10 nejlepších softwarů AI pro úspěch zákazníků pro rok 2025

Úspěch zákazníků přesahuje pouhé zodpovídání otázek – jde o budování silných vztahů a prevenci odchodu zákazníků. S rozšiřováním podnikání se však stává řízení rostoucích potřeb zákazníků náročné.
Umělá inteligence v zákaznickém servisu pomáhá týmům automatizovat úkoly, předvídat potřeby zákazníků a poskytovat proaktivní podporu, čímž zvyšuje zapojení zákazníků, aniž by došlo ke ztrátě lidského přístupu. Například ClickUp přináší automatizaci založenou na umělé inteligenci do řízení projektů a zákazníků, což týmům umožňuje zefektivnit pracovní postupy a zlepšit spolupráci – vše na jednom místě.
Zde je přehled 10 nejlepších nástrojů umělé inteligence pro zefektivnění pracovních postupů, zvýšení retence a zlepšení spokojenosti zákazníků. Pojďme se na to podívat!
Výhody používání AI pro úspěch zákazníků
👀 Věděli jste? 79 % vedoucích pracovníků se domnívá, že zavedení AI je klíčové pro to, zda bude podnik prosperovat, nebo zaostávat.
AI pomáhá i těm nejlepším týmům pro úspěch zákazníků dosahovat růstu. Zde je návod, jak na to:
1. Poskytujte vždy výjimečné zákaznické zkušenosti
AI v oblasti úspěchu zákazníků dokáže analyzovat data a získávat informace o potřebách, preferencích a očekáváních zákazníků. To pomáhá firmám personalizovat doporučení a poskytovat proaktivní podporu. AI zefektivňuje řešení problémů díky integraci s backendovými systémy.
Díky generativní AI mohou společnosti vytvářet vřelé, přátelské a konzistentní interakce, které budují důvěru. Digitální agenti pohánění AI také zkracují čekací doby a nabízejí téměř okamžitou podporu, která zvyšuje spokojenost zákazníků.
2. Získejte brilantnější poznatky díky rozhodnutím založeným na datech
Tradiční analýza dat je pomalá a často nedokáže maximalizovat poznatky o zákaznících. Umělá inteligence umožňuje rychlejší a přesnější analýzu dat, což pomáhá firmám udržet si náskok před potřebami zákazníků.
Na základě zpracování minulých konverzací a chování nabízí AI praktické poznatky, které pomáhají při rozhodování.
3. Uvolněte své agenty, aby se mohli věnovat tomu, co umí nejlépe
Díky AI, která zvládá rutinní úkoly, jako je zadávání dat, třídění ticketů a inteligentní směrování, se vaši agenti mohou soustředit na interakce s vysokou hodnotou a zlepšovat loajalitu zákazníků. To umožňuje týmům budovat silnější vztahy, zatímco AI se zabývá opakujícími se úkoly.
Podobně i centralizované profily zákazníků mohou zvýšit produktivitu a zkrátit čas potřebný k přepínání mezi systémy.
Zajistěte, aby se zákazníci vraceli pro další nákupy
Nástroje prediktivní analýzy identifikují zákazníky, u nichž hrozí odchod, což umožňuje firmám rychle reagovat pomocí přizpůsobených strategií pro udržení zákazníků.
Díky hlubokému porozumění potřebám každého zákazníka vytváří AI pocit spojení, díky čemuž se zákazníci cítí oceněni. To vede k vyšší spokojenosti, nižší míře odchodu zákazníků a většímu počtu opakovaných nákupů.
5. Rozšiřte své operace rychleji než kdykoli předtím
S růstem podniků se udržování personalizované zákaznické podpory stává stále obtížnějším. AI je klíčem k rozšíření operací zaměřených na úspěch zákazníků bez snížení kvality. Díky automatizaci založené na AI a softwaru pro úspěch zákazníků mohou týmy zvládat rostoucí zákaznickou základnu a zároveň udržovat personalizované služby.
Navíc se správným softwarem SaaS CRM se váš tým může soustředit na klíčové činnosti, jako je zapojení zákazníků a správa účtů, zatímco AI automatizuje opakující se úkoly.
Jak může AI pomoci vytvořit strategii pro úspěch zákazníků
AI nenahradí osobní přístup, který činí vztahy se zákazníky výjimečnými, ale může zefektivnit vaše každodenní pracovní postupy.
AI automatizuje opakující se úkoly, spravuje složité procesy a umožňuje včasný start. Váš tým buduje vztahy, zatímco AI spravuje časově náročné úkoly.
Zde je několik příkladů, jak mohou nástroje AI podpořit vaše strategie pro úspěch zákazníků, aniž by zastínily lidskou stránku vztahů:
Vylepšení personalizace
AI analyzuje data zákazníků a vytváří na míru šité interakce se zákazníky – prostřednictvím e-mailů, telefonátů nebo jiných kontaktních bodů –, což vede k lepším zkušenostem a vyšší spokojenosti. Společnost McKinsey uvádí, že podniky, které vynikají v personalizaci, zaznamenávají díky těmto snahám o 40 % vyšší tržby.
Poskytování chytřejší podpory 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
Na rozdíl od starších botů založených na pravidlech používají moderní chatboty s umělou inteligencí strojové učení a zpracování přirozeného jazyka (NLP) k porozumění a zodpovězení otázek zákazníků. Poskytují podporu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, vyřizují rutinní dotazy, shromažďují preference zákazníků a navrhují relevantní produkty a služby.
Zefektivnění zaškolování a každodenních úkolů
Nástroje AI mohou automatizovat úkoly, jako je psaní e-mailů, plánování schůzek a správa nastavovacích procesů. To usnadňuje zapojení zákazníků a zároveň umožňuje osobní přístup tam, kde je to potřeba. Výsledkem je plynulejší zkušenost jak pro váš tým, tak pro vaše zákazníky.
Co byste měli hledat v softwaru AI pro úspěch zákazníků?
Správné řešení by mělo řešit výzvy v oblasti zákaznických služeb, škálovat provoz a poskytovat praktické informace. Při hodnocení AI pro úspěch zákazníků vždy zohledňuji následující faktory:
- Funkce zpracování přirozeného jazyka (NLP): Hledám software s pokročilým NLP, který dokáže přesně porozumět dotazům zákazníků a reagovat na ně, včetně analýzy sentimentu.
- Analýzy a reporty v reálném čase: Dávám přednost softwaru, který nabízí analýzy v reálném čase, což mému týmu umožňuje rychle analyzovat zpětnou vazbu od zákazníků a bez prodlení řešit problémy v oblasti zákaznických služeb.
- Automatizace: Software by měl automatizovat odpovědi pomocí šablon zákaznického servisu a zajistit tak efektivní, ale zároveň personalizovanou komunikaci se zákazníky.
- Multikanálová integrace: Nástroj by měl být hladce integrován napříč několika komunikačními kanály a zajistit tak konzistentní zážitek pro zákazníky, bez ohledu na to, jakým způsobem komunikují.
- Hladká integrace CRM: Vždy volím software, který se hladce integruje s mým CRM a poskytuje nástroje pro správu zákaznických dat nebo klientů, které zahrnují šablony zákaznické cesty.
- Proaktivní úspěch zákazníků: Vaše AI by měla předvídat chování zákazníků, označovat rizikové klienty a navrhovat proaktivní strategie udržení zákazníků.
- Bezpečnost dat a dodržování předpisů: Je zásadní vybrat platformy AI, které splňují standardy dodržování předpisů, jako jsou GDPR a CCPA, a zajišťují ochranu jak dat zákazníků, tak reputace naší společnosti.
10 nejlepších softwarů s umělou inteligencí pro úspěch zákazníků
Zde jsou mé oblíbené AI nástroje pro úspěch zákazníků, které vám pomohou posílit vztahy se zákazníky a růst v tomto roce.
1. ClickUp (nejlepší pro projektové řízení a spolupráci založené na umělé inteligenci)
Začněme mým oblíbeným nástrojem – ClickUp!
Je to komplexní aplikace pro práci, která usnadňuje správu vztahů se zákazníky a projektů. Ať už sleduji interakce se zákazníky, rozděluji úkoly nebo analyzuji data, ClickUp nabízí řešení, která prostě dávají smysl.
Získejte přehled o vztazích se zákazníky v softwaru pro správu projektů ClickUp CRM
Jednou z funkcí, na kterou se neustále spoléhám, je software CRM Project Management Software od ClickUp. Jedná se o dokonalé CRM řešení pro řízení projektů a spolupráci, které mi pomáhá spravovat různé aspekty úspěchu zákazníků SaaS.
Funkce CRM ClickUp nabízejí více než jen sledování údajů o zákaznících. Poskytují nástroje, které zlepšují vztahy a pracovní postupy. Používám je ke sledování a správě více účtů klientů pomocí šablony ClickUp Customer Success Plan Template.
Pomáhá mi také automatizovat opakující se úkoly, jako jsou následné e-maily a aktualizace stavu, což šetří čas a zajišťuje konzistentnost. Můžete jej také integrovat s dalšími nástroji, jako jsou e-maily, kalendáře a marketingové platformy, a získat tak ucelený přehled o zákaznických datech.
📮ClickUp Insight: 83 % znalostních pracovníků spoléhá při týmové komunikaci především na e-mail a chat. Téměř 60 % jejich pracovního dne však ztrácejí přepínáním mezi těmito nástroji a hledáním informací. S ClickUpem se vaše projektové řízení, zasílání zpráv, e-maily a chaty spojí na jednom místě! Je čas na centralizaci a energii!
Podobně software ClickUp Customer Service Project Management Software zjednodušuje procesy podpory a zvyšuje spokojenost zákazníků. Kromě jiných funkcí jej můžete použít ke sledování a správě žádostí o podporu od jejich podání až po vyřešení.
ClickUp AI Notetaker: Nikdy nezmeškejte důležité informace o zákaznících
ClickUp AI Notetaker je revoluční nástroj pro týmy zaměřené na úspěch zákazníků. Automaticky zaznamenává, přepisuje a shrnuje schůzky se zákazníky, takže se neztratí žádný důležitý detail.
💡 Použijte jej k:
- Zaznamenávejte poznámky ze schůzek se zákazníky v reálném čase a vytvářejte praktické souhrny.
- Synchronizujte klíčové poznatky napříč pracovními postupy pro úspěch zákazníků
- Omezte ruční psaní poznámek, aby se týmy mohly soustředit na zapojení zákazníků.
Díky automatizaci dokumentace pomáhá ClickUp AI Notetaker týmům vést přesné záznamy, efektivně sledovat a přijímat rozhodnutí založená na datech s cílem zlepšit vztahy se zákazníky.
ClickUp Brain: Automatizujte pracovní postupy pro úspěch zákazníků
ClickUp Brain odlišuje tuto platformu od všech ostatních nástrojů v seznamu.
Tento AI-poháněný asistent pro psaní vám pomůže automatizovat opakující se úkoly a generovat poznámky pro zákazníky, e-mailové odpovědi a stavové zprávy, abyste udrželi prvotřídní kvalitu služeb a zapojení zákazníků.
Místo toho, abyste začínali od nuly, můžete prozkoumat více než 1 000 hotových šablon, které ClickUp nabízí.
Například šablona ClickUp Customer Service Management Template vám umožňuje efektivně organizovat klienty, zpětnou vazbu a priority na jednom centrálním místě, sledovat úsilí zákazníků a hodnocení spokojenosti, spravovat partnery nebo snadno spolupracovat s týmy na ticketech a řešeních.
ClickUp také nabízí šablony s AI podněty, které pokrývají oblasti jako KPI zákaznické zkušenosti, CRM, správa životního cyklu zákazníků, úspěch klientů, zákaznická cesta a další.
ClickUp nám pomáhá organizovat náš produktový a funkční plán, takže můžeme snadno zavádět nové funkce a vlastnosti pro zákazníky a průběžně kontrolovat, jak se blížíme k našim cílům. Naším hlavním cílem je nakonec vytvářet lepší produkty pro naše zákazníky a ClickUp nám v tom pomáhá.
ClickUp nám pomáhá organizovat náš produktový a funkční plán, takže můžeme snadno zavádět nové funkce a vlastnosti pro zákazníky a průběžně kontrolovat, jak se blížíme k našim cílům. Naším hlavním cílem je nakonec vytvářet lepší produkty pro naše zákazníky a ClickUp nám v tom pomáhá.
Nejlepší funkce ClickUp
- Sledujte důležité údaje o projektech pomocí vlastních polí
- Zmapujte cesty zákazníků, abyste identifikovali kontaktní body a potenciální třecí plochy.
- Vytvořte a sdělte efektivní plán úspěchu zákazníků pomocí šablony plánu úspěchu zákazníků ClickUp.
- Rychle identifikujte příčiny problémů zákazníků, abyste mohli vyvinout účinná řešení pomocí šablony ClickUp Customer Problem Statement Template. Tato šablona je také integrována s ClickUp Brain, což pomáhá zjednodušit správu úspěchu zákazníků.
Omezení ClickUp
- Naučit se používat ClickUp může být náročné kvůli velkému množství funkcí.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 12 $/uživatel za měsíc
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na uživatele
- ClickUp AI Notetaker: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za pouhých 6 $/měsíc na uživatele.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
💡Tip pro profesionály: Vizualizujte klíčové metriky úspěchu zákazníků (např. spokojenost zákazníků, míra odchodu zákazníků, doba řešení) pomocí funkce Dashboard v ClickUp. Získáte tak cenné informace o výkonu týmu a celkovém stavu zákazníků.
2. Umělá inteligence pro úspěch zákazníků (nejlepší pro předpovídání odchodu zákazníků)
Software ChurnZero pro úspěch zákazníků založený na umělé inteligenci mi poskytl kompletní přehled o životním cyklu zákazníků. Shromažďuje všechna data o zákaznících na jednom místě, poskytuje hodnocení stavu, předpovídá obnovení smluv a automatizuje úkoly.
Integrace generativní AI od OpenAI řeší dvě hlavní překážky: tvorbu obsahu a brainstorming strategií.
Nejlepší funkce AI pro úspěch zákazníků
- Získejte skóre odchodu zákazníků, abyste identifikovali spokojené účty a ty, které vyžadují pozornost.
- Vytvářejte neomezené segmenty zákazníků, abyste mohli analyzovat vzorce používání a přizpůsobit své aktivity.
- Nastavte automatická upozornění a akce spouštěné konkrétními fázemi zákaznické cesty, jako je onboardování nebo změny v zákaznických datech.
Omezení AI v oblasti úspěchu zákazníků
- Označování členů týmu a interakce v reálném čase nejsou podporovány.
- K odstranění účtů klientů je nutné kontaktovat tým zákaznické podpory.
Ceny AI pro úspěch zákazníků
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze AI pro úspěch zákazníků
- G2: 4,7/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
👀 Věděli jste? Nástroje pro analýzu sentimentu založené na umělé inteligenci dokážou analyzovat zpětnou vazbu zákazníků v reálném čase, což firmám umožňuje identifikovat a řešit potenciální problémy dříve, než se zhorší.
2. Custify (nejlepší pro zvyšování spokojenosti zákazníků v reálném čase)
Zjistil jsem, že Custify je software pro úspěch zákazníků založený na umělé inteligenci, který v reálném čase zvyšuje spokojenost klientů a snižuje jejich odchod. Pomáhá podnikům SaaS zvýšit celoživotní hodnotu zákazníků pomocí efektivního přístupu založeného na datech.
Custify centralizuje zákaznická data, což CSM umožňuje plynulé sledování zapojení. Platforma také umožňuje týmům automatizovat pracovní postupy vytvářením playbooků, jako je automatické odesílání e-mailů, přiřazování účtů a opětovné zapojení zákazníků s nízkým zapojením.
Nejlepší funkce Custify
- Přizpůsobte si dashboardy KPI pro sledování skóre zdraví a identifikaci rizik odchodu zákazníků.
- Využijte 360° pohled na zákazníky pro jednotný přehled o jejich detailech a příležitosti k upsellingu pro další růst.
- Využijte pokročilé analytické nástroje ke sledování nákladů na získávání zákazníků, aktivit CSM a dalších údajů.
Omezení Custify
- V sekci podpory poskytuje omezené množství pomocných materiálů.
- Postrádá pokročilé sledování aktivit a analytické funkce dashboardu.
Ceny Custify
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Custify
- G2: 4,7/5 (více než 370 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 110 recenzí)
3. Totango (nejlepší pro agilní řízení úspěchu zákazníků)
Podniky s opakujícími se příjmy potřebují škálovatelné nástroje pro úspěch zákazníků. Líbí se mi, jak Totango nabízí modulární funkce, které umožňují společnostem přizpůsobit se jejich aktuálním potřebám a zároveň plánovat budoucí růst.
Platforma využívá SuccessBLOCs – předem připravené, přizpůsobitelné šablony programů úspěchu, které obsahují osvědčené postupy a odborné poznatky. Můžete začít s SuccessBLOC a přizpůsobit jej konkrétním požadavkům.
Nejlepší funkce Totango
- Pomocí několika zobrazení můžete sledovat rizika, obnovení a další metriky týkající se zákazníků.
- Sledujte stav zákazníků snadno pomocí optimalizovaných CRM pracovních postupů.
- Poskytujte informace v reálném čase prostřednictvím přímé integrace API.
- Vytvářejte e-mailové kampaně a další pomocí generátoru obsahu od Jasper. ai
Omezení Totango
- Chybí možnost vytváření podúkolů v rámci funkcí pro správu úkolů.
- Vyžaduje aktualizace uživatelského rozhraní pro lepší uživatelský zážitek.
Ceny Totango
- Podnik: Ceny na míru
- Premier: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Totango
- G2: 4,3/5 (více než 950 recenzí)
- Capterra: 3,7/5 (více než 20 recenzí)
5. ClientSuccess (nejlepší pro jednoduchý, ale výkonný zákaznický úspěch)
ClientSuccess využívá AI a automatizaci k zefektivnění opakujících se úkolů pro manažery zákaznické spokojenosti (CSM), čímž jim uvolňuje více času na smysluplnou interakci se zákazníky.
Díky funkci SmartCS, která využívá umělou inteligenci, mohou CSM automatizovat e-mailovou komunikaci a generovat odpovědi na základě jakéhokoli podnětu nebo otázky. Umožňuje jim také automaticky zpracovávat více e-mailů najednou.
ClientSuccess také nabízí řadu užitečných funkcí, včetně nástroje pro vytváření zákaznické cesty a komunitního fóra. Jeho platforma s bohatými funkcemi zahrnuje také výkonné nástroje pro analýzu dat, které vám pomohou posílit a rozvíjet vztahy se zákazníky.
Nejlepší funkce ClientSuccess
- Rychle analyzujte informace o klientech a poskytujte zpětnou vazbu v reálném čase o spokojenosti zákazníků.
- Vyhodnocujte a analyzujte kampaně NPS pro hlubší vhled do podnikání.
- Automaticky shrňte schůzky a hovory se zákazníky, včetně analýzy sentimentu.
Omezení ClientSuccess
- Vyžaduje vylepšení v některých integracích.
- Omezuje počet požadavků API na 10 za sekundu.
Ceny ClientSuccess
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze ClientSuccess
- G2: 4,4/5 (více než 410 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (17+ recenzí)
6. Intercom (nejlepší nástroj AI pro zapojení zákazníků)
Jako CSM neustále hledáte účinné způsoby, jak zaujmout své zákazníky. Intercom nabízí funkce založené na umělé inteligenci, které pomáhají vytvářet působivé zážitky při zapojování nových zákazníků a personalizované interakce se zákazníky.
Jeho platforma pro zasílání zpráv založená na umělé inteligenci automatizuje zákaznickou podporu, prodej a zapojení zákazníků a učí se z interakcí, aby poskytovala stále promyšlenější odpovědi.
Podniky, které využívají AI od Intercomu, zaznamenaly 24% nárůst spokojenosti zákazníků s podporou.
Nejlepší funkce Intercomu
- Nastavte pracovní postupy pro zapojení nových zákazníků a oznamujte nové nabídky v kritických fázích zákaznické cesty.
- Využijte vlastní data k personalizaci každé interakce se zákazníkem.
- Vytvářejte multikanálové kampaně, abyste oslovili zákazníky na platformách, které nejčastěji používají.
Omezení Intercomu
- API platformy je plné technických termínů, je obtížné jej dekódovat a jeho pochopení je časově náročné.
- GUI je obtížné ovládat
Ceny Intercomu
- Essential: 39 $/místo za měsíc
- Advances: 99 $/licence za měsíc
- Expert: 139 $/licence za měsíc
Hodnocení a recenze Intercomu
- G2: Hodnocení není k dispozici
- Capterra: 4,5/5 (více než 1000 recenzí)
7. Zendesk (nejlepší pro zákaznickou podporu)
Zendesk vyniká v oblasti zákaznických služeb a podpory díky funkcím založeným na umělé inteligenci, které zvyšují efektivitu a zlepšují zákaznickou zkušenost napříč několika kanály. Nabízí centrální hub a konsoliduje všechny interakce se zákazníky – e-maily, chaty, sociální média nebo telefonní hovory – do jednotného vlákna.
Jednou z mých oblíbených funkcí je, že Zendesk nabízí rozhraní bez nutnosti programování. To znamená, že týmy se mohou soustředit na své odborné znalosti v oblasti vyřizování dotazů zákazníků, aniž by musely programovat a používat nástroje Zendesk k rozšíření svých schopností.
Nejlepší funkce Zendesk
- Poskytujte okamžité a přesné odpovědi pomocí Answer Bot od Zendesk a zkraťte tak dobu odezvy.
- Analyzujte interakce se zákazníky a výkonnost týmu podpory pomocí podrobných informací.
- Vytvářejte vysoce přizpůsobitelné pracovní postupy pro automatizaci rutinních úkolů.
Omezení Zendesk
- Rozsáhlá sada funkcí platformy může být pro malé týmy s jednoduššími potřebami podpory příliš složitá.
Ceny Zendesk
- Tým podpory: 25 $
- Suite Team: 69 $
- Suite Professional: 149 $
- Suite Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Zendesk
- G2: 4,3/5 (více než 5500 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 4000 recenzí)
8. Userpilot (nejlepší pro personalizované zapojení nových uživatelů)
Vždy jsem věřil, že skvělá zkušenost s onboardováním může ovlivnit úspěch produktu SaaS. Userpilot tento proces usnadňuje tím, že nabízí kontextové pokyny přizpůsobené každému uživateli. Umožňuje vašim zákazníkům hladce prozkoumat a přijmout váš produkt.
Nejvíce vyniká způsob, jakým Userpilot využívá AI k vytváření personalizovaných a poutavých onboardingových cest. Analýzy v reálném čase upozorňují na problematické body a pomáhají vám zlepšovat zákaznické zkušenosti.
Nejlepší funkce Userpilot
- Vytvářejte interaktivní popisky a překryvy, které uživatele provedou pracovními postupy.
- Segmentujte své uživatele a poskytněte jim cílené zážitky při zapojování do systému.
- Sledujte chování zákazníků, abyste identifikovali problematické body a neustále vylepšovali svou strategii pro získávání nových zákazníků.
Omezení Userpilot
- Vyžaduje značné množství času pro počáteční nastavení a konfiguraci.
Ceny Userpilot
- Starter: 249 $/měsíc
- Růst: 799 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Userpilot
- G2: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 50 recenzí)
9. HubSpot (nejlepší pro lepší vztahy se zákazníky)
Ačkoli se HubSpot zaměřuje spíše na služby než na čistý úspěch zákazníků, nabízí neocenitelné funkce pro firmy, které se snaží zlepšit vztahy se zákazníky a zdokonalit strategie řízení zákazníků.
Na HubSpotu se mi líbí jeho univerzálnost. Je vhodný pro všechny – od start-upů po velké podniky – a nabízí bezplatné nástroje pro ty, kteří mají omezený rozpočet.
Dalším vynikajícím nástrojem je HubSpot Breeze AI, který zvyšuje efektivitu. Jeho AI funkce zlepšují pracovní postupy analýzou dotazů zákazníků, generováním přehledných reportů a vylepšením automatizace úkolů.
Nejlepší funkce HubSpot
- Organizujte požadavky zákazníků pomocí systému ticketingu pro strukturované řízení problémů.
- Využijte průzkumy k analýze zpětné vazby a výpočtu skóre spokojenosti zákazníků.
- Integrujte více než 1 500 softwarových platforem a vytvořte soudržné pracovní prostředí.
- Získejte přístup k funkcím HubSpot CRM a hladké integraci se všemi ostatními HubSpot Hubs.
Omezení HubSpot
- Omezené možnosti přizpůsobení e-mailového podpisu ve srovnání s konkurencí
Ceny HubSpot
- Zdarma
- Začátečník: 20 $/místo za měsíc
- Profesionální: 100 $/pracovní místo za měsíc
- Podnik: 150 $/pracovní místo za měsíc
Hodnocení a recenze HubSpot
- G2: 4,4/5 (více než 12 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 4 000 recenzí)
10. GainSight (nejlepší pro hlubší využití produktu a spokojenost zákazníků)
Viděl jsem mnoho firem, které se spoléhají na Gainsight jako na svůj hlavní nástroj pro úspěch zákazníků, a chápu proč. Ale co mě zaujalo, je jeho schopnost spravovat celý životní cyklus zákazníka na jednom místě.
Výjimečnou funkcí nástroje Gainsight je hodnocení spokojenosti zákazníků (Customer Health Scores). Nástroj zpracovává pravidelné údaje o zákaznících a vypočítává míru jejich spokojenosti, což vám pomáhá pochopit, jak jsou vaši zákazníci spokojeni. Tato hodnocení nejen poskytují přehled, ale také pomáhají předcházet odchodu zákazníků tím, že upozorňují na ty, kteří by mohli být ohroženi.
Nejlepší funkce Gainsight
- Spouštějte personalizované oslovování pomocí dat z více systémů
- Sledujte chování zákazníků a přizpůsobujte jejich cesty v reálném čase.
- Pomocí sledování sponzorů můžete monitorovat klíčové účty a dostávat upozornění na jakékoli změny stavu.
Omezení Gainsight
- Vyžaduje integraci více zdrojů dat pro přesné informace o zákaznících.
- Jeho složitý proces nastavení může zpomalit počáteční implementaci.
Ceny Gainsight
- CS Essentials: Ceny na míru
- CS Essentials Plus: Individuální ceny
- PX Essentials: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Gainsight
- G2: 4,5/5 (více než 1500 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
