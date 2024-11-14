Google Meet vs. Zoom: Který videokonferenční nástroj je nejlepší v roce 2025?

Měli jste dnes hovor přes Zoom? Nebo jste možná použili Google Meet k chatování s klientem? Tyto nástroje se staly součástí slovníku našeho každodenního pracovního prostředí.
Tyto nástroje změnily způsob, jakým komunikujeme s kolegy a klienty. Zjistili jsme, že k práci nemusíme být ve stejné místnosti, stačí nám jen správné aplikace.
Neexistuje však žádná videokonferenční aplikace, která by vyhovovala všem. Někteří mohou preferovat jednoduchý přístup Google Meet typu „plug-and-play“, zatímco jiní mohou upřednostňovat rozsáhlé funkce Zoom pro komplexní správu videokonferencí.
V tomto blogovém příspěvku porovnáme Zoom a Google Meet, abychom zjistili, který z nich by pro vás mohl být vhodnější. Představíme také několik nových nástrojů pro online schůzky, které mohou spolupráci ještě více usnadnit.
Pojďme se do toho pustit.
Co je Google Meet?
Google Meet je software pro videokonference, který vám umožňuje připojit se a spolupracovat online. Je ideální pro osobní i firemní použití a nabízí bezchybnou integraci s nástroji Google Workspace, jako jsou Gmail a Google Kalendář.
Google Meet nabízí čistý zvuk a obraz, živé titulky a robustní bezpečnostní funkce, které zajišťují bezpečnost a dostupnost vašich konverzací. Díky jednoduchému rozhraní a flexibilním tarifům je nepostradatelným nástrojem pro každého, kdo komunikuje s ostatními na dálku.
Funkce Google Meet
Díky pokročilým funkcím může Google Meet zajistit bezpečnost a atraktivitu vašich virtuálních schůzek. Ať už organizujete malou schůzku nebo velkou akci, poskytuje vše, co potřebujete pro hladkou spolupráci.
1. Živé titulky
Díky automatickým titulkům v reálném čase budou všichni v obraze. Tyto titulky, které využívají umělou inteligenci Google, jsou rychlé a přesné, takže jsou ideální pro přístupnost nebo vícejazyčné týmy.
2. Sdílení obrazovky
Sdílejte celou obrazovku, konkrétní okno nebo kartu Chrome pouhými několika kliknutími, což usnadňuje prezentaci dokumentů, snímků a videí během schůzky.
3. Breakout rooms
Rozdělte větší schůzky na menší, zaměřené skupiny pomocí breakout rooms – ideální pro týmovou spolupráci, workshopy nebo networkingové sezení. Nezapomeňte však, že breakout rooms zatím nelze nahrávat ani živě vysílat.
4. Nahrávání schůzek
Potřebujete zachytit důležité okamžiky? Google Meet vám umožňuje nahrávat schůzky a ukládat je na Google Drive ve vysoké kvalitě videa a zvuku, abyste k nim měli snadný přístup a mohli je později sdílet.
5. Integrace Jamboard
Spolupracujte kreativně díky integrované funkci Jamboard. Tato interaktivní tabule umožňuje účastníkům brainstormovat, kreslit a sdílet nápady vizuálně v reálném čase.
6. Potlačení šumu
Hluk v pozadí může při schůzkách rušit. Google Meet tento problém řeší pomocí umělé inteligence, která odfiltruje nežádoucí zvuky, takže se můžete soustředit na to, co je důležité.
7. Bezpečnost a šifrování
Google Meet šifruje všechny schůzky během přenosu a dodržuje špičkové bezpečnostní standardy. Díky bezpečnostním funkcím na podnikové úrovni navíc zůstanou vaše data v bezpečí při používání prohlížeče nebo mobilní aplikace.
8. Integrace kalendáře a e-mailu
Plánujte a připojujte se k schůzkám přímo z Kalendáře Google nebo Gmailu jediným kliknutím, což vám usnadní organizaci a dodržování časového harmonogramu.
9. Kompatibilita s mobilními zařízeními
Přístup k Google Meet máte i na cestách díky speciálním aplikacím pro iOS a Android, takže nikdy nezmeškáte schůzku v kanceláři ani na cestách.
Ceny Google Meet
Ceny za Google Workspace, ke kterému je Google Meet připojen, jsou následující:
- Základní (zdarma): 0 $
- Business Starter: 6 $ za uživatele/měsíc
- Business Standard: 12 $ za uživatele/měsíc
- Business Plus: 18 $ za uživatele/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny podle potřeb organizace
Co je Zoom?
Zoom je software pro videokonference, který umožňuje podnikům, pedagogům a jednotlivcům snadné propojení. Díky vysokému rozlišení videa a zvuku umožňuje Zoom bezchybné virtuální schůzky na jakémkoli zařízení, ať už se jedná o notebook, tablet nebo smartphone.
Díky snadnému použití, spolehlivé kvalitě připojení a komplexním funkcím pro spolupráci je to ideální řešení pro osobní i profesionální komunikaci.
Funkce Zoom
Zoom nabízí různé pokročilé funkce, které zvyšují produktivitu schůzek a spolupráce. Ať už pořádáte obchodní schůzku, webinář nebo virtuální školení, tyto nástroje zajistí hladký a interaktivní průběh.
1. HD video a audio
Zoom podporuje HD video a vynikající kvalitu zvuku, takže vaše schůzky v Zoomu budou jasné a poutavé. Díky adaptivní technologii se kvalita přizpůsobuje rychlosti vašeho internetového připojení.
2. Sdílení obrazovky
Jedna z nejvýkonnějších funkcí Zoomu pro spolupráci, sdílení obrazovky, umožňuje vám a vašemu týmu zobrazit celou obrazovku nebo konkrétní aplikace pro dynamičtější prezentace.
3. Breakout rooms
Díky breakout rooms mohou organizátoři rozdělit účastníky do menších relevantních skupin, aby se při větších schůzkách nebo virtuálních akcích mohli lépe soustředit na diskusi nebo týmové aktivity.
4. Týmový chat
Integrovaná funkce týmového chatu v aplikaci Zoom vám umožňuje komunikovat prostřednictvím textových zpráv mimo schůzky, sdílet soubory, obrázky a odkazy pro nepřetržitou spolupráci.
5. AI Companion
Funkce Zoomu založené na umělé inteligenci, přepisy schůzek, inteligentní shrnutí a akční položky vám pomohou udržet přehled o důležitých diskusích, aniž byste si museli dělat poznámky.
6. Virtuální pozadí a avatary
Svůj konferenční prostor můžete přizpůsobit pomocí virtuálních pozadí nebo použít zábavné avatary pro kreativní nádech.
7. Nahrávání do cloudu
Zoom nabízí funkce cloudového nahrávání, které vám umožňují ukládat a sdílet záznamy schůzek, včetně přepisů pro snadné pozdější vyhledávání.
Ceny Zoom
- Základní (zdarma): 0 $
- Výhoda: 13,32 $ za měsíc/uživatel
- Podnikání: 18,32 $ za měsíc/uživatel
- Business Plus: 22,49 $ za měsíc/uživatele
- Podniky: Ceny na míru
Google Meet vs. Zoom: Porovnání funkcí
Google Meet a Zoom jsou oblíbené nástroje pro videokonference, které vyhovují různým potřebám a preferencím. Zde je stručný přehled jejich funkcí, který vám pomůže rozhodnout, který z nich vám nejlépe vyhovuje.
|Funkce
|Google Meet
|Zoom
|Kapacita účastníků
|V závislosti na předplaceném tarifu se pohybuje od 100 do 1000.
|Až 100 v rámci bezplatného tarifu; až 1000 v rámci podnikového tarifu
|Integrace
|Hladká integrace s Google Workspace
|Rozsáhlé s mnoha aplikacemi
|Uživatelské rozhraní
|Přehledný a uživatelsky přívětivý
|Sofistikovaný a bohatý na funkce
|Virtuální pozadí
|Omezené možnosti přizpůsobení
|Rozsáhlé možnosti přizpůsobení
|Nahrávání a přehrávání
|Omezeno úrovní Google Workspace
|Komplexní s jednoduchým sdílením
|Bezpečnostní funkce
|Silné šifrování, méně administrativních kontrol
|Pokročilé ovládací prvky a šifrování typu end-to-end; problémy v minulosti
|Dostupnost platformy
|Webové mobilní aplikace
|Desktopové aplikace pro více operačních systémů; k dispozici také na webu a v mobilních zařízeních.
|Nástroje pro spolupráci
|Základní nástroje, jako je chat a breakout rooms
|Pokročilé nástroje, včetně chatu, breakout rooms, ankety a Q&A
Nyní se podívejme na některé z těchto funkcí podrobněji.
Kapacita schůzky
- Google Meet umožňuje v rámci pokročilých tarifů účast až 1000 účastníků na schůzce, což usnadňuje práci větším týmům v sadě Google Workspace. Je vhodný zejména pro firmy, které často pořádají velké týmové schůzky nebo webináře. Bezplatný tarif umožňuje hostit až 100 osob najednou.
- Zoom rovněž nabízí různé limity v závislosti na tarifu, s možností hostit 100 účastníků v rámci bezplatného tarifu a až 300 účastníků v rámci předplatného Business a Business Plus. Chcete-li rozšířit počet účastníků na 500 nebo 1 000, potřebujete doplňkovou licenci Large Meeting. Díky této flexibilitě je ideální pro organizace, které potřebují rozšířit schůzky pro různé události.
🏆 Vítěz: Google Meet může být ekonomičtější pro menší týmy, které potřebují příležitostně pořádat velké schůzky, díky nižší počáteční ceně a integrovaným funkcím Workspace. Pro týmy, které potřebují pořádat časté velké schůzky, však může být flexibilita Zoomu s doplňkem „Large Meeting“ výhodnou investicí.
Nástroje pro sdílení obrazovky a spolupráci
- Jak Google Meet, tak Zoom umožňují sdílení obrazovky. Google Meet se však dobře integruje s Google Workspace, což umožňuje snadnou spolupráci na sdílených dokumentech a úpravy v reálném čase během schůzek.
- Zoom nabízí pokročilé možnosti sdílení obrazovky, včetně funkcí pro vkládání poznámek a možnosti dálkového ovládání sdílené obrazovky, díky čemuž je interaktivnější. To je obzvláště užitečné pro školení nebo prezentace, kde je zapojení účastníků klíčové.
🏆 Vítěz: Zoom, díky vylepšeným nástrojům pro spolupráci, které podporují interaktivní online schůzky.
Nahrávání a přepis
- Google Meet a Zoom vám umožňují nahrávat online schůzky. Google Meet je automaticky ukládá na Google Drive v Google Workspace, ale přepis je omezen na placené tarify, což může omezit přístup pro bezplatné uživatele.
- Zoom nabízí ve všech tarifech funkce nahrávání a automatického přepisu, díky čemuž mají uživatelé snadný přístup k poznámkám z jednání a nahraným relacím pro budoucí použití, a to bez ohledu na úroveň jejich předplatného.
🏆 Vítěz: Zoom, díky komplexním možnostem nahrávání a přepisu, které zvyšují produktivitu.
Breakout rooms
- Google Meet a Zoom mají breakout rooms. Google Meet umožňuje účastníkům zapojit se do menších diskusí v rámci většího setkání v Google Workspace. Tato funkce však nemusí být tak spolehlivá při správě více breakout sessions.
- Zoom je známý svými breakout rooms (místnostmi pro menší skupiny). Nabízí rozsáhlé možnosti pro správu těchto prostorů během schůzek, včetně možnosti pro hostitele připojit se kdykoli k jakékoli breakout room, což výrazně zlepšuje dynamiku schůzky.
🏆 Vítěz: Zoom, díky robustnějším funkcím pro breakout rooms, které usnadňují efektivní skupinovou práci.
Integrace
- Google Meet je úzce integrován s aplikacemi Google Workspace, jako jsou Gmail, Drive a Kalendář, což z něj činí vynikající volbu pro uživatele v rámci ekosystému Google. Tato integrace vylepšuje pracovní postupy a plánování pro týmy, které se ve velké míře spoléhají na produkty Google.
- Zoom integruje širokou škálu nástrojů pro zvýšení produktivity, včetně Microsoft Teams a Slack, a nabízí tak větší flexibilitu uživatelům, kteří potřebují propojit různé nástroje. Jeho rozsáhlý Marketplace navíc umožňuje uživatelům vylepšit jejich zážitek ze Zoomu pomocí četných aplikací třetích stran.
🏆 Vítěz: Zoom, díky širší škále integrací.
Zabezpečení
- Jak Google Meet, tak Zoom kladou důraz na bezpečnost, ale Google Meet těží z robustních bezpečnostních protokolů Google, včetně šifrování typu end-to-end a pravidelných aktualizací Google Workspace. To je obzvláště důležité pro organizace, které pracují s citlivými informacemi.
- Zoom postupem času vylepšil své bezpečnostní funkce a zavedl šifrování typu end-to-end a ověřování uživatelů, ale v minulosti čelil kritice kvůli bezpečnostním problémům. Nedávné aktualizace mají za cíl budovat důvěru a zajistit bezpečnější prostředí pro schůzky.
🏆 Vítěz: Google Meet, díky svým silným bezpečnostním opatřením, která uživatelům poskytují klid.
✨ Konečný verdikt
Zatímco Google Meet je dobrou volbou pro menší týmy nebo ty, které používají Google Workspace, Zoom se díky svému bohatému vybavení funkcemi hodí zejména pro firmy a organizace, které od svých nástrojů pro schůzky vyžadují vysokou funkčnost a škálovatelnost.
Google Meet vs. Zoom na Redditu
Když na Redditu vyhledáte Google Meet vs. Zoom, názory se liší v závislosti na konkrétních potřebách.
Mnoho uživatelů Redditu, jako například ForgeableSum, dává přednost Google Meet kvůli jeho jednoduchosti a integraci s Google Workspace.
Během pandemie všichni přešli na Zoom a každý den se na titulní stránce objevoval příspěvek odkazující na „Zoom“, jako by se stal součástí našeho kulturního slovníku (stejně jako „Google“ znamená vyhledávání). Ale je jeho úspěch způsoben kvalitou samotného produktu nebo chytrým/oportunistickým marketingem? Nemohu se ubránit pocitu, že ještě před Zoomem existovaly lepší produkty. Konkrétně Google Meet, který funguje v prohlížeči, je 100% zdarma a nevyžaduje žádné stahování. To je moje největší výtka. Zoom je plně schopen fungovat v prohlížeči, ale nutí vás ho stáhnout (jako mnoho jiných společností), protože je pravděpodobnější, že na něj v budoucnu kliknete, pokud je jako ikona na vaší ploše/dokovací stanici. Ale domlouvání schůzek/termínů s lidmi na dálku je už tak dost obtížné. To, že obě strany musí předem nainstalovat software, jen přidává na obtížnosti. Je pro mě velkou záhadou, proč se spotřebitelé rozhodnou pro tuto možnost, místo aby jednoduše poslali odkaz na schůzku přes Google Meet.
Ostatní uživatelé Redditu, jako například MarkOfTheDragon12, poukazují na to, že Zoom má pokročilejší funkce pro větší schůzky a webináře.
Zoom je lepší než Google Meet ve všech ohledech: kvalita, spolehlivost, správa, integrace, bezpečnost a ovládání... ale ano, stojí také 180 $/uživatel/rok. Google Meet, stejně jako mnoho produktů Google, prostě není plně „podnikový“. Jedná se o konferenční systém pro osobní použití, který lze do této role vtěsnat. Ne, G. Meet nemá centrální správu nahrávek. Je to osobní nástroj, který ukládá vše na osobní disk hostitele. V nejlepším případě můžete zavést týmový pracovní postup, při kterém se nahrávky poté přesouvají na sdílený disk Team Drive, ale není zde nic, co by to umožňovalo.
A pak jsou tu uživatelé jako NoREEEEEEtilBrooklyn, kteří si myslí, že oba nástroje jsou užitečné v různých situacích:
Google Meet je skvělý pro menší schůzky, které musí zůstat soukromé. Zoom je lepší pro větší schůzky, které nemusí být veřejné.
Uživatelé Redditu nakonec doporučují Google Meet pro jednoduché každodenní schůzky, zejména pokud již používají Google Workspace. Zoom však vyniká při větších setkáních nebo interaktivnějších způsobech připojení k schůzkám.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Google Meet a Zoom.
Četli jste o Google Meet. Četli jste o Zoom. Chcete něco lepšího?
Podívejte se na ClickUp. Jedná se o komplexní platformu pro správu úkolů a zvýšení produktivity, která nabízí komplexní nástroje pro spolupráci.
Zde je několik věcí, které můžete snadno provést pomocí ClickUp a které byste si mohli představit pouze s Zoom nebo Google Meet, i když jsou vybaveny několika integracemi.
ClickUp má výhodu č. 1: ClickUp Clips (pro asynchronní videokomunikaci)
Nikdo z nás nemá rád nekonečné plýtvání časem na živých schůzkách, kde se probíráme jednoduchými aktualizacemi nebo návody. ClickUp Clips vám umožňuje nahrávat a sdílet videa asynchronně a nabízí tak flexibilní alternativu k živým hovorům v Google Meet a Zoom. Clips může být vaším záznamníkem obrazovky, diktafonem a webovou kamerou najednou, což usnadňuje sdílení informací bez nutnosti plánovat schůzku. To je ideální pro vzdálené týmy v různých časových pásmech – kdokoli si může záznam prohlédnout, kdykoli se mu to hodí, a vše je zachyceno přímo v rámci úkolů, na kterých pracují.
Díky bezchybné integraci do vašeho pracovního postupu se Clips odlišuje od jiných video nástrojů. Namísto přeskakování mezi různými platformami, abyste vysvětlili úkoly nebo sdíleli zpětnou vazbu, je vše, co potřebujete ke komunikaci, již v ClickUp, propojeno s konkrétními projekty a úkoly. Vytváří se tak soudržný systém týmové komunikace, který udržuje vše organizované a snadno dostupné pro pozdější použití.
Přečtěte si také: 10 nejlepších programů pro nahrávání obrazovky pro Windows
ClickUp má výhodu č. 2: ClickUp Whiteboards (pro vizuální spolupráci)
Google Meet a Zoom nabízejí pouze základní funkce pro spolupráci. ClickUp Whiteboards posouvá spolupráci na další úroveň tím, že umožňuje vašemu týmu vizuálně brainstormovat, plánovat a organizovat myšlenky přímo v ClickUp. Nejenže prezentujete nápady skupině, ale také je společně vytváříte v reálném čase, což umožňuje všem aktivně se zapojit.
Tabule lze přizpůsobit tak, aby vyhovovaly jakémukoli pracovnímu postupu – brainstormingu, mindmappingu nebo plánování projektů. A to nejlepší? S několika kliknutími můžete své nápady proměnit v proveditelné úkoly v rámci ClickUp, díky čemuž bude přechod od plánování k realizaci hladší než kdykoli předtím.
💡Tip pro profesionály: Použijte šablony tabule v ClickUp, abyste mohli hned začít, ať už chcete dělat cokoli.
ClickUp's One Up #3: ClickUp Brain (pro automatické pořizování poznámek z jednání a přepisování videí)
Pořizování poznámek a sledování klíčových bodů během schůzek může být náročné, a to i s funkcemi nahrávání, které nabízejí Google Meet a Zoom. ClickUp Brain tento proces zcela automatizuje. Zapomeňte na ruční prohlížení dlouhých nahrávek schůzek, abyste našli důležité detaily.
ClickUp Brain využívá umělou inteligenci k přepisu poznámek ze schůzky v reálném čase a ve zápisu ze schůzky pro vás zvýrazní akční body, důležitá rozhodnutí a body k diskusi.
Tato funkce se odlišuje tím, jak se přímo integruje do vašich úkolů. Po skončení projektové schůzky můžete pomocí ClickUp Brain převést své přepisy do úkolů ClickUp, včetně termínů, přidělených osob a priorit. Zajistí tak, že se nic neztratí v překladu, a promění vaše schůzky v konkrétní výsledky. Zoom a Google Meet sice nabízejí videokonference, ale ClickUp Brain jde ještě dál a integruje je do nástroje pro zvýšení produktivity.
ClickUp má výhodu č. 4: integrace Zoom
Integrace ClickUp se Zoomem vám umožňuje propojit videokonference přímo s úkoly, což usnadňuje převedení klíčových diskusí do konkrétních úkolů ihned po skončení hovoru. Můžete přiřazovat úkoly, nastavovat termíny a zajistit, aby byly následné kroky spravovány v rámci ClickUp, takže vše bude v souladu s vašimi projekty.
Každá schůzka v Zoomu se automaticky zaznamenává do příslušných úkolů, takže váš tým se může vrátit k důležitým diskusím, aniž by musel opustit platformu.
A dokonce se můžete připojit ke svým schůzkám Zoom přímo z ClickUp, což vám ušetří všechny další kroky spojené s přepínáním mezi oběma platformami během práce.
ClickUp's One Up #5: Správa schůzek
Funkce ClickUp Meetings poskytuje komplexní řešení pro správu a sledování vašich schůzek. Můžete vytvářet strukturované programy, přiřazovat úkoly během diskusí a zaznamenávat klíčové body v reálném čase. Tím je zajištěno, že každá schůzka má jasné zaměření a že se rozhodnutí rychle promění v proveditelné úkoly, díky čemuž váš tým zůstane produktivní a na správné cestě.
Jednou z nejlepších funkcí je propojení schůzek přímo s projekty a úkoly v ClickUp. Poznámky ze schůzek, akční položky a rozhodnutí jsou automaticky organizovány, což členům týmu usnadňuje kontrolu diskusí a sledování přidělených úkolů. S ClickUp Meetings přináší každá schůzka smysluplné výsledky a vše je propojeno s vaším pracovním postupem.
ClickUp má výhodu č. 6: ClickUp Chat a SyncUps
Pro týmy, které potřebují rychlé, spontánní konverzace bez formalit plánovaných schůzek, je ClickUp SyncUps perfektní alternativou. SyncUp vám umožňuje iniciovat spontánní audio a video hovory (se sdílením obrazovky) přímo z ClickUp Chat, což eliminuje nutnost přepínání mezi různými platformami.
Na rozdíl od tradičních nástrojů pro videokonference, jako jsou Zoom nebo Google Meet, jsou SyncUps hluboce integrovány do vašich úkolů a úkolů vašeho týmu, což znamená, že vaše konverzace jsou vždy v kontextu a připravené k použití.
ClickUp Chat usnadňuje průběžnou komunikaci v týmu. V rámci platformy ClickUp můžete vést individuální chaty, skupinové diskuse nebo konverzace týkající se konkrétních úkolů s celým týmem, čímž skutečně sjednotíte svou práci a konverzace. Už žádné přepínání kontextu a ztráta produktivity kvůli „rychlým hovorům“. K chatům se můžete dostat asynchronně nebo v reálném čase, aniž byste se museli obávat, že vám uniknou nějaké detaily.
💡Tip pro profesionály: Pokud organizujete větší akce nebo schůzky, použijte šablonu ClickUp Conference Management Template. Jedná se o vynikající nástroj pro organizování vícedenních akcí, workshopů nebo velkých schůzek, kde musí bezchybně fungovat mnoho pohyblivých částí. Můžete kombinovat hostující řečníky, prezentace a breakout sessions a zároveň mít vše přehledně uspořádané na jednom místě.
ClickUp má výhodu č. 7: Šablona ClickUp Meetings
Pro ty, kteří organizují pravidelné týmové schůzky, je šablona ClickUp Meetings snadným výchozím bodem, který vám pomůže strukturovat programy, pořizovat poznámky a sledovat úkoly na jednom místě. Tato šablona vám umožní rozdělit každou schůzku podle bodů programu a zajistit, že budou projednány všechny důležité body. Každý bod programu můžete přiřadit členům týmu a vytvářet úkoly přímo z poznámek ze schůzky, aby vše proběhlo hladce.
Tato šablona schůzky vám také pomůže zkontrolovat poznámky a přiřadit následné akce, které se synchronizují přímo s vašimi úkoly, čímž se snižuje riziko nedorozumění.
ClickUp – jeden nástroj pro účast, správu a realizaci vašich schůzek
Google Meet a Zoom nabízejí výkonné nástroje pro vylepšení virtuálních schůzek a spolupráce. Google Meet se bezchybně integruje s nástroji Google Workspace a poskytuje robustní bezpečnostní funkce. Zoom vyniká svými vysokým rozlišením videa a zvuku a komplexními funkcemi pro spolupráci.
V souboji Zoom vs. Google Meet bude vaše volba záviset na vašich konkrétních potřebách, jako jsou ceny, integrace nástrojů a povaha vašich schůzek.
Chcete-li zvýšit produktivitu svých schůzek, vyzkoušejte ClickUp. Díky své komplexní platformě pro správu úkolů, spolupráci na projektech a produktivitu týmu ClickUp zlepšuje efektivitu vašich schůzek jako nikdy předtím. Funkce jako automatizované programy schůzek, nástroje pro spolupráci v reálném čase, poznámky a shrnutí schůzek založené na umělé inteligenci a integrované přiřazování úkolů vám zajistí přehlednost a efektivitu.
Navíc intuitivní rozhraní ClickUp usnadňuje přizpůsobení pro jakýkoli tým. Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes.