11 nejlepších programů pro nahrávání schůzek pro rok 2025

Všichni jsme to zažili – sedíme na schůzce, přikyvujeme, ale potají se ptáme, jestli se děje něco produktivního. Padají nápady, přijímají se rozhodnutí a my odcházíme s více otázkami než odpověďmi.
V tom vám pomůže software pro nahrávání schůzek! Tyto šikovné nástroje zachytí každé slovo, takže už nikdy nezmeškáte žádný důležitý detail. Už žádné zběsilé psaní poznámek nebo stresování se kvůli tomu, co bylo řečeno.
Ať už se jedná o brainstorming nebo důležitou aktualizaci, správný software pro nahrávání schůzek vám umožní zůstat soustředěni, zatímco on se postará o dokumentaci.
Jste připraveni zvýšit produktivitu svých schůzek a omezit počet situací typu „Počkejte, můžete to zopakovat?“ Zde je 11 nejlepších softwarů pro nahrávání schůzek, které vám pomohou udržet přehled a zbavit se stresu.
⏰ 60sekundové shrnutí
- ✅ ClickUp: Nejlepší online aplikace pro schůzky a spolupráci využívající umělou inteligenci
- ✅ Microsoft Teams: Nejlepší integrovaná platforma pro nahrávání schůzek
- ✅ Fireflies. ai: Nejlepší platforma pro přepisování schůzek a automatizaci úkolů
- ✅ Otter. ai: Nejlepší platforma pro pořizování poznámek z jednání v reálném čase
- ✅ Zoom: Nejlepší platforma pro nahrávání videokonferencí a audiozápisů v HD kvalitě
- ✅ Google Meet: Nejlepší platforma pro nahrávání schůzek v rámci ekosystému Google
- ✅ Krisp: Nejlepší platforma pro nahrávání schůzek s potlačením šumu a čistým zvukem
- ✅ Riverside. fm: Nejlepší platforma pro nahrávání vzdálených schůzek a rozhovorů ve studiové kvalitě
- ✅ Skype: Nejlepší platforma pro nahrávání schůzek pro malé týmy
- ✅ Webex: Nejlepší bezpečná platforma pro nahrávání schůzek ve vysoké kvalitě
- ✅ GoTo Meeting: Nejlepší profesionální platforma pro nahrávání schůzek s funkcemi sdílení
Co je to nástroj pro nahrávání schůzek?
Nahrávací zařízení pro schůzky zaznamenává zvukový a obrazový obsah, abyste se k němu mohli později vrátit. To zahrnuje oba typy – virtuální schůzky i živé schůzky.
Kromě toho mohou tyto nástroje generovat přepisy, překládat diskuse do jazyka podle vašeho výběru a integrovat se s dalším softwarem ve vašem pracovním postupu.
Chcete-li použít software pro nahrávání schůzek, musíte nástroj spustit před připojením se ke schůzce (osobní nebo virtuální) a to je vše. Od té chvíle bude software zaznamenávat každou vteřinu schůzky – podobně jako jakýkoli nástroj pro nahrávání videa. 📽️
Proč potřebujete nástroj pro nahrávání schůzek?
Pokud váháte, zda pořídit záznamník schůzek pro vaši organizaci, podívejte se na jeho výhody:
- Zaznamenává klíčové detaily: Zaznamenává klíčové aspekty schůzky, abyste si je mohli přehrát, pokud jste se jí nezúčastnili, nebo kdykoli to bude potřeba.
- Generuje souhrny: Generuje písemné přepisy, které shrnují konverzaci a pomáhají vám vytvářet zápisy z jednání.
- Zlepšuje soustředění: Automatizuje celý proces pořizování poznámek, takže se účastníci mohou soustředit na konverzaci.
🔍 Věděli jste, že... Jen v USA se každý den koná přibližně 11 milionů schůzek. To znamená více než 1 miliardu schůzek za rok! 🤯
Co byste měli hledat v nástroji pro nahrávání schůzek?
Dobrý nástroj pro nahrávání schůzek by měl umět obojí – zaznamenat schůzku a přepsat ji. Kromě toho byste ale měli hledat i několik dalších funkcí:
- Snadné použití: Vyberte si nástroj pro nahrávání schůzek, který se snadno používá a má přehledné rozhraní. Pro začátek by mělo být rozvržení takové, abyste se mohli bez potíží připojit, spustit a zastavit nahrávání.
- Kvalita nahrávání: Vyberte si nástroj, který dokáže nahrávat schůzky ve vysoké kvalitě. Zajistěte, aby byl zvuk i obraz v nejvyšší možné kvalitě.
- Přesnost přepisu: Pořiďte si nástroj s integrovaným záznamníkem poznámek a zkontrolujte jeho přesnost. Tím zajistíte, že generované poznámky ze schůzek budou bezchybné.
- Funkce pro úpravy: Vyberte si nástroj, který vám umožní ořezávat a opatřovat poznámkami nahrávky. Měli byste například mít možnost zvýraznit klíčové momenty, vystřihnout nepodstatné části atd.
- Úložná kapacita: Hledejte nástroj, který ukládá zaznamenané schůzky online, aby k nim byl snadný přístup. Bonusové body, pokud nabízí také více možností sdílení.
- Integrace třetích stran: Vyberte si nástroj, který podporuje integraci s platformami třetích stran, jako jsou Dropbox, Slack, Google Calendar atd., abyste zajistili minimální narušení pracovního toku.
11 nejlepších nástrojů pro nahrávání schůzek
Už nikdy nezmeškejte ani slovo – zde je 11 nejlepších programů pro nahrávání schůzek, které můžete použít k zaznamenávání schůzek:
1. ClickUp (nejlepší online aplikace pro schůzky a spolupráci založená na umělé inteligenci)
Aplikace ClickUp, která je určena pro všechny pracovní činnosti , vyniká jako komplexní platforma pro schůzky a spolupráci. Je vybavena funkcemi založenými na umělé inteligenci a je ideální pro nahrávání a sdílení online schůzek – bez potíží, jen s výsledky.
AI Notetaker od ClickUp promění dlouhé diskuse na schůzkách v produktivní setkání zaměřená na konkrétní kroky. Umělá inteligence automaticky zaznamenává klíčové informace, jako jsou rozhodnutí, postřehy a úkoly, a vytváří jasné a stručné souhrny, které se hladce integrují do aktuálních projektů. Díky tomu každá schůzka efektivně přispívá k lepším pracovním postupům a vyšší efektivitě týmu.
Zde je několik výhod:
- Centralizované uchovávání záznamů: Všechny materiály ze schůzek, jako jsou přepisy, zvukové nahrávky a shrnutí, jsou bezpečně uloženy v jediném soukromém dokumentu, který usnadňuje vyhledávání a nahlížení. Inteligentní značkování navíc zlepšuje organizaci a usnadňuje vyhledávání informací.
- Automatizovaná správa akčních položek: Akční položky se v ClickUp rychle promění v přiřazené, sledovatelné úkoly, což zajišťuje odpovědnost a podporuje včasné sledování.
- Lepší komunikace: Shrnutí a úkoly se automaticky zveřejňují ve vybraných chatových kanálech, což usnadňuje rychlou komunikaci a udržuje všechny v obraze.
- Zefektivněná integrace kalendáře: Díky hladké integraci kalendáře získáte komplexní přehled o poznámkách ze schůzek, což vám umožní upřednostnit důležité schůzky a generovat automatické zprávy.
- Rychlý přístup k informacím: Automatické přepisy poskytují plně prohledávatelný záznam každé schůzky, což umožňuje rychlý přístup k důležitým informacím a podporuje lepší soulad v týmu.
S AI Notetaker od ClickUp můžete výrazně zvýšit efektivitu schůzek, zlepšit řízení projektů a posílit celkovou spolupráci týmu.
ClickUp Meetings je dokonalé komplexní řešení pro všechny požadavky na virtuální schůzky. Ať už si chcete dělat poznámky nebo dokumentovat průběh schůzky.
Můžete také přímo z komentářů upravovat, přidávat poznámky a přiřazovat úkoly. Navíc můžete vytvářet seznamy úkolů jako profesionálové v oblasti produktivity a používat příkazy se lomítkem pro okamžité výsledky. Je to jako váš digitální asistent – jen rychlejší.
Kromě toho ClickUp nabízí funkci pro nahrávání a sdílení virtuálních schůzek.
ClickUp Clips je spolehlivou náhradou za nástroje jako Loom, Zoom atd. a umožňuje vám nahrávat online schůzky. Zapněte jej, abyste mohli nahrávat svou obrazovku a sdílet ji se svými kolegy.
➡️ Číst více: Jak nahrávat klipy z obrazovky?
ClickUp Brain – nativní systém umělé inteligence platformy – generuje poznámky a přepisy schůzek během chvilky. Je výkonný a dobře vycvičený, umí také shrnovat přepisy, extrahovat z nich úkoly a přiřazovat je osobám odpovědným za jejich provedení.
Nejlepší funkce ClickUp
- Využijte zobrazení kalendáře ClickUp k hladkému plánování schůzek.
- Pomocí ClickUp Docs můžete vytvářet a sdílet programy a zápisy z jednání v reálném čase.
- Implementujte ClickUp Chat pro spolupráci při diskusích a rozhodování na schůzkách.
- Začleňte úkoly ClickUp, abyste mohli přímo z poznámek ze schůzek přiřazovat následné úkoly a odpovědnosti.
- Využijte panely ClickUp k vizualizaci pokroku v plnění úkolů z jednání.
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé mohou čelit určitým obtížím při osvojování si nástroje kvůli velkému množství funkcí a možností přizpůsobení.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Uživatel Capterra oceňuje přehlednost aplikace ClickUp. Také ji považuje za velmi přizpůsobitelnou a vhodnou pro spolupráci:
ClickUp udržuje úkoly našeho týmu velmi dobře organizované. Můžete kategorizovat typy úkolů, stav a kadenci každého úkolu. Má také funkci sledování času pro každý úkol, což je obrovská výhoda. Skvělé pro týmovou spolupráci a správu všech úkolů.
ClickUp udržuje úkoly našeho týmu velmi dobře organizované. Můžete kategorizovat typy úkolů, stav a kadenci každého úkolu. Má také funkci sledování času pro každý úkol, což je obrovská výhoda. Skvělé pro týmovou spolupráci a správu všech úkolů.
2. Microsoft Teams (nejlepší integrovaná platforma pro nahrávání schůzek)
Microsoft Teams není tradiční software pro nahrávání schůzek, ale nástroj pro skupinový chat, který pomáhá vzdáleným týmům efektivněji spolupracovat. Mezi jeho hlavní funkce patří prezentace PPT v reálném čase, diskuse na tabuli a generování titulků.
MS Teams však nabízí také základní funkce pro nahrávání schůzek. Pro začátek vám umožňuje nahrávat virtuální schůzky s poznámkami generovanými umělou inteligencí. Tyto nahrávky zachycují zvuk, video a sdílení obrazovky, takže vám neunikne žádné důležité rozhodnutí ani moment.
Nejlepší funkce Microsoft Teams
- Spolupracujte na dokumentech během schůzek a dosáhněte okamžité týmové spolupráce.
- Přizpůsobte nastavení schůzek tak, aby vyhovovaly různým případům použití.
- Zajistěte ochranu dat na podnikové úrovni pomocí bezpečných a kompatibilních nástrojů.
- Hladká integrace s Microsoft 365
Omezení aplikace Microsoft Teams
- Může být obtížné dosáhnout přesnosti přepisu.
- Pokročilé funkce, jako je ukládání nahrávek, vyžadují placený tarif.
Ceny Microsoft Teams
- Zdarma
- Micorosft 365 Personal: 6,99 $/měsíc
- Microsoft 365 Family: 9,99 $/měsíc
- Microsoft Teams Essential: 4 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Basic: 6 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Premium: 22 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Microsoft Teams
- G2: 4,3/5 (více než 15 680 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (9 760+ recenzí)
Uživatel G2 se domnívá, že jednou z nejlepších vlastností MS Teams je jeho snadné použití a kompatibilita s platformami:
Microsoft Teams se mi líbí, protože je snadno použitelný a uživatelsky přívětivý. Je to dobrý software pro hovory a chatování s mnoha lidmi najednou na jedné platformě, zejména pokud jste součástí týmu nebo projektu.
Microsoft Teams se mi líbí, protože je snadno použitelný a uživatelsky přívětivý. Je to dobrý software pro hovory a chatování s mnoha lidmi najednou na jedné platformě, zejména pokud jste součástí týmu nebo projektu.
➡️ Číst více: Jak nahrávat video, na kterém prezentujete PowerPoint?
3. Fireflies. ai (nejlepší platforma pro přepisování schůzek a automatizaci úkolů)
Fireflies. ai je komplexní software pro správu schůzek. Pomáhá se vším – od nahrávání schůzek po jejich přepisování a shrnování.
S Fireflies. ai můžete nahrávat schůzky v Zoom nebo Google Meet, získávat přepisy, ukládat obsah a zaznamenávat poznámky do svého CRM. Dokonce automaticky extrahuje akční položky, takže už žádné ruční úkoly! Navíc můžete nahrávky stahovat a sdílet.
Nejlepší funkce Fireflies. ai
- Automatizujte přepis pomocí umělé inteligence a získejte přesné záznamy ze schůzek.
- Prohlížejte si souhrny schůzek prostřednictvím snadno použitelného ovládacího panelu.
- Identifikujte klíčové momenty ze schůzek pomocí umělé inteligence.
- Prohledávejte záznamy schůzek pomocí pokročilého filtrování.
Omezení Fireflies. ai
- Žádná podpora přepisování v reálném čase pro všechny jazyky
- V hlučném prostředí může být kvalita nahrávky snížena.
Ceny Fireflies. ai
- Zdarma
- Pro: 18 $/měsíc za jedno místo
- Podnikání: 29 $/měsíc za jedno místo
- Enterprise: 39 $/měsíc za jedno místo
Hodnocení a recenze Fireflies. ai
- G2: 4,8/5 (více než 580 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (10 recenzí)
➡️ Číst více: 10 nejlepších softwarových řešení pro přepisování
4. Otter. ai (nejlepší platforma pro pořizování poznámek z jednání v reálném čase)
Pokud hledáte nástroj pro schůzky, který zaznamenává každé slovo pronesené do mikrofonu, vyzkoušejte Otter. ai. Tento AI asistent pro schůzky slouží zároveň jako zapisovatel, zaznamenává všechny důležité detaily a vytváří přesné AI poznámky a shrnutí.
Navíc je Otter plně automatizovaný. Automaticky se připojí ke každé online schůzce a nahrává konverzace, dokud nahrávání ručně nezastavíte. Kromě toho označuje klíčové momenty, přiřazuje úkoly a sdílí je s kolegy, aby urychlil váš pracovní postup.
Nejlepší funkce Otter.ai
- Přepisujte schůzky v reálném čase s identifikací mluvčích.
- Synchronizujte zařízení a získejte přístup k obsahu schůzek odkudkoli.
- Prohledávejte obsah schůzek pomocí časových značek a zvýrazněných klíčových slov.
- Zlepšete čistotu zvuku a zvýšíte tak přesnost přepisu v hlučném prostředí.
Omezení Otter. ai
- Nenabízí pokročilé funkce pro úpravy.
- Bezplatný tarif nabízí omezený počet minut pro přepis.
Ceny Otter. ai
- Základní: Navždy zdarma
- Pro: 16,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 30 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Otter.ai
- G2: 4,4/5 (více než 280 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 80 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Chcete, aby vaše schůzky byly efektivnější? Řiďte se pravidlem dvou pizz! Tato metoda, kterou popularizoval Jeff Bezos, doporučuje, aby schůzky byly natolik malé, že dvě pizzy stačí nakrmit všechny účastníky. 🍕
5. Zoom (nejlepší platforma pro nahrávání videokonferencí a audiozápisů v HD kvalitě)
Zoom nabízí kompletní sadu řešení pro pracoviště založených na umělé inteligenci. Přesto je nejznámější pro svůj nástroj pro online schůzky.
Umožňuje vám vytvářet programy schůzek, souhrny schůzek v reálném čase atd. Platforma tvrdí, že uživatelé mohou vytvářet přepisy i pro osobní schůzky.
Jednou z jeho vynikajících funkcí je AI asistent, který generuje souhrny schůzek, další kroky, dotazy atd.
Nejlepší funkce Zoom
- Nahrávejte videozáznamy a zvukové záznamy schůzek v HD kvalitě s cloudovým úložištěm.
- Pořádejte virtuální schůzky s interaktivními funkcemi, jako jsou ankety a chat.
- Během schůzek používejte poznámky a tabule pro spolupráci.
Omezení aplikace Zoom
- Omezená přesnost přepisu pro jiné jazyky než angličtinu
- Pokročilé funkce, jako je ukládání nahrávek, jsou dostupné pouze v placených tarifech.
Ceny Zoom
Jednotlivci a firmy
- Základní: zdarma
- Pro: 13,33 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 18,32 $/měsíc na uživatele
Podnik
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Zoom
- G2: 4,5/5 (více než 55 990 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 14 110 recenzí)
Většina týmů pracujících na dálku začala používat Zoom během pandemie Covid-19 a už se k němu nevrátila – tato recenze Capterra ukazuje proč:
Skvělý nástroj pro připojení přes internet, zejména při práci na dálku.
Skvělý nástroj pro připojení přes internet, zejména při práci na dálku.
6. Google Meet (nejlepší platforma pro nahrávání schůzek v rámci ekosystému Google)
Google Meet je ideální volbou pro videohovory, profesionální nahrávání zvuku, videa a aktivity na obrazovce. Navíc s Gemini můžete pořizovat poznámky a získávat přepisy.
Potřebujete zlepšit týmovou práci? Ukládejte nahrávky na Google Drive nebo je sdílejte e-mailem, abyste mohli snadno poskytovat zpětnou vazbu a plynule spolupracovat.
Nejlepší funkce Google Meet
- Spolupracujte v reálném čase pomocí Google Docs, Sheets a Slides.
- Zobrazujte živé titulky a automatický přepis během schůzek.
- Synchronizujte s Kalendářem Google pro hladké plánování schůzek.
- Zajistěte bezpečné a šifrované schůzky s ochranou na podnikové úrovni.
Omezení služby Google Meet
- Omezená přesnost přepisu
- Žádný offline přístup k nahrávkám schůzek
Ceny služby Google Meet
- Business Starter: 7,20 $/měsíc na uživatele
- Business Standard: 14,40 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 21,60 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Google Meet
- G2: 4,6/5 (více než 2 690 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 11 850 recenzí)
Uživatel G2 preferuje Google Meet pro jeho interaktivitu a říká:
Google Meet je skvělé řešení pro schůzky. Má lepší efekty pozadí než většina jiných prostorů pro schůzky a jeho interaktivní nástroje, jako jsou ankety a otázky a odpovědi, pomáhají podporovat účast. Funguje hladce s Google Workspace a Google Meet můžete nastavit přímo ze svého kalendáře.
Google Meet je skvělé řešení pro schůzky. Má lepší efekty pozadí než většina jiných prostorů pro schůzky a jeho interaktivní nástroje, jako jsou ankety a otázky a odpovědi, pomáhají podporovat účast. Funguje hladce s Google Workspace a Google Meet můžete nastavit přímo ze svého kalendáře.
💡 Tip pro profesionály: Google Meet nabízí pouze několik funkcí pro nahrávání schůzek, a to navíc s omezeními. Například pouze uživatelé stolních počítačů s placeným tarifem mohou nahrávat schůzky v Google Meet. Proto hledejte alternativy Google Meet, které zapadají do širšího kontextu komunikace a sdílení znalostí vašeho týmu.
7. Krisp (nejlepší platforma pro nahrávání schůzek s potlačením šumu a čistým zvukem)
Krisp je komplexní řešení pro všechny vaše potřeby související s jednáními. Jeho funkce AI Noise Cancellation odstraňuje z audia šum na pozadí a udržuje zvuk čistý, zatímco funkce AI Accent Localization pomáhá při komunikaci se zahraničními klienty.
Navíc generuje přepisy, poznámky a shrnutí – stejně jako klasický záznamník, ale mnohem pokročilejší.
Nejlepší funkce Krisp
- Oddělte hlasové stopy pro každého řečníka během skupinových schůzek.
- Optimalizujte kvalitu hlasu pomocí úprav v reálném čase pro plynulejší komunikaci.
- Zlepšete srozumitelnost filtrováním zvuků v pozadí v hlučném prostředí.
Omezení Krisp
- Bezplatný tarif nabízí omezené funkce potlačení šumu.
- V extrémně hlučném prostředí může dojít ke snížení kvality zvuku i přes funkci potlačení šumu.
Ceny Krisp
- Zdarma
- Pro: 16 $/měsíc
- Podnikání: 30 $/měsíc
Hodnocení a recenze Krisp
- G2: 4,7/5 (více než 550 recenzí)
- Capterra: 4,8/5
➡️ Číst více: Jak vylepšit nastavení videokonferencí
8. Riverside. fm (nejlepší platforma pro nahrávání vzdálených schůzek a rozhovorů ve studiové kvalitě)
Pokud chcete zlepšit kvalitu svých videokonferencí, Riverside.fm je pro vás tím pravým řešením. Tento nástroj je snadno použitelný, intuitivní a zaměřuje se především na pořizování nahrávek schůzek ve studiové kvalitě.
Riverside. fm je jednoduchý – nahrává a přepisuje schůzky. Kromě toho vám ale umožňuje upravovat vygenerované shrnutí schůzky, označovat důležité informace barevnými kódy, odstraňovat šum na pozadí a tak dále.
Navíc vám umožní přímo vysílat schůzku na LinkedIn a Facebook. Po skončení ji také můžete stáhnout a sdílet.
Nejlepší funkce Riverside.fm
- Upravujte a vytvářejte dokonalé nahrávky pomocí nástrojů pro úpravy v reálném čase.
- Nabídněte kvalitu videa ve studiové kvalitě s rozlišením až 4K.
- Hladká integrace s nástroji pro podcasting a streamovacími platformami
- Automaticky zálohujte nahrávky v cloudu pro bezpečné uložení.
Omezení Riverside.fm
- Nenabízí vestavěnou podporu pro přepis nebo titulky.
- Pro přístup k pokročilým funkcím úprav je vyžadován prémiový tarif.
Ceny Riverside.fm
- Zdarma
- Standard: 19 $/měsíc
- Pro: 29 $/měsíc
- Podnikání: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Riverside.fm
- G2: 4,8/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,3/5
9. Skype (nejlepší platforma pro nahrávání schůzek pro malé týmy)
Pravděpodobně jste již slyšeli o Skype, platformě pro videohovory pro týmy v různých časových pásmech. Věděli jste ale, že nabízí také funkce pro nahrávání schůzek?
Ano – Skype vám umožňuje nahrávat všechny videohovory, které na této platformě vedete. Pokud se jedná o vysílaný hovor, Skype jej automaticky nahraje bez nutnosti ručního povolení.
Před zahájením nahrávání jsou všichni účastníci informováni a záznam je k dispozici ke stažení po dobu 30 dnů.
Nejlepší funkce Skype
- Zaznamenávejte během hovorů video i zvuk, abyste měli k dispozici komplexní obsah schůzek.
- Sdílejte zaznamenané schůzky se svým týmem okamžitě
- Umožněte neomezenou délku nahrávání skupinových hovorů.
- Usnadněte mezinárodní volání pro přeshraniční schůzky
Omezení Skype
- Postrádá pokročilé funkce pro přepisování nebo pořizování poznámek.
- Při větších schůzkách může docházet ke zhoršení kvality zvuku.
Ceny Skype
- Předplatné ve Spojených státech: 3,59 $/měsíc
- Předplatné pro Severní Ameriku: 8,39 $/měsíc
Hodnocení a recenze Skype
- G2: 4,3/5 (více než 23 440 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 500 recenzí)
Uživatel Capterra oceňuje zejména efektivitu Skype a říká:
Skype je v roce 2024 relevantní a výkonný. Vyvíjí se podle potřeb podnikání a má celosvětově dobrou pověst. Používám ho kvůli jeho stabilitě.
Skype je v roce 2024 relevantní a výkonný. Vyvíjí se podle potřeb podnikání a má celosvětově dobrou pověst. Používám ho kvůli jeho stabilitě.
10. Webex (nejbezpečnější platforma pro nahrávání schůzek ve vysoké kvalitě)
Webex je sice známý svou bohatou sadou funkcí pro nahrávání schůzek, ale jeho největší předností je automatizace a vysoká kvalita.
Zaznamenává všechny schůzky v profesionální HD kvalitě. Navíc
Webex využívá výkonnou umělou inteligenci k podpoře přepisování v reálném čase, titulků, odstranění šumu, optimalizace hlasu a dalších funkcí během vašich konverzací.
Nejlepší funkce Webexu
- Hostujte virtuální zasedací místnosti s přizpůsobitelnými nastaveními
- Umožněte chatování a sdílení souborů v reálném čase během schůzek.
- Zajistěte si komplexní šifrování pro bezpečné nahrávání schůzek.
- Hladká integrace s nástroji Cisco pro správu podniku
Omezení Webexu
- Přepis může být nepřesný v případě silného přízvuku.
- Rozhraní může být pro nové uživatele matoucí.
Ceny Webexu
- Webex Free
- Webex Meet: 14,50 $/měsíc na uživatele
- Webex Suite: 25 $/měsíc na uživatele
- Webex Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Webexu
- G2: 4,3/5 (více než 19 940 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 7400 recenzí)
11. GoTo Meeting (nejlepší profesionální platforma pro nahrávání schůzek s funkcemi sdílení)
GoTo Meeting je software pro spolupráci při konferencích. Pomocí něj můžete pořádat bezpečné online schůzky se svým týmem v různých zemích.
Pokud jde o funkce pro nahrávání schůzek, jsou poměrně základní. GoTo Meetings vám umožňuje zaznamenávat schůzky s přesnými přepisy generovanými umělou inteligencí. Navíc můžete nahraný obsah uložit do cloudu a sdílet jej prostřednictvím různých kanálů, jako je e-mail, Slack atd.
Nejlepší funkce GoTo Meeting
- Pořádejte schůzky s přizpůsobitelnými šablonami a nastaveními
- Spravujte nahrávky pomocí nástrojů pro snadný přístup a organizaci.
- Sdílejte soubory a obrazovky v reálném čase během schůzek pro lepší spolupráci.
- Integrujte nástroje CRM a zjednodušte tak pracovní postupy po skončení schůzky.
Omezení GoTo Meeting
- Omezená kapacita úložiště pro nahrávky
- Chybí funkce extrakce poznámek založené na umělé inteligenci.
Ceny GoTo Meeting
- Profesionální: 14 $/měsíc za organizátora
- Podnikání: 19 $/měsíc za organizátora
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze GoTo Meeting
- G2: 4,2/5 (více než 13 350 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 11 640 recenzí)
Uživatel Capterra oceňuje GoTo Meeting za kvalitu nahrávání, přísné protokoly ochrany soukromí a snadné nastavení:
Video i zvuk vypadají a znějí docela slušně. Zvláště atraktivní je důraz, který platforma klade na soukromí uživatelů. Úspěch jakéhokoli řešení problému uživatele závisí na tom, jak rychle jej lze implementovat. Všechny schůzky jsou bezpečné a spolehlivé.
Video i zvuk vypadají a znějí docela slušně. Zvláště atraktivní je důraz, který platforma klade na soukromí uživatelů. Úspěch jakéhokoli řešení problému uživatele závisí na tom, jak rychle jej lze implementovat. Všechny schůzky jsou bezpečné a spolehlivé.
✨ Zvláštní zmínky
- ScreenApp: Transformuje nahrávání obrazovky a přepisování schůzek
- Evernote: Ukládá a organizuje podrobné přepisy a body k akci.
- Zoho Meeting: Hostuje a nahrává schůzky pomocí integrovaných nástrojů pro spolupráci.
Získejte nejlepšího asistenta pro schůzky s umělou inteligencí – použijte ClickUp!
Těchto 11 nástrojů poskytuje pevný základ pro efektivní spolupráci, od přepisu a pořizování poznámek až po extrakci akčních položek pomocí umělé inteligence.
Software pro nahrávání schůzek zlepšuje spolupráci týmu a zvyšuje produktivitu tím, že zajišťuje, že vám neuniknou žádné důležité detaily ani úkoly. I když se to může jevit jako volitelné, je to nezbytné pro hladkou komunikaci.
ClickUp si získává pozornost svou platformou typu „vše v jednom“. Hladce kombinuje nahrávání schůzek, správu úkolů, sledování projektů a komunikaci týmu do jednoho efektivního pracovního prostoru, který je poháněn umělou inteligencí.
Pospěšte si – zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes!