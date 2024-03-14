Realistický pohled na jeden den v životě manažera zákaznické podpory

Manažeři zákaznické podpory, neboli CSM, jsou neznámými hrdiny obchodního světa. Specializují se na to, aby pochopili, co je potřeba k tomu, aby byli zákazníci spokojení, zapojení a motivovaní šířit informace o skvělých produktech a službách.
Den v životě manažera zákaznické podpory zahrnuje řadu povinností. Může se například jednat o vřelé přivítání zákazníků, zajištění pozitivních zkušeností při zapracování a předvídání požadavků zákazníků ještě předtím, než vzniknou.
Podívejme se blíže na roli a odpovědnosti manažera zákaznické podpory a také na tipy a strategie pro úspěch. 🌻
Co je to manažer zákaznické spokojenosti?
Manažer zákaznické podpory pomáhá zákazníkům dosáhnout výsledků s novým produktem nebo službou. Za tímto účelem kontaktuje zákazníky, buduje s nimi silné vztahy a poskytuje jim poradenství, aby byli s nákupem spokojeni.
Každodenní práce manažera zákaznické podpory spočívá v tom, že je prvním kontaktním bodem mezi novým zákazníkem a společností. Odtud předvídá potřeby nových zákazníků, poskytuje školení a spolupracuje s obchodními zástupci na prodeji souvisejících produktů nebo služeb.
Dalším způsobem, jak nahlížet na roli manažera zákaznické podpory, je považovat ji za strategicky proaktivní verzi zákaznického servisu nebo technické podpory.
Porozumění úspěchu zákazníků
Manažer zákaznické spokojenosti zajišťuje spokojenost zákazníků tím, že jim poskytuje zapojení, vedení a podporu a zároveň předvídá jejich potřeby.
Úspěch zákazníků zajišťuje spokojenost zákazníků s produkty nebo službami společnosti. Jedná se o strategický přístup, který zvyšuje pravděpodobnost, že zákazníci:
- Dosáhněte požadovaných výsledků při používání produktu nebo služby
- Řešte všechny problémy, s nimiž se setkají, bez frustrace.
- Cítíte se být součástí společnosti a chcete o ní šířit informace
- Poskytujte zpětnou vazbu, která pomáhá zlepšovat produkt nebo službu.
- Důvěřujte společnosti a chcete od ní koupit další produkty a služby.
- Obnovte stávající předplatné a členství
Úspěch zákazníků má přímý vliv na jejich spokojenost, protože přizpůsobuje produkt nebo službu jejich potřebám a pomáhá jim dosáhnout jejich cílů.
Proč?
Protože když zákazníci dosáhnou úspěchu a získají podporu od společnosti, na kterou se mohou spolehnout, je větší pravděpodobnost, že budou spokojeni a loajální. 🤩✨
Den v životě manažera zákaznické podpory
Den v životě manažera zákaznické podpory je směsicí proaktivního zapojení, řešení problémů a budování vztahů. Každý den přináší příležitosti k dosažení úspěchu, zlepšení zákaznické zkušenosti a budování trvalých partnerství. 🌱
Zde je přehled toho, co může zahrnovat běžný den.
Plánování a kontrola denních úkolů
Manažeři zákaznické podpory často začínají svůj den plánováním a kontrolou zákaznických zakázek podle naléhavosti a důležitosti.
Mezi tyto úkoly mohou patřit například:
- Čtení a vyřizování žádostí o podporu
- Provádění úvodních školení
- Provádění kontrolních a následných hovorů
- Kontrola zpětné vazby od zákazníků, KPI a dalších metrik
Díky špičkovému softwaru pro zákaznickou podporu je každá z těchto úkolů snazší zvládnout. Totéž platí pro high-tech software pro udržení zákazníků.
Mezioddělení koordinace a spolupráce
Spolupráce a koordinace s interními týmy a zainteresovanými stranami je nezbytná, pokud chce CSM vytvářet plynulé zákaznické zkušenosti a zajistit úspěch zákazníků.
To může například znamenat spolupráci marketingového týmu a týmu zákaznické podpory při řešení zpětné vazby od zákazníků. 🤝
Stejně tak mohou členové týmu zákaznické podpory spolupracovat s account manažery na zlepšování vztahů se zákazníky a zlepšování zkušeností s onboardováním.
Zaškolení a následná péče o nové zákazníky
Zaškolení zákazníků je další důležitou součástí pracovního dne manažera zákaznické podpory.
Počáteční období zapracování obvykle zahrnuje například:
- Provádění nových zákazníků nastavením a implementací produktu nebo služby
- Poskytování zdrojů pro nové zákazníky, aby mohli začít používat produkt nebo službu
- Řešení jakýchkoli otázek nebo obav
- Vytvoření jasných komunikačních kanálů
- Stanovení očekávání pro průběžnou podporu
Poté CSM kontaktuje zákazníky, aby shromáždil zpětnou vazbu, vyřešil případné problémy, se kterými se zákazníci setkali, a posílil hodnotovou nabídku produktu nebo služby.
Školení a implementace
Školení a implementace zajišťují, že zákazníci získají maximální hodnotu z produktu nebo služby. To může zahrnovat následující:
- Vytváření a realizace školicích programů přizpůsobených specifickým potřebám každého zákazníka
- Provádění zákazníků procesem implementace
- Poskytování průběžné podpory zákazníkům při implementaci produktu do jejich pracovních postupů
Tím, že upřednostňují školení a implementace, pomáhají manažeři zákaznické podpory zákazníkům plně využít potenciál produktu nebo služby, což vede k vyšší spokojenosti, retenci a dlouhodobému úspěchu. 🏆
Zpracování komunikace v rámci zákaznické podpory napříč několika kanály
Řízení komunikace se zákazníky je další z úkolů, které patří do každodenní práce manažera zákaznické podpory.
Tato komunikace může probíhat prostřednictvím několika kanálů, včetně:
- Videohovory
- Živý chat
- Telefonní hovory
- Sociální média (např. Facebook, LinkedIn a X)
- Osobní schůzky
- Webináře
- Podcasty
Profesionálové v oblasti zákaznické podpory musí tyto kanály sledovat a spravovat a rychle reagovat na komunikaci se zákazníky.
To usnadňuje implementace vysoce kvalitní strategie CRM pomocí softwaru pro řízení vztahů se zákazníky.
Význam dat a analytiky pro manažera zákaznické podpory
Díky analýze dat mohou manažeři zákaznické podpory porozumět a optimalizovat zákaznickou cestu. Získáte cenné informace o chování, potřebách a preferencích zákazníků z dat z následujících zdrojů:
- Interakce se zákazníky
- Vzory použití
- Recenze produktů a podnikání
CSM může tato data analyzovat, aby vypracoval plány úspěchu zákazníků, předvídal problémy zákazníků a proaktivně řešil potenciální překážky.
Analýza dat není procházka růžovým sadem, ale použití šablon je skvělý způsob, jak položit základy
- Zprávy o analýze dat: Šablona zprávy o analýze dat ClickUp obsahuje vše, co potřebujete k získání poznatků z dat, sdílení zjištění se zainteresovanými stranami a přijímání rozhodnutí na základě spolehlivých informací.
- Výsledky analýzy dat: Šablona ClickUp pro výsledky analýzy dat obsahuje základní informace pro shromažďování a organizování informací z více zdrojů, abyste mohli přesně analyzovat data a přijímat lepší rozhodnutí.
- Diagramy toku dat: Šablona diagramu toku dat ClickUp usnadňuje mapování toku dat mezi různými body, takže můžete pochopit, odkud data pocházejí, a včas identifikovat potenciální problémy.
Role manažera zákaznické podpory v rámci zákaznické cesty
Existuje rozdíl mezi klienty a zákazníky, ale manažeři zákaznické podpory jsou tu pro oba. 🙌🦸
Vztahy se zákazníky jsou často krátkodobé a závislé na přechodných situacích. Naopak vztahy s klienty jsou obecně založeny na službách a jsou dlouhodobé.
CSM spolupracují s account executive a manažery během předprodejních, prodejních a upsellingových rozhovorů. Zde je přehled toho, jak jsou CSM zapojeni do celého procesu zákaznické cesty.
Před nástupem do zaměstnání
V předběžné fázi klientské cesty CSM položí základy pro úspěšné zapracování. To často zahrnuje:
- Účast na konzultacích a diskusích o potřebách, cílech a očekáváních klienta
- Nabízíme personalizované poradenství a doporučení přizpůsobené konkrétním požadavkům klienta.
- Pomoc klientovi s přípravou na proces zapracování
Pre-boarding umožňuje CSM nastavit a řídit očekávání klientů, protože nastiňuje kroky zahrnuté v procesu onboardingu.
Zaškolení
Manažeři zákaznické podpory zajišťují hladký a úspěšný nástup klientů, kteří začínají využívat produkt nebo službu.
Tato část správy zákazníků začíná hned po prodejním procesu. V této fázi CSM navazuje kontakt, aby zajistil průběžnou komunikaci a vytvořil podmínky pro budování trvalé důvěry.
CSM to dělají takto:
- Řešení problémů
- Odpovídání na otázky
- Provádění hodnocení potřeb
- Poskytujeme podrobné pokyny, školení a zdroje.
- Personalizace procesu zapracování nových zaměstnanců
Tyto kroky jsou zásadní pro stanovení očekávání a sledování pokroku v průběhu celé cesty zákazníka.
Pozaškolení
Po zapracování hrají CSM i nadále klíčovou roli v cestě klienta tím, že zajišťují jeho trvalý úspěch a spokojenost (jinými slovy, po zapracování).
Zde jsou v plném proudu strategie pro udržení zákazníků, které pomáhají CSM například v následujících činnostech:
- Sledujte, jak zákazníci produkt nebo službu využívají.
- Identifikujte případné výzvy nebo oblasti, které je třeba zlepšit 🔎
- Poskytujte proaktivní podporu a poradenství
- Provádějte pravidelné kontroly
- Nabídněte další školení nebo zdroje
CSM také působí jako zástupci společnosti, kteří zajišťují, že je zpětná vazba od klientů vyslyšena, což posiluje důvěru a přispívá k dlouhodobé retenci a spokojenosti klientů.
Klíčové dovednosti a vlastnosti úspěšného manažera zákaznické podpory
Manažeři zákaznické podpory se spoléhají na jedinečnou kombinaci dovedností a vlastností, aby mohli efektivně podporovat a posilovat své klienty. Zde je pět nejdůležitějších vlastností.
Komunikace
Manažeři zákaznické podpory se spoléhají především na verbální a písemné komunikační dovednosti. Tyto dovednosti jsou klíčem k efektivní interakci s klienty za účelem:
- Porozumějte jejich potřebám
- Předávejte informace
- Budujte důvěru
- Řízení očekávání
- Řešení problémů
Empatie
Manažeři zákaznické podpory musí vnímat perspektivy a výzvy svých zákazníků. Empatie umožňuje manažerům zákaznické podpory přizpůsobit svou podporu a posílit postavení klientů v každé fázi jejich cesty. 🪜
Řešení problémů
Proaktivní identifikace a řešení problémů klientů je to, co manažeři zákaznické podpory dělají nejlépe, a závisí to do značné míry na schopnostech řešit problémy. Jde o to předvídat překážky, analyzovat situace a vyvíjet řešení, která pomohou klientům uspět.
Strategické myšlení
Manažeři zákaznické podpory jsou mistři strategického myšlení. To jim umožňuje sladit cíle a záměry společnosti s cíli a záměry zákazníků.
Budování vztahů
Budování (a udržování) zdravých vztahů s klienty a zákazníky je pro CSM zásadní. To zahrnuje například:
- Budování důvěry
- Podpora otevřené komunikace
- Projevujte upřímný zájem o úspěch klienta
Překonávání výzev v řízení zákaznické spokojenosti
Den v životě manažera zákaznické podpory přináší mnoho překážek, které vyžadují strategické jednání, aby bylo možné je překonat.
Mezi nejčastější výzvy patří:
- Nedostatečná interakce se zákazníky
- Nereálná očekávání zákazníků
- Vysoká fluktuace/nedostatečná retence
Mezi okamžité strategie pro překonání těchto výzev patří proaktivní komunikace, vzdělávací zdroje a personalizovaná podpora.
Tyto strategie jdou ruku v ruce s dlouhodobými přístupy spočívajícími v neustálém shromažďování zpětné vazby od zákazníků za účelem zlepšování produktů nebo služeb a zavádění kvalitního CRM softwaru.
Jak se ukazuje, ClickUp vám s tím posledním může pomoci. 💡
CRM od ClickUp usnadňuje správu pracovních postupů, informací, kampaní a projektů zákazníků, takže můžete:
- Spolupracujte se svým týmem na zlepšování spokojenosti zákazníků.
- Sledujte a spravujte více zákaznických účtů pomocí šablony plánu zákaznické podpory ClickUp.
- Zefektivněte pracovní postupy CSM pro celý váš tým
- Zobrazte si každý krok zákaznické cesty
Využijte stovky jedinečných funkcí aplikace ClickUp pro týmy zákaznické podpory, abyste udrželi přehled o klientech a informacích pro celý svůj tým.
Získáte přístup ke všemu, co potřebujete k efektivnímu delegování úkolů, řešení náročných problémů a zjednodušení pracovních postupů CSM.
Vliv manažera zákaznické podpory
Tím, že upřednostňují úspěch zákazníků a poskytují výjimečnou podporu a služby, pomáhají CSM zlepšovat retenci, loajalitu a příjmy, čímž zajišťují společnosti dlouhodobý úspěch na konkurenčních trzích.
CSM ovlivňují celkový úspěch podniku tím, že podporují:
- Udržení zákazníků
- Loajalita zákazníků
- Růst tržeb
- Inovace produktů a služeb
CSM každý den zlepšují zákaznickou zkušenost, ať už se snaží lépe porozumět potřebám zákazníků, nebo pomáhají klientům definovat celkové cíle jejich organizace.
Nastavení kurzu k úspěchu
Efektivní řízení zákaznické spokojenosti je zásadní pro firmy, které chtějí nejen přežít, ale skutečně prosperovat na dnešním konkurenčním trhu. CSM kladou důraz na spokojenost, retenci a loajalitu zákazníků a neustále hledají nové a inovativní příležitosti pro růst a úspěch. 📈
Díky komplexní sadě funkcí, které jsou speciálně navrženy pro zefektivnění a vylepšení činností CSM, ClickUp usnadňuje každý den v životě manažera zákaznické podpory.
Od proaktivní podpory a zapojení až po hladkou spolupráci a řízení projektů – ClickUp má vše, co potřebujete k dosažení hmatatelných výsledků v oblasti spokojenosti zákazníků.
Jste připraveni posunout své iniciativy v oblasti zákaznické spokojenosti na vyšší úroveň?
Je čas začít
Často kladené otázky
1. Jaký je typický den manažera zákaznické podpory?
Typický den v životě manažera zákaznické podpory zahrnuje:
- Zpracování komunikace zákaznické podpory napříč více kanály
- Pomoc zákazníkům s školením a implementací
- Zajištění zaškolení nových zákazníků
- Spolupráce s ostatními odděleními za účelem udržení spokojenosti zákazníků
2. Jaký je život manažera zákaznické podpory?
Život manažera zákaznické podpory spočívá v komunikaci s potenciálními, novými a stávajícími zákazníky způsobem, který je orientovaný na řešení a empatii. CSM se starají o vše od správy úkolů souvisejících se zákaznickým servisem až po shromažďování zpětné vazby nezbytné pro inovace.
3. Je práce manažera zákaznické podpory stresující?
Role manažera zákaznické podpory je sice uspokojující, ale může být i náročná. Tato práce často zahrnuje složité úkoly, jako je řešení problémů, správa požadavků zákazníků a analýza dat za účelem zlepšení retence zákazníků, což může (někdy) způsobit stres.