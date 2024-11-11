Jak sledovat žádosti o zaměstnání v Google Sheets

Hledání nové práce může být náročné, zejména pokud se ucházíte o více pozic. Sledování každé jednotlivé podané žádosti může být velmi vyčerpávající.
Koneckonců, ucházení se o práci není jen o zasílání životopisů – je to celý proces. Musíte dodržovat termíny, domlouvat pohovory a posílat následné e-maily. Každý krok vyžaduje pozornost.
Proto je důležité mít vše pod kontrolou. Musíte vědět, v jaké fázi se vaše žádosti nacházejí, zda byste měli podniknout další kroky a zda čekáte na odpověď. Klíčové je mít transparentní systém, který vám to vše umožní spravovat.
Praktičtější (a bezplatné!) řešení je sledování žádostí o zaměstnání v Google Sheets. Jedná se o jednoduchý nástroj, který vám umožní změnit kariéru, aniž byste se ztratili.
Tento podrobný průvodce vám ukáže, jak přesně vytvořit a používat tento tracker, který vám pomůže soustředit se na to, na čem záleží: získat vysněnou práci.
Koncept sledování žádostí o zaměstnání
Sledovač žádostí o zaměstnání je nástroj nebo systém pro organizaci a sledování průběhu žádostí o zaměstnání. Umožní vám mít vše pod kontrolou, aniž byste museli přemýšlet, kam jste se ucházeli o práci nebo kdy máte kontaktovat zaměstnavatele.
Tento nástroj vám umožní zaznamenávat podrobnosti, jako je název pozice, společnost a datum podání žádosti, sledovat stav žádosti a plánovat další kroky.
Tradiční vs. moderní metody sledování žádostí o zaměstnání
Tradičně si uchazeči zapisovali podrobnosti o žádostech do poznámkových bloků nebo je zadávali do jednoduchých tabulek. Tato metoda sice funguje, ale může být chaotická, zejména s rostoucím počtem žádostí. Existuje také riziko, že ztratíte přehled o tom, kam jste se ucházeli, nebo že zapomenete včas reagovat.
Naopak moderní nástroje pro sledování žádostí o zaměstnání nabízejí mnohem plynulejší zážitek. Jsou navrženy tak, aby spravovaly všechny vaše žádosti na jednom centrálním místě, často s dalšími funkcemi, díky nimž je sledování termínů a odpovědí hračkou. Mohou vám také pomoci při přípravě na pohovor, zejména u pohovorů na dálku, protože máte všechny informace o společnosti po ruce.
Pokud také pracujete na psaní pracovních nabídek, může vám pomoci sledování různých pozic a jejich požadavků. Váš tracker vám pomůže přizpůsobit každou nabídku konkrétní pozici a pomocí poznámek vám připomene důležité detaily.
Díky dobré organizaci a přehledu o svých žádostech můžete na trhu práce získat skutečnou výhodu. A s nástrojem pro sledování žádostí o zaměstnání nejenže přežijete hledání práce, ale stanete se v něm mistrem.
Tabulky Google jako nástroj pro sledování žádostí o zaměstnání
Používání Google Tabulky jako nástroje pro sledování žádostí o zaměstnání je jedním z nejjednodušších a nejúčinnějších způsobů, jak si udržet přehled během hledání zaměstnání. Je to zdarma, přizpůsobitelné a přístupné odkudkoli. Navíc si v Google Tabulce můžete vše nastavit přesně podle svých představ.
Zde je návod, jak můžete pomocí Google Sheets efektivně sledovat své žádosti o zaměstnání:
- Vytvořte nový dokument Google Sheets: Otevřete nový dokument, který bude sloužit výhradně ke sledování vašich žádostí o zaměstnání.
- Nastavte si základní sloupce: Přidejte sloupce jako Název pozice, Název společnosti, Datum podání žádosti, Stav, Další kroky a Poznámky. Podle svých potřeb je můžete dále přizpůsobit.
- Sledujte stav žádostí: Ve sloupci Stav označte, zda je žádost „v procesu“, „v posuzování“ nebo „zamítnuta“.
- Přidejte data pro následné kroky: Použijte sloupec „Datum podání žádosti“ nebo samostatný sloupec „Datum následného kroku“, abyste mohli sledovat, kdy byste se měli znovu ozvat zaměstnavateli.
- Barevné kódování pro přehlednost: Přiřaďte barvy různým stavům (např. zelená pro probíhající, červená pro zamítnuté), abyste rychle zjistili, v jaké fázi se každá žádost nachází.
- Používejte filtry k organizaci: Pomocí filtrů v tabulce můžete žádosti třídit nebo zobrazovat podle společnosti, názvu pozice nebo stavu.
- Přidejte poznámky ke každé žádosti: V sekci „Poznámky“ můžete ukládat konkrétní podrobnosti, jako je jméno personalisty, hlavní body popisu pracovní pozice nebo důležité informace pro další kroky.
- Pravidelně jej aktualizujte: Po každém odeslání žádosti nebo odpovědi okamžitě aktualizujte svůj list, aby odrážel nejnovější informace.
Protože jsou Tabulky Google založeny na cloudu, můžete je aktualizovat na svém telefonu nebo počítači s připojením k internetu.
Bonus: Jak sledovat pracovní nabídky v Excelu!
Praktické tipy, jak udržet přehled o svých žádostech o zaměstnání organizovaný a aktuální
Nyní, když už víte, jak efektivně sledovat své žádosti o zaměstnání pomocí Google Sheets, je čas tuto dovednost dále zdokonalit.
Zde je několik tipů a triků, které vám pomohou s organizací:
- Nové informace přidejte ihned po podání žádosti o práci nebo po obdržení odpovědi od zaměstnavatele.
- Pomocí sloupce „datum podání žádosti“ si vytvořte připomenutí, kdy je třeba žádosti sledovat.
- Vizuální signály usnadňují rozpoznání, které žádosti jsou stále aktivní, které vyžadují akci a které jsou uzavřené.
- Pokud se váš list rozrůstá, použijte funkci filtrování v Google Sheets a zaměřte se na konkrétní stavy nebo společnosti.
- Seskupte podobné žádosti (například ty, které se týkají technických pozic nebo vyžadují konkrétní dovednosti), abyste je mohli porovnat vedle sebe.
- Pokud spolupracujete s někým jiným (například s kamarádem, který vám pomáhá s hledáním práce), použijte funkci komentářů k diskusi o konkrétních záznamech, aniž byste zaplnili hlavní list.
Výhody a nevýhody Google Sheets jako nástroje pro sledování pracovních nabídek
Tabulky Google jsou univerzálním nástrojem pro sledování žádostí o zaměstnání, ale jako většina nástrojů mají své výhody i nevýhody. Zde je stručný přehled kladů a záporů:
Výhody Google Tabulek
Zde je několik z mnoha výhod používání Google Sheets jako nástroje pro sledování žádostí o zaměstnání:
1. Bezplatný a přístupný
Jednou z největších výhod je, že Google Sheets je zcela zdarma. Ať už sledujete dvě nebo dvacet žádostí, nevznikají vám žádné náklady.
Jak již bylo zmíněno, ke svému nástroji pro sledování pracovních příležitostí máte přístup z jakéhokoli zařízení a kdykoli, pokud máte připojení k internetu. Pokud se například ucházíte o práci na svém telefonu během cesty do práce, můžete svůj list rychle aktualizovat i na cestách.
2. Přizpůsobitelné
Tabulky Google můžete přizpůsobit svým konkrétním potřebám. Chcete sledovat, kolik kol pohovorů jste absolvovali pro každou pracovní pozici? Stačí přidat sloupec!
Můžete také používat barevné kódy, vytvářet filtry a třídit data podle svých preferencí. Například můžete barevně označit pracovní místa, na která jste dostali pozvánku na pohovor, zelenou barvou a ta, na která čekáte na odpověď, žlutou barvou.
3. Spolupráce v reálném čase
Pokud spolupracujete s kariérním poradcem nebo hledáte radu u přátel, můžete s nimi sdílet svůj dokument Google Sheets. Mohou jej prohlížet a upravovat v reálném čase, nabízet návrhy nebo vás motivovat k zodpovědnosti.
Tato funkce je užitečná, pokud měníte kariéru a chcete, aby vás vedl mentor.
4. Snadné použití
Google Sheets se snadno ovládá. Většina lidí již zná základní funkce tabulkového procesoru, takže nastavení nástroje pro sledování pracovních nabídek nevyžaduje mnoho technických znalostí.
Intuitivní rozhraní vám navíc umožní snadno organizovat a prohlížet informace.
Nevýhody Google Tabulek
Navzdory svým výhodám má používání Google Sheets pro sledování pracovních nabídek určitá omezení.
1. Ruční zadávání
Ačkoli Google Sheets nabízí velkou flexibilitu, nevýhodou je, že vše se provádí ručně. Musíte zadávat každou pracovní pozici, aktualizovat stav a sledovat další kroky.
Na rozdíl od specializovaných nástrojů pro hledání práce vám nebude posílat automatické připomenutí, abyste se ozvali, ani vás nebude informovat o termínech. Pokud například spravujete více žádostí a zapomenete aktualizovat svůj tracker, můžete ztratit přehled o důležitých detailech.
2. Omezená automatizace
Na rozdíl od profesionálních platforem pro sledování pracovních nabídek Google Sheets nenabízí vestavěnou automatizaci, jako je nastavení připomenutí nebo stahování údajů o pracovních nabídkách z webových stránek.
Pokud tedy máte na starosti mnoho žádostí a potřebujete automatizovanou pomoc, budete muset nastavit ruční připomenutí nebo použít další nástroje.
3. Vyžaduje organizační schopnosti
Pokud nejste přirozeně organizovaní, může pro vás být náročné efektivně spravovat Google Sheets.
Na druhou stranu, pokud zapomenete aktualizovat nebo správně kategorizovat pracovní nabídky, může to vést k záměně. Například, pokud nebudete svůj tracker aktualizovat, můžete se omylem ucházet o stejnou pozici dvakrát.
4. Chybí pokročilé funkce
Tabulky Google fungují dobře pro základní sledování pracovních nabídek, ale nejsou vhodné pro ty, kteří chtějí podrobné informace nebo analýzy o svém procesu hledání zaměstnání.
Navíc pokročilé funkce, jako jsou vizuální panely, které některé platformy pro hledání zaměstnání nabízejí, nejsou k dispozici, pokud je nevytvoříte ručně.
Implementace jiného aplikačního softwaru pro sledování pracovních nabídek
Ačkoli jsou Tabulky Google dobrým nástrojem pro sledování žádostí o zaměstnání, jiné nástroje mají pokročilejší funkce.
ClickUp je robustní software pro produktivitu a správu úkolů, který se hladce integruje do různých obchodních operací.
Díky několika přizpůsobitelným funkcím a více než 1 000 integracím ClickUp centralizuje ClickUp veškerou vaši práci napříč různými platformami do jednoho prostoru pro spolupráci.
Podívejme se na některé klíčové funkce, díky kterým je ClickUp ideálním softwarem pro sledování pracovních příležitostí a personální agendu:
1. ClickUp Docs
ClickUp Docs je centralizovaná platforma pro ukládání, správu a organizaci všech vašich dokumentů, včetně žádostí o zaměstnání. Můžete vytvořit nový soubor přímo v ClickUp nebo importovat existující.
Ať už píšete motivační dopis, sledujete zpětnou vazbu nebo ukládáte návrhy žádostí, tato funkce vám umožní vytvářet bohatě formátované a vizuálně přitažlivé dokumenty.
Od zavedení ClickUp se naše týmy postupně přestaly používat Google Docs pro dokumentaci a ve skutečnosti se dokumentace výrazně zlepšila.
Od zavedení ClickUp se naše týmy postupně přestaly používat Google Docs pro dokumentaci a ve skutečnosti se dokumentace výrazně zlepšila.
Platforma také obsahuje AI asistenta s názvem ClickUp Brain, který vám pomůže využít AI při přípravě na pohovor. Brain může zkontrolovat vaše nové žádosti o zaměstnání nebo motivační dopisy z hlediska pravopisu, gramatiky a formátování a zajistit tak jednotnost tónu a stylu.
Kromě toho můžete požádat kolegy nebo mentory o zpětnou vazbu, abyste získali nové pohledy. Zapracujte jejich návrhy a proveďte potřebné úpravy, abyste vylepšili svou žádost před jejím odesláním.
2. Zobrazení ClickUp
ClickUp nabízí více než 15 způsobů, jak vizualizovat pracovní postupy, projekty a úkoly. Některé z těchto zobrazení ClickUp jsou obzvláště užitečné pro sledování žádostí o zaměstnání:
- Zobrazení tabulky: Využijte podobné prostředí jako v tabulkovém procesoru v této alternativě Google Sheets. Rozdíl spočívá v tom, že zde můžete přizpůsobit pole a stavy, což umožňuje jemnější sledování procesu podávání žádostí.
- Zobrazení seznamu: Rychlé třídění, filtrování a seskupování úkolů, díky čemuž získáte jasnější přehled o stavu každé žádosti.
- Zobrazení formuláře: Snadno se zaměřte na odpovědi v průzkumech, zpětnou vazbu k žádostem nebo jiná data a okamžitě je proměňte v praktické úkoly.
- Zobrazení kalendáře: S tímto vizuálním rozvržením můžete snadno sledovat termíny pohovorů, uzávěrky a denní programy.
- Zobrazení pracovní zátěže: Vyvažujte priority při správě více úkolů nebo žádostí.
3. Automatizace ClickUp
Jednou z vynikajících funkcí ClickUp je schopnost automatizovat opakující se úkoly. ClickUp Automations může automaticky vytvářet úkoly, přiřazovat role, měnit stav žádostí nebo vyplňovat komentáře na základě vámi nastavených spouštěčů.
Díky automatizaci těchto drobných, ale nezbytných úkonů získáte více času, který můžete věnovat přípravě na pohovory nebo doladění své žádosti o zaměstnání.
4. Šablony zdarma
ClickUp nabízí bohatou knihovnu přizpůsobitelných šablon pro různé dokumenty pro různé účely, včetně šablon databází a tabulek.
Hledání správného zaměstnání může být velmi náročné. S nespočtem možností a zdrojů, které je třeba prozkoumat, je snadné ztratit přehled o tom, kde začít a jak si udržet pořádek. Právě proto jsou tu šablony ClickUp Job Search!
Tyto šablony jsou určeny jak pro začátečníky, tak pro profesionály, kteří hledají pokročilé funkce.
Například šablona ClickUp Job Search Template je navržena tak, aby vám pomohla zjednodušit proces hledání zaměstnání tím, že sleduje různé důležité komponenty.
Díky vlastním stavům, jako jsou „Otevřeno“, „Podáno“ a „Čeká se“, vám tato šablona pomůže:
- Organizujte a sledujte žádosti o zaměstnání pro snadné sledování
- Zaznamenávejte volná pracovní místa , abyste měli přehled o potenciálních příležitostech.
- Zaznamenávejte hodnocení společností a benefity, abyste mohli posoudit kvalitu pracoviště.
- Sestavte si zdroje pro pohovory, včetně tipů a častých otázek.
- Vytvořte si osobní časovou osu pro hledání práce, abyste mohli efektivně spravovat své úkoly.
Tato šablona, vytvořená na základě ClickUp Views, nabízí tři přizpůsobitelné zobrazení – seznam, kalendář a tabuli.
Na druhou stranu, pokud hledáte komplexní funkce, přizpůsobitelná šablona pro hledání zaměstnání od ClickUp (pro začátečníky) usnadňuje a zefektivňuje sledování pracovních příležitostí.
Můžete zaznamenávat pracovní nabídky, organizovat následné úkoly a spravovat konverzace s náborovými pracovníky nebo manažery – vše na jednom místě.
Šablona ClickUp pro hledání zaměstnání obsahuje:
- Vlastní stavy: Sledujte průběh každé žádosti pomocí vlastních stavů, jako jsou „Otevřeno“ nebo „Dokončeno“.
- Vlastní pole: Spravujte různé atributy žádostí, díky čemuž budete mít přehled o svém pokroku na první pohled.
- Vlastní zobrazení: Ať už chcete upřednostnit žádosti nebo si vést seznam společností, šablona nabízí několik zobrazení, která vám pomohou udržet si přehled.
- Nástroje pro správu projektů: Využijte štítky, komentáře, automatizace a dokonce i umělou inteligenci k zefektivnění sledování pracovních příležitostí.
Zjednodušuje vytváření dokumentů pro hledání zaměstnání, čímž vám šetří čas a námahu. Pomáhá vám také udržovat komplexní seznam potenciálních zaměstnavatelů, takže vám neunikne žádná příležitost.
Kromě toho může váš personální tým používat ClickUp jako software pro nábor a správu talentů. S ClickUp pro personální týmy může váš personální tým těžit z následujících výhod:
Nábor
- Zveřejňování a sledování pracovních nabídek: Personální oddělení může snadno vytvářet a spravovat pracovní nabídky v rámci ClickUp. Platforma umožňuje sledovat podané žádosti uchazečů, plánovat pohovory a spravovat celý proces náboru od začátku do konce.
- Správa kandidátů: Přizpůsobitelné pracovní postupy ClickUp lze použít k vytvoření seznamu kandidátů, který pomáhá personálním týmům organizovat uchazeče, sledovat jejich postup v rámci pohovorů a činit informovaná rozhodnutí o přijetí.
- Plánování pohovorů: Díky integraci kalendáře do tohoto nástroje je snadné plánovat pohovory s uchazeči, což zajišťuje, že všichni jsou na stejné vlně a nedochází ke konfliktům v plánování.
Řízení talentů
- Zaškolení zaměstnanců: ClickUp dokáže vytvořit strukturovaný proces zaškolení, který zajistí, že noví zaměstnanci budou mít vše, co potřebují k úspěchu. Úkoly, kontrolní seznamy a termíny lze přiřadit tak, aby vedly proces zaškolení.
- Řízení výkonu: Funkce platformy pro správu úkolů lze využít k nastavení cílů výkonu, sledování pokroku a provádění hodnocení výkonu.
- Zapojení zaměstnanců: Vytvářením prostoru pro zpětnou vazbu zaměstnanců, uznáváním úspěchů a podporou pocitu sounáležitosti může ClickUp přispět k pozitivnímu a motivujícímu pracovnímu prostředí.
Zjednodušte sledování žádostí o zaměstnání pomocí ClickUp
Každý, kdo hledá zaměstnání, by měl používat nástroj pro sledování žádostí o zaměstnání, jako je Google Sheets. Pomáhá zefektivnit proces hledání zaměstnání tím, že poskytuje centralizované místo pro organizaci a správu všech žádostí o zaměstnání.
Díky trackeru můžete snadno sledovat potenciální zaměstnavatele, stav žádostí, termíny pohovorů a následné kroky. Tato organizace vám zajistí, že nezmeškáte žádné důležité termíny ani příležitosti, a umožní vám přehledně sledovat svůj pokrok.
Google Sheets má však několik omezení, která můžete obejít pomocí aplikace ClickUp, která celý proces zjednoduší.
Pomocí přizpůsobitelných zobrazení, jako je tabulkové zobrazení a seznamové zobrazení, můžete snadno spravovat pracovní příležitosti a sledovat jejich průběh. Automatizace šetří čas tím, že zpracovává opakující se úkoly, zatímco ClickUp Docs udržuje vaše podklady k žádosti o zaměstnání uspořádané na jednom centrálním místě. Šablona pro hledání zaměstnání navíc zajišťuje, že vše od následných úkolů až po konverzace s náboráři zůstane pod kontrolou.
Ať už s hledáním práce teprve začínáte, nebo se snažíte vylepšit svůj současný postup, ClickUp vám nabízí nástroje, díky kterým zůstanete organizovaní a soustředění.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a převezměte kontrolu nad svým hledáním práce!