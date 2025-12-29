Top 10 alternativ k Rask AI pro překlad videí

Rask AI je oblíbenou volbou pro překlad a dabing videí. Má sice své silné stránky, ale také svá omezení.
Pokud jste jej již použili, možná jste si všimli, že jeho anglické dabingy mohou znít fádně a některým hlasům může chybět přirozený spád, což často vyžaduje dodatečné úpravy. Navíc může být překlad do více jazyků pomocí Rask drahý, protože každý jazyk se účtuje zvlášť.
Po důkladném průzkumu a testování jsem objevil 10 alternativ k Rask AI, které nabízejí řadu funkcí pro vícejazyčnou úpravu videí, lokalizaci a tvorbu obsahu.
V tomto blogovém příspěvku rozebíráme jejich funkce, omezení, ceny a recenze, abychom vám pomohli najít tu nejlepší volbu pro vaše potřeby.
Než však začneme, pojďme si nejprve zodpovědět jednu důležitou otázku.
Na co byste se měli zaměřit při výběru alternativ k Rask AI?
Trh je zaplaven mnoha platformami pro video komunikaci využívajícími umělou inteligenci. Než však provedete investici, měli byste se zaměřit na konkrétní funkce, abyste si byli jisti, že vyberete tu správnou.
- Hlavní funkce: Nástroj, který si vyberete, by měl poskytovat základní funkce, které potřebujete, jako je automatický přepis, překlad, tvorba titulků, generování obsahu a analytika založená na umělé inteligenci
- Integrace s nástroji třetích stran: Zajistěte kompatibilitu s dalším softwarem, který používáte, jako jsou AI nástroje pro úpravu videa, systémy pro správu obsahu nebo platformy pro spolupráci (např. Slack, Google Workspace, OneDrive)
- Cena a licence: Některé nástroje účtují poplatky podle délky zpracovaného videa, jiné fungují na základě předplatného; vyberte si nástroj s cenovou strukturou, která odpovídá vašemu rozpočtu a objemu
- Snadné použití: Uživatelsky přívětivé rozhraní vám ušetří čas a umožní vám soustředit se na kreativní úkoly namísto řešení technických problémů; zvažte, jak dlouho bude vašemu týmu nebo uživatelům bez technických znalostí trvat, než se s nástrojem naučí pracovat
- Bezpečnost a soulad s předpisy: Ujistěte se, že platforma splňuje průmyslové standardy a předpisy, jako jsou GDPR nebo HIPAA, a nabízí šifrování pro ochranu vašeho proprietárního obsahu
- Jazyková podpora: Vyberte si nástroj, který podporuje širokou škálu jazyků; při dabování obsahu pro různé geografické oblasti určitě nechcete být omezeni.
10 nejlepších alternativ k Rask AI
Podívejme se na 10 nejlepších nástrojů, které můžete místo Rask AI použít pro práci s videem.
1. ClickUp (nejlepší pro správu pracovních postupů s videi s využitím AI a přepisů)
Videoprojekty mohou být složité – zejména pokud se jedná o obsah v několika jazycích, kampaně, termíny a týmy v různých časových pásmech.
Ale právě v tom vyniká ClickUp.
Tento software pro řízení projektů má mnoho funkcí, jako je organizace aktiv, správa úkolů a automatizace pracovních postupů, které tuto práci zjednodušují v každé fázi.
Například ClickUp Clips je dokonalá funkce pro nahrávání obrazovky pro agilní týmy.
Můžu nahrát shrnutí schůzky, brainstormingovou seanci nebo dokonce krátký návod přímo z platformy a jediným kliknutím je převést přímo na úkoly v ClickUp.
Usnadňuje asynchronní video komunikaci tím, že mi umožňuje přiřadit těmto úkolům termíny, odpovědné osoby a další podrobnosti pro kontext, aby mohla správná osoba podniknout kroky ve správný čas.
Co kdyby existoval způsob, jak se vyhnout opakovanému sledování celého výukového videa jen proto, abyste našli 10sekundový klip potřebný pro projekt?
Každý klip je automaticky přepsán pomocí AI, což usnadňuje procházení nejdůležitějších částí klipu, přeskakování v rámci videa kliknutím na časové značky a kopírování úryvků pro použití kdekoli je to potřeba.
Tento klip pak můžete okamžitě sdílet – buď jej vložit přímo do ClickUp, poslat veřejný odkaz, nebo stáhnout video soubor. Tato flexibilita je nezbytná, pokud pracujete s mezinárodními týmy nebo klienty. Clips Hub také ukládá všechny klipy na jednom místě pro snadný a rychlý přístup.
To, co však ClickUp opravdu odlišuje od ostatních, je jeho integrace s ClickUp Brain. Díky vyhledávání založenému na umělé inteligenci můžete prohledávat přepisy svých videoklipů během několika sekund. To je obrovská výhoda při shromažďování informací ze starších projektů nebo při hledání konkrétních detailů ukrytých v minulých videích. Místo toho, abyste se prohrabávali hodinami záznamů, stačí vyhledat klíčové fráze a vše máte hned k dispozici.
Zní to skvěle, že?
ClickUp Brain pomáhá psát scénáře k videím, marketingové texty a překlady, čímž zajišťuje hladký tvůrčí proces od předprodukce až po zveřejnění. Navíc automaticky kontroluje pravopis ve vašich dokumentech a úkolech bez nutnosti instalace pluginů nebo rozšíření.
Nejlepší funkce ClickUp
- Pomocí ClickUp Goals definujte své cíle v oblasti videoprodukce, jako je například vytvoření nové série nebo zvýšení efektivity střihu; rozdělte je na konkrétní kroky, jako je plánování předprodukce, natáčení, střih a kontrola v postprodukci
- Uspořádejte si scénáře a storyboardy pomocí ClickUp Docs; spolupracujte se svým týmem na kreativních nápadech, načrtněte strategie pro videoobsah a snadno propojujte související klipy pro lepší kontext během editace nebo revize.
- Získejte podporu pro širokou škálu video nástrojů třetích stran, jako je Loom pro nahrávání obrazovky, Otter.ai pro přepis a Fireflies.ai pro poznámky ze schůzek s integrací ClickUp.
- Využijte univerzální vyhledávání ClickUp k rychlému nalezení důležitých video materiálů ve vašem pracovním prostoru. Vyhledávejte minulé video projekty, scénáře, přepisy nebo klipy s zpětnou vazbou
- Chraňte své video soubory a související data před neoprávněným použitím nebo přístupem pomocí robustních funkcí zabezpečení dat ClickUp, které zajišťují bezpečné zacházení s citlivým obsahem při používání platformy
Omezení ClickUp
- V současné době nejsou všechny funkce ClickUp dostupné na mobilních zařízeních.
- ClickUp Brain není součástí tarifu Free Forever
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 ( více než 9 800 recenzí )
- Capterra: 4,6/5 ( více než 4 200 recenzí )
2. Synthesia (nejlepší pro tvorbu videí s využitím umělé inteligence)
Chcete vytvořit profesionální video v jiném jazyce – například ve francouzštině, němčině nebo španělštině – bez nutnosti najímat herce nebo organizovat celou produkci? Zjistil jsem, že Synthesia v tomto ohledu představuje zásadní změnu.
Díky AI avatarům a dabingu usnadňuje tvorbu profesionálního, lokalizovaného videoobsahu. Synthesia podporuje více než 140 jazyků. Navíc, pokud pracujete v týmu, můžete svá videa sdílet přímo a pozvat ostatní, aby je komentovali a poskytli zpětnou vazbu.
Nejlepší funkce Synthesia
- Přizpůsobte si svá videa barvami vaší značky, logy a oblíbenými avatary
- Snadno procházejte, kopírujte a přizpůsobujte šablony pro marketingová, vzdělávací a školicí videa
- Pomocí překladače videí automaticky přidávejte do souboru titulky v cílovém jazyce
Omezení Synthesia
- Současné AI avatary nemrkají, což je patrné v delších scénách a ovlivňuje přirozenost videí
- Nové funkce a úpravy rozhraní jsou zaváděny bez řádného oznámení, což nutí uživatele, aby si změny hledali sami
Ceny Synthesia
- Zdarma: 0 $/měsíc
- Základní balíček: 18 $/měsíc
- Creator: 64 $/měsíc
- Pro firmy: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Synthesia
- G2: 4,7/5 (více než 1 600 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 170 recenzí)
📮ClickUp Insight: Data z našeho průzkumu efektivity schůzek ukazují, že 25 % schůzek se v průměru účastní 8 nebo více osob. Zjistili jsme také, že průměrná schůzka trvá přibližně 51 minut. Tyto velké schůzky mohou na úrovni organizace znamenat minimálně 6 až 8 hodin společného času stráveného na schůzkách týdně.
Co kdybyste to mohli zkrátit? ClickUp mění způsob, jakým týmy komunikují! Místo zdlouhavých schůzek spolupracujte přímo v rámci úkolů pomocí komentářů, příloh, hlasových poznámek, videoklipů a dalších funkcí – vše na jednom místě.
💫 Skutečné výsledky: Globální týmy společnosti STANLEY Security již ušetřily více než 8 hodin týdně na schůzkách a aktualizacích díky naší všestranné aplikaci pro práci!
3. Descript (nejlepší pro úpravy audiovizuálního obsahu s technologií overdub)
Pokud jste si někdy přáli, aby úprava zvuku a videa byla stejně jednoduchá jako úprava dokumentu ve Wordu, Descript vám to umožní. Potřebujete upravit dialogy ve vašem videu pro francouzské publikum? Stačí upravit přepis a zvuk se přizpůsobí v reálném čase.
Na Descriptu se mi opravdu líbí, jak využívá regenerativní AI k odstranění šumu v pozadí a vylepšení hlasů. S touto alternativou k Rask AI nepotřebujete drahé mikrofony ani zvukotěsné místnosti, abyste dosáhli vysoce kvalitního zvuku.
Nejlepší funkce Descriptu
- Odstraňte z videozprávy výplňová slova a tiché pauzy
- Přepisujte zvuk ve více než 20 jazycích a přidávejte označení mluvčích pomocí funkce „Speaker Detective“
- Využijte funkci klonování hlasu; stačí zadat text a vytvořit mluvená slova vaším hlasem
Omezení Descriptu
- Při práci s velkými soubory bylo zaznamenáno občasné zpoždění
- Funkce publikování nejsou dostatečně detailní a postrádají skutečnou kontrolu
Ceny služby Descript
- Zdarma
- Hobby: 19 $/měsíc na uživatele
- Creator: 35 $/měsíc na uživatele
- Pro firmy: 50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Na míru
Hodnocení a recenze Descriptu
- G2: 4,6/5 (více než 570 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 170 recenzí)
4. VEED (nejlepší pro online vícejazyčnou úpravu videí)
Pokud potřebujete rychle zveřejnit videa v několika jazycích, VEED je pro vás ideální volbou. Nebudete muset stahovat žádný software ani se zabývat složitým nastavováním – stačí otevřít prohlížeč, nahrát video a přidat titulky nebo dabing v jakémkoli jazyce, který si vyberete.
Navíc je online přepisovací služba VEED univerzálnější než většina ostatních. Na rozdíl od mnoha nástrojů, které vás omezují pouze na jeden formát, vám umožňuje přepisovat audio i video soubory.
Nejlepší funkce VEED
- Přepište 60minutový soubor za 10 minut pomocí funkce „Auto Transcribe“; stáhněte si jej ve všech běžných formátech, včetně MP3, WAV a MOV
- Změňte styl, písmo a barvy titulků; oživte je a dokonce zvýrazněte konkrétní slova pro větší efekt
- Vytvářejte obsah pomocí více než 2 milionů zvukových a video souborů z knihovny bez licenčních poplatků VEED
Omezení VEED
- Ve funkci „Text-To-Speech“ není možnost zdůraznit konkrétní slova nebo fráze.
- Chybí zde pokročilé funkce, jako je editace z více kamer a 3D efekty
Ceny VEED
- Zdarma
- Lite: 18 $/měsíc na uživatele
- Pro: 30 $/měsíc na uživatele
- Pro firmy: Ceny na míru
Hodnocení a recenze VEED
- G2: 4,6/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 3,4/5 (více než 50 recenzí)
5. Happy Scribe (nejlepší pro přepis a titulky ve více než 120 jazycích)
Pokud neustále pracujete s titulky, přepisy a překlady, tento nástroj vás nezklame.
Potřebujete exportovat soubory ve formátech TXT, Word, PDF nebo dokonce AVID? S Happy Scribe to zvládnete snadno. Usnadňuje také spolupráci se zainteresovanými stranami tím, že umožňuje sdílet přepisy a titulky v režimu pouze pro prohlížení nebo v režimu pro úpravy.
Co mě však zaujalo nejvíc, je přesnost a rychlost tohoto výkonného softwaru pro převod řeči na text, který pokaždé zaručuje výsledky nejvyšší kvality.
Nejlepší funkce Happy Scribe
- Najměte si transkriptory ze služby Happy Scribe, kteří zkontrolují vaše přepisy generované umělou inteligencí v několika jazycích
- Vytvořte si vlastní slovníček přidáním odborné terminologie (značky, slang, zkratky) a zjednodušte si tak překlad
- Importujte jakékoli veřejné odkazy a synchronizujte nástroj s vašimi stávajícími technologiemi, jako jsou YouTube, Vimeo a Google Drive.
Omezení Happy Scribe
- Neexistuje možnost hromadného sdílení obsahu s interními týmy a externími partnery
- Někteří uživatelé si všimli, že se v přepisech podcastů často opakují drobné pravopisné chyby
Ceny služby Happy Scribe
- Zdarma
- Základní: 17 $/měsíc
- Pro: 29 $/měsíc
- Pro firmy: 49 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Happy Scribe
- G2: 4,8/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 35 recenzí)
6. Lokalise (nejlepší pro správu překladů a multimediální projekty)
Lokalise je cloudový lokalizační software, který vám pomůže přizpůsobit vaši obsahovou strategii místním trhům.
Můžete snadno zpracovávat simultánní překlady napříč platformami a exportovat je do správných souborů s odpovídajícími konvencemi pojmenování pro každou platformu.
Lokalise se také integruje s nástroji jako Figma, GitHub, GitLab, Webflow a Jira, díky čemuž jsou pracovní postupy plynulejší a efektivnější.
Nejlepší funkce Lokalise
- Překládejte rozsáhlé vícejazyčné projekty pomocí RESTful API od Lokalise, které nabízí jednoduché návody a šablony pro rychlejší nastavení.
- Uspořádejte lokalizační úkoly do pipeline tak, aby se po dokončení jednoho úkolu automaticky spustil další úkol v pipeline
- Provádějte změny v přímém překladu v reálném čase při procházení vašich webových stránek pomocí editoru LiveJS
Omezení Lokalise
- Klávesové zkratky nepřesouvají kurzor automaticky na další segment, takže pro každý nový segment je nutné použít myš
- Překladatelé nemají možnost stáhnout si zápisky ze zápasů, což je nutí spoléhat se na vedení, pokud jde o načasování zápisků a počet slov
Ceny Lokalise
- Zdarma
- Cena: 140 $/měsíc
- Essential: 270 $/měsíc
- Pro: 990 $/měsíc
- Pro firmy: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Lokalise
- G2: 4,7/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 90 recenzí)
7. HeyGen (Nejlepší pro videa s avatary generovaná umělou inteligencí s funkcí převodu textu na řeč)
Pokud hledáte alternativy k Synthesia AI pro generování avatarů různých etnik, věkových skupin a stylů pro vaše videa, vyplatí se podívat se na HeyGen. Umožňuje vám vytvářet obsah ve více než 175 jazycích s využitím více než 120 AI avatarů, což je ideální pro oslovení rozmanitého publika.
Jeho funkce překladu videa jedním kliknutím dokáže přeložit videa do více než 40 jazyků a rozpozná dokonce i více mluvčích. Ačkoli nekopíruje hlas původního mluvčího, můžete si vybrat z více než 300 hlasů podobných lidským a přidat k videu komentář.
Nejlepší funkce HeyGen
- Pokud vám něco ve vašem videu zní divně, nahrajte hlasovou nahrávku a naučte AI, jak to vyslovit správně
- Integrujte soubory SRT (prostý text), které sledují vaše titulky, a zajistěte tak přesné překlady a úpravy scénáře
- Zlepšete zákaznickou podporu pomocí interaktivních avatarů, kteří mohou v reálném čase komunikovat s návštěvníky vašich webových stránek a poskytnout jim potřebnou pomoc
Omezení HeyGen
- Kvalita podpory je nevyrovnaná, někteří zástupci poskytují obecná řešení, která neřeší konkrétní problémy
- Opakované generování stejného videa je údajně nákladné kvůli poplatkům za kredity.
Ceny HeyGen
- Zdarma
- Creator: 29 $/měsíc na uživatele
- Team: 89 $/měsíc na uživatele
- Pro firmy: Ceny na míru
Hodnocení a recenze HeyGen
- G2: 4,8/5 (více než 520 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 290 recenzí)
8. Wavel.ai (Nejlepší pro AI-řízené audio komentáře, které znějí jako lidský hlas)
Pokud potřebujete pomoc s převodem textu na řeč, dabingem videí pomocí AI nebo generováním hlasu pomocí AI, použijte Wavel.ai. Jedná se o komplexní software, který nabízí pohlcující zážitek – ne jen generický, plochý hlasový doprovod.
Chcete-li oslovit své vícejazyčné publikum, můžete snadno přeložit svůj text do více než 40 jazyků pomocí nástrojů AI pro titulky a podtitulky.
Na tomto generátoru hlasů s umělou inteligencí mě zaujala možnost přidávat přirozeně znějící hlasy s regionálními přízvuky, včetně britského, australského a indického.
Nejlepší funkce Wavel.ai
- Dodejte různým částem videa vytvořeného pomocí AI emocionální nádech díky sbírce více než 1000 hlasů s emocionálním podtónem
- Proměňte svá celovečerní videa v poutavé krátké klipy pro YouTube, přeložené do libovolného jazyka s titulky
- Přidávejte k nahrávkám poznámky a komentáře přímo při jejich pořizování, aby je diváci snáze pochopili
Omezení Wavel.ai
- Někdy dochází k výpadkům, pokud není připojení k internetu stabilní
- Cenová struktura nemusí vyhovovat všem, protože někteří uživatelé mohou preferovat levnější tarif s omezenými funkcemi.
Ceny Wavel.ai
- Zdarma
- Základní: 25 $/měsíc
- Pro: 40 $/měsíc
- Pro firmy: 80 $/měsíc
Hodnocení a recenze Wavel.ai
- G2: 4,3/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. Dubverse (nejlepší pro automatické dabování videí s možností výběru vlastního hlasu)
Pokud chcete do svých videí přidat autenticky znějící dabing v několika jazycích, Dubverse vás potěší. Už žádné ruční nahrávání ani zdlouhavé úpravy – zachytí podstatu a emoce vašeho původního obsahu.
Také se mi líbilo, jak Dubverse automaticky generuje perfektně synchronizované a přesné titulky, díky čemuž jsou videa srozumitelná a přístupná pro každého diváka.
Nejlepší funkce Dubverse
- Vytvářejte dabingy pro scénáře kombinující různé jazyky pouhým jedním voláním API
- Vytvářejte více zvukových souborů najednou – ať už jde o sérii ukázek produktů, podcastů nebo návodů
- Vyberte si z více než 200 hlasů, které se liší věkem, pohlavím, tónem a dialektem, a vyberte ten ideální hlas pro svá videa
Omezení Dubverse
- Načasování přeloženého komentáře nemusí vždy odpovídat původnímu hlasu kvůli jazykovým rozdílům
- U velkých projektů se kredity rychle vyčerpají a není možné přidat další kredity nad rámec měsíčního limitu.
Ceny Dubverse
- Pro: 18 $/měsíc
- Supreme: 30 $/měsíc
Hodnocení a recenze Dubverse
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. Colossyan Creator (nejlepší pro generování hyperrealistických AI herců)
Potřebujete moderátora, který umí mluvit více než 30 jazyky? S Colossyan Creator je to možné. Využívá AI avatary, které vypadají a znějí jako skuteční lidé, což je ideální pro tvůrce, kteří potřebují rychle lokalizovat obsah, aniž by ztratili osobní přístup.
Můžete vytvářet videa přímo z textu pomocí AI avatarů a přidávat interaktivitu, která zvýší zapojení uživatelů.
Integrovaný skriptový asistent GPT-4 AI vám dokonce pomůže s brainstormingem nápadů, vylepšením textu a zrychlením produkce videa.
Nejlepší funkce Colossyan Creator
- Personalizujte videa pomocí digitálního avatara sebe sama natočením 20sekundového videa z různých úhlů v různých prostředích a oblečení
- Vytvářejte AI videa ve více než 70 jazycích a sdělte své poselství efektivněji v rodném jazyce vašeho publika během pouhých několika minut
- Použijte prvky značky (loga, barvy, styly textu a vlastní písma) na rozvržení scén, aby byl každý kus videoobsahu konzistentní
Omezení nástroje Colossyan Creator
- Úpravy obsahu pomocí předem připravených šablon mohou být zdlouhavé, protože animace se po použití ne vždy zobrazují správně
- Pokročilé přizpůsobení je omezené pro uživatele se specifickými potřebami, zejména pokud jde o detailní úpravy videa a integraci složitějších personalizovaných prvků
Ceny Colossyan Creator
- Základní balíček: 27 $/měsíc
- Pro: 87 $/měsíc
- Pro firmy: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Colossyan Creator
- G2: 4,6/5 (více než 410 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡Tip pro profesionály: Využijte aplikaci s osobním asistentem na bázi umělé inteligence a delegujte úkoly, jako je plánování schůzek a komunikace se zákazníky, abyste zvýšili svou produktivitu
Převezměte kontrolu nad svou video strategií
Výběr správného nástroje s umělou inteligencí závisí na tom, co vám nejlépe vyhovuje. Při takovém množství možností to může být obtížné. Zaměření se na vaše priority – jako jsou přesné překlady, plynulé vytváření avatarů s umělou inteligencí nebo dosažení přirozeně znějící řeči – vám však pomůže výběr zúžit.
Pokud jde o správu video workflow, nic se nevyrovná ClickUp. Je to ideální software pro udržení všeho pod kontrolou.
Pomocí ClickUp Clips můžete nahrávat ukázky produktů nebo sladit geograficky rozptýlené týmy ohledně plánů a cílů projektu. ClickUp Brain automaticky přepisuje všechny klipy, což usnadňuje vyhledávání a přístup ke konkrétním informacím.
