11 nejlepších překladatelských nástrojů s umělou inteligencí v roce 2025

Překladatelské nástroje AI změnily způsob, jakým komunikujeme, tím, že zajistily minimalizaci jazykových bariér.
Tyto nástroje dokážou dešifrovat, překládat a interpretovat jazyky v reálném čase. Využívají techniky strojového učení a zpracování přirozeného jazyka k překladu textu, přičemž zachovávají jeho význam a kontext.
Najít ten správný nástroj může být náročné, protože trh je zaplaven různými nástroji, které všechny tvrdí, že jsou nejlepší. Ale nebojte se, provedeme vás těmi nejlepšími překladatelskými nástroji s umělou inteligencí na trhu spolu se seznamem nejdůležitějších funkcí.
Co byste měli hledat v nástrojích pro překlad pomocí umělé inteligence?
Při výběru překladatelského nástroje AI byste měli zvážit následující skutečnosti:
- Přesnost: Hledejte nástroje, které poskytují přesné a precizní překlady v různých jazycích a kontextech. Vysoká přesnost zajišťuje, že vaše sdělení budou správně přenesena bez ztráty významu nebo nuancí.
- Jazyková podpora: Zkontrolujte, které jazyky nástroj podporuje. Nejlepší překladatelské nástroje AI nabízejí více jazyků, aby vyhovovaly různým komunikačním potřebám.
- Překlad v reálném čase: Vyberte si nástroje, které nabízejí překlad v reálném čase během konverzací, schůzek nebo na cestách.
- Bezpečnost a ochrana soukromí: Věnujte pozornost bezpečnostním opatřením nástroje na ochranu citlivých údajů a zajistěte soulad s předpisy o ochraně osobních údajů a průmyslovými standardy.
- Uživatelské rozhraní: Vyhodnoťte uživatelské rozhraní nástroje z hlediska snadnosti použití a intuitivní navigace. Uživatelsky přívětivé rozhraní zvyšuje produktivitu a efektivitu.
- Ceny a škálovatelnost: Posuďte cenovou strukturu a možnosti škálovatelnosti, abyste zjistili, zda nástroj odpovídá vašemu rozpočtu a plánům růstu.
- Integrace: Pokud plánujete používat tento nástroj v rámci stávajících pracovních postupů nebo aplikací, ujistěte se o kompatibilitě a integračních možnostech s jinými platformami nebo softwarem.
- Zákaznická podpora: Hledejte překladatelské nástroje s umělou inteligencí, které nabízejí spolehlivou zákaznickou podporu, včetně technické pomoci a zdrojů pro řešení problémů, aby bylo možné jakékoli potíže rychle vyřešit.
11 nejlepších překladatelských nástrojů s umělou inteligencí v roce 2025
Zde jsou nejlepší AI nástroje pro překlad, které byste měli používat v roce 2025:
1. ClickUp
ClickUp Brain je centralizované znalostní centrum, které propojuje všechny vaše dokumenty, lidi a znalosti společnosti s umělou inteligencí, aby vám nabídlo plynulý a inteligentní zážitek. Je k dispozici ve všech funkcích ClickUp, takže jej můžete používat odkudkoli a kdykoli.
Použijte ClickUp Brain k překladu svých poznámek, zpráv, reportů a dalších dokumentů, abyste podpořili lidi z různých prostředí ve vaší firmě. Od výzkumu a tvorby obsahu po shrnování dat a analýzu informací – ClickUp Brain má sílu revolučně změnit váš způsob práce. Můžete snadno přepisovat hlasové klipy a překládat a lokalizovat svůj obsah.
A to není vše! Můžete vytvářet obsah zadáváním vlastních pokynů, úpravou vstupů, vytvářením obsahu specifického pro danou roli, úpravou stávajícího obsahu, psaním aktualizací týmu, shrnováním obsahu a chatů a dokonce i odpovídáním na e-maily.
Nejlepší funkce ClickUp Brain
- Překládejte a lokalizujte svůj obsah bez námahy
- Vytvářejte obsah pomocí šablon AI promptů
- Rychle odpovídat na e-maily
- Integrujte jej s více než 1 000 nástroji pro zvýšení produktivity
- Ptejte se a získejte přesné odpovědi ze svých úkolů, dokumentů a informací uložených v ClickUp.
- Shrňte své chaty, komentáře a obsah
- Využijte vestavěnou kontrolu pravopisu a gramatiky pro bezchybné psaní
- Vytvářejte tabulky a šablony pro organizaci svých informací
- Získejte klid díky přísným opatřením na ochranu osobních údajů a zabezpečení dat
- Vytvářejte obsah specifický pro danou roli, jako jsou projektové plány atd.
Omezení ClickUp Brain
- Má určitou náročnost na osvojení
- Někteří zákazníci považují možnosti přizpůsobení za příliš rozsáhlé.
Ceny ClickUp Brain
Hodnocení a recenze ClickUp Brain
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
📮 ClickUp Insight: 88 % respondentů našeho průzkumu používá AI pro své osobní úkoly, ale více než 50 % se bojí ji používat v práci. Tři hlavní překážky? Nedostatečná integrace, mezery ve znalostech nebo obavy o bezpečnost.
Ale co když je AI zabudována do vašeho pracovního prostoru a je již zabezpečená? ClickUp Brain, vestavěný AI asistent ClickUp, to činí realitou. Rozumí pokynům v běžném jazyce, řeší všechny tři obavy spojené s přijetím AI a zároveň propojuje váš chat, úkoly, dokumenty a znalosti v celém pracovním prostoru. Najděte odpovědi a poznatky jediným kliknutím!
2. QuillBot AI
QuillBot Translator, nejnovější přírůstek do sady služeb pro psaní Quillbot, je překladatelský nástroj založený na umělé inteligenci, který byl představen v roce 2023. Nabízí překlady do více než 40 jazyků a dokáže automaticky rozpoznat vstupní jazyk.
Je to obzvláště užitečné pro lidi, kteří jej používají k parafrázování nebo úpravám, protože mohou překládat text na stejné platformě.
Najděte si čas na překlad a ušetřete čas a peníze.
Nejlepší funkce QuillBot AI
- Překládejte kratší i delší texty do cílového jazyka
- Získejte přístup k bezplatnému překladu do více než 40 jazyků
- Upravujte, parafrázujte, citujte a překládejte na jedné platformě
- Vyzkoušejte mobilní a snadno použitelné rozhraní
- Překládejte do nových jazyků, protože aplikace neustále přidává další jazyky a funkce
Omezení AI QuillBot
- Jelikož se produkt stále nachází v rané fázi vývoje, podporuje méně jazyků než jeho konkurenti.
- Nemá možnost překládat dokumenty
- Umožňuje překlad pouze 5 000 znaků najednou
Ceny QuillBot AI
- Zdarma
- Premium: 9,95 $/měsíc
- Týmový plán: 5–10 licencí: 3,75 $/měsíc za licenci 11–50 licencí: 3,33 $/měsíc za licenci 51+ licencí: 2,91 $/měsíc za licenci
Hodnocení a recenze QuillBot AI
- G2: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 130 recenzí)
3. Copy. ai
Copy. ai využívá umělou inteligenci k poskytování vynikajících překladatelských schopností. Dělá to, co strojový překlad často opomíjí – překládá slova a zachovává jejich nuance a význam. Můžete jej použít k vytváření marketingových textů, blogových příspěvků, sekvencí studených e-mailů a dalších.
Je obzvláště užitečný pro marketingové a prodejní týmy, protože funguje jako nástroj AI pro copywriting, který transkreuje a lokalizuje vaše sdělení. Týmy mohou přidat svůj hlasový průvodce značkou, aby zajistily co nejpřesnější a nejrelevantnější výsledky.
Nabízí překlady do více než 25 jazyků. Nejlepší na něm je jeho politika ochrany osobních údajů s nulovým uchováváním dat. Jedinou nevýhodou je, že se nejedná primárně o překladatelský nástroj.
Nejlepší funkce Copy.ai
- Prozkoumejte více než 25 jazyků
- Získejte relevantní a vysoce kvalitní překlady
- Vylepšete své překlady přidáním hlasových pokynů značky pro lepší výsledky
- Snadno se orientujte v uživatelsky přívětivém rozhraní
- Využijte předem připravené šablony pracovních postupů
- Využijte jeho všestrannost pro psaní a překládání blogů, popisů produktů, překladů obsahu a dalšího obsahu.
- Zajistěte bezpečnost a soukromí svých dat pomocí robustních opatření
- Hladká integrace s více než 2 000 platformami
Omezení Copy.ai
- Nejedná se primárně o překladatelský nástroj, takže jeho funkce jsou omezené.
- Někteří uživatelé si stěžovali na nefunkční zákaznickou podporu
Ceny Copy.ai
- Zdarma
- Pro: 49 $/měsíc
- Tým: 249 $/měsíc
Hodnocení a recenze Copy.ai
- G2: 4,7/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (60 recenzí)
4. Google Translate
Služba Google Translate, která byla spuštěna v roce 2006 jako bezplatná služba strojového překladu, dokáže snadno a přesně překládat text, obrázky, dokumenty a webové stránky. V roce 2016 přešla na neuronový strojový překlad, který umožňuje přirozenější a relevantnější překlady.
Tento nástroj je snadno přístupný a má intuitivní rozhraní, které uživatelům umožňuje překládat do více než 130 jazyků.
Zvláštností tohoto nástroje je, že dokáže překládat psaná slova, webové stránky, různé dokumenty, řeč, obrázky a ručně psané jazyky. Funguje také pro překlad dvojjazyčných konverzací a jako nástroj pro přepis pomocí umělé inteligence.
Google Translate je ideální pro jednotlivce, studenty jazyků a týmy, které nepotřebují rozsáhlé překladatelské funkce.
Nejlepší funkce Google Translate
- Užijte si jednoduché a interaktivní uživatelské prostředí
- Získejte přístup k překladům do více než 130 jazyků zdarma
- Využijte funkci detekce jazyka
- Přístup k offline překladům v mobilní aplikaci
- Překládejte přímo naskenováním textu fotoaparátem
- Stáhněte si jazyky pro offline překlady
- Ukládejte slova a fráze pro rychlejší překlad
- Usnadněte plynulou konverzaci mezi lidmi mluvícími různými jazyky
Omezení Google Translate
- Může nabízet nepřesné překlady
- Nezaručuje soukromí sdílených vstupních nebo výstupních dat.
- Někteří uživatelé si stěžovali, že nástroj nezachytil nuance jazyků.
Ceny Google Translate
- Zdarma
Hodnocení a recenze Google Translate
- G2: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 600 recenzí)
5. Smartling
Smartling je překladatelský nástroj využívající umělou inteligenci, který nabízí rychlé a přesné překlady a lokalizaci obsahu. Nabízí několik funkcí, jako jsou panely výkonu a pokroku, kontextové CAT nástroje a předem připravené integrace.
Ať už chcete lidský překlad nebo neuronový strojový překlad, Smartling vám to vše nabízí. Podporuje překlady do více než 150 jazyků a umožňuje vám integrovat váš systém pro správu obsahu, aby byla správa obsahu plynulá.
Můžete překládat návody, reference, reklamy, videa, rozhovory a další materiály do cílového jazyka. Smartling také nabízí služby překladu řeči, přepisu a titulkování.
Nejlepší funkce Smartling
- Překládejte do více než 150 jazyků
- Využijte lidský překlad
- Snadná integrace Smartlingu s CMS
- Vyzkoušejte zcela transparentní pracovní postup
- Využijte přísné hodnocení kvality překladu
- Vytvořte stylové příručky a glosáře
- Využijte překladovou paměť a správu terminologie
Omezení Smartling
- Nenabízí transparentní ceny
- Má strmou křivku učení
Ceny Smartling
- Jádro: Není k dispozici
- Růst: Není k dispozici
- Podnik: Není k dispozici
Hodnocení a recenze Smartling
- G2: 4,5/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: 3,5/5 (15+ recenzí)
6. DeepL
Mezi mnoha nástroji pro strojový překlad dostupnými na trhu je DeepL známý svými přesnými a nuancovanými překlady. Zaměřuje se na zachycení nuancí a významu slov, aby nabídl co nejrelevantnější výstup.
Rozhraní je intuitivní a podporuje 30 jazyků. S pomocí neuronových sítí vytváří tento nástroj přesné a kontextově vhodné překlady.
Můžete jej použít k překladu souborů PDF, dokumentů Word a souborů PowerPoint. Umožňuje také vybrat alternativní slova nebo fráze a automaticky upravit ostatní fráze podle výběru.
Bezplatná verze DeepL vám umožňuje vytvořit si vlastní slovníček, nabízí vestavěný slovník a nastavuje pravidla pro konkrétní překlady.
S DeepL Pro můžete také upravit tón svých překladů, integrovat jej do svého CAT nástroje a mnoho dalšího.
Nejlepší funkce DeepL
- Používejte snadné a uživatelsky přívětivé rozhraní
- Hladká integrace s Windows, iOS a Chrome
- Získejte přístup k odborným znalostem a výjimečné přesnosti v nabízených jazycích
- Nastavte pravidla pro slova a fráze
- Překládejte snadno větší soubory pomocí jednoduchého překladu jazyků
- Zachovejte původní formátování textu s profesionální verzí
- Zajistěte vysokou bezpečnost dat pro vaše vstupy a výstupy
Omezení DeepL
- Mnoho funkcí je k dispozici pouze v placené verzi.
- V bezplatné verzi lze přeložit pouze 1 500 znaků.
- Omezené možnosti přizpůsobení
Ceny DeepL
- Zdarma
- Starter: 10,49 $/měsíc na uživatele
- Pokročilý: 34,49 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 68,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze DeepL
- G2: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 130 recenzí)
7. Microsoft Bing Translator
Microsoft Bing Translator je součástí Microsoft Cognitive Services, který spolupracuje s Microsoft Office, Edge, Bing, Skype a dalšími. Nabízí překlady textu, řeči, konverzace na více zařízeních, obrázky a offline překlady (pouze pro Android).
Překladatelský nástroj podporuje více než 100 jazyků. Rozhraní je uživatelsky přívětivé. Nabízí hladkou integraci s produkty Microsoft. Pokud pravidelně překládáte e-maily, můžete si překladatelský nástroj přidat do aplikace Outlook.
Microsoft Translator for Business nabízí přizpůsobené překladatelské funkce pro lepší a relevantnější překlady.
Nejlepší funkce Microsoft Bing Translator
- Překládejte snadno díky uživatelsky přívětivému rozhraní
- Zapojte se do konverzací v reálném čase a překladu řeči
- Hladká integrace s aplikacemi Microsoft
- Automaticky detekujte jazyk pro rychlý překlad
- Překládejte rychle pomocí běžně používaných frází dostupných na platformě
- Překládejte do více než 100 jazyků
Omezení Microsoft Bing Translator
- Uživatelé si stěžovali na nepřesný překlad dlouhých textů.
- Funkce mluvení není k dispozici pro všechny jazyky.
- Neumožňuje změnit přeložená slova
Ceny Microsoft Bing Translator
- Zdarma
- Platba podle skutečného využití: Překlad textu: 10 USD/milion znaků Překlad dokumentu: 15 USD/milion znaků Překlad na míru: 40 USD/milion znaků za překlad textu i dokumentu
Hodnocení a recenze Microsoft Bing Translator
- G2: 4,3/5 (90+ recenzí)
- Capterra: NA
8. Unbabel
Unbabel je platforma LangOps, která kombinuje lidské překlady s překlady pomocí umělé inteligence a nabízí tak vysoce přesné výsledky. Je ideální pro firmy a týmy, protože nabízí komplexní sadu pokročilých funkcí, včetně reportingu v reálném čase, transparentnosti a pracovních postupů založených na umělé inteligenci, které šetří čas a náklady.
Odhad kvality AI nabízí transparentní pohled na výkonnost vašeho překladu. Navíc je certifikován podle normy ISO 27001, což z něj činí bezpečnou platformu.
Nejlepší funkce Unbabel
- Získejte přístup k překladům do 90 jazyků
- Využijte kombinaci AI a lidských překladatelů pro vysoce kvalitní překlady
- Integrujte je s celou řadou nástrojů, jako jsou Zendesk, Salesforce a HubSpot
- Vyhodnoťte kvalitu překladů, abyste zajistili jejich přesnost
- Přizpůsobte překladatelské pracovní postupy svým potřebám
- Použijte hotové šablony
Omezení Unbabel
- Může docházet k chybám v překladech
- Někteří uživatelé si stěžovali na dlouhou dobu překladu
Ceny Unbabel
- Starter: Standard: Od 0,00050 USD za slovo s minimálním ročním závazkem 30 000 USD
- Enterprise: Od 0,00046 USD za slovo s minimálním ročním závazkem 125 000 USD
Hodnocení a recenze Unbabel
- G2: 4,6/5 (190 recenzí)
- Capterra: 3,8/5 (4 recenze)
9. Smartcat
Smartcat je překladatelský nástroj využívající umělou inteligenci, který nabízí kontextové překlady a intuitivní rozhraní. Umožňuje spolupráci a rychlé překlady, což z něj činí ideální nástroj pro globální podniky a týmy. Můžete do něj přidat libovolný počet uživatelů.
Kvalita a přesnost překladu se zlepšuje s tím, jak nástroj používáte. Nástroj podporuje více než 280 jazyků a 50 formátů souborů. Můžete se připojit k více než 30 integracím a zefektivnit tak svou práci.
Nejlepší funkce Smartcat
- Využijte glosáře a překladové paměti pro větší konzistenci
- Zobrazit hodnocení přesnosti pro konkrétní jazykové páry
- Překládejte do více než 280 jazyků
- Využijte kombinaci lidské odbornosti a překladů pomocí umělé inteligence
- Využijte sílu GPT-4 pro vylepšené překladatelské schopnosti
- Využijte AI párování k nalezení nejlepších lingvistů
- Upravujte a ověřujte přeložený obsah v editoru Smartcat
Omezení Smartcat
- Žádná bezplatná verze
- Někteří uživatelé si stěžovali na nefunkční zákaznickou podporu
Ceny Smartcat
- Starter: 99 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Podniky: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Smartcat
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 130 recenzí)
10. Reverso Translation
Reverso využívá neuronové modely strojového překladu k poskytování přirozeně znějících a přesných překladů pro více než 25 jazyků. Můžete zadat text nebo přidat dokument, jako je PPT, dokument Word nebo PDF.
Bezplatná aplikace vám umožňuje přístup k funkcím, jako jsou záložky, tmavý režim, absence reklam a překlady jedním kliknutím. Můžete použít integrovaný slovník k úpravám a doladění výstupu, zkontrolovat gramatiku pomocí vestavěných gramatických kontrol a zlepšit výslovnost poslechem textů.
Aplikace je k dispozici pro Mac, Windows, iOS, Android, Chrome a Firefox.
Nejlepší funkce překladového nástroje Reverso
- Získejte snadný a rychlý překlad
- Vytvořte si slovní zásobu a učte se pomocí kartiček
- Příklady v obsahu
- Překládejte dokumenty a texty s lehkostí
- Využijte výhody robustní ochrany dat
- Odemkněte překlad delších textů, okamžitý překlad a žádnou reklamu s placenou verzí
Omezení překladu Reverso
- V placené verzi je k dispozici mnoho funkcí
- Podporuje méně jazyků než alternativní nástroje
Ceny překladů Reverso
- Zdarma
- Premium: 9,99 €/měsíc
- Corporate Translator: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Reverso Translation
- G2: 5/5 (1 recenze)
- Capterra: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
11. Systran
Systran je software pro překlad v reálném čase, který je ideální pro společnosti, které chtějí spolupracovat s globálními zákazníky a zaměstnanci. Používají ho některé z největších společností v různých odvětvích, jako jsou Deloitte, Nestlé a Swiss Post.
Podporuje více než 55 jazyků a ve verzi zdarma nabízí až 5 000 překládaných znaků. Placená verze nabízí funkce překladu specifické pro danou doménu, neomezený překlad textu a překlad dokumentů.
Nejlepší funkce Systran
- Zajišťuje robustní zásady ochrany osobních údajů pro ochranu dat
- Vytvořte si vlastní model umělé inteligence pro lepší výsledky
- Získejte překlady specifické pro dané odvětví a obor
- Přizpůsobte překlady tak, aby vyhovovaly vašim jedinečným potřebám
- Vytvořte si svůj slovník a překladovou paměť
- Používejte pokročilé uživatelské slovníky
- Zadejte vlastní pravidla pro vylepšení výsledků překladu
Omezení Systran
- Překlad dokumentů je k dispozici pouze v placené verzi.
- Strmá křivka učení
Ceny Systran
- Zdarma
- Pro Plus: 19,99 €/měsíc/uživatel
- Pro Premium: 44,99 €/měsíc/uživatel
- Podniky: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Systran
- G2: 4,8/5 (2 recenze)
- Capterra: 4,7/5 (6 recenzí)
Využijte sílu překladatelských nástrojů AI
Od překladů v reálném čase až po přizpůsobitelná řešení, která vyhovují specifickým potřebám, překladatelské nástroje AI zvládnou vše. Umožňují firmám vstoupit na nové trhy, jednotlivcům orientovat se v neznámých teritoriích a lidem navazovat rozmanitější kontakty.
Procesy překladu založené na umělé inteligenci nabízejí vyšší přesnost, porozumění kontextu, nízké náklady a rychlé překlady. Při výběru nástroje se zaměřte na přesnost, rychlost, uživatelsky přívětivé rozhraní, integraci a počet podporovaných jazyků.
Pokud hledáte komplexnější nástroj, který vylepší váš překladatelský proces v každém kroku, ClickUp vás nezklame. Je vhodný pro týmy všech velikostí a vylepšuje spolupráci jako nikdy předtím.