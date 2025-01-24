10 bezplatných šablon pro plánování večeří

Co je nejtěžší na dospělosti? Jednoduché: Uvědomit si, že od teď až do konce života musíte každý den připravovat večeři. ?️
Plánování jídel je univerzální výzva, ať už jste svobodný profesionál, vedete rodinnou domácnost nebo řídíte rušnou restauraci. Pokud neustále přemýšlíte, „Co bych měl dnes uvařit k večeři?“, potřebujete šablonu pro plánování večeří.
Plánování jídel zabraňuje plýtvání potravinami, snižuje náklady na jídlo s sebou a donášku a ušetří vám hektické a nepohodlné nákupy potravin. V průběhu času to sníží vaše měsíční výdaje za potraviny a zabrání stresu uprostřed týdne. ?
Šablony pro plánování jídelníčku využívají rodiny, jednotlivci i restaurace. Ačkoli vám všichni budou tvrdit, že plánování jídel je nezbytné, přípravné práce jsou často velmi náročné.
Abychom vám pomohli začít, sestavili jsme pro vás 10 praktických šablon pro plánování večeří, které můžete hned použít.
Co je to šablona pro plánování večeří?
Šablona pro plánování večeří usnadňuje plánování jídel na určité časové období (obvykle den, týden nebo měsíc). Tyto šablony jsou užitečné pro mladé profesionály, rodiny, restaurace, organizátory akcí, cateringové společnosti a další organizace.
Šablony pro plánování jídelníčku mají různé designy, jsou určeny pro různé skupiny lidí a zahrnují různé časové rozsahy. Například měsíční plánovač jídel se zabývá jídly na celý měsíc, zatímco týdenní plánovač jídel organizuje jídla od neděle do soboty. Některé jednoduché šablony jsou určeny pro běžné domácnosti, zatímco složitější rozvržení jsou navržena speciálně pro restaurace, organizátory akcí nebo cateringové společnosti. ??
Šablony pro plánování jídel vám pomohou vymyslet recepty, vytvořit nákupní seznamy a nakonec sestavit jídelníček pro každé jídlo dne. Plánováním jídel na začátku týdne ušetříte peníze, ušetříte si starosti a omezíte plýtvání potravinami.
Co dělá šablonu pro plánování večeří dobrou?
S pomocí správné šablony pro plánování večeří nebo jídel můžete naplánovat menu pro každé jídlo, každý den v týdnu (nebo měsíci).
Nejlepší šablona pro plánování večeří vám umožní:
- Vizualizujte jídla na celý týden: Nejlepší plánovač jídelního lístku ponechává prostor pro každé jídlo dne. Hledejte takový, který má prostor pro recepty na snídani, oběd, večeři a svačiny.
- Zabraňte plýtvání potravinami: Jednou z největších výhod plánování jídelníčku je omezení plýtvání potravinami, což také sníží váš měsíční rozpočet na potraviny. Hledejte plánovače jídel s šablonami nákupních seznamů, abyste nakupovali podle svých nápadů na večeři a měli přehled o tom, co máte v kuchyni.
- Upřednostňujte zdravá jídla: Plánování jídel předem usnadňuje upřednostňování zdravých potravin a zajišťuje vyváženost vašich denních jídel z týdenního nebo měsíčního hlediska ?
- Udržujte všechny na stejné vlně: Odpovězte na nekonečné otázky „Co bude k večeři?“ pomocí praktického výtisku šablony týdenního nebo měsíčního jídelníčku, aby celá rodina věděla, co bude k jídlu.
10 šablon pro plánování večeří, které můžete použít
Nemůžete se rozhodnout, co uvařit k večeři tento týden? Těchto 10 praktických šablon pro plánování večeří vám pomůže vybrat si domácí jídla namísto jídla z restaurace, snížit výdaje za potraviny a zabránit únavě z rozhodování po celý týden. ?
1. Šablona pro plánování jídelního lístku ClickUp
Připravit večeři je těžké. Ale připravovat večeře celý týden? To se často zdá nemožné.
S šablonou pro plánování jídelníčku ClickUp dokážete nemožné a vytvoříte jídelníček na celý týden. Začněte tím, že určíte počet osob, datum zahájení a ukončení, počet jídel denně a týdenní rozpočet. Poté naplánujte jídla, připravte si jídelníček nebo uložte recepty do své „krabice s recepty“. ?️
Díky sekcím pro plánování jídel, nákupní seznamy a denní úkoly (včetně úklidu ledničky!) vám tato šablona překvapivě usnadní přípravu jídel.
Navíc díky prostoru pro recepty a ingredience vám tato šablona pro přípravu jídel ušetří několik cest do obchodu s potravinami. Brzy si vytvoříte efektivní pracovní postup, díky kterému budete mít každý týden jídlo na stole.
2. Šablona akčního plánu pro restaurace ClickUp
Pořádáte letos Díkůvzdání nebo plánujete velké rodinné setkání? Chcete-li večeře trochu lépe zorganizovat a zlepšit plánování procesů ve vaší kuchyni, využijte šablonu akčního plánu restaurace ClickUp.
S touto šablonou budete provozovat svou domácí kuchyni jako restauraci s michelinskou hvězdou. Vytvořte si přehledný seznam všech úkolů, včetně plánování jídelníčku, nákupu potravin nebo rozesílání pozvánek. Pokud používáte strategii „rozděl a panuj“, stanovte priority, naplánujte termíny a přiřaďte úkoly ostatním členům rodiny. ?
K uspořádání velké akce potřebujete efektivní projektový plán. Naštěstí vestavěné nástroje ClickUp usnadňují vytvoření strategie rozvoje projektu. Pomocí barevného kódování šablony okamžitě zjistíte, které úkoly jsou dokončené nebo v procesu a zda jsou úkoly vysoce prioritní. Bezplatné šablony jako tato jsou těžko k nalezení.
3. Šablona SOP pro restaurace ClickUp
Chcete ve své restauraci servírovat večeře? Než začnete s přípravou jídel, musíte se ujistit, že všechny aspekty vašeho podnikání jsou zefektivněné. Delegujte úkoly a zajistěte kontrolu kvality v celém podniku pomocí šablony SOP pro restaurace od ClickUp.
Tato šablona stanovuje standardní operační postupy (SOP) pro zařízení, zdraví a hygienu, přípravu jídla, tvorbu jídelního lístku, správu objednávek a komunikaci. Vytvořte například SOP pro vaše zařízení a vybavení s pokyny pro praní prádla, hygienu, mytí nádobí a čištění výrobníku ledu. Nastavení jednotlivých SOP v konečném důsledku zlepší efektivitu procesů ve vaší kuchyni.
Navíc díky podrobnému přehledu o vašem podniku, včetně vašich cílů, interních zásad a koncepce restaurace, můžete snadno zapracovat nové zaměstnance a zároveň zlepšit své stravovací služby.
4. Šablona ClickUp pro rozsah prací v restauraci
Pokud provozujete restauraci, plánování jídel je mnohem víc než jen plánování skvělého menu – jde také o plánování skvělých služeb. Provozování restaurace vyžaduje pečlivou pozornost k detailům. Abyste zajistili, že všichni vaši zaměstnanci – včetně hostitelů, číšníků a kuchařů – rozumí svým každodenním povinnostem, využijte šablonu ClickUp pro rozsah práce v restauraci.
Tato šablona jasně popisuje výsledky, časové plány, rozpočty a komunikační plány pro každého člena týmu. Začněte stručným přehledem role a poté se ponořte do popisu každé denní úkolu nebo odpovědnosti. Nakonec nastíňte schvalovací procesy a komunikační plány, aby členové týmu věděli, kam se obrátit s dotazy nebo připomínkami. ?
Díky této praktické šabloně od ClickUp bude každý ve vašem podniku přesně vědět, co se od něj očekává, a bude tak moci poskytovat lepší služby vašim zákazníkům.
5. Šablona ClickUp pro vývoj potravin – prohlášení o práci
Vymýšlíte nový recept nebo potravinový produkt? Tato pečlivě zorganizovaná šablona zefektivňuje všechny aspekty vývoje potravin. ?
S šablonou ClickUp pro vývoj potravin můžete koordinovat všechny aspekty uvedení nového produktu na trh. Začněte tím, že uvedete název svého receptu nebo produktu, a poté se ponořte do rozsahu produktu, uveďte všechny potenciální výstupy a stanovte rozpočet pro svůj projekt.
Pokud potřebujete před spuštěním projektu zachovat diskrétnost, použijte tuto šablonu k přezkoumání zákonů o elektronickém obchodu, autorských právech a ochranných známkách. Navíc zajistěte, aby váš tým a potenciální dodavatelé byli na stejné vlně, a to zahrnutím vašich podmínek, jako jsou smlouvy, vyšší moc a ukončení.
6. Šablona týdenního jídelníčku od OnPlanners
Tento týdenní plán jídel vám ušetří stres a bolesti hlavy po celý týden. Tato snadno použitelná šablona týdenního plánu jídel od OnPlanners je určena k plánování snídaní, obědů a večeří od neděle do soboty.
Navíc nabízí prostor pro váš nákupní seznam, kde můžete rozdělit položky do kategorií mléčné výrobky, ovoce a zelenina, obiloviny, maso a další. Stačí si šablonu vytisknout, doplnit týdenní jídelníček a plán pověsit v kuchyni, abyste k němu měli snadný přístup.
Díky tomuto jednoduchému týdennímu plánovači jídelníčku ušetříte čas při plánování, přípravě a nakupování potravin. Výsledek? Strávíte méně času v obchodě a v kuchyni, čímž každý týden ušetříte nespočet hodin. ?️
7. Šablona týdenního plánovače jídel od GooDocs
Součástí plánování je ponechat si dostatek volného místa. Šablona týdenního plánovače jídel od GooDocs naštěstí nabízí dostatek volného místa pro každý den v týdnu. Můžete si do ní psát poznámky, zaznamenávat nápady pro každý den nebo si psát připomínky, abyste zkontrolovali, které ingredience již máte k dispozici.
Tento bezplatný plánovač jídel, který si můžete vytisknout, je rozdělen do dvou hlavních částí: vaše denní jídla a nákupní seznam. Stačí vyplnit tabulku, abyste si určili jídla, a pak napsat všechny ingredience, které potřebujete v obchodě. ?
A to nejlepší? Tuto šablonu pro plánování jídel si můžete snadno vytisknout a připevnit na ledničku, aby vaše kuchyně byla vždy perfektně zorganizovaná.
8. Šablona jídelního lístku od Template.net
Pokud otevíráte restauraci, zajišťujete catering na večírek nebo pořádáte velkou akci, tato krásná šablona menu od Template.net vám pomůže sestavit úchvatné menu pro celý večer.
Rozdělte jídla do kategorií předkrmy, hlavní chody, nápoje a další chody a uveďte jejich názvy, popisy a ceny (pokud jsou k dispozici). Vylepšete výsledek přizpůsobením této editovatelné šablony menu tak, aby odpovídala vaší značce.
S touto šablonou pro vlastní tvorbu můžete uspořádat luxusní akci nebo ozvláštnit speciální příležitost doma. Stačí šablonu upravit online a poté ji stáhnout ve formátu PNG nebo PDF. Poté umístěte své profesionální menu na každé místo u stolu a připravte se ohromit své hosty. ✨
9. Šablona týdenního jídelníčku od PDFFiller
Chcete tisknutelný týdenní plán jídel bez zbytečných detailů? Pak musíte vyzkoušet tuto neuvěřitelně jednoduchou šablonu týdenního plánu jídel od PDFFiller.
Pro ty, kteří považují plánování jídel za nutné zlo, je to ideální řešení. Tato šablona obsahuje snadno srozumitelný formát tabulky pro plánování snídaní, obědů, večeří a svačin na každý den v týdnu. Stačí napsat datum do horní části plánovače a pak vypsat denní jídla – a je to! ?
S touto jednoduchou šablonou můžete vymýšlet jídla pro celou rodinu, aniž byste se museli zabývat složitým plánováním. Stačí šablonu vytisknout, vyplnit své nápady na jídla a vzít ji s sebou do obchodu (nebo si ji vyfotit telefonem). Nejlepší na tom je, že stejnou šablonu můžete každý týden snadno vytisknout znovu, abyste si ušetřili práci s plánováním jídel a kuchyňských prací.
10. Šablona jídelního lístku od Template.net
Ať už otevíráte restauraci, fast food nebo podnik s jídlem s sebou, možná budete chtít předvést své lákavé pokrmy. S touto univerzální šablonou od Template.net si vaši potenciální zákazníci budou moci pochutnat na vizuální stránce vašeho jídelního lístku. ?
Šablonu jednoduše přizpůsobte své značce přidáním loga, barevné palety a typografie. Poté uveďte různé položky menu a přidejte fotografii každého jídla, abyste ilustrovali svou nabídku. Brzy budete mít vizuální a písemný popis každého jídla ve vaší restauraci.
Tato stylová šablona přiláká nové zákazníky a zároveň zvýší tržby vaší společnosti. Vyměňte text a obrázky online, stáhněte si soubor PNG a poté vytiskněte své menu, abyste ho mohli sdílet se svými hosty. Poté sdílejte menu se svými potenciálními zákazníky tak, že ho umístíte na každý stůl, nahrajete jako soubor PDF na svůj web, spustíte direct mailovou kampaň nebo ho vyvěsíte před svou restaurací.
Bonus: Šablony receptů pro Word!
Začněte plánovat jídla pomocí šablon pro plánování večeří od ClickUp.
Příprava jídla je náročná úloha, zejména když nevíte, co uvařit. Ulehčete si práci pomocí správné šablony pro plánování večeří. Vymýšlejte nápady na jídla, přiřazujte recepty k jednotlivým jídlům dne a vytvářejte nákupní seznamy předem, abyste zabránili plýtvání potravinami, upřednostnili zdravé stravování a snížili náklady na jídlo. ?
Nechte ClickUp posunout vaše plánování jídel na vyšší úroveň. S praktickými šablonami pro plánování jídelníčků od ClickUp můžete vytvářet jídelníčky, organizovat standardní operační postupy v kuchyni, nastínit rozsah práce vaší restaurace nebo dokonce uvést na trh nový potravinový produkt.
Chcete-li získat přístup k šablonám pro plánování večeří, tisícům integrací a nespočtu nástrojů pro správu projektů, připojte se ještě dnes k ClickUp.