10 nejlepších nástrojů pro zvýšení produktivity manažerů a zlepšení efektivity

Produktivita není nikdy náhoda. Je vždy výsledkem odhodlání dosáhnout dokonalosti, inteligentního plánování a cíleného úsilí.
Není nikdy snadné najít rovnováhu mezi strategií a kreativitou na vysoké úrovni a každodenními požadavky na řízení vzdálených týmů a projektů – to znám až příliš dobře!
Ale nemusí to být vždy tak náročné. Správné nástroje pro zvýšení produktivity mohou mít obrovský vliv, proměnit dlouhé seznamy úkolů v dosažitelné cíle a usnadnit práci.
Nemohu dost zdůraznit užitečnost nástrojů pro zvýšení produktivity při řízení času. Studie dokonce naznačují, že asi 80 % manažerů v určitém okamžiku hledá nové nástroje pro zvýšení produktivity. To není žádné překvapení!
V tomto průvodci jsem sestavil 10 nástrojů pro zvýšení produktivity, které mi pomohly zvýšit organizační efektivitu, od automatizace pracovních postupů až po řízení priorit projektů. Doufám, že tyto nástroje pomohou i vám být produktivnější.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je stručný přehled 10 nejlepších nástrojů pro maximalizaci vaší produktivity:
- ClickUp: Nejlepší pro spolupráci při řízení projektů a automatizaci pracovních postupů
- Trello: Nejlepší pro jednoduchou správu úkolů a vizuální organizaci
- Slack: Nejlepší pro komunikaci v reálném čase
- Notion: Nejlepší pro komplexní pořizování poznámek
- Todoist: Nejlepší pro sledování osobních cílů
- Monday.com: Nejlepší pro přizpůsobitelné pracovní postupy a sledování projektů
- Asana: Nejlepší pro správu úkolů týmu a termínů projektů
- Calendly: Nejlepší pro plánování a koordinaci schůzek
- 1Password: Nejlepší pro bezpečné správu hesel
- Google Workspace: Nejlepší pro spolupráci na dokumentech a cloudové úložiště
Co byste měli hledat v nástrojích pro zvýšení produktivity manažerů?
Při takovém množství nástrojů, jaké faktory by měly ovlivnit vaše rozhodnutí? Zde je několik funkcí, které považuji za obzvláště důležité:
- Synchronizace napříč platformami: Zajistěte, aby se nástroj bezproblémově synchronizoval napříč zařízeními (stolní počítače, mobilní telefony, tablety), což vám umožní pokračovat v práci kdykoli a kdekoli.
- Automatizované reportování: Využijte automatizované, přizpůsobitelné reporty, abyste získali rychlý přehled o výkonu týmu, stavu projektu a klíčových metrikách bez nutnosti ručního sestavování.
- Pokročilé stanovení priorit úkolů: Efektivně spravujte úkoly s vysokou důležitostí pomocí funkcí, jako jsou značky priority, upozornění na termíny a závislosti.
- Přístup a oprávnění na základě rolí: Zkontrolujte, zda nástroj umožňuje řídit úrovně přístupu k datům, aby citlivé informace zůstaly přístupné pouze příslušným členům týmu.
- Automatizace pracovních postupů: Hledejte automatizace, které mohou snížit počet opakujících se úkolů (např. zasílání připomínek, aktualizace stavů).
- Offline přístup: Najděte nástroj s offline přístupem, který může být klíčový pro kontrolu dokumentů a správu úkolů, když jste na cestách nebo máte omezené připojení.
- Integrační možnosti: Ujistěte se, že můžete integrovat další nástroje, jako jsou e-mail, cloudové úložiště a kalendáře.
- Funkce pro spolupráci: Udržujte všechny členy týmu na stejné vlně a umožněte jim hladkou spolupráci, například díky sdíleným pracovním prostorům, vláknům komentářů a aktualizacím v reálném čase.
- Zabezpečení dat: Ujistěte se, že nástroj disponuje robustním šifrováním a bezpečnostními funkcemi, které chrání citlivá data před neoprávněným přístupem.
10 nejlepších nástrojů pro zvýšení produktivity manažerů
Jak jsem již zmínil, pro náročné manažery je k dispozici celá řada nástrojů pro zvýšení produktivity. Zde jsou některé, které mi připadají obzvláště užitečné:
1. ClickUp (nejlepší pro spolupráci při řízení projektů a automatizaci pracovních postupů)
ClickUp je mou oblíbenou platformou pro zvýšení produktivity díky několika výkonným funkcím pro správu úkolů. Mohu snadno stanovit priority svých projektů, nastavit termíny a zajistit, aby můj tým pracoval podle plánu.
ClickUp Vlastní pracovní postupy
To, co jej odlišuje, je funkce ClickUp Custom Workflows, která vám umožňuje přizpůsobit se jakémukoli typu projektu – ať už plánujete dlouhodobou strategickou iniciativu nebo řídíte rychlou marketingovou kampaň.
Úkoly ClickUp
Ať už řídíte složitý projekt nebo každodenní úkoly, ClickUp Tasks vám umožní stanovit priority, sledovat čas a vizualizovat pokrok. Díky možnosti stanovit priority úkolů ClickUp zajišťuje, že vy i váš tým přesně víte, které položky vyžadují okamžitou pozornost.
To pomáhá udržet projekty na správné cestě a vyhnout se překážkám.
ClickUp Project Time Tracking
ClickUp Project Time Tracking jde ještě o krok dál a umožňuje vám přesně sledovat, kde trávíte svůj čas, vyhodnocovat produktivitu a podle potřeby dokonce upravovat priority.
Díky vizuálním nástrojům pro sledování pokroku od ClickUp, jako jsou Ganttovy diagramy, časové osy a Kanban tabule, získáte přehled o pokroku vašeho projektu v reálném čase na první pohled. Tato dynamická viditelnost usnadňuje včasné odhalení případných zpoždění nebo potenciálních rizik a rychlou adaptaci.
ClickUp Brain
Můžete také použít ClickUp Brain, nástroj umělé inteligence, který zvyšuje produktivitu centralizací informací, nápadů a zdrojů tak, aby byly snadno přístupné a dohledatelné, a efektivně tak vytváří „druhý mozek“ v rámci platformy ClickUp.
ClickUp Brain je více než jen šikovný asistent s umělou inteligencí. Může skutečně přispět k vašim snahám o maximalizaci produktivity:
- ClickUp Brain je integrován přímo do platformy ClickUp a je přístupný v jakémkoli pracovním prostoru nebo zobrazení projektu, takže můžete nahlížet do důležitých informací, aniž byste museli přecházet mezi různými aplikacemi.
- Pro týmy je ClickUp Brain kolektivní znalostní databází, kde mohou členové sdílet poznatky, osvědčené postupy a projektovou dokumentaci, čímž se zabrání zbytečné práci a urychlí se zapracování nových zaměstnanců.
- Při přepínání mezi úkoly nebo projekty můžete pokračovat tam, kde jste přestali. Záznamy o minulých myšlenkách a postřezích zlepšují kontinuitu a produktivita zaměstnanců zůstává vysoká i během změn v projektech.
Toto říká Dylan Halliday , vedoucí konzultant ve společnosti Big Leap Real Estate Services, o ClickUp:
Toto říká Dylan Halliday , vedoucí konzultant ve společnosti Big Leap Real Estate Services, o ClickUp:

Řídím mnoho projektů interně i externě, stejně jako svůj osobní život. ClickUp mi umožňuje spravovat všechny tyto oblasti s různými použitími a potřebami samostatně i v rámci celého pracovního prostoru v závislosti na mém zaměření. Poskytuje mi tak obrovskou flexibilitu.
Řídím mnoho projektů interně i externě, stejně jako svůj osobní život. ClickUp mi umožňuje spravovat všechny tyto oblasti s různými použitími a potřebami samostatně i v rámci celého pracovního prostoru v závislosti na mém zaměření. Poskytuje mi tak obrovskou flexibilitu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Využijte funkce ClickUp Project Management s ClickUp Brain k přidělování úkolů, stanovování termínů a sledování pokroku.
- Pomocí ClickUp Goals můžete sledovat milníky projektu a sjednotit svůj tým v plnění cílů. Kombinujte různé zobrazení, jako je zobrazení seznamu, zobrazení Kanban nebo zobrazení kalendáře, aby vyhovovaly jedinečným potřebám každé fáze projektu.
- Udržujte konverzace o projektech organizované v rámci pracovního prostoru pomocí ClickUp Chat. Označujte relevantní členy týmu, aby diskuse byly přehledné a bohaté na kontext.
- Propojte své nejčastěji používané pracovní aplikace s ClickUp pomocí více než 1 000 integrací, včetně e-mailu a cloudového úložiště.
- Pomocí ClickUp Automations zefektivněte opakující se úkoly, aktualizujte stavy úkolů, odesílejte automatická oznámení a zajistěte hladký průběh pracovních postupů bez ručního zásahu.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé hlásili, že se museli nejprve naučit platformu ovládat, protože nabízí velké množství funkcí.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/uživatel za měsíc
- Business: 12 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za pracovní prostor na člena za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 900 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 300 recenzí)
2. Trello (nejlepší pro jednoduchou správu úkolů a vizuální organizaci)
Trello je ideální pro vizuální myslitele a manažery, kteří preferují přímý přístup založený na tabulkách. Umožňuje rozdělit projekty na zvládnutelné úkoly a díky rozhraní typu drag-and-drop lze úkoly snadno přesouvat mezi jednotlivými fázemi.
Vizuální přístup Trella k řízení projektů pomáhá udržovat úkoly organizované a přehledně zobrazuje odpovědnosti jednotlivých uživatelů.
Tento nástroj je vysoce přizpůsobitelný. Můžete úkoly označit barevnými kódy, přidávat štítky a seskupovat položky podle kategorií. Trello se hodí pro menší týmy nebo projekty, které nevyžadují složité pracovní postupy.
Nejlepší funkce Trello
- Přiřazujte úkoly členům vzdáleného týmu s konkrétními termíny a poznámkami.
- Vytvořte spolehlivý proces pro posun práce vpřed pomocí vestavěného automatizačního systému.
- Snadno propojte aplikace, které váš tým již používá, s vaším pracovním postupem Trello.
- Využijte automatizaci Butler od Trello k optimalizaci každodenních činností, jako je přesouvání karet, přiřazování úkolů nebo odesílání oznámení na základě nastavených spouštěčů.
- Prozkoumejte doplňky pro další funkce, jako jsou Ganttovy diagramy, zobrazení kalendáře nebo integrace s jinými nástroji pro zvýšení produktivity.
Omezení Trello
- Složitá navigace při správě více projektů
- Nedostatek pokročilých funkcí pro vytváření reportů nebo správu pracovních postupů může způsobit, že Trello nebude vhodné pro rozsáhlé projekty.
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 6 $/uživatel za měsíc
- Premium: 12,50 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Od 17,50 $/uživatel za měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 23 200 recenzí)
3. Slack (nejlepší pro komunikaci v reálném čase)
Slack je dynamický software pro správu úkolů, který se integruje s dalšími nástroji pro zvýšení produktivity a vytváří centrální hub pro spolupráci. Umožňuje sdílet soubory, propojovat projektové tabule a organizovat konverzace podle témat.
Slack také umožňuje týmům organizovat konverzace vytvářením kanálů pro různé projekty, klienty nebo témata. Tato funkce pomáhá udržet soustředění tím, že centralizuje komunikaci a usnadňuje vyhledávání informací v případě potřeby.
Nejlepší funkce Slacku
- Automatizujte rutinní úkoly pomocí generativní umělé inteligence a zjednodušte svůj pracovní postup.
- Snadno chatujte, posílejte zvukové a videoklipy nebo se připojte k huddle a diskutujte o věcech prostřednictvím živých konverzací.
- Vytvořte specializované kanály pro propojení mezi odděleními, kancelářemi, časovými pásmy a dokonce i jinými společnostmi.
- Pomocí funkce Slackbot můžete nastavovat připomenutí, získávat odpovědi na časté otázky a zasílat oznámení týmu.
- Integrujte Slack s nástroji jako Google Drive, Trello a ClickUp pro centralizovanou komunikaci.
Omezení Slacku
- Někteří uživatelé mohou být zahlceni velkým množstvím oznámení.
- Není ideální pro sledování projektů nebo podrobnou správu úkolů; lépe funguje jako nástroj pro komunikaci a koordinaci.
Ceny Slacku
- Zdarma
- Pro: 8,75 $/uživatel za měsíc
- Business+: 15 $/uživatel za měsíc
- Enterprise Grid: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Slacku
- G2: 4,5/5 (více než 33 600 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 23 400 recenzí)
4. Notion (nejlepší pro komplexní pořizování poznámek)
Notion je ideální pro manažery, kteří rádi mají vše na jednom místě.
Díky flexibilnímu rozhraní můžete vytvářet databáze, kontrolní seznamy, seznamy úkolů a propojovat související stránky, což z něj dělá digitální zápisník a znalostní databázi v jednom.
Pro projekty vyžadující více typů dat (text, obrázky, tabulky atd.) nabízí Notion modulární přístup, který umožňuje snadné přesouvání, úpravy nebo vkládání bloků informací. To je velmi cenné pro správu znalostních bází, interních wiki nebo podrobné projektové dokumentace.
Nejlepší funkce Notion
- Spravujte projekty od začátku do konce v propojeném pracovním prostoru.
- Prohlížejte si projekty jako časovou osu, abyste pochopili, jak do sebe zapadají, a mohli tak snadno vyřešit závislosti a dodržet termíny.
- Automaticky přidávejte uživatelské příběhy, klíčové výsledky, aktualizace a další informace pro každý výstup projektu pomocí přizpůsobitelného automatického vyplňování pomocí umělé inteligence.
- Udržujte strukturované záznamy informací a rychle propojujte související data s databázemi a propojenými databázemi.
- Pracujte efektivně s týmy díky funkcím pro spolupráci, jako jsou komentáře a zmínky.
- Pomocí šablon můžete rychle vytvořit programy schůzek, týdenní přehledy a nástroje pro sledování projektů.
Omezení Notion
- Intuitivní, ale s poněkud náročnou křivkou učení, zejména pro uživatele, kteří s platformou začínají.
- Chybí některé pokročilé funkce pro správu projektů, jako jsou Ganttovy diagramy a sledování času.
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 12 $ za místo za měsíc
- Podnikání: 18 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 5 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 400 recenzí)
5. Todoist (nejlepší pro sledování osobních cílů)
Todoist je dobrou volbou pro sledování úkolů a zlepšení osobní produktivity. Jeho jednoduché rozhraní usnadňuje vytváření seznamů úkolů, nastavování připomínek a kategorizaci úkolů podle priority.
Denní a týdenní přehledy Todoistu mi pomáhají sledovat mé cíle a zajišťují, že se soustředím na nejdůležitější úkoly.
Jednou z nejsilnějších funkcí Todoistu je systém Karma, který odměňuje uživatele body za dokončení úkolů, udržení denní série a dosažení cílů produktivity. Tento gamifikovaný přístup k produktivitě může motivovat a pomáhat manažerům udržet si správný směr.
Nejlepší funkce Todoist
- Plánujte termíny, vizualizujte a spravujte svůj kalendář a snadno nastavujte opakující se úkoly.
- Oddělte osobní úkoly od pracovních pomocí předem připravených šablon a kategorií produktivity ve sdíleném pracovním prostoru.
- Dosáhněte mentální jasnosti tříděním úkolů do kategorií Dnes, Nadcházející nebo pomocí vlastních filtrů.
- Přidávejte úkoly efektivně pomocí přirozeného jazyka s funkcí Rychlé přidání.
- Prohlédněte si jednoduché vizuální znázornění postupu úkolů pomocí zobrazení tabule.
Omezení Todoist
- Problémy při přiřazování úkolů konkrétním členům týmu při používání mobilní verze
- Omezené možnosti integrace ve srovnání s jinými platformami pro zvýšení produktivity
Ceny Todoist
- Začátečník: Zdarma
- Pro: 5 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 8 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Todoist
- G2: 4,4/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 500 recenzí)
6. Monday.com (nejlepší pro přizpůsobitelné pracovní postupy a sledování projektů)
Monday.com mi umožňuje přizpůsobit pracovní prostor konkrétním potřebám každého projektu. Je obzvláště užitečný pro sledování produktivity zaměstnanců a více pracovních postupů současně, s možnostmi automatizace, které snižují počet opakujících se úkolů.
Jednou z nejlepších funkcí Monday.com je sloupec vzorců, který umožňuje provádět složité výpočty v rámci vašich projektových tabulek. To je ideální pro manažery, kteří musí sledovat rozpočty projektů a přidělování zdrojů.
Nejlepší funkce Monday.com
- Propojte všechny obchodní jednotky a data v jednom pracovním prostoru a získejte přehled v reálném čase.
- Získejte náskok ve svém projektu díky úkolům a fázím navrženým umělou inteligencí.
- Sledujte pokrok směrem k vašim strategickým cílům pomocí panelu OKR.
- Pomocí sloupců vzorců můžete přímo do svých tabulek přidat výpočetní funkce.
- Automatizace pomocí drag and drop pro přizpůsobení vašemu pracovnímu postupu
Omezení Monday.com
- Mobilní verze může být obtížná na ovládání.
- Pro týmy, které potřebují sledovat rozpočty projektů, výdaje a finanční výkonnost, mohou být možnosti Monday.com poněkud omezené.
Ceny Monday.com
- Zdarma
- Základní: 12 $/pracovní místo za měsíc
- Standard: 14 $/uživatel za měsíc
- Pro: 24 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Monday.com
- G2: 4,7/5 (více než 12 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 5 200 recenzí)
7. Asana (nejlepší pro správu úkolů týmu a termínů projektů)
Asana kombinuje správu pracovních úkolů s funkcemi pro spolupráci v týmu, což je ideální pro manažery řídící velké projekty.
Vizuální zobrazení časové osy jasně ukazuje termíny projektů, takže můj tým i já můžeme držet krok. Jednou z vynikajících funkcí Asany je časová osa, která poskytuje komplexní přehled projektových harmonogramů, závislostí úkolů a termínů ve stylu Ganttova diagramu.
To je obzvláště užitečné u velkých projektů, na kterých pracuje několik lidí na vzájemně propojených úkolech.
Nejlepší funkce Asany
- Zajistěte odpovědnost týmů tím, že budete organizovat projekty a úkoly na jednom místě.
- Vytvářejte aktualizace projektů během několika minut díky časově úsporným automatizacím.
- Změřte, kolik času trávíte prací, abyste mohli správně naplánovat čas, který potřebujete.
- Efektivně spravujte pracovní zátěž, abyste vyvážili úsilí týmu a předešli vyhoření.
Omezení Asany
- Někteří uživatelé hlásili, že jejich projekty zmizely z platformy a není možné je dohledat.
- Omezené možnosti přizpůsobení zobrazení úkolů ve srovnání s jinými nástroji
Ceny Asany
- Osobní: Navždy zdarma
- Starter: 8,50 $/uživatel za měsíc
- Pokročilá verze: 19,21 $ za uživatele a měsíc
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,4/5 (více než 10 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 13 100 recenzí)
8. Calendly (nejlepší pro plánování a koordinaci schůzek)
Calendly je jednoduchý nástroj pro plánování schůzek, který automatizuje rezervace chatů, pohovorů a zpětné vazby. Integruje se s mým kalendářem, takže mám jistotu, že budu vždy včas a že mezi schůzkami bude vždy dostatek času.
Už nemusíte přeskakovat z jedné schůzky na druhou (pokud to není jeden z těch dnů)! Kalendář si můžete dále přizpůsobit nastavením různých typů schůzek, například individuálních, týmových nebo skupinových.
Nejlepší funkce Calendly
- Nastavte svou dostupnost a nechte ostatní rezervovat si u vás čas.
- Synchronizujte s Outlookem a Google Kalendářem pro zajištění konzistence.
- Sdílejte vlastní odkazy pro snadné plánování
- Automatizujte připomenutí a potvrzení
Omezení Calendly
- Je obtížné vytvářet složité pracovní postupy, které zahrnují rezervaci více schůzek najednou.
- Omezená funkčnost z hlediska interního řízení úkolů – nejlépe funguje jako doplněk pro plánování.
Ceny Calendly
- Zdarma: Vždy zdarma
- Standard: 12 $/pracovní místo za měsíc
- Teams: 20 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Cena začíná na 15 000 USD ročně
Hodnocení a recenze Calendly
- G2: 4,7/5 (více než 2 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 800 recenzí)
9. 1Password (nejlepší pro bezpečné správu hesel)
1Password je nezbytný pro manažery, kteří pracují s citlivými informacemi. Díky jeho bezpečnému úložišti můžete organizovat a sdílet hesla s členy týmu, aniž byste ohrozili bezpečnost.
Rozšíření prohlížeče 1Password šetří čas automatickým vyplňováním přihlašovacích údajů a bezpečným ukládáním citlivých dokumentů. Funkce Watchtower sleduje vaše hesla z hlediska potenciálních zranitelností a upozorní vás, pokud dojde k ohrožení hesla.
Tato funkce může mít neuvěřitelnou hodnotu, pokud spravujete více účtů s důležitými daty.
Nejlepší funkce 1Password
- Ukládejte hesla a citlivá data do šifrovaného trezoru.
- Uspořádejte si hesla pomocí složek a štítků
- Bezpečné automatické vyplňování přihlašovacích údajů
- Sdílejte konkrétní hesla s členy týmu bezpečně
- Integrujte vícefaktorové ověřování pro větší bezpečnost.
- Sledujte ohrožená hesla a dostávejte upozornění pomocí Watchtower.
Omezení 1Password
- Časté poruchy v mobilní verzi
- Navigace ve widgetu může být obtížná.
Ceny 1Password
- Startovací balíček Teams: 19,95 $ pro až 10 uživatelů/měsíc
- Podnikání: 9,99 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze 1Password
- G2: 4,7/5 (více než 1 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
10. Google Workspace (nejlepší pro spolupráci na dokumentech a cloudové úložiště)
Google Workspace je neocenitelný pro spolupráci na dokumentech a jejich ukládání. Od Dokumentů přes Tabulky až po Disk – na tuto softwarovou sadu se můžete spolehnout při spolupráci a snadném přístupu k souborům z jakéhokoli zařízení.
Díky sdíleným složkám a úložišti v cloudu můžete spravovat dokumenty a spolupracovat se svým týmem v reálném čase.
Nejlepší funkce Google Workspace
- Udržujte vše organizované a snadno přístupné díky sdíleným diskům.
- Spolupracujte s týmy pomocí integrovaných nástrojů pro komentáře a návrhy.
- Integrujte aplikace třetích stran, jako jsou Zoom, Adobe Suite a Lucidchart, a získejte další funkce.
Omezení Google Workspace
- Omezená offline funkčnost
- Může postrádat funkce pro správu projektů potřebné ke sledování pokroku na detailní úrovni.
Ceny Google Workspace
- Business Starter: 7,20 $/uživatel za měsíc
- Business Standard: 14,40 $/uživatel za měsíc
- Business Plus: 21,60 $/uživatel za měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Google Workspace
- G2: 4,6/5 (více než 42 600 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 16 600 recenzí)
ClickUp: nejlepší volba pro nástroj pro produktivitu manažerů
Po vyzkoušení řady nástrojů pro zvýšení produktivity manažerů jsem zjistil, že ClickUp je nejkomplexnější nástroj pro zvýšení efektivity.
Je to doslova aplikace pro vše, co souvisí s prací, kombinující prioritizaci úkolů, sledování času a přizpůsobené pracovní postupy – vše, co manažer potřebuje, aby udržel komplexní projekty a týmy na správné cestě. Možnosti reportování a vizualizace v reálném čase usnadňují získávání přehledu o postupu projektu a produktivitě týmu, aniž by vám něco uniklo.
ClickUp Brain se také hladce integruje s nástroji, které již používáte, což usnadňuje spolupráci a automatizaci pracovních postupů. Přidává jedinečnou vrstvu centralizací znalostí, takže vše, co potřebujete, máte vždy po ruce.
Je to více než jen správce úkolů; je to ekosystém produktivity vytvořený pro dnešní rychlé a mnohostranné pracovní požadavky.
Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes zdarma!