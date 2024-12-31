13 nejlepších nástrojů pro správu kalendáře, které vám pomohou udržet pořádek

Většina mých přátel dává přednost práci v době, která jim nejvíce vyhovuje – a nejsou to jen oni.
Společnost Gartner zjistila, že když organizace nabídly „radikální flexibilitu“ v pracovní době a místě výkonu práce, počet vysoce výkonných zaměstnanců se zvýšil o 40 %.
S větší autonomií však přichází výzva efektivního řízení času.
Ve skutečnosti 94 % lidí tvrdí , že lepší správa času může zvýšit produktivitu. Právě v tomto ohledu hrají nástroje pro správu kalendáře klíčovou roli.
Na základě svých zkušeností s nástroji pro správu kalendáře a výzkumu týmu ClickUp jsem sestavil seznam 13 nejlepších nástrojů pro správu kalendáře, které vám pomohou efektivně spravovat vaše projekty a udržet rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.
Co byste měli hledat v aplikacích pro správu kalendáře?
Dny, kdy jsme nosili zápisníky v batozích, jsou pryč. Nyní máme aplikace pro denní plánování v našich telefonech, tabletech a laptopech. K digitálnímu plánovači máme přístup na jakémkoli zařízení, na kterém pracujeme. Potřebujeme pouze aplikaci pro správu kalendáře, která se synchronizuje na všech těchto zařízeních.
Zde jsou nezbytné funkce vynikající aplikace pro správu kalendáře:
- Zabezpečení dat: Vyberte si kalendářové aplikace, které nabízejí robustní bezpečnostní funkce pro vaše osobní a pracovní data.
- Integrace: Zajistěte, aby se platforma kalendáře hladce synchronizovala s vaším e-mailem, správou úkolů a dalšími nástroji a aplikacemi kalendáře.
- Automatizované funkce: Vyhledejte v kalendářových aplikacích možnosti plánování, připomenutí a opakujících se událostí.
- Umělá inteligence: Zkontrolujte, zda můžete pro svůj AI plánovač a kalendář použít zpracování přirozeného jazyka (NLP) pro intuitivní plánování úkolů.
- Spolupráce: Upřednostněte nejlepší kalendářové aplikace s možností sdílení kalendáře a plánování schůzek.
- Snadné použití: Vyberte si intuitivní kalendářovou aplikaci, abyste nemuseli ztrácet čas složitými funkcemi.
- Kompatibilita s mobilními zařízeními: Ujistěte se, že aplikace kalendáře funguje dobře na vašem smartphonu, notebooku a tabletu.
- Uživatelské rozhraní: Vyberte si platformu kalendáře, kterou můžete snadno přizpůsobit pro denní, týdenní a měsíční zobrazení.
- Přizpůsobení: Vyhledejte nastavitelné oznámení a nastavení, které vyhovují vašemu stylu práce.
13 nejlepších nástrojů pro správu kalendáře pro řízení projektů
1. ClickUp (nejlepší pro integrované plánování a rozvrhování projektů)
ClickUp je komplexní platforma pro správu projektů, která propojuje můj tým prostřednictvím sdílených pracovních postupů, dokumentů a dashboardů v reálném čase. Líbí se mi, jak mi pomáhá pracovat chytřeji a rychleji, protože mám vše na jednom místě.
ClickUp Calendar View je bezplatná kalendářová aplikace, která vyniká tím, že není jen vizuálním zobrazením termínů, ale interaktivním pracovním prostorem, kde mohu plánovat cokoli.
V aplikaci digitálního kalendáře mohu úkoly přetahovat, upravovat termíny, označovat úkoly barevnými kódy podle priority a třídit a filtrovat úkoly. Aplikace se synchronizuje s mými externími kalendáři, jako je Google Calendar, a udržuje mé osobní a pracovní závazky na jednom místě.
Kromě plánování mi funkce ClickUp pro správu projektů umožňují pracovat velmi efektivně. Možnost vytvářet závislosti mezi úkoly pro mě znamenala zásadní změnu při správě složitých projektů. Pokud dojde ke změně úkolu, ClickUp automaticky upraví všechny závislé úkoly – není třeba provádět žádné ruční aktualizace.
Zobrazení Ganttova diagramu a časové osy mi poskytuje přehled o všech projektech a milnících, což mi umožňuje sledovat průběh v reálném čase.
Navíc sdílení mého kalendáře s klienty a členy týmu zajišťuje, že všichni jsou na stejné vlně, aniž by bylo nutné neustále telefonovat a posílat e-maily. A zmínil jsem už ClickUp Reminders? Díky automatickým připomenutím a oznámením na všech zařízeních už nikdy nezmeškám důležité úkoly.
Funkce přizpůsobení ClickUp přinášejí ještě větší přidanou hodnotu. Zde je několik příkladů, jak vám mohou pomoci:
- Kalendář si můžete přizpůsobit tak, aby odpovídal vašemu stylu práce, ať už dáváte přednost dennímu rozvrhu nebo měsíčnímu přehledu.
- Opakující se úkoly pomáhají automatizovat opakující se činnosti.
- Více integrací s nástroji jako Slack, Zoom a cloudovými úložišti jako Google Drive zajišťuje, že ClickUp se hladce začlení do vaší stávající technologické infrastruktury, čímž se sníží potřeba přepínat mezi různými platformami.
Integrace ClickUp a Google Kalendáře mi pomohla zefektivnit plánování. Mohu synchronizovat úkoly z ClickUp do seznamu úkolů v Google Kalendáři a všechny změny provedené na jedné platformě se v reálném čase promítnou i na druhé.
Další vynikající funkcí je možnost přizpůsobit viditelnost úkolů – mohu si vybrat, které seznamy nebo úkoly se zobrazí v mém kalendáři, což mi pomáhá soustředit se na to, co je důležité. Tato integrace zlepšila mé řízení času tím, že centralizovala všechny mé plány, což mi ušetřilo námahu s přeskakováním mezi nástroji.
Přečtěte si také: 20 bezplatných šablon pro Google Kalendář
Šablona ClickUp Calendar Planner má funkce, které posunuly můj kalendář pro správu projektů na vyšší úroveň.
Toto se mi na této šabloně líbí nejvíce:
- ClickUp Custom Task Statuses mi umožňuje označit úkoly jako „Probíhá“ nebo „Pozastaveno“.
- Vlastní pole ClickUp jsou neuvěřitelně užitečná pro ukládání důležitých detailů, jako jsou milníky a náklady.
- Časová osa a měsíční plánovač mi poskytují jasný přehled o mém celkovém pracovním postupu a pokroku.
Šablona ClickUp Calendar To-Do List Template změnila způsob, jakým řeším každodenní úkoly. Umožňuje mi snadno vizualizovat mé cíle a termíny, zatímco možnost stanovovat priority úkolů mi pomáhá efektivněji spravovat svůj čas. Také jsem si všiml, že strukturovaná šablona poskytuje přehled o tom, jak dlouho úkoly obvykle trvají.
Pomocí této šablony můžete:
- Snadno sledujte pokrok pomocí vlastních stavů
- Třídit úkoly pomocí vlastních polí, jako jsou Kategorie, Zdroje, Úroveň produktivity a Role
- Přístup k více zobrazením, včetně žádostí o schůzku, podle role a podle kategorie.
- Zvyšte produktivitu díky sledování času a upozorněním na závislosti.
- Udržujte pořádek díky systému úkolů označených barevnými kódy pro vizuální správu úkolů.
- Dokončete úkoly s vysokou prioritou, aniž byste se cítili přetížení.
Tato šablona pro plánování se stala nezbytnou součástí mého pracovního postupu a pomáhá mi dokončovat úkoly s vysokou prioritou, aniž bych se cítil přetížený.
Nejlepší funkce ClickUp
- Denní, týdenní a měsíční přehledy umožňují mému týmu spravovat úkoly a plány.
- Plánování pomocí drag-and-drop mi umožňuje přesouvat úkoly přímo do kalendáře.
- Vizuální nástroje sledují pokrok a spravují závislosti úkolů.
- Plány úkolů lze automaticky upravovat na základě změn v závislostech.
- Hladká integrace s aplikací Google Calendar a dalšími platformami pro jednotné plánování.
- Kalendáře lze sdílet s klienty nebo členy týmu, aby byli všichni informováni.
- Upozornění na více zařízeních
Omezení ClickUp
- Omezený přístup offline
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele ročně
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele ročně
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 7 $ za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Mnoho zobrazení (například tabulka, Ganttův diagram, kalendář a mnoho dalších) v možnostech zobrazení také usnadňuje správu úkolů.
2. Wrike (nejlepší pro přidělování zdrojů v kalendářových zobrazeních)
Wrike je výkonný nástroj pro správu projektů známý svými robustními funkcemi pro spolupráci. Umožňuje týmům spravovat více projektů prostřednictvím sdílených kalendářů. Zobrazení časové osy Wrike spolu se sdílenými týmovými kalendáři pomáhá manažerům vizualizovat úkoly a efektivně přidělovat zdroje.
Jeho integrace s platformami jako Google Drive, Slack a Microsoft Teams pomáhá zefektivnit komunikaci. Funkce spolupráce v reálném čase usnadňují sledování pokroku a provádění nezbytných úprav, díky čemuž je Wrike ideální pro velké týmy pracující na složitých projektech s mnoha přispěvateli.
Nejlepší funkce Wrike
- Vizualizujte zdroje a vyhněte se konfliktům v plánování díky dynamickým kalendářům pracovního vytížení.
- Organizujte projekty a úkoly pomocí přehledného časového plánu a kalendáře založeného na úkolech.
- Přesuňte nebo upravte časové osy pomocí funkce drag-and-drop v kalendáři.
- Sledujte kapacitu týmu a efektivně spravujte pracovní zátěž pomocí správy kapacity v kalendáři.
Omezení Wrike
- Složité uživatelské rozhraní může být pro nové uživatele příliš náročné.
- Bezplatná verze má omezené funkce.
- Vyžaduje určité přizpůsobení, aby vyhovovaly jedinečným pracovním postupům.
Ceny Wrike
- Zdarma
- Profesionální: 9,80 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24,80 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 3200 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 4 000 recenzí)
3. Google Calendar (nejlepší pro jednoduché a bezplatné plánování)
Google Calendar byla moje první aplikace pro správu kalendáře. Jedná se o spolehlivou bezplatnou aplikaci s jednoduchými nástroji, která je ideální pro uživatele ekosystému Google Workspace. Díky integraci s Gmailem můžete snadno plánovat události, schůzky a připomenutí přímo ve své doručené poště. Aplikace nenabízí pokročilé funkce pro správu projektů, ale je vhodná pro osobní plánování a malé startupové týmy.
Google Kalendář je snadno přístupný na všech zařízeních a nabízí základní funkce, jako je sdílení kalendářů s členy týmu a vytváření opakujících se událostí.
Nejlepší funkce Kalendáře Google
- Pomocí funkce Najít čas identifikujte volné termíny, které vyhovují kalendáři všech zúčastněných.
- Rozdělte osobní, pracovní a sdílené události do kategorií pomocí barevného kódování událostí.
- Spravujte plány týmu a rezervace zdrojů pomocí možností sdíleného kalendáře.
Omezení Google Kalendáře
- Omezené možnosti přizpůsobení
- Žádné pokročilé funkce pro správu projektů
- Chybí vestavěné nástroje pro správu úkolů
Ceny Google Kalendáře
- Zdarma
- Ceny podnikových plánů začínají na 6 USD/měsíc na uživatele (s Google Workspace).
Hodnocení a recenze Google Kalendáře
- Capterra: 4,8/5 (více než 3 200 recenzí)
Přečtěte si také: 10 nejlepších alternativ Google Kalendáře
4. Clockwise (nejlepší pro automatickou správu času)
Clockwise je další nástroj pro automatickou optimalizaci správy času. Pozoruhodnou vlastností aplikace Clockwise je její schopnost přeskupit vaše schůzky a úkoly tak, aby se vešly do vašich nejproduktivnějších hodin. Aplikace se hladce integruje s Google Kalendářem a automaticky plánuje schůzky v časech, které nenarušují vaše soustředění.
Funkce časového blokování vám pomůže vymezit si čas na soustředěnou práci a zároveň omezit konflikty v kalendáři. Plánování pomocí umělé inteligence v aplikaci Clockwise mi šetří čas, protože minimalizuje ruční úpravy.
Nejlepší funkce aplikace Clockwise
- Optimalizujte svůj den vytvořením nepřerušovaných bloků času na soustředěnou práci pomocí asistenta Smart Calendar.
- Dynamicky upravujte plány týmu pomocí synchronizace dostupnosti týmu, abyste se přizpůsobili optimálním časům schůzek.
- Zabraňte tomu, aby schůzky zasahovaly do vašeho osobního času, a to úpravou pracovní doby s ochranou rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem.
Omezení hodinového směru
- Nejvhodnější pro jednotlivé uživatele, nikoli pro týmy
- Omezené možnosti přizpůsobení
- Závislé na Kalendáři Google
Ceny podle směru hodinových ručiček
- Zdarma
- Pro: 6,75 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 11,50 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Clockwise
- G2: 4,7/5 (66 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (50 recenzí)
5. Fantastical (nejlepší pro uživatele Apple)
Jedná se o nástroj pro správu kalendáře exkluzivně od společnosti Apple. Jednou z jeho vynikajících funkcí je zpracování přirozeného jazyka, které vám umožňuje plánovat události pouhým zadáním příkazů, jako například „Zítra v poledne oběd se Sarah“. Je intuitivní a snadno použitelný.
Aplikace má uživatelsky přívětivý design a synchronizuje se s většinou pracovních prostorů a ekosystémů, jako jsou Google, iCloud a Microsoft Exchange.
Nejlepší funkce Fantastical
- Pomocí zadávání událostí v přirozeném jazyce můžete intuitivně plánovat události zadáváním jednoduchých příkazů.
- Plánujte s ohledem na vnější podmínky díky integrovaným předpovědím počasí v kalendáři.
- Ušetřete čas při opakujících se nebo podobných událostech a zefektivněte správu kalendáře pomocí šablon událostí.
Omezení aplikace Fantastical
- K dispozici pouze na zařízeních Apple.
- Prémiové funkce vyžadují předplatné.
- Omezené funkce pro spolupráci
Ceny Fantastical
- Zdarma
- Premium: 4,99 $/měsíc na uživatele
Fantastické hodnocení a recenze
- G2: 4,4/5 (16 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (20 recenzí)
Přečtěte si také: 10 nejlepších alternativ k Fantastical
6. Hub Planner (nejlepší pro sledování využití zdrojů)
Hub Planner je komplexní nástroj pro plánování a správu zdrojů, ideální pro týmy pracující na rozsáhlých projektech. Jeho intuitivní zobrazení kalendáře vám umožňuje efektivně přidělovat zdroje.
Hub Planner se odlišuje svou funkcí prognózování zdrojů, která pomáhá projektovým manažerům předvídat budoucí potřeby na základě aktuálního řízení pracovní zátěže. Díky integrovaným funkcím pro evidenci odpracovaných hodin a fakturaci je snadné sledovat čas strávený na projektech a spravovat rozpočty.
Nejlepší funkce Hub Planner
- Sledujte rozvrhy členů týmu a plánujte pomocí kalendáře dostupnosti zdrojů.
- Získejte přehled o rozložení zdrojů pomocí kalendářů přidělování projektů.
- Získejte vizuální přehled o termínech projektů a využití týmu pomocí integrované plánovací mřížky.
- Optimalizujte kapacitu týmu pomocí reportů využití v kalendáři.
Omezení Hub Planner
- Strmá křivka učení pro začátečníky
- Ceny jsou pro malé týmy spíše vyšší.
- Omezené možnosti přizpůsobení
Ceny Hub Planner
- Starter: 7 $/měsíc na uživatele
- Premium: 18 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Hub Planner
- G2: 4,2/5 (44 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
7. Zoho Projects (nejlepší pro vytváření přizpůsobitelných pracovních postupů)
Zoho Projects vyniká v poskytování přizpůsobitelných zobrazení kalendáře pro správu projektů. To je obzvláště užitečné pro týmy, které potřebují flexibilitu. Můžete přizpůsobit pracovní postupy, integrovat je s jinými aplikacemi Zoho, jako jsou CRM a Books, a dokonce automatizovat úkoly podle potřeb projektu.
Zobrazení časové osy projektu pomáhá všem členům týmu držet se plánu a sdílený kalendář usnadňuje sledování termínů. Placená verze nabízí mnoho funkcí pro rostoucí týmy a široká škála integrací umožňuje plně přizpůsobené řízení projektů.
Nejlepší funkce Zoho Projects
- Spravujte závislosti úkolů přímo v kalendáři pomocí integrace Ganttova diagramu.
- Získejte jasný přehled o klíčových termínech projektu v kalendáři díky sledování milníků.
- Sledujte průběh úkolů celého týmu a blížící se termíny pomocí sdílených zobrazení kalendáře.
Omezení Zoho Projects
- Bezplatná verze má omezené funkce.
- Může to být ohromující, protože mají příliš mnoho funkcí.
- Pro plnou funkčnost je vyžadován ekosystém Zoho.
Ceny Zoho Projects
- Zdarma
- Premium: 5 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 10 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoho Projects
- G2: 4,2/5 (více než 440 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 650 recenzí)
8. Microsoft Outlook (nejlepší pro ekosystém Microsoft)
Kalendář Microsoft Outlook je vhodný pro velké týmy zvyklé na Microsoft Office 365. Je integrován s e-mailem a všemi ostatními aplikacemi Office, což umožňuje snadné plánování schůzek, připomínky a sdílení kalendáře s členy týmu. Kalendář Outlook nabízí řadu přizpůsobitelných a spolehlivých funkcí.
Nejlepší funkce aplikace Microsoft Outlook
- Získejte návrhy volných termínů pro účastníky pomocí asistenta pro plánování schůzek na základě jejich kalendářů.
- Rychle identifikujte typy schůzek a priority pomocí barevných kategorií v kalendáři.
- Získejte přehled o dostupnosti celého týmu na jednom místě díky zobrazení týmového kalendáře.
Omezení aplikace Microsoft Outlook
- Postrádá pokročilé funkce pro správu projektů.
- Má složité nastavení a pro uživatele, kteří nepoužívají Office, vyžaduje odborníka.
- Omezené možnosti správy úkolů
Ceny aplikace Microsoft Outlook
- Zdarma s předplatným Office 365
Hodnocení a recenze aplikace Microsoft Outlook
- G2: 4,5/5 (více než 2800 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1990 recenzí)
9. Hive (nejlepší pro týmovou spolupráci a úkoly)
Hive nabízí kombinaci správy úkolů a integrace kalendáře, což z něj činí vynikající volbu pro týmy, které potřebují komplexní řešení.
Zobrazení kalendáře v aplikaci Hive je vysoce přizpůsobitelné a úkoly mohu přiřazovat přímo z kalendáře, což mi šetří čas při správě více projektů. Aplikace Hive má dobré funkce pro spolupráci, jako je chat v reálném čase a sdílení souborů, které zefektivňují komunikaci. Aplikace Hive se také dobře integruje se službami Slack a Google Drive.
Nejlepší funkce Hive
- Sledujte termíny a průběh úkolů přehledně v kalendáři založeném na úkolech.
- Proměňte události v kalendáři na okamžitě proveditelné úkoly pomocí integrovaných akčních karet.
- Přizpůsobitelné zobrazení kalendáře nabízí možnosti Gantt, Kanban a tradiční kalendář pro flexibilní plánování projektů.
Omezení Hive
- Strmější křivka učení pro menší týmy
- Pro menší týmy je to poněkud nákladné.
- Omezená bezplatná verze
Ceny Hive
- Zdarma
- Teams: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Cena na vyžádání
Hodnocení a recenze Hive
- G2: 4,2/5 (60 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
10. Doodle (nejlepší pro vytváření harmonogramů schůzek na základě hlasování)
Doodle zjednodušuje plánování schůzek díky intuitivní funkci hlasování, která účastníkům umožňuje vybrat si preferovaný čas schůzky. Je užitečná pro plánování schůzek s klienty nebo velkými skupinami, kde se dostupnost účastníků liší. Doodle poskytuje vizuální přehled dostupných termínů.
Ačkoli vyniká jako základní software pro správu schůzek, nejlépe se hodí pro týmy, které potřebují externí nástroj pro správu projektů a úkolů. Prémiová verze neobsahuje reklamy a snadno se synchronizuje s vaším kalendářem.
Nejlepší funkce Doodle
- Zjednodušte výběr termínů pro schůzky s velkými skupinami pomocí plánování skupinových hlasování.
- Upřednostněte dostupnost pro skupinové schůzky pomocí hodnocení dostupnosti.
- Dodejte pozvánkám na schůzky profesionální nádech pomocí vlastního brandingu událostí.
Omezení aplikace Doodle
- Žádné funkce pro správu projektů
- Omezené funkce v bezplatné verzi
- Možnosti přizpůsobení jsou minimální.
Ceny Doodle
- Zdarma
- Pro: 6,95 $/měsíc na uživatele
- Tým: 8,95 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Doodle
- G2: 4,4/5 (více než 2000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1800 recenzí)
11. Apple Calendar (nejlepší pro správu lokalizovaných událostí)
Apple Calendar je jednoduchý a uživatelsky přívětivý kalendář. Oceňuji, jak snadno lze vytvářet události, zvát účastníky a nastavovat připomenutí. Další vynikající funkcí je integrace se Siri. Díky ní můžete plánovat události pomocí hlasových příkazů.
Ačkoli je omezen na ekosystém Apple, funguje dobře pro osobní použití a malé týmy. Přehledné, minimalistické rozhraní usnadňuje plánování.
Nejlepší funkce kalendáře Apple
- Plánujte schůzky napříč regiony s automatickými úpravami pomocí podpory časových pásem.
- Spouštějte oznámení na základě toho, kde se nacházíte, pomocí připomínek založených na poloze.
- Zjednodušte koordinaci plánů s ostatními pomocí sdílených rodinných nebo skupinových kalendářů.
Omezení kalendáře Apple
- Žádné pokročilé funkce pro správu projektů
- Omezené možnosti přizpůsobení pro týmy
Ceny aplikace Apple Calendar
- Zdarma (součástí zařízení Apple)
Hodnocení a recenze Apple Calendar
- G2: 4,1/5 (194 recenzí)
12. Bitrix24 (nejlepší pro integraci CRM a kalendáře)
Bitrix24 je kompletní sada nástrojů pro správu podniku, jejíž součástí je i nástroj pro správu kalendáře. Dále obsahuje CRM, správu úkolů a komunikační nástroje. Funkce kalendáře dobře spolupracuje se systémem správy úkolů Bitrix24. Úkoly můžete plánovat a nastavovat připomenutí přímo v aplikaci.
Bitrix24 je ideální pro velké podniky, které spravují všechny své interní a externí operace na jedné platformě. Bitrix24 také poskytuje sdílené kalendáře, pomocí kterých můžete koordinovat práci svého týmu.
Nejlepší funkce Bitrix24
- Sledujte schůzky s klienty, prodejní příležitosti a úkoly na jednom místě díky integrovanému CRM a kalendáři.
- Automatizujte plánování úkolů na základě pravidel projektu pomocí vlastních pracovních postupů propojených s kalendářem.
Omezení Bitrix24
- Složité pro začátečníky
- Některé funkce vyžadují upgrade.
- Vyšší ceny pro menší týmy
Ceny Bitrix24
- Zdarma (základní verze)
- Základní: 49 $/měsíc pro 5 uživatelů
- Standard: 99 $/měsíc za 50 uživatelů
- Profesionální: 199 $/měsíc pro neomezený počet uživatelů
Hodnocení a recenze Bitrix24
- G2: 4,1/5 (540 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 860 recenzí)
13. Calendly (nejlepší pro automatické plánování schůzek)
Calendly je snadno použitelný a je vhodný pro profesionály, kteří potřebují plánovat schůzky na cestách.
Calendly se synchronizuje s vaším kalendářem, ať už je to Google nebo Outlook. Automaticky se přizpůsobuje časovým pásmům, takže je ideální pro mezinárodní schůzky. Je spolehlivý a nákladově efektivní.
Nejlepší funkce Calendly
- Vyberte si termíny schůzek, které odpovídají vaší dostupnosti, pomocí automatických odkazů pro plánování schůzek.
- Zabraňte přeplnění kalendáře automatickým blokováním osobního času pomocí přizpůsobitelných oken dostupnosti.
- Rozdělte schůzky mezi členy týmu rovnoměrně pomocí plánování typu round-robin.
Omezení Calendly
- Chybí funkce pro správu projektů
- V bezplatné verzi je přizpůsobení omezené.
- Pro pokročilé funkce je nutné zakoupit placené předplatné.
Ceny Calendly
- Zdarma
- Essentials: 10 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 15 $/měsíc na uživatele
- Teams: 20 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Clockwise
- G2: 4,7/5 (více než 2220 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (3360+ recenzí)
Přečtěte si také: 10 nejlepších alternativ k Calendly
ClickUp: Nejlepší aplikace pro správu kalendáře, jakou můžete mít
Nyní, když jste objevili 13 nejlepších nástrojů pro správu kalendáře, je čas převzít kontrolu nad svým plánováním a zvýšit svou produktivitu. Se správnou aplikací pro správu kalendáře můžete zefektivnit své plánování, zlepšit správu času a posílit spolupráci ve svém týmu.
Pokud jste připraveni vyzkoušet výhody efektivního řízení projektů, zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a změňte svůj způsob práce!