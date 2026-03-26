14 bezplatných šablon pro denní sledování úkolů v Google Sheets

Představte si, že si na začátku dne vytvoříte seznam úkolů, ale než skončíte, ztratíte o všech úkolech přehled. To se může stát, když máte příliš mnoho práce; sledování úkolů a správa termínů se pak stávají chaotickými.
Jaké je tedy řešení? Nástroje pro sledování úkolů v Google Sheets.
Sledovače úkolů v Google Tabulkách se hodí jak pro nováčky, tak pro zkušené profesionály. Jsou bezproblémové, snadno použitelné a užitečné pro plánování a sledování vašich úkolů.
V tomto článku vám představíme bezplatné šablony pro denní sledování úkolů v Google Sheets, díky kterým bude správa úkolů a týmů hračkou. Zůstaňte s námi až do konce!
14 bezplatných šablon pro sledování úkolů v Google Sheets
Šablony pro denní sledování úkolů v Google Sheets jsou užitečné nástroje, které vám pomohou zefektivnit správu úkolů. Zde je několik bezplatných šablon pro sledování úkolů v Google Sheets:
1. Šablona pro sledování úkolů od ClickUp
Šablona Task Tracker od ClickUp je šablona Google Sheets připravená k okamžitému použití, která vám pomůže organizovat a sledovat vaše úkoly strukturovaným způsobem. Obsahuje pole jako Název úkolu, Priorita, Přiřazeno, Stav, Datum zahájení, Termín a Poznámky, které vám pomohou udržet přehled o vaší každodenní práci.
Jak na to:
- Přidávejte úkoly s termíny a prioritami, abyste měli vše pod kontrolou
- Sledujte stav úkolů pomocí rozevíracích nabídek, jako jsou „K vyřízení“, „Probíhá“ a „Hotovo“
- Přiřazujte úkoly a aktualizujte jejich stav podle toho, jak práce postupuje
- V sekci poznámky můžete přidávat kontextové informace nebo aktualizace
Určeno pro:
- Profesionálové spravující každodenní pracovní zátěž — ideální pro projektové manažery, kteří přidělují úkoly, sledují termíny a monitorují pokrok u více výstupů v jednom přehledném zobrazení.
- Studenti plnící akademické povinnosti — skvělé pro studenty, kteří si organizují úkoly, skupinové projekty a přípravu na zkoušky, aby si udrželi přehled a vyhnuli se stresu na poslední chvíli.
- Pro jednotlivce, kteří kombinují osobní úkoly — ideální pro ty, kteří sledují domácí práce, pochůzky a vedlejší projekty a zároveň mají vše přehledně uspořádané v jediném seznamu.
2. Šablona pro denní a měsíční sledování úkolů od Template.net
Šablona pro denní a měsíční sledování úkolů od Template.net je základní šablona, která vám umožní efektivně plánovat a spravovat vaše úkoly. Pomůže vám zjednodušit pracovní postupy, sledovat pokrok a nikdy nezmeškat termíny.
Jak na to:
- Plánujte a prohlížejte si úkoly na denní i měsíční bázi
- Zaměřte se na časové řízení
- Vytvářejte vlastní seznamy úkolů včetně aktualizací stavu, priorit a termínů
- Upřednostňujte úkoly podle jejich termínů
- Sledujte pokrok v reálném čase
Ideální pro: Každého, kdo chce mít pořádek a efektivně spravovat svůj čas. Je to perfektní řešení pro zaneprázdněné lidi, kteří musí zvládat každodenní úkoly i dlouhodobé projekty.
2. Šablona pro denní sledování úkolů od Template.net
Šablona pro sledování denních úkolů od Template.net je jednoduchá šablona pro Google Sheets, která vám pomůže udržet přehled o vašich denních úkolech. Tato přizpůsobitelná šablona seznamu úkolů vám umožní efektivně strukturovat váš pracovní rozvrh.
Jak na to:
- Vytvářejte a organizujte vlastní seznamy úkolů na jednom místě
- Zefektivněte své denní úkoly a zvyšte produktivitu
- Sledujte nevyřízené a dokončené úkoly
- Spolupracujte na úkolech s členy týmu
Ideální pro: Zaneprázdněné profesionály, kteří si každý den nebo každý měsíc plánují a stanovují priority svých úkolů a sledují svůj pokrok v reálném čase, aby se vyhnuli zmeškání termínů.
3. Šablona pro sledování úkolů od Template.net
Šablona pro sledování úkolů od Template.net je další šablona pro Google Tabulky určená k jednoduchému sledování denních úkolů. Můžete si ji stáhnout ve formátu Excel nebo Google Tabulky a efektivně tak sledovat své úkoly a termíny.
Jak na to:
- Rozdělte úkoly do kategorií pro snadnější sledování
- Sledujte průběh úkolů pomocí grafů
- Vytvořte si vlastní stavy úkolů, například „k vyřízení“, „čeká na vyřízení“, „vyřízeno“, „pozastaveno“ atd.
- Přizpůsobte si pole a poznámky pro každý úkol
Ideální pro: Každého, kdo hledá organizovaný způsob, jak kategorizovat a sledovat průběh úkolů, aby mohl efektivně dodržovat termíny.
4. Šablona pro sledování stavu úkolů od Template.net
Šablona Task Status Tracker od Template.net vám ušetří námahu s pamatováním si úkolů a usnadní jejich sledování. Poskytuje profesionální rozvržení pro sledování aktivit a aktualizací vašich projektů.
Jak na to:
- Zadejte a uspořádejte data do sloupců
- Přidejte přizpůsobitelná pole, která budou vyhovovat vašim konkrétním potřebám
- Upravte jednotlivé sekce a přidejte další informace
- Vizualizujte data pomocí tabulek a grafů
Ideální pro: Zaneprázdněné profesionály, kteří chtějí mít rychlý přehled o postupu úkolů pomocí tabulek a grafů.
5. Šablona seznamu úkolů pro Google Tabulky od Zapier
Šablona seznamu úkolů pro Google Tabulky od Zapieru je šablona pro denní sledování úkolů v Google Tabulkách, která vám pomůže nastavit pravidelný seznam úkolů a sledovat jejich průběh. Ačkoli se nejlépe hodí pro osobní úkoly, můžete tuto šablonu použít i v práci a sdílet ji se svým týmem, aby byli všichni informováni.
Jak na to:
- Pomocí sekcí úkoly, dny a poznámky si vytvořte svůj seznam úkolů
- Označte úkoly s vysokou prioritou a vyberte barvy, které budou označovat stav každého úkolu
- Přidejte vlastní sloupce, jako je typ úkolu, odhadovaný čas, úkoly k pozdějšímu zpracování atd.
- Úkoly odškrtávejte po jejich dokončení přidáním stavu nebo jejich přeškrtnutím
Ideální pro: Každého, kdo si chce vytvářet denní seznamy úkolů, aby je stihl splnit včas.
6. Šablona pro sledování postupu úkolů v Google Tabulkách od Unito
Šablona pro sledování postupu úkolů v Google Tabulkách od společnosti Unito je komplexní šablona pro Google Tabulky, která vám umožní propojit vaše nástroje a vybrat úkoly, které chcete synchronizovat. Tato šablona tabulky vám pomůže vytvářet zprávy o postupu pro snadnou analýzu.
Jak na to:
- Pomocí karty pro export dat můžete synchronizovat všechny úkoly svého projektu
- Vytvářejte zprávy o postupu, abyste mohli sledovat otevřené, dokončené a zpožděné úkoly
- Vytvářejte sloupcové, výsečové a burndown grafy pro sledování pokroku podle úkolů a sprintů
- Sledujte pracovní vytížení jednotlivých členů týmu a plánujte zdroje
Ideální pro: Vedoucí projektů a manažery, kteří hledají rychlý a snadný způsob, jak vytvářet zprávy o postupu úkolů a sdílet je se zainteresovanými stranami.
Omezení používání Tabulek Google pro sledování úkolů
Ačkoli vám šablony Google Sheets pro denní sledování úkolů mohou pomoci efektivně sledovat vaše úkoly, můžete se setkat s několika výzvami.
Zde jsou nevýhody používání Tabulek Google pro sledování vašich každodenních úkolů:
- Omezená spolupráce: Tabulky Google nejsou nejlepším nástrojem pro spolupráci. Jsou náchylnější k chybám a mohou se zpomalit, pokud na nich pracuje více lidí najednou
- Problémy se škálovatelností: Jak se seznam úkolů prodlužuje, šablony Google Sheets se stávají nepřehlednými. Musíte spravovat samostatné listy, což ztěžuje vyhledávání a sledování úkolů
- Omezená automatizace: Pomocí šablon Google Sheets nelze automatizovat pracovní postupy ani přidělování úkolů. Vyžaduje to hodně ruční práce, včetně aktualizace stavů úkolů, přizpůsobování atd.
- Bezpečnostní rizika: Neobsahuje žádné robustní bezpečnostní funkce, jako je podrobné řízení přístupu, což činí tento nástroj rizikovým pro ukládání citlivých projektových dat
- Chybějící upozornění: Šablony Google Tabulek neposkytují automatická připomenutí k dokončení úkolů ani k blížícím se termínům
Alternativní šablony pro sledování a správu úkolů
Pokud vás omezují šablony Google Sheets, je čas hledat alternativy. Pro efektivní sledování a správu úkolů doporučujeme ClickUp.
ClickUp je komplexní nástroj pro správu úkolů, který vám pomůže vytvářet a spravovat osobní i pracovní úkoly. Umožňuje vám stanovovat cíle a milníky, vytvářet seznamy úkolů, spolupracovat s týmem na úkolech, sledovat časové osy, spravovat zdroje a automatizovat připomenutí a pracovní postupy.
S ClickUpem můžete také vizualizovat úkoly podle svých představ pomocí přizpůsobených zobrazení, včetně zobrazení Tabulka, Seznam, Kalendář a Tabule.
Například tabulkový pohled v ClickUp vám pomůže vytvářet okamžité tabulky a vizualizovat projektová data v polích a řádcích. Tento pohled můžete také použít k vytváření databází a organizaci úkolů jako záznamů. A to nejlepší? Pomocí tohoto pohledu můžete propojit zákazníky s objednávkami a odkazy na hlášení chyb.
Pokud jste zvyklí pracovat s Google Sheets, ale nechcete se potýkat s jeho omezeními, je tabulkový náhled v ClickUp ideálním řešením.
Kromě toho nabízí ClickUp několik šablon pro správu úkolů. Tyto šablony vám usnadní každodenní práci a jsou skvělou alternativou k Google Sheets. Pojďme si tyto šablony podrobněji prohlédnout.
1. Šablona ClickUp pro jednoduchou správu úkolů
Pokud s řízením úkolů teprve začínáte a hledáte aplikace pro denní kontrolní seznamy, vyzkoušejte šablonu ClickUp Simple Task Management Template.
Tato šablona pro sledování projektů je ideální pro organizaci vašich úkolů – ať už se jedná o každodenní činnosti nebo pracovní úkoly. Šablona nabízí zobrazení Seznam, Tabule a Dokument, abyste si mohli úkoly zobrazit podle svých představ. S touto šablonou můžete:
- Vizualizujte a stanovujte priority úkolů
- Mějte přehled o svých úkolech
- Přidejte podrobnosti úkolů pomocí vlastních polí
Proč to doporučujeme
Jedním z nejjednodušších způsobů, jak si udržet pořádek v práci, je použít šablonu s vestavěnými pokyny pro vytvoření dlouhodobého systému správy úkolů.
Určeno pro:
- Malé týmy, které potřebují přehledný systém úkolů — ideální pro SaaS startupy, které spravují zavádění nových funkcí, požadavky klientů a opravy chyb bez složitých procesů.
- Marketingové týmy koordinující kampaně — skvělé pro sledování tvorby obsahu, spouštění reklam a úkolů na sociálních sítích v jednom jednoduchém a snadno aktualizovatelném seznamu.
- Prodejní týmy řídící oslovování a následné aktivity — ideální pro SDR a account manažery, kteří organizují úkoly související s vyhledáváním potenciálních zákazníků, plány hovorů a aktivity v prodejním procesu bez zbytečného nepořádku.
2. Šablona pro správu denních úkolů ClickUp
Šablona ClickUp pro správu denních úkolů je plánovač, který vám umožní naplánovat každodenní schůzky, úkoly, události a pochůzky. Tento přizpůsobitelný plánovač vám pomůže dodržovat časový harmonogram, abyste nemuseli pracovat celý den.
S tímto denním plánovačem můžete:
- Rozdělte úkoly do kategorií: pracovní, osobní nebo cíle
- Sledujte pokrok pomocí tabulek a grafů
- Stanovte priority úkolů
- Zlepšete si časové řízení
Šablona vám pomůže udržet soustředění a motivaci, abyste mohli úkoly rychle splnit bez zbytečného odkládání.
Proč to doporučujeme
Můžete si stanovit konkrétní cíle a klíčové milníky, naplánovat si den pomocí zobrazení kalendáře a sledovat pokrok pomocí Ganttových diagramů.
Určeno pro:
- Týmy pro vývoj produktů — ideální pro sledování denních sprintů, úkolů v rámci testování kvality a rychlých oprav chyb, aby vydání produktů probíhala hladce.
- Marketingové týmy — skvělé pro správu každodenních výstupů, jako jsou návrhy obsahu, příspěvky na sociálních sítích a optimalizace kampaní, aniž byste ztratili tempo.
- Týmy pro úspěch zákazníků — ideální pro organizaci každodenních kontrol u klientů, kroků při zapracování nových zaměstnanců a následné podpory s cílem zajistit spokojenost zákazníků.
3. Šablona denního seznamu úkolů ClickUp
Šablona denního seznamu úkolů ClickUp je plánovač a nástroj pro sledování rutinních činností, který vám pomůže vybudovat si dobré návyky a plánovat a prioritizovat každodenní práci, aniž byste se cítili přetížení. Nabízí také možnosti přizpůsobení, jako jsou vlastní zobrazení, pole, stavy a pracovní postupy, včetně Ganttova diagramu, seznamu a kalendáře.
S touto šablonou můžete:
- Vytvořte si a spravujte podrobný seznam úkolů
- Uspořádejte si úkoly a soustřeďte se na to, co je nejdůležitější
- Sledujte všechny úkoly na jednom místě
Proč to doporučujeme
Šablona seznamu úkolů obsahuje integrované funkce a automatická oznámení, která vám pomohou dodržovat termíny.
Určeno pro:
- Designérské týmy — ideální pro rozdělení každodenních kreativních úkolů, jako jsou wireframy, makety a revize, aby se termíny nehromadily.
- Prodejní týmy — pomáhají strukturovat seznamy kontaktů, následné kroky a termíny nabídek, aby se proces prodeje posouval každý den kupředu.
- Personální týmy — skvělé pro správu náborových úkolů, plánů pohovorů a žádostí zaměstnanců, aniž byste něco zmeškali.
4. Šablona seznamu úkolů projektu ClickUp
Šablona seznamu úkolů projektu od ClickUp kombinuje základní i pokročilé funkce, což z ní dělá jednu z nejlepších šablon pro správu úkolů.
Tuto šablonu pro řízení projektů lze použít ke sledování a správě osobních i týmových úkolů. Obsahuje pět zobrazení: Dokument, Tabule, Seznam, Kalendář a Vložit. Kromě toho můžete přidat vlastní stavy, jako jsou „K vyřízení“, „Probíhá“ a „Dokončeno“, abyste mohli úkoly efektivně sledovat.
Proč to doporučujeme
Hlavní předností šablony je, že zobrazení „Vložit“ vám umožňuje vkládat do šablony videa, což zvyšuje přehlednost práce.
Určeno pro:
- Produktové týmy — spravujte zavádění nových funkcí, položky backlogu a výstupy sprintů v přehledném seznamu úkolů, který zajišťuje koordinaci mezi vývojáři, QA a projektovými manažery.
- Marketingové týmy — plánujte úkoly kampaní, tvorbu obsahu a schvalování na jednom místě, aby vám žádný termín neunikl.
- Provozní týmy — sledujte meziresortní projekty, jako jsou zlepšování procesů, zapojování dodavatelů a úkoly související s dodržováním předpisů, v přehledném a odpovědném formátu.
5. Šablona pro správu úkolů ClickUp
Šablona pro správu úkolů od ClickUp je šablona pro řízení projektů, kterou každý tým potřebuje k zajištění úspěšných výsledků projektů. Díky integrovaným nástrojům je tato šablona ideální pro správu více projektů a spolupráci s týmem na různých pracovních postupech na jednom místě.
Šablona obsahuje šest dynamických zobrazení, z nichž vyniká zejména zobrazení Tým.
S touto šablonou můžete:
- Rozdělte úkoly do tří seznamů – Nápady, Nezpracované úkoly a Úkoly k provedení
- Spolupracujte s týmy
- Uspořádejte úkoly podle priority, stavu nebo oddělení
- Sledujte a optimalizujte pracovní postupy
Proč to doporučujeme
Zobrazení Team (dříve Box) vám umožní zhodnotit pracovní vytížení všech členů týmu a promyšleně přidělovat úkoly. Nabízí předdefinovaná vlastní pole, díky kterým můžete sledovat, komu je který úkol přidělen, kdy má být splněn a jaký je jeho aktuální stav. Navíc můžete přidat vlastní pole pro podrobnosti, jako jsou rozpočty, odkazy nebo jiné přílohy.
Určeno pro:
- Týmy produktového managementu — už nikdy nenechte proklouznout žádnou žádost o novou funkci ani chybu. Plánujte sprinty, sledujte vydání a snadno koordinujte vývojáře, QA a produktové manažery, aby se váš plán skutečně realizoval.
- Marketingové týmy — realizujte kampaně jako dobře promazaný stroj. Sledujte obsah, schvalování, spuštění reklam a události na jednom místě a dodržujte všechny termíny bez chaosu a zmatků.
- Obchodní týmy — uzavírejte obchody rychleji díky přehlednému sledování úkolů. Spravujte oslovování potenciálních zákazníků, následné kontakty, nabídky a smlouvy v jednom seznamu a nenechte si ujít žádnou příležitost.
6. Šablona úkolů ClickUp
Šablona ClickUp Work To Do je dokonalým nástrojem pro organizaci vašich týdenních úkolů. Pomůže vám naplánovat denní úkoly podle týdenního plánu, abyste měli produktivní týden. Zkrátka, tato šablona obsahuje vše, co potřebujete k tomu, abyste vše stihli.
S šablonou „Work To Do“ od ClickUp můžete:
- Sledujte pokrok pomocí Ganttových diagramů a Kanbanových tabulek
- Soustřeďte se na prioritní úkoly
- Rozdělte složité projektové úkoly na lépe zvládnutelné
- Sledujte délku trvání úkolů
Chcete-li tuto šablonu použít, stanovte si jasné cíle a začněte vytvářet úkoly. ClickUp Tasks vám umožňuje plánovat a organizovat úkoly s popisy, podúkoly a termíny splnění. K úkolům můžete přidávat štítky pro snadné vyhledávání, přiřazovat úkoly členům týmu a dokonce si prohlížet časovou osu úkolů v zobrazení Kalendář.
Proč to doporučujeme
Díky zobrazení týdenního kalendáře je tato šablona ideální pro plánování a stanovení priorit vašeho týdenního pracovního rozvrhu.
Určeno pro:
- Produktové týmy přeměňují požadavky na nové funkce, opravy chyb a položky sprintů na jasné, realizovatelné úkoly, díky kterým projekty probíhají podle plánu
- Marketingové týmy spravují kampaně, výstupy obsahu a úkoly související se spuštěním na jednom místě, aby stihly všechny termíny
- Prodejní týmy organizují každodenní oslovování zákazníků, následné aktivity a milníky obchodů, aby udržely zdravý pipeline a jasný přehled
7. Šablona jednoduchých úkolů ClickUp
Šablona ClickUp Simple To-Dos zjednodušuje správu úkolů tím, že shromažďuje všechny vaše úkoly na jednom místě. Umožňuje vám zobrazit priority, přidělené osoby a termíny, abyste nezmeškali žádné důležité informace.
S touto šablonou můžete:
- Uspořádejte úkoly do různých kategorií
- Přiřazujte úkoly členům týmu
- Vytvořte jasný seznam úkolů, který může každý sledovat
Stejně jako ostatní šablony ClickUp i tato obsahuje vlastní stavy, pole a zobrazení. Disponuje stavovou tabulkou, která zajišťuje snadný přístup ke všem úkolům. Šablona vám také umožňuje sledovat úkoly pomocí štítků a usnadnit správu úkolů pomocí automatizací.
Proč to doporučujeme
Tato jednoduchá šablona vám pomůže, když musíte zvládat více povinností najednou. Můžete si úkoly seřadit podle priority a pomocí zobrazení prioritních úkolů zajistit, že je budete řešit ve správném pořadí.
Určeno pro:
- Produktové týmy sledují denní úkoly týkající se funkcí, rychlé opravy a položky sprintů, aniž by zbytečně komplikovaly pracovní postupy
- Marketingové týmy organizují návrhy obsahu, úkoly kampaní a schvalování v jednoduchém, snadno aktualizovatelném kontrolním seznamu
- Prodejní týmy efektivně spravují oslovování zákazníků, následné kroky a činnosti související s obchodními případy na jednom místě
8. Šablona seznamu úkolů v kalendáři ClickUp
Šablona seznamu úkolů v kalendáři ClickUp je nástroj, který vám poskytne rychlý přehled o vašich týdenních, čtrnáctidenních nebo měsíčních plánech úkolů. Pomůže vám udržet pořádek, abyste mohli dosáhnout všech svých stanovených cílů.
S touto šablonou můžete:
- Naplánujte si úkoly, abyste nezmeškali termíny
- Uspořádejte úkoly do skupin pro větší přehlednost
- Zobrazit podrobné informace o úkolech
- Sledujte průběh úkolů
- Získejte přehled o tom, jak dlouho trvá dokončení úkolu
Tato šablona obsahuje pět přizpůsobených zobrazení v různých konfiguracích ClickUp: Podle role, Žádost o schůzku, Podle kategorie, Plány a Průvodce pro začátečníky. Sledování seznamu úkolů v kalendáři můžete také vylepšit pomocí upozornění na závislosti, sledování času a dalších funkcí.
Proč to doporučujeme
Šablona obsahuje zobrazení žádostí o schůzky, které slouží ke sledování nadcházejících schůzek a úkolů, které je třeba před nimi dokončit.
Určeno pro:
- Produktové týmy plánují spuštění funkcí, termíny sprintů a opravy chyb přímo v kalendáři, aby měly jasný přehled
- Marketingové týmy plánují úkoly kampaní, termíny pro obsah a harmonogramy spuštění v jednom přehledu, aby se držely plánu
- Prodejní týmy organizují oslovování zákazníků, následné aktivity a milníky obchodů kolem klíčových dat, aby udržely plynulost prodejního procesu
Ideální pro: Každého, kdo má nabitý program a chce mít přehled o všech svých schůzkách a úkolech v následujících týdnech.
A to není vše. Kromě těchto šablon vám funkce Šablony úkolů v ClickUp umožňuje také vytvářet vlastní. Můžete tak vytvářet šablony pro opakující se úkoly a pracovní postupy a zvýšit tak svou produktivitu. Navíc jsou jednoduché, přizpůsobitelné a nevyžadují žádné školení.
Co dělá šablonu pro sledování úkolů dobrou?
Šablony pro sledování úkolů vám pomohou sledovat a spravovat vaše každodenní úkoly. Dobrá šablona pro sledování úkolů obsahuje následující:
- Popisy úkolů: Šablona by měla obsahovat prostor pro popisy úkolů, jako je přidávání odkazů, obrázků, dokumentů a dalších zdrojů
- Stanovení priorit: Dobré šablony pro sledování úkolů vám umožňují kategorizovat každý úkol podle úrovně priority na základě termínů splnění nebo důležitosti úkolu
- Štítky úkolů: Šablona by měla umožňovat použití štítků k označení úkolů, aby se v nich snadno vyhledávalo a byly snadno dostupné
- Přizpůsobení: Šablona musí být editovatelná a přizpůsobitelná konkrétním potřebám firmy
- Vizualizace dat: Šablony pro sledování úkolů musí obsahovat tabulky a grafy, které umožňují zobrazit nevyřízené úkoly, dokončené úkoly atd.
- Poznámky: Pro přehlednost musí být k dispozici sekce pro poznámky, do které lze přidat další podrobnosti k úkolům.
Spravujte své úkoly lépe s ClickUp
Šablony Google Tabulek pro sledování denních úkolů jsou nepochybně užitečné pro správu úkolů a seznamů úkolů.
Tabulky Google však nejsou dokonalé. Pokud pravidelně řešíte více úkolů a spolupracujete s různými týmy, bude sledování všeho pomocí šablon Tabulek Google náročné. Právě v takových případech přichází na řadu software pro správu úkolů, jako je ClickUp.
Galerie šablon ClickUp nabízí řadu šablon tabulek, které jsou ideální pro správu osobních úkolů i profesionálních projektů. Tyto bezplatné šablony nabízejí mnoho možností přizpůsobení a dalších funkcí, včetně oznámení a automatizace pracovních postupů.
Kromě toho ClickUp přináší spoustu pohodlí díky svým funkcím pro správu úkolů a umělé inteligenci.
Proč se tedy trápit s Google Sheets? Zaregistrujte se na ClickUp a stáhněte si tyto šablony ještě dnes.