Jak sebevědomě ukončit pohovor a získat práci

Při pohovoru můžete očekávat, že personalista nebo pohovorující bude hodnotit každý váš krok – od prvního slova, které řeknete, až po způsob, jakým odpovídáte na jejich otázky.
Umění zakončit pohovor pozitivní notou může být tím, co vás odliší od ostatních uchazečů o práci.
Pokud jste pohovor zvládli na jedničku, silné závěrečné prohlášení vám může přinést body navíc, které rozhodnou o vašem úspěchu.
Podívejme se, proč k získání vysněného zaměstnání nestačí pouhé „Děkuji za pozvání na dnešní pohovor“ a jak můžete všechny své pohovory posunout o úroveň výš.
Techniky pro pozitivní zakončení pohovoru
Odpověděli jste na všechny otázky, usmívali jste se, až vás bolely tváře, a udržovali jste si nejlepší držení těla. Ale počkejte – chcete, aby si personalista odnesl dojem: „To je přesně ten člověk, kterého potřebujeme do našeho týmu!“
Zde je návod, jak zajistit, abyste skončili na vysoké notě a zanechali v nich nadšení z vašeho potenciálu.
1. Zdůrazněte svůj zájem o danou pozici
Věc se má tak: zaměstnavatelé milují uchazeče, kteří o práci skutečně mají zájem .
Zní to jako samozřejmost, že? Mnoho uchazečů o práci však při uzavírání pohovoru zapomíná tuto skutečnost zmínit.
Krátká zmínka o tom, proč vás daná pozice tak zajímá, je skvělým způsobem, jak projevit své nadšení a zanechat u personalisty dojem, že máte o danou pozici skutečný zájem.
Vymyslete si něco konkrétního o společnosti nebo pozici, co vás nadchne. Místo toho, abyste jen řekli „Mám velký zájem“, zkuste něco jako:
- „Sleduji inovativní přístup vaší společnosti k udržitelnosti a jsem nadšený z příležitosti přispět k této misi v této pozici.“
- „Tato pozice dokonale odpovídá mé vášni pro kreativní řešení problémů. Nemůžu se dočkat, až budu moci uplatnit své dovednosti v týmu, který si cení progresivních řešení.“
Tyto závěrečné myšlenky ukazují, že nejste tam jen proto, abyste zaplnili místo – máte skutečný zájem o to, abyste ve své (snad) nové práci něco dokázali.
🧠 Věděli jste, že... V roce 1921 vytvořil Thomas Edison první pohovor, písemný test pro výběr uchazečů o práci ve své společnosti, známý jako Edisonův test! Tento předchůdce moderních pohovorů obsahoval otázky jako „Které země sousedí s Francií?“ a „Kdo byl Paul Revere?“
2. Projevte nadšení a profesionalitu
Pokud jde o zakončení pohovoru, správné závěrečné prohlášení vám pomůže najít rovnováhu mezi nadšením a sebevědomím, aniž byste působili příliš nacvičeně.
Zde je jeden trik: připomeňte personalistovi vaše nejsilnější dovednosti nebo úspěchy a poté je propojte s tím, jak můžete přispět k týmu. Například:
- „V posledních několika letech jsem zdokonalil své dovednosti v oblasti projektového řízení a těším se, až zde tyto zkušenosti využiji k dosažení výsledků pro společnost.“
- „V mé předchozí pozici jsem během šesti měsíců zvýšil spokojenost klientů o 20 %. Rád bych stejné úsilí o dokonalý zákaznický servis vložil i do této pozice.“
Nehovoříte jim pouze o svých dovednostech – sdělujete jim, jak je využijete, abyste jim usnadnili život. To je hudba pro uši každého zaměstnavatele.
Pomocí ClickUp Docs můžete snadno vytvořit strukturovaný záznam svých předchozích pozic, odpovědností a úspěchů, který vám pomůže připravit se na pohovor.
Pokud se například ucházíte o pozici manažera sociálních médií, můžete v Docs podrobně popsat, jak jste zvýšil/a zájem o značku nebo vedl/a úspěšné kampaně.
Navíc funkce ClickUp pro spolupráci v reálném čase vám umožňují brainstormovat s kolegy nebo mentory a vylepšit si klíčové body pro pohovor.
3. Shrňte klíčové body
Zde je návod: silné závěrečné prohlášení by mělo být jako dobře připravená prezentace v výtahu.
Buďte struční, jednoduchí a působiví. Zkuste se řídit touto strukturou:
- Zmíňte své nadšení pro danou pozici.
- Zdůrazněte konkrétní dovednost nebo zkušenost, díky které jste pro danou pozici ideálním kandidátem.
- Ukončete pohovor sebevědomě a vyjádřete svou ochotu přispět k úspěchu společnosti.
📌 Například: „Jsem velmi nadšený touto příležitostí a věřím, že moje zkušenosti s vedením mezifunkčních týmů budou pro vaši společnost velkým přínosem. Jsem přesvědčen, že mohu přispět k úspěchu společnosti, a těším se, až začnu přispívat. ”
Vidíte? Je to všechno o jasnosti a sebevědomí – bez zbytečných řečí.
Řešení potenciálních obav
Zdůraznili jste všechny pozitivní aspekty svého profilu, ale žádný životopis není bezchybný.
Jistě, máte několik velmi silných klíčových bodů, ale všichni máme oblasti, ve kterých se můžeme zlepšit.
Dobrou zprávou je, že řešením těchto potenciálních problémů ukážete personalistovi, že jste sebevědomí a aktivně řešíte výzvy. Navíc to zdůrazní vaši upřímnost a ochotu se rozvíjet – kombinaci, kterou každý zaměstnavatel ocení.
Místo toho, abyste doufali, že si personalista nevšimne vašich nedostatků, přijměte je. Tím, že se těmito osobními výzvami budete zabývat přímo, dáte personalistovi nahlédnout do svých schopností řešit problémy:
1. Jak profesionálně zacházet s chybějícími zkušenostmi
Řekněme, že nemáte zkušenosti s určitým nástrojem nebo dovedností uvedenou v popisu práce. Místo toho, abyste se tomuto tématu trapně vyhýbali, čelte mu s jistotou. Koneckonců, nikdo neočekává, že budete dokonalí – chtějí vidět, jak se vypořádáte s nedokonalostmi.
Zde je několik nápadů na závěrečné prohlášení:
- „Uvědomuji si, že moje zkušenosti s projektovým softwarem jsou omezené, ale již jsem se začal učit, protože jsem si uvědomil, že je to klíčový požadavek pro tuto pozici. Jsem přesvědčen, že díky své schopnosti rychle se učit se do toho rychle dostanu a budu připraven zvýšit produktivitu.“
- „Ačkoli nemám předchozí zkušenosti s prodejem marketingových služeb, v mé současné pozici se mi podařilo rozšířit klientskou základnu o 30 %. Věřím, že to dokazuje mou přizpůsobivost a schopnost rychle se orientovat v nových produktech a odvětvích.“
Vidíte, co se tady děje? Nejenže uznáváte mezeru, ale také ukazujete, že máte plán, jak ji zaplnit.
Abyste měli přehled o svém pokroku, použijte ClickUp Goals k vytvoření sledovatelných cílů pro každou akci. Formát souhrnného přehledu pokroku vám pomůže vizualizovat, jakého pokroku jste dosáhli v rámci několika souvisejících cílů.
📌Například: Pokud pracujete na zlepšení produktivity a přizpůsobivosti:
- Cíl 1: Naučit se používat software pro řízení projektů a zavést jej do praxe během šesti měsíců
- Cíl 2: Zvýšit počet nových klientů o 20 % v příštím čtvrtletí
- Cíl 3: Do konce roku vyvinout tři nové strategie pro marketing produktů.
🧠 Věděli jste, že více než polovina personalistů se spíše obrátí na uchazeče, kteří sebevědomě vysvětlují mezery ve svém životopise?
2. Žádost o další informace (a prokázání vaší připravenosti)
A teď jeden tip: na závěr pohovoru se zeptejte, zda potřebují nějaké další informace.
Tím prokážete, že jste připraveni (protože samozřejmě máte připravený životopis, portfolio a reference), a získáte poslední příležitost zopakovat svůj zájem o danou pozici.
Mezi promyšlené závěrečné otázky mohou patřit například:
- „Potřebujete další informace o mé kandidatuře? Přinesl jsem si své portfolio a případové studie, pokud se na ně chcete podívat.“
- „Vybudoval jsem si silnou síť kontaktů ve finančním odvětví. Chcete kopii mých referencí?“
- „Bylo by užitečné poskytnout kopie mého životopisu ostatním členům vedení?“
Tyto otázky se týkají toho, jak udělat ten krok navíc.
Pro dobrý start použijte ClickUp Brain k vytvoření strategických, dobře promyšlených otázek pro váš pohovor.
Tento nástroj využívající umělou inteligenci zjednodušuje přípravu na pohovor a zajistí, že budete mít promyšlené otázky, které udělají dojem.
💡Profesionální tip: Pomocí kontrolních seznamů ClickUp si vytvořte osobní denní přípravu na pohovor. Zahrňte úkoly jako průzkum společnosti, kontrola životopisu a nácvik odpovědí.
Kladení pronikavých otázek
Jistě, personalista vede pohovor s vámi, ale pojďme na chvíli obrátit scénář. Také vy musíte zjistit, zda je tato pozice ideální pro vaše kariérní cíle.
V opačném případě byste mohli skončit mezi 42 % zaměstnanců, kteří odešli, protože práce nebyla taková, jakou očekávali.
Kladení promyšlených a pronikavých otázek vám pomůže určit, zda je tato pozice pro vás ta pravá. Zároveň tím ukážete, že jste se na pohovor dobře připravili a během něj jste dával pozor.
Zde je několik příkladů otázek, které mohou zapůsobit na personalistu a poskytnout vám cenné informace o společnosti:
- „Jak si společnost udržuje konkurenceschopnost v oboru a jaké strategie vám nejvíce pomohly překonat konkurenci?“
- „Budu mít příležitost přispět k výsledkům jiných oddělení nebo projektů?“
- „Jaké kroky podniká společnost k neustálému zlepšování své firemní kultury? Rád bych věděl, jak udržujete motivaci zaměstnanců.“
- „Mohl byste nám říct něco více o možnostech profesního rozvoje, které jsou zde zaměstnancům k dispozici?“
- „Kde vidíte největší příležitosti pro růst v rámci společnosti, jak pro podnikání, tak pro zaměstnance?“
Tyto typy otázek dokazují, že myslíte dlouhodobě. Můžete si dokonce vytvořit osobní knihovnu těchto typů otázek v ClickUp Docs.
Buďte o krok napřed a roztřiďte je podle dovedností, jako je vedení lidí, řešení problémů nebo týmová práce.
Časté chyby při zakončení pohovoru, kterým je třeba se vyhnout
I ti nejsebevědomější uchazeči mohou na cílové čáře zakopnout. Zde je stručný přehled běžných chyb, kterých byste se měli při závěru pohovoru vyvarovat:
- Příliš rychlé ukončení: Neuspěchejte závěr. Berte to jako dezert – ten přece nechcete vynechat. Věnujte čas shrnutí klíčových bodů, položte pronikavé otázky a ujistěte se, že na personalistu uděláte trvalý dojem.
- Přílišná vlezlost: Projevit zájem je skvělé, ale nikdo nemá rád agresivní prodej. Buďte upřímně nadšení a vyhněte se přílišnému naléhání na své šance.
- Ignorování varovných signálů: Pohovory jsou oboustranná záležitost, takže neignorujte žádné varovné signály. Pokud vám něco nesedí – třeba firemní kultura nebo samotná pozice – berte to vážně.
- Zapomenutí na následné kroky: Skončili jste dobře, ale nezapomeňte na velmi důležité poděkování. Je to také vaše šance poslat zdvořilý e-mail, abyste se informovali o stavu vaší žádosti.
Zde se hodí připomenutí ClickUp.
Pomocí prohlížeče, počítače nebo mobilního zařízení si můžete snadno nastavit připomenutí, abyste po telefonickém pohovoru mohli navázat další kontakt.
Příklady silných závěrečných prohlášení
Závěrečná prohlášení mohou být třešničkou na dortu skvělého pohovoru. Podívejme se na několik výrazných příkladů, jak pohovor zakončit na vysoké úrovni.
1. Mluvte o dalších krocích
Otázka ohledně dalších kroků ukazuje, že o pozici máte vážný zájem a chcete se posunout dál. Je to sebevědomý způsob, jak vyjádřit svůj zájem a zůstat v paměti. Zkuste něco jako:
- „Víte, kdy mohu očekávat další informace o dalším postupu v náborovém procesu?“
- „Kdy plánujete obsadit tuto pozici?“
💡 Profesionální tip: Po závěrečném prohlášení položte otázku, která udrží konverzaci v chodu. Například: „Jsem přesvědčen/a, že mohu být pro váš tým přínosem – můžete mi říct více o plánech budoucího růstu vaší společnosti?“ Tím prokážete svůj zájem a zanecháte trvalý dojem.
2. Požádejte přímo o práci
Odvážné kroky se mohou vyplatit, ale ujistěte se, že jste připraveni na jakoukoli reakci. Pokud nejsou připraveni učinit rozhodnutí, zůstaňte zdvořilí a vnímejte atmosféru v místnosti.
- „Vím, že toto je společnost, pro kterou chci pracovat. Jaký je další krok, abyste mi dnes nabídli práci?“
A pokud potřebují čas:
- „Chápu, že je třeba zvážit i ostatní uchazeče. Kdy mohu očekávat vaše rozhodnutí?“
🌟 Zajímavost: Více než polovina pracovních míst se získává díky networkingu! Nebojte se tedy podniknout odvážné kroky, jako je přímá žádost o práci – prokážete tím sebevědomí a iniciativu.
3. Nabídněte pozitivní výhled pro společnost
Ukažte, že jste si udělali průzkum a již přemýšlíte o tom, jakým způsobem budete přispívat:
- „Na základě toho, co jsem se dnes dozvěděl, a na základě svého výzkumu věřím, že mohu zvýšit vaše tržby díky svým kontaktům v oboru a zkušenostem s růstem podnikání o 10 % za posledních pět let.“
Příprava na různé scénáře pohovoru
Závěr pohovoru je velmi důležitý, ať už se jedná o telefonický nebo videohovor, ale každé médium vyžaduje mírně odlišný přístup.
Zde je několik tipů, jak uspět při pohovorech na dálku:
Tip č. 1: Prostudujte si společnost
Před každým dálkovým pohovorem se důkladně seznámte s hodnotami, vizí a strukturou společnosti.
Tím prokážete svůj skutečný zájem a pomůže vám to klást relevantní a promyšlené otázky.
Využijte zdroje jako Glassdoor a Crunchbase nebo se spojte se současnými či bývalými zaměstnanci a získejte cenné informace.
Tip č. 2: Připravte si scénář
Vaše minulost je součástí prvního dojmu.
Vyberte si jednoduché místo bez rušivých vlivů s dobrým osvětlením. Zajistěte, aby se pozornost personalisty soustředila na vás, nikoli na vaše okolí.
Tip č. 3: Otestujte si své technické znalosti
Nenechte si pokazit pohovor technickými problémy! Předem otestujte připojení k internetu, kameru a mikrofon.
Zkuste si nahrát simulovaný pohovor s přítelem nebo použijte nástroj jako ClickUp Clip k nahrání zkušební relace a ujistěte se, že vše funguje správně.
Tip č. 4: Oblékněte se vhodně
To, že se jedná o virtuální pohovor, neznamená, že byste se neměli oblékat profesionálně.
Elegantní vzhled posílí vaši sebejistotu a nastaví tón profesionálního pohovoru, i když se koná ve vašem obývacím pokoji!
💡 Tip pro profesionály: Zjistěte si, jaké jsou v dané společnosti požadavky na oblečení, a vyberte si profesionální, dobře padnoucí a nenápadný oděv. Tím prokážete svou profesionalitu a smysl pro detail!
Tip č. 5: Používejte poznámkový blok ClickUp
Mějte po ruce poznámky, aniž byste působili rozptýleně.
Zapište si klíčové body nebo úspěchy, na které se můžete během pohovoru odvolat, pomocí poznámkového bloku ClickUp. Pomůže vám to udržet si přehled, aniž byste přerušili tok konverzace.
Tip č. 6: Dodržujte virtuální etiketu
Udržujte oční kontakt tím, že se díváte do webové kamery, nikoli na svůj vlastní odraz.
Seďte rovně, vyhněte se neklidnému chování a občas přikývněte, abyste ukázali, že aktivně posloucháte.
Tip č. 7: Nacvičte si to a omezte rušivé vlivy
Procvičujte si mluvení rovnoměrným tempem a přirozené používání gest rukou.
Vytvořte si klidné prostředí bez rušivých vlivů a naplánujte si, jak profesionálně zvládnete neočekávané rušivé vlivy.
Tip č. 8: Využijte storytelling
Vyprávějte příběhy o svých úspěších nebo výzvách a vyzvěte personalistu, aby se podělil o příběhy o firemní kultuře.
K vizuální spolupráci během rozhovoru můžete použít nástroj jako ClickUp Whiteboards.
Tip č. 9: Přizpůsobte závěr telefonickým a videohovorům
V neposlední řadě je sebevědomé zakončení pohovoru stejně důležité při telefonickém a videohovoru jako při osobním setkání.
Právě v tomto ohledu se ClickUp Brain stane vaší tajnou zbraní. Využijte jej k vytvoření závěrečných strategií pro různé scénáře.
Například pokud se jedná o telefonický pohovor, použijte ClickUp Brain k vygenerování nápadů, jak vyjádřit nadšení pouze prostřednictvím tónu hlasu a slov, protože řeč těla není viditelná.
V případě videohovorů si promyslete, jak vyvážit verbální komunikaci sebevědomou a profesionální řečí těla, například udržováním očního kontaktu s webovou kamerou nebo přikyvováním, abyste projevili zájem.
Následné kroky: Prodloužení dopadu závěrečné řeči
Poslání děkovného dopisu je jako přidání mašle na hezky zabalený dárek – tento poslední dotek ukazuje, že vám na tom záleží.
Podle různých průzkumů dokonce 68 % personalistů věří, že zaslání krátkého děkovného dopisu po pohovoru má významný vliv.
Vytvoření skvělého děkovného dopisu nemusí být složité. Zde je několik příkladů:
- „Děkuji, že jste si dnes udělali čas na pohovor. Rozhovor se mi velmi líbil a získal jsem díky němu skvělý přehled o dané pozici. Jsem přesvědčen, že moje dovednosti a zkušenosti mohou být pro váš tým přínosem. Pokud mohu nějak pomoci s dalšími kroky, dejte mi prosím vědět.“
- „Děkuji vám, že jste si udělali čas na schůzku ohledně této pozice. Po našem rozhovoru jsem ještě více nadšený z této role a možnosti přispět k vašemu talentovanému týmu. Pokud budete potřebovat další informace, neváhejte se na mě obrátit!“
Pomocí ClickUp Docs můžete snadno vytvářet a ukládat osobní děkovné dopisy, díky kterým budete připraveni zapůsobit při následném telefonátu.
Od pozdravu k přijetí: zvládněte pohovor s ClickUp
Hledání práce může připomínat nekonečný maraton! A několik kol pohovorů? Vyčerpávající!
Chápeme, že to byla náročná cesta. Ale nezapomeňte, že se blížíte k cíli.
Zvládněte tuto závěrečnou fázi!
Od nastavení připomínek v ClickUp, abyste měli přehled o následných krocích, až po organizaci přípravy na pohovor v ClickUp Docs – máte vše, co potřebujete, abyste byli připraveni, soustředění a v pohodě. Využijte nástroje ClickUp k úspěšnému zakončení pohovoru a získání pracovní nabídky!
Jste připraveni posunout své pohovory na vyšší úroveň? Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp!