Jak využít různé styly mentoringu pro růst

Pokud existuje něco, co pomáhá organizacím růst (samozřejmě kromě umělé inteligence), je to investice do rozvoje zaměstnanců. Podle zprávy LinkedIn Workplace Learning Report 2024 nabízí 57 % „zralých společností zaměřených na rozvoj kariéry“ mentorský program, který podporuje individuální růst zaměstnanců.
Co ale dělá mentoring tak účinným? Jsou to mezilidské vztahy, individuální poradenství a neochvějná podpora. Získáte praktické rady od někoho, kdo si tím vším prošel a dokázal to.
Podívejme se, proč je mentoring důležitý a jak může ovlivnit osobní kariérní dráhu a úspěch organizace.
⏰ 60sekundové shrnutí
Mezi různé typy mentoringových stylů patří:
- Individuální mentoring: Nabízí personalizované poradenství přizpůsobené potřebám menteeho.
- Skupinové mentorování: Podpora společného učení a sdílení zkušeností ve skupině
- Poradenský styl: Nabízí odborné rady a sleduje pokrok, aby podpořil růst menteeho.
- Styl ochránce: Vytváření bezpečného a podpůrného prostředí, ve kterém se mentorovaní mohou rozvíjet.
- Styl kouče: Vedení mentorovaných při stanovování cílů a zlepšování výkonnosti
- Styl spojovače: Budování vztahů propojením mentorovaných osob s cennými sítěmi nebo zdroji
- Styl Challenger: Podporuje rozvoj tím, že přiděluje úkoly, které posouvají mentee mimo jejich komfortní zónu.
- Styl „vyjasňovač“: Pomáhá mentorovaným získat jasné pochopení a směr v komplexních oblastech.
- Styl sponzora: Podpora mentorovaných a vytváření příležitostí pro jejich rozvoj
- Potvrzující styl: Posílení sebevědomí menteeho prostřednictvím pozitivního posilování a uznání.
Co je mentoring?
Mentoring je rozvojový vztah mezi zkušenější nebo starší osobou (mentorem) a méně zkušenou osobou (mentee). Mentor poskytuje mentee vedení, rady a podporu a pomáhá mu rozvíjet jeho dovednosti a posunout se v kariéře.
Síla dobrého mentorství spočívá v přizpůsobivosti mentora různým cílům mentorovaných, ať už se jedná o kariérní postup, získávání dovedností nebo osobní růst.
Dobrý mentor je někdo, kdo ve vás vidí více talentu a schopností, než vidíte vy sami.
Mentoring může mít mnoho podob, včetně formálních programů, neformálních vztahů a vzájemného vedení mezi kolegy.
Podívejme se na různé styly a jejich využití pro růst jednotlivců i organizací.
Typy mentoringu na pracovišti
Prozkoumejme různé typy mentoringových programů v organizacích, které podporují sdílení znalostí, spolupráci a osobní a profesní rozvojové cíle.
Individuální mentoring
Individuální mentoring znamená přidělení specializovaného osobního kouče v práci pro každého zaměstnance. Mentor nabízí menteeovi podporu, vedení a znalosti šité na míru.
Představte si to jako vylepšenou verzi „buddy systému“ na pracovišti, kde zkušenější zaměstnanec (buddy) školí nového zaměstnance. Jediný rozdíl spočívá v tom, že mentor pomáhá mentee dosáhnout dlouhodobého profesního růstu, zatímco buddy se zaměřuje na zapracování nového zaměstnance.
🌟 Individuální mentoring funguje nejlépe: když
- Zaměstnanci přecházejí do nových rolí nebo oddělení
- Během zaškolování a integrace nových zaměstnanců
- Zaměstnanci potřebují rozvíjet konkrétní dovednosti, jako jsou technické znalosti, komunikace nebo vedení lidí.
Situační mentoring
V situačním mentoringu zkušení mentoři přizpůsobují svůj přístup konkrétním potřebám a okolnostem. Jedná se o dynamický přístup k řešení jedinečných výzev nebo cílů menteeho.
Ať už jde o osvojení nové dovednosti, řízení komplexního softwarového projektu nebo řešení problému na pracovišti, situační mentoring se zaměřuje na konkrétní pokyny k řešení dané situace.
🌟 Kdy funguje situační mentoring nejlépe:
- Mentee potřebuje rychlou a praktickou zpětnou vazbu, aby mohl pokračovat v práci na úkolu nebo projektu.
- V časově náročných nebo stresových situacích, jako je řešení krize nebo zvládání konfliktů
- Mentee se snaží osvojit si novou dovednost, přizpůsobit se nové technologii nebo naučit se jinou metodu práce.
Úspěch situačního mentoringu spočívá v stanovení jasně definovaných cílů pomocí nástrojů, jako je mentoringový software. ClickUp Goals pomáhá stanovit jasné a měřitelné cíle pro mentory a mentee. Pomáhá rozdělit cíl na dosažitelné dílčí cíle a stanovit jasné časové harmonogramy.
📌 Příklad: Pokud se mentorovaný potřebuje naučit používat nový softwarový nástroj, cílem může být „Osvojit si software CRM do konce druhého čtvrtletí“ s milníky jako „Absolvovat školicí moduly“ a „Provést demo prezentaci“.
Reverzní mentoring
Tento typ mentoringu se řídí jedinečným přístupem, kdy méně zkušení zaměstnanci mentorují ty zkušenější, často napříč generacemi nebo dovednostmi. Například mladší zaměstnanec obeznámený s aktuálními marketingovými trendy může mentorovat vyššího manažera, který má více zkušeností s tradičními marketingovými metodami.
Skvělým příkladem je program reverzního mentoringu společnosti Deloitte, v rámci kterého jsou vedoucí pracovníci z různých prostředí spojeni do dvojic, aby sdíleli své zkušenosti s kulturní rozmanitostí, genderovou rovnováhou atd. Program se zaměřuje na zlepšení znalostí a citlivosti vůči různým tématům.
🌟 Kdy funguje reverzní mentoring nejlépe:
- Ve start-upech, kde je třeba přinášet nové nápady a nové přístupy k problémům
- Ve velkých organizacích, kde se pracovní síla skládá ze směsice babyboomerů, mileniálů a generace Z
- Zkušení zaměstnanci nebo vedoucí pracovníci se musí seznámit s moderními technologiemi, nástroji a platformami.
Zkušení zaměstnanci často preferují jasnou, strukturovanou dokumentaci procesů a úkolů, protože jsou zvyklí na tradiční pracovní metody. Proto je ClickUp Docs skvělý pro reverzní mentoring. Mladí zaměstnanci mohou dokumentovat nové procesy, nástroje a moderní postupy, což zkušeným zaměstnancům usnadňuje jejich pochopení a dodržování.
Mentori a mentees mohou spolupracovat přímo v dokumentu – přidávat komentáře, sdílet vzdělávací zdroje a poskytovat zpětnou vazbu. To zajišťuje hladkou spolupráci a usnadňuje všem udržovat soulad a učit se od sebe navzájem.
Například junior mentor může pomocí Docs vytvořit průvodce využíváním TikToku pro marketing, zatímco senior vedoucí může přímo v dokumentu přidávat komentáře nebo otázky.
Pokud je proces nebo technologie příliš složitá na to, aby ji bylo možné vysvětlit textem, mohou mladší zaměstnanci snadno nahrávat krátká videa z jakékoli konverzace pomocí ClickUp Clips. Starší zaměstnanci mohou k videím přidávat komentáře a klást dotazy.
👀 Věděli jste, že... 63 % vedoucích pracovníků v oblasti lidských zdrojů se domnívá, že mentoring zvyšuje individuální výkonnost.
Typy skupinového mentoringu
Individuální mentoring má své výhody, ale pro velké organizace často není proveditelný. V takových případech nejlépe funguje skupinový mentoring.
Zahrnuje spolupráci mentora s více mentees v rámci školení zaměstnanců nebo dokonce skupinu mentorů a mentees, kteří se navzájem podporují. Skupinové mentoringové programy nabízejí jedinečnou příležitost pro více mentees učit se od jednoho nebo více mentorů.
Podívejme se na různé typy skupinového mentoringu, které můžete ve své organizaci praktikovat.
Facilitované skupinové mentoring
Facilitované skupinové mentoringové programy zahrnují vyškoleného facilitátora, který vede a strukturuje skupinové diskuse, aktivity a vzdělávací zkušenosti. Tento přístup může být velmi účinný pro rozvoj vedoucích schopností, budování soudržnosti týmu a podporu pozitivního vzdělávacího prostředí.
Například v programu Engineering Mentorship Program společnosti Buffer sdílejí mentoři (seniorní inženýři) s mentees osvědčené postupy, kvalitu kódu a testovací rámce.
Největší výzvou skupinového mentoringu je však efektivní komunikace. Jak řešíte běžné dotazy, získáváte zpětnou vazbu a zajišťujete, aby se všichni účastnili rovnocenně?
ClickUp Chat může usnadnit smysluplné diskuse mezi mentory a mentees.
ClickUp Chat vám pomůže:
- Vytvořte samostatné kanály pro diskuse o mentorství. Na těchto kanálech můžete zveřejňovat relevantní zdroje, tipy a důležité aktualizace.
- Propojte úkoly a zprávy, aby mentees mohli snadno klást dotazy související s úkoly a mentoři mohli poskytovat rychlou zpětnou vazbu bez ztráty kontextu.
- Vytvářejte úkoly přímo prostřednictvím zpráv. Pokud má mnoho mentorovaných podobné pochybnosti, můžete zprávu převést na úkol, abyste se tímto dotazem zabývali v příští relaci.
- Spojte se s mentees prostřednictvím audio nebo video hovorů.
Mentoring mezi kolegy
Peer mentoring spočívá v tom, že se kolegové na podobné kariérní úrovni scházejí, aby se navzájem podporovali a učili se od sebe. Tento přístup založený na spolupráci podporuje silné pracovní vztahy, posiluje osobní rozvoj a zvyšuje morálku. Sdílením zkušeností, poskytováním zpětné vazby a společným řešením výzev vytvářejí kolegové pocit kamarádství, díky kterému je osobní a profesní růst zajímavější a přínosnější.
Týmový mentoring
Týmový mentoring zahrnuje skupinu zkušených členů týmu, kteří mentorují méně zkušené členy týmu. Tato metoda může podpořit silnou týmovou kulturu, zlepšit sdílení znalostí, urychlit kariérní růst vašich týmů a zlepšit rozvoj dovedností. Je obzvláště účinná pro projektové učení, rozvoj vedoucích schopností, získávání technických dovedností a společné řešení problémů.
Funkce správy úkolů a spolupráce ClickUp mohou výrazně zlepšit mentoring týmu.
ClickUp Views také nabízí několik zobrazení úkolů, jako je seznam, tabule a časová osa, což členům týmu umožňuje vizualizovat aktivity způsobem, který jim vyhovuje. Tato transparentnost zajišťuje, že každý mentee rozumí svým povinnostem a celkovému pokroku týmu. Například zobrazení časové osy v ClickUp může pomoci naplánovat milníky mentoringového programu a udržet týmy v souladu s termíny.
S pevným porozuměním formálního i neformálního mentoringu se podívejme na různé styly mentoringu, které utvářejí tuto dynamiku a podporují významný růst.
📖 Číst více: Jak najít obchodního mentora pro podnikatele
Typy stylů mentoringu
Účinnost mentorského vztahu často závisí na stylu mentora. Podívejme se na některé běžné styly mentoringu a na to, jak je ClickUp může podporovat:
Poradce
Poradenský mentor poskytuje odborné rady a vedení. Často má bohaté zkušenosti a znalosti, o které se může podělit.
Poradci pomáhají mentorovaným:
✅ Objasněte jejich profesní aspirace
✅ Rozdělte velké cíle na dosažitelné milníky
✅ Identifikujte zdroje nebo strategie k překonání překážek
Sledování pokroku je pro účinnost stylu poradce zásadní – a právě v tom vynikají panely ClickUp.
Dashboardy umožňují mentorům vizualizovat pokrok mentee v reálném čase pomocí přizpůsobitelných widgetů, které sledují úkoly, milníky a metriky výkonu. Můžete také generovat podrobné zprávy, abyste mohli analyzovat výkon mentee a identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit.
Ochránce
Mentor typu „ochránce“ vytváří bezpečné a podpůrné prostředí , ve kterém se mentees mohou cítit pohodlně a sdílet své myšlenky, obavy a výzvy.
Pro mentees tato bezpečnost podporuje zranitelnost a umožňuje upřímné diskuse o překážkách a aspiracích. Bezpečné prostředí je zásadní jak pro osobní růst, tak pro profesní rozvoj.
ClickUp Notepad umožňuje mentorovaným zaznamenávat si myšlenky, sledovat osobní postřehy nebo načrtnout citlivé záležitosti. Tyto poznámky zůstávají soukromé, pokud nejsou sdíleny, což mentorovaným poskytuje bezpečnou platformu pro sebereflexi.
Kouč
Mentor typu „kouč“ se zaměřuje na pomoc mentorovaným rozvíjet jejich dovednosti a dosahovat jejich cílů. Poskytuje jim vedení, zpětnou vazbu a podporu, aby mohli naplno rozvinout svůj potenciál.
Stanovení cílů je klíčovým aspektem každého strukturovaného mentorského programu. Pravidelné hodnocení cílů navíc zvyšuje odpovědnost a pomáhá mentorovaným přizpůsobit se měnícím se okolnostem. Koučování spočívá vštěpování této disciplíny při zachování podpůrného vztahu.
Nástroje jako funkce ClickUp Task Checklist vám pomohou zachytit vzdělávací cíle a záměry vašeho mentee. Rozdělte každý cíl na týdenní seznam úkolů a přiřaďte jej mentee. Jakmile mentee úkoly dokončí a odškrtne, obdržíte oznámení. To vám pomůže sledovat pokrok mentee ve vzdělávání.
📌 Příklad: Cíl jako „Do konce třetího čtvrtletí získat 5 certifikátů v oblasti projektového řízení“ lze stanovit, sledovat a upravovat v reálném čase.
Spojovatel
Tento vztah mezi mentorem a menteem se zaměřuje na seznamování menteeů s cennými kontakty a zdroji. Konektory pomáhají menteeům budovat jejich profesní sítě a rozšiřovat jejich příležitosti. Konektory hrají jedinečnou a neocenitelnou roli, protože sítě často slouží jako základ pro kariérní postup.
Navzdory své důležitosti vyžaduje efektivní networking strategické plánování. Koordinace akcí, sledování kontaktů a zajištění toho, aby byli mentees připraveni smysluplně se zapojit, může být velmi náročné. Právě zde přichází na řadu ClickUp.
Kalendář ClickUp nabízí přehledný vizuální způsob organizace networkingových akcí.
Mentorové mohou:
- Naplánujte klíčové aktivity, jako jsou odborné konference, představení týmů, networkingové akce nebo online webináře.
- Sladěte tyto události s kariérními cíli mentorovaných, abyste zajistili jejich relevanci.
📌 Mentor by například mohl zorganizovat sérii setkání „Lunch and Learn“ (Oběd a vzdělávání) a pomocí časové osy naplánovat témata, hostující řečníky a termíny.
Challenger
Mentor typu Challenger povzbuzuje mentee, aby vystoupili ze své komfortní zóny a přijímali náročné úkoly. Věří, že překonávání sebe sama je nezbytné pro osobní a profesní růst.
Přiřazením ambiciózních, ale dosažitelných úkolů mohou mentoři inspirovat růst, podporovat odolnost a budovat sebevědomí svých mentorovaných. Tento přístup odráží rčení: „Růst začíná tam, kde končí komfortní zóna. “
ClickUp poskytuje výkonné nástroje, díky nimž je přidělování, sledování a kontrola náročných úkolů snazší a efektivnější. Mentoři mohou úkoly prioritizovat, aby se mentees soustředili na činnosti s velkým dopadem, a stanovit realistické, ale náročné termíny, které mentees motivují. Pomocí funkce Project Time Tracking v ClickUp můžete také sledovat čas strávený na úkolech a identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit.
Objasňovatel
Mentor typu „vyjasňovač“ pomáhá mentorovaným porozumět složitým konceptům a činit informovaná rozhodnutí. Poskytuje jasná vysvětlení, nabízí konstruktivní zpětnou vazbu a pomáhá mentorovaným rozvíjet schopnosti kritického myšlení.
Účinné objasnění pomáhá mentorovaným přistupovat k výzvám s větší sebedůvěrou a jasnější myslí. Jak se říká: „Jasnost předchází mistrovství.“
Funkce dokumentace ClickUp jsou navrženy tak, aby zajistily, že jasnost je v popředí každé mentorské interakce. Zde je návod, jak na to:
ClickUp Docs umožňuje mentorům vytvářet přehledné a podrobné dokumenty, které popisují klíčové koncepty, strategie a rámce. Tyto dokumenty mohou sloužit jako centrální zdroj znalostí pro mentees. Mentori mohou zahrnout:
- Podrobný návod k procesu
- Jasné definice klíčových pojmů nebo konceptů
- Odkazy na další zdroje, jako jsou články, videa nebo šablony, pro hlubší porozumění.
- Pomocí Docs mohou mentoři rozložit složité myšlenky na snadno stravitelné části, což pomáhá mentorovaným znovu si projít obsah vlastním tempem.
ClickUp Docs také umožňuje spolupráci v reálném čase v rámci dokumentů. Mentoři mohou okamžitě objasňovat pojmy přidáváním komentářů, označováním mentorovaných osob pro otázky nebo prováděním revizí.
Sponzor
Mentor typu „sponzor“ podporuje kariérní postup svého svěřence a pomáhá mu zajistit příležitosti. Využívá svůj vliv a síť kontaktů, aby svému svěřenci otevřel dveře.
Na rozdíl od tradičních mentorských vztahů, které se zaměřují na vedení a zpětnou vazbu, sponzorství spočívá ve využívání vlivu a zdrojů k otevírání dveří pro mentee.
Mentorové a mentees mohou například stanovit jasné kariérní cíle. Sledováním pokroku mohou obě strany identifikovat úspěchy a oblasti, které je třeba zlepšit. To pomáhá sponzorům účinně podporovat své mentees a zajistit soulad mezi kariérními ambicemi a milníky.
Potvrzovatel
Mentor typu „Affirmer“ poskytuje povzbuzení, podporu a pozitivní posilování. Pomáhá mentorovaným budovat sebevědomí a věřit ve své schopnosti.
V mentoringu konzistentní potvrzení posiluje vztah a vede k dlouhodobému úspěchu. Podle studie společnosti Gallup je 80 % zaměstnanců, kteří dostávají pravidelnou, smysluplnou zpětnou vazbu a pozitivní posilování, více zapojených a produktivních.
Mentori mohou oslavovat úspěchy a milníky svých mentorovaných veřejným uznáním nebo virtuálními odměnami. Mohou také vytvořit podpůrné prostředí, ve kterém se mentorovaní cítí pohodlně a mohou sdílet své myšlenky a pocity.
S nástrojem ClickUp, který slouží ke sledování, oceňování a potvrzování pokroku, mohou mentoři vytvořit prostředí, ve kterém se daří sebedůvěře a sebeúctě, což vede k většímu úspěchu menteeho i organizace.
Jak vybrat správný styl mentoringu
Nejúčinnější styl mentoringu se bude lišit v závislosti na individuálních potřebách a preferencích menteeho a silných stránkách a zkušenostech mentora.
Při výběru správné mentoringové platformy a přístupu zvažte následující faktory:
🙌 Styl učení menteeho: Někteří mentees preferují praktický přístup, zatímco jiní mohou těžit z více teoretického přístupu.
🙌 Odborné znalosti mentora: Odborné znalosti a zkušenosti mentora ovlivní styl mentoringu.
🙌 Organizační kultura: Kultura organizace může mít vliv na typy mentorských vztahů, které jsou možné.
🙌 Konkrétní cíle: Konkrétní cíle mentorského vztahu také ovlivní výběr vhodného stylu.
Mentor může během mentorského vztahu používat více stylů.
Díky pochopení různých stylů mentoringu a zohlednění jedinečných potřeb menteeho můžete vytvořit vysoce efektivní a přínosný mentoringový vztah.
Výhody mentoringu
Strukturovaný mentoringový program je osvědčená strategie, která podporuje osobní a profesní růst a přináší výhody všem zúčastněným. Ať už jste mentor, který vede mentee, nebo společnost, která podporuje kulturu flash mentoringu, odměny jsou značné. Zde je podrobnější pohled na klíčové výhody mentoringu.
Jak mentoringové programy prospívají jednotlivcům:
- Pomáhá jednotlivcům rozvíjet nové dovednosti, rozšiřovat jejich sítě kontaktů a posouvat jejich kariéru vpřed. Studie časopisu Forbes zjistila, že 76 % lidí považuje mentory za důležité, ale pouze 37 % z nich nějakého má.
- Zvyšuje spokojenost v práci tím, že poskytuje pocit smysluplnosti, podpory a uznání.
- Zvyšuje výkonnost zaměstnanců tím, že jim poskytuje vedení, zpětnou vazbu a motivaci. Mentees jsou povýšeni pětkrát častěji než ti, kteří nejsou.
- Pomáhá jednotlivcům rozvíjet vedoucí schopnosti tím, že jim poskytuje příležitosti k procvičování a učení se od zkušených vedoucích pracovníků.
- Zvyšuje sebevědomí prostřednictvím pozitivního posilování a povzbuzování.
Jak mentoringové programy prospívají organizacím:
- Pomáhá udržet zaměstnance tím, že jim poskytuje příležitosti k růstu a rozvoji.
- Zvyšuje zapojení zaměstnanců tím, že podporuje pozitivní a podpůrné pracovní prostředí.
- Podporuje inovace a pomáhá dosahovat cílů organizace tím, že povzbuzuje kreativitu a sdílení nápadů.
- Buduje silnou a pozitivní organizační kulturu
- Zvyšuje produktivitu zlepšením dovedností a znalostí zaměstnanců.
Posuňte svou mentorskou cestu na vyšší úroveň s ClickUp
Díky své schopnosti urychlit kariérní postup, zlepšit zapojení zaměstnanců a pěstovat prosperující organizační kulturu je mentoring mocným nástrojem, který podporuje dlouhodobý úspěch.
Jak ale můžete kariérní mentoring učinit ještě efektivnějším a účinnějším? ClickUp může být vaším nástrojem, který zjednoduší proces mentoringu. Od sledování pokroku po sdílení zdrojů a spolupráci na projektech nabízí ClickUp komplexní sadu funkcí na podporu mentorů a mentorovaných.
