkazy na výzkum – aniž byste museli přerušit svůj pracovní tok.
Ať už jste designér, spisovatel, filmař, fotograf, podnikatel nebo vizuální myslitel, jedná se o výkonný software pro vizuální spolupráci, který se přizpůsobí vašim konkrétním potřebám.
💡 Tip pro profesionály: Desky Milanote můžete vnořovat do sebe a kategorizovat vše od práce pro klienty až po osobní projekty způsobem, který dává smysl vám a vašemu týmu.
Funkce Milanote
Uživatelé Milanote často zdůrazňují jednu věc: Je to jednoduchý nástroj s mimořádnými funkcemi. Tady je vysvětlení, co tím myslí.
1. Vizuální tabule pro oživení nápadů
Představte si tabule Milanote jako kombinaci Pinterestu, bílé tabule a skicáře umělce. Můžete přetahovat poznámky, obrázky, odkazy, skici a mediální soubory do plně přizpůsobitelného rozvržení.
Ať už vytváříte moodboard, mapujete myšlenkové mapy nebo plánujete projekt, flexibilita těchto tabulek vám umožňuje strukturovat nápady podle svých představ, nikoli podle toho, jak vám to vnucují některé rigidní administrativní nástroje.
📖 Přečtěte si také: Úžasné příklady myšlenkových map
2. Intuitivní pořizování poznámek pro vizuální myslitele
Pokud vás standardní aplikace pro pořizování poznámek nudí, Milanote je pro vás jako závan čerstvého vzduchu.
Místo nudného lineárního textového editoru vám Milanote umožňuje psát poznámky volně a propojovat je šipkami, barvami a vizuálními prvky. To jsou nejlepší podmínky pro vizuální brainstorming.
3. Snadná týmová spolupráce
Milanote nabízí spolupráci v reálném čase, díky čemuž je sdílení tabulek, zanechávání zpětné vazby a sledování pokroku snadné.
Potřebujete názor svého týmu? Stačí přidat komentář k nápadu a všichni budou v obraze.
4. Správa úkolů pomocí drag-and-drop
Milanote slouží také jako nástroj pro správu úkolů. Díky jednoduchým seznamům úkolů, sledování historie verzí a organizaci pracovního postupu můžete přejít od brainstormingu k realizaci, aniž byste museli přepínat mezi jinými aplikacemi.
5. Inspirace na dosah ruky
Kreativní mysl neustále zkoumá a propojuje zdánlivě nesouvisející nápady, ale sledovat obrázky, videa na YouTube, články a inspiraci pro design může být noční můra. Web Clipper od Milanote vám umožňuje zachytit cokoli z internetu a uložit to přímo do vašich tabulek, takže už nikdy neztratíte ten velký nápad.
Ceny Milanote
- Zdarma
- Cena za osobu: 9,99 $/měsíc
- Týmový plán: 49 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Psst... pokud vám Milanote úplně nevyhovuje, nezoufejte – existuje spousta alternativ k Milanote, které nabízejí výkonné funkce pro organizaci kreativních projektů. Podívejte se na ně v tomto blogovém příspěvku!
📮 ClickUp Insight: Vaši zaměstnanci se perou o informace.
Průměrný znalostní pracovník se při plnění svých úkolů spoléhá na vstupy od šesti různých lidí. To znamená šest denních kontaktních bodů jen za účelem shromáždění kontextu, sladění priorit a posunu projektů vpřed. Jaká je výzva? Nekonečné následné kontroly, záměny verzí a mezery ve viditelnosti, které vše zpomalují.
Funkce Connected Search a AI Knowledge Management od ClickUp tento problém řeší centralizací informací a zajištěním okamžitého přístupu k správnému kontextu – bez nutnosti hledání.
Co je Notion?
Notion je v podstatě aplikace pro pořizování poznámek, ale nabízí také komplexní pracovní prostor, který vám umožní propojovat nápady, organizovat kreativní zdroje a vytvářet systém správy úkolů, který vám bude vyhovovat.
Ať už potřebujete CRM, software pro správu projektů nebo osobní deník, Notion se přizpůsobí vašim konkrétním potřebám. A díky Notion AI vám aplikace dokonce pomůže psát, brainstormovat a strukturovat obsah – v podstatě je to další mozek pro případ, že ten váš je přetížený přílišným množstvím otevřených záložek.
💡 Tip pro profesionály: Notion je skvělý pro poznámky, ale pokud jde o více projektů, je třeba zvážit mnoho faktorů – tento průvodce Notion pro řízení projektů rozebírá jeho silné stránky, omezení a chytřejší alternativy.
Funkce Notion
Notion se přizpůsobí vašemu pracovnímu postupu, ne naopak. Zde je stručný přehled toho, jak vám mohou funkce Notion pomoci:
1. Blokový systém pro maximální přizpůsobení
Zapomeňte na rigidní šablony – Notion nabízí blokový systém, ve kterém je vše modulární.
Chcete mít seznam úkolů vedle znalostního centra? Hotovo. Potřebujete Kanban tabule, databáze a vložená videa z YouTube v jednom zobrazení? Snadné.
Notion vám umožňuje vytvořit si pracovní prostor přesně podle vašich potřeb, což je ideální pro řízení týmů, správu pracovních postupů, tvorbu obsahu a dokonce i osobní organizaci.
2. Výkonný nástroj pro řízení projektů
Notion není určený jen pro poznámky – slouží také jako nástroj pro správu projektů s funkcemi, jako jsou Kanban tabule, časové osy a kalendářové zobrazení. Použijte jej k přidělování úkolů, stanovování termínů a sledování pokroku – vše na jednom místě.
3. Spolupráce, která skutečně funguje
Aktualizace týmu jsou součástí stejného ekosystému v Notion, protože platforma umožňuje spolupráci v reálném čase. Členové týmu mohou upravovat, komentovat a sledovat změny ve sdílených úkolech, dokumentech a wiki, aniž by se topili v nekonečných zprávách Slacku.
4. Notion AI pro inteligentní automatizaci
Notion AI píše shrnutí, generuje akční položky a dokonce překládá obsah. Představte si, jaké zvýšení produktivity můžete dosáhnout, když vám AI pomůže zkrátit brainstorming a přípravu návrhů!
5. Integrace a nástroje třetích stran
Notion dobře spolupracuje s ostatními. Od Google Kalendáře po Zapier se propojuje s jinými aplikacemi, aby synchronizoval plány, automatizoval pracovní postupy a zlepšoval produktivitu. Pokud potřebujete univerzální nástroj, který se hladce začlení do vašeho stávajícího pracovního postupu, Notion je pro vás to pravé.
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 10 $ za místo/měsíc
- Podnikání: 15 $ za místo/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
📖 Přečtěte si také: Co je to vlastně projektové řízení pomocí bílé tabule?
Milanote vs. Notion: Porovnání funkcí
Problémem pracovních prostorů je, že kreativci, designéři a projektoví manažeři potřebují nástroj, který myslí stejně jako oni. Hodí se Milanote do vašich každodenních pracovních postupů lépe než Notion? Pojďme to zjistit.
|Funkce
|Milanote
|Notion
|Uživatelské rozhraní
|Volně tvarovatelné plátno s funkcí drag-and-drop pro vizuální organizaci
|Modulární systém založený na blocích pro strukturované pracovní postupy
|Správa úkolů
|Základní seznamy úkolů, jednoduchá organizace pracovního postupu
|Kanbanové tabule, sledování pokroku, automatizace, závislosti
|Spolupráce
|Spolupráce v reálném čase se sdílenými tabulemi a komentáři
|Spolupráce zaměřená na dokumenty s možností úprav v reálném čase, zmínkami a komentáři
|Funkce umělé inteligence
|Chybí funkce umělé inteligence
|Notion AI pomáhá generovat souhrny, akční položky, překlady
|Integrace
|Omezené integrace třetích stran
|Rozsáhlá integrace s Google Calendar, Slack, Zapier a dalšími
Funkce č. 1: Vizuální brainstorming vs. strukturovaná organizace
Představte si, že všechny nápady, reference a materiály naházíte na obrovskou tabuli, kde je můžete libovolně přesouvat, seskupovat a vizuálně propojovat. To je Milanote. Je ideální pro brainstorming, moodboardy nebo mindmapping, protože nápady můžete přirozeně propojovat, místo abyste je museli násilně vkládat do rigidní šablony.
Notion je naproti tomu navržen pro strukturovanou organizaci. Vše je uloženo na stránkách, podstránkách a v databázích. Pokud rádi vytváříte tabulky, tagy, filtry a šablony, Notion bude vaším nejlepším přítelem. Může se však zdát příliš strukturovaný, pokud chcete jen vkládat nápady na stránku a organizovat je později.
🏆 Vítěz: Milanote, pro kreativní pracovníky, kteří potřebují volný vizuální pracovní prostor.
Funkce č. 2: Správa úkolů pro kreativní týmy
Milanote i Notion se zabývají správou úkolů, ale velmi odlišným způsobem.
Notion nabízí Kanban tabule, sledování pokroku a automatizační funkce. Pokud používáte kalendář obsahu nebo spravujete vývoj softwaru, Notion vám poskytne větší kontrolu nad termíny, závislostmi a sledováním pokroku.
Milanote zachovává vizuální stránku věcí. Skvěle funguje, když jsou úkoly součástí většího kreativního procesu, jako je například navrhování nové identity značky, kde se vše vizuálně vyvíjí v průběhu času.
🏆 Vítěz: Notion, pokud potřebujete plnohodnotný nástroj pro správu projektů s podrobným sledováním úkolů.
Funkce č. 3: Spolupráce a zpětná vazba
Získávání zpětné vazby od klientů nebo týmu je často bolestivé, s nekonečnými e-mailovými řetězci, ztracenými komentáři a nočními můrami s kontrolou verzí.
S Milanote můžete sdílet tabuli s klienty, přidávat komentáře přímo k vizuálům a sledovat změny, aniž byste ztratili přehled o celku. To je sen všech týmů, které pracují na strategii značky, reklamních kampaních nebo designu UX.
Notion nabízí skvělé nástroje pro spolupráci, ale zaměřuje se hlavně na dokumenty. Můžete přiřazovat úkoly, zanechávat komentáře, sledovat změny a ukládat sdílené znalosti, což je skvělé pro týmy, které spravují zprávy, SOP a databáze. Pokud však pracujete na vizuálních projektech, Notion se ve srovnání s Milanote jeví jako omezený.
🏆 Vítěz: Remíza! Milanote pro vizuální spolupráci v reálném čase. Notion vítězí u týmů, které pracují s velkým množstvím dokumentů a potřebují centralizovanou znalostní bázi.
Funkce č. 4: Integrace a nástroje třetích stran
Milanote je neuvěřitelně soběstačný, ale nenabízí hlubokou integraci s aplikacemi třetích stran. To může být omezující, pokud spoléháte na Google Kalendář, Slack nebo automatizační nástroje jako Zapier.
Notion vám umožňuje automatizovat pracovní postupy díky integraci s Google Calendar, Slack, Trello a Zapier. Jedná se o propojený ekosystém, který může nahradit několik aplikací ve vašem portfoliu.
🏆 Vítěz: Notion, pro detailní správu projektů
📖 Přečtěte si také: Nejlepší bezplatné šablony procesních pracovních postupů v Excelu a ClickUp
Milanote vs. Notion na Redditu
Neexistuje lepší způsob, jak otestovat účinnost nástroje, než si poslechnout recenze – pozitivní i kritické – přímo od jeho uživatelů. Uživatelé Redditu mají k tématu Milanote vs. Notion mnoho co říci a debata se obvykle točí kolem kreativity vs. struktury.
Milanote přitahuje designéry, spisovatele a vizuální myslitele, kteří milují jeho volný formát a rozvržení připomínající moodboard. Je skvělý pro brainstorming, organizování nápadů a mapování konceptů bez pocitu omezení.
Jeden uživatel Redditu se podělil o své zkušenosti s Milanote a řekl:
Milanote funguje tak, jak si představujeme. Na rozdíl od jiných nástrojů mohu instinktivně propojovat a organizovat informace.
Někteří však poukazují na jeho omezení v oblasti strukturované správy dat a také na cenové úrovně:
Možná navrhněte cenový model, který považujete za přiměřený. Jsem si jistý, že pokud by dostatečný počet lidí uvedl podobnou částku, pokusili by se to nějak vyřešit.
Flexibilita Notion je velkým lákadlem pro uživatele, kteří potřebují rovnováhu mezi psaním, plánováním a řízením pracovních postupů. Mnoho uživatelů Redditu oceňuje jeho přizpůsobitelné šablony, propojené databáze a funkce pro spolupráci.
Jeden uživatel Redditu zdůraznil, jak Notion umožňuje přizpůsobit pracovní prostor v jakékoli míře:
Musíte to udělat estetické. Jakmile jsem si vytvořila roztomilou verzi, začala jsem ji používat každý den.
Navzdory svým pokročilým funkcím může Notion selhávat v podpoře uživatelů při plnění úkolů a následných činnostech:
Jeden uživatel Redditu citoval:
Notion může být například vynikajícím projektovým manažerem, ale není dobrým správcem úkolů.
💡 Tip pro profesionály: Pokud Notion nevyhovuje vašim potřebám v oblasti pořizování poznámek, tento blog shrnuje nejlepší alternativy k Notion, které vám pomohou najít ideální řešení pro zaznamenávání a organizování nápadů.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Milanote a Notion
Milanote je skvělý pro vizuální myslitele a vizuální znázornění vašich nejsložitějších nápadů. Notion s intuitivním rozhraním je často preferován pro přizpůsobení projektů. Ale ClickUp nahrazuje oba najednou.
Jak budete postupovat a rozšiřovat se, začnete si uvědomovat, že roztříštěné informace napříč nástroji snižují vaši produktivitu. Proto se nikdy nedoporučuje spoléhat se na více nástrojů.
ClickUp je aplikace pro vše, co souvisí s prací – kombinuje správu projektů, organizaci znalostí a spolupráci v reálném čase v jedné platformě založené na umělé inteligenci.
📮ClickUp Insight: Přepínání mezi kontexty tiše snižuje produktivitu tvého týmu. Náš výzkum ukazuje, že 42 % přerušení práce pochází z přecházení mezi platformami, správy e-mailů a přeskakování mezi schůzkami. Co kdybys mohl tyto nákladné přerušení eliminovat?
ClickUp sjednocuje vaše pracovní postupy (a chat) pod jednou efektivní platformou. Spouštějte a spravujte své úkoly z chatu, dokumentů, tabulek a dalších míst, zatímco funkce založené na umělé inteligenci udržují kontext propojený, vyhledatelný a spravovatelný!
1. ClickUp má náskok #1: ClickUp Whiteboards
Vezměte si například ClickUp Whiteboards. Na rozdíl od Milanote, kde nápady často zůstávají izolované a odtržené od realizace, jsou ClickUp Whiteboards plně integrovány s vašimi úkoly, dokumenty a pracovními postupy.
Díky tomu vám ClickUp Whiteboards umožní více než jen brainstorming – můžete vytvářet, vylepšovat a realizovat nápady na jednom místě. Zaznamenejte si koncepty, propojte je s reálnými úkoly a přiřaďte akční položky přímo ve svém pracovním prostoru.
Vzhledem k tomu, že ClickUp nabízí centralizovaný a strukturovaný pracovní prostor, nemusíte ani sahat po jiných aplikacích, abyste mohli ukládat a organizovat své nápady. Můžete vkládat dokumenty, propojovat související úkoly a dokonce generovat vizuály založené na AI, aniž byste museli opustit svou nástěnku.
Potřebujete rychlý start? ClickUp Whiteboards vám umožňuje vybrat si z více než 1000 šablon tabulek pro plánování projektů, týmovou spolupráci a mapování strategií.
2. ClickUp má výhodu č. 2: ClickUp Mind Maps
Proměňte brainstorming v akci pomocí ClickUp Mind Maps —bez dalších kroků, bez roztříštěných pracovních postupů. Při mapování složitých, vzájemně propojených nápadů můžete jakýkoli uzel převést na sledovatelný úkol a přiřadit jej správnému členovi týmu.
Myšlenkové mapy jsou ideální pro mapování pracovních postupů projektů, nastiňování obsahových strategií, organizování týmových struktur a dokonce i vizualizaci závislostí mezi propojenými úkoly.
Zatímco ClickUp Whiteboards jsou otevřené a podporují spolupráci, což je ideální pro volné diskuse a vizualizaci pracovních postupů, Mind Maps jsou strukturované a hierarchické, což je perfektní pro systematické rozebírání nápadů.
💡 Tip pro profesionály: Díky možnosti Re-Layout se chaotické myšlenkové mapy automaticky přeskupí do strukturovaných pracovních postupů, což usnadňuje sledování priorit a usnadňuje provádění.
3. ClickUp má navrch #3: ClickUp Docs a ClickUp Brain
Pro ty, kteří se při dokumentaci spoléhají na Notion, nabízí ClickUp Docs chytřejší alternativu.
ClickUp Docs eliminuje běžný problém skrytých informací tím, že uživatelům umožňuje propojit dokumenty přímo s úkoly, vložit akční položky a dokonce použít vyhledávání založené na umělé inteligenci k okamžitému vyhledání správných informací.
💡 Tip pro profesionály: Pokud přepracováváte svou značku, nenechte se zpomalit roztříštěnými dokumenty. Šablona znalostní báze ClickUp uchovává všechny pokyny pro branding, často kladené otázky a zdroje na jednom místě, takže všichni jsou od prvního dne na stejné vlně.
Umělá inteligence ClickUp však není známá pouze pro své vyhledávací schopnosti – ClickUp Brain významně přispívá také k tvůrčímu procesu.
Představte si designérský tým, který brainstormuje o obnově značky. V Milanote by mohli vytvořit vizuálně inspirativní tabuli s paletami barev, typografií a referencemi.
Ale co dál? Někdo musí tyto nápady ručně převést do projektového plánu. Notion může pomoci se strukturovanou projektovou dokumentací, ale stále se spoléhá na ruční zadávání, aby propojil nápady se skutečnými úkoly.
ClickUp Brain však automatizuje celý proces:
- Automaticky generuje úkoly, přiřazuje vlastníky a stanovuje termíny prostřednictvím jednoduchých výzev.
- Navrhuje vylepšení obsahu, shrnuje zpětnou vazbu a generuje propracované návrhy.
- Nakonec shromažďuje poznatky z minulých výzkumů, generuje srovnání s konkurencí a navrhuje úpravy pozice.
4. ClickUp má výhodu č. 4: ClickUp Notepad
Pak je tu ClickUp Notepad, jednoduchý, ale výkonný nástroj pro rychlé zaznamenávání myšlenek a úkolů.
Na rozdíl od samostatných aplikací pro pořizování poznámek se přímo integruje do správy úkolů. To znamená, že uživatelé mohou během několika sekund převést rychlou poznámku na plnohodnotný úkol s termíny a přidělenými úkoly.
💡 Tip pro profesionály: Pokud se topíte v neuspořádaných poznámkách, naučte se využívat AI při psaní poznámek a získáte okamžitou vizuální organizaci, chytré shrnutí a žádné přehlédnuté detaily.
5. ClickUp má navrch #5: Úkoly ClickUp
Pokud jde o správu úkolů, ClickUp předčí Notion díky svým specializovaným zobrazením úkolů.
Zatímco Notion vyžaduje, aby uživatelé ručně vytvářeli databáze úkolů, ClickUp Tasks lze vizualizovat v zobrazeních Kanban, Seznam, Gantt a Kalendář, což týmům umožňuje přepínat mezi různými perspektivami bez nutnosti dalšího nastavování a zbytečných komplikací.
📖 Přečtěte si také: Bezplatné šablony interaktivní tabule pro Zoom a ClickUp
6. ClickUp má výhodu č. 6: ClickUp AI Notetaker
Notion a Milanote jsou skvělé pro dokumentaci, ale pokud jde o schůzky, AI Notetaker od ClickUp nemá konkurenci.
Pokud trávíte den přeskakováním z jednoho hovoru do druhého, jste až příliš dobře obeznámeni s chaosem, ztracenými detaily a následnými e-maily, které zabírají více času než samotná schůzka. Možná jste vyzkoušeli jiné nástroje, ale ty často nestačí.
Na rozdíl od nástrojů jako Otter. ai a Fireflies, ClickUp AI Notetaker nejen zaznamenává vaše schůzky, ale také propojuje vaše poznámky s ostatními částmi vaší práce.
Díky integrované AI můžete prohledávat přepisy, extrahovat úkoly a synchronizovat je přímo s projekty, čímž zajistíte soulad v týmu bez zbytečné práce navíc. Získejte:
- Automatické přepisy a shrnutí
- Okamžité vytváření úkolů
- Hladká integrace s Docs
A nejlepší na tom je, že nemusíte přeskakovat mezi aplikacemi – ClickUp se integruje se Zoomem, Google Meet a Microsoft Teams, což vám umožňuje uchovávat poznámky z jednání, úkoly a diskuse v jednom centralizovaném pracovním prostoru.
📮 ClickUp Insight: 37 % zaměstnanců zasílá následné poznámky nebo zápisy z jednání, aby sledovali úkoly, ale 36 % stále spoléhá na jiné, roztříštěné metody. Bez jednotného systému pro zaznamenávání rozhodnutí se klíčové informace, které potřebujete, mohou ztratit v chatech, e-mailech nebo tabulkách.
S ClickUp můžete okamžitě proměnit konverzace v akční úkoly napříč všemi svými úkoly, chaty a dokumenty – a zajistit tak, že vám nic neunikne.
Nápady potřebují víc než jen Notion – ClickUp je promění ve skutečnost
Podrobně jsme prozkoumali vizuální kreativitu Milanote a strukturovanou organizaci Notion, ale pokud jde o jejich hladké propojení, ClickUp je v tom nejlepší.
ClickUp kombinuje tabule pro brainstorming, myšlenkové mapy pro strategické plánování, dokumenty pro sdílení znalostí a automatizaci založenou na umělé inteligenci, aby oživil nápady – to vše v rámci jedné jednotné platformy.
ClickUp nabízí nástroje pro vizualizaci vašich procesů, cílů atd. Jedná se o špičku v oblasti spolupráce, která se v tomto ohledu neustále zlepšuje, zejména díky přidání funkce Whiteboard View.
Proč přecházet mezi několika nástroji? Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a vyzkoušejte chytřejší způsob práce!