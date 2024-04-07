Evernote vs. Trello: Který nástroj pro pořizování poznámek a správu úkolů je nejlepší?

Nízká produktivita způsobuje firmám ztráty ve výši 1,8 bilionu dolarů ročně! Tato čísla ukazují, jak důležité je pro firmy zvýšit produktivitu a ziskovost.
Vzhledem k tomu, že zvyšování produktivity se stává klíčovým faktorem, nástroje jako Evernote a Trello slibují firmám udržitelný růst, vyšší zapojení zaměstnanců a odolnost podnikání.
To také vyvolává dlouholetou debatu o Evernote vs. Trello, protože oba nástroje nabízejí odlišné funkce.
Podívejme se blíže na obě platformy a jejich funkce a porovnejme je, abychom zjistili, která z nich je lepší – Evernote nebo Trello!
Co je Evernote?
Evernote je cloudová aplikace pro pořizování poznámek, která uživatelům umožňuje vytvářet, organizovat a ukládat mediální soubory. Evernote začínal jako řešení pouze pro text. Za svých více než 20 let existence se však vyvinul a nyní podporuje i jiné formáty souborů.
Evernote má díky svým funkcím působivou klientskou základnu s více než 250 miliony uživatelů!
Funkce Evernote
Uživatelé Evernote jej používají nejen k jednoduchému pořizování poznámek, ale někteří jej využívají i ke správě úkolů. Zde je přehled některých klíčových funkcí Evernote:
Domů
Evernote Home nabízí rychlý přehled všech relevantních poznámek a úkolů v jednoduchém a přehledném formátu. Pomocí widgetů můžete přizpůsobit rozložení a pozadí domovské stránky, připnout poznámky, zapisovat si poznámky do poznámkových bloků a vytvářet události.
Úkoly
Jedná se o úložiště vašeho seznamu úkolů, které vám pomáhá sledovat, kontrolovat a prioritizovat jednotlivé úkoly.
Použijte jej k získání přehledu o úkolech nebo k detailnímu prohlížení jednotlivých detailů. Filtrujte úkoly podle termínů splnění, přiřazujte je ostatním a dostávejte časově omezené upozornění.
Umožňuje také opakovat úkoly pro opakující se události.
Hledat
Evernote se pyšní výkonným vyhledávačem, který vám díky zázrakům optického rozpoznávání znaků (OCR) umožňuje vyhledávat klíčová slova v dokumentech, ručně psaných poznámkách a kresbách.
Umožňuje vám prohledávat obsah Evernote podle názvu, štítku, data nebo typu. Získejte inteligentní a relevantní návrhy a použijte booleovské operátory pro rychlé vyhledávání.
Web Clipper
Web Clipper ukládá a organizuje články, webové stránky, snímky obrazovky (celé nebo vybrané části) a soubory PDF přímo do Evernote – bez reklam.
Přizpůsobte si tyto webové výstřižky zvýrazněním částí, přidáním textu a poznámkami k tomu, co považujete za důležité.
Skener dokumentů
Evernote je skvělý způsob, jak se zbavit papírování. Jeho aplikace pro Android vám umožňuje skenovat, ukládat a organizovat fyzické dokumenty, včetně ručně psaných poznámek.
Všechna vaše data se synchronizují mezi aktivními zařízeními a jsou přístupná odkudkoli!
Ceny a tarify Evernote
- Bezplatná verze: 0 $
- Osobní: 14,99 $ měsíčně / 129,99 $ ročně
- Professional: 17,99 $ měsíčně / 169,99 $ ročně
Co je Trello?
Trello je aplikace pro správu projektů, podobná Evernote. Trello vám pomáhá ukládat mediální soubory různých formátů a typů. Všechny informace však uchovává jako Kanban Board, vizuální pomůcku pro sledování úkolů.
Funkce Trello
Trello má jiné priority, které přesahují pouhé pořizování poznámek. Následuje přehled některých z jeho hlavních funkcí:
Zobrazení úkolů
Trello podporuje více zobrazení úkolů, protože jeho hlavní kompetence se točí kolem řízení projektů. Pomáhá vám vizualizovat úkoly jako dashboardy, kanbanové tabule, seznamy, tabulky, mapy a časové osy.
Trello Board
Trello Board je variantou Kanban Board. Funguje jako nástroj pro spolupráci, který vám umožňuje přidávat více lidí, přiřazovat termíny, připojovat soubory k úkolům, zanechávat komentáře a připravovat kontrolní seznamy, abyste měli přehled o projektech.
Karty Trello
Karty jsou nejmenší jednotkou tabule představující úkol nebo nápad. Pomocí vlastních polí v kartách Trello můžete úkol přizpůsobit konkrétnímu použití nebo obchodní činnosti. Karty lze přetahovat myší a označovat tak jejich postup.
Butler
Butler je automatizační nástroj bez kódu, který je součástí každé tabule Trello. Využívá přizpůsobitelné spouštěče a algoritmy založené na pravidlech k automatizaci opakujících se pracovních postupů. Navrhuje automatizaci, která zefektivňuje práci a zvyšuje produktivitu!
Ceny a tarify Trello
- Bezplatná verze: 0 $
- Standard: 6 $ měsíčně / 60 $ ročně (na uživatele)
- Premium: 12,50 $ měsíčně / 120 $ ročně (na uživatele)
- Enterprise: 17,50 $ za uživatele a měsíc při roční fakturaci (maximálně 50 uživatelů)
Evernote vs. Trello: přímé srovnání
Hlavní rozdíl mezi Evernote a Trello spočívá v jejich základních funkcích a hodnotových nabídkách. Evernote je připraven být aplikací nové generace pro pořizování poznámek a organizaci dokumentů , zatímco Trello má širší možnosti správy projektů.
Porovnejme Evernote a Trello. Zaměříme se na jejich schopnosti pořizování poznámek, zpracování dokumentů a správy úkolů, abychom vyřešili debatu Evernote vs. Trello.
Uživatelské rozhraní
Jednoduchost je jednou z hlavních předností Trello. Má minimalistické, intuitivní a uživatelsky přívětivé uživatelské rozhraní, které výrazně zlepšuje snadnost použití.
Na levé straně máte tabuli a na pravé straně všechny ovládací prvky, přičemž hlavní formou interakce je drag-and-drop.
Nabízí výkonné možnosti přizpůsobení, jako je barevné označení karet, nastavení termínů a vizualizace pokroku pomocí grafických pruhů.
Evernote má také přehledné uživatelské rozhraní se třemi panely. V závislosti na vašich dovednostech a způsobu používání se však může snadno stát, že se vám rozhraní zaplní.
Rozložení je pro každého uživatele jedinečné. Někteří ho dělají vizuálně přitažlivé, zatímco jiní ho přeplňují.
🏆 Vítěz: Trello
Pořizování poznámek
Pořizování poznámek je silnou stránkou Evernote. Má výkonný editor poznámek kompatibilní s textem a bohatými médii, jako jsou obrázky a zvukové soubory. Získáte stejně výkonné funkce formátování Markdown pro vkládání souborů, úpravy typografie, vytváření tabulek, kontrolní seznamy, zpětné odkazy atd.
Využijte funkci převodu řeči na text, ruční psaní a skener dokumentů k vytváření poznámek.
Trello potřebuje vylepšit své schopnosti pro pořizování poznámek, ale svou práci zvládá. Používejte jej pro bohatá média, přiřazování štítků a vytváření kontrolních seznamů – ale to je minimum.
Úpravy poznámek jsou noční můrou, když v režimu úprav nejsou viditelné žádné formátování ani hypertextové odkazy. Jedno špatné kliknutí vás vyvede z editoru, aniž byste poznámku uložili!
🏆 Vítěz: Evernote
Organizace poznámek
Kromě vytváření poznámek vyniká Evernote také v jejich organizaci. Shromažďuje informace v zápisnících, které můžete dále rozdělit na související poznámky.
Například v poznámkovém bloku pro plánování cest bude poznámka o itineráři, poznámka o věcech, které je třeba udělat, doporučení ohledně jídla atd. Přidávejte štítky, připojujte připomenutí, připínejte důležité poznámky, vytvářejte zkratky, duplikujte poznámky a přesouvejte je během reorganizace.
Výkonné vyhledávací funkce prohledávají velké objemy dat a využívají různé parametry k vyhledání poznámky podle vašeho výběru!
S Trello můžete organizovat poznámky tak, že každé poznámce přiřadíte speciální kartu a přidáte poznámky do popisu karty nebo je zveřejníte jako komentáře. Druhá možnost usnadňuje vyhledávání poznámek.
Všechno však bledne ve srovnání s tím, co nabízí Evernote.
🏆 Vítěz: Evernote
Spolupráce
Všechny plány Evernote, včetně bezplatné verze, nabízejí funkce pro spolupráci. Tuto funkci můžete využít ke sdílení poznámek a poznámkových bloků s ostatními a k řízení přístupu k prohlížení a úpravám.
Druhou z nich použijte ke spolupráci na poznámkách, vedení historie verzí a sledování, kdo si poznámky prohlíží.
Pokud však jde o úpravy typů obsahu, jako jsou soubory PDF, náčrtky a obrázky, umožňuje úpravy pouze jedné osobě najednou.
Trello zaostává za Evernote v oblasti funkcí pro spolupráci, přestože se jedná o software pro správu projektů. Je k dispozici pouze v placených tarifech.
Týmy mohou společně vytvářet obsah na kartách a tabulkách, vytvářet seznamy úkolů, které se integrují do kalendáře přidělené osoby, a komunikovat v reálném čase.
Jeho velkou výhodou je možnost integrace s dalšími nástroji a platformami pro spolupráci.
🏆 Vítěz: Evernote
Správa úkolů
Evernote Tasks umožňuje proměnit poznámky v akční úkoly tím, že je kombinuje se seznamy úkolů. Tyto úkoly jsou součástí poznámek a jsou opatřeny značkami, štítky priority, termíny splnění a upozorněními, aby vám pomohly dodržet časový plán.
Přiřaďte tyto úkoly nebo nastavte opakující se úkoly pro něco, co se vyskytuje pravidelně.
Trello přistupuje ke správě úkolů moderním způsobem. Nabízí vše, co Evernote – přiřazování úkolů, přidávání kontextu, správu termínů a lepší nastavení priorit.
Úkoly lze zobrazit několika způsoby, například jako karty, časové osy, kalendáře atd. Přetažením úkolu můžete aktualizovat jeho stav v reálném čase a filtrovat je, abyste měli svůj plán vždy pod kontrolou.
🏆 Vítěz: Trello
Úložiště
Když mluvíme o poznámkách, je stejně důležité mluvit i o jejich ukládání. Všechny vaše brilantní nápady nebo seznamy úkolů by byly k ničemu, pokud byste je nemohli uložit.
S Evernote získáte pro každý tarif následující možnosti úložiště:
- Zdarma: 60 MB měsíčních nahrávek s velikostí poznámky <25 MB
- Osobní: 10 GB měsíčních nahrávek s velikostí poznámky <200 MB
- Professional: 20 GB měsíčních nahrávek s velikostí poznámky <200 MB
Na druhou stranu, Trello nabízí v porovnání toto:
- Zdarma: Neomezené úložiště pro soubory o velikosti <10 MB
- Standard: Neomezené úložiště s velikostí souborů <250 MB
- Premium & Enterprise: Neomezené úložiště
🏆 Vítěz: Trello
Šablony
Trello i Evernote nabízejí přístup k různým plně přizpůsobitelným a připraveným šablonám. Tyto šablony pokrývají celou řadu kategorií, ať už osobních ( deníky, plánovače atd.) nebo profesionálních (řízení projektů, obchodní plány, kalendáře atd.).
Zatímco Evernote shromažďuje knihovnu téměř 75 šablon, Trello nabízí více než 250 šablon vybraných komunitou Trello.
I když Trello nabízí širší škálu funkcí, neznamená to nutně, že převyšuje šablony Evernote. Příliš mnoho možností může někdy rozptylovat a dokonce způsobit rozhodovací paralýzu!
🏆 Vítěz: Záleží na vašich obchodních potřebách
Integrace
Trello má působivé schopnosti a hladce se propojuje s téměř 200 nástroji a platformami.
Pomocí Power-Ups rozšířete možnosti těchto integrací a získejte ze systému ještě více.
Evernote má omezené integrační možnosti. Používejte jej s Google Kalendářem, Google Diskem, Slackem, Microsoft Teams a Outlookem.
Pokud tedy hledáte komplexní řešení pro správu týmových projektů, Trello je mnohem škálovatelnější, flexibilnější a agilnější volbou.
Vítěz: Trello
Trello vs Evernote na Redditu
Abychom získali ucelenější a nestrannější názor na naše srovnání Evernote a Trello, zamířili jsme na Reddit. Na subredditu r/productivity je významnou předností obou aplikací to, že nabízejí bezplatnou verzi.
Jeden uživatel skvěle shrnul srovnání mezi Evernote a Trello. Podle něj je Evernote digitální kartotéka, ve které můžete vytvářet digitální poznámkové bloky a plnit je poznámkami ve všech formátech.
Na druhou stranu, Trello je vynikající pro správu a organizaci projektů pro týmy všech typů a velikostí. Obzvláště je zaujaly funkce drag-and-drop, díky nimž je používání Trella mimořádně jednoduché!
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Evernote a Trello
Evernote a Trello nabízejí pozoruhodné funkce, ale ClickUp je v mnoha ohledech předčí. Jedná se o komplexní aplikaci pro správu projektů, která vybírá ty nejlepší funkce a zároveň eliminuje tření.
Stručně řečeno, ClickUp je výkonnou alternativou k Evernote a Trello!
Funkce ClickUp
Ať už vytváříte a organizujete poznámky nebo spravujete úkoly v projektu, ClickUp vám vše výrazně usnadní. Nevěřte nám jen na slovo, podívejte se na tuto působivou řadu funkcí a přesvědčte se sami:
ClickUp Docs
ClickUp Docs je centralizovaná knihovna pro všechny vaše digitální soubory. Použijte ji k vytváření dobře formátovaných dokumentů, podrobných, propojených wiki stránek nebo znalostních bází. Podporuje spolupráci v reálném čase, protože můžete společně vytvářet dokumenty, přiřazovat jim konkrétní role, označovat je komentáři a mnoho dalšího.
Kategorizujte tyto dokumenty pro snadný přístup a vyhledávání a bezpečně je sdílejte s kýmkoli díky úplné kontrole přístupu.
Propojení dokumentů s pracovními postupy je skvělý způsob, jak nastavit automatizaci bez námahy!
ClickUp Tasks
ClickUp Tasks vám pomůže plánovat, organizovat a spolupracovat na akčních položkách. Vytvořte šablony a databázi úkolů pro rychlou referenci a vložte je do projektů.
Nastavte termín, definujte priority, přidejte značku, přiřaďte úkol někomu jinému a jedním kliknutím nastavte závislosti a vztahy, abyste udrželi věci v pohybu a dokončili úkoly.
Díky pečlivému sledování úkolů v různých zobrazeních se zvýší vaše šance na úspěch!
Kanbanová tabule ClickUp
Kanbanová tabule ClickUp seskupuje úkoly a položky v matici řádků a sloupců. Sloupce obvykle označují stav, přidělenou osobu, prioritu nebo související proměnnou.
Nabízí přehledný pohled na všechny úkoly spolu s jejich stavem a zároveň poskytuje uživatelům flexibilitu při jejich aktualizaci.
Stačí pouze přesunout úkol v pracovním postupu a změnit jeho stav nebo prioritu!
ClickUp Notepad
ClickUp Notepad umožňuje uživatelům zapisovat si poznámky a převádět své myšlenky nebo nápady do proveditelných a sledovatelných úkolů. Editor ClickUp Notepad má nejlepší funkce pro úpravu a formátování obsahu, díky nimž jsou poznámky estetičtější.
ClickUp AI
ClickUp AI je srdcem a duší efektivního pořizování poznámek. Ať už chcete vytvořit shrnutí dlouhých dokumentů, vygenerovat předběžný briefing před schůzkou nebo automaticky vyplnit seznam úkolů – ClickUp AI to zvládne během několika sekund! Zlepší váš styl psaní a vylepší způsob, jakým komunikujete.
Ceny a plány ClickUp
- Navždy zdarma: 0 $ (100 MB úložného prostoru a neomezený počet tabulek)
- Neomezený: 10 $ za uživatele za měsíc
- Business: 19 $ za uživatele za měsíc
- Plán Enterprise: Individuální ceny
- ClickUp AI (doplněk): 5 $ za uživatele za měsíc
Začněte s ClickUp ještě dnes!
ClickUp nabízí všechny funkce Evernote, Trello a další. Získáte to nejlepší z pořizování poznámek a organizace, které nabízí Evernote, a spojíte to s nejmodernějšími schopnostmi Trello pro správu projektů. Vylepšení, ne-li alternativa k Trello a Evernote!
S takovou výkonnou kombinací byste se měli hned zaregistrovat do programu ClickUp Free Forever Plan!