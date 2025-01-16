10 bezplatných šablon matice dovedností v Excelu a ClickUp

Co dělá skvělého lídra? Dělá vše pro to, aby každý člen jeho týmu uspěl. 🎉
Skvělí vedoucí pracovníci firem vědí, že je nezbytné investovat do růstu a rozvoje každého zaměstnance. Jak? Tím, že zajistí, aby jednotlivci nezůstávali ve své kariéře stagnovat, neustále získávali nové dovednosti a soustavně zvyšovali svou úroveň odbornosti.
Matice dovedností je nástroj používaný týmy HR a vedoucími oddělení k zaznamenávání, sledování a v konečném důsledku ke zlepšování konkrétních dovedností každého člena týmu. Matice dovedností vytváří tabulku všech členů oddělení nebo projektu, následovanou požadovanými dovednostmi pro jejich odpovídající pozice. V průběhu času lze matici dovedností použít ke zlepšení procesů náboru, přidělování zdrojů, školení a rozvoje. 👏👏
Zajímá vás, jak vytvořit matici dovedností? Čtěte dál. Pokud chcete vytvořit matici dovedností, nemusíte začínat od nuly. Níže se podíváme na to, co je to matice dovedností, co dělá šablonu skvělou, a představíme 10 šablon matice dovedností, které můžete ve své společnosti využít. 📚
Co je to šablona matice dovedností?
Zjednodušeně řečeno, matice dovedností mapuje, jaké dovednosti váš tým potřebuje, aby byl úspěšný. Personalisté a vedoucí oddělení často používají matice dovedností, aby vizuálně znázornili, jaké dovednosti jsou pro každý projekt vyžadovány, pokryty a chybí. 👍
Matice dovedností (někdy nazývaná také matice kompetencí) vytváří tabulku nezbytných dovedností nebo vlastností požadovaných pro každé oddělení nebo projekt. Ačkoli se každá matice dovedností bude lišit v závislosti na vaší konkrétní organizaci, vzorová šablona může obsahovat seznam členů vašeho týmu v každém sloupci a požadované dovednosti v každém řádku. Na základě toho mohou vedoucí týmů rychle identifikovat mezery v dovednostech v rámci organizace.
Placenou šablonu matice dovedností najdete ve většině softwarových platforem pro monitorování zaměstnanců. Nebo můžete najít spoustu bezplatných šablon ke stažení online. Stačí si šablonu stáhnout do Excelu, Wordu nebo jiného nástroje, přizpůsobit sadu dovedností vaší organizaci a pravidelně ji aktualizovat, abyste mohli sledovat pokrok zaměstnanců.
Co dělá dobrou šablonu matice dovedností?
Nejlepší šablony matice dovedností pomáhají vaší organizaci lépe rozdělovat úkoly a odpovědnosti mezi členy týmu. Správná šablona by měla být srozumitelná, snadno aktualizovatelná a měla by nabízet 360stupňový přehled silných stránek a příležitostí pro rozvoj dovedností každého oddělení. 👊
Se správnou maticí dovedností je vedení společnosti lépe vybaveno k:
- Přijímejte lepší rozhodnutí při náboru zaměstnanců: Matice dovedností je nezbytným nástrojem pro řízení zaměstnanců. Pokud ve vašem týmu chybí určitá dovednost, může to být znamením, že potřebujete přijmout nového zaměstnance.
- Proveďte nové školení: Pokud určitou dovednost má pouze několik členů týmu, může to být příležitost k posílení vašich vzdělávacích a rozvojových příležitostí. Zvažte uspořádání oběda s přednáškou nebo interního školicího dne, abyste členy týmu dostali do tempa.
- Nabídněte povýšení: Pokud najdete konkrétního člena týmu, jehož úroveň dovedností je pokročilejší než u jeho kolegů, mohl by být vhodnější pro manažerskou pozici.
- Přiřazujte úkoly a odpovědnosti: Přiznejme si to – lidé rádi vykonávají úkoly, ve kterých vynikají. Analýzou měkkých a technických dovedností každého člena týmu můžete přiřazovat úkoly podle individuálních silných stránek.
- Zefektivněte hodnocení výkonu: Hodnocení výkonu je prospěšné jak pro nadřízené, tak pro podřízené. Správná matice dovedností může členům týmu pomoci zjistit, na kterých dovednostech by měli pracovat.
- Stanovte individuální cíle: Aby zaměstnanci mohli každé čtvrtletí zdokonalovat své dovednosti, použijte matici dovedností ke stanovení cílů platných pro každou pozici.
10 šablon pro matici školení dovedností, které můžete použít
Hledáte šablonu matice dovedností, abyste se mohli hlouběji ponořit do silných stránek každého člena týmu? Chcete-li získat vizuální představu o dovednostech každého oddělení, zvažte využití těchto šablon.
1. Šablona matice dovedností ClickUp
Hledáte neuvěřitelně jednoduchý způsob, jak sledovat dovednosti každého člena týmu? Šablona matice dovedností ClickUp Board má přehledné rozložení, které věnuje jeden řádek každému členovi týmu. Každý sloupec je vyhrazen pro dovednost, kterou chcete sledovat, například vedení, finanční gramotnost nebo řízení rizik.
Pokud se ukáže, že zaměstnanec ovládá určitou dovednost, jednoduše zaškrtněte příslušný sloupec. Můžete snadno vyměnit jména zaměstnanců, aby odrážela nové přijaté zaměstnance, nebo přidat, vyměnit nebo odstranit dovednosti, aby co nejlépe odrážely potřeby každého oddělení.
2. Šablona matice školení ClickUp
Chcete vytvořit efektivní vzdělávací program? Šablona vzdělávací matice ClickUp usnadňuje správu, zaznamenávání a sledování dovedností vašeho týmu. Pravidelné využívání této šablony vám pomůže zefektivnit vaše vzdělávací a rozvojové programy.
Pomocí šablony matice školení můžete sledovat měkké a tvrdé dovednosti každého zaměstnance. Každý řádek nabízí prostor pro zápis jména zaměstnance, jeho role, oddělení a individuálních dovedností. Role a oddělení jsou označeny barevně, zatímco silné stránky nabízejí snadno srozumitelný systém hodnocení.
Můžete vytvořit vlastní zobrazení, abyste získali přehled o výkonu zaměstnanců na vysoké úrovni. Navíc můžete vytvořit vlastní stavy, abyste označili úkoly jako dokončené, mimo společnost a v procesu přezkoumání.
3. Šablona pro mapování dovedností ClickUp
Pokud chcete, aby vaše společnost fungovala hladce, musíte správným lidem přidělovat správné úkoly. Jak toho dosáhnout? Tím, že pochopíte, v čem spočívají jejich silné stránky.
S pomocí šablony pro mapování dovedností od ClickUp můžete identifikovat, sledovat a mapovat jedinečné dovednosti každého zaměstnance. Jednoduše vypište všechny členy týmu (seskupené podle oddělení) a ohodnoťte je na stupnici od jedné do pěti podle jejich úrovně dané dovednosti. Jakmile šablonu vyplníte, můžete identifikovat mezery v dovednostech u jednotlivých zaměstnanců i celého oddělení.
V průběhu času vám šablona pro mapování dovedností pomůže činit lepší rozhodnutí ohledně náboru, školení a příležitostí pro rozvoj.
4. Šablona matice personálního obsazení ClickUp
Chcete posunout svou společnost na další úroveň? Než přijmete nového člena týmu, musíte vědět, jaké dovednosti chcete přidat do svého arzenálu.
Šablona matice personálního obsazení ClickUp podrobně uvádí dovednosti potřebné pro každou konkrétní roli. Pro každou pozici stačí vytvořit seznam požadovaných vlastností. Odtud můžete odškrtávat každou konkrétní dovednost, čímž poskytnete vrcholovému managementu přehled o chybějících dovednostech v jednotlivých odděleních.
Matice personálního obsazení nabízí tabulkové rozložení, do kterého můžete zapsat jednotlivé role, následované popisem práce, oddělením a požadovanými dovednostmi. Jednoduše vyměňte jednotlivá vlastní pole nebo vytvořte vlastní jedinečný systém barevného kódování, který nejlépe vyhovuje vaší společnosti.
5. Šablona matice technických dovedností ClickUp
Sledování technických dovedností je nezbytné pro růst každé společnosti, zejména pokud jde o oddělení IT, inženýrství nebo produktového managementu. Pokud chcete transformovat svůj náborový proces nebo interní školení, měli byste využít šablonu matice technických dovedností ClickUp.
Tato šablona matice dovedností pomáhá týmům orientovat se ve složitosti řízení talentů. Každé oddělení má jeden řádek věnovaný každému zaměstnanci. Každý sloupec se pak zaměřuje na určitou dovednost, jako je vývoj softwaru, programovací jazyky, testovací postupy nebo ladění.
Šablona nabízí prostor pro vytvoření vlastní legendy hodnocení dovedností, kde každou dovednost ohodnotíte na stupnici od jedné do čtyř. Pokud je daná osoba odborníkem v dané oblasti, napište čtyřku. Pokud je někdo začátečník, napište jedničku.
Šablona se automaticky barevně označí na základě vašeho hodnocení a poskytne vám přehled o technické zdatnosti vašeho týmu.
6. Šablona matice IT dovedností ClickUp
Každé IT oddělení potřebuje správnou kombinaci dovedností a odborných znalostí, aby bylo úspěšné. S šablonou IT Skills Matrix od ClickUp můžete sledovat silné a slabé stránky svého týmu a mezery v technických dovednostech.
Tato tabulka nabízí vizuální znázornění úrovně odborných znalostí každého člena vašeho IT oddělení. Chcete-li přidat novou sadu dovedností, přejděte do zobrazení Skill Board (Tabulka dovedností), klikněte na znaménko plus a přidejte oblast odborných znalostí. Můžete si prohlížet a hodnotit dovednosti svého týmu jako celku nebo se podrobněji zabývat jednotlivými členy svého oddělení.
7. Šablona matice dovedností Excel od AIHR
Hledáte jednoduchý způsob, jak posoudit a spravovat dovednosti svého týmu? Hodnocení dovedností pomáhá vedení společnosti investovat do rozvoje zaměstnanců, činit správná rozhodnutí při přijímání nových zaměstnanců a přidělovat zdroje pro každý projekt.
Díky této přehledné šabloně matice dovedností v Excelu od AIHR může vaše organizace snadno udržovat správu dovedností v aktuálním stavu. Stačí napsat jméno každého zaměstnance do horní části sloupců a každému řádku přiřadit jednu dovednost. Poté zaznamenejte úroveň znalostí a zájmu každého člena týmu o danou dovednost.
8. Šablona matice dovedností v Excelu od AG5
Sledování dovedností zaměstnanců nemusí být složitý proces. S touto bezplatnou šablonou od AG5 můžete snadno sledovat tvrdé i měkké dovednosti zaměstnanců.
Matici dovedností si můžete stáhnout ve formátech Excel, Microsoft Word a PDF. Stačí si ji stáhnout ve zvoleném formátu a vyplnit jména členů týmu a jejich dostupné dovednosti. Šablona obsahuje vestavěnou barevnou paletu, kde je každý jednotlivec ohodnocen jedním z následujících statusů: bez znalostí, začátečník, samostatný, expert nebo trenér.
9. Šablona matice dovedností Excel od Skilltree
Zde je další šablona, která nevyžaduje software pro matici dovedností a lze ji použít přímo v Excelu. Navíc je ke stažení zdarma.
Tato šablona Excel od Skilltree obsahuje vše, co potřebujete k provedení analýzy mezer ve dovednostech vaší společnosti. Stačí uvést jméno, příjmení a funkci každého zaměstnance a poté požadované měkké a tvrdé dovednosti. Každý zaměstnanec má svůj vlastní řádek, kde můžete snadno zaznamenat úroveň znalostí pro každou dovednost, kterou analyzujete.
Šablona nabízí vizualizaci silných stránek a mezer ve dovednostech pro každý projekt nebo oddělení. Při čtvrtletních hodnotících schůzkách ji mohou zaměstnanci vyplnit jako nástroj pro sebehodnocení, nebo ji mohou vedoucí použít k zaznamenání úrovně znalostí pro přidělování úkolů, povýšení nebo jmenování vedoucích projektů.
10. Šablona matice dovedností Excel od CIToolkit
Šablony matice dovedností mohou být neocenitelným komunikačním nástrojem mezi zaměstnanci a vedoucími oddělení. Matice dovedností může snadno identifikovat mezery ve školení, certifikacích nebo vzdělání zaměstnanců pro celý tým. Na základě toho může vedení společnosti přepracovat proces zapracování nových zaměstnanců, podporovat vyšší vzdělávání nebo dokonce poskytovat školení přímo na pracovišti.
Chcete-li zahájit diskusi, zvažte stažení šablony matice dovedností Excel od CIToolkit. Tato snadno použitelná šablona vám umožní vyhodnotit dovednosti celého vašeho týmu. Stačí zaznamenat jména členů týmu do levého sloupce a na začátek každého řádku přidat dovednost.
Tuto matici lze snadno přizpůsobit požadavkům vaší společnosti. Na základě toho můžete přepracovat své školicí potřeby, abyste pomohli svým zaměstnancům získat nové dovednosti.
Investujte do rozvoje zaměstnanců pomocí šablon matice dovedností od ClickUp.
Úspěch vaší společnosti závisí na úspěchu každého jednotlivého zaměstnance. Chcete-li zajistit, aby členové vašeho týmu zdokonalovali dovednosti, které potřebují, použijte šablonu matice dovedností. 🤩
Šablona matice dovedností je nezbytným nástrojem pro řízení týmu, který využívají personalisté a vedoucí týmů. Zaznamenáním úrovně tvrdých a měkkých dovedností každého zaměstnance můžete činit lepší rozhodnutí při náboru, zlepšit zapracování nových zaměstnanců a zajistit, aby žádný člen týmu nebyl přetížen.
Chcete-li začít využívat šablonu matice dovedností, použijte ClickUp. S ClickUp můžete snadno vyměňovat vlastní pole, přepínat mezi různými zobrazeními a nakonec přizpůsobit šablonu tak, aby vyhovovala vaší organizaci. Navíc získáte více než jen šablonu matice dovedností s kompletní sadou funkcí pro řízení projektů, více než 1 000 integrací, 100 MB úložného prostoru, neomezeným počtem úkolů a funkcemi, které jsou navždy zdarma.