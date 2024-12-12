Šablony Dubsado: Nezbytné formuláře a nabídky pro úspěch

Když Lisa zahájila svou činnost jako nezávislá designérka, byla zaplavena e-maily, nepřehlednými tabulkami a zmeškanými termíny.
Jednoho dne se klient nenápadně zeptal: „Máte nějakou šablonu nabídky, kterou bych si mohl prohlédnout?“ Lisa ztuhla – neměla nic připraveného.
Tehdy objevila Dubsado, nástroj pro vytváření působivých, profesionálních, vizuálně atraktivních a vysoce funkčních formulářů a projektových nabídek.
Díky Dubsado Lisa proměnila svůj chaotický pracovní postup v propracovaný profesionální systém, který nejenže zapůsobil na klienty, ale také jí ušetřil nespočet hodin práce.
V tomto blogovém příspěvku se podíváme na několik skutečně funkčních a krásných formulářů Dubsado i šablon. Navíc se dozvíte o jejich výhodách a tipech pro vytváření efektivních formulářů a nabídek.
Co dělá šablonu Dubsado dobrou?
Dobrá šablona Dubsado by měla být dokonalou kombinací funkčnosti a estetiky.
Zde je přehled toho, co můžete očekávat:
- Automatizované pracovní postupy: Propojte se s automatizovanými pracovními postupy, které usnadní procesy přijímání nových klientů a řízení projektů.
- Funkce šetřící čas: Využijte vestavěné funkce, jako jsou elektronické podpisy, zpracování plateb a klientské portály, abyste snížili množství manuální práce.
- Přizpůsobitelné smluvní podmínky: Přizpůsobte smluvní podmínky svým konkrétním službám a nabídkám.
- Přizpůsobení podle značky: Šablonu si přizpůsobte pomocí fontů, barev a loga vaší značky.
- Srozumitelné podmínky: Vyhněte se právnickému žargonu a používejte jednoduchý jazyk, který je pro klienty snadno srozumitelný.
- Dobře strukturovaný obsah: Uspořádejte informace logicky a rozdělte je do přehledných sekcí.
Šablony Dubsado pro pracovní postupy
Zde je několik šablon Dubsado, které lze snadno přizpůsobit vašim konkrétním potřebám:
1. Šablona nabídky Dubsado od Ema Katiraee
Chcete zapůsobit na potenciální klienty působivou a profesionální nabídkou? Jediným kliknutím můžete do svého účtu Dubsado přidat šablonu nabídky Dubsado od Ema Katiraee a snadno ji přizpůsobit tak, aby odpovídala vaší jedinečné značce.
Šablonu stačí upravit tak, aby odrážela vaše služby, ceny a branding. Šablona je vytvořena v nástroji Dubsado pro tvorbu formulářů, což zaručuje budoucí kompatibilitu a bezproblémové aktualizace.
Design přizpůsobený pro mobilní zařízení umožňuje vašim klientům prohlížet a podepisovat nabídky na jakémkoli zařízení.
Po stažení vás podrobný videonávod provede procesem přizpůsobení, aby vaše nabídka dokonale odrážela vaši firmu.
✨Ideální pro: Marketingové manažery, kteří chtějí vytvářet formuláře bez nutnosti programování v Dubsado.
💡Tip pro profesionály: Ujistěte se, že vaše šablona je přizpůsobená pro mobilní zařízení, aby klienti mohli návrhy prohlížet a podepisovat na jakémkoli zařízení.
2. Balíček šablon formulářů Dubsado od The Passions Collective
Sada šablon formulářů Dubsado od The Passions Collective je kolekce vytvořená s cílem změnit zkušenosti vašich klientů.
Tento balíček obsahuje pět plně přizpůsobitelných a kopírovatelných šablon: dva formuláře pro získávání potenciálních zákazníků, smlouvu, dotazník a dynamickou projektovou nabídku. Všechny šablony obsahují snadno srozumitelné pokyny pro přidání fontů a jedinečného stylu vaší značky.
Díky okamžitému přístupu získáte šablony, videoukázky, které vás provedou každým krokem procesu nastavení a přizpůsobení, a specializovanou podporu, která zodpoví všechny vaše dotazy.
Šablony nabídek obsahují kombinovatelné sekce, jako jsou „O mně/nás“, „Balíčky a doplňky“, „Platební údaje“, „Reference“, „Často kladené otázky“ a „Galerie/portfolio“, díky kterým můžete každý formulář přizpůsobit své značce.
✨Ideální pro: Zakladatele startupů, kteří hledají cenově dostupný balíček šablon Dubsado bez nutnosti programování pro onboardování klientů.
3. Kolekce šablon Juniper Dubsado od Forms and Flows
Sada šablon Juniper Dubsado od Forms and Flows je navržena tak, aby usnadnila komunikaci s vašimi klienty. Umožňuje vám snadno udržet vaši značku v popředí a zároveň přeměnit potenciální zákazníky na platící zákazníky.
Byly vytvořeny pomocí vlastních kódovaných fragmentů, které se hladce integrují do editoru Dubsado! Pouhými několika kliknutími získáte přístup k pěti šablonám navrženým na míru, včetně nabídek, dotazníků, formulářů pro získávání potenciálních zákazníků a smluv, které zajistí, že všechny vaše formuláře budou v souladu s vaší značkou.
Součástí jsou také rozsáhlé videonávody a písemné návody, které vám poskytnou všechny nástroje pro snadné nastavení a přizpůsobení každé šablony.
Získáte také osm šablon Canva pro bannery klientského portálu v desktopové a mobilní verzi, které vám pomohou vytvořit přitažlivý zážitek s vaší značkou od začátku do konce.
✨Ideální pro: Podnikatele provozující podniky založené na poskytování služeb.
💡Tip pro profesionály: Pečlivě sledujte videonávody a písemné návody, abyste se naučili, jak nastavit a přizpůsobit jednotlivé šablony.
4. Nová šablona Dubsado od Search and Grow
Neue Dubsado Template od Search and Grow je kompletní sada šablon, která obsahuje vše, co potřebujete k vytváření působivých nabídek, smluv, dotazníků a formulářů pro získávání potenciálních zákazníků, aniž byste museli psát jediný řádek kódu.
Díky 17 generátorům vlastních kódů, živým náhledům a 23 jedinečným designovým stylům můžete plně přizpůsobit své formuláře Dubsado a vylepšit vzhled a dojem své značky pouhými několika kliknutími.
Najdete zde pokročilé nástroje, jako je generátor leadů a fixní navigace, které klientům umožňují okamžitý přístup ke smlouvám a fakturám.
Navíc tato sada šablon roste spolu s vaším podnikáním díky doživotním aktualizacím, pohotové podpoře a možnosti požádat o nové funkce.
✨Ideální pro: Kreativní zakladatele, kteří chtějí zlepšit zákaznickou zkušenost od začátku do konce.
5. Šablona nabídky Lola Dubsado od Etsy
Díky šabloně nabídky Lola Dubsado od Etsy již nepotřebujete Canva ani složité nahrávání. Tato šablona nabídky přizpůsobená pro mobilní zařízení se nainstaluje do vašeho účtu Dubsado jediným kliknutím a umožní vám snadno začít vytvářet krásné nabídky v souladu s vaší značkou bez jakýchkoli potíží s designem.
Obsahuje různé přizpůsobitelné sekce, které vám pomohou vytvořit poutavou a propracovanou nabídku. Najdete zde vše, co potřebujete, včetně sekcí „Úvod“, „Vybraná loga“, „Posuvný textový banner“, „O nás“, „Časová osa a procesy“, „Posuvník s referencemi“, „Balíčky a doplňky“, „Často kladené otázky“, „Další kroky“ a dokonce i odkazy na sociální sítě v zápatí.
Součástí stažení šablon projektových nabídek je mini kurz s podrobnými návody, které vám pomohou přizpůsobit každou část nabídky, a pracovní sešit pro plánování značky a obsahu, který vám pomůže se strategickým plánováním.
✨Ideální pro: Majitele malých podniků, kteří se zabývají základními marketingovými činnostmi.
➡️ Přečtěte si také: 9 bezplatných šablon formulářů pro přijímání klientů v programech Word a ClickUp
Omezení používání Dubsado pro formuláře projektových nabídek
Šablony Dubsado jsou sice oblíbené pro vytváření zjednodušených návrhů projektů a formulářů pro klienty, ale mají určitá omezení, která nemusí vyhovovat potřebám každého podniku. Zde je několik oblastí, ve kterých mohou šablony Dubsado selhávat:
🚫 Omezená flexibilita designu
Šablony formulářů Dubsado nabízejí některé možnosti přizpůsobení, ale flexibilita designu je omezená. Pokud chcete vysoce přizpůsobené prvky značky nebo pokročilá rozvržení, může se vám vestavěný editor Dubsado jevit jako omezující.
Přečtěte si také: Jaké jsou nejlepší alternativy a konkurenti Dubsado?
👉🏽 Pro pokročilé přizpůsobení mohou být potřebné znalosti programování.
Uživatelé, kteří chtějí implementovat jedinečné styly nebo funkce, jako jsou například vlastní kódové úryvky, potřebují základní znalosti kódu HTML/CSS, což činí přizpůsobení náročné pro ty, kteří nemají znalosti v oblasti kódování.
🔧 Složitý proces nastavení pro nové uživatele
Nastavení formuláře Dubsado, zejména pokud se jedná o více sekcí, jako jsou nabídky, získávání potenciálních zákazníků nebo smlouvy, může být pro nováčky na této platformě náročné. Naučit se ovládání a funkce může zabrat více času.
📞 Chybí funkce pro spolupráci v reálném čase
Šablony Dubsado nepodporují spolupráci v reálném čase ani historii verzí, což může být nevýhodou pro týmy, které potřebují společně kontrolovat a revidovat návrhy projektů.
< Omezení v podmíněné logice a automatizaci formulářů
Dubsado sice nabízí automatizaci úkolů, jako je odesílání následných e-mailů, ale jeho podmíněná logika pro formuláře je omezená. To může bránit vytváření vysoce personalizovaných nebo vícecestných formulářů na základě odpovědí klientů, které jsou někdy k dispozici v jiných nástrojích CRM.
Navíc, pokud nejsou inteligentní pole používána správně, mohou vést k chybám v dokumentech, jako jsou prázdná místa nebo nesprávné informace.
➡️ Přečtěte si také: Chytřejší formuláře založené na podmíněné logice podporují i ty nejsložitější pracovní postupy
Alternativní šablony Dubsado
Pro týmy, které hledají komplexní alternativu k šablonám Dubsado, nabízí ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, komplexní řešení s volně formátovatelnými šablonami pro všechny potřeby v oblasti nabídek.
Dubsado je přizpůsobeno tak, aby zlepšilo interakci s klienty, a poskytuje nástroje pro fakturaci, plánování a komunikaci s klienty. ClickUp integruje tyto funkce s podrobnými funkcemi pro správu projektů a úkolů.
Díky svým škálovatelným funkcím je ClickUp ideální pro firmy, které potřebují více než jen správu vztahů se zákazníky. Je navržen tak, aby podporoval provozní efektivitu ve všech oblastech, od přidělování úkolů až po sledování termínů.
Ansh Prabhakar, analytik pro zlepšování obchodních procesů a uživatel ClickUp, cituje:
ClickUp nabízí mnoho funkcí na jednom místě, jako je řízení projektů, možnosti brainstormingu, správa úkolů, plánování projektů, správa dokumentace atd. Rozhodně nám usnadnil život, protože je snadno použitelný, má dobře navrženou uživatelskou rozhraní a usnadňuje spolupráci v rámci týmu i s jinými týmy. Mohli jsme lépe řídit práci, snadno ji sledovat a reportovat a na základě denních porad o pokroku bylo snadné plánovat budoucnost.
ClickUp nabízí mnoho funkcí na jednom místě, jako je řízení projektů, možnosti brainstormingu, řízení úkolů, plánování projektů, správa dokumentace atd. Rozhodně nám usnadnil život, protože je snadno použitelný, má dobře navrženou uživatelskou rozhraní a usnadňuje spolupráci v rámci týmu i s jinými týmy. Mohli jsme lépe řídit práci, snadno ji sledovat a reportovat a na základě denních porad o pokroku bylo snadné plánovat budoucnost.
Zde je několik bezplatných šablon ClickUp, které budou skvělou alternativou k šablonám Dubsado:
➡️ Přečtěte si také: Jak automatizace a šablony úkolů ClickUp zlepšily náš pracovní postup
1. Šablona formuláře ClickUp
Šablona formuláře ClickUp je flexibilní, připravená k použití registrační šablona, která zjednodušuje sběr a organizaci informací od vaší cílové skupiny.
Ať už spravujete registrace na akce, dotazy klientů nebo zpětnou vazbu týmu, šablona formuláře ClickUp zajistí, že váš pracovní postup zůstane organizovaný a efektivní. S touto šablonou můžete:
- Vytvářejte vlastní formuláře s přizpůsobenými poli pro zadávání relevantních informací.
- Sbírejte a spravujte odpovědi efektivně a s robustním zabezpečením dat.
- Organizujte a kontrolujte podání v přehledném zobrazení.
Pro hladké nastavení obsahuje šablona Průvodce pro začátečníky, který vás provede procesem přizpůsobení a osvědčenými postupy. Navíc její další zobrazení vylepšují funkčnost:
- Zobrazení registračního formuláře pro shromažďování údajů o uživatelích
- Zobrazení fází pro sledování postupu každého formuláře
- Souhrnný přehled pro přehled všech formulářů a jejich stavu
✨Ideální pro: Projektové manažery, kteří chtějí snadno organizovat a shromažďovat data.
2. Šablona platebního formuláře ClickUp
S šablonou platebního formuláře ClickUp můžete zjednodušit proces shromažďování a správy platebních informací. Kombinuje podrobnosti objednávky a sledování plateb v jednom přehledném a snadno použitelném formuláři.
Přijímání online plateb může být složité, ale díky této šabloně je to pro zákazníky i členy týmu snadné. Pomocí této šablony můžete:
- Sledujte stav transakcí, jako je „Faktura odeslána“ a „Platba přijata“, v reálném čase.
- Snadno procházejte informace související s platbami pomocí pěti jedinečných zobrazení – „Sledování plateb“, „Tabule zpracování“, „Prodej vstupenek“, „Průvodce pro začátečníky“ a „Platební formulář“.
- Zvyšte produktivitu díky sledování času, značkování a automatickým e-mailům.
✨Ideální pro: Majitele firem a obchodní manažery, kteří chtějí snadno sledovat platby.
3. Šablona nabídkového formuláře ClickUp
Ať už zpracováváte několik nabídek nebo velké množství požadavků, šablona nabídkového formuláře ClickUp vám zajistí shromáždění všech potřebných údajů pro přesné stanovení ceny, termínů a nabídky služeb.
Tato šablona je velmi výkonná a obsahuje 6 přizpůsobitelných stavů úkolů (V kontrole, Připraveno, Zamítnuto, Nabídka odeslána a Probíhá) a 10 podrobných atributů pro sledování všeho od nabídek služeb po hodinové sazby.
Můžete snadno vytvářet úkoly pro každou žádost o cenovou nabídku, koordinovat práci se svým týmem a zůstat v obraze díky automatickým oznámením.
A co je nejlepší, dynamické zobrazení formuláře vám umožňuje organizovat základní údaje o klientech, jako jsou e-maily mluvčích, popisy pracovních pozic a potenciální data zahájení, takže sledování a správa vašich nabídek je hračkou.
✨Ideální pro: Obchodní zástupce, kteří potřebují vytvářet a spravovat nabídky.
➡️ Přečtěte si také: 10 bezplatných šablon pracovních příkazů v Excelu a ClickUp
4. Šablona úkolu pro hodnotící formulář ClickUp
Šablona úkolu pro hodnotící formulář ClickUp zjednodušuje proces 360stupňového hodnocení zaměstnanců a umožňuje manažerům posuzovat a organizovat výkonnost zaměstnanců v jediném intuitivním pracovním prostoru.
Tato výkonná šablona zefektivňuje sledování výkonu zaměstnanců pomocí deseti přizpůsobitelných stavů úkolů, podrobných metrik pro hodnocení dovedností a komplexních funkcí pro vedení záznamů. Můžete dokumentovat vše od hodnocení technických a komunikačních dovedností až po kvantitativní údaje, jako jsou dokončené úkoly, nevyřízená pracovní zátěž a celkový počet odpracovaných hodin.
Navíc obsahuje speciální pole pro zaznamenávání profesních úspěchů, ocenění a milníků, která pomáhají identifikovat příležitosti k rozvoji a stanovit měřitelné cíle pro další růst.
✨Ideální pro: personalisty, kteří chtějí provádět hodnocení výkonu zaměstnanců.
5. Šablona nabídky práce ClickUp
Díky šabloně nabídky práce ClickUp můžete přesně ukázat, jak vaše dovednosti a zkušenosti přispějí k úspěchu zaměstnavatele, a zároveň zachovat přehlednost a profesionalitu své nabídky.
S touto šablonou můžete:
- Vytvořte projekt, abyste mohli sledovat každou fázi postupu vaší pracovní nabídky.
- Brainstormujte a vytvářejte obsah, který efektivně zdůrazní vaše dovednosti a zkušenosti.
- Organizujte úkoly a stanovujte termíny, abyste zajistili, že každá část vaší nabídky bude dokončena efektivně.
- Pozvěte zainteresované strany ke spolupráci nebo k posouzení návrhu, abyste se ujistili, že je dokonalý a splňuje cíle.
✨Ideální pro: Uchazeče o zaměstnání, kteří chtějí snadno vytvářet a odesílat nabídkové dokumenty zaměstnavatelům.
6. Šablona návrhu grantu ClickUp
Žádání o granty může být někdy složité a náročné. Šablona ClickUp Grant Proposal Template vám však tento proces zjednoduší, protože vás provede všemi nezbytnými prvky a zajistí, že vaše žádost bude kompletní a soudržná, což zvýší vaše šance na úspěch.
Tato šablona je navržena tak, aby zefektivnila a zorganizovala proces podávání žádostí o granty, což vám pomůže ušetřit čas a soustředit se na to nejdůležitější.
Obsahuje:
- Zobrazení harmonogramu projektu pro sledování časové osy a termínů
- Zobrazení seznamu pro organizaci všech vašich výzkumů, nápadů a žádostí o granty
- Board View vám pomůže vizualizovat pokrok a sledovat probíhající úkoly.
✨Ideální pro: Výzkumníky, kteří chtějí vytvářet úspěšné žádosti o granty.
💡Tip pro profesionály: Propojte službu s Google Drive nebo Dropboxem, abyste mohli ukládat a přistupovat ke svým návrhům.
7. Šablona návrhu knihy ClickUp
Šablona ClickUp Book Proposal Template zjednodušuje proces vytváření nabídek. Pomůže vám vytvořit dokument, který zdůrazní komerční životaschopnost vašeho knižního konceptu a přesvědčí vydavatele, aby do vašeho projektu investovali.
Intuitivní struktura této šablony organizuje nápady začínajících autorů, provádí průzkum trhu a nastiňuje jejich návrhy tak, aby upoutaly zájem vydavatele.
Vy (nebo váš tým) můžete shromažďovat výzkumné údaje ve sdílených dokumentech, vizuálně rozvrhnout své nápady v zobrazení tabule a rozdělit všechny důležité detaily (jako shrnutí děje a popisy postav) na zvládnutelné úkoly.
Díky vlastním polím a milníkům, které vám pomohou udržet přehled, vám nikdy neunikne žádný důležitý detail ani termín. A to nejlepší? Můžete nastavit automatická připomenutí, abyste mohli sledovat vydavatele a mít tak vždy přehled o svých podáních.
✨Ideální pro: začínající autory, kteří chtějí potenciálním vydavatelům zaslat své knižní návrhy.
8. Šablona návrhu rozpočtu ClickUp
Šablona návrhu rozpočtu ClickUp obsahuje přehled předpokládaných výdajů, které vám pomohou zajistit financování vašeho dalšího projektu.
Tato šablona vám pomůže rozčlenit všechny nákladové složky, čímž zainteresovaným stranám poskytne jasný přehled o finančních požadavcích a potenciálních výhodách či nevýhodách zapojení.
S touto šablonou můžete:
- Organizujte a ukládejte podrobnosti o projektech pomocí ClickUp Docs, abyste centralizovali všechny důležité informace o rozpočtu.
- Pomocí zobrazení Ganttova diagramu můžete vytvořit vizuální časovou osu projektu, která sladí fáze rozpočtu s milníky projektu.
- Vytvořte vlastní pole pro přesné sledování a výpočet všech odhadovaných nákladů a získejte tak komplexní přehled o rozpočtu.
- Nastavte si tabulkový pohled pro přehlednou a přizpůsobenou prezentaci vašeho rozpočtového návrhu.
✨Ideální pro: Projektové manažery, kteří chtějí zasílat návrhy rozpočtu zainteresovaným stranám.
9. Šablona obchodní nabídky ClickUp
Někdy je třeba jít nad rámec standardního rozpočtu a zdůraznit, proč jste tou nejlepší volbou. Musíte také stanovit jasné milníky projektu a poskytnout podrobné časové plány a platební kalendáře, a to vše na jednom přehledném místě.
Šablona ClickUp Budget Proposal Template vám s tím pomůže. Můžete vytvářet přesvědčivé nabídky, které jsou plynulé a působivé, a vybavit se tak vším potřebným k vytvoření poutavých a strukturovaných prezentací pro potenciální klienty nebo zainteresované strany.
Postupujte takto:
- Plánujte s přesností: Průvodce jednotlivými fázemi obchodní nabídky vás provede každým krokem a zajistí, že nic nepřehlédnete.
- Komunikujte bez námahy: Zobrazení šablon e-mailů poskytuje rychlý přístup k předem připraveným šablonám pro efektivní komunikaci s klienty.
- Efektivní stanovení priorit: Zobrazení priorit vám pomůže soustředit se na nejdůležitější úkoly a maximalizovat tak využití vašeho času a zdrojů.
✨Ideální pro: Obchodní manažery, kteří chtějí získat nové zakázky a klienty.
10. Šablona marketingové nabídky ClickUp
Ať už jste zkušený marketér nebo teprve začínáte, šablona marketingové nabídky ClickUp obsahuje všechny nezbytné prvky – od identifikace cílové skupiny až po stanovení rozpočtu a časového harmonogramu.
Toto komplexní řešení pro marketingové plánování zefektivní celý váš pracovní postup díky kombinaci organizace výzkumu, výkonné dokumentace, správy úkolů a sledování rozpočtu v jedné jednotné platformě.
Díky intuitivním funkcím, jako jsou zobrazení tabulek pro získání přehledu, integrované dokumenty pro vývoj strategie, přizpůsobitelné vytváření úkolů a vizuální správa časové osy pomocí Ganttových diagramů, transformuje komplexní marketingové plány do jasných a realizovatelných plánů.
✨Ideální pro: Marketingové manažery, kteří oslovují nové klienty.
➡️ Přečtěte si také: Dubsado vs ClickUp: Které řešení pro správu podniku je nejlepší?
Zlepšete své pracovní postupy s ClickUp
Šablony Dubsado, které jsme představili, nabízejí zakladatelům startupů a vedoucím pracovníkům výkonný nástroj k vytváření propracovaných, profesionálních formulářů a nabídek, které zaujmou klienty a zefektivní jejich pracovní postupy.
Tyto šablony usnadňují vytváření dokumentů v souladu s vaší značkou, které komunikují vaši hodnotu, objasňují očekávání projektu a posilují vztahy s klienty – to vše jsou základní komponenty pro úspěch v podnikání.
ClickUp je však univerzální alternativou, která kombinuje šablony formulářů a nabídek s robustními nástroji pro řízení projektů a týmovou spolupráci pro ty, kteří chtějí jít ještě dál.
Všechny své obchodní a marketingové funkce můžete spravovat z jedné centralizované platformy, která je integrována s oblíbenými nástroji a umožňuje organizovat vše od interakcí s klienty po časové osy úkolů a sledování výkonu.
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!