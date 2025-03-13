Jak může marketingová agentura SaaS změnit vaši strategii růstu

SaaS podniky čelí jedinečným výzvám v oblasti růstu. Vyniknout z davu, oslovit správné publikum a prokázat hodnotu na přeplněném trhu může být velmi náročné. Právě zde přichází na řadu specializovaná marketingová agentura SaaS.
SaaS marketing vyžaduje detailní znalost B2B prostředí, složitých zákaznických cest a neustále se vyvíjejícího světa technologií.
Od vytváření poutavých příběhů o značce a realizace cílených kampaní až po optimalizaci konverzí a budování dlouhodobé loajality zákazníků – zkušená agentura vám může poskytnout odborné znalosti a zdroje, které podpoří udržitelný růst vaší SaaS společnosti.
V tomto blogovém příspěvku se budeme zabývat klíčovou rolí marketingu SaaS v moderním obchodním světě a hlavními aspekty úspěšných marketingových strategií B2B SaaS.
⏰ 60sekundové shrnutí
- SaaS podniky čelí jedinečným výzvám, pokud jde o to, jak se odlišit, oslovit správné publikum a prokázat svou hodnotu na přeplněném trhu.
- Specializované agentury poskytují odborné znalosti a zdroje k překonání těchto výzev, od vytváření poutavých příběhů až po posilování loajality zákazníků.
- Na rozdíl od tradičních agentur se zaměřují na potřeby B2B, dlouhodobé vztahy se zákazníky a opakující se příjmy.
- SaaS marketing se zaměřuje na specifické cílové skupiny, upřednostňuje KPI jako MRR a churn a klade důraz na opakující se příjmy.
- Marketingové agentury SaaS poskytují klíčové služby, jako je generování potenciálních zákazníků, obsahový marketing, SEO, e-mailový marketing a analýza založená na datech.
- Roketto, Single Grain, Ninja Promo, Inturact, CoBloom, Refine Labs, Bay Leaf Digital, Heinz Marketing, Ironpaper, Hook Lead a Simple Tiger jsou přední agentury s ověřenými odbornými znalostmi.
- Při výběru agentury zvažte faktory, jako jsou vaše konkrétní potřeby, odborné znalosti agentury, zkušenosti v oboru, rozpočet, zákaznická podpora, kompatibilita technologií a dosavadní výsledky.
- Analyzujte reference, online recenze, případové studie, portfolia klientů a doporučení, abyste mohli posoudit důvěryhodnost agentury a její dosavadní výsledky.
- Nástroje pro řízení projektů, automatizační funkce a integrace ClickUp pomáhají marketingovým agenturám SaaS zefektivnit pracovní postupy, sledovat pokrok a zlepšit spolupráci.
Porozumění marketingovým agenturám SaaS
Abychom pochopili specifické nuance tohoto oboru, pojďme prozkoumat složitost agentur zabývajících se B2B SaaS marketingem.
Co je to marketingová agentura SaaS?
Marketingová agentura SaaS se specializuje na vytváření a implementaci marketingových strategií výslovně přizpůsobených společnostem poskytujícím software jako službu (SaaS). Tyto agentury se dobře vyznají v potřebách specifických pro SaaS, jako jsou strategie onboardingu, obnovovací cykly a úspěch zákazníků, a zajišťují tak růst podnikům založeným na předplatném.
Tyto agentury také využívají analytické nástroje SaaS k vytváření strategií založených na datech pro marketingovou analytiku, optimalizaci konverzního poměru a technické SEO. Tyto strategie pokrývají celou zákaznickou cestu, od akvizice až po udržení zákazníků.
👀 Věděli jste, že... Ve Spojených státech existuje více než 9 000 SaaS společností.
Rozdíly mezi SaaS a tradičními marketingovými strategiemi
Následující tabulka zdůrazňuje rozdíly mezi těmito dvěma marketingovými kanály a strategiemi:
|Rozdíl
|Marketingové strategie SaaS
|Tradiční marketingové strategie
|Cílová skupina
|Niche, digitálně zdatné publikum se specifickými problémy a potřebami
|Široké, často lokalitní publikum je segmentováno podle demografických údajů.
|Klíčové ukazatele výkonnosti
|Náklady na získání zákazníka (CAC), měsíční opakující se výnosy (MRR), míra odchodu zákazníků a celková hodnota zákazníka (LTV)
|Povědomí o značce, objem prodeje a podíl na trhu
|Prodejní trychtýř
|Opakující se trychtýř: Akvizice → Aktivace → Udržení → Doporučení → Tržby Trychtýře SaaS kladou důraz na dlouhodobé zapojení, upselling a podporu obnovení nebo předplatného.
|Lineární trychtýř: Povědomí → Zájem → Touha → Akce Tradiční trychtýře se zaměřují na podnícení jednorázového rozhodnutí o nákupu, které končí prodejem.
|Zaměření kampaně
|Zaměření na zákazníka, důraz na hodnotu, řešení a zapojení
|Produktově orientované kampaně zdůrazňující funkce a emocionální přitažlivost
|Výsledek kampaně
|Registrace předplatného, zapojení uživatelů, upselling a dlouhodobá retence
|Jednorázové nákupy, loajalita ke značce a vzpomínky
Proč společnosti potřebují marketingovou agenturu SaaS?
B2B marketing již není jen o prodeji, ale o komplexním zážitku. Každý krok, od získání nového uživatele až po prodej produktu, určuje, jak zákazník vnímá vaši společnost. Růst B2B velmi závisí na dlouhodobých vztazích a udržení zákazníků.
Tyto agentury se zaměřují na osvědčené strategie a přizpůsobují své úsilí cílům specifickým pro SaaS, jako je růst počtu předplatitelů a snížení fluktuace. Od tvorby obsahu po marketing na sociálních médiích zajišťují praktické poznatky pro vaše kampaně.
Společnosti B2B SaaS mohou výrazně těžit ze specializovaných schopností marketingových agentur SaaS, aby dosáhly svých obchodních cílů, zajistily růst tržeb a udržely si konkurenční výhodu na stále více přeplněném trhu.
👀 Věděli jste? Zatímco 86 % IT profesionálů upřednostňuje automatizaci SaaS, 64 % z nich má potíže s její efektivní implementací kvůli nedostatku praktických poznatků.
Klíčové služby nabízené marketingovými agenturami SaaS
Agentury SaaS poskytují specializované služby přizpůsobené tak, aby řešily jedinečné výzvy obchodních modelů SaaS, a zajišťují tak udržitelný růst a měřitelné výsledky. Podívejme se na některé z jejich klíčových služeb:
- Generování potenciálních zákazníků pro SaaS společnosti: SaaS marketingové agentury využívají nástroje jako LinkedIn Sales Navigator a Google Ads k propojení B2B SaaS společností s klíčovými rozhodovacími činiteli.
- Obsahový marketing pro SaaS: Obsahový marketing pomáhá společnostem SaaS zvýšit povědomí o značce a prezentovat hodnotu produktů prostřednictvím blogů, případových studií, whitepaperů, webinářů, průvodců a elektronických knih.
- SEO strategie: Marketingové agentury SaaS se specializují na technické SEO, optimalizaci obsahu a strategie budování odkazů, které pomáhají zlepšit vaše hodnocení a zvýšit návštěvnost.
- Technická zdatnost: Agentury SaaS také zajišťují, že technické aspekty, jako je rychlost webu, responzivita pro mobilní zařízení a strukturovaná data, jsou optimalizovány pro lepší výkon vyhledávání.
- E-mailový marketing: Tyto agentury vám mohou pomoci navrhnout personalizované e-mailové kampaně s poutavým obsahem a výzvami k akci, které dosahují vyšší míry zapojení.
👀Věděli jste to? Nedávná studie ukázala, že organické výsledky vyhledávání tvořily 45,1 % všech kliknutí na výsledky vyhledávání. Vzhledem k tomu, že uživatelé mají tendenci důvěřovat organickým výsledkům vyhledávání více než reklamám, je optimalizace vašeho webu pro vyhledávače (SEO) klíčová pro přilákání většího publika.
Nejlepší marketingové agentury SaaS
Zde je seznam nejlepších marketingových agentur SaaS, které vynikají v podpoře růstu a dosahování výsledků pro společnosti SaaS. Tyto agentury jsou odborníky na přizpůsobování strategií tak, aby vyhovovaly jedinečným výzvám odvětví SaaS, a pomáhají podnikům růst a dosahovat úspěchu.
1. Roketto
Roketto je marketingová agentura specializující se na strategie inbound marketingu pro B2B SaaS společnosti. Její odborné znalosti zahrnují obsahový marketing, SEO, webdesign, e-mailový marketing a implementaci HubSpot, které mají za cíl podpořit růst.
Roketto vytváří marketingové strategie SaaS na míru , které pomáhají získávat a udržet zákazníky. Agentura podporuje udržitelný růst a dlouhodobý úspěch prostřednictvím generování potenciálních zákazníků, získávání zákazníků a jejich udržení.
Nabízené služby
- Přizpůsobený 12měsíční marketingový plán
- Identifikace a zacílení na kupujícího
- Cílený marketing k přilákání potenciálních zákazníků bez tradičního oslovování neznámých osob
Ceny
- Ceny na míru
👀Věděli jste to? Zprávy naznačují , že za každý dolar vynaložený na e-mailový marketing vydělají marketéři 42 dolarů, což znamená průměrnou návratnost investic ve výši 4 200 %, což z něj činí nenahraditelný nástroj pro SaaS podniky.
2. Single Grain
Single Grain je digitální marketingová agentura specializující se na podporu růstu společností v oblastech SaaS, B2B a technologií prostřednictvím přizpůsobených strategií. Využívá pokročilé digitální marketingové služby, jako je SEO založené na umělé inteligenci, obsahový marketing a strategie placené reklamy.
Přináší významné zlepšení klíčových ukazatelů, jako je růst počtu předplatitelů, generování potenciálních zákazníků a optimalizace výnosů, což v konečném důsledku zvyšuje vaše zisky.
Nabízené služby
- Má rozsáhlé zkušenosti v oblastech SaaS, B2B a technologií, díky čemuž zajišťuje relevantní a efektivní strategie pro specializovaná odvětví.
- Upřednostňuje růst předplatného, optimalizaci výnosů a zlepšení konverzních poměrů se zaměřením na hmatatelné a sledovatelné metriky.
- Vytváří podnětný obsah a pořádá vlivné akce v oboru, které přinášejí hodnotu komunitě SaaS.
Ceny
- Ceny na míru
3. Ninja Promo
Ninja Promo je ideální volbou pro SaaS firmy, které chtějí vybudovat silnou online přítomnost, zvýšit počet zákazníků a optimalizovat marketingové aktivity pomocí strategií založených na datech. Je obzvláště vhodná pro technologické, fintech a blockchainové společnosti.
Mezi její významné projekty patří:
- Dosáhli jsme 263% nárůstu objemu potenciálních zákazníků mezičtvrtletně v projektu SaaS.
- Pomohli jsme společnosti OVHCloud dosáhnout 300% návratnosti investic do reklamy (ROAS) prostřednictvím cílených kampaní.
- Zvýšení zapojení komunity klienta o 250 % během pěti týdnů
Nabízené služby
- Komplexní marketingové služby přizpůsobené potřebám SaaS
- Rychlé zapojení do projektu s týmem připraveným začít do jednoho dne od konzultace.
- Důraz na strategie založené na metrikách s cílem vylepšit kampaně pro maximální účinnost.
Ceny
- Plán pro začátek (40 hodin): 3200 $/měsíc
- Plán Boost (80 hodin): 5600 $/měsíc
- Plný plán (160 hodin): 9600 $/měsíc
4. Inturact
Interact se zaměřuje na generování poptávky a je nejvhodnější pro začínající a rostoucí SaaS společnosti, které chtějí urychlit růst, optimalizovat získávání uživatelů a zlepšit jejich retenci.
Mezi její významné projekty patří:
- Zlepšení míry aktivace uživatelů o více než 200 % pro klienty SaaS
- Úspěšně vyvinuté strategie, které zvýšily MRR pro středně velkou společnost SaaS o 150 % během jednoho roku.
Nabízené služby
- Marketingové služby na míru, včetně poradenství v oblasti strategie růstu, generování potenciálních zákazníků, optimalizace konverzního poměru, content marketingu
- Přístup zaměřený na SaaS s důrazem na strategie založené na datech
- Zaměřte se na udržení zákazníků a dlouhodobé generování příjmů.
Ceny
- Ceny na míru
5. CoBloom
Společnost CoBloom se specializuje na digitální marketing zaměřený na růst pro SaaS společnosti a je ideální pro ty, kteří hledají udržitelný růst prostřednictvím inbound marketingu a strategií zaměřených na zákazníka.
Mezi její významné projekty patří:
- Pomocí placené reklamy jsme pro společnost Scale získali 357 vhodných potenciálních zákazníků z pouhých 1 325 návštěv, což představuje trvalou konverzní míru 27 %.
- Za dva roky jsme zvýšili počet organických návštěv z vyhledávačů z 0 na 10 000 pro společnost zabývající se bezpečnostním softwarem.
Nabízené služby
- Odborné znalosti v oblasti inbound marketingu přizpůsobené společnostem SaaS
- Osvědčené výsledky v oblasti zlepšování generování potenciálních zákazníků a organického provozu
- Zaměřeno na dosažení dlouhodobých obchodních cílů prostřednictvím udržitelných strategií
- Hluboké porozumění metrikám SaaS a chování publika, zajištění cílených kampaní
Ceny
- Ceny na míru
6. Refine Labs
Refine Labs je ideální pro B2B SaaS společnosti, které chtějí rozšířit své aktivity v oblasti generování poptávky, zlepšit návratnost investic do marketingu a inovovat své strategie získávání zákazníků. Agentura vyvinula vysoce výkonné kampaně na generování poptávky pro několik SaaS společností.
Mezi její významné projekty patří:
- Silná pozice lídra v oblasti myšlenek díky vzdělávacímu obsahu a případovým studiím
- Strategie placených médií, které výrazně zvýšily marketingovou efektivitu pro její klienty
Nabízené služby
- Osvědčená odbornost v oblasti generování poptávky a placených mediálních kampaní
- Zaměřte se na marketingové strategie založené na datech, které přinášejí měřitelné výsledky.
- Rozsáhlé zdroje prostřednictvím „The Vault“, které podporují neustálé vzdělávání a marketingovou dokonalost.
Ceny
- Poradenství v oblasti strategie poptávky: 12 000 USD/měsíc
- Správa placených médií: 15 000 $/měsíc
- Kreativní strategie a výroba reklam: 12 000 $/měsíc
- Předplatné Vault: 149 $/měsíc na osobu nebo 699 $/měsíc na tým
7. Bay Leaf Digital
Agentura Bay Leaf Digital se specializuje na vytváření přizpůsobených strategií růstu pro SaaS podniky a je ideální pro střední a velké SaaS společnosti, které chtějí zjednodušit své marketingové aktivity a zvýšit MRR.
Díky hlubokým znalostem v oblasti SaaS je tato agentura preferovanou volbou pro společnosti s komplexní nabídkou produktů.
Mezi její významné projekty patří:
- Ve spolupráci s klientem SaaS jsme dosáhli 27% nárůstu organické návštěvnosti během čtyř měsíců.
- Vyvinuli jsme PPC kampaň, která vedla k 300% nárůstu MQL (marketingově kvalifikovaných potenciálních zákazníků) pro technologickou společnost.
- Zlepšili jsme konverze webových stránek společnosti SaaS o více než 40 % pomocí technik CRO.
Nabízené služby
- Exkluzivní zaměření na B2B SaaS společnosti, které zajišťuje hluboké odborné znalosti v oboru.
- Osvědčené výsledky v generování vysoce kvalitních potenciálních zákazníků a měřitelné návratnosti investic
- Silný důraz na analytiku a rozhodování založené na datech
- Komplexní přístup kombinující placená média, obsahový marketing a technické SEO.
Ceny
- Ceny na míru
8. Heinz Marketing
Jako agentura zabývající se růstovým marketingem poskytuje Heinz Marketing software SaaS pro velké a střední B2B SaaS společnosti, které chtějí sladit své marketingové a prodejní strategie, zlepšit výkonnost v oblasti přeměny potenciálních zákazníků na tržby a implementovat efektivní systémy generování poptávky.
Mezi její významné projekty patří:
- Pomohli jsme klientovi z oblasti SaaS zkrátit jeho prodejní cyklus o 25 % a zároveň zvýšit konverzní poměr díky optimalizovaným strategiím podpory prodeje.
- Úspěšně jsme spustili kampaň na generování poptávky pro společnost SaaS, která vedla k 300% nárůstu MQL během šesti měsíců.
- Dodali jsme komplexní strategii obsahového marketingu, která zvýšila organický provoz softwarové společnosti o 150 %.
Nabízené služby
- Rozsáhlé odborné znalosti v oblasti kombinace podpory prodeje s marketingovými strategiemi
- Osvědčené výsledky v oblasti zvyšování výkonu pipeline a návratnosti investic pro klienty SaaS
- Zaměřte se na dlouhodobé, měřitelné výsledky pomocí přístupů založených na datech.
Ceny
- Ceny na míru
9. Ironpaper
Ironpaper je poradenská agentura zaměřená na růstový marketing, která se soustředí na vytváření přizpůsobených strategií založených na datech s cílem dosáhnout měřitelného růstu a zvýšit MRR.
Ironpaper je ideální pro střední a velké SaaS podniky, které hledají strategického partnera, který jim pomůže rozšířit jejich podnikání prostřednictvím inbound marketingu a pokročilých SEO strategií.
Mezi její významné projekty patří:
- Pomohli jsme klientovi SaaS dosáhnout o 50 % vyšší konverzní míry z příchozích kanálů díky optimalizaci obsahu a efektivním strategiím SEO.
- Spolupracoval s firmou SaaS na zlepšení návštěvnosti webových stránek o 300 % během jednoho roku, se zaměřením na SEO a obsahový marketing.
- Vedl placenou mediální kampaň, která vedla k 150% nárůstu kvalifikovaných potenciálních zákazníků během šesti měsíců.
Nabízené služby
- Silný důraz na inbound marketing a dlouhodobé růstové strategie pro SaaS společnosti.
- Kombinace SEO, content marketingu a placených médií pro dosažení výsledků
- Osvědčená schopnost optimalizovat konverzní trychtýře a zlepšovat míru konverze potenciálních zákazníků na skutečné zákazníky.
Ceny
- Ceny na míru
10. Získejte potenciální zákazníky
HookLead se zaměřuje na generování cíleného provozu, optimalizaci lead funnelů a zlepšování získávání a udržení klientů prostřednictvím personalizovaných marketingových strategií. Je určen pro střední a velké B2B SaaS podniky, které chtějí implementovat marketingové strategie založené na účtech, zlepšit kvalitu leadů a generovat provoz s vysokou konverzí.
Mezi její významné projekty patří:
- Úspěšně implementované strategie ABM, které pomohly klientovi SaaS zvýšit kvalitu příchozích leadů o 40 %.
- Pro společnost SaaS jsme vytvořili strategii SEO a content marketingu, která vedla k 150% nárůstu organické návštěvnosti a 25% zvýšení konverzních poměrů během šesti měsíců.
- Vedl komplexní kampaň na získávání potenciálních zákazníků, která za méně než tři měsíce přinesla trojnásobný nárůst kvalifikovaných potenciálních zákazníků.
Nabízené služby
- Silná odbornost v oblasti account-based marketingu (ABM) a péče o potenciální zákazníky pro SaaS podniky
- Implementace datově orientovaného přístupu, zajištění optimalizace marketingových strategií pro generování a konverzi vysoce kvalitních potenciálních zákazníků.
Ceny
- Ceny na míru
11. Simple Tiger
Simple Tiger přizpůsobuje strategie tak, aby SaaS podniky účinně přilákaly a získaly své ideální zákazníky. Je ideální pro SaaS společnosti, které chtějí zlepšit jak inbound, tak outbound marketingové techniky, a zaměřuje se hlavně na generování kvalitního provozu a zlepšení procesů péče o potenciální zákazníky.
Mezi její významné projekty patří:
- Pomohli jsme SaaS podniku zvýšit návštěvnost jeho webových stránek o 250 % pomocí SEO strategií a cílených placených kampaní.
- Úspěšně implementované strategie péče o potenciální zákazníky a e-mailového marketingu vedly k 30% nárůstu MQL a zlepšení konverzních poměrů v celém prodejním trychtýři.
Nabízené služby
- Odborné znalosti v oblasti marketingových strategií pro celý funnel, od generování leadů v horní části funnelu až po konverze v dolní části funnelu.
- Datově podložený, na výsledky orientovaný přístup k marketingu, který se zaměřuje na měřitelná zlepšení.
- Silné zázemí v oblasti placených médií a organického růstu, nabízející komplexní marketingové řešení SaaS.
Ceny
- Ceny na míru
🧠 Zajímavost: Míra retence zákazníků v SaaS obvykle vykazuje vzestupnou tendenci. Společnosti v rané fázi mohou zaznamenat vyšší fluktuaci, ale míra retence se výrazně zvyšuje, jakmile zdokonalí svůj produkt a lépe porozumí svému cílovému trhu.
Výběr správné marketingové agentury SaaS
S tolika možnostmi na trhu je těžké vybrat tu správnou marketingovou agenturu pro vaše podnikání. Klíčem je upřednostnit strategické partnerství, které je v souladu s vašimi obchodními cíli a má prokazatelné zkušenosti s rozvojem SaaS společností.
Kritéria, která je třeba zohlednit při výběru agentury
Zde je několik rad, které vám doporučujeme zvážit předtím, než se rozhodnete:
- Vaše potřeby vs. jejich odborné znalosti: Slaďte své konkrétní marketingové cíle – ať už jde o generování potenciálních zákazníků, SEO nebo uvedení produktu na trh – s oblastmi specializace agentury.
- Zkušenosti specifické pro dané odvětví: Agentury specializující se na SaaS často rozumějí klíčovým metrikám, jako je růst ARR, řízení odchodů zákazníků a SaaS funnel, a zajišťují tak strategie přizpůsobené tomuto odvětví.
- Váš rozpočet: Ujistěte se, že ceny agentury odpovídají vašim finančním možnostem. Některé agentury se zaměřují na startupy s omezeným rozpočtem, zatímco jiné se soustředí na zavedené SaaS firmy, které vyžadují prémiové služby.
- Zákaznická podpora a flexibilita služeb: Vyhodnoťte jejich schopnost reagovat a ochotu přizpůsobit strategie vašim měnícím se potřebám, aby byla zajištěna dlouhodobá spolupráce bez rigidnosti.
- Kompatibilita technologických nástrojů: Ověřte, zda agentura zná nástroje, které již používáte. Hladká integrace s vaším stávajícím CRM a SaaS nástroji zabrání narušení pracovních postupů.
💡Tip pro profesionály: Upřednostněte agentury, které mají zkušenosti se strategiemi udržení zákazníků. V odvětví SaaS je udržení stávajících zákazníků stejně důležité jako přilákání nových. Agentura, která rozumí důležitosti řízení odchodu zákazníků a věrnostních programů, vám pomůže budovat dlouhodobé vztahy se zákazníky a podpoří udržitelný růst.
Jak hodnotit jejich dosavadní výsledky
K hodnocení dosavadních výsledků agentury zabývající se marketingem SaaS můžete použít následující metody:
Ústní propaganda a online recenze
Spojte se s kolegy ve své síti nebo profesních skupinách a získejte přímou zpětnou vazbu o jejich zkušenostech s marketingovými agenturami SaaS. Online recenze na platformách jako Clutch, G2 nebo Google Reviews mohou poskytnout další informace o spokojenosti zákazníků a výkonu agentury.
Případové studie a výsledky
Vyhledejte podrobné zprávy o tom, jak agentura dosáhla měřitelného úspěchu pro klienty SaaS. Metriky, jako je zvýšení MRR, zlepšení konverzních poměrů nebo vylepšení kampaní na generování potenciálních zákazníků, mohou prokázat jejich schopnost dosahovat výsledků.
Portfolio klientů
Prozkoumejte portfolio klientů agentury, abyste posoudili její zkušenosti a relevanci v daném odvětví. Spolupráce s významnými společnostmi SaaS nebo úspěšné zvládnutí složitých kampaní svědčí o jejich schopnosti řídit rozmanité marketingové potřeby.
🧠Zajímavost: Agentury B2B SaaS prosperují díky doporučením. Ústní propaganda a reference klientů jsou často jejich největšími hnacími silami pro nové obchody, protože spokojení klienti sdílejí hodnotu jejich práce.
Reference a případové studie
Zde jsou dvě případové studie, které vám pomohou pochopit, co hledat. Prozkoumáním skutečných úspěchů získáte jasnější představu o účinných strategiích a klíčových faktorech, které vedou k výsledkům.
1. NP Digital
NP Digital je renomovaná společnost v oblasti růstu SaaS, která využívá pokročilé marketingové a SEO strategie přizpůsobené jedinečným obchodním potřebám.
Významným příkladem úspěchu je spolupráce s kempingovou platformou Tentrr. Díky cílené optimalizaci klíčových slov, tvorbě vysoce kvalitního obsahu a strategickému budování odkazů dosáhla společnost NP Digital za 15 měsíců pozoruhodného 458% nárůstu organických kliknutí na Tentrr.
Tento úspěch dokazuje schopnost NP Digital vytvářet přizpůsobené SEO strategie, které zvyšují viditelnost ve vyhledávačích, zlepšují zapojení uživatelů a podporují udržitelný růst. Přístup NP Digital zahrnuje hloubkovou analýzu trhu, identifikaci konkurenčních příležitostí a realizaci kampaní založených na datech, což vše přispívá k dlouhodobému růstu jejich klientů.
2. Inturact
Inturact má prokazatelné zkušenosti se zvyšováním MRR pro své klienty.
Významným příkladem je spolupráce s Whip Around, společností zabývající se softwarem pro správu vozového parku. Za šest měsíců Inturact zdvojnásobila MRR společnosti Whip Around z 9 000 na 20 000 dolarů, což představuje nárůst o 122 %.
Tohoto úspěchu bylo dosaženo díky 800% nárůstu organické návštěvnosti a zavedení škálovatelných placených řešení pro předvídatelné výnosy.
Přístup společnosti Inturact zahrnuje implementaci škálovatelných placených kanálů, optimalizaci procesů onboardingu uživatelů a vývoj komplexních strategií inbound marketingu.
ClickUp pro implementaci marketingových strategií SaaS a správu agentury
Marketingová agentura B2B SaaS vám může pomoci vyvinout strategie a nápady pro růst, ale správné nástroje vám pomohou tyto strategie implementovat a zajistit, aby fungovaly ve prospěch vaší firmy.
Právě zde vstupuje na scénu ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací.
Naše mentalita je: „Pokud to není v ClickUp, neexistuje to.“ V dnešní době je proto nezbytné, aby každá marketingová aktivita byla zadána do ClickUp, kde bude viditelná pro všechny zúčastněné strany.
Naše mentalita je: „Pokud to není v ClickUp, neexistuje to.“ V dnešní době je proto nezbytné, aby každá marketingová aktivita byla zadána do ClickUp, kde bude viditelná pro všechny zúčastněné strany.
Díky centralizaci nástrojů, projektů a komunikace pomocí ClickUp mohou marketingové týmy eliminovat redundanci, omezit přepínání mezi různými úkoly a soustředit se na práci s významným dopadem.
Udržujte pořádek pomocí softwaru ClickUp Marketing Project Management Software a využijte efektivní nástroje, jako je SaaS CRM, k plánování, realizaci a sledování kampaní.
Využijte ClickUp Tasks k rozdělení složitých kampaní na zvládnutelné komponenty, s nadřazenými úkoly pro celkové cíle a podúkoly pro konkrétní výstupy, což zajistí důkladné sledování projektu.
Platforma umožňuje přiřazování úkolů na základě priority a týmům umožňuje nastavit různé úrovně priority, jako například „Naléhavé“, „Vysoké“ nebo „Normální“.
Díky funkcím jako ClickUp Comments a ClickUp Chat, které umožňují vašemu týmu rychlou komunikaci, ClickUp vylepšuje spolupráci v reálném čase. To snižuje potřebu dlouhých e-mailových řetězců a zvyšuje soulad a transparentnost týmu.
📮ClickUp Insight: 83 % znalostních pracovníků využívá pro komunikaci v týmu především e-mail a chat. Téměř 60 % jejich pracovního dne však ztrácejí přepínáním mezi těmito nástroji a hledáním informací. S aplikací pro práci, jako je ClickUp, se vaše marketingové projektové řízení, zasílání zpráv, e-maily a chaty sjednotí na jednom místě! Je čas na centralizaci a oživení!
Rozhodněte se pro spolupráci s ClickUp Automations a eliminujte opakující se úkoly, jako je automatické přidělování úkolů a aktualizace stavu. Automatizace práce zvyšuje efektivitu a umožňuje vašemu týmu soustředit se na vývoj klíčových strategií.
Chcete jasný vizuální přehled o výkonu kampaně? Použijte ClickUp Dashboards. Jeho přizpůsobitelné rozhraní pomáhá týmům sledovat klíčové metriky a upravovat strategie v reálném čase, aby se optimalizovaly výsledky.
Software ClickUp pro kreativní agentury může také pomoci marketingovým agenturám B2B SaaS optimalizovat výkonnost týmů tím, že vizualizuje kapacitu týmů v reálném čase, identifikuje a předchází úzkým místům v pracovních postupech a strategicky přiděluje zdroje napříč projekty.
A konečně, schopnost ClickUp integrovat se s dalšími nástroji, jako jsou CRM, e-mailové marketingové platformy a SaaS aplikace, centralizuje marketingové aktivity, což usnadňuje správu dat, komunikaci a pracovní postupy z jedné platformy.
Pomocí šablony ClickUp Agency Management Template můžete spravovat více klientů, koordinovat práci lidí v různých týmech, soustředit se na cíle, které mají skutečný dopad, a sledovat průběh všech svých marketingových projektů v jednom centralizovaném přehledu.
Jeho vlastní stavy pomáhají sledovat průběh projektu na první pohled, vlastní pole organizují klíčové podrobnosti, jako jsou informace o účtu a velikost smlouvy, a vlastní zobrazení nabízejí rychlý přístup k důležitým dashboardům. Navíc můžete vylepšit řízení projektů díky sledování času, značkám, varováním o závislostech a integrovaným e-mailům, aby vše proběhlo podle plánu.
Pokud však potřebujete šablonu, která vám umožní spravovat více klientů a kampaní, šablona ClickUp Marketing Agency Template by mohla být tím, co hledáte.
Udržujte si strategický náskok díky správné marketingové agentuře B2B
Spolupráce se správnou marketingovou agenturou SaaS je pro růst podnikání zásadní. Tyto agentury se zaměřují na generování potenciálních zákazníků, SEO a generování poptávky přizpůsobené podnikům založeným na předplatném. Vyberte si agenturu s zkušenostmi v oboru a silnou historií v oblasti specifických výzev SaaS.
ClickUp pomáhá vašim týmům udržovat pořádek a efektivně spolupracovat díky přizpůsobitelným pracovním postupům, správě úkolů a sledování v reálném čase. Zjednodušuje správu kampaní, zvyšuje produktivitu a optimalizuje metriky, jako jsou ARR a churn.
Dobrá agentura v kombinaci s výkonnými funkcemi ClickUp vám pomůže zvýšit viditelnost a dosáhnout dlouhodobého růstu.
Jste připraveni posílit svůj SaaS marketing? Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes!