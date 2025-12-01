10 nejlepších aplikací pro zasílání zpráv typu „vše v jednom“ v roce 2026

Průměrný člověk přepíná mezi aplikacemi a webovými stránkami téměř 1 200krát denně .
Při neustálém přepínání mezi kontexty se snadno něco přehlédne. 🤷🏻
Právě zde přicházejí na řadu aplikace pro zasílání zpráv typu „vše v jednom“. Tyto nástroje integrují více aplikací do jedné platformy, čímž zlepšují komunikaci, zvyšují produktivitu a pomáhají vám udržet pořádek.
Ať už koordinujete spolupráci s kolegy nebo spravujete komunikaci s klienty, aplikace pro zasílání zpráv typu „vše v jednom“ vám pomohou soustředit se na to, na čem záleží nejvíc.
Zde je deset nejlepších aplikací pro zasílání zpráv typu „vše v jednom“, které změní způsob, jakým komunikujete a spolupracujete!
⏰ 60sekundové shrnutí
Objevte 10 nejlepších aplikací pro zasílání zpráv typu „vše v jednom“, které sjednocují všechny vaše chaty, hovory a spolupráci pod jednou střechou a zajišťují plynulou komunikaci.
- ClickUp: Nejlepší komplexní nástroj pro spolupráci a řízení projektů
- Franz: Nejlepší pro správu více chatů a e-mailů na jednom místě
- IM+: Nejlepší pro sloučení aplikací pro chatování a sociální sítě
- Rambox: Nejlepší volba pro pokročilé přizpůsobení pracovního prostoru pro zasílání zpráv
- Beeper: Nejlepší pro sjednocení iMessage a dalších platforem
- Shift: Nejlepší pro integraci e-mailů a nástrojů pro zasílání zpráv
- All-in-One Messenger: Nejlepší pro rychlý přístup k chatovacím aplikacím
- Station: Nejlepší pro propojení zasílání zpráv s nástroji pro zvýšení produktivity
- Slack (s doplňky): Nejlepší pro vylepšenou spolupráci v týmu
- Mattermost: Nejlepší volba pro bezpečné zasílání zpráv na podnikové úrovni
Co byste měli hledat v aplikaci pro zasílání zpráv typu „vše v jednom“?
Výběr aplikace pro zasílání zpráv typu „vše v jednom“ je relativně snadný. Musíte se pouze ujistit, že splňuje následující kritéria: 👇🏻
- Snadné používání: Hledejte aplikaci s intuitivním rozhraním a snadnou navigací pro plynulé používání
- Kompatibilita: Vyberte si nástroj, který je kompatibilní se všemi platformami pro zasílání zpráv, které používáte. Tím zajistíte maximální podporu
- Možnosti přizpůsobení: Vyberte si aplikaci, která vám umožní měnit aspekty jako push notifikace, rozvržení, integrace atd., aby vyhovovaly vašim potřebám
- Bezpečnost: Vyberte si nástroj s robustními bezpečnostními standardy, abyste měli jistotu, že jejich služba i vaše data jsou chráněny před neoprávněným přístupem
- Vysoký výkon: Vyberte si nástroj, který je nenáročný a rychlý. Tím zajistíte, že na pracovišti nedojde k žádným výpadkům v komunikaci
📮ClickUp Insight: Více než 60 % času týmu tráví hledáním souvislostí, informací a úkolů.
Podle průzkumu ClickUp tráví týmy drahocenný čas přeskakováním mezi různými nástroji, jako jsou e-maily (42 %) a instant messaging (41 %). Ještě znepokojivější je, že 92 % lidí, kteří se zúčastnili našeho průzkumu, je vystaveno riziku, že jim uniknou klíčová rozhodnutí a úkoly.
📊 Chcete vědět proč? Stáhněte si zprávu o stavu komunikace na pracovišti od ClickUp a zjistěte, co týmy skutečně brzdí.
➡️ Přečtěte si více: 15 bezplatných šablon plánů komunikace v rámci projektu: Excel, Word a ClickUp
10 nejlepších aplikací pro zasílání zpráv typu „vše v jednom“
Podívejte se na těchto deset všestranných aplikací pro zasílání zpráv, díky kterým budete své textové zprávy spravovat snadno a efektivně:
1. ClickUp (nejlepší komplexní nástroj pro spolupráci a řízení projektů)
Při správě práce a zpráv na různých platformách je snadné udělat chybu nebo se dopustit omylu. Ale s ClickUp, univerzální aplikací pro práci, můžete vše sjednotit do jedné aplikace a vytvořit tak pracovní prostor, který je efektivní a podporuje spolupráci.
ClickUp Chat je navržen tak, aby maximalizoval produktivitu. Jedná se o komplexní řešení, které vám umožní současně spravovat práci i komunikaci na pracovišti.
ClickUp Chat vám umožňuje vytvářet úkoly a seznamy úkolů přímo ze zpráv. Každá konverzace obsahující důležité informace je přímo propojena s příslušným dokumentem, úkolem nebo chatem.
Aplikace také disponuje integrovanými funkcemi umělé inteligence. S pomocí ClickUp Brain dokáže navrhovat odpovědi, automaticky vytvářet úkoly z konverzace a dokonce i shrnout vlákna!
Navíc můžete pomocí integrací ClickUp propojit ClickUp s dalšími komunikačními platformami třetích stran, jako jsou Gmail, Skype, Zoom, Slack a Teams, a získat tak komplexní zážitek.
💡 Tip pro profesionály: Potřebujete pomoc se správou rychlých zpráv? Vyzkoušejte šablonu ClickUp Instant Message Template – je zdarma! Tato šablona vám umožní sloučit vlákna konverzací na jednom přehledném místě. Můžete tak konverzacím přiřadit priority a zvýšit svou produktivitu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Zapněte push notifikace, abyste svůj tým okamžitě upozornili na důležité zprávy
- Sledujte změny v konverzacích díky automatickému propojení aktualizací úkolů a komentářů s původním chatem
- Nastavte termíny v rámci chatu, aby byl váš tým informován o termínech
- Využijte ClickUp Clips a sdílejte klíčové momenty z konverzací asynchronně
- Pomocí funkce „Přiřadit komentáře“ v ClickUp můžete v diskusích označovat konkrétní členy týmu a zajistit tak jasné následné kroky
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé se mohou setkat s mírnou náročností na osvojení
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Snadné rozhraní pro vytváření projektů a přiřazování úkolů týmu za účelem sledování a dosažení cíle. Užitečné Ganttovy diagramy, které mohou poskytnout cenné informace pro podnikání, a funkce chatu v reálném čase dělají z ClickUp ten nejlepší software.
Snadné rozhraní pro vytváření projektů a přiřazování úkolů týmu za účelem sledování a dosažení cíle. Užitečné Ganttovy diagramy, které mohou poskytnout cenné informace pro podnikání, a funkce chatu v reálném čase dělají z ClickUp ten nejlepší software.
➡️ Číst více: Chat nefunguje. Opravujeme to
2. Franz (nejlepší pro správu více chatů a e-mailů na jednom místě)
Franz je snadno použitelná služba pro zasílání zpráv. Pokud vám dělá potíže zvládat příval textových zpráv na vašem počítači, tento nástroj by vám měl pomoci.
Franz je kompatibilní se všemi zařízeními se systémy Windows, Mac a Linux a integruje se s některými z nejčastěji používaných komunikačních kanálů.
Aplikace nabízí světlý a tmavý režim pro přizpůsobení. Franz je navíc zcela založen na cloudu, takže můžete přecházet mezi zařízeními.
Nejlepší funkce aplikace Franz
- Podporuje více než 70 komunikačních služeb, včetně WhatsApp, Messenger a Telegram
- Umožňuje psát zprávy v různých jazycích, jako je angličtina, němčina a španělština
- Umožňuje spravovat push notifikace pro příchozí zprávy
- Integrace s více než 1 000 službami
Omezení aplikace Franz
- K dispozici pouze na počítači
- Vyžaduje ruční nastavení
Ceny aplikace Franz
- Navždy zdarma
- Osobní: 3,99 $/měsíc
- Professional: 7,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze aplikace Franz
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
➡️ Přečtěte si více: Jak používat instant messaging v práci
3. IM+ (Nejlepší pro sloučení aplikací pro chatování a sociální sítě)
IM+ je aplikace, která vám umožní propojit všechny platformy pro zasílání zpráv na počítači i smartphonu. Má intuitivní rozhraní a podle vývojáře trvá nastavení softwaru pouhé dvě minuty.
Ale to není to nejlepší. IM+ má vestavěnou podporu ChatGPT, která vám pomůže s tvorbou textů, a pokročilé funkce blokování reklam pro plynulý uživatelský zážitek.
Nejlepší funkce IM+
- Podporuje širokou škálu komunikačních platforem, jako jsou WhatsApp, Facebook a LinkedIn
- Integrace s Gmailem umožňuje přístup k doručené poště přímo z chatu
- Obsahuje integrovaný webový prohlížeč pro sdílení odkazů
- Umožňuje současnou komunikaci na více účtech
Omezení aplikace IM+
- Omezené integrace
- Může být pomalá
Ceny aplikace IM+
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze aplikace IM+
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste, že: ChatGPT přijímá více než 10 milionů dotazů denně.
4. Rambox (nejlepší pro pokročilé přizpůsobení pracovního prostoru pro zasílání zpráv)
Rambox je vysoce přizpůsobitelná aplikace typu „vše v jednom“ pro zasílání zpráv. Lze ji sice používat pro osobní i pracovní účely, ale její funkce pomáhají zvýšit produktivitu v kanceláři.
Můžete změnit vzhled svého pracovního prostoru, pozastavit oznámení, zapnout režim soustředění a mnoho dalšího. Nástroj se integruje s hlavními podnikovými řešeními, jako jsou Google Suite a Microsoft Teams.
Nejlepší funkce Ramboxu
- Podporuje více než 700 komunikačních platforem, jako jsou Instagram, Discord a Skype
- Umožňuje přizpůsobit motivy a nastavení oznámení
- Nabízí režim soustředění, který pozastaví oznámení o zprávách a zvukové efekty
- Integruje se s několika doplňky třetích stran, jako jsou kontroly gramatiky, správci hesel atd.
Omezení aplikace Rambox
- Bezplatná verze je omezená
- Občasné problémy s připojením
Ceny Ramboxu
- Základní: Navždy zdarma
- Pro: 7 $/měsíc
- Enterprise: 14 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Ramboxu
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,7/5 (30 recenzí)
Moc se mi líbí, že mám všechny aplikace na jednom místě, a software není tak chybový jako jiné, které jsem zkoušel.
Moc se mi líbí, že mám všechny aplikace na jednom místě, a software není tak chybový jako jiné, které jsem zkoušel.
5. Beeper (nejlepší pro sjednocení iMessage a dalších platforem)
Máte účty na několika platformách pro zasílání zpráv? Beeper je dokáže sjednotit do jedné aplikace.
Tento nástroj je k dispozici pro zařízení s operačními systémy Android, iOS, Windows a Linux a propojuje se s hlavními platformami (včetně iMessage) pro komplexní zážitek. Uživatelské rozhraní je také velmi interaktivní a snadno se v něm orientuje.
Jednou z nejvýraznějších funkcí aplikace Beeper je však její nativní funkce překladu, která umožňuje překládat text do vašeho preferovaného jazyka.
Nejlepší funkce aplikace Beeper
- Slučuje 14 komunikačních služeb, jako jsou WhatsApp, Telegram atd., do jedné platformy
- Podporuje multimediální obsah, jako jsou obrázky, videa a odkazy
- Podporuje SMS zprávy i internetové platformy
- K dispozici v mobilní i desktopové verzi
Omezení aplikace Beeper
- Chybí pokročilé možnosti přizpůsobení
- Pro plnou funkčnost je vyžadováno předplatné
Ceny aplikace Beeper
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze aplikace Beeper
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
➡️ Číst více: 10 nejlepších aplikací pro firemní komunikaci
6. Shift (nejlepší pro integraci e-mailů a nástrojů pro zasílání zpráv)
Pokud neustále přepínáte mezi profily na platformě pro zasílání zpráv, přejděte na Shift. Tato aplikace pro zasílání zpráv typu „vše v jednom“ vytváří oddělené pracovní prostory pro osobní a pracovní použití.
Díky ní můžete snadno spravovat své účty na různých platformách pro zasílání zpráv. Kromě toho tento nástroj usnadňuje také správu e-mailů. Uživatelské rozhraní je intuitivní; můžete přidávat a odebírat libovolný počet rozšíření.
Nejlepší funkce aplikace Shift
- Podporuje Gmail, Telegram, Asanu a další pracovní nástroje v jednom rozhraní
- Nabízí synchronizaci mezi desktopovou a mobilní verzí napříč platformami
- Obsahuje správu pracovního prostoru pro lepší soustředění
- Integrace s nástroji třetích stran, jako jsou Google Drive a Zoom
Omezení Shiftu
- Hlavní funkce jsou dostupné pouze v rámci placených tarifů
- Pravidelné problémy se synchronizací
Ceny Shift
- Základní: Navždy zdarma
- Advanced: 149 $/rok
- Teams: 149 $/rok na uživatele
Hodnocení a recenze aplikace Shift
- G2: 4,3/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 310 recenzí)
MOC SE MI LÍBÍ, že mám všechny své doručené zprávy a komunikaci na jednom místě. Je tak snazší udržet pořádek. Připojení všech mých účtů bylo snadné a používám ji doslova každou minutu každého dne!
MOC SE MI LÍBÍ, že mám všechny své doručené zprávy a komunikaci na jednom místě. Je tak snazší udržet pořádek. Připojení všech mých účtů bylo snadné a používám ji doslova každou minutu každého dne!
7. All-in-One Messenger (nejlepší pro rychlý přístup k chatovacím aplikacím)
All-in-One Messenger je komplexní software pro zaneprázdněné profesionály. Nejenže sjednocuje vaše aplikace pro zasílání zpráv, ale také vám umožňuje vyhledávat starší chaty podle data, spravovat push notifikace, přizpůsobovat motivy atd.
Aplikace je navíc velmi snadno použitelná a rychle si na ni zvyknete.
Nejlepší funkce aplikace All-in-One Messenger
- Nabízí podporu pro více než 40 komunikačních služeb, včetně WhatsApp, LinkedIn a Skype
- Poskytuje oznámení o příchozích zprávách v reálném čase
- Obsahuje tmavý režim pro prostředí se slabým osvětlením
- Podporuje skupinové chaty, což usnadňuje komunikaci v týmu
Omezení aplikace All-in-One Messenger
- Nepodporuje videohovory ani hlasové hovory
- Žádná mobilní aplikace
Ceny aplikace All-in-One Messenger
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze aplikace All-in-One Messenger
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
➡️ Přečtěte si více: 16 nejlepších nástrojů pro podnikovou komunikaci, které stojí za zvážení
8. Station (nejlepší pro propojení zasílání zpráv s nástroji pro zvýšení produktivity)
Další aplikace pro zasílání zpráv typu „vše v jednom“, Station, pomáhá minimalizovat nepořádek. Jedná se o komplexní platformu, která poskytuje přístup ke všem vašim aplikacím pro zasílání zpráv a profesionálním nástrojům na jednom centrálním místě.
Díky funkci Smart Dock můžete procházet důležité dokumenty, zprávy atd. Funkce Page Autosleep deaktivuje neaktivní karty pro rychlejší výkon. Bonus? Jednoduché uživatelské rozhraní tohoto nástroje.
Nejlepší funkce Station
- Kombinuje více než 600 webových aplikací, jako jsou Instagram, HubSpot a Mailchimp, v jednom pracovním prostoru
- Nabízí inteligentní doručenou poštu pro upřednostnění důležitých zpráv
- Nabízí elegantní rozhraní bez rušivých prvků
- Pomáhá přizpůsobit oznámení pro jednotlivé aplikace
Omezení stanice
- Bezplatná verze má omezené funkce
- Může být pomalá
Ceny Station
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze stanice
- G2: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Station je pravděpodobně jednou z platforem, které používám nejčastěji. Tato na první pohled jednoduchá aplikace mi umožňuje snadno přepínat mezi různými nástroji, jako jsou e-mail a nástroje pro správu úkolů, a to vše v jednom okně. Navíc na rozdíl od podobných aplikací, jako je Shift, není spojena s žádnými náklady.
Station je pravděpodobně jednou z platforem, které používám nejčastěji. Tato na první pohled jednoduchá aplikace mi umožňuje snadno přepínat mezi různými nástroji, jako jsou e-mail a nástroje pro správu úkolů, a to vše v jednom okně. Navíc na rozdíl od podobných aplikací, jako je Shift, není spojena s žádnými náklady.
9. Slack (s doplňky) (Nejlepší pro vylepšenou týmovou spolupráci)
Slack je známá aplikace pro zasílání zpráv. Používá se především k posílení týmové spolupráce – a její funkce dokazují, proč tomu tak je.
Slack pomáhá automatizovat rutinní úkoly, vytvářet a organizovat kanály pro různé týmy, organizovat týmové hovory, sdílet obrazovky a mnoho dalšího. Nástroj je také velmi efektivně navržen a nabízí snadnou navigaci a uživatelské rozhraní.
Nejlepší funkce Slacku
- Nabízí integraci s nástroji jako Google Drive, Trello a GitHub
- Nabízí robustní vyhledávací funkce pro zprávy a soubory
- Podporuje hlasové a videohovory
- Synchronizuje zprávy a oznámení napříč zařízeními
Omezení aplikace Slack
- Může to být ohromující
- Některé integrace se nastavují obtížně
Ceny služby Slack
- Navždy zdarma
- Pro: 7,25 $/měsíc
- Business+: 12,50 $/měsíc
- Enterprise Grid: Ceny na míru
Hodnocení a recenze aplikace Slack
- G2: 4,5/5 (více než 33 640 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 23 450 recenzí)
Skvělý nástroj, který nám umožňuje uplatňovat v praxi to, co našim klientům radíme.
Skvělý nástroj, který nám umožňuje uplatňovat v praxi to, co našim klientům radíme.
➡️ Přečtěte si více: 17 nejlepších integrací aplikací pro Slack
10. Mattermost (nejlepší pro bezpečné zasílání zpráv na podnikové úrovni)
Mattermost není typická aplikace pro zasílání zpráv typu „vše v jednom“. Je to spíše platforma pro spolupráci.
Pomocí této aplikace můžete vytvářet kanály a spolupracovat se svým týmem na dálku, abyste mohli diskutovat o projektech, časových plánech a dalších tématech. Platforma je známá svou bezpečností a možností přizpůsobení. Můžete si vybrat integrace, platformu hostovat sami a přizpůsobit prvky aplikace.
Nejlepší funkce Mattermostu
- Podporuje zasílání zpráv v reálném čase s konverzacemi ve vláknech
- Nabízí integritu a soulad s předpisy na podnikové úrovni
- Obsahuje správu uživatelských rolí pro organizaci týmu
- Integrace s nástroji CI/CD, jako jsou Jenkins a GitHub
Omezení aplikace Mattermost
- Vyžaduje technické znalosti
- Pravidelné problémy s výkonem
Ceny Mattermost
- Navždy zdarma
- Professional: 10 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Mattermost
- G2: 4,3/5 (více než 330 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 160 recenzí)
Mattermost je nejlepší platforma, kde můžeme organizovat schůzky a komunikovat s členy týmu. Navíc nabízí různé funkce, jako jsou kanály, sdílení souborů, sdílení obrazovky atd.
Mattermost je nejlepší platforma, kde můžeme organizovat schůzky a komunikovat s členy týmu. Navíc nabízí různé funkce, jako jsou kanály, sdílení souborů, sdílení obrazovky atd.
➡️ Přečtěte si více: Využití etikety týmového chatu v práci pro optimální spolupráci
Vyberte si nejlepší univerzální aplikaci pro zasílání zpráv – použijte ClickUp!
Používání jedné aplikace pro komunikaci má mnoho výhod. Umožňuje vám zůstat produktivní, efektivní a, co je nejdůležitější, mít přehled o všem, co se děje. Situace se však může rychle vymknout z rukou, pokud si nevyberete komplexní a přehlednou aplikaci pro zasílání zpráv.
Vyberte si tedy ClickUp. Díky svým robustním funkcím a výkonnému balíku nástrojů pro správu práce vám ClickUp pomůže snadno spravovat všechny vaše osobní i pracovní chaty a aplikace pro zasílání zpráv.
