11 nejlepších aplikací pro pořizování poznámek s podporou stylusu

Stalo se vám někdy, že jste byli uprostřed něčeho důležitého, když vás najednou napadla geniální myšlenka? Jste po kolena v práci a z ničeho nic vám do hlavy vpadne to perfektní řešení, které jste hledali.
Samozřejmě nechcete přijít o ten nápad, ale v hlavě můžeme pojmout jen omezené množství informací.
Ale co kdybyste měli nástroj, který nejenže zachytí vaše myšlenky v mžiku, ale také vám umožní snadno kreslit, přidávat poznámky a organizovat poznámky?
Ať už brainstormujete nápady, píšete rychlé poznámky nebo dokonce vytváříte podrobné diagramy, správná aplikace pro pořizování poznámek může z vašeho zařízení Android udělat výkonný nástroj pro zvýšení produktivity.
Abychom vám pomohli, sestavili jsme s mým týmem seznam 10 nejlepších aplikací pro psaní poznámek pro Android s podporou stylusu. Od bezplatných aplikací pro psaní poznámek až po prémiová řešení s mnoha funkcemi – máme něco pro každého.
Pojďme se na ně podívat!
⏰ 60sekundové shrnutí
Už nikdy neztratíte své cenné nápady. Vyzkoušejte tyto nejlepší aplikace pro pořizování poznámek s podporou stylusu:
- ClickUp (nejlepší pro komplexní pořizování poznámek s podporou umělé inteligence)
- Evernote (nejlepší pro organizování a správu velkého množství poznámek)
- Notion (nejlepší pro přizpůsobitelné pracovní prostory a společné psaní poznámek)
- Google Keep (nejlepší pro rychlé poznámky a plynulou integraci s Google Workspace)
- Notability (nejlepší pro ručně psané poznámky a synchronizaci s cloudem)
- Workflowy (nejlepší pro psaní poznámek ve formě osnovy a správu úkolů)
- One Note (nejlepší pro strukturovanou organizaci poznámek)
- Bear (nejlepší pro podporu Markdown a estetické formátování poznámek)
- Simplenote (nejlepší pro minimalistické psaní poznámek s synchronizací mezi platformami)
- Goodnotes (nejlepší pro digitální psaní rukou a akademické poznámky)
- Squid (nejlepší pro akademické poznámky a školní práci)
Co byste měli hledat v nejlepších aplikacích pro pořizování poznámek se stylusem?
Při výběru nejlepší aplikace pro psaní poznámek se stylusem pro Android se zaměřte na funkce, které odpovídají vašemu pracovnímu postupu a zvyšují produktivitu.
Zde je několik klíčových aspektů, které je třeba zvážit:
- Reakce stylusu: Aplikace by měla umožňovat plynulé psaní bez zpoždění a zajistit, aby pohyby stylusu byly přesně zachyceny v reálném čase.
- Možnosti přizpůsobení: Hledejte aplikace pro poznámky, které vám umožní přizpůsobit styl, barvu a tloušťku pera, což vám poskytne flexibilitu v tom, jak vaše poznámky vypadají a působí.
- Rozpoznávání rukopisu: Nejlepší aplikace dokážou převést vaše ručně psané poznámky na text, což usnadňuje jejich pozdější vyhledávání a organizaci.
- Synchronizace více zařízení: Ujistěte se, že aplikace podporuje synchronizaci mezi více zařízeními, ať už si poznámky zapisujete na telefonu, tabletu nebo počítači.
- Organizační nástroje: Podívejte se na funkce jako složky, štítky, online poznámkové bločky a zápisníky, které vám pomohou udržet vaše poznámky uspořádané a snadno dostupné.
- Možnosti exportu a sdílení: Aplikace by měla umožňovat export poznámek v různých formátech (PDF, obrázek atd.) a jejich sdílení s ostatními.
- Integrace cloudového úložiště: Integrace s cloudovými úložnými službami, jako jsou Google Apps nebo Dropbox, je důležitá pro zálohování vašich digitálních poznámek a uvolnění místa v zařízení.
- Offline přístup: Možnost přístupu a úpravy poznámek z jednání offline je nezbytná, když musíte cestovat za prací a často máte omezený přístup k internetu.
- Bezpečnostní funkce: Hledejte aplikace, které nabízejí ochranu heslem nebo šifrování, aby byly vaše poznámky v bezpečí, zejména pokud obsahují citlivé informace.
- Uživatelské rozhraní a uživatelská zkušenost: Přehledné a intuitivní uživatelské rozhraní usnadňuje používání aplikace a umožňuje vám soustředit se na poznámky, aniž byste se museli zabývat složitými nabídkami.
11 nejlepších aplikací pro pořizování poznámek se stylusem
Sestavili jsme seznam nejlepších aplikací pro psaní poznámek pro Android, které vyhovují všem, od studentů po profesionály a další.
Začněme s nejlepší bezplatnou aplikací pro pořizování poznámek, kterou preferujeme používat interně – ClickUp!
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní pořizování poznámek s podporou umělé inteligence)
ClickUp je jedním z nejlepších nástrojů pro pořizování poznámek, a to z dobrého důvodu. Je nabitý funkcemi, díky kterým je více než jen další alternativou k Google Keep.
ClickUp Docs je skvělým místem pro zapisování nápadů, vytváření seznamů úkolů a dokonce i budování wiki. Toto nastavení zjednodušuje přidělování úkolů a práci s týmem v reálném čase.
Možnosti formátování bohatého textu, jako jsou odrážky, kontrolní seznamy, bannery a bloky kódu, pomáhají organizovat poznámky tak, aby byly vizuálně přitažlivé a snadno navigovatelné, zejména při použití stylusu na zařízení Android.
Další skvělou vlastností ClickUp je možnost vkládat multimediální prvky přímo do dokumentů. Tato funkce je obzvláště užitečná při přidávání obrázků nebo videí pro vylepšení poznámek. Co však opravdu vyniká, je obousměrné propojení v rámci úkolů ClickUp. Pomáhá propojit související úkoly a poskytuje jasnější přehled o tom, jak vše do sebe zapadá.
ClickUp Brain pro mě znamenal zásadní změnu a stal se ústředním bodem mé strategie pro psaní poznámek. Je velmi užitečný pro shrnování dlouhých poznámek, vytváření přesných tabulek a rychlé vyhledávání informací. Když mám málo času, používám ClickUp Brain také k shrnutí dlouhých chatů a komentářů, abych se vyhnul nutnosti číst stovky komentářů.
ClickUp Notepad je další oblíbená aplikace pro rychlé psaní poznámek na telefonu nebo počítači. Můj tým a já zde často zapisujeme naše první nápady a používáme jednoduché formátování, než je přesuneme do propracovanějšího dokumentu.
ClickUp AI Notetaker jde nad rámec tradičního pořizování poznámek tím, že se automaticky připojuje k schůzkám, přepisuje diskuse v reálném čase a okamžitě shrnuje klíčové body. Zvýrazňuje akční položky, rozhodnutí a důležité detaily, takže už nikdy nebudete muset znovu poslouchat nebo prohledávat poznámky. Ať už jste na obchodním hovoru, týmové schůzce nebo online kurzu, synchronizuje se přímo s úkoly a dokumenty – a promění poznámky v akci bez dalších kroků.
Bonus: Podívejte se na toto video s nejlepšími tipy, jak používat AI k pořizování poznámek z jednání. Soustřeďte se na konverzaci a úkoly, zatímco AI zaznamenává každé slovo!
ClickUp Clips je ideální pro sdílení nahrávek obrazovky přímo v poznámkách, což přidává interaktivní prvek, který mnoha aplikacím pro pořizování poznámek chybí. Navíc díky transkripci založené na umělé inteligenci je možné vyhledávat každé slovo vyslovené v klipu, což usnadňuje pozdější vyhledávání důležitých informací. A všechny své klipy můžete centrálně spravovat v Clips Hub.
A to nejlepší? ClickUp je k dispozici na všech zařízeních, včetně Androidu, s plynulou podporou stylusu. Díky tomu je snadné přistupovat k poznámkám a sdílet je mezi PC, telefonem a tabletem. Není to jen aplikace pro pořizování poznámek, ale kompletní sada nástrojů pro produktivitu, která udržuje vše na jedné platformě.
Nejlepší funkce ClickUp
- Pomocí ClickUp Notepad můžete rychle psát poznámky, přidávat obrázky a převádět textové poznámky na úkoly a položky v seznamu úkolů.
- Kategorizujte a spolupracujte na podrobných poznámkách pomocí ClickUp Docs.
- Vytvářejte souhrny, převádějte poznámky na úkoly a formátujte je pomocí ClickUp Brain.
- Rozsáhlá integrace s nástroji pro zvýšení produktivity, jako jsou Google Calendar, Outlook a Dropbox.
- Převádějte své poznámky na úkoly, které lze realizovat, pomocí ClickUp Tasks.
- Pokud chcete vytvořit vizuálně propojenou síť poznámek, použijte ClickUp Whiteboards nebo ClickUp Mind Maps.
Omezení aplikace ClickUp
- Noví uživatelé mohou mít potíže se zaučením kvůli rozsáhlým funkcím aplikace ClickUp.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
📮ClickUp Insight: 37 % zaměstnanců posílá následné poznámky nebo zápisy z jednání, aby sledovali úkoly, ale 36 % stále spoléhá na jiné, roztříštěné metody.
Bez jednotného systému pro zaznamenávání rozhodnutí se klíčové informace, které potřebujete, mohou ztratit v chatech, e-mailech nebo tabulkách. S ClickUp můžete okamžitě proměnit konverzace v akční úkoly napříč všemi svými úkoly, chaty a dokumenty – a zajistit tak, že nic neunikne vaší pozornosti.
2. Evernote (nejlepší pro organizaci a správu velkého množství poznámek)
Evernote je široce používaná aplikace nabízející různé funkce, včetně přizpůsobitelných šablon pro pořizování poznámek. Umožňuje uživatelům vytvářet různé typy poznámek, jako jsou textové záznamy, zvukové nahrávky, shrnutí schůzek a seznamy úkolů.
Aplikace pro poznámky nabízí vynikající podporu stylusu pro ty, kteří preferují ruční psaní, a umožňuje jim používat digitální inkoust s přesností. Tento nástroj usnadňuje přepínání mezi ručně psanými a psanými poznámkami, přizpůsobení stylů a barev pera a úpravu šířky tahů. Technologie rozpoznávání rukopisu převádí psané poznámky na prohledávatelný a upravitelný text, což usnadňuje vyhledávání a organizování obsahu.
Díky integraci cloudového úložiště se všechny poznámky psané stylusem synchronizují mezi zařízeními v reálném čase, přičemž se zachová formátování a poznámky. Evernote se také integruje s nástroji jako ClickUp, Google Calendar, Slack a Microsoft Teams, což je neuvěřitelně užitečné.
Nejlepší funkce Evernote
- Zachyťte úryvky z webu přímo do poznámek pomocí nástroje Web Clipper.
- Pomocí fotoaparátu telefonu můžete skenovat, digitalizovat a organizovat papírové dokumenty.
- Upravujte poznámky a úkoly v reálném čase, aby všichni přispěvatelé zůstali v souladu.
Omezení Evernote
- Bezplatná verze je omezená, což často vede uživatele k předplatnému prémiové verze. Pro ty, kteří hledají cenově dostupnější řešení, může být zajímavé prozkoumat alternativy Evernote.
Ceny Evernote
- Navždy zdarma
- Osobní: 14,99 $/uživatel za měsíc
- Profesionální: 17,99 $/uživatel za měsíc
- Týmy: 24,99 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Evernote
- G2: 4,4/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 8 200 recenzí)
3. Notion (nejlepší pro přizpůsobitelné pracovní prostory a společné psaní poznámek)
Notion vám umožňuje vytvářet personalizované pracovní prostory – soukromé nebo sdílené – které vyhovují vašim konkrétním potřebám. Do těchto pracovních prostorů můžete přidávat různé flexibilní „synchronizované bloky“, které mohou být cokoli od textových úryvků a záložek po obrázky, přepínací odkazy, soubory, úryvky kódu a diskusní sekce.
Na aplikaci Notion je skvělé, jak snadno lze tyto bloky přesouvat. Můžete je přetahovat kamkoli potřebujete, aniž byste se museli obávat, že narušíte celý dokument. Umožňují vám propojovat a synchronizovat obsah napříč více stránkami ve vašem pracovním prostoru. Bezplatná verze aplikace Notion vám umožňuje ukládat a synchronizovat až 1 000 bloků obsahu.
Prémiové předplatné nabízí další funkce, jako jsou nástroje pro správu a nastavení oprávnění, v závislosti na zvolené úrovni.
Nejlepší funkce aplikace Notion
- Navrhujte vlastní šablony a integrujte svou databázi přímo do poznámek.
- Rychlý přístup k důležitým informacím prostřednictvím postranní lišty
- Používejte Markdown pro psaní a formátování poznámek.
Omezení aplikace Notion
- Rozsáhlé funkce a uživatelské rozhraní mohou být pro začátečníky příliš složité.
- Mobilní aplikace může být méně intuitivní ve srovnání s verzí pro stolní počítače.
Ceny Notion
- Základní: Zdarma
- Plus: 12 $/místo za měsíc
- Podnikání: 18 $/místo za měsíc
- Podniky: Ceny na míru
- Notion AI lze přidat do vašeho plánu za 10 $/uživatel/měsíc.
Hodnocení a recenze aplikace Notion
- G2: 4,7/5 (více než 5000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2000 recenzí)
4. Google Keep (nejlepší pro rychlé poznámky a plynulou integraci s Google Workspace)
Jednou z nejlepších věcí na Google Keep je, že je zcela zdarma, bez skrytých nákladů nebo předplatného. Můžete snadno kopírovat a vkládat obrázky, přidávat hlasové poznámky, vytvářet seznamy úkolů a další.
Můžete psát poznámky, označovat je barevnými kódy a formátovat je tak, aby připomínaly blogový příspěvek. Vyhledávání konkrétních klíčových slov je jednoduché.
Google Keep se odlišuje hladkou integrací s ostatními produkty Google.
Například můžete uložit své poznámky jako soubory PDF přímo na Google Drive nebo je připojit k e-mailům v Gmailu. Aplikace je k dispozici pro Android i PC a nabízí také vynikající podporu stylusu a S Pen, což z ní činí univerzální nástroj pro všechny vaše potřeby v oblasti pořizování poznámek.
Nejlepší funkce Google Keep
- Nastavte si připomenutí, která lze nakonfigurovat tak, aby se opakovala, a zajistěte si, že vám nikdy neunikne žádná poznámka.
- Snadno přidávejte obrázky do poznámek díky přímé integraci z fotoaparátu.
- Využijte seznam úkolů s zaškrtávacími políčky, které automaticky převádějí poznámky na úkoly.
- Využijte všechny funkce zdarma, bez jakýchkoli nákladů.
Omezení aplikace Google Keep
- Chybí možnost zamknout poznámky
- Ve srovnání s jinými bezplatnými aplikacemi pro pořizování poznámek nabízí omezené možnosti formátování.
Ceny Google Keep
- Zdarma
Hodnocení a recenze Google Keep
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,7/5 (více než 180 recenzí)
5. Notability (nejlepší pro ručně psané poznámky a synchronizaci s cloudem)
Aplikace Notability, vytvořená pro uživatele iOS, usnadňuje sdílení a úpravy poznámek. Poznámky můžete snadno exportovat do dokumentu vhodného pro čtení nebo je sdílet na platformách, jako je Dropbox. A pokud budete potřebovat tyto poznámky později upravit, máte k tomu také flexibilní možnosti.
Díky synchronizaci v cloudu můžete synchronizovat své poznámky na všech svých zařízeních, ať už se jedná o počítač, telefon nebo tablet. To vám umožní snadný přístup k poznámkám kdykoli a kdekoli, bez nutnosti posílání příloh e-mailem. Vše je bezpečně uloženo v cloudu, takže vaše poznámky jsou vždy po ruce, bez ohledu na to, na jakém zařízení se právě nacházíte.
Nejlepší funkce aplikace Notability
- Kombinujte ruční psaní, psaní na klávesnici a zvukové nahrávky do jedné poznámky a získejte tak všestranný zážitek z psaní poznámek.
- Snadno vkládejte poznámky do souborů PDF a obrázků, což je ideální pro kontrolu a komentování dokumentů.
- Synchronizujte poznámky mezi zařízeními pomocí iCloudu, aby byl váš obsah vždy přístupný a aktuální.
- Použijte různé styly a barvy pera, abyste si přizpůsobili své poznámky a zvýšili jejich přehlednost.
Omezení aplikace Notability
- Někteří uživatelé považují rozhraní za méně intuitivní, což může ovlivnit snadnost použití.
- Omezené funkce aplikace pro spolupráci nemusí vyhovovat potřebám uživatelů, kteří hledají rozsáhlé funkce pro týmovou práci.
- Byly hlášeny občasné problémy se synchronizací, které mohou způsobit zpoždění při přístupu k aktualizovaným poznámkám.
Ceny aplikace Notability
- Notability Starter: zdarma
- Notability Plus: Ceny na míru
Hodnocení a recenze aplikace Notability
- G2: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 40 recenzí)
6. Workflowy (nejlepší pro pořizování poznámek na základě osnovy a správu úkolů)
Workflowy je minimalistická aplikace pro pořizování poznámek navržená s důrazem na jednoduchost. Nabízí jedinečný přístup k pořizování poznámek tím, že vám umožňuje vytvářet nekonečně vnořené seznamy a rozdělit velké projekty na menší, lépe zvládnutelné úkoly.
Zatímco poznámky můžete kategorizovat a prohledávat pomocí hashtagů nebo @zmínek, systém filtrování vám umožňuje rychle najít související obsah, což je obzvláště užitečné při práci s rozsáhlými informacemi.
Podpora stylusu v aplikaci pro Android přidává další vrstvu funkčnosti, zejména pro uživatele, kteří preferují ručně psané poznámky nebo náčrtky. Díky kompatibilitě se stylusem se Workflowy stává více než jen textovou aplikací – stává se univerzálním nástrojem pro zaznamenávání nápadů v různých formátech.
Nejlepší funkce Workflowy
- Organizujte si poznámky a úkoly pomocí neomezeného počtu vnořených seznamů, které umožňují podrobné hierarchické struktury.
- Rychle najděte informace pomocí robustních možností vyhledávání a filtrování.
- Upravte zobrazení tak, aby se zaměřilo na konkrétní sekce nebo úkoly, a zvyšte tak produktivitu a organizaci.
- Pracujte současně s ostatními, přičemž změny jsou okamžitě viditelné pro všechny spolupracovníky.
Omezení Workflowy
- Omezená integrace s nástroji třetích stran ve srovnání s jinými aplikacemi pro pořizování poznámek
Ceny Workflowy
- Základní: Zdarma
- Workflowy Pro: 8,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Workflowy
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
7. One Note (nejlepší pro strukturovanou organizaci poznámek)
Aplikace pro pořizování poznámek, která se hladce integruje s Microsoft Office, OneNote je ideální pro uživatele, kteří již jsou součástí ekosystému Microsoft.
S aplikací OneNote můžete psát nebo diktovat poznámky a vytvářet seznamy úkolů. Přidávání fotografií, souborů PDF, e-mailů nebo výstřižků z webu přímo do poznámek je snadné. Aplikace organizuje vaše informace pomocí systému poznámkových bloků, který je rozdělen do sekcí a značek, což umožňuje snadné kategorizování a rychlé vyhledávání textu.
Synchronizace OneNote v cloudu zajišťuje, že poznámky jsou vždy aktuální a přístupné na všech zařízeních. Další funkce, jako jsou nástroje pro spolupráci, podpora Android Wear a integrace TouchID, zvyšují všestrannost OneNote.
Nejlepší funkce aplikace One Note
- Vytvořte si digitální verzi fyzického pořadače s oddělenými sekcemi a stránkami v rozložení digitálního zápisníku.
- Převádějte ručně psané poznámky na psaný text pro snadnou úpravu a vyhledávání.
- Synchronizujte poznámky napříč zařízeními a platformami, abyste zachovali kontinuitu myšlenek.
- Přístup k poznámkám offline, který zajišťuje dostupnost i bez připojení k internetu.
Omezení aplikace One Note
- Pro plný přístup je vyžadováno předplatné Microsoft 365; v opačném případě zvažte alternativy k OneNote.
- Primárně se integruje s produkty Microsoft, což může omezovat funkčnost pro uživatele v jiných ekosystémech.
Ceny aplikace One Note
- Zahrnuto v předplatném Microsoft 365, již od 69,99 $/rok.
Hodnocení a recenze aplikace One Note
- G2: 4,5/5 (více než 1800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1700 recenzí)
8. Bear (nejlepší pro podporu Markdown a estetické formátování poznámek)
Bear je aplikace pro pořizování poznámek založená na Markdownu, která vám umožňuje formátovat a organizovat různé typy obsahu – text, fotografie, tabulky a seznamy úkolů – v rámci jedné poznámky. V současné době je k dispozici pro uživatele iOS.
Upgradem na Bear PRO získáte přístup k pokročilým funkcím, jako je vyhledávání OCR a možnost exportovat poznámky v různých formátech (PDF, HTML, DOCX a JPG). Tyto funkce jsou obzvláště užitečné pro ty, kteří ocení propracované a všestranné prostředí pro psaní poznámek.
Nejlepší funkce aplikace Bear
- Formátujte poznámky snadno pomocí jednoduchého Markdownu.
- Organizujte obsah pomocí flexibilního systému značek.
- Soustřeďte se na jednu sekci najednou díky funkci skládání, která skryje zbytek.
- Přizpůsobte si aplikaci pomocí řady krásných motivů.
Omezení aplikace Bear
- Bezplatná verze aplikace Bear nesynchronizuje poznámky, takže ji můžete používat pouze na jednom zařízení.
Ceny Bear
- Zdarma
- Bear Pro: 2,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Bear
- G2: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. Simplenote (nejlepší pro minimalistické psaní poznámek s synchronizací mezi platformami)
Simplenote je jednoduchá aplikace pro pořizování poznámek, která se plynule synchronizuje napříč více zařízeními a platformami, včetně Android, iOS, Mac, Windows, Linux a webových prohlížečů. Poznámky se aktualizují automaticky v reálném čase, takže není třeba je synchronizovat ručně.
Funkce historie verzí je neuvěřitelně užitečná, pokud často aktualizujete podrobné poznámky novým obsahem, ale potřebujete mít přístup k předchozím verzím. Simplenote uchovává zálohu každé změny, což umožňuje snadné vyhledávání poznámek z minulých dnů, týdnů nebo dokonce měsíců. Ačkoli rozhraní připomíná Apple Notes, nelze do něj přidávat obrázky ani náčrtky.
Nejlepší funkce Simplenote
- Organizujte si poznámky pomocí štítků a využijte okamžité vyhledávání, abyste je rychle našli.
- Spolupracujte sdílením seznamů, zveřejňováním pokynů nebo publikováním poznámek online.
- Vytvářejte, prohlížejte a publikujte poznámky ve formátu Markdown.
Omezení Simplenote
- Nepodporuje vkládání tabulek.
- Podporuje pouze textové poznámky, nikoli fotografie nebo grafy.
Ceny Simplenote
- Zdarma
Hodnocení a recenze Simplenote
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. Goodnotes (nejlepší pro digitální psaní rukou a akademické poznámky)
GoodNotes funguje podobně jako Notability, s několika klíčovými rozdíly. Jeho pokročilé designové funkce umožňují efektivní organizaci a přizpůsobení. Můžete si vybrat z různých vestavěných rozvržení a šablon poznámek nebo importovat své vlastní.
Podporuje psaní na klávesnici, psaní stylusem, anotace PDF a je vhodný i pro leváky. GoodNotes navíc dokáže převést ručně psaný text na text psaný na klávesnici a nabízí širokou kompatibilitu se stylusy, včetně možností nad rámec Apple Pencil.
Nástroj pro rozpoznávání tvarů automaticky opravuje tvary a zajišťuje přehlednost. Pomáhá také s podtrháváním a zvýrazňováním, takže poznámky zůstávají přehledné a čitelné. Funkce více oken vám umožňuje pracovat na různých kartách současně pomocí rozdělené obrazovky.
Nejlepší funkce Goodnotes
- Poskytněte plynulý a citlivý zážitek z psaní díky pokročilé podpoře stylusu.
- Nabídněte robustní organizační nástroje, jako jsou poznámkové bloky, složky a štítky.
- Povolte anotace a značky v PDF dokumentech pro snadnou kontrolu a úpravy.
- Automaticky upravujte tvary, abyste zajistili čisté a přesné kresby.
- Umožněte současnou práci na více dokumentech díky podpoře více oken.
Omezení aplikace Goodnotes
- Ve Windows ani Linuxu neexistuje žádná odpovídající aplikace, která by umožňovala synchronizované prohlížení poznámek pořízených na iPadu.
- Funkce nahrávání zvuku je k dispozici pouze na zařízeních Apple.
Ceny Goodnotes
- Zdarma
- Apple: 9,99 $/rok nebo jednorázový nákup za 29,99 $.
- Android a Windows: 6,99 $/rok
Hodnocení a recenze Goodnotes
- G2: 4,8/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 50 recenzí)
11. Squid (nejlepší pro akademické poznámky a školní práci)
Squid je univerzální aplikace pro pořizování poznámek, která nabízí přirozený zážitek z psaní rukou. Zaměřuje se na digitální inkoust a rozpoznávání rukopisu a umožňuje vám snadno přidávat poznámky do souborů PDF, obrázků a dalších dokumentů. Můžete také přidávat poznámky, zvýraznění a kresby přímo do svých souborů.
Pokud jde o organizaci, aplikace vám umožňuje uspořádat vaše poznámky a kresby do samostatných vrstev, což usnadňuje úpravy a přeskupování prvků. Po dokončení psaní poznámek můžete text a kresby exportovat v různých formátech, včetně PDF, obrázků a textu.
Squid podporuje operační systémy iOS i Android.
Nejlepší funkce aplikace Squid:
- Využijte uživatelsky přívětivé rozhraní pro rychlejší proces digitálního psaní poznámek.
- Přizpůsobte vzhled svých poznámek a kreseb pomocí různých barev, tlouštěk a stylů pera.
- Integrujte s dalšími aplikacemi pro zvýšení produktivity a importujte a exportujte poznámky a kresby.
Omezení Squid
- Ačkoli Squid nabízí základní funkce pro úpravu textu, nemusí být tak robustní jako specializované aplikace pro zpracování textu.
Ceny Squid
- Základní: zdarma
- Premium: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Squid
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: G2: Nedostatek recenzí
