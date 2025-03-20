10 nejlepších alternativ NoteGPT v roce 2025

Efektivní pořizování poznámek je nezbytné pro maximalizaci produktivity, ať už jste na přednášce, spolupracujete na týmové schůzce nebo se ponoříte do hlubokého výzkumu. Výzvou je často správa nesčetných nápadů roztroušených po různých aplikacích, dokumentech a hlasových poznámkách.
Seznamte se s NoteGPT, aplikací pro pořizování poznámek založenou na umělé inteligenci, která nabízí mnoho funkcí, od shrnování videí z YouTube a extrahování informací z PDF souborů a článků až po generování myšlenkových map, které vizuálně organizují vaše myšlenky. Díky těmto schopnostem může NoteGPT zefektivnit proces pořizování poznámek a zlepšit uchovávání informací.
Navzdory svým schopnostem však nedokáže splnit požadavky všech uživatelů. Naštěstí existuje spousta alternativ k NoteGPT (bezplatných i placených), které nabízejí pořizování poznámek pomocí umělé inteligence, lepší organizaci a přizpůsobení.
Tento blogový příspěvek představuje 10 nejlepších alternativ, které vám pomohou zvýšit produktivitu.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je náš seznam 10 nejlepších alternativ k NoteGPT, které vám pomohou vytěžit maximum z vašich poznámek:
- ClickUp : Nejlepší pro psaní pomocí umělé inteligence, pořizování poznámek a správu dokumentů
- Evernote: Nejlepší pro organizaci nápadů a úkolů v různých projektech
- Microsoft OneNote: Nejlepší pro organizaci podrobných multimediálních poznámek s flexibilním formátováním napříč zařízeními
- Notion: Nejlepší pro organizaci úkolů, řízení projektů a týmovou spolupráci
- Google Keep: Nejlepší pro rychlé poznámky, organizaci pomocí štítků a nastavení připomínek založených na poloze.
- Bear: Nejlepší pro offline psaní poznámek s bohatou podporou Markdown a snadným přidáváním značek
- Simplenote: Nejlepší pro jednoduché, rychlé a multiplatformní pořizování poznámek s snadnou synchronizací.
- Zoho Notebook: Nejlepší pro kreativní multimediální pořizování poznámek s živými designy
- Obsidian: Nejlepší pro budování sítě nápadů a konceptů
- Roam Research: Nejlepší pro organizování propojených nápadů a složitých výzkumných úkolů
👀Věděli jste? Staří Řekové používali k psaní poznámek voskové tabulky, na které psali stylusem a poté vosk vyhladili, aby mohli tabulku znovu použít – první opakovaně použitelný zápisník na světě!
Co je NoteGPT?
NoteGPT je nástroj pro pořizování poznámek založený na umělé inteligenci, který zefektivňuje učení a zaznamenávání informací. Jeho intuitivní a uživatelsky přívětivé rozhraní pomáhá uživatelům snadno získávat klíčové informace.
Rozšíření NoteGPT pro Chrome usnadňuje shrnování dlouhých videí z YouTube, PDF souborů, prezentací, obrázků a webových článků.
Toto je to, co ji odlišuje:
- Shrnutí obsahu: Rychle shrňte videa z YouTube, dokumenty, obrázky a knihy do stručných shrnutí se zaměřením na klíčové body.
- Tvorba diagramů pomocí AI: Vytvářejte myšlenkové mapy, náčrtky, diagramy a vývojové diagramy, abyste vizualizovali nápady a zlepšili porozumění.
- AI chatový asistent: Získejte podrobné vysvětlení složitých témat prostřednictvím chatu založeného na umělé inteligenci.
- Přepisy s časovými značkami: Generujte přepisy s časovými značkami pro dlouhá videa pouhým kliknutím.
- Rozšíření pro Chrome: Přístup k YouTube Summarizer a Web Summarize přímo z postranní lišty nebo vestavěného panelu.
Ceny NoteGPT
- Základní: 2,99 $/měsíc na uživatele
- Pro: 9,99 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: 29 $/měsíc na uživatele
Omezení NoteGPT
Ačkoli NoteGPT nabízí výkonné funkce pro pořizování poznámek a shrnování videí z YouTube založené na umělé inteligenci, má některé omezení:
- Omezení typu obsahu: Nejvhodnější pro digitální text a shrnutí videí z YouTube, ale má potíže s materiály s velkým množstvím vizuálních nebo grafických prvků.
- Omezené možnosti přizpůsobení: Uživatelé, kteří požadují vysoce personalizované souhrny AI nebo manuální ovládání, mohou shledat možnosti nedostatečnými.
- Žádné funkce pro spolupráci: Chybí sdílení poznámek v reálném čase nebo asynchronní sdílení, což ztěžuje skupinové projekty a společné učení.
- Naučit se ovládat: Začátečníci mohou potřebovat čas, aby se zorientovali v rozhraní a maximálně využili funkce.
- Omezená integrace pracovního prostoru: Nelze přímo shrnovat ani přistupovat k datům z interních nástrojů pracovního prostoru.
Tyto výzvy zdůrazňují potřebu flexibilnějšího nástroje pro pořizování poznámek s využitím umělé inteligence alternativy pro lepší správu znalostí.
👀 Věděli jste? Pořizování poznámek při sledování videí zvyšuje zapamatovatelnost až o 50 % a mění pasivní sledování na aktivní a produktivní učení.
Alternativy k NoteGPT v kostce
Zde je stručný přehled silných stránek každého nástroje a cílové skupiny, pro kterou je určen. Ať už optimalizujete efektivitu nebo podněcujete kreativitu, existují AI nástroje pro každou potřebu!
|Nástroj
|Případ použití
|Nejlepší pro
|ClickUp
|Kombinuje správu projektů a pořizování poznámek s pokročilými funkcemi umělé inteligence.
|Freelancerové, startupy, týmy, podniky
|Evernote
|Organizuje úkoly, nápady a zdroje
|Profesionálové, studenti a výzkumníci
|Microsoft OneNote
|Nabízí kreativní a flexibilní způsoby vytváření stručných shrnutí.
|Týmy, pedagogové a umělci
|Notion
|Vytváří propojené pracovní postupy a wiki stránky.
|Freelancerové, startupy a týmy
|Google Keep
|Rychlé a jednoduché zaznamenávání poznámek
|Osobní uživatelé a lidé orientovaní na úkoly
|Bear
|Minimalistické psaní s pokročilým značkováním
|Spisovatelé, studenti a uživatelé Apple
|Simplenote
|Zaměřeno na psaní bez rušivých vlivů
|Minimalisté a osobní uživatelé
|Zoho Notebook
|Vytváří poznámky bohaté na multimédia
|Profesionálové, studenti a firmy
|Obsidian
|Vizualizujte vztahy mezi svými poznámkami
|Výzkumníci a kreativní myslitelé
|Roam Research
|Organizuje složité výzkumy a úkoly
|Akademici a autoři
10 nejlepších alternativ k NoteGPT, které můžete použít
Hledáte chytřejší alternativu k NoteGPT, která vám pomůže pořizovat poznámky, shrnovat video soubory a text a zvýšit produktivitu? Podívejte se na těchto 10 nástrojů založených na umělé inteligenci, z nichž každý je navržen tak, aby vyhovoval vašim potřebám.
1. ClickUp (nejlepší pro psaní pomocí AI, pořizování poznámek a správu dokumentů)
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, kombinuje plánování projektů, organizaci a spolupráci v jednom nástroji.
Nejlepší částí používání ClickUp je ClickUp Brain, asistent řízený umělou inteligencí, který zjednodušuje tvorbu obsahu, automatizuje aktualizace úkolů a generuje souhrny schůzek. ClickUp Brain čerpá z vašeho pracovního prostoru a získává data z úkolů, projektů a dokumentů, aby vytvořil přesné souhrny.
Využijte tuto umělou inteligenci k pořizování poznámek z jednání, úspoře času, zaznamenávání přesných shrnutí a vytváření seznamů úkolů.
Potřebujete poznámky ze schůzky?
AI Notetaker od ClickUp zachytí každý detail ze schůzky. Automaticky zaznamenává klíčové poznatky, rozhodnutí a akční položky a zefektivňuje pracovní postup tím, že poskytuje jasné, praktické souhrny, které propojují diskuse s probíhajícími projekty.
Změňte způsob pořizování poznámek a správy dokumentů pomocí ClickUp Docs, kde je asynchronní spolupráce snazší než kdykoli předtím. Na rozdíl od NoteGPT vám ClickUp umožňuje sdílet poznámky s vaším týmem.
Použijte poznámkový blok ClickUp k zaznamenávání myšlenek, jejich organizaci pomocí kontrolních seznamů a přeměně na proveditelné úkoly (vše s bohatými možnostmi formátování, jako jsou barvy, záhlaví a odrážky), aby byly vaše poznámky vizuálně přitažlivé a snadno sledovatelné.
ClickUp také nabízí řadu přizpůsobitelných šablon pro psaní poznámek, které vám pomohou začít. Šablona ClickUp Meeting Notes je ideální volbou pro proměnu každodenních stand-up meetingů v konkrétní akce.
Pokud hledáte způsob, jak centralizovat všechny znalosti svého týmu, šablona ClickUp Knowledge Base je vaší digitální knihovnou, která organizuje vše od často kladených otázek až po základní zdroje na jednom praktickém místě. Díky ní je sdílení a přístup k důležitým informacím rychlejší a jednodušší než kdykoli předtím.
💡Tip pro profesionály: Vyzkoušejte Cornellovu metodu pro psaní poznámek! Rozdělte stránku na tři části: poznámky, podněty a shrnutí. Po pořízení poznámek přidejte otázky do části s podněty a shrňte klíčové body v dolní části. Tato strategie psaní poznámek zvyšuje zapamatovatelnost a usnadňuje učení. Pro hluboké učení použijte šablonu ClickUp Cornell Notes!
Nejlepší funkce ClickUp
- Najděte obsah, komentáře, úkoly a konverzace ve svém pracovním prostoru pomocí propojeného vyhledávání ClickUp.
- Integrujte je s Google Workspace, Slackem a dalšími nástroji a zefektivněte tak svůj pracovní postup.
- Brainstormujte a spolupracujte vizuálně s ClickUp Whiteboards.
- Organizujte projekty a pracovní postupy pomocí ClickUp Mind Maps pro snazší navigaci.
- Spravujte a upřednostňujte každodenní úkoly pomocí seznamu úkolů ClickUp pro maximální produktivitu.
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé se mohou potýkat s určitou náročností na osvojení mnoha časově úsporných funkcí.
- Mobilní aplikace pokrývá základní funkce, ale postrádá plnou funkčnost desktopové verze.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na člena
- ClickUp AI Notetaker: Přidejte si jej k jakémukoli placenému tarifu již za 6 $ měsíčně na uživatele.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Je to moje aplikace pro úkoly, psaní poznámek, správu projektů a kalendář, vše v jednom. Je velmi uklidňující vědět, že tam mám všechno a nic mi neunikne. V tom šíleném světě kolem nás je příjemné mít pocit, že mám tuto malou část pod kontrolou.
Je to moje aplikace pro úkoly, psaní poznámek, správu projektů a kalendář, vše v jednom. Je velmi uklidňující vědět, že tam mám všechno a nic mi neunikne. V tom šíleném světě kolem nás je příjemné mít pocit, že mám tuto malou část pod kontrolou.
Přečtěte si také: Obsidian vs. OneNote: Co je lepší pro pořizování poznámek?
2. Evernote (nejlepší pro organizaci nápadů a úkolů v různých projektech)
Rádi máte své poznámky přehledně uspořádané a snadno přístupné? Evernote je pro vás ideálním nástrojem! Synchronizuje se napříč zařízeními, takže můžete pokračovat tam, kde jste přestali.
Jeho výkonné vyhledávání vám pomůže najít důležité informace v textech, obrázcích, souborech PDF a přílohách, zatímco Web Clipper vám umožní ukládat webové stránky nebo úryvky přímo do vašich poznámek.
📮ClickUp Insight: 37 % našich respondentů používá AI pro tvorbu obsahu, včetně psaní, úprav a e-mailů. Tento proces však obvykle zahrnuje přepínání mezi různými nástroji, jako je nástroj pro generování obsahu a váš pracovní prostor. S ClickUp získáte pomoc při psaní založenou na AI v celém pracovním prostoru, včetně e-mailů, komentářů, chatů, dokumentů a dalších, a to vše při zachování kontextu z celého pracovního prostoru.
Evernote také zjednodušuje organizaci pomocí zásobníků poznámkových bloků. Pokud pracujete v týmu, Evernote umožňuje snadnou spolupráci tím, že více lidí může sdílet, upravovat a komentovat stejné poznámky.
Nejlepší funkce Evernote
- Získejte snadný přístup ke všem svým poznámkám na mobilních zařízeních, počítačích nebo webu díky plynulé synchronizaci.
- Převádějte obrázky, zvukové soubory nebo dlouhá videa na upravitelný text pro rychlé zadávání dat.
- Uspořádejte si poznámky pomocí nadpisů, zvýraznění a seznamů pro větší přehlednost.
- Procházejte své poznámky rychleji díky vyhledáváním založeným na umělé inteligenci (stále v beta verzi), které rozumí kontextu a poskytuje inteligentnější výsledky.
Omezení Evernote
- Omezená podpora značek a absence grafického zobrazení pro vizualizaci propojení poznámek
- Bezplatná verze se synchronizuje pouze na jednom zařízení.
Ceny Evernote
- Navždy zdarma
- Osobní: 14,99 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 17,99 $/měsíc na uživatele
- Týmy: 24,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Evernote
- G2: 4,4/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 8 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Evernote?
Nedávno jsem přešel ze Simplenote na Evernote a zatím mám dobré zkušenosti. Upřednostňuji poznámky/úkoly/kalendář v jedné aplikaci.
Nedávno jsem přešel ze Simplenote na Evernote a zatím mám dobré zkušenosti. Upřednostňuji poznámky/úkoly/kalendář v jedné aplikaci.
💡Tip pro profesionály: Prozkoumejte alternativy Evernote, které vám poskytnou větší kontrolu nad vašimi poznámkami, úkoly a spoluprací – ideální pro týmy i samostatné projekty!
3. Microsoft OneNote (nejlepší pro organizaci podrobných multimediálních poznámek s flexibilním formátováním napříč zařízeními)
Ať už se jedná o text, obrázky nebo multimédia, OneNote vám umožňuje rozhodnout, jak budou vaše poznámky vypadat. Díky integraci s nástroji Microsoft, jako jsou Outlook a Teams, je snadné zůstat produktivní.
OneNote můžete používat offline, abyste mohli zaznamenávat své myšlenky kdykoli a kdekoli. V případě poznámek z jednání nebo přednášek stačí stisknout tlačítko nahrávání a uložit zvuk přímo do svých poznámek. Přizpůsobitelné štítky vám pomohou snadno sledovat úkoly a klíčové body při organizování poznámek.
Nejlepší funkce Microsoft OneNote:
- Vytvořte si více poznámkových bloků a uspořádejte je hierarchicky pro lepší strukturu.
- Pomocí OCR můžete snadno vyhledávat text v obrázcích.
- Spolupracujte v reálném čase prostřednictvím sdílených poznámkových bloků pro plynulou týmovou práci.
- Ukládejte webové stránky přímo do poznámkových bloků pro pohodlné vyhledávání informací.
- Zvyšte produktivitu pomocí Copilotu (Microsoft AI) k vytváření shrnutí, návrhů obsahu a organizování poznámek.
Omezení aplikace Microsoft OneNote:
- Bezplatná verze nabízí pouze 5 GB úložného prostoru.
- Postrádá pokročilé funkce pro správu úkolů.
Ceny Microsoft OneNote
- Navždy zdarma
- Microsoft 365 Personal: 9,99 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Family: 12,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Microsoft OneNote
- G2: 4,5/5 (více než 1800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1700 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Microsoft OneNote?
Líbí se mi, jak je flexibilní. Mohu psát na klávesnici, psát stylusem, nahrávat zvuk a ukládat webové stránky přímo do svých poznámek. Struktura s poznámkovými bloky, sekcemi a stránkami udržuje vše přehledné.
Líbí se mi, jak je flexibilní. Mohu psát na klávesnici, psát stylusem, nahrávat zvuk a ukládat webové stránky přímo do svých poznámek. Struktura s poznámkovými bloky, sekcemi a stránkami udržuje vše přehledné.
💡Tip pro profesionály: Aplikace pro pořizování poznámek s automatickým rozpoznáváním řeči (ASR) zachycují každé slovo v reálném čase, takže se můžete soustředit na poslech, místo abyste se snažili psát.
4. Notion (nejlepší pro organizaci úkolů, řízení projektů a týmovou spolupráci)
Pokud jde o organizaci práce, Notion vyniká přizpůsobitelnými databázemi (tabulky, kalendáře), které jsou navrženy tak, aby vyhovovaly vašemu pracovnímu postupu.
Ať už pracujete samostatně nebo v týmu, díky spolupráci v reálném čase a praktickým šablonám je vytváření interní znalostní báze hračkou. Funguje také offline, takže můžete pokračovat i bez připojení k internetu.
Nejlepší funkce Notion
- Centralizujte úkoly, projekty a data v jednom centru
- Využijte AI pro psaní, získávání poznatků a rozhodování na základě dat.
- Zefektivněte pracovní postupy pomocí kanbanových tabulek, kalendářů a časových os.
- Zvyšte produktivitu pomocí Notion AI pro brainstorming, tvorbu návrhů a automatizaci.
- Rozjeďte projekty s přizpůsobitelnými šablonami Notion
Omezení Notion
- Přizpůsobení může být náročné na vytvoření a údržbu v průběhu času.
- Funkce vyhledávání a navigace nemusí mít očekávanou přesnost.
Ceny Notion
- Navždy zdarma
- Plus: 10 $/měsíc za jedno místo
- Podnikání: 15 $/měsíc za jedno místo
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Notion?
Začal jsem používat Notion pro své osobní projekty a pak jsem s radostí zjistil, že ho používá i můj nový tým k ukládání všech informací o našich klientech a projektech ve formě wiki.
Začal jsem používat Notion pro své osobní projekty a pak jsem s radostí zjistil, že ho používá i můj nový tým k ukládání všech informací o našich klientech a projektech ve formě wiki.
Přečtěte si také: Nejlepší alternativy k Obsidianu
5. Google Keep (nejlepší pro rychlé poznámky, organizaci pomocí štítků a nastavení připomenutí na základě polohy)
Google Keep vyniká svou jednoduchostí, což z něj činí dobrou bezplatnou alternativu k Notegpt pro zaznamenávání a organizování myšlenek na cestách. Můžete si psát poznámky, označovat je barevnými kódy pro rychlý přístup a přidávat štítky pro snadné třídění.
Díky hladké integraci s Google Workspace je vše synchronizováno napříč zařízeními.
Pokud chcete spolupracovat, stačí jedním klepnutím sdílet poznámky. Ať už nastavujete připomenutí založené na poloze, vytváříte kontrolní seznam nebo nahráváte hlasovou poznámku, Google Keep zefektivňuje každodenní organizaci.
Nejlepší funkce Google Keep
- Okamžitě přepisujte hlasové poznámky pomocí ASR pro plynulou dokumentaci.
- Organizujte si poznámky vizuálně pomocí barevných štítků a kategorizovaných poznámek.
- Nastavte si připomenutí založená na poloze, abyste měli přehled o pochůzkách a schůzkách.
- Využijte Gemini AI pro přizpůsobené návrhy a praktické poznatky.
Omezení Google Keep
- Chybí pokročilé možnosti formátování prostého textu a složitých rozvržení.
- Chybí robustní funkce pro pořizování poznámek a správu projektů pro rozsáhlé úkoly.
Ceny Google Keep
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze Google Keep
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Google Keep?
Nejlepší na této aplikaci je její jednoduchost a snadné použití, je skvělá pro rychlé poznámky a připomenutí. Hladce se synchronizuje mezi zařízeními.
Nejlepší na této aplikaci je její jednoduchost a snadné použití, je skvělá pro rychlé poznámky a připomenutí. Hladce se synchronizuje mezi zařízeními.
🧠 Zajímavost: Každou minutu je na YouTube nahráno více než 500 hodin obsahu, což z něj činí jednu z nejdynamičtějších platforem pro učení, zábavu a kreativitu.
6. Bear (nejlepší pro offline psaní poznámek s bohatou podporou značek a snadným přidáváním značek)
Díky plné podpoře značek Bear vám umožňuje snadno formátovat a strukturovat vaše poznámky, což NoteGPT neumí. Bear funguje offline, takže si můžete dělat poznámky kdykoli a kdekoli, zatímco NoteGPT je pro své funkce založené na umělé inteligenci závislý na internetu.
Je ideální pro uživatele Apple, kteří preferují jednoduchý a flexibilní přístup k pořizování poznámek.
Nejlepší funkce Bear
- Zaznamenávejte nápady pomocí elegantního a uživatelsky přívětivého rozhraní.
- Organizujte si práci hladce díky robustnímu systému značek.
- Vytvářejte poznámky do souborů PDF, DOCX, HTML a TXT a mějte všechny své poznámky na jednom místě.
- Užijte si snadný přístup díky automatické synchronizaci dat na všech zařízeních.
Omezení aplikace Bear
- Chybí aplikace pro Android a Windows, což omezuje kompatibilitu zařízení.
- Pokročilé možnosti formátování jsou k dispozici pouze prostřednictvím placených rozšíření.
- Nabízí omezenou integraci s jinými nástroji, což omezuje flexibilitu.
Ceny Bear
- Navždy zdarma
- Pro: 2,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Bear
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Bear?
Celkově lze říci, že pokud hledáte rychlý, krásný a funkcemi nabitý textový editor, Bear rozhodně stojí za vyzkoušení.
Celkově lze říci, že pokud hledáte rychlý, krásný a funkcemi nabitý textový editor, Bear rozhodně stojí za vyzkoušení.
Přečtěte si také: Nejlepší alternativy a konkurenti Roam Research
7. Simplenote (nejlepší pro jednoduché, rychlé a multiplatformní pořizování poznámek s snadnou synchronizací)
Díky elegantnímu a jednoduchému rozhraní, které vám umožní rychle zaznamenávat nápady, Simplenote udržuje vaše poznámky (jak název napovídá) jednoduché! Navíc se synchronizuje na všech vašich zařízeních v reálném čase, takže vaše poznámky jsou vždy po ruce, ať jste kdekoli.
Na rozdíl od NoteGPT nabízí Simplenote funkce, jako je sdílení poznámek, kde může více uživatelů současně upravovat a komentovat poznámku.
Je také optimalizován pro rychlé a jednoduché vytváření poznámek bez zbytečných ozdob, se zaměřením čistě na obsah s klíčovými nápady a bez složitého formátování.
Nejlepší funkce Simplenote
- Synchronizujte poznámky v reálném čase na více zařízeních a zajistěte si tak plynulé aktualizace.
- Sdílejte a spolupracujte bez námahy díky úpravám poznámek a komentářům.
- Zůstaňte soustředění díky přehlednému rozhraní pro psaní bez rušivých prvků.
- Snadná navigace díky rychlému, intuitivnímu a přehlednému designu.
Omezení Simplenote
- Omezené možnosti formátování
- Chybí pokročilé nástroje pro správu projektů
Ceny Simplenote
- Navždy zdarma
- Premium: 10 $/rok
Hodnocení a recenze Simplenote
- G2: 4,2/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Simplenote?
Překvapivě má jednoduché rozhraní, které je ideální pro rychlé zaznamenávání poznámek z jednání, urgentních nápadů a úkolů; umožňuje mi přístup k mým poznámkám z jakéhokoli zařízení a okamžitě spravuje synchronizaci a zálohování mých dat.
Překvapivě má jednoduché rozhraní, které je ideální pro rychlé zaznamenávání poznámek z jednání, urgentních nápadů a úkolů; umožňuje mi přístup k mým poznámkám z jakéhokoli zařízení a okamžitě spravuje synchronizaci a zálohování mých dat.
8. Zoho Notebook (nejlepší pro kreativní multimediální psaní poznámek s živými designy)
Zoho Notebook je jasný, zábavný a plný užitečných funkcí, díky nimž se psaní poznámek stává spíše kreativním zážitkem. Díky plynulé synchronizaci mezi zařízeními jsou vaše poznámky vždy dostupné. Můžete dokonce nahrávat zvukové poznámky, což je ideální pro myslitele na cestách!
Pomocí inteligentních karet můžete poznámky organizovat do kontrolních seznamů, náčrtků a odkazů. Navíc můžete také přímo do poznámek kreslit nebo čmárat.
Nejlepší funkce Zoho Notebook
- Vystřihněte text, obrázky a články přímo do svých poznámek pomocí webového clipperu.
- Zabezpečte své poznámky pomocí Touch ID pro větší soukromí.
- Přizpůsobte si své zápisníky pomocí vlastních obalů a dodáte jim tak jedinečný nádech.
- Udržujte vše přehledně uspořádané pomocí barevně odlišených karet, které vytvářejí vizuálně přehledný systém.
- Zlepšete své psaní poznámek s pomocí Zia, asistenta s umělou inteligencí, který nabízí chytřejší postřehy.
Omezení Zoho Notebook
- Omezená integrace s jinými nástroji
- Možnosti zobrazení mohou být poněkud omezené.
Ceny Zoho Notebook
- Navždy zdarma
- Zoho Notebook Personal: 14,99 $/rok
- Zoho Notebook Pro: 1,99 $/měsíc
Hodnocení zákazníků Zoho Notebook
- G2: 4,4/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 80 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zoho Notebook?
Rád pořizuji snímky webových stránek nebo kreativních marketingových reklam a webový clipper Zoho Notebook mi opravdu pomáhá spravovat všechny snímky a organizovat je podle kategorií a data pořízení. Je to pro mě opravdu důležité, protože se k těmto snímkům mohu vracet, když potřebuji nápad pro svůj marketingový produkt.
Rád pořizuji snímky webových stránek nebo kreativních marketingových reklam a webový clipper Zoho Notebook mi opravdu pomáhá spravovat všechny snímky a organizovat je podle kategorií a data pořízení. Je to pro mě opravdu důležité, protože se k těmto snímkům mohu vracet, když potřebuji nápad pro svůj marketingový produkt.
9. Obsidian (nejlepší pro vytváření sítě nápadů a konceptů)
Vaše poznámky nejsou jen izolované myšlenky. Jsou součástí většího celku. Obsidian vám pomůže propojit je jako síť a proměnit roztříštěné nápady v robustní znalostní základnu. Jeho grafické zobrazení vám umožní vizualizovat vztahy mezi poznámkami, zatímco zpětné odkazy a obousměrné propojení usnadňují navigaci.
Obsidian může fungovat zcela offline, takže vaše data zůstanou soukromá a pod vaší kontrolou. Podporuje markdown pro přehledné a přenositelné poznámky a nabízí pluginy, motivy a vlastní skripty, které vám umožní přizpůsobit nastavení. Synchronizace mezi zařízeními však vyžaduje placený doplněk.
Nejlepší funkce Obsidianu
- Uspořádejte si poznámky do propojeného znalostního centra s obousměrným propojením.
- Přizpůsobte si svůj pracovní prostor pomocí široké škály pluginů a motivů.
- Využijte pomoc umělé inteligence pro chytřejší postřehy a návrhy.
- Vizualizujte a strukturovejte nápady bez námahy pomocí bezplatného pluginu Canvas od Obsidian.
Omezení Obsidianu
- Náročná křivka učení může způsobit, že vytvoření ideální struktury bude časově náročné.
- Jednoduchost Markdownu nemusí stačit uživatelům, kteří hledají pokročilé možnosti designu.
Ceny Obsidian
- Navždy zdarma
- Komerční použití: 50 $/rok na uživatele
Doplňky
- Funkce synchronizace: 4 $/měsíc na uživatele
- Funkce publikování: 8 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Obsidian
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,8/5 (více než 30 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Obsidianu?
Snadné použití pro pořizování a úpravy poznámek. Bylo to užitečné při importu a čtení poznámek v markdownu, které jsem exportoval z Mac Notes.
Snadné použití pro pořizování a úpravy poznámek. Bylo to užitečné při importu a čtení poznámek v markdownu, které jsem exportoval z Mac Notes.
10. Roam Research (nejlepší pro organizování propojených nápadů a složitých výzkumných úkolů)
Máte někdy pocit, že vaše výzkumné nápady jsou roztříštěné? Roam Research transformuje roztříštěné myšlenky do propojené sítě a odhaluje vztahy mezi poznámkami způsobem, který působí přirozeně. Je ideální pro výzkumníky, spisovatele a týmy zabývající se složitými projekty.
Díky nelineárnímu pracovnímu prostoru Roam napodobuje způsob, jakým váš mozek zpracovává informace. Export a zálohování jsou navíc hladké – vyberte si z formátů Markdown, JSON nebo EDN, aby vaše znalosti zůstaly přenositelné.
Nejlepší funkce Roam Research
- Spojujte nápady bez námahy pomocí obousměrných odkazů a značek.
- Odkazujte na bloky textu napříč projekty bez duplicitní práce.
- Zobrazte své znalosti pomocí interaktivního grafu, který roste s vašimi myšlenkami.
Omezení Roam Research
- Není k dispozici žádný bezplatný tarif, což snižuje jeho dostupnost pro osobní použití.
- Omezené možnosti formátování pro přizpůsobení
Ceny Roam Research
- Pro: 15 $/měsíc na uživatele
- Believer: 500 $ za uživatele (na pět let)
Hodnocení a recenze Roam Research
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Roam Research?
Roam opravdu změnil můj způsob uvažování o tom, jak uspořádat své roztříštěné myšlenky do grafové databáze. Jeho uživatelské rozhraní je relativně přehledné a psaní jednotlivých poznámek je velmi jednoduché.
Roam opravdu změnil můj způsob uvažování o tom, jak uspořádat své roztříštěné myšlenky do grafové databáze. Jeho uživatelské rozhraní je relativně přehledné a psaní jednotlivých poznámek je velmi jednoduché.
Získejte AI psaní, pořizování poznámek a správu dokumentů – vše na jednom místě s ClickUp.
„Mysl je od toho, aby přicházela s nápady, ne aby je zadržovala.“
Tento citát Davida Allena dokonale vystihuje, proč se spoléháme na své poznámky – abychom uvolnili svou mysl pro kreativitu a řešení problémů. Skvělé poznámky by měly být víc než jen zaznamenáním myšlenek – měly by vám pomoci je organizovat, zdokonalovat a podle nich jednat.
Nástroje jako Simplenote a Roam Research sice vynikají v určitých oblastech, ale často jim chybí celkový přehled.
Právě v tom vyniká ClickUp. Potřebujete místo, kam si můžete zapisovat poznámky? Hotovo. Chcete, aby AI vylepšila vaše nápady? Snadné. Hledáte způsob, jak mít vše organizované a přehledné? Máte to mít. Od rychlých poznámek po podrobnou dokumentaci, ClickUp vše spojuje do jednoho výkonného pracovního prostoru.
Proč používat několik nástrojů, když můžete mít vše na jednom místě? Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a uvidíte ten rozdíl.