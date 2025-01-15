10 nejlepších organizačních nástrojů pro studenty, kteří chtějí zůstat produktivní

Studentský život může být opravdu náročný.
Mezi nekonečnými úkoly, termíny, které se blíží rychleji, než jste čekali, skupinovými projekty, které nějak vždy vyžadují vaši plnou pozornost, a studijními plány, které se zdají nemožné dodržet, je toho hodně na zvládnutí.
Ale máme pro vás dobrou zprávu: nemusíte to zvládat sami.
Správné organizační nástroje vám mohou výrazně ulehčit práci. Nejedná se pouze o efektní seznamy úkolů nebo plánovače.
Pomohou vám udržet si vysoký průměr známek a vyniknout na začátku vaší kariéry.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je 10 nejlepších nástrojů, které vám pomohou zvládnout chaos studentského života:
- ClickUp: Nejlepší pro studenty, kteří chtějí zvýšit svou produktivitu pomocí umělé inteligence
- Todoist: Nejlepší pro minimalistické řízení úkolů
- Notion: Nejlepší pro vysoce přizpůsobitelné pracovní postupy
- Google Keep: Nejlepší pro jednoduché pořizování poznámek a vytváření seznamů
- Microsoft OneNote: Nejlepší pro podrobnou organizaci poznámek
- Trello: Nejlepší pro vizuální řízení projektů
- Evernote: Nejlepší pro robustní funkce pro pořizování poznámek
- myHomework Student Planner: Nejlepší pro jednoduché akademické plánování
- MyStudyLife: Nejlepší pro správu rozvrhů a zkoušek
- Any.do: Nejlepší pro synchronizaci osobních a akademických úkolů
Co byste měli hledat v organizačních nástrojích pro studenty?
Co dělá nástroj ideálním pro organizaci studentů? Zvažte tyto klíčové funkce:
- Snadné použití: Vyberte si nástroj s intuitivním rozhraním, který se rychle nastavuje a snadno se v něm orientuje. Nechcete přece trávit hodiny učením se, jak nástroj používat (a zanedbávat své úkoly).
- Správa úkolů a termínů: Vyhledávejte seznamy úkolů, připomenutí a kalendáře, abyste mohli efektivně sledovat úkoly a zkoušky – a nikdy nezmeškali důležitý termín.
- Funkce pro spolupráci: Upřednostněte nástroje s možností sdílení v reálném čase, přidávání komentářů a delegování úkolů pro skupinové projekty.
- Plánování studia: Vyberte si nástroje, které nabízejí šablony, organizaci poznámek a funkce, které vám pomohou plánovat a optimalizovat studijní sezení.
- Možnosti integrace: Ujistěte se, že nástroj bezproblémově funguje s platformami, které používáte každý den, jako je Google Drive nebo Microsoft Office.
- Cenová dostupnost: Hledejte bezplatné tarify nebo cenově dostupné možnosti, které odpovídají vašemu studentskému rozpočtu.
💡 Tip pro profesionály: Než se rozhodnete pro konkrétní studijní nástroj, vyzkoušejte si bezplatné zkušební verze nebo demo verze. Tak můžete otestovat, jak dobře funkce nástroje odpovídají vašim potřebám.
10 nejlepších organizačních nástrojů pro studenty
Chápeme to – studentský život je už tak nabitý a vy byste raději trávili volný čas věnováním se svým koníčkům, mimoškolním aktivitám nebo prostě jen posezením s přáteli. Proto jsme za vás udělali tu těžkou práci a sestavili seznam deseti nejlepších nástrojů, které vám pomohou snadno si udržet pořádek.
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní produktivitu studentů založenou na umělé inteligenci)
Ať už se potýkáte s domácími úkoly, výzkumnými projekty, termíny odevzdání nebo milionem dalších věcí, ClickUp je nástroj, který vám to vše usnadní.
Je to aplikace pro vše, co souvisí s prací, která kombinuje správu projektů, správu znalostí a chat – to vše s podporou umělé inteligence, která vám pomůže pracovat rychleji a chytřeji.
Díky tomu je to jeden z nejlepších organizačních nástrojů pro plánování práce, snadnou komunikaci s kolegy a učiteli a zvýšení produktivity.
Jak říká Paola Landaeta Saldías, doktorandka, výzkumná skupina TIM – TU Berlín:
Hlavní předností tohoto softwaru je snadná a přehledná správa projektů nebo úkolů. Používám ho mnoha způsoby, ale pro náš tým je nejcennější schopnost správně sledovat každý projekt a zobrazovat upozornění, když se něco pokazí. Schopnost komunikovat i pomocí úložiště souborů a komentářů, které obohacují každý úkol/projekt, je velmi užitečná pro informování všech, protože díky organizovaným informacím je možné využít čas také k inovacím, a to jednoduše vytvořením speciální tabule pro nové nápady/projekty, které je třeba rozvíjet.
Začněme s ClickUp Tasks – páteří vašeho akademického workflow. Tato funkce zajistí, že se nebudete na poslední chvíli honit, protože jste zapomněli na termín nebo přehlédli důležitý detail.
Můžete jej použít k rozdělení úkolů na zvládnutelné kroky pomocí seznamů úkolů, nastavení priorit a vizuálního sledování pokroku, a to buď v jednoduchém formátu seznamu, nebo na Kanban tabuli (nebo desítkách dalších zobrazení ClickUp ).
Přečtěte si také: Průvodce formuláři ClickUp pro pedagogy
Pak je tu ClickUp Calendar View, který vám kdykoli zobrazí celý akademický rozvrh, termíny a události, takže budete mít vše pod kontrolou a nic vám neunikne.
Ať už potřebujete naplánovat studijní sezení nebo koordinovat skupinové schůzky, ClickUp Calendar View vám pomůže vše sledovat.
Pokud rádi pracujete na skupinových projektech (nebo, buďme upřímní, snažíte se je přežít), ClickUp Docs vám výrazně usnadní život.
Už žádné nekonečné e-mailové řetězce nebo ztracené přílohy. S Docs můžete vytvářet, sdílet a upravovat dokumenty v reálném čase se svou skupinou. Díky tomu je ideální pro spolupráci na dokumentech, brainstorming nápadů nebo i jen pro to, aby všichni byli na stejné vlně.
🧠 Zajímavost: ClickUp nabízí více než 35 aplikací ClickApps, které vám umožní přizpůsobit si pracovní prostor pomocí funkcí, jako je sledování času, myšlenkové mapy a dokonce i sprinty.
Nyní si povíme o ClickUp Brain, AI asistentovi, který pracuje nepřetržitě, aby vám pomohl optimalizovat vaše studijní sezení.
Umí automatizovat rutinní úkoly, jako je nastavování připomínek a shrnování poznámek z přednášek, čímž šetří čas. Jde však ještě dál a nabízí personalizované studijní tipy na základě vašich zvyků a pracovního vytížení.
A pokud potřebujete pomoc s organizací svého pracovního prostoru, ClickUp má připravené šablony.
Šablona ClickUp Student Planning Checklist Template vám pomůže mít přehled o všem, co vás v daném týdnu čeká, zatímco šablona ClickUp College Budget Template zajistí, že se v polovině semestru neocitnete na mizině.
A pokud potřebujete něco podrobnějšího, podívejte se na šablonu ClickUp Student Template, abyste se mohli zorganizovat hned od začátku.
Šablona zjednodušuje studium a zajišťuje, že budete mít přehled o všech důležitých věcech, jako je organizace kurzů a přednášek, správa projektů, úkolů a zkoušek a sledování pokroku a termínů všech vašich cílů.
A konečně, ClickUp AI Notetaker vám ulehčí od stresu z online výuky tím, že za vás automaticky zaznamená vše potřebné. Připojí se k vašim přednáškám, přepíše je v reálném čase a shrne klíčové myšlenky, takže nemusíte znovu sledovat hodiny nahrávek, abyste si zopakovali pojmy. Navíc se synchronizuje s vašimi poznámkami a úkoly v ClickUp, takže máte všechny úkoly a termíny přehledně uspořádané na jednom místě.
Přečtěte si také: Nejdůležitější tipy pro studenty v oblasti projektového managementu
Nejlepší funkce ClickUp
- Sloučte správu úkolů, pořizování poznámek, kalendáře a připomenutí do jedné platformy a zbavte se nutnosti používat více aplikací najednou.
- Organizujte své úkoly způsobem, který vám vyhovuje. Například použijte zobrazení kalendáře k vizualizaci termínů odevzdání úkolů nebo zobrazení tabule ke sledování postupu projektu.
- Přidělte úkolům čas a sledujte, jak dlouho vám jejich dokončení trvá, pomocí vestavěných funkcí ClickUp pro sledování času a odhadování času.
- Spolupracujte na skupinových projektech, sdílejte poznámky a udržujte všechny na stejné vlně díky nástrojům pro spolupráci v reálném čase v ClickUp, včetně intuitivního systému složek, komentářů k úkolům, zmínek a sdílených dokumentů.
- Stanovte si akademické cíle, jako je dokončení studijního modulu nebo dosažení konkrétní známky, a sledujte svůj pokrok v čase pomocí ClickUp Goals.
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé mohou potřebovat nějaký čas, aby se seznámili s mnoha funkcemi platformy.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás pro cenovou nabídku
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena měsíčně.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 900 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 300 recenzí)
2. Todoist (nejlepší pro minimalistické řízení úkolů)
Todoist je elegantní a jednoduchý nástroj pro správu úkolů, který je ideální pro studenty, kteří chtějí intuitivní způsob, jak zůstat organizovaní, bez zbytečných funkcí složitějších nástrojů.
Jeho minimalistický design se zaměřuje na základní funkce, jako je vytváření úkolů, stanovení priorit a sledování termínů.
Pomocí štítků a filtrů si přizpůsobte seznam úkolů tak, abyste se mohli soustředit na úkoly s vysokou prioritou nebo konkrétní kategorie. Propojte Todoist s Google Kalendářem, Dropboxem a dalším softwarem pro správu univerzit, abyste zvýšili jeho užitečnost.
Zábavný bonus? Gamifikovaný systém Karma od Todoist vás motivuje k udržení produktivity.
Nejlepší funkce Todoist
- Organizujte úkoly bez námahy pomocí intuitivních hierarchií projektů a podúkolů.
- Stanovte priority a termíny pomocí přizpůsobitelných štítků a připomínek.
- Spolupracujte s členy týmu nebo rodinou prostřednictvím sdílených projektů.
- Sledujte produktivitu pomocí vestavěných cílů a bodů Karma.
Omezení Todoist
- Postrádá pokročilé nástroje pro řízení projektů, jako jsou Ganttovy diagramy.
- Žádný offline režim pro mobilní zařízení, pokud nejsou úkoly předem načteny
Ceny Todoist
- Začátečník: Zdarma
- Pro: 5 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 8 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Todoist
- G2: 4,4/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 500 recenzí)
3. Notion (nejlepší pro vysoce přizpůsobitelné pracovní postupy)
Studentský život může být často omezený a restriktivní, s definovanými strukturami téměř pro všechno – od formátů úkolů až po pracovní postupy projektů.
Notion je dobrým řešením pro studenty, kteří touží po flexibilitě a kontrole nad svými digitálními soubory. Ať už potřebujete jednoduchý seznam úkolů nebo podrobný systém pro správu znalostí, Notion vám umožní navrhnout pracovní postupy, které vyhovují vašim potřebám. Můžete vytvářet nebo používat předem připravené šablony pro poznámky z výuky, úkoly nebo sledování projektů a synchronizovat Notion s aplikacemi jako Google Drive nebo Trello pro centralizovaný přístup ke svým studijním a výzkumným zdrojům.
Nejlepší funkce Notion
- Vytvářejte vlastní databáze, wiki a dokumenty, vše v jednom pracovním prostoru.
- Propojte pracovní postupy hladkým propojením stránek, úkolů a projektů.
- Vizualizujte data pomocí tabulek, tabulek, časových os a kalendářů.
- Sdílejte svůj pracovní prostor s kolegy, učiteli nebo veřejností pomocí živých stránek.
Omezení Notion
- Funkce pro správu úkolů postrádají připomenutí nebo pokročilou automatizaci.
- Problémy s výkonem u velkých databází na starších zařízeních
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 18 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 5 900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 400 recenzí)
4. Google Keep (nejlepší pro jednoduché pořizování poznámek a seznamy)
Google Keep je ideální lehká aplikace pro zaznamenávání nápadů a rychlých poznámek na cestách. Nabízí zaneprázdněným studentům rozhraní s lepícími poznámkami, kde mohou vytvářet barevně odlišené poznámky pro lepší vizuální organizaci, hlasové poznámky pro rychlé zaznamenání myšlenek nebo nápadů a převod řeči na text a kontrolní seznamy, které jim umožňují snadno spravovat úkoly.
Nejlepší funkce Google Keep
- Spolupracujte v reálném čase sdílením poznámek s ostatními
- Nastavte si připomenutí úkolů podle místa nebo času.
- Automatická synchronizace mezi zařízeními pomocí vašeho účtu Google
Omezení Google Keep
- Omezené možnosti formátování ve srovnání s pokročilými aplikacemi pro pořizování poznámek
- Postrádá funkce pro správu úkolů při práci na větších projektech.
- Žádná integrace s jinými nástroji kromě Google Workspace
- Minimální organizační struktura pro ty, kteří si dělají hodně poznámek
Ceny Google Keep
- Zdarma
- Business Starter: 7,20 $/měsíc na uživatele
- Business Standard: 14,40 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 21,60 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Poznámka: Google Keep je k dispozici zdarma pro jednotlivé uživatele a jako součást Google Workspace pro týmy. Uvedené ceny platí pro Google Workspace.
Hodnocení a recenze Google Keep
- G2: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
- Capterra: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
5. Microsoft OneNote (nejlepší pro podrobnou organizaci poznámek)
Pokud jste někdy chtěli sdílet poznámky a spolupracovat na nich se svými přáteli a spolužáky, Microsoft OneNote je nástroj právě pro vás.
Jedná se o digitální poznámkový blok s bohatými funkcemi, který umožňuje podrobné společné pořizování poznámek a organizaci. OneNote je ideální pro vysokoškolské studenty, kteří pracují s velkým množstvím informací, a nabízí komplexní a dobře strukturovaný systém poznámkových bloků. Umožňuje rozdělit poznámky do poznámkových bloků, sekcí a stránek pro snadnou navigaci.
Díky podpoře ručního psaní můžete psát poznámky stylusem nebo kreslit diagramy přímo na svém zařízení. A na rozdíl od fyzických poznámek se nikdy nemusíte bát, že ztratíte cenné informace nebo je zapomenete, když je budete potřebovat – ke svým poznámkám máte přístup z telefonu, tabletu nebo počítače přes OneDrive.
Nejlepší funkce Microsoft OneNote
- Vystřihněte obsah z webu a uložte jej přímo do svých poznámkových bloků.
- Organizujte poznámkové bloky pomocí sekcí, značek, podsekcí a šablon OneNote.
- Spolupracujte na sdílených poznámkových blocích v reálném čase
- Rychlé vyhledávání poznámek pomocí klíčových slov a rozpoznávání rukopisu
Omezení aplikace Microsoft OneNote
- Rozhraní může na nové uživatele působit nepřehledně a nepřátelsky.
- Chybí nástroje kanban nebo nástroje pro řízení projektů
Ceny Microsoft OneNote
- Osobní: 6,99 $/měsíc na uživatele
- Aplikace pro firmy: 9,90 $/měsíc na uživatele
- Rodina: 9,99 $/měsíc na uživatele
- Business Basic: 7,20 $/měsíc na uživatele
- Business Standard: 15 $/měsíc na uživatele
- Business Premium: 26,40 $/měsíc na uživatele
Poznámka: Microsoft OneNote je k dispozici jako součást sady Microsoft 365. Ceny se vztahují na Microsoft 365.
Hodnocení a recenze Microsoft OneNote
- G2: 4,5/5 (více než 1 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 700 recenzí)
6. Trello (nejlepší pro vizuální řízení projektů)
Systém karet a tabulek Trello poskytuje intuitivní způsob vizuální organizace úkolů, což je ideální pro skupinové projekty nebo plánování semestru. Tabulky představují různé fáze vašich úkolů, jako jsou úkoly k provedení, prováděné nebo hotové. Karty představují jednotlivé úkoly v každé fázi.
K jednotlivým úkolům můžete přidávat podrobné popisy, kontrolní seznamy, termíny a přílohy, abyste měli vždy k dispozici kompletní kontext. Při práci na sdílených projektech můžete úkoly přidělovat členům své skupiny a dokonce k nim přidávat komentáře, aby byla spolupráce jednodušší.
Díky funkcím Power-ups od Trello můžete vylepšit jeho funkčnost pomocí přizpůsobených integrací pro nástroje jako Google Drive, Slack a váš kalendář.
Nejlepší funkce Trello
- Vizualizujte pracovní postupy pomocí flexibilních tabulek ve stylu Kanban.
- Přetahujte úkoly mezi seznamy a usnadněte si tak organizaci.
- Připojujte soubory, obrázky a odkazy přímo ke kartám
- Automatizujte opakující se procesy pomocí automatizace Butleru založené na umělé inteligenci.
- Pomocí vlastních štítků můžete úkoly kategorizovat podle priority, předmětu nebo typu.
Omezení Trella
- Chybí funkce pro správu závislostí a propojování úkolů.
- Možnosti přizpůsobení tabulek mohou být omezené.
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 6 $/měsíc na uživatele
- Premium: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Cena začíná na 17,50 $/měsíc za uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 23 300 recenzí)
7. Evernote (nejlepší pro funkce pro pořizování poznámek)
Pokud hledáte software, který vám pomůže rychle pořizovat poznámky a poté je snadno organizovat, potřebujete Evernote. Nabízí pokročilé nástroje pro studenty, kteří potřebují zaznamenávat, organizovat a vyhledávat různé informace.
Mezi vynikající organizační funkce Evernote patří výkonné vyhledávání, které umožňuje rychle najít poznámky, a to i ručně psané, možnost přeměnit poznámky na seznamy úkolů přidáním zaškrtávacích políček a připomínek a vytváření multimediálních poznámek přidáním digitálních materiálů, jako jsou hlasové nahrávky, fotografie, soubory PDF a náčrtky, k vašim informacím.
Nejlepší funkce Evernote
- Shromažďujte informace odkudkoli pomocí rychlého webového výstřižku a skenování OCR.
- Synchronizujte poznámky hladce napříč všemi vašimi zařízeními
- Organizujte své nápady pomocí poznámkových bloků, štítků a vlastních šablon Evernote.
- Spolupracujte sdílením poznámek nebo úpravami s kolegy z týmu.
Omezení Evernote
- Neohrabané rozhraní ve srovnání s novějšími alternativami
- Offline přístup je omezen na placené tarify.
Ceny Evernote
- Zdarma
- Osobní: 14,99 $/měsíc
- Profesionální: 17,99 $/měsíc
- Týmy: 24,99 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Evernote
- G2: 4,4/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 8 200 recenzí)
8. myHomework Student Planner (nejlepší pro jednoduché akademické plánování)
myHomework Student Planner zjednodušuje akademické plánování díky přehlednému a snadno použitelnému rozhraní. Umožňuje synchronizovat školní rozvrh s aplikací, spravovat časy výuky a úkoly a získat tak přehled o všem z ptačí perspektivy.
Nabízí také skvělou dostupnost – aplikaci můžete používat na různých zařízeních, od smartphonu po notebook.
Nejlepší funkce studentského plánovače myHomework
- Sledujte úkoly, testy a termíny odevzdání na jednom místě.
- Přizpůsobte si rozvrhy hodin pomocí barevného kódování a časových úseků.
- Dostávejte upozornění na blížící se termíny
- Přístup k nástrojům offline, abyste zůstali produktivní i bez internetu
Omezení studentského plánovače myHomework
- Zastaralý design ve srovnání s modernějšími plánovači
- Bezplatná verze obsahuje reklamy, které mohou rušit.
Ceny studentského plánovače myHomework
- Základní: zdarma (s reklamami)
- Premium: 4,99 $/rok
Hodnocení a recenze studentského plánovače myHomework
- G2: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
9. MyStudyLife (nejlepší pro správu rozvrhů a zkoušek)
Jak název napovídá, MyStudyLife se zaměřuje na to, jak co nejlépe využít studentský život. Jde nad rámec základního plánování a nabízí nástroje přizpůsobené speciálně pro akademický úspěch.
Použijte jej k plánování času na studium a sledování termínů zkoušek s připomenutími. Umožňuje vám také sledovat domácí úkoly a úkoly spojené s konkrétními hodinami. A zmínili jsme už, že je zdarma? Výhra, výhra, výhra!
Nejlepší funkce MyStudyLife
- Organizujte si školní život pomocí rozvrhů podle předmětů
- Dostávejte připomenutí termínů, zkoušek a rozvrhů.
- Sledujte akademický pokrok pomocí přehledů předmětů a úkolů
Omezení MyStudyLife
- Omezené možnosti přizpůsobení úkolů nebo tříd
- Žádné nástroje pro přímou spolupráci na skupinových projektech
Ceny MyStudyLife
- Zdarma
Hodnocení a recenze MyStudyLife
- G2: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
10. Any. do (nejlepší pro synchronizaci osobních a akademických úkolů)
Any.do kombinuje správu úkolů s integrací kalendáře a studentům tak nabízí snadný způsob, jak spravovat svůj osobní i akademický život. Prohlížejte si své úkoly společně s denním rozvrhem, abyste mohli lépe plánovat, minimalizujte rozptýlení pomocí nástrojů, jako je časovač Pomodoro, a dokonce automatizujte připomenutí úkolů, jako jsou domácí práce nebo příprava na hodiny.
Any. do nejlepší funkce
- Organizujte úkoly pomocí inteligentních seznamů a kategorizovaných složek.
- Spolupracujte na skupinových projektech pomocí sdílených seznamů úkolů.
- Synchronizujte zařízení a mějte vše na jednom místě
- Integrujte s nástroji jako Google Calendar a Alexa.
Any. do omezení
- Omezené funkce v bezplatném tarifu
- Funkce pro správu úkolů nejsou u složitých projektů tak pokročilé.
- Prémiová cena nemusí odpovídat sadě funkcí
- Příležitostné zpoždění synchronizace mezi zařízeními
Ceny Any. do
- Osobní: Zdarma
- Premium: 7,99 $/měsíc
- Rodina: 9,99 $/měsíc (pro čtyři uživatele)
- Týmy: 7,99 $/měsíc na uživatele
Any. do hodnocení a recenze
- G2: 4,2/5 (více než 190 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 170 recenzí)
Studujte dobře, dosahujte skvělých výsledků a buďte úspěšní s ClickUp
Zvládat všechny úkoly jako student není žádná maličkost, ale se správnými organizačními nástroji se vám bude dařit nejen přežít, ale i prosperovat.
Kdybychom měli vybrat jednu vynikající možnost, ClickUp by získal korunu. Od barevně označených kalendářů a podrobných seznamů úkolů až po funkce pro spolupráci, které usnadňují skupinové projekty, ClickUp má vše.
Jste zahlceni nabitým rozvrhem? Využijte prioritní značky a připomenutí ClickUp, abyste se mohli soustředit na to, co je opravdu důležité. Chcete vytvořit výzkumný projekt? Brainstormujte s ClickUp Brain a zaznamenejte své nápady do bohatě formátovaných dokumentů ClickUp Docs.
A nezapomeňme na více než 1000 integrací s aplikacemi jako Google Drive, Zoom a Outlook, které udržují vše pohromadě na jednom místě a pomáhají studentům zůstat organizovaní.
A to nejlepší? Pro studenty je zdarma, takže můžete odemknout prémiové funkce, aniž byste utratili jediný cent. Proč se tedy spokojit s chaosem, když můžete mít přehled? Zaregistrujte se zdarma a vyzkoušejte ClickUp. Vaše budoucí já (a možná i vaše studijní průměr) vám poděkuje!