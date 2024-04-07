Google Keep vs. Evernote: recenze z roku 2025 (funkce, ceny)

Přiznejme si to. Všichni potřebujeme poznámky. 📝
Ať už jde o projekt, který máme, seznam nákupů, který jsme si vytvořili, nebo seznam seriálů na Netflixu, které musíme shlédnout, všichni MILUJEME poznámky a považujeme je za užitečné.
Jak a kde ale máme všechny tyto informace sledovat?
Někteří tvrdí, že Google Keep je dokonalá digitální nástěnka pro pořizování poznámek. Jiní zase trvají na tom, že Evernote je komplexnější aplikace pro pořizování poznámek s jednoduchými funkcemi pro správu úkolů.
Pokud však provedete podrobné srovnání Evernote a Google Keep, zjistíte, že obě aplikace pro pořizování poznámek si navzájem tvrdě konkurují.
Jaký je tedy nejlepší výběr?
Koneckonců, vybrat si tu správnou může být stejně těžké jako vybrat si mezi Iron Manem a Captainem Amerikou. 🙆
V tomto článku vám poskytneme podrobné srovnání Google Keep a Evernote a navrhneme skvělou alternativu k oběma aplikacím.
Podívejme se, která aplikace vám pomůže najít tu správnou notu!
Co je Google Keep?
Google Keep věří v jednoduchost, přímočarost a minimalismus, podobně jako u lepících poznámek. Umožňuje vám okamžitě zaznamenat textovou poznámku, ke které máte přístup na domovské obrazovce telefonu přidáním widgetu.
Už vás někdy napadla skvělá myšlenka, která ale do té doby, než se dostanete k počítači, vyprchala? Tak to už se vám nemusí stávat!
S Google Keep můžete zaznamenat hlasovou poznámku ve své aplikaci pro Android nebo iOS a později k ní přistupovat na svém počítači a upravovat ji.
1. Poznámky označené barevnými kódy
Díky uživatelskému rozhraní Keepu se můžete vyhnout nepořádku a zachovat barvy!
Barevně označené poznámky v Google Keep dodávají vašim úkolům větší přehlednost. Například můžete své nedělní plány označit červenou barvou a pondělní úkoly modrou. #MondayBlues.
2. Připomenutí
Google Keep vám také umožňuje přidávat připomenutí do vašeho telefonu s iOS nebo Androidem, abyste si nezničili den svou krátkodobou pamětí.
Nabízí také připomenutí založená na poloze, která vám pošlou oznámení, když dorazíte na určité místo nebo ho opustíte.
Můžete si například nastavit upozornění jako „nezapomeň na schůzku v 10 hodin“ při příchodu do kanceláře a „koupit psí žrádlo“ na cestě domů.
3. Snadné použití
Pokud hledáte snadno použitelnou aplikaci pro pořizování poznámek se základními funkcemi pro správu úkolů, pak je Keep tou pravou volbou pro vás.
Jakákoli poznámka vytvořená v mobilní aplikaci (zařízení Android a Apple) se okamžitě aktualizuje také v desktopové aplikaci (Windows, Linus, Mac). A protože Google Keep je integrován se všemi ostatními produkty Google, můžete si své poznámky Google Keep prohlížet, aniž byste museli opustit Gmail.
4. Všestranné možnosti pořizování poznámek
Rádi si během nekonečně dlouhých schůzek čmáráte a kreslíte?
Google Keep může proměnit vaši vášeň v něco produktivnějšího.
Jeho umělá inteligence vám pomůže vyhledávat vaše kresby. Pokud například nakreslíte badmintonový kurt a míček, můžete své kresby najít zadáním těchto termínů do vyhledávacího pole.
Může také převést vaše fyzické poznámky do digitální podoby. Stačí vyfotit ručně psanou poznámku a počkat, až optické rozpoznávání znaků (OCR) Keep naskenuje fotografii a rozpozná slova.
Co je Evernote?
Evernote vám umožňuje psát podrobné poznámky a ukládat několik typů multimédií.
Od PDF souborů přes online prezentace až po několik listů požadavků pro jeden úkol – webová aplikace Evernote zvládne téměř vše, co vám vaše práce přinese!
Není divu, že se srovnává s aplikacemi jako Apple Pages a Microsoft Word.
A pokud nemáte po ruce mobilní zařízení, můžete k Evernote přistupovat také jako k aplikaci Chrome nebo přes iPad.
Díky funkci skeneru navíc ušetříte náklady na kopírování. Takto se můžete pohybovat tiše jako „G“ v lasagne a rychle zachytit tajný recept na lasagne svých kolegů, který jsou příliš lstiví na to, aby ho sdíleli.
1. Nekonečné formátování
Kdo by neměl rád, když může svůj dokument oživit barvami (zejména pokud postrádá kontext)?
S Evernote můžete právě to.
Robustní textový editor Evernote vám umožňuje zvýraznit klíčové body, které mají zapůsobit na vaše publikum, a můžete použít efektní fonty, aby vaše slogany vynikly.
Navíc můžete přidávat tabulky a využívat možnosti horního a dolního indexu. Díky této funkci je Evernote skvělým konkurentem aplikace Apple Notes.
2. Web Clipper
Rozšíření Web Clipper v Evernote vám výrazně usnadní práci a umožní vám ukládat celé texty, obrázky a soubory PDF pouhým kliknutím.
Je skvělý pro pořizování snímků obrazovky z obchodních sloupců, abyste se k nim mohli později vrátit a zahrnout je jako myšlenkové úvahy do úvodních řádků své prezentace nebo když vyhrajete ocenění „zaměstnanec měsíce“.
Psst… tyto digitální výstřižky jsou mnohem lepší než listování stránkami poznámkového bloku, abyste našli slovo, které jste se naučili minulé pondělí.
3. Výkonná vyhledávací funkce
Evernote je uspořádán jako složka poznámek. Všechny poznámky můžete filtrovat podle konkrétních značek, abyste zúžili vyhledávání.
Navíc můžete své poznámky seřadit podle data zahájení nebo abecedního pořadí.
4. Klávesové zkratky
Klávesové zkratky Evernote vám pomohou zvýšit efektivitu práce. Ušetří také vaši myš neustálému klikání, kterému je vystavena pokaždé, když potřebujete získat nějaké informace. 😅
Díky klávesovým zkratkám můžete během několika sekund přistupovat ke všem typům poznámek a poznámkovým blokům. Tím se vám uvolní mysl pro jiné úkoly, jako je kontrola nejnovějších pracovních aktualizací (nebo aktualizací příběhů na Instagramu).
Zajímá vás, zda je Evernote stále tou správnou volbou pro váš tým?
Podívejte se na tuto recenzi Evernote s alternativami, včetně OneNote, Dropbox a dalších!
Google Keep vs. Evernote
Google Keep i Evernote jsou oblíbené aplikace pro pořizování poznámek, které vám pomohou lépe organizovat život.
Od možnosti zachytit vybrané webové stránky pomocí webových clipperů až po nabídku rozšíření prohlížeče pro ukládání obrázků nebo článků – obě aplikace mají spoustu společných rysů!
Ale čím se od sebe liší?
Uvidíte. 👀
Zde je podrobné srovnání aplikací Evernote a Google Keep se zaměřením na jejich klíčové rozdíly.
1. Pořizování poznámek
Od sestavování poznámek z jednání s klienty až po sepisování nákupních seznamů – psaní poznámek je skutečně nekonečná práce.
Tyto aplikace pro správu úkolů vám však mohou ušetřit čas (a zachovat duševní zdraví). Zde je návod, jak na to:
Google Keep
S Google Keep můžete začít nový seznam, přidávat nové obrázky a dokonce nahrávat zvukové poznámky (když se vám nechce psát).
K poznámkám můžete také přidávat vlastní štítky a předchozí poznámky archivovat nebo mazat.
Jde ještě o krok dál a umožňuje vám třídit úkoly do dvou kategorií: poznámky a připomenutí.
Aplikace však nepodporuje formátování textu, což znamená, že budete muset používat jejich výchozí fonty.
Problém?
I ty nejlepší nápady mohou zůstat bez povšimnutí, protože jste omezeni nudnými fonty a základním formátováním. 😑
Bonus: Aplikace pro seznamy úkolů pro Apple
Evernote
Evernote nabízí více možností pro pořizování poznámek: přidávání poznámek do souborů PDF, připojování videí z YouTube nebo hlasových poznámek a přizpůsobování poznámek pomocí formátování bohatého textu.
Všechno je navíc přehledně uloženo v poznámkových blocích a související poznámky můžete dokonce sloučit dohromady. Aplikace vám dokonce umožňuje organizovat poznámky podle data, názvu nebo značek.
Někdy však více funkcí znamená větší složitost.
Co tím myslíme?
Někdy k vytvoření seznamu úkolů nebo přidání rychlé poznámky nepotřebujete zápisníky, hromady poznámek a štítky. Příliš mnoho funkcí může nové uživatele zahlcovat a možná budou muset do svého seznamu úkolů přidat poznámku „naučit se používat Evernote“.
2. Spolupráce
Aplikace pro společné pořizování poznámek může vašemu týmu pomoci rychle komunikovat a upravovat dokumenty v reálném čase.
Pokud tak bude třeba provést nějaké změny, celý váš tým si je bude moci zaznamenat současně.
Google Keep
Sdílení poznámek v Google Keep je snadné.
Novou poznámku můžete sdílet s kýmkoli jednoduše zadáním jeho e-mailové adresy. Chybí však podrobné nastavení oprávnění, což znamená, že kdokoli může vaše poznámky upravovat nebo mazat.
Existuje však způsob, jak tento problém obejít.
Chcete-li přidat ovládací prvky oprávnění, musíte nejprve zkopírovat a vložit své poznámky do dokumentu Google Docs a poté dokument Google Docs sdílet pomocí ovládacích prvků oprávnění Google Docs.
Evernote
Evernote vám umožňuje spolupracovat s členy týmu vytvářením sdílených odkazů.
Tímto způsobem mohou spolupracovníci prohlížet a upravovat poznámky.
Než si vytvoříte účet Evernote, měli byste vědět, že v rámci bezplatného tarifu nemůžete sledovat historii verzí ani obnovit poznámky do starší verze.
To znamená, že pokud se rozhodnete pro tento plán, nebudete mít v podstatě žádný záznam o těch skvělých nápadech, které jste si kdysi zapsali. 😭
3. Integrace
Integrace jsou jako dobrá mísa makarónů se sýrem – čím více jich máte, tím lépe!
Proč?
Díky přístupu k četným integracím můžete zefektivnit více obchodních procesů, od týmové komunikace až po řízení projektů.
Kromě toho vám nástroje pro správu projektů mohou pomoci řešit vaše úkoly ve správném pořadí díky funkcím pro stanovení priorit úkolů a můžete zefektivnit opakující se procesy pomocí opakujících se úkolů.
Podívejme se, zda vám Google Keep a Evernote mohou přinést stejnou radost jako mac 'n' cheese.
Google Keep
Jako produkt společnosti Google je Keep integrován do celého ekosystému aplikací Google, včetně Google Docs, Drive, Calendar atd.
Integrace Keepu je však omezena pouze na všechny vaše aplikace Google Apps.
Asi se budete muset rozloučit se všemi svými oblíbenými aplikacemi, které nepocházejí od Googlu.
Stále si myslíte, že je to ta správná volba?
Evernote
Hlavní rozdíl mezi Google Keep a Evernote spočívá v tom, že Evernote nabízí rozsáhlou integraci s aplikacemi třetích stran, jako jsou Google Drive, Slack, Microsoft Teams a Outlook, zatímco Google Keep se integruje pouze s aplikacemi Google.
Navíc lze tuto aplikaci propojit s tisíci dalších aplikací prostřednictvím Zapier.
4. Ceny
Ačkoli je skvělé mít aplikaci pro pořizování poznámek s přístupem k mnoha funkcím, není tak skvělé muset vynaložit další úsilí, jen aby si člověk mohl tyto funkce dovolit!
Je to jako najít nejlepší zmrzlinárnu ve městě, ale pak si uvědomit, že je příliš daleko od vašeho bydliště.
Podívejme se, zda Google Keep a Evernote vyhovují vašim rozpočtovým plánům:
Google Keep
Pokud máte účet Google, můžete Google Keep používat zcela zdarma. Jediný případ, kdy budete muset zakoupit další úložný prostor, je, když vám dojde místo. Úložný prostor je omezen na 15 GB.
Evernote
Bezplatný tarif Evernote má „příliš mnoho omezení“.
Například je zde limit úložiště 60 MB/měsíc a omezení na dvě zařízení.
Bezplatný tarif navíc nenabízí vlastní šablony, správu úkolů a offline přístup na mobilním zařízení nebo v desktopové aplikaci.
Zde jsou tři cenové možnosti nabízené Evernote:
- Evernote zdarma: Tagy Webový clipper Synchronizace až dvou zařízení
- Tagy
- Webový clipper
- Synchronizace až dvou zařízení
- Evernote Personal (8,99 $/měsíc): Anotace PDF Offline poznámky Vytváření vlastních šablon Evernote
- Anotace PDF
- Offline poznámky
- Vytvořte si vlastní šablony Evernote
- Evernote Professional (10,99 $/uživatel za měsíc): 20 GB měsíčních nahrávek Správa úkolů Export poznámkových bloků jako soubory PDF
- 20 GB měsíčních nahrávek
- Správa úkolů
- Exportujte poznámkové bloky jako soubory PDF
- Tagy
- Webový clipper
- Synchronizace až dvou zařízení
- Anotace PDF
- Offline poznámky
- Vytvořte si vlastní šablony Evernote
- 20 GB měsíčních nahrávek
- Správa úkolů
- Exportujte poznámkové bloky jako soubory PDF
Chápeme to. Je těžké se rozhodnout, zda dát přednost Google Keep nebo Evernote.
Ale nebojte se. Projdeme si jejich hlavní funkce, abychom vám pomohli se rozhodnout.
Porovnejte Google Keep a OneNote!
Google Keep vs. Evernote na Redditu
Podívali jsme se na Reddit, abychom zjistili, jak se lidé staví k debatě Google Keep vs. Evernote. Když na Redditu vyhledáte Google Keep vs. Evernote, mnoho uživatelů se shoduje, že tyto nástroje jsou užitečné z různých důvodů:
„Jak již bylo řečeno, jsou zcela odlišné. Evernote se více podobá OneNote a Keep je spíše formou lepících poznámek.“
Jsme zase na začátku, že?
Ale počkejte! Máme řešení.
Nemůžete se rozhodnout mezi Google Keep a Evernote? Seznamte se s ClickUp
Perfektní aplikace pro pořizování poznámek vám pomůže sepsat si denní úkoly a efektivně je spravovat.
A pokud je psaní poznámek super schopnost, pak je ClickUp vaší tajnou zbraní.
ClickUp je jedním z nejlépe hodnocených nástrojů pro produktivitu a pořizování poznámek, který používají produktivní týmy v malých i velkých společnostech.
Od tisku celých seznamů úkolů až po sledování času stráveného na úkolech – výkonné funkce ClickUp zcela zastíní Google Keep a Evernote.
Zde je důvod, proč je ClickUp nejlepší aplikací pro pořizování poznámek a zvýšení produktivity:
1. Zaznamenávejte si nápady do online poznámkového bloku
Použijte Poznámkový blok ClickUp k zapisování nových nápadů, vytváření seznamů úkolů, přidávání připomínek, vytváření kontrolních seznamů a mnohem více.
Jedná se také o zcela bezplatný digitální poznámkový blok, do kterého můžete ukládat neomezené množství nápadů a pomocí formátování Rich Text zvýraznit důležité úkoly.
Kromě toho vám rozšíření ClickUp pro Google Chrome umožňuje pořizovat poznámky přímo v prohlížeči Chrome. Váš poznámkový blok bude viditelný v rohu obrazovky na každé webové stránce, kterou navštívíte. A můžete jej deaktivovat jediným kliknutím!
A abyste své poznámky převedli na úkoly, které lze realizovat, stačí udělat následující:
- Klikněte na + v poznámce nebo na možnosti poznámky.
- Vyberte seznam, který chcete upravit.
Převádění poznámek na úkoly v ClickUp
A voilà! Vaše poznámka je nyní převedena na úkol, na kterém můžete pracovat.
2. ClickUp Docs
Použijte ClickUp Docs k pořizování poznámek bez obav o kapacitu úložiště nebo omezení počtu stránek. Vytvářejte v dokumentu vnořené stránky pro lepší organizaci a už nikdy neztratíte své poznámky.
S ClickUp Docs získáte všechny funkce specializované aplikace pro dokumenty s pohodlím poznámkového bloku:
- Pomocí možností formátování bohatého textu můžete vytvářet podrobné dokumenty.
- Vnořte stránky do dokumentů a vytvořte komplexní soubor s různými sekcemi.
- Vytvářejte ve svém dokumentu vztahy, abyste propojili úkoly, projekty a další dokumenty, zefektivnili aktualizace projektů a měli veškerou svou práci na jednom místě.
- Exportujte poznámky stažením dokumentů ve formátu PDF nebo HTML.
Pořizování poznámek a výběr z možností písma v ClickUp Docs
Začněte svůj pracovní den správnou nohou!
Google Keep i Evernote jsou skvělé nástroje pro pořizování poznámek.
Mají však svá omezení, která mohou snížit vaši pracovní dynamiku.
Na jedné straně Google Keep neumožňuje organizovat poznámky do hierarchické struktury složek a nenabízí možnosti formátování bohatého textu. Na druhé straně Evernote nabízí spoustu funkcí pro pořizování a formátování poznámek, ale vše za prémiovou cenu.
Zdá se, že ať už se rozhodnete pro kteroukoli z těchto aplikací, přijdete o peníze nebo funkce. 🤷♂️
Pokud se samozřejmě nerozhodnete pro ClickUp, který vám nabízí to nejlepší z obou světů!
Jedná se o dokonalý nástroj pro pořizování poznámek, který vám pomůže jako zápisník, nástroj pro sledování úkolů, správce dokumentů, digitální připomínkovač a mnoho dalšího.
Přepněte na ClickUp zdarma ještě dnes a dejte svému týmu skutečné super schopnosti v oblasti pořizování poznámek. ⚡️