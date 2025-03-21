10 nejlepších softwarů pro správu potravin, které stojí za vyzkoušení v roce 2025

Provozování potravinářského podniku vyžaduje organizaci nesčetných pohyblivých částí. Existuje neustálý tlak na zpracování objednávek, minimalizaci nákladů na potraviny a plýtvání, sledování zásob, plánování jídel a předpovídání potřeb zásobování při zajištění nejvyšší úrovně zákaznických služeb.
V takových případech již tabulky nestačí. Chybí jim automatizace, vyžadují ruční zadávání a aktualizace a jsou náchylnější k lidským chybám. Právě v takových případech potřebujete software pro správu potravin.
Najít ten správný nástroj pro správu potravin však není snadné. Některé jsou nejlepší pro zajištění bezpečnosti potravin, jiné upřednostňují správu zásob, zatímco další se zaměřují na správu jídelníčků a receptů.
Abychom vám výběr usnadnili, sestavili jsme seznam deseti nejlepších softwarů pro správu potravin v roce 2025. Čtěte dál a zjistěte, který z nich vyhovuje vašim požadavkům!
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je seznam nejlepších softwarů pro správu potravin, které můžete vyzkoušet v roce 2025:
- ClickUp: Nejlepší pro zjednodušení správy potravin
- SmartSuite: Nejlepší pro správu pracovních postupů v kuchyni a skladových zásob
- MarginEdge: Nejlepší pro zpracování faktur, kalkulaci nákladů na potraviny a analýzu jídelního lístku
- Agilysys Foodservice Management: Nejlepší pro zefektivnění provozu a zlepšení zážitku hostů
- FoodPro®: Nejlepší pro malé potravinářské podniky
- Crunchtime: Nejlepší pro správu provozu restaurací
- Restaurant365: Nejlepší pro účetnictví a správu mezd
- Toast: Nejlepší pro zpracování plateb
- FoodStorm: Nejlepší pro zadávání a správu objednávek v rámci všech prodejních kanálů
- Computrition: Nejlepší pro správu stravovacích služeb v nemocnicích
Co byste měli hledat v softwaru pro správu potravin?
Ačkoli při výběru správného nástroje pro správu potravin neexistuje univerzální řešení, zde je několik funkcí, na které byste se měli zaměřit:
- Správa zásob: Vyberte si software pro správu potravin, který vám umožní vytvořit systém zásob pro organizaci a sledování objednávek, monitorování surovin a jejich expiračních dat, nastavení úrovní pro objednávky atd.
- Dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti potravin: Získejte nástroje, které mají funkce pro dodržování předpisů HACCP s automatickými upozorněními, která se spustí v případě nedodržení předpisů nebo při blížícím se datu expirace.
- Reporting a analýzy v reálném čase: Vyberte si platformy pro správu potravin, které vám umožní vytvářet přizpůsobitelné dashboardy a generovat podrobné reporty o nákladech na potraviny, tržbách, stavu zásob atd.
- Integrační možnosti: Ujistěte se, že vámi vybraný nástroj lze hladce integrovat s pokladními a účetními systémy, aby vznikl jednotný systém a zjednodušilo se finanční řízení.
- Mobilní přístup: Vyberte si nástroje, které vám umožní sledovat zásoby, schvalovat procesy a spravovat objednávky na cestách pomocí mobilní aplikace.
💡Tip pro profesionály: Plánujte s ohledem na škálovatelnost. Vyberte si software, který zvládne trojnásobný objem vašich současných operací. Tím zajistíte, že software bude schopen vyhovět vašim budoucím potřebám v oblasti růstu.
10 nejlepších softwarů pro správu potravin
1. ClickUp (nejlepší pro zjednodušení správy potravin)
Řízení potravinářského podniku je jako žonglování s hořícími talíři – sledování zásob, řízení rozvrhů zaměstnanců, koordinace dodávek, komunikace s dodavateli, zajištění vynikajícího zákaznického servisu a tak dále. Je snadné se v tom ztratit.
Ale to platí pouze v případě, že nemáte k dispozici výkonný nástroj, jako je ClickUp.
ClickUp je aplikace pro vše v práci*, která dokáže zjednodušit správu potravin. Tato univerzální platforma kombinuje funkce CRM s intuitivním řízením pracovních postupů, což z ní činí vynikající volbu pro výrobce potravin a manažery restaurací.
CRM od ClickUp pro výrobce potravin vám umožní zefektivnit komunikaci se zákazníky a snadno spravovat vztahy s klienty na jednom místě.
Pomocí CRM v ClickUp můžete automatizovat předávání, spravovat pipeline, sledovat objednávky, předpovídat tržby a automatizovat pracovní postupy, jako je schvalování jídelních lístků, zpracování objednávek, fakturace a další úkoly související se správou zásob.
Díky více než 10 přizpůsobitelným zobrazením ClickUp můžete sledovat vše od zásob surovin až po objednávky zákazníků pomocí kanbanových tabulek, seznamů, tabulek a kalendářových zobrazení. Můžete také použít zobrazení Mapy ke správě více skladových míst a dodacích zón.
ClickUp Brain vám pomůže automatizovat opakující se úkoly, jako jsou kontroly bezpečnosti potravin, plánování směn zaměstnanců atd. Můžete jej použít k analýze údajů o zákaznících a získání informací z umělé inteligence, abyste mohli činit informovaná rozhodnutí. Umělou inteligenci můžete také použít k sumarizaci receptů a jídelníčků a získání aktualizací skladových zásob v reálném čase.
A to není vše. ClickUp nabízí také tisíce přizpůsobitelných šablon, které zjednodušují správu potravin. Například šablona ClickUp pro plánování jídel vám pomůže zefektivnit přípravu jídel.
Pomocí této šablony můžete:
- Plánujte jídla pomocí seznamů s funkcí drag-and-drop
- Sledujte ingredience a nákupní seznamy
- Recepty můžete organizovat do složek, abyste k nim měli snadný přístup.
Podobně i ClickUp nabízí několik šablon pro správu zásob, například šablonu ClickUp Restaurant Inventory Template, která vám pomůže sledovat zásoby v reálném čase a organizovat objednávky a dodávky.
Nejlepší funkce ClickUp
- Spolupráce v reálném čase: Spolupracujte na receptech, plánování jídelníčků a inventáři a dokumentujte pokyny pro bezpečnost potravin pomocí ClickUp Docs.
- Automatizace pracovních postupů: Automatizujte úkoly, jako jsou nákupní objednávky, rutinní příchozí objednávky, následné kontroly, audity dodržování bezpečnosti potravin a připomenutí směn, schvalování jídelníčků atd. pomocí ClickUp Automations.
- Správa zásob: Zaznamenávejte všechny podrobné údaje, od záznamů o zásobách, informací o dodavatelích až po ingredience, sledujte jednotky zásob, označujte urgentní dodávky atd. pomocí ClickUp Tasks.
- Centralizované informace: Získejte přehled o zpětné vazbě od zákazníků, stavu zásob, plýtvání potravinami, výkonu zaměstnanců, údajích o prodeji, plnění objednávek atd. pomocí panelů ClickUp Dashboards.
- Integrace: Integrujte více než 1000 nástrojů, včetně POS, pro lepší správu zásob, rychlejší komunikaci mezi systémy a lepší zákaznickou zkušenost.
Omezení ClickUp
- Počet funkcí v ClickUp může uživatele zpočátku ohromit.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na člena
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Tato aplikace má mnoho způsobů využití. Jakmile si zvyknete na její funkce, můžete ji neuvěřitelně přizpůsobit svým potřebám. Nejmenší jednotka plánovaného obsahu se nazývá „úkol“, ale lze ji použít mnoha způsoby, nejen jako úkol (což je skvělé). Mohla by být přejmenována například na „položka“.
Tato aplikace má mnoho způsobů využití. Jakmile si zvyknete na její funkce, můžete ji neuvěřitelně přizpůsobit svým potřebám. Nejmenší jednotka plánovaného obsahu se nazývá „úkol“, ale lze ji použít mnoha způsoby, nejen jako úkol (což je skvělé). Mohla by být přejmenována například na „položka“.
🍭 Bonus: Naučte se, jak automatizovat pracovní postupy v oblasti řízení potravin a zvýšit svou produktivitu!
2. SmartSuite (nejlepší pro správu kuchyňských pracovních postupů a záznamů o zásobách na jednom místě)
SmartSuite je platforma pro správu práce určená k organizaci provozu potravinářských podniků. Intuitivní rozhraní tohoto nástroje, které nevyžaduje žádné programování, vám umožňuje vytvářet vlastní řešení pro plánování jídelníčků, sledování zásob a správu receptů.
Můžete využít jeho vestavěnou automatizaci k optimalizaci procesů objednávek a pracovních postupů v kuchyni. Kromě toho můžete pomocí funkce propojení platformy spojit potraviny s jejich nutriční hodnotou a zajistit tak dodržování norem bezpečnosti potravin.
Nejlepší funkce SmartSuite
- Propojte záznamy, abyste spojili položky svého menu s náklady, zásobami atd., a měli tak všechny informace na jednom místě.
- Vytvářejte objednávkové formuláře s podrobnostmi o receptech, stavem zásob, informacemi o dodavatelích atd.
- Vytvořte automatizaci pracovních postupů, která automaticky vypočítá náklady na potraviny a spustí upozornění na objednávky na základě prahových hodnot zásob.
Omezení SmartSuite
- Má strmou křivku učení. Vyžaduje určité znalosti databází.
- Někdy je obtížné najít konkrétní položky, protože neexistuje žádný systém složek, který by zajišťoval přehlednost.
- Import velkých databází může být náročný
Ceny SmartSuite
- Zdarma
- Tým: 12 $ za uživatele/měsíc
- Professional: 28 $ za uživatele/měsíc
- Enterprise: 41 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze SmartSuite
- G2: 4,8/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 5/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o SmartSuite?
Intuitivní rozhraní SmartSuite zajišťuje, že náš tým může jeho funkce ovládat a využívat s minimálním zaškolením. Ačkoli SmartSuite nabízí širokou škálu automatizačních nástrojů, zjistili jsme, že některé základní automatizační funkce zatím nejsou k dispozici. Vylepšení, jako je přizpůsobitelnější automatizace pracovních postupů a integrace s jinými automatizačními platformami, by byla prospěšná. Tyto doplňky by snížily potřebu manuálních zásahů a zvýšily efektivitu našich operací.
Intuitivní rozhraní SmartSuite zajišťuje, že náš tým může jeho funkce ovládat a využívat s minimálním zaškolením. Ačkoli SmartSuite nabízí širokou škálu automatizačních nástrojů, zjistili jsme, že některé základní automatizační funkce zatím nejsou k dispozici. Vylepšení, jako je přizpůsobitelnější automatizace pracovních postupů a integrace s jinými automatizačními platformami, by byla prospěšná. Tyto doplňky by snížily potřebu manuálních zásahů a zvýšily efektivitu našich operací.
📖 Číst více: Tipy pro správu zákazníků pomocí CRM
3. MarginEdge (nejlepší pro zpracování faktur, kalkulaci nákladů na potraviny a analýzu jídelního lístku)
MarginEdge může být užitečným nástrojem, pokud chcete zefektivnit back-office operace. Digitalizuje a zpracovává faktury pomocí jednoduchého mobilního skenování, čímž eliminuje ruční zadávání dat. MarginEdge se také integruje s účetními a POS řešeními, čímž vytváří plynulý fakturační systém.
Uživatelé na MarginEdge oceňují zejména funkci kalkulace nákladů na recepty v reálném čase. Tato funkce vám umožňuje zobrazit náklady na potraviny v reálném čase, abyste mohli činit informovaná rozhodnutí o cenách a nabídce. Kromě toho pomáhá s inventarizací a sledováním spotřeby potravin, odpadu atd. prostřednictvím reportů.
Nejlepší funkce MarginEdge
- Zaznamenávejte údaje z faktur, včetně ručně psaných poznámek, digitálně prostřednictvím mobilní aplikace, e-mailu, nahrávání na platformu atd.
- Připravujte a spravujte recepty centrálně, abyste mohli snadno zaškolit nové zaměstnance.
- Porovnejte výkonnost menu v konkrétních kategoriích a identifikujte ziskové položky na základě prodeje.
- Platit dodavatelům můžete několika způsoby – šekem, kreditní kartou nebo naplánovat platby pomocí služby Autopay.
Omezení MarginEdge
- Mobilní aplikace postrádá mnoho funkcí, zejména v oblasti úpravy faktur a čekajících schválení.
- Systém obsahuje chyby, které způsobují časté poruchy, jako například neprocházející faktury nebo zamrzlé obrazovky.
- Někdy se mohou objevit nepřesné údaje v objednávkách, jako jsou překlepy, duplicitní záznamy, různé názvy pro stejnou položku atd.
Ceny MarginEdge
- MarginEdge: 330 $ za pobočku/měsíc
- MarginEdge + Freepour: 480 $ za pobočku/měsíc
Hodnocení a recenze MarginEdge
- G2: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o MarginEdge?
Je to silný nástroj, který nám pomáhá v našem restauračním podnikání. MarginEdge můžeme využít k cenovému stanovení položek jídelního lístku, ale také k cenovým upozorněním, analýze jídelního lístku, inventáři, placení účtů a skladovým zásobám. Systém však obsahuje několik chyb, zejména v nástroji pro tvorbu receptů.
Je to silný nástroj, který nám pomáhá v našem restauračním podnikání. MarginEdge můžeme využít k cenovému stanovení položek jídelního lístku, ale také k cenovým upozorněním, analýze jídelního lístku, inventáři, placení účtů a skladovým zásobám. Systém však obsahuje několik chyb, zejména v nástroji pro tvorbu receptů.
📖 Další informace: Bezplatné šablony menu pro Google Docs
4. Agilysys Foodservice Management (nejlepší pro zefektivnění provozu a zlepšení zážitku hostů)
Agilysys je komplexní řešení pro pohostinství, které slouží hotelům, kasinům, resortům, výletním lodím a dokonce i zdravotnickým a univerzitním stravovacím službám. Platforma zefektivňuje provoz F&B (Food & Beverages) a skladové hospodářství a poskytuje vám jednotný systém pro správu všech aspektů pohostinství – od správy nemovitostí po POS.
Agilysys vám pomůže spravovat profily hostů, zpracovávat platby a řídit zásoby potravin a zajistí lepší služby díky široké škále nástrojů pro správu stravovacích služeb.
Nejlepší funkce softwaru Agilysys Foodservice Management
- Zlepšete proces rezervace a zajistěte hladký průběh pobytu hostů díky jednoduchému rezervačnímu systému.
- Spravujte vše od objednávek po faktury, firemní finance a technologie POS.
- Zjednodušte analýzu restaurací, hotelů a zásob, abyste získali důležité informace o preferencích hostů a výkonnosti podniku.
Omezení softwaru Agilysys Foodservice Management
- Nejlépe funguje s pokladním systémem Agilysys POS. Integrace jiných pokladních systémů může mít za následek omezenou funkčnost.
Ceny softwaru Agilysys Foodservice Management
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze softwaru Agilysys Foodservice Management
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o softwaru Agilysys Foodservice Management?
Snadná instalace a přehledné uživatelské rozhraní. Školení nových zaměstnanců je jednoduché a doba obratu je zkrácena. Některé nabídky rozhraní by však mohly být vizuálně vylepšeny a aktualizovány.
Snadná instalace a přehledné uživatelské rozhraní. Školení nových zaměstnanců je jednoduché a doba obratu je zkrácena. Některé nabídky rozhraní by však mohly být vizuálně vylepšeny a aktualizovány.
📖 Číst více: Nejlepší software pro optimalizaci zásob
5. FoodPro® (nejlepší pro malé potravinářské podniky)
FoodPro® od společnosti Aurora Information Systems je určen pro malé výrobce potravin a manažery restaurací, kteří hledají systém pro výrobu, plánování a kontrolu potravin. Jedná se o integrovanou platformu pro více uživatelů, která vám umožní předpovídat a kontrolovat zásoby, sledovat výrobu potravin, vytvářet jídelní plány a provádět finanční analýzy, abyste získali přehled o ziskových maržích a zajistili kontrolu rozpočtu.
Nejlepší funkce FoodPro®
- Navrhujte cyklická menu, ACI menu a standardní menu pro jednotlivá místa podávání s ohledem na snížení plýtvání potravinami a nákladů.
- Na základě historické databáze předpovídejte přesný počet hostů a vytvářejte efektivní jídelní plány.
- Vytvářejte finanční zprávy, od základních výkazů zisků a ztrát až po nákupy, souhrny nákladů na provozovny, náklady na přípravu jídel atd.
Omezení FoodPro®
- Omezené možnosti přizpůsobení. Pokud jste potravinářský podnik s pokročilými požadavky na přizpůsobení, nemusí to být nejlepší volba.
- Méně intuitivní uživatelské rozhraní ve srovnání s podobnými nástroji
Ceny FoodPro®
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze FoodPro®
- G2: Žádné recenze nejsou k dispozici.
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.
📖 Další informace: Šablony pro plánování večeří zdarma
6. Crunchtime (nejlepší pro správu provozu restaurací)
Pokud pociťujete tlak rostoucích nákladů na potraviny, měnících se standardů bezpečnosti potravin a problémů s pracovní silou v potravinářském průmyslu, Crunchtime vám může pomoci zlepšit procesy a zajistit dodržování předpisů.
Crunchtime, známý pro správu zásob a pracovních operací, vám nabízí centrální ovládací panel, kde můžete zobrazit lokality, sledovat objednávky zásob a spravovat recepty a jídelní lístky. Disponuje také nástroji pro vytváření vlastních reportů a plánování a zdroji pro řešení problémů, díky čemuž je platformou vhodnou i pro začátečníky.
Hlavní předností tohoto nástroje je jeho „drill-down“ funkce, která vám umožňuje přecházet z přehledu údajů o restauraci na vysoké úrovni k detailním údajům.
Nejlepší funkce Crunchtime
- Automatizujte denní a týdenní rozvrhy zaměstnanců a zasílejte připomenutí pomocí automatických upozornění.
- Získejte přesné návrhy umělé inteligence ohledně množství připravovaných potravin, objednávek dodávek a prodeje na základě historických údajů o spotřebě, úrovní PAR obchodu, skladových zásob atd.
- Sledujte teploty v rozmezí -40 °C až 85 °C, abyste zajistili dodržování norem bezpečnosti potravin.
- Získejte aktuální údaje o nákladech na potraviny, trendech v oblasti práce a školicích programech pomocí analytických nástrojů.
Omezení Crunchtime
- Bez použití šablon je obtížné organizovat objednávkové průvodce a není zde prostor pro přidání paritní hodnoty.
- Při přístupu k softwaru z mobilních zařízení, jako jsou tablety, nelze šablony skutečně používat.
- Tento nástroj postrádá flexibilitu uživatelské konfigurace. Má omezené filtry a neumožňuje přesouvat určité widgety pro zvýšení uživatelské efektivity.
Ceny Crunchtime
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Crunchtime
- G2: 4,3/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Crunchtime?
Pokud jste tradiční restaurační společnost, CrunchTime splní vaše požadavky a je poměrně snadno použitelný pro provoz. Změny se však provádějí pomalu a produkt se v posledních několika letech zdá být stagnující. Modul komisařství nebyl změněn a není dobře navržen.
Pokud jste tradiční restaurační společnost, CrunchTime splní vaše požadavky a je poměrně snadno použitelný pro provoz. Změny se však provádějí pomalu a produkt se v posledních několika letech zdá být stagnující. Modul komisařství nebyl změněn a není dobře navržen.
🧠 Věděli jste, že... V roce 2023 více než 80 % hotelů hlásilo nedostatek personálu. To vyžaduje zavedení technologií, které automatizují rutinní úkoly, plánují rozvrhy zaměstnanců na základě přesných prognóz a zlepšují provozní efektivitu.
7. Restaurant365 (nejlepší pro účetnictví a správu mezd)
Restaurant365 je platforma pro správu restaurací, která může změnit způsob, jakým řídíte provoz svého potravinářského podniku. Platforma vyniká svými funkcemi pro finanční reporting, mzdy a účetnictví, správu zásob a pracovní síly a integraci POS.
Ačkoli tento nástroj není vhodný pro začátečníky, možná se vám zalíbí díky přístupnosti prostřednictvím prohlížeče a automatizovaným účetním nástrojům, které mohou pomoci snížit náklady na potraviny díky přesnému sledování a maximalizovat ziskovost.
Nejlepší funkce Restaurant365
- Nastavte spravedlivé parametry rozdělování spropitného a automatizujte procesy správy spropitného, abyste ušetřili svůj drahocenný čas.
- Pomocí zpráv o pracovní síle a prodeji můžete předpovídat tržby a plánovat rozvrh zaměstnanců na více místech.
- Vytvořte centrální katalogy a objednávkové průvodce, abyste zajistili jednotné postupy při přípravě potravin a používání surovin ve všech provozovnách.
Omezení Restaurant365
- Podle několika uživatelů je systém správy zásob složitý, zejména funkce správy receptů by mohly být uživatelsky přívětivější.
- Nástroj má strmou křivku učení kvůli mnoha funkcím a složitému rozhraní.
- Sladění bankovních účtů může být složité a opravování chyb z předchozích období může být časově náročné.
Ceny Restaurant365
- Essentials: 499 $/měsíc za jednu provozovnu, fakturace čtvrtletně
- Professional: 749 $/měsíc za jednu pobočku, fakturace čtvrtletně
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Restaurant365
- G2: 4,5/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 60 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Restaurant365?
Oceňuji, že mám vše potřebné na jednom místě. Díky množství informací, které lze získat jedním kliknutím, mohu sledovat a dohlížet na více věcí najednou. Uživatelsky přívětivý pro všechny úrovně počítačových znalostí. Díky tomuto nástroji provozuji finančně stabilnější podniky. V našich podnicích používáme 365 po celý den, zákaznická podpora je rychlá a efektivní s důkladným sledováním. Estetické rozhraní je však zastaralé. Vypadá jako program Windows 95 oproti čistšímu a přehlednějšímu zobrazení.
Oceňuji, že mám vše potřebné na jednom místě. Díky množství informací, které lze získat jedním kliknutím, mohu sledovat a dohlížet na více věcí najednou. Uživatelsky přívětivý pro všechny úrovně počítačových znalostí. Díky tomuto nástroji provozuji finančně stabilnější podniky. V našich podnicích používáme 365 po celý den, zákaznická podpora je rychlá a efektivní s důkladným sledováním. Estetické rozhraní je však zastaralé. Vypadá jako program Windows 95 oproti čistšímu a přehlednějšímu zobrazení.
📮ClickUp Insight: 92 % zaměstnanců používá nekonzistentní metody ke sledování úkolů, což vede k opomenutým rozhodnutím a zpožděnému provedení. Ať už posíláte následné poznámky nebo používáte tabulky, proces je často roztříštěný a neefektivní.
Řešení pro správu úkolů ClickUp zajišťuje plynulý převod konverzací na úkoly, takže váš tým může jednat rychle a zůstat v souladu.
8. Toast (nejlepší pro zpracování plateb)
Toast kombinuje POS, sledování zásob a správu kuchyně. Jedná se o uživatelsky přívětivý nástroj s systémem správy zásob založeným na umělé inteligenci, který vám umožňuje skenovat faktury a aktualizovat stav zásob v reálném čase.
Můžete jej použít ke koordinaci provozu kuchyně, řízení provozu v přední části restaurace i v zázemí, sledování výkonu jídelního lístku a dokonce i ke správě mezd díky integrovanému mzdovému systému.
Nejlepší funkce Toast
- Vytvářejte vlastní pravidla pro spropitné, automatizujte jeho rozdělování a zefektivněte vykazování spropitného.
- Zkraťte čekací doby a zvyšte efektivitu personálu pomocí kiosků Toast pro restaurace, kde si hosté mohou přizpůsobit své objednávky.
- Směřujte objednávky, prohlížejte si nadcházející objednávky a generujte zprávy o produktivitě kuchyně pomocí systému Kitchen Display System.
- Přizpůsobte nabídky pro každou pobočku, centrálně spravujte reporty a řídte provoz z jediného ovládacího panelu.
Omezení Toast
- Omezené funkce pro vytváření reportů
- Podle některých uživatelů je zákaznický servis často necitlivý.
- Poplatek, včetně poplatku za zpracování kreditní karty, je velmi vysoký.
Ceny Toast
- Zdarma
- Prodejní místo: Od 69 $/měsíc
- Vytvořte si vlastní: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Toast
- G2: 4,2/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Toastu?
Spolupráce s Toastem při nastavování byla skvělá a snadná. Jak jsme rostli, jejich podpora byla spolehlivá. Ne jako u jiných POS, které jsme používali v minulosti. Nicméně, reporting potřebuje vylepšit... většina dat tam je, ale není jasné, jak získat to, co potřebujete, a oni musí data vypsat a poslat e-mailem. Také menu pro obsluhu zákazníků může být někdy trochu složité, když musíte projít 2-3 úrovně, abyste si objednali 8 oz hnědého piva.
Spolupráce s Toastem při nastavování byla skvělá a snadná. Jak jsme rostli, jejich podpora byla spolehlivá. Ne jako u jiných POS, které jsme používali v minulosti. Nicméně, reporting potřebuje vylepšit... většina dat tam je, ale není jasné, jak získat to, co potřebujete, a oni musí data vypsat a poslat e-mailem. Také menu pro obsluhu zákazníků může být někdy trochu složité, když musíte projít 2-3 úrovně, abyste si objednali 8 oz hnědého piva.
🧠 Věděli jste, že... Očekává se, že trh s POS systémy pro restaurace poroste z 13,35 (mld. USD) v roce 2025 na 28,06 (mld. USD) v roce 2034, což představuje meziroční růst o 8,6 %.
9. FoodStorm (nejlepší pro zadávání a správu objednávek v rámci všech prodejních kanálů)
FoodStorm si můžete představit jako „řídící centrum“ pro provozovatele stravovacích služeb. Ať už jste cateringová společnost, obchodník s potravinami nebo manažer restaurace, který zvládá více než 100 objednávek, tato platforma centralizuje vše – od výroby a správy objednávek až po marketing a komunikaci s klienty.
S FoodStorm můžete zadávat objednávky přímo z telefonních hovorů, e-mailů nebo kiosků v obchodě, organizovat celou kuchyni a kontrolovat nadcházející objednávky a události v kalendáři. A to nejlepší? Můžete přizpůsobovat položky, ceny a nabídky, přidávat tlačítka a kategorie na stránky objednávek a dokonce přidávat obrázky do nabídek pomocí generátoru obrázků AI.
Nejlepší funkce FoodStorm
- Zadávejte a spravujte objednávky prostřednictvím různých kanálů, jako jsou kiosky v obchodech, přepážky, e-maily a telefony.
- Spravujte objednávky k vyzvednutí, sledujte stav plateb a zpracovávejte položky prodávané podle hmotnosti pomocí správy objemu během svátků.
- Zobrazujte příchozí objednávky zákazníků na kuchyňských obrazovkách pomocí systému Kitchen Display System.
Omezení FoodStorm
- Podle několika uživatelů postrádá FoodStorm podporu a správu účtů.
- Aplikace může být na mobilních zařízeních obtížně použitelná. Pokrývá pouze základní funkce.
- Objednávání potravin pro jiného příjemce než osobu, která objednávku zadává, je matoucí.
Ceny FoodStorm
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze FoodStorm
- G2: 4,5/5 (30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o FoodStorm?
FoodStorm je snadno použitelný a velmi funkční. Zákaznická podpora je bezkonkurenční a oceňujeme možnosti přizpůsobení, díky nimž můžeme snadno získat informace, které náš tým potřebuje. Zadávání položek menu a balíčků je také velmi jednoduché. Některé reporty však nejsou tak přizpůsobitelné jako u jiných programů, které jsme používali, ale FoodStorm nabízí za poplatek přizpůsobené reporty, což je skvělé.
FoodStorm je snadno použitelný a velmi funkční. Zákaznická podpora je bezkonkurenční a oceňujeme možnosti přizpůsobení, díky nimž můžeme snadno získat informace, které náš tým potřebuje. Zadávání položek menu a balíčků je také velmi jednoduché. Některé reporty však nejsou tak přizpůsobitelné jako u jiných programů, které jsme používali, ale FoodStorm nabízí za poplatek přizpůsobené reporty, což je skvělé.
10. Computrition (nejlepší pro správu stravovacích služeb v nemocnicích)
Plně integrovaná sada softwaru pro pohostinství od společnosti Computrition pomáhá organizacím, zejména nemocnicím, spravovat jejich stravovací služby. Pomocí tohoto nástroje můžete spravovat vše, co souvisí se stravovacími službami – od receptů a jídelních lístků po rozpočet, zásoby, dodavatele a distribuci jídel.
Výjimečnou vlastností této platformy je její schopnost propojit recepty s alergeny a dietními omezeními. Automaticky opravuje a upravuje jídelníčky, čímž zajišťuje bezpečnost potravin a kvalitní péči o pacienty.
Nejlepší funkce programu Computrition
- Vytvářejte přizpůsobené stravní lístky na základě výběru a preferencí pacientů.
- Automatizujte správu výživy, nahrazování a opravy jídelníčků a sledujte historii stravování pacientů.
- Předpovídejte potřeby dodávek a snižte plýtvání potravinami pomocí CI Smart Forecasting.
Omezení výpočetní techniky
- Prostor pro speciální nebo osobní poznámky na lístcích s jídelním lístkem je omezený.
- Má strmou křivku učení, některé funkce vyžadují příliš mnoho kliknutí.
Ceny softwaru Computrition
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze softwaru Computrition
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Udělejte správné rozhodnutí a transformujte provoz svého potravinářského podniku
Software pro správu potravin je skutečně nezbytný pro zjednodušení provozu, snížení počtu chyb a zvýšení efektivity. Je však zásadní mít k dispozici ten správný software.
Pokud jste například velká společnost s pokročilými požadavky na přizpůsobení, nebude vám stačit software jako FoodPro® nebo Crunchtime, protože tyto nástroje mají omezené funkce. Na druhou stranu, robustní řešení jako ClickUp může být pro vás tím pravým.
ClickUp nabízí širokou škálu funkcí, které vám pomohou se vším, co souvisí se správou potravin – od sledování zásob a surovin po plánování receptů a jídelních lístků, analýzu cen, dodržování norem bezpečnosti potravin, předpovídání prodeje a mnoho dalšího.
Zhodnoťte tedy potřeby svého podniku a zjistěte, který nástroj splňuje všechna vaše kritéria. Pokud je to ClickUp, prozkoumejte tuto platformu ještě dnes. Zaregistrujte se zdarma!