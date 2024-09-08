Jak podpořit růst produktu pomocí bodů parity

Představte si, že vyvíjíte produkt SaaS, který je inovativní, nabitý jedinečnými funkcemi a připravený převrátit trh naruby. Navzdory veškerému úsilí však nedosahujete očekávaného růstu a zákazníci váš produkt nepřijímají.
Co chybí? Často vytváříme a prodáváme produkty způsobem, který není pro cílové publikum vhodný. Zapomínáme na to podstatné a nezbytné. Nejde tedy pouze o to, čím se váš produkt liší od ostatních na trhu, ale také o to, co mu umožňuje plnit jeho základní funkci.
Někdy se ve spěchu zdůraznit jedinečné prodejní argumenty (USP) vašeho produktu snadno přehlédne význam bodu parity vašeho produktu.
V tomto blogu se tedy podíváme na to, co jsou body parity, proč jsou v světě SaaS tak důležité, jak pomocí bodů parity podpořit růst produktu a jak fungují společně s body odlišnosti (POD) při vytváření účinné produktové strategie.
Co jsou body parity?
Body parity (POP) jsou základní vlastnosti nebo funkce, které musí mít každý produkt v dané kategorii, aby byl považován za legitimního konkurenta. Jednoduše řečeno, jedná se o základní požadavky, které zákazníci očekávají při výběru produktu.
Například u produktu SaaS uživatelé obvykle očekávají zvýšenou bezpečnost dat, rychlou zákaznickou podporu a uživatelsky přívětivé rozhraní. Pokud váš produkt SaaS tyto základní funkce postrádá, uživatelé ho ani nezváží – bez ohledu na to, jak jedinečné nebo inovativní mohou být vaše ostatní funkce.
POP hrají významnou roli při ovlivňování přijetí a retence uživatelů.
Navíc dobře zavedený POP usnadňuje uživatelům přechod od produktu konkurence k vašemu produktu.
Pokud vaše platforma SaaS splňuje všechny nezbytné požadavky odvětví, uživatelé při přechodu na ni nebudou tolik pociťovat „šok z funkcí“, což sníží tření v procesu přechodu. To je ještě důležitější na nasyceném trhu s nespočtem konkurenčních značek.
Jak se liší POP dané kategorie od POP konkurence?
Body parity lze rozdělit do dvou kategorií – kategoriální POP a konkurenční POP.
- Kategorie POP označuje základní funkce, které jsou nezbytné pro konkurenceschopnost v dané kategorii produktů – „nezbytnosti“, díky nimž se váš produkt dostane do hry, ale nevyhraje.
Například nástroje pro návrh produktů musí nabízet funkce jako správa vrstev, možnost přetahování a export do různých formátů. Bez těchto základních funkcí žádný návrhář nebude tento nástroj brát vážně.
- Konkurenční POP naopak pomáhá produktu vyrovnat se konkurentům v určitých oblastech. Tyto atributy (neboli konkurenční výhody) jsou přidány speciálně za účelem neutralizace výhod, které konkurence může považovat za jedinečné.
Pokud konkurence nabízí extrémně uživatelsky přívětivé rozhraní s možností spolupráce v reálném čase, bude váš návrhový nástroj pravděpodobně potřebovat podobné funkce, aby mohl účinně konkurovat.
Vyvážení POP a POD pro silnou produktovou strategii
Když mluvíme o bodu parity, je nutné se zabývat i dalším důležitým tématem – bodem odlišnosti (POD). Ten se týká funkcí, které odlišují váš produkt od konkurence.
V ideálním případě POP a POD spolupracují ve vaší produktové strategii a vytvářejí atraktivní nabídku. Zaměření se pouze na POP způsobí, že váš produkt splyne s konkurencí.
Dobře provedená strategie POP a POD však buduje důvěru, zlepšuje retenci uživatelů a snižuje jejich odchod, což vede k udržitelnému růstu a rozšíření podílu na trhu.
A to není vše. Spokojení uživatelé také přispívají k pozitivnímu šíření informací ústním podáním, čímž rozšiřují vaši uživatelskou základnu.
Vytvoření strategie positioning značky pomocí bodů parity
Vytvoření úspěšného produktu SaaS začíná porozuměním a identifikací vašich bodů parity. Bez tohoto základu je vývoj silné positioningové strategie jako střílení šípů ve tmě.
ClickUp for Product Teams je komplexní nástroj, který vám pomůže zefektivnit všechny fáze vývoje produktu, od počátečních konceptů až po realizaci.
Ať už plánujete nápady, řídíte sprinty nebo sledujete pokrok, ClickUp vám zajistí, že zůstanete na správné cestě a efektivně dosáhnete svých POP.
Zde je podrobný návod, jak zjistit své body parity a vytvořit strategii positioning s ClickUp:
1. Porozumění trhu
Než budete moci identifikovat své POP, potřebujete důkladně porozumět svému trhu. To vám pomůže určit minimální požadavky na váš produkt.
Jak začít:
- Prozkoumejte konkurenci: Začněte analýzou konkurence a hledejte funkce (nezbytné, žádoucí a klíčové odlišující prvky) – to jsou vaše POP a POD. Použijte ClickUp Docs k centralizaci a organizaci všech údajů o konkurenci, což vašemu týmu umožní efektivně spolupracovat a získávat přehled.
- Proveďte program Voice of the Customer (VoC): Klíčové je porozumět očekáváním zákazníků. Pomocí ClickUp Forms můžete vytvářet průzkumy, zaznamenávat odpovědi a tyto poznatky proměnit v praktické úkoly. Můžete také shromažďovat recenze zákazníků na produkty konkurence, abyste zjistili, které funkce oceňují nejvíce. Můžete také použít podmíněnou logiku, takže ClickUp Forms se může dynamicky aktualizovat na základě odpovědí uživatelů.
- Analyzujte trendy v oboru: Sledujte trendy v oboru, výzkumné zprávy a klíčové faktory ovlivňující vaše podnikání pomocí zobrazení Ganttova diagramu v ClickUp. Integrujte výsledky uživatelských průzkumů, analýzy konkurence a benchmarky v oboru, abyste zajistili, že funkce vašeho produktu odpovídají standardům trhu.
2. Identifikace POP produktu
Na základě jasného pochopení trhu a průmyslových standardů identifikujte POP, které musí váš produkt splňovat.
Zeptejte se sami sebe:
- Které funkce jsou klíčové pro splnění očekávání uživatelů?
- Jaké funkce jsou nezbytné, aby se můj produkt nebo značka odlišily a byly považovány za životaschopné?
Tyto prvky budou tvořit základ vašeho produktu a zajistí, že bude splňovat základní potřeby vaší cílové skupiny. Kromě toho můžete také:
- Segmentujte publikum: Vytvořte uživatelské profily na základě zpětné vazby VoC a segmentujte je, abyste identifikovali skupiny zákazníků, které odpovídají vašemu produktu. Pomocí vlastních polí ClickUp zachyťte a kategorizujte atributy, což vám pomůže určit, které POP jsou pro každý segment klíčové, aby produkt splňoval konkrétní potřeby uživatelů.
- Vylepšete vlastnosti produktu: Na základě vašeho výzkumu a segmentace upravte vlastnosti produktu tak, aby splňovaly identifikované POP. Využijte ClickUp Brain k vytvoření produktových briefů, nápadů na funkce, plánů vylepšení a technické dokumentace.
K lepšímu plánování produktové roadmapy můžete také využít šablonu ClickUp.
Šablona produktového plánu ClickUp
Šablona produktového plánu od ClickUp vám pomůže naplánovat, vizualizovat a sledovat vývoj funkcí vašeho produktu, aby splňovaly stanovené body parity.
Poskytuje makroekonomický pohled na vizi, směřování a závazky produktu, což usnadňuje sledování a sdílení aktualizací s vedením a zainteresovanými stranami.
Pomocí této šablony mohou týmy udržovat soulad cílů, identifikovat potenciální rizika a zajistit, aby produkty byly uvedeny na trh včas a v rámci rozpočtu.
3. Vytvoření strategie pro positioning značky
Po jasném definování vašich POP je dalším krokem vytvoření strategie positioning, která tyto body efektivně komunikuje a zároveň zdůrazňuje vaši jedinečnou hodnotovou nabídku.
Využijte šablonu pro positioning produktu ClickUp k organizaci a doladění své strategie, aby účinně rezonovala s vaším cílovým trhem.
Zde je několik dalších prvků, které můžete doladit:
- Hlavní hodnotová nabídka: Vytvořte hlavní hodnotovou nabídku, která zahrnuje vaše POP a USP. Pomocí ClickUp Goals a OKR sladíte tuto hodnotovou nabídku s vašimi širšími obchodními cíli.
- Plánování GTM: Využijte kalendářový náhled ClickUp k plánování a koordinaci vaší strategie uvedení na trh (GTM). Naplánujte klíčové události, vydání obsahu a propagační aktivity, které zdůrazní vaše POP a vyzdvihnou to, čím se váš produkt odlišuje.
Chcete-li vyvinout solidní produktovou strategii, musíte všechny tyto prvky spojit dohromady. Dobře sestavená strategie má dva účinky: vytváří produktovou diferenciaci a loajalitu ke značce. Použití šablony, která vše udržuje organizované, vám usnadní práci produktového manažera.
Šablona produktové strategie ClickUp
Sladěte a zorganizujte své strategické prvky pomocí šablony produktové strategie od ClickUp a vytvořte tak soudržnou a efektivní strategii positioning.
Tato šablona vám pomůže stanovit jasné cíle, uspořádat všechna data o produktech na jednom místě a snadno sledovat pokrok.
Je navržen tak, aby zjednodušil proces plánování a umožnil vám soustředit se na to, na čem záleží – vytvoření produktu, který splňuje potřeby uživatelů a podporuje růst podnikání. Ať už brainstormujete nebo realizujete, tato šablona zajistí, že vše bude probíhat podle plánu a bude synchronizováno.
4. Testování a zdokonalování POP
Aby se váš produkt stal lídrem na trhu, je nutné jej neustále testovat a vylepšovat. Tento proces zahrnuje:
- A/B testování zpráv: Pochopte, jaké zprávy rezonují u vašeho publika, pomocí A/B testování e-mailů o vydáních produktů, oznámení o nových funkcích, příspěvků na sociálních médiích a dalších. Pro různé strategie zasílání zpráv můžete využít šablonu A/B testování ClickUp. Tím zlepšíte svou POP komunikaci a sladíte sdělení vaší značky s očekáváními zákazníků.
- Sledování výkonu: Sledujte výsledky každé kampaně a na základě výsledků upravujte svou strategii. Využijte ClickUp Dashboards ke sledování výkonu v reálném čase. To vám pomůže zůstat agilní a reagovat na změny na trhu.
🧠 Pamatujte: I když je důležité dosáhnout parity značky, stejně důležité je vyhnout se pasti parity funkcí, kdy slepě kopírujete funkce konkurence, aniž byste zvážili jejich skutečnou hodnotu pro vaše uživatele.
Místo toho se zaměřte na řešení problémů svých zákazníků na základě jejich zpětné vazby a údajů z průzkumu trhu, aby váš produkt zůstal zaměřený na zákazníka a neobsahoval zbytečné funkce.
Praktické případové studie a příklady
V odvětví SaaS se body parity liší v různých vertikálních segmentech, ale jsou obecně důležité pro zajištění konkurenceschopnosti a usnadnění přijetí zákazníky.
Zde je několik příkladů bodů parity produktů v různých vertikálních segmentech SaaS:
Řízení vztahů se zákazníky (CRM)
V oblasti CRM je důležité zajistit, abyste měli pokryty základní funkce – správa kontaktů, sledování prodejního procesu a funkce zákaznické podpory jsou nezbytné. Pokud například vaše CRM neumožňuje uživatelům snadno spravovat kontakty nebo sledovat prodejní příležitosti, budete mít potíže udržet krok.
Vezměte si například ClickUp versus HubSpot.
HubSpot je sice silným hráčem v oblasti CRM, ale ClickUp jde nad rámec běžných funkcí. ClickUp integruje funkce CRM se svými robustními nástroji pro správu úkolů a projektů, což týmům umožňuje spravovat vztahy se zákazníky a projekty na jednom místě.
To dává ClickUp výhodu, zejména pro týmy, které chtějí zefektivnit své pracovní postupy a vyhnout se přeskakování mezi více platformami.
Projektové řízení
Pokud jde o řízení projektů, body parity zahrnují správu úkolů, nástroje pro spolupráci a funkce pro sledování času. Uživatelé potřebují efektivně spravovat své úkoly, spolupracovat s členy týmu a sledovat čas strávený na projektech.
Například když porovnáte ClickUp a Asanu, druhá z nich je známá svým uživatelsky přívětivým rozhraním a silnými funkcemi pro správu úkolů, ale ClickUp jde ještě o krok dál. S ClickUp získáte funkce pro správu úkolů a spolupráci s bezkonkurenční úrovní přizpůsobení a integrace.
Automatizace marketingu
Automatizace je nezbytností v různých vertikálních segmentech SaaS, zejména v softwaru pro produktový marketing. Mezi základní funkce automatizačního nástroje patří dynamické opakující se úkoly, automatické sledování času a hladká integrace s jinými nástroji.
Porovnejte ClickUp a Monday.com.
Zatímco Monday.com nabízí spolehlivé automatizační nástroje pro správu pracovních postupů, ClickUp integruje automatizaci hluboko do svého širšího ekosystému pro správu projektů.
Díky této hladké integraci do platformy je ClickUp komplexnějším řešením, zejména pro týmy, které chtějí centralizovat své automatizační procesy spolu s úkoly projektového řízení.
Jak body parity podporují růst ClickUp
ClickUp je sám o sobě vynikajícím příkladem toho, jak využití bodů parity může přispět k růstu podnikání.
Vstoupila na nasycený trh s etablovanými konkurenty, jako jsou Asana a Trello. Aby mohla konkurovat, společnost ClickUp zajistila, že má všechny nezbytné POP, jako je správa úkolů, funkce pro spolupráci týmů a integrace s jinými nástroji.
Díky pokrytí těchto POP se software pro správu marketingových projektů ClickUp stal životaschopnou alternativou, která uživatelům umožňuje přejít z jiných platforem bez ztráty základních funkcí.
Tato diferenciační strategie hrála klíčovou roli v rychlém přijetí ClickUp. Uživatelé byli přesvědčeni, že ClickUp dokáže uspokojit jejich základní potřeby a zároveň nabízí jedinečné diferenciátory, jako je pokročilé přizpůsobení, širší škála integrací a různé možnosti šablon.
Jaké jsou výzvy a úskalí bodů parity?
Nenechte se nachytat slogany o POP.
Spoléhání se na obecné slogany a klišé jako „nejlepší kvalita“ nebo „služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu“ při vytváření POP vás neodliší od jiných značek a pouze potvrdí to, co je již zřejmé. Místo toho se zaměřte na hluboké porozumění chování spotřebitelů a očekáváním trhu ve vaší konkrétní kategorii.
Vyhněte se povrchním sloganům a zdůrazněte nejzajímavější body, čímž vytvoříte silnější pozici značky.
Další nevýhodou zaměření se primárně na POP je riziko komoditizace. Když jsou produkty v dané kategorii příliš podobné, je pro zákazníky obtížné je od sebe odlišit, což vede k cenovým válkám a snížení ziskových marží.
V oblasti SaaS, kde je diferenciace produktů často klíčem k udržení zákazníků, může produkt, který nenabízí nic jedinečného, jen těžko vyniknout na přeplněném trhu. Bez přesvědčivého rozdílu mohou zákazníci vnímat váš produkt jako zaměnitelný s jinými, což vede k cenovému tlaku a snížení zájmu zákazníků.
Nezapomínejme na hloupost přehlížet nové trendy na trhu. Pokud se zaměříte pouze na splnění současných tržních standardů, můžete přijít o nové inovativní příležitosti.
Dynamika trhu se neustále vyvíjí a to, co je dnes považováno za nezbytné, může být zítra již zastaralé. Pokud nedokážete předvídat potřeby zákazníků nad rámec stanoveného POP, může váš produkt zaostávat za agilnějšími konkurenty, kteří jsou rychlejší v inovacích.
Kromě toho může přílišný důraz na konkurenční POP vést k uspokojení se v procesu vývoje produktu. Pokud je vaším primárním cílem vyrovnat se konkurenci, může se stát, že budete spíše reagovat než jednat proaktivně a budete neustále dohánět ztrátu, místo abyste vedli trh.
Tento přístup může bránit dlouhodobému růstu a může vést k tomu, že produkt se s vývojem trhu stane zastaralým.
Přečtěte si také: Release Management 101: Uvedení vašeho produktu na trh
Nechte svou strategii značky „vyniknout“ s ClickUp
Vytvoření strategie positioning značky s využitím bodů parity (POP) je nezbytné pro etablování vašeho produktu na konkurenčním trhu.
POP můžete efektivně identifikovat a implementovat pomocí nástrojů, jako je ClickUp, pro spolupráci, řízení projektů a zpětnou vazbu od uživatelů. Tento přístup zajistí, že váš produkt splňuje průmyslové standardy a odpovídá potřebám vašich zákazníků.
