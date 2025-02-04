How to Get into Software Sales

Kariéra v prodeji je často vnímána jako rychlá a náročná. Zahrnuje udržování silné sítě potenciálních zákazníků, časté přecházení od telefonátů k schůzkám a předkládání prodejních argumentů, které upoutají pozornost. Ale není to jen o shonu.
Jako obchodní zástupce se v konečném důsledku snažíte navázat upřímné vztahy se zákazníky a řešit jejich potřeby. Postarejte se o to a prodejní cíle a pobídky se postarají samy o sebe.
Kariéra v prodeji softwaru vás postaví do první linie pomoci firmám při řešení problémů pomocí softwaru. Nejedná se pouze o prodej produktu; jako člen prodejního týmu nabízíte technologická řešení, která mohou zásadně změnit způsob fungování firmy.
Jak se tedy dostat do prodeje softwaru? Jaké prodejní dovednosti je třeba rozvíjet? Jak vypadá typický den v životě obchodního manažera ve světě softwaru? Je možné začít s prodejem softwaru bez jakýchkoli zkušeností?
Tento blogový příspěvek odpoví na všechny vaše otázky ohledně toho, jak se dostat do prodeje softwaru. Pojďme na to.
Co je prodej softwaru?
Prodej softwaru označuje proces prodeje softwarových produktů nebo služeb podnikům nebo jednotlivcům.
Prodej softwaru může zahrnovat lokální software, cloudová řešení (SaaS) a různé další prodejní aplikace, které jsou často přizpůsobeny konkrétním potřebám, jako jsou systémy pro plánování podnikových zdrojů (ERP), systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) a software pro osobní produktivitu.
Kariéra v prodeji softwaru je ideální pro každého, kdo rád kombinuje svou vášeň pro technologie s komunikačními dovednostmi.
Jako profesionál v oblasti prodeje softwaru musíte rozumět požadavkům zákazníků, demonstrovat hodnotu produktu a zajistit spokojenost a loajalitu kupujících tím, že jim nabídnete podporu.
Jaká je náplň práce obchodního zástupce v oblasti prodeje softwaru?
Pokud byste se rozhodli pro tuto profesi, vaše role by obvykle zahrnovala následující úkoly a povinnosti:
- Cold calling, vyhledávání potenciálních zákazníků a oslovování s cílem identifikovat a zaujmout potenciální zákazníky jako zástupce pro rozvoj prodeje
- Porozumění běžným výzvám v oboru a nabídka přizpůsobených hodnotových propozic prostřednictvím produktových ukázek a prezentací jako prodejní inženýr
- Vyjednávání smluv a uzavírání obchodů prostřednictvím správy cen, podmínek a ujednání s potenciálními klienty jako součást prodejních týmů organizace.
- Provozování projektového portfolia, správa plánování účtů a prognózování s cílem maximalizovat výnosy v přidělené geografické oblasti jako account executive v softwarovém průmyslu.
- Objevování a navazování strategických partnerství s klíčovými vlivnými třetími stranami za účelem rozšíření viditelnosti produktu a dosahu na trhu pomocí různých prodejních nástrojů.
- Poskytování technické podpory zákazníkům po zakoupení produktu jako součást prodejní zkušenosti
- Udržování znalostí a povědomí o softwarových řešeních, prodejních technikách, zkušenostech s prodejem softwaru, prodejní strategii a generování potenciálních zákazníků a držení kroku s měnícím se technologickým průmyslem.
Kolik vydělává obchodní zástupce v oblasti prodeje softwaru?
Výzkumy ukazují, že průměrný základní plat obchodního zástupce v oblasti prodeje softwaru v USA je 100 993 dolarů a průměrná dodatečná peněžní odměna je 63 310 dolarů.
Kromě toho Bureau of Labor Statistics předpokládá do roku 2030 22% růst v odvětví vývoje softwaru. Pro ty, kteří se ptají, proč a jak se pustit do prodeje softwaru, odměna dokazuje, že pro obchodní zástupce a manažery prodeje softwaru existují významné příležitosti k výdělku.
Jak se dostat do prodeje softwaru bez zkušeností: typické cesty a zvyšování kvalifikace pro změnu kariéry
Ať už jste studentem, který se zajímá o postgraduální studium, nebo někým, kdo chce přejít do prodeje softwaru z jiné profese, zde je návod, jak se připravit na povolání v oboru prodeje softwaru.
1. Absolvujte úvodní kurzy o prodejním procesu
Vysokoškolský titul v oboru podnikání, marketingu nebo příbuzném oboru vám může poskytnout základní znalosti, ale není to jediná cesta. Pokud nemáte obchodní vzdělání, doplňte si vzdělání o další obor, abyste si rozšířili své dovednosti.
Pokud například chcete absolvovat tradičnější program školení v oblasti prodeje, zapište se na kurz prodeje na místní univerzitě nebo komunitní vysoké škole. V současné době mnoho vzdělávacích institucí nabízí obchodní kurzy zaměřené na rozvoj prodeje, které vám dávají příležitost učit se od zkušených profesionálů.
Alternativně můžete absolvovat relevantní online kurz, abyste si rozvinuli své technické dovednosti, nebo se rozhodnout pro stáž u account manažera prodávajícího softwarové nástroje nebo v související oblasti prodeje.
2. Rozvíjejte dovednosti potřebné pro vstup do oblasti prodeje softwaru
Studenti a lidé, kteří chtějí změnit svou kariéru, by se měli zaměřit na kombinaci tvrdých a měkkých dovedností.
Naučte se například používat CRM řešení, které je nezbytné pro sledování potenciálních zákazníků a klíčových ukazatelů výkonnosti prodeje, nastavování připomínek pro následné kroky a analýzu prodejních dat.
Populární nástroje jako Salesforce, HubSpot, ClickUp nebo Zoho CRM nabízejí bezplatné zdroje a certifikace, které vám mohou pomoci zlepšit tuto tvrdou dovednost.
Protože prodejní role vyžaduje efektivní komunikaci, zdokonalte svou schopnost formulovat jedinečné prodejní argumenty produktu a taktně odpovídat na dotazy. Absolvování kurzů veřejného vystupování, vyjednávání a přesvědčivé komunikace může tuto měkkou dovednost vylepšit.
Zaměřte se také na aktivní naslouchání. Musíte být schopni porozumět potřebám zákazníka a přizpůsobit jim svou prezentaci. „Nejprve poslouchejte, pak mluvte“ by mělo být vaším mantrou jako obchodního zástupce v oblasti prodeje softwaru.
3. Posilte své technické znalosti
I když nemusíte být programátorem, základní znalosti o vývoji softwaru, cloud computingu, analýze dat atd. mohou být velkou výhodou. Tyto znalosti si můžete osvojit absolvováním krátkých kurzů na e-learningových platformách, jako jsou Coursera, Udemy nebo LinkedIn Learning.
Dalším účinným způsobem, jak získat technické znalosti, je seznámit se s konkrétními softwarovými produkty, které chcete prodávat. Můžete tak učinit studiem produktových ukázek, čtením whitepaperů, účastí na webinářích a poslechem podcastů o prodeji.
4. Získejte praktické zkušenosti s prodejem
Pokud nemáte žádné formální zkušenosti, zkuste si vybudovat portfolio jako nezávislý pracovník nebo na základě smlouvy.
Můžete se například připojit k technologickému startupu a poskytovat virtuální podporu prodeje po dobu šesti měsíců – a zároveň získat vysokoškolský titul. Prozkoumejte relevantní příležitosti na stránkách jako Toptal, Upwork, CloudPeeps a Monster Jobs.
Nezapomeňte, že i krátkodobé projekty vám mohou pomoci vybudovat si silnou reputaci a osvojit si používání prodejních nástrojů pro řízení projektů, správu vztahů se zákazníky, generování potenciálních zákazníků a oslovování nových zákazníků atd.
Nebo hledejte stáže, které vám umožní seznámit se s prodejními procesy, interakcí se zákazníky a znalostmi o produktech, i když se nejedná přímo o prodejní pozici. To vám pomůže získat praktické dovednosti a kontakty jako obchodní zástupce v oblasti prodeje softwaru.
Stáže mohou také vést k nabídkám práce na plný úvazek, což vám otevře přímou cestu do tohoto oboru.
5. Získejte certifikáty
Pokud se zaměřujete na konkrétní typ softwaru, rozhodněte se pro technické certifikace.
Například certifikace AWS Certified Cloud Practitioner je užitečná pro seznámení se s cloudovým softwarem, zatímco Google Analytics je ideální pro analytické nástroje.
Věnujte čas studiu efektivních prodejních metodik, jako jsou SPIN Selling, Challenger Sales model nebo Consultative Selling. Poskytují výzkumem podložený rámec pro práci a uzavírání složitých obchodů s prodlouženými prodejními procesy.
Jak se ucházet o práci v oblasti prodeje softwaru: tipy pro hledání práce v odvětví prodeje softwaru
1. Připravte si podklady pro přihlášku
Začněte tím, že si vytvoříte nebo aktualizujete svůj životopis.
Zdůrazněte relevantní zkušenosti, jako jsou vaše prodejní úspěchy a znalost softwarových produktů. Vyzdvihněte svou schopnost plnit prodejní cíle, spravovat vztahy s klienty a uzavírat obchody pomocí nástrojů pro zvýšení produktivity prodeje.
Pokud jste absolvovali stáže nebo pracovali jako nezávislí prodejci softwaru, uveďte to. To je obzvláště důležité, pokud je to jediná zkušenost, kterou v současné době máte.
Dále napište poutavý motivační dopis. Vysvětlete, proč jste pro danou pozici vhodným kandidátem a jak vaše dovednosti přispějí k úspěchu softwarové společnosti. Tento motivační dopis přizpůsobte každé společnosti, u které se ucházíte o práci.
💡 Tip od profesionála: Vždy se ujistěte, že váš profil na LinkedIn je aktuální a optimalizovaný pro pozice v oblasti prodeje softwaru. Přidejte profesionální fotografii, relevantní a působivý nadpis a podrobný souhrn toho, co můžete nabídnout.
2. Hledejte pracovní příležitosti
Existuje řada webových stránek, kde najdete nabídky pracovních míst v oblasti prodeje technologií, například:
- SimplyHired
- Indeed
- AngelList
- Glassdoor
Využijte funkci vyhledávání pracovních míst na jednotlivých platformách a filtrujte nabídky podle názvu, místa, úrovně zkušeností a dalších kritérií. Můžete si nastavit upozornění na nové pracovní příležitosti.
Mnoho společností také zveřejňuje volná pracovní místa přímo na svých webových stránkách, než je zveřejní na pracovních portálech. Můžete si vybrat organizace, pro které byste chtěli pracovat, a pravidelně navštěvovat jejich stránky s nabídkami práce.
3. Využijte svou síť kontaktů
Networking je mocným nástrojem pro rozvoj vaší kariéry v oblasti prodeje softwaru.
Zúčastněte se konferencí a seminářů v oboru. Spolupracujte s klíčovými hráči, seznamte se s nejnovějšími trendy a navazujte smysluplné kontakty. Můžete se také zapojit do panelových diskusí, klást otázky a dobrovolně pomáhat při těchto akcích, abyste zvýšili svou viditelnost.
Můžete vyhledat a připojit se ke skupinám a komunitám na LinkedIn věnovaným technologii a SaaS, které jsou speciálně určeny pro profesionály v oblasti prodeje softwaru. Aktivně se účastněte diskusí, sdílejte hodnotný obsah a komunikujte s členy skupiny.
A nakonec, pokud jste absolvovali vysokou školu, odbornou školu nebo specifický vzdělávací program, využijte svou síť absolventů. Mnozí absolventi jsou ochotni pomoci svým kolegům, zejména pokud mají společné vzdělání. Oslovte je, požádejte je o radu a zeptejte se, zda nevědí o nějakých volných pracovních místech.
Doporučení mohou být mnohem účinnější než podání žádosti o zaměstnání nebo zaslání zprávy na LinkedIn.
4. Připravte se na pracovní pohovory
Pamatujte, že neexistuje nic jako rozený prodejce. Skvělí obchodní zástupci berou přípravu vážně a své dovednosti zdokonalují postupem času praxí a zkušenostmi.
Tento názor platí i při hledání zaměstnání.
Jakmile odešlete svou přihlášku, připravte se na pohovory.
Seznamte se s často kladenými otázkami, jako například „Jak řešíte námitky?“ nebo „Popište situaci, kdy se vám podařilo získat nového zákazníka.“ Měli byste být schopni popsat svůj přístup k prodeji, jak spravujete své potenciální zákazníky a jak dobře ovládáte nástroje pro automatizaci prodeje.
Kromě toho společnosti očekávají, že uchazeči budou mít důkladnou znalost produktů, které prodávají. Proto si o softwaru zjistěte co nejvíce informací – seznamte se s jeho funkcemi, výhodami a porovnejte ho s konkurencí.
Prokázání znalosti produktu během pohovoru ukazuje, že to s touto pozicí myslíte vážně a jste připraveni se do práce pustit hned.
5. Buďte vytrvalí a sledujte své žádosti
Po pohovoru pošlete personalistovi děkovný e-mail. V e-mailu vyjádřete svou vděčnost za danou příležitost a stručně zopakujte své nadšení pro danou pozici a důvody, proč jste pro ni vhodným kandidátem. Toto jednoduché gesto může na náborový tým udělat pozitivní dojem.
Pokud se vám po přiměřené době nikdo neozve, zdvořile se ozvěte. Znovu potvrďte svůj zájem o danou pozici a zeptejte se na stav své žádosti. Díky tomuto kroku zůstanete v povědomí personalisty i v průběhu dalšího výběrového řízení.
Jak se připravit na svou roli v odvětví prodeje softwaru s ClickUp
Své vzdělávací cíle můžete sice spravovat pomocí papíru a tužky, tabulky nebo dokumentu Google Doc, ale z dlouhodobého hlediska to nemusí stačit. Potřebujete platformu, která nejen sleduje vaše pokroky, ale také vám pomáhá vytvářet plán dalšího vzdělávání a doplňování mezer ve vašich dovednostech.
A právě zde vstupuje na scénu ClickUp for Sales. Jeho intuitivní rozhraní a bohatá sada funkcí vyhovují jedinečným potřebám každého začínajícího prodejního profesionála. Díky více než 1000 šablonám vám pomáhá organizovat úkoly, stanovovat jasné cíle a automatizovat připomenutí, čímž zefektivňuje pracovní postupy v oblasti prodeje.
K uspořádání a kategorizaci informací můžete například použít šablonu seznamu od ClickUp.
Šablona seznamu od ClickUp
S šablonou seznamu od ClickUp zvládnete více práce za méně času.
S touto šablonou můžete:
- Rozdělte složité úkoly na menší části – například přípravu životopisu, podání žádosti o práci/stáž, naučení se používat různé prodejní softwary.
- Seřaďte položky podle důležitosti a naléhavosti
- Přidejte k jednotlivým úkolům vlastní stavy, jako například Dokončeno, Probíhá a K provedení.
Šablona ClickUp Kanban
Dalším užitečným nástrojem je šablona Kanban od ClickUp. Pomáhá zvýšit přehlednost jednotlivých úkolů ve vašem prodejním procesu.
Dále vám umožní:
- Nastavte si oznámení, abyste byli vždy informováni o novinkách ve vašem vzdělávacím programu.
- Kategorizujte a přidejte atributy ke svým cílům ClickUp pro kontext
- Označujte, přiřazujte vnořené podúkoly a vytvářejte závislosti mezi úkoly, abyste mohli efektivně spravovat svůj pracovní postup.
ClickUp Dashboards
Kromě těchto šablon vám funkce ClickUp Dashboards poskytuje přehledný přehled vašich vzdělávacích cílů a milníků. Zajišťuje, že zůstanete na správné cestě bez zbytečných rozptýlení.
Zobrazení rozhraní si můžete přizpůsobit podle svých preferencí, ať už dáváte přednost seznamu, kanbanové tabuli nebo tabulce pro lepší přehlednost.
Například pomocí zobrazení kalendáře ClickUp můžete úkoly snadno plánovat pomocí funkce drag and drop a integrovat je do svého kalendáře Google.
ClickUp Brain
Navíc se dozvíte, jak využít umělou inteligenci při školení prodejců.
Předpokládejme, že chcete konkrétní informace o tom, jak jste na tom s určitým úkolem nebo cílem. V takovém případě můžete použít ClickUp Brain k okamžitému vyhledání a načtení informací z jakéhokoli dashboardu ve vašem pracovním prostoru.
Může vám ušetřit spoustu času a úsilí, zejména pokud chcete spravovat celý svůj rozvrh na jedné softwarové platformě, jako je ClickUp.
Kromě toho vám ClickUp Brain, asistent pro psaní využívající umělou inteligenci, pomůže během několika sekund vytvořit personalizované e-maily. Tato funkce je obzvláště užitečná pro začínající prodejce, kteří potřebují, aby jejich e-maily byly výstižné a gramaticky správné.
Můžete se také spolehnout na ClickUp Brain, který vám pomůže profesionálně sepsat životopis a zajistí, že vám neunikne nic důležitého.
Další užitečnou funkcí pro obchodní profesionály, kteří se chtějí zdokonalit, je šablona ClickUp Smart Goals.
Šablona chytrých cílů ClickUp
Tato šablona vám umožní definovat cíle SMART. SMART je zkratka pro Specific (konkrétní), Measurable (měřitelný), Achievable (dosažitelný), Relevant (relevantní) a Time-bound (časově ohraničený).
Například SMART cíl pro obchodního profesionála by mohl být: Absolvovat certifikační kurz Salesforce do tří měsíců tím, že ho rozdělíte na týdenní milníky sledované prostřednictvím ClickUp.
Použití ClickUp se však neomezuje pouze na postupné budování odborných znalostí potřebných pro kariéru v prodeji softwaru; je to také jeden z předních nástrojů pro podporu prodeje na trhu.
Při nástupu do nové práce v oblasti prodeje softwaru je cenným přínosem pro váš tým schopnost efektivně využívat technologie.
Představte si, o kolik efektivnější byste mohli být, kdybyste nemuseli s každým e-mailem, nabídkou nebo následnou komunikací začínat od nuly. Jako nový manažer prodeje softwaru vám použití šablon zajistí, že vaše zprávy, sledování potenciálních zákazníků a plán prodeje budou organizované, profesionální a v souladu se strategií vašeho týmu.
Šablona prodejního plánu ClickUp
Šablona prodejního plánu ClickUp vám umožní stanovit a sledovat smysluplné cíle, organizovat informace o vaší zákaznické základně na jednom místě a snadno k nim přistupovat, když je to potřeba.
Tuto šablonu použijte k:
- Vytvořte jasnou strukturu pro stanovení a sledování prodejních cílů
- Analyzujte prodejní data a výkonnost, abyste získali praktické poznatky.
- Vytvářejte strategie pro uvádění nových produktů na trh a zlepšování zákaznické zkušenosti
- Stanovte časové harmonogramy úkolů, sledujte pokrok a informujte zúčastněné strany.
Tyto šablony prodejních plánů vám umožní sebevědomě zvládat větší objem práce, protože eliminují potřebu ručního vymýšlení obsahu prodejních nabídek.
Začněte svou kariéru v prodeji softwaru správně
Prodej spočívá v poskytování nezměrné hodnoty vašim zákazníkům; prodej softwaru není výjimkou.
Odpověď na vaši otázku, jak se dostat do prodeje softwaru, spočívá v následujících osvědčených postupech:
- Pokračujte ve vzdělávání a zdokonalování svých dovedností v oblasti různých typů softwarových produktů, které byste mohli prodávat, jako jsou SaaS, podniková řešení, AI a mobilní aplikace.
- Seznamte se s trendy v oboru, důležitými softwarovými společnostmi ve vašem oboru a obecnými požadavky zákazníků.
Díky prodejním strategiím a tipům, které jsme v tomto blogu sdíleli, určitě rychle nastartujete svou kariéru v prodeji softwaru. A samozřejmě, pokud hledáte dynamický nástroj pro řízení projektů a prodej, který vám bude oporou při učení a kariéře v prodeji softwaru, můžete se vždy spolehnout na ClickUp.
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a snadno dosáhněte svých cílů v oblasti prodeje softwaru. Hodně štěstí!