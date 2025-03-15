Dubsado vs. HoneyBook: Který CRM systém je nejlepší pro vaši firmu?

Majitelé malých firem znají ten problém: e-maily od klientů zaplavují vaši schránku, hromadí se nezaplacené faktury a smlouvy jsou rozházené po celé pracovní ploše. V pátek se topíte v administrativě, místo abyste dělali to, co vás baví.
Systémy CRM Dubsado a HoneyBook tento scénář obrací. Zachycují potenciální zákazníky, automatizují následné kroky a vybírají platby, zatímco vy spíte. Představte si, že končíte pracovní den s prázdným seznamem úkolů a mentálním prostorem pro skutečný růst vašeho podnikání.
Ale tady je skutečná otázka: Mohou tyto CRM systémy splnit vaše očekávání? Pokud uvažujete o tom, jak vybrat CRM systém, který vyhovuje vašim obchodním potřebám, máme pro vás zde konečné srovnání Dubsado vs. HoneyBook.
🌟 Spoiler Alert: Zůstaňte s námi až do konce a podívejte se na další možnost, která je lepší než obě předchozí! 😉
Co je Dubsado?
Dubsado je CRM systém určený pro majitele malých podniků, freelancery a profesionály poskytující služby. Pomáhá spravovat přijímání nových klientů, smlouvy, fakturaci a pracovní postupy – vše na jednom místě.
Přizpůsobené kontaktní formuláře a integrovaný plánovač Dubsado umožňují firmám snadno spravovat interakce s klienty a poskytují vám více času na to, abyste se mohli soustředit na růst podnikání.
Funkce Dubsado
Dubsado zjednodušuje obchodní operace kombinací nástrojů pro správu klientů, automatizaci a finance. Pojďme se podívat na jeho funkce.
🌟 Funkce č. 1: Přizpůsobitelné formuláře a šablony pro každou interakci s klientem
Přizpůsobitelné šablony a formuláře Dubsado zjednodušují administrativu v každé fázi spolupráce s klientem. Můžete snadno přizpůsobit a znovu použít formuláře pro získávání potenciálních zákazníků, nabídky pro klienty, obchodní smlouvy a dotazníky pro konzistentní komunikaci s klienty a rychlé získávání potenciálních zákazníků.
Klienti mohou v jednom plynulém kroku zkontrolovat, podepsat a zaplatit, což snižuje počet opakovaných komunikací pro freelancery.
💡 Tip pro profesionály: Průběh přijímání zákazníků udává tón vašemu budoucímu vztahu. Takto to dělá ClickUp Forms! 👇🏼
🌟 Funkce č. 2: Automatizované fakturace a sledování online plateb
Malé podniky často mají potíže se sledováním faktur klientů a stavu plateb. Dubsado to usnadňuje díky přizpůsobené fakturaci, automatickým upomínkám plateb a opakovanému účtování.
Můžete vytvářet obchodní faktury, propojit platební systém a odesílat je přímo klientům – bez nutnosti ručního sledování.
🌟 Funkce č. 3: Automatizace opakujících se úkolů a sledování klientů
Automatizace pracovních postupů Dubsado se postará o komunikaci s klienty, plánování a fakturaci, aniž by došlo ke ztrátě osobního přístupu.
Umožňuje vám nastavit automatické e-maily, upomínky plateb a spouštěče úkolů, aby projekty pokračovaly. Inteligentní pole automaticky vyplňují údaje o klientech, čímž snižují manuální práci. Mezitím vlastní pracovní postupy udržují sledování, smlouvy a klíčové úkoly na správné cestě.
Strukturovaný proces CRM, jako je tento, pomáhá firmám vytvářet efektivnější pracovní postupy pro správu klientů.
🌟 Funkce č. 4: Integrované plánování pro plynulé rezervace klientů
Dubsado také nabízí integrovaný plánovač pro automatizaci rezervací schůzek. Stačí propojit svůj kalendář, nastavit dostupnost a nechat klienty rezervovat schůzky přímo z vašeho webu.
Systém před nabídkou volných termínů zkontroluje možné konflikty a k schůzkám připojí formuláře pro zadání údajů, aby předem shromáždil informace o klientech. Tím je zajištěno hladší a efektivnější jednání.
Ceny Dubsado
- Zdarma
- Základní tarif: 20 $ měsíčně
- Plán Premier: 40 $ měsíčně
🧠 Věděli jste, že... Podle amerického Úřadu pro statistiku práce 23 % malých podniků zkrachuje během prvního roku a téměř polovina z nich nevydrží déle než pět let – často kvůli špatným systémům finančního řízení a správy klientů.
Co je HoneyBook?
HoneyBook je CRM řešení pro správu nabídek, smluv, fakturace a komunikace s klienty.
Jako cloudový CRM software vám HoneyBook umožňuje spravovat interakce s klienty odkudkoli. Tímto způsobem získáte plynulou spolupráci, aniž byste byli vázáni na jedno zařízení.
Funkce HoneyBook
HoneyBook kombinuje nástroje pro správu klientů a fakturaci, které pomáhají malým podnikům zefektivnit provoz a zlepšit interakci s klienty. Můžete jej použít k získávání potenciálních zákazníků, zasílání obchodních nabídek, správě projektů klientů, generování faktur klientům a snadnému přijímání plateb.
Podívejme se podrobně na jeho funkce.
🌟 Funkce č. 1: Asistent s umělou inteligencí pro chytřejší správu podnikání
Rozptýlené údaje o potenciálních zákaznících napříč několika platformami a absence centralizovaného úložiště informací mohou podnikům ztěžovat identifikaci kvalitních potenciálních zákazníků. Právě zde přichází na řadu AI asistent HoneyBook.
Najde vysoce hodnotné potenciální zákazníky, shromáždí kontaktní údaje, odkazy na sociální sítě a další relevantní informace a předpoví šance na konverzi.
Navíc vám nástroj AI pomůže připravit se na objevné hovory tím, že shrne informace o klientech a diskuse. Můžete také použít AI composer k generování personalizovaných e-mailů.
🌟 Funkce č. 2: Flexibilní plánování s dostupností v reálném čase
Plánování schůzek by nemělo být hádankou. Nástroj pro plánování HoneyBook vám umožňuje nastavit vaši dostupnost, sdílet odkazy pro rezervace a synchronizovat se s Google Kalendářem v reálném čase.
Můžete přizpůsobit typy schůzek, jejich délku a časové rezervy, abyste předešli konfliktům, zatímco automatické připomínky a možnosti přeplánování pomáhají snížit počet neúčasti. Díky tomu je rezervace snadná jak pro vás, tak pro vaše klienty.
📖 Další informace: Jak vytvořit tabulku CRM pro zefektivnění správy zákaznických dat
🌟 Funkce č. 3: Přizpůsobitelné online smlouvy s elektronickými podpisy
HoneyBook vám umožňuje vytvářet, přizpůsobovat a odesílat smlouvy k elektronickému podpisu pouhými několika kliknutími. Klienti mohou smlouvy zkontrolovat a podepsat z jakéhokoli zařízení, zatímco interaktivní průvodce zajistí, že dokončí každý krok.
Díky přizpůsobení značky, sledování podpisů a přístupu k šablonám schváleným právníky můžete zefektivnit smlouvy a zároveň zachovat jejich profesionalitu a právní správnost.
🌟 Funkce č. 4: Automatizujte komunikaci s klienty a správu úkolů
Komunikace s klienty by neměla zabírat veškerý váš čas. Automatizační nástroje HoneyBook vám umožňují vytvářet vlastní pracovní postupy, které automaticky odesílají e-maily, soubory a následné zprávy. Můžete nastavit spouštěče na základě akcí klientů nebo klíčových dat, abyste mohli naplánovat odpovědi, sdílet odkazy na rezervace nebo okamžitě odesílat marketingové materiály.
🌟 Funkce č. 5: Zjednodušená online fakturace pro rychlejší platby
Faktury by měly urychlit váš cash flow, ne ho zpomalovat. S mobilní aplikací HoneyBook můžete posílat profesionální faktury pouhými několika kliknutími. Umožňuje vám také přijímat platby kreditní kartou, bankovním převodem nebo automatickou platbou z jakéhokoli zařízení.
Už žádné čekání na platby! Díky přímým vkladům dostanete zaplaceno rychleji, protože čekací doba se zkrátí z několika dní na několik minut. Kromě faktur máte také možnost zasílat klientům nabídky přímo přes HoneyBook.
Možná budete také chtít prozkoumat alternativy HoneyBook, které nabízejí různé funkce a flexibilitu na základě vašeho obchodního modelu.
Ceny HoneyBook
- Bezplatná zkušební verze: 7 dní
- Starter: 36 $ měsíčně
- Essentials: 59 $ měsíčně
- Premium: 129 $ měsíčně
🧠 Věděli jste? HoneyBook nabízí bezplatnou concierge službu, která vám pomůže nahrát vaše stávající šablony nabídek a smluv, takže vaše podnikání bude fungovat hladce.
Dubsado vs. HoneyBook: Porovnání funkcí
HoneyBook i Dubsado jsou silnými příklady CRM v reálném světě, ale slouží k různým účelům.
Dubsado vyniká v přizpůsobení a automatizaci, což je ideální pro firmy, které potřebují přizpůsobené pracovní postupy. HoneyBook se zaměřuje na jednoduchost, zefektivnění fakturace, plánování a plateb pro intuitivnější zákaznickou zkušenost.
Zde je stručná tabulka shrnující klíčové funkce Dubsado a HoneyBook:
|Funkce
|Dubsado
|HoneyBook
|Bonus: ClickUp ✨
|Správa klientů
|Vlastní pracovní postupy, sledování potenciálních zákazníků a klientské portály pro zlepšení zákaznické zkušenosti
|Centralizovaný panel klienta, automatické sledování
|Centralizované pracovní prostředí s přizpůsobitelnými zobrazeními pro sledování prodejního procesu, celkové hodnoty zákazníka a průměrné velikosti obchodů. Konsolidovaná komunikace se zákazníky díky integraci e-mailů.
|Fakturace a platby
|Vlastní faktury, platební plány a automatické upomínky pro zpracování plateb
|Online fakturace s možností platby kreditní kartou, bankovním převodem a automatickou platbou
|Šablony faktur s automatickým vyplňováním polí pro extrahování údajů o klientech
|Automatizace
|Vlastní pracovní postupy pro e-maily, formuláře a spouštěče úkolů
|Automatizované sledování pomocí umělé inteligence, e-mailové šablony a souhrny schůzek
|Automatizační nástroj založený na umělé inteligenci pro automatizaci pracovních postupů na základě spouštěčů
|Uživatelské rozhraní
|Bohaté na funkce, ale vyžaduje určitou dobu na osvojení
|Intuitivní rozhraní vhodné pro začátečníky
|Vlastní pracovní postupy, které lze přizpůsobit tak, aby vyhovovaly vašim obchodním cílům
|Bezplatná verze
|Bezplatná zkušební verze (bez časového omezení)
|Bezplatná zkušební verze (7 dní)
|Bezplatný tarif s bohatými funkcemi a šablonami
|Nejlepší pro
|Freelancerům a firmám, které potřebují rozsáhlé přizpůsobení a automatizaci
|Malé podniky, které hledají snadno použitelný, komplexní CRM systém
|Freelancerům a firmám, které hledají komplexní řešení pro správu klientů, automatizaci úkolů a pokročilou analytiku.
Nyní je čas analyzovat HoneyBook a Dubsado, funkci po funkci. Podívejme se, jak si vedou.
🌟 Funkce č. 1: Přijímání a správa klientů
Dubsado: Strukturované zapojení s přizpůsobenými pracovními postupy
Dubsado nabízí vysoce přizpůsobitelné prostředí pro přijímání nových klientů, což je ideální pro firmy, které vyžadují podrobné přijímací procesy. Můžete nastavit vlastní pracovní postupy pro automatizaci kroků přijímání nových klientů, jako je zasílání uvítacích e-mailů, smluv, faktur a dotazníků, jakmile je přidán nový klient.
Pro firmy a další poskytovatele služeb, kteří potřebují mít úplnou kontrolu nad cestou svých klientů, může být strukturovaná automatizace pracovních postupů Dubsado velkou výhodou.
HoneyBook: Jednodušší, více vedené zapojení
HoneyBook přistupuje k onboardingu klientů efektivněji a zaměřuje se na snadné používání. Poskytuje předem připravené šablony pro nabídky, smlouvy a faktury, které firmám pomáhají rychle začít.
Zobrazení pipeline platformy vám pomůže sledovat stav onboardingu každého klienta na první pohled. Namísto ručního řízení jednotlivých kroků HoneyBook automatizuje klíčové kontaktní body, jako jsou následné e-maily, připomenutí a žádosti o platbu.
Pro firmy a poskytovatele služeb, kteří preferují bezproblémový, vedený přístup, HoneyBook díky své jednoduchosti usnadňuje správu klientů.
🏆 Vítěz: Dubsado zvítězí, pokud chcete mít plnou kontrolu a možnost přizpůsobení svého procesu onboardingu. Pokud však dáváte přednost intuitivnímu systému, který je připraven k okamžitému použití, zvítězí HoneyBook se svým průvodcem onboardingu.
🌟 Funkce č. 2: Automatizace pracovních postupů a správa úkolů
Dubsado: Pokročilé přizpůsobení pro automatizované pracovní postupy
Účet Dubsado je určen pro firmy, které potřebují hlubokou kontrolu automatizace. Můžete vytvářet vlastní pracovní postupy, které spouštějí e-maily, smlouvy, faktury a upomínky na základě konkrétních akcí, jako je dotaz nového klienta nebo dokončená platba.
Jednou z vynikajících funkcí je podmíněná logika, která upravuje pracovní postup na základě akcí klienta. Pokud například klient podepíše smlouvu, dalším krokem může být automatické odeslání faktury. Pokud tak neučiní, Dubsado může místo toho odeslat následný e-mail.
Dubsado také integruje automatizaci se správou úkolů, což uživatelům umožňuje přiřazovat interní úkoly, stanovovat termíny a dostávat připomenutí v rámci projektů.
HoneyBook: Zjednodušená automatizace bez nutnosti zásahu
HoneyBook přistupuje k automatizaci intuitivněji. Namísto složitých pracovních postupů nabízí předem připravené sekvence, které automatizují komunikaci s klienty, následné kroky a upomínky plateb.
Díky chytrým oznámením budete mít přehled o aktivitách klientů, aniž byste museli ručně sledovat úkoly. HoneyBook sice nenabízí podmíněnou logiku jako Dubsado, ale poskytuje strukturovanější systém vhodný pro začátečníky, který automatizuje každodenní interakce s klienty, aniž by uživatele zahlcoval.
🏆 Vítěz: Vyberte si HoneyBook, pokud hledáte jednoduchý systém pro automatizaci interakcí s klienty, který nevyžaduje žádnou obsluhu. Pokud potřebujete pokročilé, přizpůsobitelné pracovní postupy s podmíněnou logikou, zvolte Dubsado.
🌟 Funkce č. 3: Reportování a obchodní přehledy
Dubsado: Podrobné reporty pro obchodní analýzy
Klientský portál Dubsado poskytuje podrobné nástroje pro reporting, které umožňují firmám sledovat příjmy, neuhrazené faktury a zdroje potenciálních zákazníků. Můžete generovat finanční zprávy, abyste analyzovali trendy v příjmech a zjistili, které služby nebo klienti generují nejvyšší příjmy.
Další užitečnou funkcí jsou vlastní tagy a filtry, které pomáhají firmám segmentovat klienty na základě kritérií, jako jsou zdroje potenciálních zákazníků, typy projektů nebo historie plateb.
Reporting Dubsado je sice komplexní, ale pro hlubší analýzu vyžaduje ruční nastavení. Uživatelé, kteří chtějí automatizované analytické dashboardy, mohou platformu považovat za méně intuitivní.
HoneyBook: Jednoduché, ihned použitelné zprávy
HoneyBook zajišťuje přehledné a dostupné reporty. Platforma poskytuje předem připravené finanční reporty, které zobrazují celkové příjmy, nesplacené platby a měsíční výdělky v přehledném formátu.
Jeho sledování aktivity klientů zobrazuje interakce, nevyřízené smlouvy a nadcházející platby, což je užitečné pro firmy, které chtějí rychlý přehled o svých operacích bez hlubokého přizpůsobení.
Ačkoli reportování HoneyBook postrádá hloubku a flexibilitu Dubsado, poskytuje uživatelsky přívětivější zážitek typu „plug-and-play“, který vyžaduje jen minimální ruční nastavení.
🏆 Vítěz: Dubsado pro podrobné analýzy. Pokud dáváte přednost hotovým, snadno čitelným finančním přehledům, HoneyBook je uživatelsky přívětivější volbou.
Dubsado vs. HoneyBook na Redditu
Skutečné zkušenosti uživatelů mohou poskytnout cenné informace, které přesahují rámec seznamu funkcí. Abychom pochopili, jak Dubsado a HoneyBook fungují v každodenním podnikání, prozkoumali jsme diskuze na Redditu, ve kterých uživatelé sdíleli své přímé zkušenosti. Zde je to, co řekli.
Jeden uživatel Redditu chválil Dubsado za vysokou míru přizpůsobení a flexibility, zejména pro firmy, které potřebují detailní pracovní postupy:
Dubsado se nám velmi líbí, ale záleží to opravdu na vaší osobnosti a úrovni detailů. Chtěli jsme mnoho detailů a možnost vše přizpůsobit, a Dubsado nám to opravdu poskytlo. Dubsado umožňuje více značek, má vestavěný plánovač a klientský portál a také úžasný nástroj pro tvorbu formulářů pomocí drag-and-drop, který jsme si velmi oblíbili.
Dubsado se nám velmi líbí, ale záleží to opravdu na vaší osobnosti a úrovni detailů. Chtěli jsme mnoho detailů a možnost vše přizpůsobit, a Dubsado nám to opravdu poskytlo. Dubsado umožňuje více značek, má vestavěný plánovač a klientský portál a také úžasný nástroj pro tvorbu formulářů pomocí drag-and-drop, který jsme si velmi oblíbili.
Podobně majitel malé firmy, který HoneyBook používá již několik měsíců, vyzdvihl možnost přizpůsobení smluv a celkovou snadnost použití:
HoneyBook používám už několik měsíců a je docela dobrý. Doporučil bych pár vylepšení, ale celkově nemám žádné skutečné stížnosti. Funkce smluv jsou docela dobré a lze je přizpůsobit. Přizpůsobení podle vašich představ může chvíli trvat, ale můžete si uložit šablonu, abyste příště proces urychlili.
HoneyBook používám už několik měsíců a je docela dobrý. Doporučil bych pár vylepšení, ale celkově nemám žádné skutečné stížnosti. Funkce smluv jsou docela dobré a lze je přizpůsobit. Přizpůsobení podle vašich představ může chvíli trvat, ale můžete si uložit šablonu, abyste příště proces urychlili.
🏆 Konečný verdikt? Zatímco Dubsado nabízí přizpůsobení, HoneyBook se zaměřuje na jednoduchost a rychlé nastavení. Výběr závisí na tom, zda upřednostňujete flexibilitu nebo snadné použití.
Seznamte se s ClickUp: nejlepší alternativou k Dubsado a HoneyBook
Ale co kdybyste mohli používat software, který kombinuje správu klientů, sledování projektů a automatizaci?
ClickUp eliminuje toto dilema „buď, anebo“. Jedná se o komplexní aplikaci pro práci, která nabízí jak přizpůsobení, tak snadné použití.
ClickUp jde nad rámec zpracování úkolů CRM a integruje funkce projektového řízení, automatizace a týmové spolupráce do jednoho účtu.
Podívejme se, v čem ClickUp vyniká ve srovnání s Dubsado a HoneyBook a proč si ho mnoho firem vybírá jako svou univerzální aplikaci pro práci!
ClickUp má výhodu č. 1: Chytřejší onboardování s ClickUp Forms
ClickUp Forms usnadňuje shromažďování odpovědí od klientů a okamžité směrování úkolů do správného pracovního postupu. Ať už se jedná o obchodní dotazy, požadavky na IT, schvalování kreativních návrhů nebo zpětnou vazbu od zákazníků, ClickUp přemění odeslané formuláře na sledovatelné úkoly, které lze okamžitě vyřídit.
Díky nové intuitivní funkci pro vytváření formulářů, informačním blokům, popisům otázek, centralizovanému centru formulářů a vylepšeným možnostem přizpůsobení v ClickUp nebylo shromažďování a využívání informací nikdy snazší. Neomezujte se pouze na shromažďování dat – využijte je díky analýze založené na umělé inteligenci v ClickUp Forms a poskytněte respondentům jasné pokyny a vizuální prvky.
Přizpůsobte všechny formuláře pro jakýkoli pracovní postup
- Směrování prodejních příležitostí: Dynamicky aktualizujte pole formuláře na základě odpovědí a okamžitě přiřazujte potenciální zákazníky správnému obchodnímu zástupci.
- Zpětná vazba k produktu: Shromažďujte kreativní požadavky, návrhy funkcí nebo postřehy zákazníků a přeměňte je na sledovatelné úkoly pro okamžitou akci.
- Průzkumy: Umožněte zaměstnancům, zákazníkům a potenciálním zákazníkům sdílet relevantní zpětnou vazbu a poté automaticky organizujte a analyzujte data z odpovědí.
Zvyšte efektivitu pomocí formulářů ClickUp
- Podmíněná logika: Formuláře se dynamicky přizpůsobují na základě odpovědí uživatelů, aby se relevantní informace shromažďovaly rychleji.
- Připraveno na automatizaci: Odpovědi automaticky spouštějí pracovní postupy, což zajišťuje soulad mezi týmy a eliminuje manuální následné kroky.
- Hladká spolupráce: Odeslané formuláře se přímo propojí s úkoly v ClickUp, což zajišťuje hladký průběh od přijetí až po dokončení.
Díky ClickUp Forms mohou firmy snadno přesouvat formuláře potenciálních zákazníků od žádosti k vyřešení, čímž zajistí plynulý a efektivní provoz.
ClickUp má výhodu č. 2: Spravujte vztahy s klienty pomocí ClickUp CRM
Správa vztahů s klienty vyžaduje více než jen sledování obchodů. Musíte zefektivnit pracovní postupy, zlepšit spolupráci a udržovat přehlednost zákaznických dat. Na rozdíl od tradičních CRM systémů umožňuje ClickUp CRM firmám vizualizovat projektový pipeline, sledovat interakce se zákazníky a spravovat účty – vše na jednom místě.
Díky flexibilitě přizpůsobitelného CRM softwaru můžete přizpůsobit pracovní postupy, řídicí panely a automatizace tak, aby odpovídaly vašim jedinečným procesům, a zajistit tak efektivitu bez přísných omezení.
CRM vytvořené pro růst
- Správa pipeline: Pomocí vlastních stavů sledujte obchody od počátku až do uzavření a zajistěte, že vám nic neunikne.
- Pokročilé reportování: Vypočítávejte velikost obchodů, prognózy tržeb a celoživotní hodnotu klientů pomocí integrovaných číselných polí a widgetů na dashboardu s ClickUp Dashboards.
- Závislosti úkolů: Nastavte automatizované pracovní postupy se závislostmi, aby týmy prodeje a zákaznické podpory přesně věděly, co je třeba prioritně řešit.
- Vlastní pole a filtry: Organizujte kontakty, zákazníky a obchody pomocí vlastních značek a rychle filtrujte data, abyste našli klíčové účty.
- Správa dokumentů: Vytvářejte wiki stránky klientů, nabídky, SOP a smlouvy pomocí ClickUp Docs a spolupracujte v reálném čase.
- Sledování podle polohy: Přidejte pole s geografickými údaji, abyste mohli vizualizovat, kde se vaši zákazníci nacházejí, a sledovat regionální výkonnost.
S ClickUp CRM mohou firmy opustit rigidní, univerzální platformy a vybudovat škálovatelný systém, který roste s jejich potřebami.
ClickUp je nejlepší nástroj pro správu projektů a CRM, se kterým jsem se setkal. Jeho univerzálnost vám umožňuje skutečně řešit všechny vaše úkoly na jednom místě, aniž byste museli mít řadu předplatných jiných služeb.
ClickUp je nejlepší nástroj pro správu projektů a CRM, se kterým jsem se setkal. Jeho univerzálnost vám umožňuje skutečně řešit všechny vaše úkoly na jednom místě, aniž byste museli mít řadu předplatných jiných služeb.
ClickUp má výhodu č. 3: Automatizujte interakce s klienty pomocí ClickUp Automations
Opakující se úkoly zpomalují týmy – ale co kdybyste je mohli automatizovat během několika sekund? S ClickUp Automations mohou firmy eliminovat manuální práci, zefektivnit procesy a ušetřit čas pro úkoly s vysokým dopadem.
Ať už spravujete projekty, marketingové kampaně, finanční toky nebo předávání klientů, ClickUp zajistí, že vše poběží hladce a efektivně díky snadno použitelným automatizačním pravidlům „When-Then“.
Chytřejší automatizace, méně úsilí
- Nástroj pro automatizaci založený na umělé inteligenci: ClickUp Brain, vestavěný asistent umělé inteligence ClickUp, vám umožňuje vytvářet automatizace pomocí jednoduché angličtiny – stačí je popsat přirozeným jazykem, není třeba žádné složité nastavení.
- Více než 100 předem připravených šablon: Okamžitě použijte připravené šablony automatizace pro přiřazování úkolů, aktualizaci stavů, zveřejňování komentářů a další.
- Dynamické přiřazení: Automaticky upravujte vlastníky úkolů na základě změn rolí a zajistěte tak, aby pracovní postupy zůstaly aktuální.
- Automatizace e-mailů: Posílejte okamžité odpovědi, aktualizace pro klienty a oznámení o projektech, aniž byste hnuli prstem.
- Zkratky projektů: Urychlete pracovní postupy automatickým přiřazováním členů týmu a pozorovatelů k novým úkolům v rámci projektů.
📮ClickUp Insight: 18 % respondentů našeho průzkumu chce využívat AI k organizaci svého života prostřednictvím kalendářů, úkolů a připomínek. Dalších 15 % chce, aby AI zvládala rutinní úkoly a administrativní práci.
K tomu musí být AI schopna: porozumět úrovním priority jednotlivých úkolů v pracovním postupu, provést nezbytné kroky k vytvoření nebo úpravě úkolů a nastavit automatizované pracovní postupy. Většina nástrojů má jeden nebo dva z těchto kroků vyřešené.
ClickUp však uživatelům pomohl konsolidovat více než 5 aplikací pomocí naší platformy! Vyzkoušejte plánování založené na umělé inteligenci, kde lze úkoly a schůzky snadno přiřadit k volným termínům v kalendáři na základě úrovně priority. Pomocí ClickUp Brain můžete také nastavit vlastní automatizační pravidla pro zpracování rutinních úkolů. Rozlučte se s náročnou prací!
ClickUp má výhodu č. 4: Posílejte faktury pomocí předem připravené šablony
Správa klientů a automatizace pracovních postupů je jen jednou částí rovnice – stejně důležité je také včasné placení. Zatímco Dubsado a HoneyBook nabízejí funkce fakturace, ClickUp jde ještě o krok dál a integruje fakturaci do pracovních postupů projektu.
Šablona faktur ClickUp zjednodušuje fakturaci. Její automaticky vyplňovaná pole extrahují informace o klientech a projektech z databáze CRM, takže nemusíte trávit hodiny ručním zadáváním jednotlivých údajů.
Tato šablona vám umožní:
- Plánujte a spravujte, kdy odesílat faktury a kdy očekávat platby, pomocí kalendářového zobrazení.
- Spravujte všechny přijaté platby pomocí zobrazení placených příjmů.
- Sledujte faktury pro jednotlivé klienty pomocí funkce Invoice by Client View (Faktury podle klienta).
Určitě to zjednodušilo naši produktivitu, a to z velké části díky všem různým integracím a ClickApps, které ClickUp nabízí. Automatizace, které nám usnadňují život a umožňují nám soustředit se na aktuální projekty, jsou pro nás i celou společnost opravdu přínosné.
Určitě to zjednodušilo naši produktivitu, a to z velké části díky všem různým integracím a ClickApps, které ClickUp nabízí. Automatizace, které nám usnadňují život a umožňují nám soustředit se na aktuální projekty, jsou pro nás i celou společnost opravdu přínosné.
Hladká správa klientů a projektů s ClickUp
Dubsado i HoneyBook jsou silnými konkurenty v oblasti správy klientů, ale omezují se pouze na funkce CRM, což znamená, že mají mezery v automatizaci pracovních postupů, spolupráci a správě projektů.
ClickUp jde nad rámec správy vztahů se zákazníky. Jedná se o komplexní platformu, která vám pomáhá spravovat vztahy s klienty a integruje úkoly, automatizaci, reporting, fakturaci a spolupráci týmu – vše v centralizované databázi.
Díky funkcím jako ClickUp CRM, automatizace, zobrazení formulářů a integrovaná fakturace zajišťuje ClickUp, že každá interakce s klientem plynule navazuje na vaši práci. Pokud hledáte řešení, které zjednoduší správu klientů a zároveň zvýší produktivitu, ClickUp je jasným vítězem.
Jedna platforma, nekonečné možnosti. Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a získejte kontrolu nad svým podnikáním jako nikdy předtím.