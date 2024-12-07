Komunikační styly DISC pro zlepšení dynamiky týmu

Jste na schůzce a něco není v pořádku. Jedna osoba předkládá odvážné nápady, zatímco jiná se neúprosně zabývá detaily, z nichž ne všechny jsou relevantní. Sarah tiše poslouchá a Michael je odhodlán vrátit konverzaci zpět k jeho problémům s klientem. Je to, jako by každý člen týmu mluvil jiným jazykem.
Proto organizace využívají model DISC – rámec pro hodnocení osobnosti – k posouzení osobnosti členů svých týmů.
V tomto blogu se podíváme na to, jak pomocí DISC porozumět jednotlivým komunikačním stylům ve vašem týmu a navázat s nimi kontakt. 💬
⏰ 60sekundové shrnutí
📣 Komunikace DISC je hodnotící rámec používaný k rozdělení osobnostních rysů na pracovišti do čtyř kategorií: Dominance, Vliv, Stálost a Svědomitost📣 Pro manažery může rozpoznání a přizpůsobení se stylu DISC každého člena týmu podpořit efektivní komunikaci, minimalizovat nedorozumění a zlepšit celkovou dynamiku týmu📣 ClickUp vám pomáhá efektivně a účinně implementovat komunikační strategie pomocí funkcí, jako jsou Chat, Klipy, Úkoly a další, které lze přizpůsobit individuálním komunikačním stylům.
📣 Různé typy komunikačních metod jsou vhodné pro různé typy osobnosti. To je velmi užitečné, protože vám to pomůže lépe zvládat zpětnou vazbu a každodenní komunikaci, zejména při vedení týmu.
Co znamená DISC?
DISC je model hodnocení osobnosti, který rozděluje osobnosti do čtyř hlavních kategorií na základě emocí a chování: dominance, vliv, stálost a svědomitost.
Psycholog William Moulton Marston představil teorii DISC ve své knize z roku 1928 s názvem Emotions of Normal People (Emoce normálních lidí).
Marston pozoroval, že chování člověka se liší podle dvou os: aktivní vs. pasivní a příznivé vs. nepřátelské prostředí.
Tím vznikají čtyři typy chování:
- Dominance (aktivní v antagonistických situacích)
- Motivace (aktivní v příznivém prostředí)
- Podřízenost (pasivní v příznivých podmínkách)
- Compliance (pasivní v antagonistickém prostředí)
Ačkoli Marstonovy myšlenky zpočátku nezahrnovaly hodnotící nástroj, průmyslový psycholog Walter Clarke vyvinul v 50. letech 20. století první DISC hodnocení pro použití na pracovišti.
Tento raný nástroj se nakonec vyvinul do široce používaných verzí DISC, které známe dnes a které se používají především v obchodním, vzdělávacím a pracovním prostředí.
🔍 Věděli jste, že... William Marston byl také zodpovědný za vývoj prototypu polygrafu, na kterém pracoval společně se svou ženou Elizabeth. Tento prototyp, který detekoval lži na základě změn krevního tlaku, položil základy moderního polygrafu.
DISC vs. jiné modely hodnocení osobnosti
Model DISC primárně hodnotí behaviorální rysy a zaměřuje se na to, jak jednotlivci komunikují s ostatními lidmi. Pomáhá určit pracovní preference jednotlivce, komunikační styly a vhodnost pro volbu kariéry.
Zatímco jiné modely hodnocení osobnosti se zaměřují na širší psychologické rysy, DISC pomáhá identifikovat behaviorální tendence v rámci komunikace a řešení konfliktů. Díky tomu je ideálním nástrojem pro zvládání dynamiky týmu a identifikaci nejlepších způsobů efektivní spolupráce a propojení v rámci týmu.
Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) vs. DISC
MBTI se zaměřuje na typy osobnosti a na to, jak jednotlivci vnímají svět a činí rozhodnutí, a klasifikuje je do 16 typů na základě čtyř dichotomií (např. introverze vs. extroverze).
Na rozdíl od DISC se MBTI zaměřuje na kognitivní styly a rozhodovací procesy.
StrengthsFinder vs. DISC
StrengthsFinder klade důraz na identifikaci individuálních silných stránek a talentů, jako je strategické myšlení nebo budování vztahů, spíše než na vzorce chování.
Zatímco DISC kategorizuje jednotlivce na základě jejich jednání v různých prostředích, StrengthsFinder hodnotí vrozené talenty, aby pomohl lidem dosahovat lepších výkonů v jejich rolích.
🧠 Zajímavost: Marston také vytvořil populární postavu Wonder Woman. Film z roku 2017, Professor Marston and the Wonder Women, vypráví příběh jeho života, jeho práce v psychologii a inspiraci, která stála za jeho tvorbou.
Vysvětlení čtyř stylů DISC
Každý člen vašeho týmu má svůj vlastní způsob komunikace a rozpoznání těchto rozdílů může mít velký vliv. Čtyři styly DISC nabízejí jednoduchý způsob, jak porozumět tomu, jak lidé komunikují na základě svého chování.
Zde je podrobnější pohled na každý styl a jeho význam pro váš tým. 🗣️
1. Dominantní styl
Jedinci s tímto osobnostním stylem jsou odvážní, rozhodní a soustředění na dosažení výsledků. Jejich touha dosáhnout výsledků je intenzivní (v tom nejlepším smyslu slova 😄).
Lidé s dominantním stylem často vynikají v rolích s vysokou odpovědností, jako je vedení týmu nebo vrcholové vedení, kde mohou převzít odpovědnost a sebevědomě vést.
Navíc jsou přímí a efektivní, vždy připraveni pustit se do práce bez velkého vedení. Jsou také skvělí v rychlém a sebevědomém rozhodování na místě.
Lidé s dominantním stylem však mohou působit jako neústupní nebo obtížní spolupracovníci. Jejich silný důraz na přímost může někdy zastínit potřebu diplomacie a mohou mít potíže brát ohled na city ostatních, což může vést ke konfliktům.
Skvělým příkladem dominantní osobnosti je Steve Jobs. Zaměřoval se na zdokonalování detailů – byl pečlivý v designu a posedlý kvalitou. Jeho vysoké standardy mu pomohly vytvořit některé z nejznámějších technologických produktů.
2. Styl vlivu
Osobnosti orientované na vliv jsou extrovertní, nadšené a přesvědčivé, což je předurčuje spíše pro sociální a kreativní role.
Lidé s tímto typem osobnosti vynikají v pozicích, které vyžadují budování vztahů s ostatními, jako je prodej, marketing nebo zákaznický servis, kde je jejich schopnost zapojit a motivovat ostatní velkým přínosem.
Mají tendenci soustředit se spíše na celkový obraz než na detaily. Tito jedinci jsou motivátory týmu a všude, kam přijdou, šíří nakažlivý optimismus a energii. Mohou však mít potíže s organizací, proto je třeba jim poskytnout strukturovanou podporu, aby se udrželi na správné cestě.
Oprah Winfrey je skvělým příkladem osobnosti typu Influence. Známá svou extrovertní, nadšenou a přesvědčivou povahou, vybudovala si kariéru na navazování kontaktů s lidmi, jejich inspirování a motivování k akci.
🔍 Věděli jste? Hodnocení DISC je online dotazník, jehož vyplnění trvá 10–15 minut. Neexistují správné ani špatné odpovědi a nemůžete neuspět. Výsledky zdůrazňují vaše klíčové behaviorální rysy a preference.
3. Stabilní styl
Týmoví kolegové se stabilním typem osobnosti jsou velmi spolehliví, trpěliví a podporující. Upřednostňují harmonii a budou usilovat o vytvoření stabilního pracovního prostředí pro všechny.
Tito jedinci se vyhýbají konfliktům, protože narušují jejich hladký a předvídatelný denní režim. Vynikají v opakujících se úkolech a daří se jim v rolích, které vyžadují důslednost, jako je koordinace školení nebo vyřizování dotazů týkajících se benefitů.
Navíc usilují o rovnováhu a harmonii mezi všemi zúčastněnými, díky čemuž jsou velmi empatičtí a umí skvěle naslouchat. Rozumějí pocitům a potřebám ostatních, což jim pomáhá budovat silné a trvalé vztahy.
Skvělým příkladem osobnosti typu Stálost je Fred Rogers (Mister Rogers). Známý svou klidnou, trpělivou a empatickou povahou, vytvořil ve své televizní show bezpečné a stabilní prostředí, budoval důvěru a dával ostatním pocit, že jsou vyslyšeni a pochopeni.
4. Styl svědomitosti
Svědomití jedinci jsou analytičtí, orientovaní na detaily a důkladní. Jsou ideální pro role, které vyžadují přesnost, jako je inženýrství, účetnictví nebo analýza dat.
Často uvidíte, jak si tito lidé během schůzky dělají poznámky nebo kladou během prezentace mnoho otázek, aby se ujistili, že všemu správně rozumí. Preferují strukturu, přesnost a jasná očekávání.
To však také znamená, že mohou mít potíže s náhlými změnami nebo nejasnými pokyny. Jejich komunikace je přesná a dobře strukturovaná, ale ostatním se někdy může jevit jako příliš kritická nebo příliš opatrná.
Skvělým příkladem osobnosti typu Svědomitý je Bill Gates. Ve společnosti Microsoft se soustředil na detaily, řešení kritických problémů a vědecký přístup k vývoji produktů.
Komunikační strategie pro každý styl DISC
Poznání osobnosti členů týmu vám pomůže efektivněji s nimi komunikovat, což zlepší spolupráci v týmu a zvýší výsledky. Navíc, když se všichni lépe rozumějí, dochází k méně konfliktům a vznikají silnější vazby.
Zde je několik tipů, jak usnadnit komunikaci v týmu s různými osobnostmi. 🎙️
1. Zvládnutí komunikace s dominantními typy osobnosti
Při komunikaci s osobností typu D je důležité být přímý, zaměřený na výsledky a soustředěný.
Zde je několik účinných komunikačních strategií:
- Přejděte rychle k věci: Vynechte zdvořilostní konverzaci a přejděte rovnou k hlavnímu sdělení. Typy D si cení efektivity a nerady ztrácejí čas zdvořilostními frázemi.
- Zaměřte se na výsledky: Diskuse zaměřte spíše na výsledky než na procesy. Mluvte o tom, jak vaše nápady nebo akce povedou k dosažení požadovaných výsledků.
- Buďte asertivní: Projevujte důvěru ve své nápady. Prezentujte je s autoritou a jasností, protože dominantní typy respektují sílu a rozhodnost.
- Stanovte a vyjasněte cíle: Od samého začátku stanovte jasné komunikační cíle a očekávání, abyste předešli nedorozuměním a zajistili soulad.
- Prezentujte fakta logicky: Strukturovejte své argumenty a důkazy v logickém sledu. To pomáhá typu D rychle porozumět a reagovat.
2. Navazování kontaktů s osobami typu Influence
Chcete-li efektivně komunikovat s osobami ovlivňujícími styl, zaměřte se na budování vztahů, projevování nadšení a podporu jejich nápadů.
Zde je návod, jak na to:
- Zapojte se do osobních rozhovorů: Zeptejte se na jejich koníčky a zájmy a buďte otevření sdílení informací o sobě. Oni si cení osobních vztahů.
- Používejte příběhy a příklady: Zkuste je zaujmout příběhy, anekdotami a příklady z reálného života. Osobnosti typu I dobře reagují na vyprávění.
- Přizpůsobte se jejich energii: Vnášejte do konverzace stejné nadšení a pozitivní přístup jako oni. To je povzbudí k větší angažovanosti.
- Projevujte upřímný zájem: Aktivně naslouchejte jejich nápadům a cílům. Projevujte nadšení a potvrzujte jejich myšlenky.
- Vyhněte se přetížení fakty a čísly: Zaměřte se na celkový obraz a vyhněte se zahlcení konverzace přílišným množstvím detailů.
3. Podpora spolupráce s osobnostmi typu Steady
U osob typu S se zaměřte na to, aby se cítily pohodlně a oceněně.
Zde je několik strategií, které byste měli mít na paměti:
- Buďte trpěliví a dejte jim čas: Dejte jim prostor na přemýšlení a odpověď, aniž byste na ně tlačili, aby odpověděli okamžitě. Cení si toho, když mají čas na zpracování informací.
- Používejte klidný, empatický tón: Přistupujte k rozhovorům s uvolněným a chápavým přístupem, aby se cítili uvolněně a oceněně.
- Podporujte zapojení týmu: Podporujte spolupráci a kladejte důraz na týmovější přístup k vašim projektům.
- Budujte důvěru postupně: Přistupujte k těmto osobám upřímně a důsledně, abyste si postupem času získali jejich důvěru, místo abyste očekávali okamžité navázání vztahu.
- Prezentujte nápady strukturovaným, neohrožujícím způsobem: Své body shrňte logicky a pokud možno písemně, aby jim bylo snazší porozumět.
4. Zapojení osobností typu Svědomitost
Pro efektivní komunikaci s osobami typu C upřednostňujte srozumitelnost, logiku a přesnost.
Zde je návod, jak s nimi usnadnit efektivní obchodní komunikaci:
- Připravte se: Ujistěte se, že jste provedli důkladný průzkum a máte pevný základ faktů a čísel, kterými podpoříte své argumenty.
- Organizujte informace přehledně: Prezentujte informace v logickém, strukturovaném formátu, aby je bylo snadné sledovat a analyzovat.
- Uznat jejich logický pohled: Projevte respekt k jejich preferenci objektivních, datově podložených přístupů a vyhněte se příliš emotivnímu jazyku.
- Vyjasněte očekávání a termíny: Poskytněte jasné pokyny ohledně toho, co je potřeba, a případných časových harmonogramů, aby mohli efektivně plánovat a realizovat.
- Zakládejte neshody na datech: Pokud máte odlišný názor, podpořte jej spolehlivými daty nebo důvěryhodnými svědectvími, nikoli osobními názory.
Jak zlepšit dynamiku týmu pomocí ClickUp a DISC
S těmito strategiemi připravenými k použití jste pravděpodobně nadšeni, že je uvidíte v akci!
Nezapomeňte však, že nejde jen o váš přístup – vaše nástroje pro řízení projektů by se také měly přizpůsobit tak, aby podporovaly styl DISC.
Přesně to pro vás ClickUp dělá. Je to aplikace pro práci, která usnadňuje komunikaci všem členům týmu, bez ohledu na jejich osobnostní rysy a komunikační preference.
ClickUp Chat: Zůstaňte ve spojení, ať jste kdekoli
ClickUp Chat sdružuje všechny konverzace, úkoly a projekty na jednom místě, takže se členové týmu mohou soustředit na práci, aniž by jim unikly důležité aktualizace. Tento centralizovaný chat usnadňuje kontrolu, řešení nedorozumění a zajištění synchronizace všech členů týmu.
Zde je několik příkladů, jak může váš tým těžit z ClickUp Chat:
- D-styly preferují rychlou a přímou komunikaci, což jim umožňuje soustředit se na podstatné věci.
- I-styly těží z živého prostoru pro nápady a novinky, což zvyšuje zapojení.
- Styly S nacházejí jistotu v konzistentnosti, kdy jsou všechny klíčové konverzace zachyceny na jednom místě.
- C-styly mají rádi jasnost a vědí, že v případě potřeby mají přístup ke všem detailům.
ClickUp Clips: Ukažte, neříkejte
ClickUp Clips vám umožňuje nahrávat a sdílet snímky obrazovky, videa z webové kamery a návody přímo se svým týmem.
Je to ideální pro vedení týmových kolegů procesy nebo objasňování úkolů, což je obzvláště užitečné při vysvětlování složitých detailů typům C nebo při udržení zájmu typů Influence pomocí dynamické vizuální komunikace.
ClickUp Views: Přizpůsobte si pracovní prostor podle svého stylu
Flexibilní rozhraní ClickUp umožňuje každému členovi týmu přizpůsobit si svůj pracovní prostor podle svého profilu DISC. Díky možnostem různých zobrazení ClickUp si každý typ osobnosti může vytvořit nastavení, které zvýší jeho produktivitu a pohodlí.
Zde je přehled toho, jak se tyto vlastnosti shodují s jednotlivými profily DISC:
- Styly D často preferují přehledy na vysoké úrovni, takže zobrazení seznamu ClickUp nebo zobrazení týmu ClickUp jsou ideální pro rychlé procházení úkolů a soustředění se na priority.
- I-styly prospívají v prostorech podporujících spolupráci a vizuálně poutavých, takže ClickUp Board View je ideální pro brainstormingové sezení a udržení dynamického a barevného pracovního prostoru.
- Styly S těží z oznámení ClickUp, která jim pomáhají být připraveni a mít aktuální informace, aniž by museli neustále něco hledat.
- C-styly preferují podrobnější, na datech založený pohled, takže ClickUp Table View je ideální pro systematické sledování a organizování informací.
Úkoly ClickUp: Delegování práce s ohledem na DISC
ClickUp usnadňuje přidělování úkolů, které odpovídají profilu DISC každého člena týmu, a zajišťuje tak, že každý pracuje v roli, která odpovídá jeho silným stránkám.
Při používání ClickUp Tasks mohou manažeři přidělovat role na základě toho, v čem každý styl DISC vyniká. Styly D prosperují na výsledcích a rychlých rozhodnutích a fungují nejlépe, když dostanou úkoly s vysokou prioritou a zaměřené na akci.
Tyto úkoly jim umožňují převzít odpovědnost a rychle posouvat věci vpřed. Přenesení odpovědnosti za důležité úkoly na ně zajišťuje, že pokrok pokračuje bez zpoždění.
Pro typy I, které vynikají v kreativní spolupráci, je nejlepší přidělovat jim úkoly vyžadující brainstorming nebo týmovou práci. Vynikají v prostředí, kde mohou komunikovat s ostatními, sdílet nápady a udržovat si energii. Přidělování rolí zahrnujících tyto interakce pomáhá udržovat motivaci a soudržnost týmu.
ClickUp Assign Comments přidává další úroveň přehlednosti, zejména když úkoly vyžadují další pokyny nebo zpětnou vazbu.
Manažeři mohou konkrétním členům týmu přidělit jasné pokyny, aby každý přesně věděl, za co je zodpovědný. To je obzvláště užitečné pro typy C, které ocení podrobné a strukturované pokyny.
ClickUp Whiteboards: Vizuální realizace nápadů
Whiteboardy ClickUp přidávají vizuální vrstvu do řízení projektů, což členům týmu usnadňuje brainstorming, plánování a organizaci projektů způsobem, který vyhovuje různým stylům DISC. Whiteboardy podporují flexibilní, kreativní myšlení a poskytují strukturu pro komplexní nápady, čímž zlepšují spolupráci.
Postupujte takto:
- Styly D dokážou vidět přehled projektu a jeho pokrok, což jim umožňuje rychle přijímat strategická rozhodnutí.
- I-styly těží z kreativní svobody tabulek, kde mohou skicovat nápady, plánovat projekty a vizuálně spolupracovat.
- Styly S oceňují strukturu, kterou přinášejí bílé tabule, protože jim umožňují vidět, jak jejich příspěvky zapadají do většího projektu.
- C-styly mohou přidávat podrobné poznámky a systematicky organizovat kroky, což pomáhá všem zůstat na správné cestě.
Zlepšete komunikaci v týmu pomocí DISC a ClickUp
DISC je účinný nástroj, který vám a vašemu týmu pomůže porozumět dominantním osobnostním rysům ostatních a zlepšit tak komunikaci.
Rozpoznání těchto vlastností je však pouze začátek – skutečný úspěch a zlepšení vedoucích schopností přichází s aplikací poznatků DISC v každodenních interakcích.
Potřebujete spolehlivý nástroj, který vám pomůže tyto strategie hladce implementovat. Právě zde přichází na řadu ClickUp s jeho vynikajícími schopnostmi v oblasti řízení a komunikace. Pomáhá vám spojit se s kolegy a zároveň vám umožňuje přizpůsobit software konkrétním potřebám vašeho týmu.
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!