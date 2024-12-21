Bezplatné šablony produktového plánu pro Excel

Vývoj produktů může být složitý, zejména když změna priorit a nesplněné milníky vyvedou váš tým z kurzu. Rychlé řešení? Zastavte se, přeskupte se a nechte šablony produktového plánu v Excelu udělat těžkou práci za vás. 📊
Tyto jednoduché šablony využívají známé prostředí aplikace Excel a pomáhají produktovým manažerům vytvářet časové osy projektů, vývojářům sledovat pokrok ve vývoji funkcí a majitelům firem sdílet aktualizace produktů se zainteresovanými stranami.
Níže jsme pro vás shromáždili nejlepší bezplatné šablony plánů pro Excel, které vám pomohou začít. Pokud však potřebujete výkonnější rozvržení, například takové, které automatizuje úkoly nebo podporuje spolupráci v reálném čase, bezplatné šablony plánů ClickUp vám tuto výhodu nabídnou.
Začněme tedy tím, že se podíváme, jak vybrat ideální šablonu Excelu.
Co dělá šablonu produktového plánu pro Excel dobrou?
Dobře strukturovaný produktový plán v Excelu jasně nastíní cestu od konceptu k uvedení na trh. Dávejte pozor na tyto klíčové funkce:
- Přehledná struktura: Vyberte si jednoduchou a přehlednou šablonu, abyste měli úkoly, termíny a zdroje na první pohled pod kontrolou.
- Přizpůsobitelné sloupce: Hledejte flexibilní šablonu, která vám umožní přidávat nebo upravovat sloupce pro vlastníky úkolů, priority, aktualizace stavu a další.
- Zobrazení časové osy: Vyberte šablonu, která zobrazuje data zahájení a ukončení jednotlivých fází, což usnadňuje sledování dlouhodobého pokroku.
- Snadné aktualizace: Vyberte si šablonu, kterou lze rychle aktualizovat podle změn, ať už se jedná o posun termínů nebo nové priority.
- Možnosti filtrování: Najděte šablonu, která obsahuje filtry pro členy týmu, stav úkolů a data, které vám pomohou zaměřit se na konkrétní segmenty vašeho projektu.
- Uživatelsky přívětivý: Zvažte šablonu, která je dostatečně intuitivní, aby ji celý váš tým rychle osvojil bez náročného zaučování.
💡 Tip pro profesionály: Chcete-li svou produktovou strategii prezentovat vizuálně poutavým způsobem, použijte šablonu plánu pro PowerPoint k vytvoření časových os projektu a jasné komunikaci svého plánu jakémukoli publiku.
Bezplatné šablony produktového plánu pro Excel
Microsoft Excel nemá vlastní šablony plánů, ale existuje mnoho platforem, které nabízejí možnosti, které můžete využít. Od správy produktových backlogů po časové osy vydání (a další), tyto šablony vám pomohou vytvořit plán, který vyhovuje pracovnímu postupu vašeho týmu.
1. Šablona produktového plánu pro Excel od Office Timeline
Šablona produktového plánu pro Excel od Office Timeline je skvělým způsobem, jak naplánovat milníky a úkoly pro uvedení vašeho produktu nebo funkce na trh.
Předdefinovaná časová osa zahrnuje čtyři čtvrtletí, z nichž každé je rozděleno do čtyř hlavních fází.
Fáze „Plánování“ zahrnuje plánování a klíčová rozhodnutí. Ve fázi „Testování“ se zaměřujeme na sladění funkcí produktu s milníky. Fáze „Vývoj“ zahrnuje akce jako „Prototyp“ a „Alfa verze“ a fáze „Zahájení“ pomáhá koordinovat uvedení produktu na trh a marketingové aktivity.
Tyto oddělené pruhy zajišťují jasnou vizualizaci produktového plánu.
⚡️Ideální pro Produktové týmy v malých a středních technologických společnostech, které plánují cykly vývoje softwaru.
2. Šablona časové osy pracovního plánu pro Excel od Microsoft 365
Šablona časového plánu práce v Excelu od Microsoft 365 je účinným nástrojem pro organizaci projektu do fází, nastínění klíčových úkolů a stanovení jasných cílů.
Vestavěné rozvržení zahrnuje čtyři fáze pro různé činnosti a výsledky. Můžete snadno vyplnit matici relevantními podrobnostmi a sledovat pokrok při postupu jednotlivými fázemi.
⚡️Ideální pro: začínající startupy, které hledají jednoduchý způsob plánování a sledování fází projektu
3. Šablona pro více produktových plánů od Template.net
Šablona plánu vývoje více produktů od Template.net nabízí komplexní přehled, který vám pomůže sledovat pokrok při současném uvedení více produktů na trh.
Integrovaný plán obsahuje čtvrtletní časovou osu, která znázorňuje vývoj tří produktů v průběhu několika měsíců. Milníky v rámci každého projektu můžete označit barevnými kódy, což usnadňuje sledování pokroku a odhalování závislostí.
⚡️Ideální pro: Rychle se rozvíjející malé týmy produktového marketingu, které dohlížejí na více uvedení produktů na trh
4. Šablona digitálního produktového plánu od Template.net
Šablona digitálního produktového plánu od Template.net je univerzální nástroj pro týmy zabývající se digitálními produkty, který jim umožňuje snadno plánovat, vizualizovat a komunikovat svou strategii.
Rozvržení pokrývá čtyři čtvrtletí a je rozděleno do dvou klíčových fází, „Vývoj“ a „Marketing“, takže můžete sledovat relevantní úkoly a cíle v průběhu celého životního cyklu projektu. Vizuální signály pro dokončené, probíhající a nadcházející úkoly pomáhají udržet váš tým na správné cestě.
Tato šablona je navržena tak, aby se hodila do malých agilních pracovních postupů, a zjednodušuje správu úkolů pro iterativní vývoj a zavádění nových funkcí.
⚡️Ideální pro: Produktové manažery v technologických startupech, kteří pracují na spuštění nové aplikace nebo digitální služby.
5. Šablona produktového plánu Scrum od Template.net
Šablona produktového plánu Scrum od Template.net je strukturovaný projektový plán, který pomáhá mezifunkčním týmům sladit se, sledovat pokrok a dosahovat milníků v průběhu celého procesu vývoje produktu.
Tato šablona plánu projektu, rozdělená do tří klíčových fází – „Strategie“, „Realizace“ a „Růst“ – poskytuje jasné směřování a podrobné cíle pro každý tým.
⚡️Ideální pro: Produktové manažery vedoucí mezifunkční týmy ve středně velkých technologických společnostech
6. Šablona technologického plánu pro Excel od společnosti Coefficient
Šablony technologických plánů jsou chytrým způsobem, jak udržet vaše IT projekty na správné cestě, a šablona technologického plánu pro Excel od společnosti Coefficient je toho skvělým příkladem.
Ať už se jedná o aktualizaci softwaru nebo zásadní revizi systému, tato přizpůsobená šablona vám pomůže vytvořit technologický plán přizpůsobený vašim potřebám.
Rozvržení je rozděleno do fází „Infrastruktura“, „Testování“, „Vylepšení“ a „Integrace“, které pokrývají jednotlivá čtvrtletí. Můžete sledovat klíčové aktivity v každé fázi a zajistit tak hladkou koordinaci týmu.
⚡️Ideální pro: IT projektové manažery dohlížející na migrace systémů nebo technologické aktualizace
7. Šablona plánu funkcí Excel od společnosti Coefficient
Šablona plánu funkcí Excel od společnosti Coefficient usnadňuje sladění vývoje produktů s obchodními cíli v jednotlivých čtvrtletích.
S fázemi jako „Růst podnikání“, „Škálovatelnost“, „Snížení odchodu zákazníků“ a „Růst spotřeby“ vás šablona provede od nápadu až po realizaci.
Každou fázi můžete naplnit podrobnými úkoly a sledovat pokrok měsíc po měsíci.
⚡️Ideální pro: Produktové manažery v začínajících SaaS společnostech, které chtějí rozšířit svou nabídku a zároveň snížit fluktuaci zákazníků.
Omezení používání aplikace Excel pro šablony produktových plánů
Ačkoli Excel může být užitečným nástrojem pro plánování produktů, má svá omezení. Můžete se setkat s následujícími problémy:
- Ruční aktualizace: Pokud se váš projekt rychle vyvíjí, může být udržování všeho v Excelu v aktuálním stavu jako neustálá honba za změnami.
- Výzvy v oblasti spolupráce: Excel není navržen pro týmovou práci v reálném čase, takže sdílení a aktualizace plánu s ostatními může být nepohodlné.
- Omezená automatizace: Excel nabízí pouze základní možnosti automatizace (jako podmíněné formátování a ověřování dat), takže úkoly jako automatické odesílání připomínek nebo úpravy časových os bude nutné provádět ručně.
- Problémy se škálovatelností: Jak váš projekt roste, list Excel se stává nepřehledným kvůli příliš velkému množství dat pro sledování pokroku nebo řízení více týmů v různých projektech.
- Nedostatečná integrace: Excel se nedá snadno propojit s jinými nástroji, které možná používáte (například s kalendářem nebo e-mailovou platformou), což ztěžuje synchronizaci dat a plynulou spolupráci napříč platformami.
Pokud vás tato omezení brzdí, podívejte se na některé špičkové softwarové nástroje pro plánování, které dokážou držet krok s rychlým tempem vašich projektů. Potřebujete interaktivnější nástroj, který přesahuje možnosti šablony technologického plánu v Excelu.
Alternativní šablony produktového plánu
Softwarové nástroje pro správu produktů překlenují propast mezi skvělými nápady a lepšími produkty. Zejména když začínáte, nápady se vyvíjejí a týmy se rozšiřují. Dnes potřebujete online tabuli pro brainstorming, zítra budete potřebovat intuitivní vizuální prvky pro zainteresované strany a tak dále. Pro agilní správu produktů potřebujete něco většího než Excel.
ClickUp je 360stupňová platforma pro správu projektů, která konsoliduje všechny vaše pracovní postupy, včetně plánování produktů. Jako aplikace pro vše, co se týká práce, nabízí ClickUp asistenta s umělou inteligencí, který na požádání načítá data, integraci s nejlepšími technologickými nástroji a automatizaci, která vám ušetří nudnou administrativní práci.
Řešení pro správu produktů ClickUp je jednou z nejlepších nabídek této společnosti. Pomáhá vám utvářet vizi vašich produktů a rychle se dostat do cíle (od konceptu po uvedení na trh). Můžete organizovat zpětnou vazbu, epické příběhy a sprinty do jediných sdílených projektových plánů, aby vaše týmy a zainteresované strany viděly, co se právě děje a co bude následovat.
A vestavěné zobrazení – ať už seznam, tabule nebo Ganttův diagram – tuto efektivitu ještě zvyšují.
Níže jsme shromáždili naše nejlepší bezplatné šablony produktových a technologických plánů.
1. Šablona produktového plánu ClickUp
Robustní šablony pro vývoj produktů jsou vytvořeny tak, aby poskytovaly ucelený přehled o celé cestě vašeho produktu.
Šablona produktového plánu ClickUp je pokročilá šablona strukturovaná na úrovni složek. Složka „Projektový plán“ obsahuje seznam „Čtvrtletní plán“, který slouží k prioritizaci úkolů v jednotlivých čtvrtletích, a tabule „Plán podle iniciativ“ nabízí přehled všech iniciativ seřazených podle jejich stavu.
„Impact Effort Matrix Whiteboard“ vám pomůže posoudit každý nápad a můžete mu přiřadit skóre RICE (dosah, dopad, jistota, úsilí) a podle toho stanovit priority. Tato všestranná šablona obsahuje stránku Wiki „Release Notes“ (poznámky k vydání), kde můžete dokumentovat a organizovat své poznámky k vydání.
⚡️Ideální pro: Produktové manažery v oblasti elektronického obchodu, kteří dohlížejí na zavádění nových funkcí
Další informace: Průvodce používáním šablony produktového plánu ClickUp
2. Šablona tabule pro plán vývoje produktu ClickUp
Šablona tabule ClickUp Product Development Roadmap vám pomůže vizualizovat každý krok čtvrtletního vývoje vašeho produktu v přehledném časovém přehledu.
Tato šablona pro středně pokročilé uživatele vám umožní naplánovat obecné úkoly projektu a poté je rozdělit na konkrétní úkoly, které můžete sledovat měsíc po měsíci. Barevně označené poznámkové lístky usnadňují zaznamenávání stavu úkolů v této matici časové osy úkolů, což vám pomůže rychle odhalit úzká místa.
Pro větší efektivitu můžete data automaticky přenést do seznamu a tabulek v šabloně.
⚡️Ideální pro: Technické týmy, které chtějí sjednotit členy při zavádění funkcí produktu
3. Šablona ClickUp pro vývoj nových produktů
Šablona ClickUp pro vývoj nových produktů je vhodná pro začátečníky a pomůže vám provést nový produkt od konceptu až po dokončení.
Začněte s pohledem „Souhrn projektu“ šablony, kde získáte přehled úkolů seskupených podle fází, spolu s podrobnostmi, jako je složitost a úroveň dopadu. Poté přepněte na „Procesní tabuli“, kde získáte přehled o postupu úkolů v každé fázi, a použijte pohled „Ganttův diagram“ ke sledování závislostí.
Změna plánů? Lineární zobrazení „Časová osa“ vám pomůže přetahovat úkoly a měnit jejich pořadí, takže vývoj produktu bude rychle pokračovat podle plánu.
⚡️Ideální pro: Produktové týmy v rychle rostoucích technologických společnostech, které uvádějí na trh svůj vlajkový produkt.
4. Šablona produktové roadmapy ClickUp pro tabuli
Šablona ClickUp Product Roadmap Whiteboard Template se integruje přímo do vašeho pracovního prostoru ClickUp, čímž zjednodušuje proces brainstormingu produktů.
Tato šablona vhodná pro začátečníky obsahuje čtvrtletní časovou osu, přičemž každé čtvrtletí je rozděleno na měsíce, aby byl k dispozici podrobný přehled o každé fázi. V tabuli můžete označit vlastníky úkolů a barevně označené poznámkové lístky usnadňují sledování postupu úkolů na první pohled.
Aby vám neunikl žádný nápad, použijte ClickUp Chat a proměňte diskuse v konkrétní úkoly. Díky tomu budete flexibilní a budete moci rychle reagovat na podněty týmu a uživatelů.
⚡️Ideální pro: Produktové týmy, které spouštějí aplikaci s více funkcemi nebo integrovanou platformu
5. Šablona kontrolního seznamu pro uvedení produktu na trh ClickUp
Šablona ClickUp Product Launch Checklist je určena pro pokročilé uživatele, kteří chtějí efektivně spravovat všechny úkoly související s uvedením produktu na trh. Tato šablona je uspořádána na úrovni seznamu a nabízí pět přizpůsobitelných zobrazení úkolů pro snadné sledování.
Seznam „Aktivity“ obsahuje úkoly rozdělené podle kategorie, priority a klíčových termínů. Zobrazení „Milníky“ zdůrazňuje klíčové úspěchy v průběhu celého procesu.
Pro vizuální správu úkolů slouží tabule „Podle kategorie“, která seskupuje úkoly v rozložení ve stylu Kanban, zatímco zobrazení „Gantt“ vám pomůže nastavit realistické časové osy pro úkoly a závislosti.
Nakonec zobrazení „Časová osa“ poskytuje obecný přehled o uvedení produktu na trh a zobrazuje data zahájení a ukončení a klíčové milníky.
⚡️Ideální pro: Marketingové týmy technologických společností, které plánují významné uvedení produktu na trh na více platformách.
6. Šablona matice funkcí produktu ClickUp
Šablona matice funkcí produktu ClickUp je středně pokročilá možnost, jak sladit všechny funkce produktu s potřebami zákazníků a cíli společnosti.
Centrální seznam vám pomůže zaznamenávat a upřednostňovat funkce s vysokou hodnotou, čímž zajistíte efektivní přidělování zdrojů a rozpočtů. Můžete dokonce použít tabulkový pohled ClickUp k ohodnocení každé funkce na stupnici 1–5, okamžitě porovnat silné stránky produktu a rozhodnout o dalších krocích.
K analýze funkcí produktu můžete také použít ClickUp Brain. Tento nástroj založený na umělé inteligenci může navrhovat optimalizace, zdůrazňovat závislosti a nabízet doporučení podložená daty, čímž snižuje potřebu ruční analýzy.
⚡️Ideální pro: Produktové týmy na podnikové úrovni, které hodnotí sady funkcí napříč několika produktovými řadami.
7. Šablona dokumentu s požadavky na produkt ClickUp
Šablony dokumentů s požadavky na produkt (PRD) jsou vaším nepostradatelným průvodcem při definování, vývoji a dodávání produktu. Zachycují všechny podrobnosti od „proč“ po „jak“ v jediném zdroji pravdivých informací.
Šablona ClickUp Product Requirements Doc Template, vhodná pro začátečníky, rozšiřuje tento koncept o stránku ve stylu Wiki, která zajišťuje soulad mezi vašimi týmy pro produkty, design a vývoj. Můžete zaznamenávat podrobnosti, jako je rozsah a klíčové zainteresované strany, a přidávat relevantní metriky výzkumu, které podporují stanovení priorit a sledování KPI pro správu produktů.
Sekce „Často kladené otázky a úvahy“ nabízí snadný přístup k běžným otázkám a sekce „Časová osa“ vám umožňuje zmapovat milníky a potenciální data uvedení na trh v praktické tabulce.
⚡️Ideální pro: Produktové manažery, kteří vedou mezifunkční týmy v rámci komplexního projektu vývoje softwaru.
8. Šablona produktové strategie ClickUp
Šablony produktové strategie objasňují váš plán a poskytují rozhodovacím orgánům společný interaktivní pohled na budoucnost produktu.
Šablona produktové strategie ClickUp vám pomůže kategorizovat a prioritizovat funkce na základě náročnosti. Díky zobrazením, jako je tabulka „Všechny funkce“ a seznam „Aktivní funkce“, získáte přehledný souhrn nejvyšších priorit a úkolů týmu.
Můžete naplánovat vývoj a spuštění funkcí a pomocí zobrazení „Ganttova časová osa“ sledovat stav každé fáze projektu na přepínatelných obrazovkách.
Šablona zajišťuje soulad všech zúčastněných tím, že členy týmu seskupuje podle rolí a odpovědností a konsoliduje všechny důležité informace pro rychlou orientaci.
⚡️Ideální pro: Produktové týmy, které hledají šablony strategických plánů s více funkcemi pro podporu dlouhodobého růstu.
9. Šablona pro umístění produktu ClickUp
Šablona ClickUp Product Positioning Template pomáhá definovat pozici vašeho produktu na trhu tím, že jasně prezentuje jeho výhody.
Proces začíná formulářem „Hodnocení pozice produktu“, ve kterém zainteresované strany poskytují své poznatky o klíčových prvcích, jako jsou jedinečné prodejní argumenty produktu a branding. Odpovědi se přenášejí přímo do „Seznamu produktů“, kde jsou poznatky o připravovaných uvedeních na trh organizovány podle stavu.
Jakmile je vše připraveno, nabídne vám „Whiteboard View“ mapu produktového positioning, která vám pomůže vizualizovat, jak si váš produkt vede ve srovnání s konkurencí z hlediska nákladů a kvality.
⚡️Ideální pro: Produktové marketingové týmy, které testují nové modely předplatného.
10. Šablona agilního plánu týmu ClickUp
Šablona ClickUp Agile Team Roadmap usnadňuje komunikaci vaší produktové strategie a úpravu priorit, jakmile se váš tým dozví více o trhu a produktu.
Tato šablona, navržená s ohledem na začátečníky, obsahuje přehledný pohled „Agile Product Roadmap Gantt“ (Agilní produktový plán Gantt), který vizualizuje časovou osu vašeho projektu. Seznam „Product Plan“ (Produktový plán) zobrazuje všechny úkoly, barevně odlišené podle základních cílů a důležitosti. A když potřebujete celkový přehled, přepněte na tabuli „Status“ (Stav) nebo použijte tabuli „Sprints“ (Sprinty) ke sledování úkolů podle sprintů.
Tato šablona agilního plánu obsahuje také podrobné složky pro „Inženýrství“, „Vydání“ a „Design“, z nichž každá je přizpůsobena jedinečným zobrazením na podporu přizpůsobených pracovních postupů.
⚡️Ideální pro: Rostoucí společnosti SaaS, které často vydávají aktualizace funkcí
Zjednodušte cestu od nápadu k uvedení na trh s ClickUp
Šablony Excelu jsou praktickým výchozím bodem pro správu produktů, ale často narážejí na překážky, když se projekty stávají složitějšími. Sledování změn, spolupráce s různými týmy nebo dokonce aktualizace plánu v Excelu se může rychle stát obtížným.
Právě v tom spočívá skutečná výhoda šablon ClickUp.
Ať už se jedná o agilní plán, matici produktového positioning nebo komplexní strategický plán, ClickUp vám umožní vše vytvořit, sledovat a aktualizovat v jednom živém a organizovaném pracovním prostoru.
Šablony jsou vybaveny přizpůsobenými integracemi, inteligentními automatizacemi a několika zobrazeními, takže je lze snadno přizpůsobovat podle potřeby a udržovat tým v souladu.
A to nejlepší? Tyto šablony jsou zcela zdarma. 💸
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a urychlete realizaci svých produktových nápadů pouhými několika kliknutími od konceptu až po uvedení na trh.