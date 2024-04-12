Podcasty o prodeji: Odhalte svůj prodejní potenciál díky odborným postřehům

Podcasty o prodeji jsou rozsáhlým zdrojem znalostí, které nabízejí praktické poznatky od profesionálů v oblasti prodeje, marketingových lídrů a podnikatelů.
Ať už jste vedoucí prodeje B2B, trenér prodeje, začínající obchodní zástupce, nadšenec v hledání osobního rozvoje nebo vedoucí podniku, který se snaží vybudovat podpůrnou prodejní kulturu, tyto zdroje jsou zlatým dolem vysoce kvalitních informací o prodeji.
Tento blog uvádí seznam nejlepších podcastů o prodeji, které můžete poslouchat v roce 2024. Přidejte si tento blog do záložek, abyste jej mohli sdílet se svým týmem a zlepšit tak efektivitu prodeje vaší organizace.
Důležitost poslechu podcastů o prodeji
Chcete-li se ve své kariéře v oblasti prodeje dostat výš, musíte se naučit, jak dosahují úspěchu ti nejlepší lídři. Zde jsou tři faktory, které je třeba zvážit při přemýšlení o významu podcastu o prodeji.
Neustálé vzdělávání
Čas je pro obchodní manažery zásadní, ale zdokonalování dovedností pro profesní rozvoj vyžaduje čas. Podcasty nabízejí obchodním profesionálům perfektní alternativu k tradičnímu formátu výuky ve třídě.
Nejlepší na tom je, že si podcast o prodeji můžete poslechnout v práci mezi přestávkami na kávu nebo doma při domácích pracích. Věděli jste, že 43 % posluchačů podcastů poslouchá své oblíbené podcasty během cestování? Pokud to však s učením myslíte vážně, věnujte poslechu podcastů o prodeji dostatek času, abyste se mohli soustředit na praktické rady a nemuseli se věnovat více činnostem najednou.
Motivace a inspirace
Přední odborníci na prodej ochotně sdílejí své strategie, příběhy o úspěchu a praktické rady týkající se aktuálních výzev v obchodním a prodejním světě. Poskytují vám nahlédnutí do toho, jak uzavřeli složité obchody, které se staly zlomovým bodem jejich kariéry v oblasti prodeje, a také postřehy od průkopníků komunity úspěšných prodejců.
Pokud hledáte nový zdroj inspirace, podcasty vás mohou motivovat k rozvoji růstového myšlení nebo k tomu, abyste se stali odborníky v oblasti prodeje.
Příležitosti k navazování kontaktů
Podcasty jsou skvělým tématem pro zahájení konverzace a vynikajícím nástrojem pro networking při navazování kontaktů se zkušenými profesionály v oblasti prodeje.
Oficiální moderátor podcastu SaaStr Jason Lemkin dokonce umožňuje posluchačům připojit se k online komunitě SaaS pro úspěšný prodej, jejíž členy jsou zkušení vedoucí pracovníci v oblasti prodeje technologií.
Taková fóra nabízejí posluchačům možnost zapojit se do zpětné vazby a diskusí. Využijte příležitosti k navazování kontaktů s kolegy z oboru prodeje a sdílejte strategie pro zlepšení svých dovedností.
Nejlépe hodnocené podcasty o prodeji, které musíte poslouchat
Zde je náš seznam 13 nejlepších podcastů o prodeji, které vám pomohou zdokonalit vaše prodejní dovednosti, naučit se nové prodejní strategie a inspirovat se příběhy o úspěchu v prodeji.
1. Podcast Sales Enablement s Andy Paulem
Andy Paul je zkušený odborník na prodej s více než třicetiletou praxí v oblasti vedení prodeje. Jeho kanál na YouTube obsahuje přes 700 videí.
Navštivte Apple Podcasts a poslechněte si nejnovější epizody podcastu Paula o podpoře prodeje. Každá epizoda obsahuje rozhovory s odborníky na prodej a vedoucími pracovníky a zabývá se různými tématy, jako jsou strategie podpory prodeje, technologie prodeje, vedení prodeje a příběhy o úspěchu.
Tento podcast nemůžeme prodejním profesionálům dostatečně doporučit. Podrobné informace o B2B prodeji, které tento podcast o vedení prodeje poskytuje, urychlí vaši cestu za poznáním.
Epizody, které musíte slyšet:
2. Praktické vyhledávání potenciálních zákazníků
Jed Mahrle, bývalý vedoucí prodeje v PandaDoc, moderuje praktický podcast o vyhledávání potenciálních zákazníků. Vybudoval tým prodeje v PandaDoc a pomohl společnosti dosáhnout hodnoty jedné miliardy dolarů. Po odchodu z PandaDoc pracoval Mahrle ve společnosti Mailshake, kde každý měsíc domlouval více než 100 kvalifikovaných schůzek.
Pokud chcete zdokonalit svou strategii pro získávání nových zákazníků a naučit se, co dělat a nedělat, přímo od odborníků, je tento podcast právě pro vás. Kromě praktických zkušeností Jeda s budováním týmů od nuly a získáváním potenciálních zákazníků z neosobních e-mailů nabízí podcast také vystoupení významných hostů.
Kromě technických detailů se Mahrle jako moderátor zabývá také zajímavými tématy. V jedné z epizod pozval Krise Rudeegraapa, zakladatele společnosti Rendoso, aby si popovídali o tom, jak by obchodní manažeři měli posílat dárky svým potenciálním zákazníkům.
Epizody, které musíte slyšet:
3. Podcast Your Sales MBA
Jeff Hoffman a Cece Aparo moderují podcast Your Sales MBA – komplexní zdroj informací pro začátečníky, kteří se chtějí dozvědět více o prodeji. Hoffman je oceněný tvůrce programů pro školení v oblasti prodeje s více než 25 lety zkušeností ve společnostech jako Google a Akamai Technologies. Aparo je veteránka v oblasti prodeje a marketingu, která spolupracovala s globálními organizacemi a pomáhala jim zlepšovat jejich tržby a prodejní kanály.
Společně fungují jako virtuální prodejní koučové, motivují vás a budují vaši sebedůvěru jako začínajícího prodejního profesionála. Podcast Sales MBA se zaměřuje na „jak“ místo „proč“ a poskytuje účinné rady a praktické poznatky, které vám pomohou překonat výzvy a uzavřít více obchodů.
Epizody, které musíte slyšet:
4. Podcast GTM
Podcast GTM, který moderuje Scott Barker, vám přináší nejnovější poznatky od lídrů trhu a stratégů z celého světa.
Získáte přístup k nejnovějším trendům (například sociální prodej a využití prodejní psychologie k zvýšení prodeje) a postřehům od předních odborníků a profesionálů z oboru. Témata zahrnují podporu prodeje, rozvoj, prodej založený na účtech a sladění prodeje a marketingu v oblasti B2B.
Tento podcast je skvělý pro profesionály na všech úrovních, protože nabízí prodejní techniky, které můžete okamžitě uplatnit. Je navržen tak, aby posunul vaši kariéru na vyšší úroveň, ať už jste obchodní zástupce, zkušený prodejce nebo kdokoli mezi tím.
Podcasty, které musíte poslouchat:
5. B2B Growth Show
Benji Block moderuje pořad B2B Growth Show s Jamesem Carbarym. James je zakladatelem Sweet Fish, podcastové agentury pro B2B značky, a autorem knihy Content-Based Networking.
B2B Growth Show zveřejňuje každý týden 20–30minutová videa, která se zabývají různými tématy nad rámec prodeje. Například nedávno se věnovali influencer marketingu pro B2B značky a tomu, jak si získal popularitu. Lídři v oblasti B2B mají důvěru svého publika, takže jejich doporučení produktů jsou mnohem přesvědčivější než značková reklama.
Epizody, které musíte slyšet:
6. Make It Happen Mondays
John Barrows, moderátor podcastu Make It Happen Mondays, má za sebou bohatou kariéru – od prodeje až po akvizice podniků. Je zakladatelem společnosti JBarrows Consulting a mezi jeho klienty patří Salesforce, LinkedIn a Okta.
Každý týden John vydává nový podcast, ve kterém diskutuje o různých oblastech prodeje a vyhledávání nových zákazníků. Mezi jeho hosty patří obchodní zástupci, account manažeři a generální ředitelé, kteří sdílejí praktické tipy pro rozvoj kariéry v oblasti prodeje a praktické taktiky pro dosažení lepších výsledků při vyhledávání nových zákazníků.
Epizody, které musíte slyšet:
7. The James Altucher Show
James Altucher je andělský investor a sériový podnikatel. Založil 20 společností a ve svém podcastu se dělí o své poznatky a zkušenosti z oblasti podnikání, života a financí. Všem profesionálům v oblasti prodeje vřele doporučujeme jeho bestseller z Wall Street Journal, „Choose Yourself“ (Vyberte si sami).
Altucher zahájil svůj podcast v roce 2014 a pozval do něj hosty od herců a rapperů po astronauty a miliardáře – Altucher své hosty označuje jako ChooseYourselfers.
Mark Cuban, Sir Richard Branson a Tyra Banks patří mezi bohaté a slavné osobnosti, které se v pořadu objevily. Pokud chcete být nejlepší verzí sebe sama a hledáte způsoby, jak dosáhnout finanční svobody, je toto místo, kde můžete hledat inspiraci.
Epizody, které musíte slyšet:
8. Rozhovory se ženami v oblasti prodeje
Lori Richardson moderuje podcast Conversations with Women in Sales (Rozhovory s ženami v prodeji) a vede společnost Score More Sales zabývající se prodejní strategií, která pomáhá firmám v oblasti SaaS, finančních služeb a dalších odvětvích zvyšovat jejich tržby. Richardson je také autorkou knihy She Sells (Ona prodává), průvodce pro vedoucí pracovníky, jak najímat a podporovat více žen v oblasti prodeje.
Conversations with Women in Sales představuje úspěšné cesty žen-podnikatelek. V každé epizodě úspěšná žena sdílí své poznatky a osvědčené postupy, které pomáhají profesionálům v oblasti prodeje rozvíjet jejich kariéru. Většina epizod trvá méně než 30 minut a zabývá se podnikovým prodejem, vedením prodeje a tvorbou obsahu.
Podcast se zabývá i dalšími tématy, jako je leadership, řízení kariéry, řešení syndromu podvodníka, budování sebevědomí, strategická partnerství, sociální média a tvorba obsahu.
Epizody, které musíte slyšet:
9. Sales Gravy
Jeb Blount, moderátor podcastu Sales Gravy, je autorem 15 knih, vedoucím prodeje, řečníkem a specialistou na akceleraci prodeje, který vyškolil tisíce profesionálů v oblasti prodeje a poskytoval poradenství předním společnostem po celém světě.
V tomto podcastu Blount rozebírá složité prodejní témata do jednoduchých formátů, které jsou snadno srozumitelné. Každý podcast trvá od 10 minut do jedné hodiny a zaměřuje se na různé aspekty řízení prodeje, jako je budování lepších vztahů se zákazníky, vyjednávání a zlepšování uzavírání obchodů.
V podcastu vystupují také hosté, jako je Ryan Taft, autor knihy o prodeji Story Getter. Společně zkoumají, jak je nakupování emocionálním zážitkem a jak profesionálové v oblasti prodeje využívají zvědavost a empatii, aby svým zákazníkům prodali více.
Epizody, které musíte slyšet:
10. The Sales Evangelist
Tréninkový lektor prodeje Donald Kelly je zakladatelem, generálním ředitelem a moderátorem podcastu The Sales Evangelist. Kelly věří, že profesionálové v oblasti prodeje by měli snadno vydělávat šestimístné částky, a proto založil podcast „Evangelize“, ve kterém sdílí to, co se mu v jeho kariéře v oblasti prodeje osvědčilo.
Podcast je vynikajícím zdrojem školení v oblasti prodeje. Kelly zve odborníky na prodej, podnikatele a vedoucí pracovníky v oblasti prodeje, aby se podělili o své úspěchy v prodeji a motivovali prodejce k překonávání výzev a dosažení nejvyššího příjmu.
V jedné z epizod hovoří vedoucí prodeje Matt Doyon o svém převratném konceptu metodiky koučování 3X3. Matt se podělí o své poznatky a ukáže, jak jeho rámec koučování má potenciál revolučně změnit školení v oblasti prodeje a zlepšit výkonnost.
Podcast se věnuje i dalším tématům, jako je budování prodejního kanálu, přeměna ztracených obchodů na příležitosti a jak získat odpověď od ICP na LinkedIn.
Epizody, které musíte slyšet:
11. Faktor neúspěchu
Megan Bruneau moderuje podcast Failure Factor. Je terapeutkou, řečnicí a koučkou pro vedoucí pracovníky.
Podcast Failure Factor přináší příběhy o vytrvalosti v kariéře. Ačkoli jsou hodinové epizody vydávány nepravidelně, představují profesionály z různých oblastí života, kteří úspěšně změnili svůj život tím, že překonali krize ve své kariéře.
Práce v oblasti prodeje je náročná a každodenní motivace vyžaduje úsilí. Podcasty jako Failure Factor vám pomohou překonat období, kdy se cítíte v krizi nebo jste se dostali na dno své kariéry.
Epizody, které musíte slyšet:
12. Podcast o pokročilém prodeji
Tréninkoví lektoři prodeje Bill Caskey a Bryan Neale společně moderují podcast The Advanced Selling Podcast. Nenechte se slovem „pokročilý“ zmást a myslet si, že se jedná o nudný podcast. Caskey a Neale mají 20 let zkušeností v oblasti prodeje a jejich vtipné postřehy o budování úspěšné kariéry v prodeji dělají z tohoto podcastu perfektní zdroj pro začátečníky v prodeji, kteří se chtějí naučit pokročilé prodejní koncepty.
Jedná se o jeden z nejdéle vysílaných podcastů o prodeji, který za 15 let odvysílal více než 700 epizod. Podcast se zaměřuje na budování dlouhodobých vztahů s klienty a rozvoj myšlení vedoucího k uzavírání obchodů. Dalšími tématy, která se v pořadu často diskutují, jsou vyhledávání potenciálních zákazníků, komunikace v prodeji, odpor kupujících, studené hovory, koučování obchodů a prognózy prodeje.
Epizody, které musíte slyšet:
13. Mental Selling: Podcast o prodejních výkonech
Podcast Mental Selling moderuje Will Milano, marketingový ředitel společnosti Integrity Solutions, která je známá provozováním virtuálních školicích programů v oblasti prodeje. Tento podcast se zabývá různými emocionálními a psychologickými faktory prodeje a vedení, které pomáhají obchodním zástupcům odhalit jejich plný potenciál.
Vedoucí pracovníci v oblasti prodeje a odborníci z oboru sdílejí své poznatky o rozvoji myšlení a dovedností potřebných k budování úspěšných vztahů s klienty. Podcast obsahuje příběhy o sebelimitujících přesvědčeních, která brání vedoucím pracovníkům v oblasti prodeje dosáhnout mimořádného kariérního úspěchu. Komplexnost nákupních cyklů B2B a vzestup virtuálního prodeje jsou dalšími tématy, o kterých se v tomto podcastu hovoří.
Úspěch v oblasti prodeje závisí na tom, jak dobře dokáže obchodní profesionál vybalancovat svou mentální a emocionální přítomnost. Podcast Mental Selling je ideálním místem, kde se můžete dozvědět více o prodejním procesu od nejlepších v oboru.
Epizody, které musíte slyšet:
Dosáhněte svých prodejních cílů s ClickUp
Úspěšní vedoucí prodejci mají obchodní tajemství – používají nejlepší prodejní nástroje, aby katapultovali své prodejní výsledky a raketově rozvíjeli svou kariéru.
Například ClickUp je komplexní nástroj pro prodejní týmy, který udržuje váš prodejní trychtýř organizovaný na jednom místě a automatizuje opakující se úkoly, aby byl váš prodejní proces efektivnější.
Podívejme se na některé z klíčových funkcí ClickUp pro prodejní týmy.
Automatizace
Automaticky přiřazujte, aktualizujte a upřednostňujte úkoly, aby se potenciální zákazníci pohybovali ve vašem prodejním procesu bez ručního zásahu. Použijte předem připravenou automatizaci nebo ji přizpůsobte podle svých potřeb. ClickUp Automations také spolupracuje s externími aplikacemi, aby vše sjednotil do jednoho pracovního postupu. Navíc můžete automatizovat více než 50 akcí, určit událost, která spustí automatizační akci, a řídit celý proces podle svých představ.
Dashboard
Použijte ClickUp Dashboard jako své velitelství, kde můžete sledovat výkonnost svého týmu a uzavírání obchodů. Spravujte práci rozdělením pracovní zátěže pomocí scrum bodů a organizováním zdrojů v dashboardu pro snadnou vizualizaci. Plánujte a sledujte své čtvrtletní cíle prostřednictvím dokončených úkolů a spravujte vše pomocí přizpůsobeného kontrolního centra. Identifikujte úzká místa v procesu pomocí grafů Burnup, Burndown a Velocity.
Formuláře
Vytvořte formuláře s vaší značkou, abyste mohli shromažďovat data od potenciálních zákazníků, organizovat je a automaticky vytvářet úkoly, které přidělíte svému týmu. Šablona formuláře pro nabídky ClickUp je jednou z nejpopulárnějších šablon, které prodejci používají, protože zjednodušuje úkoly, jako je shromažďování informací o klientech a nabídky služeb.
Cíle
Stanovte si prodejní cíle pro cíle, milníky a časové harmonogramy. Udržujte své cíle organizované, abyste mohli sledovat sprintové cykly a hodnotící karty zaměstnanců. Sledujte pokrok pomocí číselných nebo peněžních hodnot a pravdivých nebo nepravdivých odpovědí. Seskupte cíle do složky, abyste mohli vizualizovat procentuální pokrok. Nebo propojte všechny úkoly s jediným cílem a ClickUp bude automaticky sledovat váš pokrok při jejich plnění.
Dokumenty
Vytvářejte SOP a návrhy v ClickUp Docs a spolupracujte se svým prodejním týmem na jejich úpravách v reálném čase. Vytvářejte wiki se vnořenými stránkami, vytvářejte záložky a formátujte dokumenty podle svých představ. Propojte své dokumenty s úkoly, přidejte widgety pro aktualizaci pracovních postupů a změňte stav. Přidejte je do libovolné části svého pracovního prostoru a roztřiďte je, aby k nim měl váš tým snadný přístup.
Předem připravená šablona prodejního procesu
Šablona ClickUp Sales Pipeline Template je nejjednodušší způsob, jak vytvořit prodejní proces. Tato šablona vám pomůže nastavit různé fáze prodejního procesu, shromažďovat potenciální zákazníky, přidělovat úkoly, sledovat pokrok a analyzovat výsledky.
Pomocí této šablony můžete vizualizovat celý prodejní trychtýř v jediném zobrazení, spravovat údaje o zákaznících pomocí funkce drag-and-drop a řadit potenciální zákazníky podle naléhavosti a hodnoty objednávky.
Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes
Prodej byl vždy velmi konkurenční obor. Abyste v kariéře v oblasti prodeje vynikli, musíte se průběžně informovat o praktických tipech od odborníků na prodej, poslouchat podcasty o vedení prodeje a používat nástroje jako ClickUp k zefektivnění vašich prodejních procesů od začátku do konce.
Sdíleli jsme s vámi nejlepší podcasty o prodeji a platformy, na kterých je můžete poslouchat.
Chcete-li začít používat ClickUp, vytvořte si nyní zdarma svůj účet.
Časté dotazy
1. Jak mi poslech podcastů o prodeji pomůže?
Podcasty o prodeji se snadno poslouchají. Posaďte se a poslouchejte odborníky, jak si vyměňují nápady ve vašem oboru. Přinášejí nový rozměr novinkám a trendům v oboru tím, že nabízejí zajímavé pohledy a často se zabývají technickými tématy hlouběji než tradiční textový obsah.
2. Jak se stát dobrým prodejcem?
Neustálé vzdělávání je jedním z nejlepších způsobů, jak se stát dobrým prodejcem. Poslechem podcastů o prodeji a používáním moderních nástrojů, jako je ClickUp, budete mít náskok před konkurencí a maximalizujete svůj kariérní růst.
3. Jak se podcasty používají v oblasti prodeje a marketingu?
Podcasty se používají v oblasti prodeje a marketingu k vytváření obsahu pro myšlenkové vedení, k oslovení nových posluchačů a jejich přeměně na potenciální zákazníky. Jsou také vynikajícím prostředkem pro budování silných vztahů se stávajícími zákazníky, propagaci nových produktů a rozšiřování kontaktů v oboru.