Jak se stát virálním na TikToku pomocí osvědčených strategií

Přemýšleli jste někdy nad tím, proč se některá videa na TikToku stanou přes noc virálními a nasbírají miliony zhlédnutí, zatímco jiná nezaznamenají téměř žádný ohlas? 🤔
Není to jen otázka štěstí – za tímto šílenstvím se skrývá určitá metoda. Ať už jste značka, která se snaží rozšířit svůj dosah, nebo tvůrce, který se chce prosadit, s pomocí správných strategií je možné se na TikToku stát virálním.
V tomto průvodci rozebíráme tajemství virality TikToku. Dozvíte se, jak využít nejnovější trendy, zaujmout své publikum a používat nástroje jako ClickUp k plánování, tvorbě a sledování svého obsahu jako profesionál. Jste připraveni posunout svou hru na TikToku na další úroveň? Pojďme se do toho pustit a udělat vaše další video virálním! 🚀
Jak se stát virálním na TikToku: Co se ve skutečnosti děje?
Přišli jsme na to, jak se stát virálním na TikToku. 🔑
Alespoň naše marketingové týmy a personální oddělení to zjistily poté, co toto video zaznamenalo neuvěřitelných 19 milionů zhlédnutí, 1,8 milionu lajků a 188 tisíc uložení.
Chcete vidět tu magii? 😉👇🏻
Schůzka personálního oddělení Nikdy na to nezapomenu #firemníhumor #kancelářskýhumor
Schůzka personálního oddělení Nikdy na to nezapomenu #firemníhumor #kancelářskýhumor
Virovost na TikToku není jen otázkou štěstí. Pokud dokážete správně poskládat všechny dílky, algoritmus TikToku se postará o zbytek. Nejprve ale musíte pochopit, jak algoritmus TikToku funguje.
Porozumění algoritmu TikToku
TikTok je postaven na algoritmech, které určují, co uvidíte na stránce „Pro vás“ nebo „FYP“.
Proto je pro tvůrce a firmy, které chtějí dosáhnout virality, tak důležité pochopit, jak to funguje.
- Zapojení uživatelů: Měří lajky, komentáře, sdílení a dobu sledování, aby se změřila interakce. Videa, která déle udrží pozornost diváků, bývají propagována širšímu publiku.
- Relevance videa: Vyhodnocuje faktory jako hashtagy, zvuk, titulky a popisy videa, aby určil relevanci obsahu a signalizoval, zda je video relevantní pro zájmy uživatele.
- Aktivita účtu: Analyzuje minulé chování uživatelů, jako jsou sledovaná, lajkovaná a sdílená videa, aby personalizovala doporučení.
- Kvalita videa: Zohledňuje prvky jako rozlišení videa, čistota zvuku a produkční hodnota, i když vysoká kvalita není pro úspěch algoritmu striktně vyžadována.
Další faktory:
- Čas strávený v aplikaci: Ovlivňuje doporučení TikToku na základě toho, jak dlouho se uživatelé zabývají jednotlivými příspěvky. Nedávné video Washington Post uvádí, že délka zapojení uživatelů do jednotlivých příspěvků může dramaticky ovlivnit doporučení algoritmu na TikToku.
- Zařízení a poloha: Zohledněte typ zařízení a polohu, abyste mohli doporučovat obsah relevantní pro danou oblast.
Když zveřejníte videa, která zahrnují všechny tyto klíčové faktory, algoritmus TikToku zvýší jejich viditelnost a propaguje je u více uživatelů. Jak se zvyšuje zapojení, cyklus pokračuje a zvyšuje se expozice, dokud váš obsah nedosáhne vysoce žádaného „virálního“ statusu.
Zde je stručný diagram představující fungování algoritmu TikToku. 📍
Strategie pro vytváření virálního obsahu
Virová videa na TikToku vznikají z 1 % štěstí a z 99 % strategie. 🧠
Sestavili jsme nejlepší strategie, jak se stát virálním na TikToku. Některé z nich jsou podobné účinným strategiím řízení projektů na sociálních médiích , ale jsou nezbytné pro zefektivnění procesu tvorby obsahu na TikToku a zvýšení šancí na virální úspěch.
1. Sledujte nejnovější trendy
Trendy jsou tím, co pohání TikTok, a zde je návod, jak je můžete co nejlépe využít:
- Buďte v obraze: Pravidelně kontrolujte stránku „Objevit“, abyste viděli, co je právě trendy. Je to konkrétní píseň nebo filtr? Nebo bláznivá online výzva?
- Zajistěte relevantnost: Přizpůsobte se trendům TikToku, které kreativně rezonují s vaší značkou. Nezapomeňte však zajistit relevantnost. Pokud je například populární taneční výzva, mohli byste ji využít k prezentaci svého produktu?
- Vytvořte svůj vlastní trend: Pokud se cítíte kreativní, spusťte svůj vlastní trend nebo výzvu. Pokud se uchytí, může to výrazně zvýšit vaši viditelnost.
Vězte, kdy trend přeskočit: Vyhněte se trendům, které nejsou v souladu s hodnotami vaší značky nebo vaším publikem. 🚫Například když „NFT šílenství“ dosáhlo vrcholu, mnoho značek se vrhlo na vytváření a prodej NFT, aniž by rozumělo dopadům této technologie. Značky jako Taco Bell čelily negativní reakci, když uvedly na trh NFT umění, které někteří považovali za nevhodné, zejména s ohledem na environmentální problémy spojené s NFT. Zapojení se do takových trendů může mít opačný účinek, pokud nerezonují s vaším publikem nebo jsou v rozporu s hodnotami vaší značky, což zdůrazňuje potřebu promyšleného zapojení.
Přečtěte si také: Jak používat TrendSpotting (s příklady)
2. Používejte trendy a relevantní hashtagy
Při používání hashtagů nezapomeňte vyvážit populární hashtagy a ty, které jsou specifické pro vaše odvětví nebo značku. Měli byste se však vyvarovat přeplnění popisku přílišným množstvím hashtagů.
Ačkoli TikTok umožňuje přidávat více hashtagů, použijte tři až pět hashtagů na jeden příspěvek. 🔖
Výběrem správných hashtagů můžete zaujmout publikum, které se nejvíce zajímá o vaše odvětví, produkty nebo služby, a zajistit tak, že váš obsah získá pozornost, kterou si zaslouží!
Podobnou strategii jsme použili v našem virálním videu „The Scrum Master“ (2,8 milionu zhlédnutí).
Drželi jsme se 4–5 trendových hashtagů – #corporate, #corporatelife a #9to5, zatímco #scrum a #projectmanager byly velmi relevantní pro naši značku a videoobsah.
3. Vzbuďte zvědavost
Stalo se vám někdy, že jste přejeli video, ale pak se k němu vrátili, protože úvodní věta byla tak zajímavá? To je náš cíl. 🎯Začněte otázkou, napětím nebo divokým scénářem. Inspirujte se účtem Legendaryshots, který je známý divokými experimenty, které diváky udrží v napětí až do konce.
4. Využijte populární hudbu ve svůj prospěch
Hudba hraje na TikToku obrovskou roli – téměř 90 % respondentů v jedné studii uvedlo, že zvuk je pro jejich zážitek klíčový. 🎶
Použití trendových zvuků pomůže vašemu obsahu zaujmout. Vyberte si trendy hudbu nebo zvukové efekty, které doplní vaše video a upoutají pozornost. Správný zvuk může vylepšit náladu a udělat vaše video zapamatovatelnějším.
Například můžete použít optimistickou, motivační píseň pro video, které ukazuje vaši každodenní ranní rutinu.
Můžete také vytvořit vlastní audio nebo zvukové ukázky, které doplní vaše video. Tím dáte své hudbě šanci stát se virální.
Například virální píseň Taylor Swift „Anti-Hero“ byla spojena se vším možným, od příběhů o rozchodech až po příběhy o domácích mazlíčcích, a nasbírala miliony zhlédnutí.
Když už mluvíme o písničkách, slyšeli jste náš hitový soundtrack pro TikTok – Choices? 😉
HR právě vydalo bombastickou novinku 🔥 #corporatehumor Parodie na @E-40 „Choices“ @ClickUp
HR právě vydalo bombastickou novinku 🔥 #corporatehumor Parodie na @E-40 „Choices“ @ClickUp
5. Publikujte pravidelně a ve správný čas
Díky konzistentnosti algoritmy TikToku rozpoznají, že aktivně publikujete nový obsah pro jeho uživatele.
Čím více konzistentní interakce váš účet získává, tím více ho algoritmy upřednostňují. Ale načasování je také důležité!
Vytvořte si konzistentní plán publikování a držte se ho. Publikujte často, aby byl váš obsah aktuální a relevantní, a pomocí analytických nástrojů TikToku zjistěte, kdy je vaše publikum nejaktivnější. Publikování v době, kdy je vaše publikum online, je jedním z dobře známých triků TikToku.
Výzkum společnosti SocialPilot odhalil nejlepší časy pro zveřejňování příspěvků na TikToku v roce 2024.
Tip pro profesionály: Chcete to zefektivnit? Nástroje jako kalendář ClickUp vám pomohou snadno spravovat plán zveřejňování příspěvků. 📅
6. Vyprávějte příběh
Lidé milují příběhy a publikum TikToku není výjimkou. 💬
Ano, hudba je pro zapojení uživatelů zásadní, to jsme již zmínili. Ale věděli jste, že 80 % nejoblíbenějších videí na TikToku obsahuje hudbu? To má obzvláště velký dopad, když je hudba spojena s příběhem, se kterým se diváci mohou ztotožnit, jak je vidět u úspěšných kampaní, které využívají populární zvuky nebo vytvářejí vlastní zvukové kulisy, aby upoutaly pozornost.
Dobře vyprávěný příběh dokáže diváky oslovit na hlubší úrovni a podnítit je ke sdílení. Silný příběh také dokáže diváky zaujmout hned na začátku a udržet jejich pozornost po delší dobu.
🌟Příklad: Pokud působíte v oblasti fitness, můžete vytvořit video příběh o svých prvních dnech v posilovně. Jak jste se zpočátku cítili? Co vás motivovalo ke změně vašeho životního stylu?
7. Mějte různou délku videí
Vyzkoušejte různé délky videí a zjistěte, co nejlépe funguje pro vaše publikum.
📌 Podle Social Insider získávají krátká videa o délce 0 až 15 sekund v průměru 9,40 % zhlédnutí, zatímco delší videa získávají celkem 7 % zhlédnutí.
To znamená, že kratší videa často dosahují lepších výsledků, co se týče počtu zhlédnutí. To ale neznamená, že delší videa nemohou fungovat! Jde o to najít ideální rovnováhu, která bude fungovat pro váš obsah a publikum.
🍃 Přátelská rada: Vyzkoušejte různé délky videí a zjistěte, co rezonuje. Ale mějte na paměti: pokud máte silný příběh, který chcete sdělit, nebojte se ho rozvést!
8. Bavte a buďte srozumitelní
TikTok je zábavný a humor je klíčový. Využijte ho k vytvoření situací, se kterými se diváci mohou ztotožnit. Zábavné a poutavé video má větší šanci stát se virálním. Nebojte se tedy do svých videí přidat osobnost a humor.
📌 Podle TikToku:
- 7 z 10 diváků uvádí, že „rozveselování lidí“ je považováno za nejzábavnější aspekt sledování reklam na TikToku.
- 30 % uživatelů TikToku uvedlo, že humor v obsahu tvůrců byl hlavní motivací pro nákupní záměr.
- „Vtipné“ je nejoblíbenější kategorie videí, kterou diváci od tvůrců chtějí vidět.
Oh, vypadá to, že jsme se stali virálními ze stejného důvodu!!! 😉
Můžete nahlásit HR na HR? #corporatehumor #officehumor @ClickUp @ClickUp @ClickUp
Můžete nahlásit HR na HR? #corporatehumor #officehumor @ClickUp @ClickUp @ClickUp
Dokonalost není nutná: přijměte své výstřední momenty! 💜
Nestarejte se o to, aby každý TikTok byl dokonalý. Někdy jsou to právě ty neotřelé, syrové momenty, které u vašeho publika vyvolají největší ohlas. Nechte tedy volně plynout svou kreativitu – i s chybami!
9. Přidejte hodnotu a vzdělávejte pomocí obsahu
Poskytněte svým divákům hodnotu tím, že jim nabídnete užitečné informace nebo je vzděláte v daném tématu. Tím se můžete etablovat jako odborník a přilákat věrné sledující.
Návody, tipy a triky jsou nejzajímavějším způsobem, jak vzdělávat své specifické publikum. Ujistěte se však, že vytváříte originální a autoritativní obsah.
10. Zapojte své publikum na TikToku
Interakce s vašimi sledujícími je klíčem k budování komunity. Podpořte interakci uživatelů vytvářením obsahu, který vyvolává okamžitou akci! Zkuste přidat výzvu k akci (CTA) ve formě otázky nebo rozvíjejte témata na základě návrhů uživatelů a aktuálních zájmů.
Jakmile je příspěvek zveřejněn, hledejte příležitosti, jak zapojit svou síť. Odpovídejte na komentáře a povzbuzujte své sledující, aby se zapojili do konverzace.
💡 Tip pro profesionály: Odpovídejte na komentáře do jedné hodiny od zveřejnění videa. TikTok odměňuje obsah, který vyvolává zájem, takže rychlé reagování na diváky zvyšuje vaše šance na zobrazení ve více feedech. ⏳.
11. Využijte memy a výzvy
Účast v populárních memech a výzvách vám může pomoci oslovit širší publikum. Sledujte aktuální trendy a vytvořte si vlastní jedinečný styl, abyste vynikli.
Sledujte aktuální trendy: Sledujte stránku „Objevit“ a sledujte relevantní tvůrce, abyste byli informováni o aktuálních trendech. Načasování je klíčové – včasné zapojení se do výzvy vám může pomoci vyniknout, než se stane přesycenou.
Přidejte jedinečný prvek: Připojit se k trendu je skvělé, ale přidáním vlastního nápadu bude váš obsah nezapomenutelný. Ať už přidáte prvek specifický pro vaši značku, vtipný nápad nebo kreativní variaci, jedinečný prvek pomůže vašemu videu vyniknout.
🌟Příklad: Řekněme, že existuje populární výzva na TikToku, ve které uživatelé předvádějí dramatickou proměnu na konkrétní píseň. Můžete se zapojit tím, že odhalíte proměnu před a po použití vašeho produktu nebo služby.
Pokud provozujete značku kosmetických přípravků, ukažte zábavný přechod od rozcuchaných vlasů po probuzení k zářivé pleti po použití vašich produktů. Tímto způsobem využijete trendový formát a zábavnou formou zdůrazníte, co vaše značka nabízí. Spojením vaší specializace s virálním trendem oslovíte širší publikum a zároveň zachováte relevanci a atraktivitu svého obsahu.
12. Spolupracujte s ostatními tvůrci
Spojte se s dalšími tvůrci ve vašem oboru, abyste oslovili širší publikum. Spolupracujte na duetech, stitchech nebo společných videích, abyste zvýšili viditelnost a zviditelnění.
Při výběru influencerů, se kterými budete spolupracovat, je důležité zvážit několik věcí:
- Počet sledujících
- Sladění s publikem
- Styl obsahu
Využijte nástroje influencer marketingu k sledování svých spoluprací, marketingových kampaní, influencerů ve vašem oboru atd.
🌟 Příklad: Představte si, že provozujete kanál o zdravém vaření a spolupracujete s influencerem zabývajícím se fitness. Můžete vytvořit společné video, ve kterém společně připravíte výživné jídlo a představíte proces vaření a jeho přínosy pro zdravý životní styl.
Tato spolupráce spojuje vaše publikum a poskytuje hodnotný obsah, který osloví diváky se zájmem o vaření a fitness.
13. Využijte obsah vytvořený uživateli
Povzbuďte své sledující, aby vytvářeli obsah související s vaší značkou nebo produkty. Nejlepší příspěvky zveřejněte na svém kanálu TikTok, abyste zapojili svou komunitu a představili obsah vytvořený uživateli.
Crocs to dokázal! A to vše díky virální kampani na TikToku, která byla založena na obsahu vytvořeném uživateli.
Tady je příběh:
V roce 2018 spustila společnost Crocs trend, který vyzýval lidi, aby si přizpůsobili své Crocsy. Kampaň měla silný slogan „IM GONNA BE whatever I want“ (Budu, kým budu chtít).
„Ukažte nám, jak vypadají VAŠE Crocsy za 1 000 dolarů, a to přizpůsobením, vylepšením nebo prostě ztělesněním mentality Come As You Are a dáním světu najevo, že BUDU, kým chci.“
Zatímco uživatelé vytvářeli své vlastní luxusní verze bot Crocs, Post Malone vytvořil také jednu. Limitovaná edice bot byla vyprodána během 10 minut! 👀
To vše se stalo, aniž by Crocs vytvořil jediný kus obsahu.
Proč se tedy nepoučit z příkladu společnosti Crocs? Inspirujte své publikum, aby předvedlo svou kreativitu, a sledujte, jak vaše značka vzkvétá díky autentickým vztahům!
14. Propagujte svůj obsah z TikToku na jiných platformách
Nenechávejte svůj obsah na TikToku uzavřený. Sdílejte svá videa z TikToku na jiných sociálních médiích, abyste zvýšili návštěvnost a viditelnost. Povzbuďte své sledující na jiných platformách, aby vás sledovali i na TikToku.
Začlenění obsahu TikToku do širší strategie sociálních médií rozšíří vaše publikum a vytvoří soudržnější příběh vaší značky. Zdůraznění jedinečných aspektů vašich videí na TikToku může vzbudit zvědavost a přilákat sledující, kteří se chtějí zapojit do vaší kreativní cesty napříč platformami.
🌟 Příklad: Vytvořte upoutávku nebo sestřih svých TikTok obsahů, které můžete sdílet na Instagram Stories nebo ve svém feedu, a přilákejte diváky ukázkami toho, co mohou očekávat.
Pokud na TikToku prezentujete DIY projekt, zveřejněte na Instagramu krátký klip „před a po“ a vyzvěte diváky, aby si na TikToku prohlédli kompletní proměnu. Zvažte také připnutí videa z TikToku na horní část své stránky na Facebooku nebo jeho zařazení do newsletteru, abyste upoutali pozornost svých e-mailových odběratelů.
Tento multikanálový přístup zvýší vaši viditelnost na TikToku a podpoří větší zapojení komunity napříč platformami.
15. Vylepšete své editační dovednosti
Vylepšete svá videa pomocí efektivních technik úprav. TikTok nabízí řadu efektů, od filtrů po zelené plátno, díky kterým budou vaše videa poutavější a zábavnější. Nebojte se experimentovat a vyzkoušejte, co se hodí pro váš obsah.
Alternativně můžete použít software pro video marketing a přidat přechody, textové překryvy a hudbu. Dobře sestříhané video může výrazně zlepšit jeho celkovou kvalitu.
Nemáte žádné zkušenosti s editací? Žádný problém! 🎬
Nebojte se, pokud nejste odborníci na úpravy videí – vestavěné nástroje TikToku to velmi usnadňují. Začněte v malém: přidejte nějaký zábavný text, vyzkoušejte přechody a pohrajte si s efekty. Ale je tu jedna věc – někdy je nejlepší držet se jednoduchosti, když se teprve učíte. Bavte se a dejte vyniknout své osobnosti!
Bonus: Alternativy k TikToku!
Vytvářejte a plánujte poutavý obsah
Váš první krok k virálnosti na TikToku? Plánování. 🖍️
ClickUp nabízí robustní funkce, které vám pomohou brainstormovat, organizovat a vylepšovat vaše nápady na obsah. ✨
Brainstormingové sezení s ClickUp Whiteboards
ClickUp Whiteboards jsou digitální plátna, na kterých můžete se svým týmem vizuálně brainstormovat nápady na obsah. Představte si virtuální tabuli, na kterou můžete přidávat poznámky, obrázky, myšlenkové mapy a odkazy na úkoly nebo dokumenty ClickUp.
Například můžete použít ClickUp Whiteboards k:
- Vytvářejte náměty na témata pro své blogové příspěvky, obsah na sociálních médiích nebo scénáře videí.
- Nakreslete si osnovy a storyboardy pro svůj obsah.
- Uspořádejte si výsledky svého výzkumu a analýzy konkurence.
🍃 Přátelská rada: Měli jste někdy geniální nápad na video na TikToku ve 2 hodiny ráno, ale do rána jste na něj úplně zapomněli? Jo, my taky. Proto je mobilní aplikace ClickUp perfektní – stačí si ty půlnoční nápady zapsat hned, jak vás napadnou!
Výzkum a tvorba nápadů s ClickUp Brain
ClickUp Brain je váš všestranný asistent pro tvorbu obsahu založený na umělé inteligenci. Umí analyzovat váš obsah a navrhovat relevantní témata a nápady pro tvorbu budoucího obsahu.
Pokud jste se někdy ocitli v tvůrčí krizi a snažili se vymyslet nové a poutavé nápady na obsah, nejste sami. Právě v takových případech vám pomůže ClickUp Brain! Je tu, aby vám pomohl:
- Identifikujte trendy témata související s vaší oblastí zájmu.
- Analyzujte výkonnost svého obsahu a zjistěte, co rezonuje u vašeho publika.
- Vytvářejte nové nápady na obsah na základě stávajícího obsahu a údajů o publiku.
ClickUp Brain vám pomůže výrazně rozšířit produkci obsahu.
Vytvořte si kalendář
Jakmile vymyslíte a dokončíte své nápady na obsah, použijte kalendářový pohled ClickUp k plánování a rozvržení svého obsahu.
Takto vám to může pomoci:
- Vytvořte a vizualizujte svůj plán obsahu: Vizualizujte všechny své plánované úkoly, včetně obsahu sociálních médií, videí a dalšího, zobrazených v kalendáři.
- Plánování pomocí drag-and-drop: Přeplánujte obsah přetažením úkolů v kalendáři. Upravte svůj plán podle nepředvídaných okolností nebo změn priorit.
- Přiřazujte úkoly a stanovujte termíny: Přiřazujte úkoly týkající se tvorby obsahu konkrétním členům týmu a stanovujte termíny. Zajistěte, aby všichni měli stejný názor jako vy a byli zodpovědní za přidělenou práci v oblasti tvorby obsahu.
- Integrace se stávajícími nástroji: Integruje se s populárními platformami sociálních médií, jako jsou TikTok, YouTube, Instagram a další, což vám umožňuje plánovat obsah sociálních médií přímo v aplikaci.
ClickUp nabízí řadu bezplatných šablon kalendáře obsahu, které vám pomohou rychle začít, například 👇
Šablona moderního kalendáře sociálních médií ClickUp
Potřebujete rámec pro organizaci svého obsahu? Šablona moderního kalendáře sociálních médií ClickUp vám pomůže spravovat a plánovat obsah sociálních médií na různých platformách. Tato šablona nabízí následující funkce:
- Pokročilá správa úkolů: Vytvářejte, přiřazujte a sledujte podrobné úkoly pro svůj obsah na sociálních médiích.
- Plánování obsahu: Naplánujte příspěvky pro různé platformy a časy na základě dat.
- Nástroje pro spolupráci: Spolupracujte se svým týmem na brainstormingu, tvorbě a správě obsahu.
- Sledování výkonu: Sledujte zapojení a výkon svých příspěvků na sociálních médiích.
- Integrace: Propojte se s jakoukoli populární platformou sociálních médií a dalšími nástroji pro plynulý pracovní postup.
Podobně šablona ClickUp Social Media Template nabízí efektivní přístup ke správě obsahu sociálních médií. Poskytuje základní rámec pro plánování příspěvků, přiřazování úkolů a sledování pokroku.
Plánování příspěvků
Jakmile je váš obsah vytvořen a naplánován, dalším krokem je naplánování vašich příspěvků. Kalendářový pohled ClickUp tento proces zjednodušuje a zefektivňuje.
Přiřazení termínů ke každému úkolu
- Otevřete zobrazení kalendáře: Přejděte do zobrazení kalendáře ve svém pracovním prostoru ClickUp.
- Úkoly typu drag and drop: Klikněte na úkol a přetáhněte jej na požadované datum, aby byl úkol automaticky přiřazen k tomuto konkrétnímu datu.
- Nastavte termíny: Nastavte termín kliknutím na úkol a výběrem možnosti „Termín“ u úkolů, které vyžadují konkrétní termín.
- Upravte časová pásma: Pokud váš tým pracuje v různých časových pásmech, ujistěte se, že je pro každý úkol nastaveno správné časové pásmo, aby nedocházelo ke konfliktům v plánování.
Plánování opakovaných příspěvků
Pokud máte opakující se obsah, jako jsou týdenní nebo měsíční zpravodaje, můžete je automaticky naplánovat pomocí opakujících se úkolů ClickUp.
- Vytvořte opakující se úkol: Vytvořte nový úkol a vyberte možnost „Opakující se“.
- Nastavte vzorec opakování: Vyberte požadovaný vzorec opakování a nastavte plán – zda denní, týdenní, měsíční nebo roční.
- Definujte datum ukončení: Určete, kdy chcete, aby se opakující se úkol ukončil.
Sledování výkonu
Znalost výkonu vašeho obsahu je zásadní pro vylepšení vaší strategie na sociálních médiích! Když zjistíte, co rezonuje, můžete vylepšit svůj přístup a vytvořit obsah, který zaujme vaše publikum.
ClickUp Dashboards
ClickUp Dashboards poskytuje výkonné nástroje pro sledování klíčových metrik a získávání cenných informací.
Jak ClickUp Dashboards funguje jako centrum pro analýzu sociálních médií:
- Centralizované monitorování: Sestavte si přehled všech metrik sociálních médií na jednom dashboardu pomocí ClickUp a získejte jasný přehled o výkonu.
- Vizuální znázornění dat: Pomocí přizpůsobitelných tabulek a grafů můžete snadno odhalit trendy a sledovat zapojení uživatelů.
- Sledujte výkonnost ve vztahu k cílům: Stanovte si cíle kampaně na sociálních médiích a sledujte svůj pokrok v jejich plnění v rámci svých dashboardů ClickUp. To vám pomůže měřit váš úspěch a identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit.
Šablona ClickUp pro měření sociálních médií
Potřebujete pomoc se sledováním metrik sociálních médií? Šablona ClickUp Social Media Metrics Template zjednodušuje tento proces a pomáhá vám analyzovat výkonnost vašich sociálních médií. Poskytuje specializovaný dashboard s klíčovými metrikami, které vám pomohou pochopit, jak si váš obsah vede.
- Předem připravený dashboard: Sleduje klíčové metriky sociálních médií, jako je růst počtu sledujících, míra zapojení a návštěvnost webových stránek.
- Přizpůsobení: Přizpůsobte si ovládací panel tak, aby sledoval metriky, které jsou nejrelevantnější pro vaše cíle na sociálních médiích.
- Automatické vyplňování dat: Šetří čas automatickým načítáním dat z vašich účtů na sociálních médiích.
- Marketing založený na datech: umožňuje vám činit informovaná rozhodnutí a optimalizovat vaši strategii na sociálních médiích na základě skutečných údajů o výkonu.
ClickUp Marketing
ClickUp Marketing je výkonný software pro marketingové plánování, který vám pomůže zefektivnit celý marketingový workflow.
Získáte tak všechny nástroje, které vám umožní snadno zvládat všechny vaše marketingové projekty a kampaně napříč několika kanály. Navíc můžete spravovat svůj obsah na TikToku pomocí:
- Snadná organizace: Zapomeňte na tabulky a efektivně organizujte svůj obsah na TikToku v ClickUp.
- Spolupracující pracovní postup: Brainstormujte nápady, přidělujte úkoly a spolupracujte se svým týmem na tvorbě videí – vše na jedné platformě.
- Zefektivněný pracovní postup: Využijte více zobrazení ClickUp ( Seznam, Kalendář, Kanban ) k vytvoření vlastních kalendářů obsahu pro vaši strategii na TikToku. Například můžete použít zobrazení Kanban ke správě různých fází produkce videa, od brainstormingu nápadů po úpravy a finální schválení.
Více než TikTok: Koordinujte marketing napříč kanály s ClickUp
ClickUp není určený pouze pro TikTok. Díky jeho univerzálnosti můžete spravovat všechny své marketingové iniciativy, bez ohledu na kanál.
Plánujte a realizujte e-mailové kampaně, spravujte obsah sociálních médií pro různé platformy pomocí šablon sociálních médií a sledujte návštěvnost webových stránek – to vše v rámci centralizovaného centra.
Více pohledů pro různé potřeby:
ClickUp vyniká svou pozoruhodnou flexibilitou. Vyberte si zobrazení – Seznam, Kalendář nebo Kanban – které nejlépe vyhovuje vašim potřebám a konkrétnímu marketingovému projektu, na kterém pracujete. Tento personalizovaný přístup zajišťuje jasný a organizovaný pracovní postup ve všech vašich marketingových kanálech.
💡Tip pro profesionály: Využijte specializované marketingové nástroje TikTok k efektivnímu sledování výkonu kampaní, optimalizaci strategií obsahu a oslovení cílové skupiny na této platformě.
Co nedělat, abyste se stali virálními na TikToku
Ačkoli virální obsah na TikToku může být vzrušující, je důležité si uvědomit, že ne každý trend nebo strategie bude fungovat pro každou značku. Zde je několik věcí, kterým byste se měli vyhnout, když se snažíte dosáhnout virality:
1. Odklon od identity vaší značky
Je lákavé naskočit na každý trend, ale je důležité zůstat věrný identitě své značky. Pokoušet se být někým, kým nejste, může zmást vaše publikum a odradit potenciální sledující.
2. Vynucování trendů
Nenuťte se účastnit trendů, které nejsou v souladu s vaší značkou nebo stylem obsahu. Autentický obsah má větší šanci oslovit vaše publikum než vynucené pokusy být trendy.
3. Ignorování cílové skupiny
Při vytváření obsahu vždy berte v úvahu své publikum na TikToku. Jaký druh obsahu se jim líbí? Jaké mají zájmy? Obsah, který rezonuje s vaším publikem, má větší šanci stát se virálním.
4. Nadměrné používání hashtagů
Hashtagy jsou sice důležité pro objevitelnost, ale příliš mnoho irelevantních hashtagů může poškodit váš dosah. Používejte pouze relevantní hashtagy, které používá vaše publikum na TikToku.
5. Nepropagování svého obsahu
Jakmile vytvoříte skvělé video na TikToku, nečekejte jen tak, až se stane virálním. Propagujte svůj obsah na jiných sociálních médiích a povzbuzujte své sledující, aby ho sdíleli.
Pamatujte, že virální popularita na TikToku nespočívá v tom, že budete sledovat každý trend nebo strategii. Jde o to vytvořit autentický, poutavý obsah, který osloví vaši cílovou skupinu. Pokud zůstanete věrní své značce a porozumíte svému publiku, budete na dobré cestě k úspěchu na TikToku.
Reel It in: Staňte se virálním na TikToku s ClickUp
TikTok nabízí firmám i jednotlivcům jedinečnou příležitost oslovit obrovské publikum. Budování sledujících na TikToku však není otázkou jednoho dne, a to je v pořádku! Každý nový sledující je jako malé potřesení rukou od někoho, kdo miluje váš obsah. Zaměřte se na tvorbu videí, na která jste hrdí, a sledující se dostaví. ⏰
Ale pokud jde o to, jak se stát virálním na TikToku a spravovat svůj obsah, ClickUp vám pomůže.
Nezapomeňte zachovat identitu své značky, analyzovat své výsledky a přizpůsobovat svou strategii aktuální situaci.
Funkce ClickUp vám pomohou ušetřit čas, zvýšit efektivitu a nakonec dosáhnout vašich cílů na TikToku. Od plánování a rozvrhování obsahu až po sledování výkonu nabízí ClickUp komplexní sadu nástrojů, které vám pomohou efektivně vytvářet a spravovat váš obsah.
Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes a začněte snadno vytvářet virální obsah! 🎯