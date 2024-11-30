ClickUp blog

11 nejlepších překladatelských nástrojů s umělou inteligencí v roce 2025

30. listopadu 2024

Překladatelské nástroje AI změnily způsob, jakým komunikujeme, tím, že zajistily minimalizaci jazykových bariér.

Tyto nástroje dokážou dešifrovat, překládat a interpretovat jazyky v reálném čase. Využívají techniky strojového učení a zpracování přirozeného jazyka k překladu textu, přičemž zachovávají jeho význam a kontext.

Najít ten správný nástroj může být náročné, protože trh je zaplaven různými nástroji, které všechny tvrdí, že jsou nejlepší. Ale nebojte se, provedeme vás těmi nejlepšími překladatelskými nástroji s umělou inteligencí na trhu spolu se seznamem nejdůležitějších funkcí.

Co byste měli hledat v nástrojích pro překlad pomocí umělé inteligence?

Při výběru překladatelského nástroje AI byste měli zvážit následující skutečnosti:

  • Přesnost: Hledejte nástroje, které poskytují přesné a precizní překlady v různých jazycích a kontextech. Vysoká přesnost zajišťuje, že vaše sdělení budou správně přenesena bez ztráty významu nebo nuancí.
  • Jazyková podpora: Zkontrolujte, které jazyky nástroj podporuje. Nejlepší překladatelské nástroje AI nabízejí více jazyků, aby vyhovovaly různým komunikačním potřebám.
  • Překlad v reálném čase: Vyberte si nástroje, které nabízejí překlad v reálném čase během konverzací, schůzek nebo na cestách.
  • Bezpečnost a ochrana soukromí: Věnujte pozornost bezpečnostním opatřením nástroje na ochranu citlivých údajů a zajistěte soulad s předpisy o ochraně osobních údajů a průmyslovými standardy.
  • Uživatelské rozhraní: Vyhodnoťte uživatelské rozhraní nástroje z hlediska snadnosti použití a intuitivní navigace. Uživatelsky přívětivé rozhraní zvyšuje produktivitu a efektivitu.
  • Ceny a škálovatelnost: Posuďte cenovou strukturu a možnosti škálovatelnosti, abyste zjistili, zda nástroj odpovídá vašemu rozpočtu a plánům růstu.
  • Integrace: Pokud plánujete používat tento nástroj v rámci stávajících pracovních postupů nebo aplikací, ujistěte se o kompatibilitě a integračních možnostech s jinými platformami nebo softwarem.
  • Zákaznická podpora: Hledejte překladatelské nástroje s umělou inteligencí, které nabízejí spolehlivou zákaznickou podporu, včetně technické pomoci a zdrojů pro řešení problémů, aby bylo možné jakékoli potíže rychle vyřešit.

11 nejlepších překladatelských nástrojů s umělou inteligencí v roce 2025

Zde jsou nejlepší AI nástroje pro překlad, které byste měli používat v roce 2025:

1. ClickUp

Přeložte akci pomocí ClickUp AI
Použijte ClickUp Brain k překladu obsahu, aby jej mohli využívat lidé z různých prostředí

ClickUp Brain je centralizované znalostní centrum, které propojuje všechny vaše dokumenty, lidi a znalosti společnosti s umělou inteligencí, aby vám nabídlo plynulý a inteligentní zážitek. Je k dispozici ve všech funkcích ClickUp, takže jej můžete používat odkudkoli a kdykoli.

Použijte ClickUp Brain k překladu svých poznámek, zpráv, reportů a dalších dokumentů, abyste podpořili lidi z různých prostředí ve vaší firmě. Od výzkumu a tvorby obsahu po shrnování dat a analýzu informací – ClickUp Brain má sílu revolučně změnit váš způsob práce. Můžete snadno přepisovat hlasové klipy a překládat a lokalizovat svůj obsah.

A to není vše! Můžete vytvářet obsah zadáváním vlastních pokynů, úpravou vstupů, vytvářením obsahu specifického pro danou roli, úpravou stávajícího obsahu, psaním aktualizací týmu, shrnováním obsahu a chatů a dokonce i odpovídáním na e-maily.

Nejlepší funkce ClickUp Brain

  • Překládejte a lokalizujte svůj obsah bez námahy
  • Vytvářejte obsah pomocí šablon AI promptů
  • Rychle odpovídat na e-maily
  • Integrujte jej s více než 1 000 nástroji pro zvýšení produktivity
  • Ptejte se a získejte přesné odpovědi ze svých úkolů, dokumentů a informací uložených v ClickUp.
  • Shrňte své chaty, komentáře a obsah
  • Využijte vestavěnou kontrolu pravopisu a gramatiky pro bezchybné psaní
  • Vytvářejte tabulky a šablony pro organizaci svých informací
  • Získejte klid díky přísným opatřením na ochranu osobních údajů a zabezpečení dat
  • Vytvářejte obsah specifický pro danou roli, jako jsou projektové plány atd.

Omezení ClickUp Brain

  • Má určitou náročnost na osvojení
  • Někteří zákazníci považují možnosti přizpůsobení za příliš rozsáhlé.

Ceny ClickUp Brain

Hodnocení a recenze ClickUp Brain

  • G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)

📮 ClickUp Insight: 88 % respondentů našeho průzkumu používá AI pro své osobní úkoly, ale více než 50 % se bojí ji používat v práci. Tři hlavní překážky? Nedostatečná integrace, mezery ve znalostech nebo obavy o bezpečnost.

Ale co když je AI zabudována do vašeho pracovního prostoru a je již zabezpečená? ClickUp Brain, vestavěný AI asistent ClickUp, to činí realitou. Rozumí pokynům v běžném jazyce, řeší všechny tři obavy spojené s přijetím AI a zároveň propojuje váš chat, úkoly, dokumenty a znalosti v celém pracovním prostoru. Najděte odpovědi a poznatky jediným kliknutím!

2. QuillBot AI

Překladatel Quillbot AI
prostřednictvím QuillBot AI translator

QuillBot Translator, nejnovější přírůstek do sady služeb pro psaní Quillbot, je překladatelský nástroj založený na umělé inteligenci, který byl představen v roce 2023. Nabízí překlady do více než 40 jazyků a dokáže automaticky rozpoznat vstupní jazyk.

Je to obzvláště užitečné pro lidi, kteří jej používají k parafrázování nebo úpravám, protože mohou překládat text na stejné platformě.

Najte si čas na překlad a ušetřete čas a peníze.

Nejlepší funkce QuillBot AI

  • Překládejte kratší i delší texty do cílového jazyka
  • Získejte přístup k bezplatnému překladu do více než 40 jazyků
  • Upravujte, parafrázujte, citujte a překládejte na jedné platformě
  • Vyzkoušejte mobilní a snadno použitelné rozhraní
  • Překládejte do nových jazyků, protože aplikace neustále přidává další jazyky a funkce

Omezení AI QuillBot

  • Jelikož se produkt stále nachází v rané fázi vývoje, podporuje méně jazyků než jeho konkurenti.
  • Nemá možnost překládat dokumenty
  • Umožňuje překlad pouze 5 000 znaků najednou

Ceny QuillBot AI

  • Zdarma
  • Premium: 9,95 $/měsíc
  • Týmový plán: 5–10 licencí: 3,75 $/měsíc za licenci 11–50 licencí: 3,33 $/měsíc za licenci 51+ licencí: 2,91 $/měsíc za licenci
  • 5–10 licencí: 3,75 $/měsíc za licenci
  • 11–50 míst: 3,33 $/měsíc za místo
  • 51+ licencí: 2,91 $/měsíc za licenci
  • 5–10 licencí: 3,75 $/měsíc za licenci
  • 11–50 míst: 3,33 $/měsíc za místo
  • 51+ licencí: 2,91 $/měsíc za licenci

Hodnocení a recenze QuillBot AI

  • G2: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
  • Capterra: 4,6/5 (více než 130 recenzí)

3. Copy. ai

Překladač Copy.ai
prostřednictvím překladače Copy.ai

Copy. ai využívá umělou inteligenci k poskytování vynikajících překladatelských schopností. Dělá to, co strojový překlad často opomíjí – překládá slova a zachovává jejich nuance a význam. Můžete jej použít k vytváření marketingových textů, blogových příspěvků, sekvencí studených e-mailů a dalších.

Je obzvláště užitečný pro marketingové a prodejní týmy, protože funguje jako nástroj AI pro copywriting, který transkreuje a lokalizuje vaše sdělení. Týmy mohou přidat svůj hlasový průvodce značkou, aby zajistily co nejpřesnější a nejrelevantnější výsledky.

Nabízí překlady do více než 25 jazyků. Nejlepší na něm je jeho politika ochrany osobních údajů s nulovým uchováváním dat. Jedinou nevýhodou je, že se nejedná primárně o překladatelský nástroj.

Nejlepší funkce Copy.ai

  • Prozkoumejte více než 25 jazyků
  • Získejte relevantní a vysoce kvalitní překlady
  • Vylepšete své překlady přidáním hlasových pokynů značky pro lepší výsledky
  • Snadno se orientujte v uživatelsky přívětivém rozhraní
  • Využijte předem připravené šablony pracovních postupů
  • Využijte jeho všestrannost pro psaní a překládání blogů, popisů produktů, překladů obsahu a dalšího obsahu.
  • Zajistěte bezpečnost a soukromí svých dat pomocí robustních opatření
  • Hladká integrace s více než 2 000 platformami

Omezení Copy.ai

  • Nejedná se primárně o překladatelský nástroj, takže jeho funkce jsou omezené.
  • Někteří uživatelé si stěžovali na nefunkční zákaznickou podporu

Ceny Copy.ai

  • Zdarma
  • Pro: 49 $/měsíc
  • Tým: 249 $/měsíc

Hodnocení a recenze Copy.ai

  • G2: 4,7/5 (více než 150 recenzí)
  • Capterra: 4,5/5 (60 recenzí)

4. Google Translate

Google Translate
prostřednictvím Google Translate

Služba Google Translate, která byla spuštěna v roce 2006 jako bezplatná služba strojového překladu, dokáže snadno a přesně překládat text, obrázky, dokumenty a webové stránky. V roce 2016 přešla na neuronový strojový překlad, který umožňuje přirozenější a relevantnější překlady.

Tento nástroj je snadno přístupný a má intuitivní rozhraní, které uživatelům umožňuje překládat do více než 130 jazyků.

Zvláštností tohoto nástroje je, že dokáže překládat psaná slova, webové stránky, různé dokumenty, řeč, obrázky a ručně psané jazyky. Funguje také pro překlad dvojjazyčných konverzací a jako nástroj pro přepis pomocí umělé inteligence.

Google Translate je ideální pro jednotlivce, studenty jazyků a týmy, které nepotřebují rozsáhlé překladatelské funkce.

Nejlepší funkce Google Translate

  • Užijte si jednoduché a interaktivní uživatelské prostředí
  • Získejte přístup k překladům do více než 130 jazyků zdarma
  • Využijte funkci detekce jazyka
  • Přístup k offline překladům v mobilní aplikaci
  • Překládejte přímo naskenováním textu fotoaparátem
  • Stáhněte si jazyky pro offline překlady
  • Ukládejte slova a fráze pro rychlejší překlad
  • Usnadněte plynulou konverzaci mezi lidmi mluvícími různými jazyky

Omezení Google Translate

  • Může nabízet nepřesné překlady
  • Nezaručuje soukromí sdílených vstupních nebo výstupních dat.
  • Někteří uživatelé si stěžovali, že nástroj nezachytil nuance jazyků.

Ceny Google Translate

  • Zdarma

Hodnocení a recenze Google Translate

  • G2: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
  • Capterra: 4,6/5 (více než 600 recenzí)

5. Smartling

Překladatelský nástroj Smartling
prostřednictvím Smartling translate

Smartling je překladatelský nástroj využívající umělou inteligenci, který nabízí rychlé a přesné překlady a lokalizaci obsahu. Nabízí několik funkcí, jako jsou panely výkonu a pokroku, kontextové CAT nástroje a předem připravené integrace.

Ať už chcete lidský překlad nebo neuronový strojový překlad, Smartling vám to vše nabízí. Podporuje překlady do více než 150 jazyků a umožňuje vám integrovat váš systém pro správu obsahu, aby byla správa obsahu plynulá.

Můžete překládat návody, reference, reklamy, videa, rozhovory a další materiály do cílového jazyka. Smartling také nabízí služby překladu řeči, přepisu a titulkování.

Nejlepší funkce Smartling

  • Překládejte do více než 150 jazyků
  • Využijte lidský překlad
  • Snadná integrace Smartlingu s CMS
  • Vyzkoušejte zcela transparentní pracovní postup
  • Využijte přísné hodnocení kvality překladu
  • Vytvořte stylové příručky a glosáře
  • Využijte překladovou paměť a správu terminologie

Omezení Smartling

  • Nenabízí transparentní ceny
  • Má strmou křivku učení

Ceny Smartling

  • Jádro: Není k dispozici
  • Růst: Není k dispozici
  • Podnik: Není k dispozici

Hodnocení a recenze Smartling

  • G2: 4,5/5 (více než 350 recenzí)
  • Capterra: 3,5/5 (15+ recenzí)

6. DeepL

Překladač DeepL
prostřednictvím překladatele DeepL

Mezi mnoha nástroji pro strojový překlad dostupnými na trhu je DeepL známý svými přesnými a nuancovanými překlady. Zaměřuje se na zachycení nuancí a významu slov, aby nabídl co nejrelevantnější výstup.

Rozhraní je intuitivní a podporuje 30 jazyků. S pomocí neuronových sítí vytváří tento nástroj přesné a kontextově vhodné překlady.

Můžete jej použít k překladu souborů PDF, dokumentů Word a souborů PowerPoint. Umožňuje také vybrat alternativní slova nebo fráze a automaticky upravit ostatní fráze podle výběru.

Bezplatná verze DeepL vám umožňuje vytvořit si vlastní slovníček, nabízí vestavěný slovník a nastavuje pravidla pro konkrétní překlady.

S DeepL Pro můžete také upravit tón svých překladů, integrovat jej do svého CAT nástroje a mnoho dalšího.

Nejlepší funkce DeepL

  • Používejte snadné a uživatelsky přívětivé rozhraní
  • Hladká integrace s Windows, iOS a Chrome
  • Získejte přístup k odborným znalostem a výjimečné přesnosti v nabízených jazycích
  • Nastavte pravidla pro slova a fráze
  • Překládejte snadno větší soubory pomocí jednoduchého překladu jazyků
  • Zachovejte původní formátování textu s profesionální verzí
  • Zajistěte vysokou bezpečnost dat pro vaše vstupy a výstupy

Omezení DeepL

  • Mnoho funkcí je k dispozici pouze v placené verzi.
  • V bezplatné verzi lze přeložit pouze 1 500 znaků.
  • Omezené možnosti přizpůsobení

Ceny DeepL

  • Zdarma
  • Starter: 10,49 $/měsíc na uživatele
  • Pokročilý: 34,49 $/měsíc na uživatele
  • Ultimate: 68,99 $/měsíc na uživatele

Hodnocení a recenze DeepL

  • G2: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
  • Capterra: 4,8/5 (více než 130 recenzí)

7. Microsoft Bing Translator

Microsoft Bing Translator
prostřednictvím Microsoft Bing Translator

Microsoft Bing Translator je součástí Microsoft Cognitive Services, který spolupracuje s Microsoft Office, Edge, Bing, Skype a dalšími. Nabízí překlady textu, řeči, konverzace na více zařízeních, obrázky a offline překlady (pouze pro Android).

Překladatelský nástroj podporuje více než 100 jazyků. Rozhraní je uživatelsky přívětivé. Nabízí hladkou integraci s produkty Microsoft. Pokud pravidelně překládáte e-maily, můžete si překladatelský nástroj přidat do aplikace Outlook.

Microsoft Translator for Business nabízí přizpůsobené překladatelské funkce pro lepší a relevantnější překlady.

Nejlepší funkce Microsoft Bing Translator

  • Překládejte snadno díky uživatelsky přívětivému rozhraní
  • Zapojte se do konverzací v reálném čase a překladu řeči
  • Hladká integrace s aplikacemi Microsoft
  • Automaticky detekujte jazyk pro rychlý překlad
  • Překládejte rychle pomocí běžně používaných frází dostupných na platformě
  • Překládejte do více než 100 jazyků

Omezení Microsoft Bing Translator

  • Uživatelé si stěžovali na nepřesný překlad dlouhých textů.
  • Funkce mluvení není k dispozici pro všechny jazyky.
  • Neumožňuje změnit přeložená slova

Ceny Microsoft Bing Translator

  • Zdarma
  • Platba podle skutečného využití: Překlad textu: 10 USD/milion znaků Překlad dokumentu: 15 USD/milion znaků Překlad na míru: 40 USD/milion znaků za překlad textu i dokumentu
  • Překlad textu: 10 $/milion znaků
  • Překlad dokumentů: 15 $/milion znaků
  • Překlad na míru: 40 $ za milion znaků za překlad textu a překlad dokumentu
  • Překlad textu: 10 $/milion znaků
  • Překlad dokumentů: 15 $/milion znaků
  • Překlad na míru: 40 $ za milion znaků za překlad textu a překlad dokumentu

Hodnocení a recenze Microsoft Bing Translator

  • G2: 4,3/5 (90+ recenzí)
  • Capterra: NA

8. Unbabel

Nastavení překladatele Unbabel
prostřednictvím Unbabel Translator

Unbabel je platforma LangOps, která kombinuje lidské překlady s překlady pomocí umělé inteligence a nabízí tak vysoce přesné výsledky. Je ideální pro firmy a týmy, protože nabízí komplexní sadu pokročilých funkcí, včetně reportingu v reálném čase, transparentnosti a pracovních postupů založených na umělé inteligenci, které šetří čas a náklady.

Odhad kvality AI nabízí transparentní pohled na výkonnost vašeho překladu. Navíc je certifikován podle normy ISO 27001, což z něj činí bezpečnou platformu.

Nejlepší funkce Unbabel

  • Získejte přístup k překladům do 90 jazyků
  • Využijte kombinaci AI a lidských překladatelů pro vysoce kvalitní překlady
  • Integrujte je s celou řadou nástrojů, jako jsou Zendesk, Salesforce a HubSpot
  • Vyhodnoťte kvalitu překladů, abyste zajistili jejich přesnost
  • Přizpůsobte překladatelské pracovní postupy svým potřebám
  • Použijte hotové šablony

Omezení Unbabel

  • Může docházet k chybám v překladech
  • Někteří uživatelé si stěžovali na dlouhou dobu překladu

Ceny Unbabel

  • Starter: Standard: Od 0,00050 USD za slovo s minimálním ročním závazkem 30 000 USD
  • Enterprise: Od 0,00046 USD za slovo s minimálním ročním závazkem 125 000 USD

Hodnocení a recenze Unbabel

  • G2: 4,6/5 (190 recenzí)
  • Capterra: 3,8/5 (4 recenze)

9. Smartcat

Překladatelský nástroj Smartcat
via Wikipedia

Smartcat je překladatelský nástroj využívající umělou inteligenci, který nabízí kontextové překlady a intuitivní rozhraní. Umožňuje spolupráci a rychlé překlady, což z něj činí ideální nástroj pro globální podniky a týmy. Můžete do něj přidat libovolný počet uživatelů.

Kvalita a přesnost překladu se zlepšuje s tím, jak nástroj používáte. Nástroj podporuje více než 280 jazyků a 50 formátů souborů. Můžete se připojit k více než 30 integracím a zefektivnit tak svou práci.

Nejlepší funkce Smartcat

  • Využijte glosáře a překladové paměti pro větší konzistenci
  • Zobrazit hodnocení přesnosti pro konkrétní jazykové páry
  • Překládejte do více než 280 jazyků
  • Využijte kombinaci lidské odbornosti a překladů pomocí umělé inteligence
  • Využijte sílu GPT-4 pro vylepšené překladatelské schopnosti
  • Využijte AI párování k nalezení nejlepších lingvistů
  • Upravujte a ověřujte přeložený obsah v editoru Smartcat

Omezení Smartcat

  • Žádná bezplatná verze
  • Někteří uživatelé si stěžovali na nefunkční zákaznickou podporu

Ceny Smartcat

  • Starter: 99 $/měsíc (fakturováno ročně)
  • Podniky: Ceny na míru

Hodnocení a recenze Smartcat

  • G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
  • Capterra: 4,5/5 (více než 130 recenzí)

10. Reverso Translation

Překladový nástroj Reverso
prostřednictvím Reverso Translation

Reverso využívá neuronové modely strojového překladu k poskytování přirozeně znějících a přesných překladů pro více než 25 jazyků. Můžete zadat text nebo přidat dokument, jako je PPT, dokument Word nebo PDF.

Bezplatná aplikace vám umožňuje přístup k funkcím, jako jsou záložky, tmavý režim, absence reklam a překlady jedním kliknutím. Můžete použít integrovaný slovník k úpravám a doladění výstupu, zkontrolovat gramatiku pomocí vestavěných gramatických kontrol a zlepšit výslovnost poslechem textů.

Aplikace je k dispozici pro Mac, Windows, iOS, Android, Chrome a Firefox.

Nejlepší funkce překladového nástroje Reverso

  • Získejte snadný a rychlý překlad
  • Vytvořte si slovní zásobu a učte se pomocí kartiček
  • Příklady v obsahu
  • Překládejte dokumenty a texty s lehkostí
  • Využijte výhody robustní ochrany dat
  • Odemkněte překlad delších textů, okamžitý překlad a žádnou reklamu s placenou verzí

Omezení překladu Reverso

  • V placené verzi je k dispozici mnoho funkcí
  • Podporuje méně jazyků než alternativní nástroje

Ceny překladů Reverso

  • Zdarma
  • Premium: 9,99 €/měsíc
  • Corporate Translator: Individuální ceny

Hodnocení a recenze Reverso Translation

  • G2: 5/5 (1 recenze)
  • Capterra: 4,5/5 (více než 30 recenzí)

11. Systran

Překladač Systran
prostřednictvím překladatele Systran

Systran je software pro překlad v reálném čase, který je ideální pro společnosti, které chtějí spolupracovat s globálními zákazníky a zaměstnanci. Používají ho některé z největších společností v různých odvětvích, jako jsou Deloitte, Nestlé a Swiss Post.

Podporuje více než 55 jazyků a ve verzi zdarma nabízí až 5 000 překládaných znaků. Placená verze nabízí funkce překladu specifické pro danou doménu, neomezený překlad textu a překlad dokumentů.

Nejlepší funkce Systran

  • Zajišťuje robustní zásady ochrany osobních údajů pro ochranu dat
  • Vytvořte si vlastní model umělé inteligence pro lepší výsledky
  • Získejte překlady specifické pro dané odvětví a obor
  • Přizpůsobte překlady tak, aby vyhovovaly vašim jedinečným potřebám
  • Vytvořte si svůj slovník a překladovou paměť
  • Používejte pokročilé uživatelské slovníky
  • Zadejte vlastní pravidla pro vylepšení výsledků překladu

Omezení Systran

  • Překlad dokumentů je k dispozici pouze v placené verzi.
  • Strmá křivka učení

Ceny Systran

  • Zdarma
  • Pro Plus: 19,99 €/měsíc/uživatel
  • Pro Premium: 44,99 €/měsíc/uživatel
  • Podniky: Individuální ceny

Hodnocení a recenze Systran

  • G2: 4,8/5 (2 recenze)
  • Capterra: 4,7/5 (6 recenzí)

Využijte sílu překladatelských nástrojů AI

Od překladů v reálném čase až po přizpůsobitelná řešení, která vyhovují specifickým potřebám, překladatelské nástroje AI zvládnou vše. Umožňují firmám vstoupit na nové trhy, jednotlivcům orientovat se v neznámých teritoriích a lidem navazovat rozmanitější kontakty.

Procesy překladu založené na umělé inteligenci nabízejí vyšší přesnost, porozumění kontextu, nízké náklady a rychlé překlady. Při výběru nástroje se zaměřte na přesnost, rychlost, uživatelsky přívětivé rozhraní, integraci a počet podporovaných jazyků.

Pokud hledáte komplexnější nástroj, který vylepší váš překladatelský proces v každém kroku, ClickUp vás nezklame. Je vhodný pro týmy všech velikostí a vylepšuje spolupráci jako nikdy předtím. Zaregistrujte se ještě dnes a získejte bezplatný účet ClickUp !

