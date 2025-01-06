8 bezplatných šablon rozpočtu v Google Sheets a ClickUp

Ruční plánování rozpočtu může být časově náročné a náchylné k chybám. Představte si čas strávený zadáváním finančních údajů, včetně měsíčních výdajů, do plánovače rozpočtu nebo Google Sheets.
Místo toho, abyste ztráceli čas opravováním rozpočtových tabulek, můžete použít šablony rozpočtu v Google Sheets, které automatizují výpočty a během několika minut vám poskytnou praktické informace.
Obsahují vestavěné vzorce, formátování a funkce, které splní požadavky jakéhokoli odvětví nebo profese. Najdete zde šablony rozpočtu v Google Sheets pro všechny vaše finanční potřeby – ať už potřebujete měsíční, roční nebo jiné šablony rozpočtu.
Jakmile zadáte své transakce do jedné ze šablon, uvidíte, jak každý utracený dolar ovlivňuje vaše osobní finance nebo růst vašeho podnikání.
V tomto blogu si představíme některé oblíbené šablony rozpočtu v Google Sheets a jejich omezení. Podělíme se také o několik alternativ, které usnadňují tvorbu rozpočtu a umožňují spolupráci.
Co dělá šablonu rozpočtu v Google Sheets dobrou?
Předem připravená šablona rozpočtu cash flow v Google Sheets poskytuje jasný přehled o vaší finanční situaci. Vizualizuje celý váš rozpočet na jednom místě, včetně výdajů, nákladů, úspor a investic.
Zde je několik důvodů, proč byste měli používat šablony rozpočtu v Google Sheets ke sledování svých financí – ať už pro osobní nebo firemní účely:
- Efektivní sledování výdajů: Šablony pro plánování rozpočtu obsahují grafy, předpokládané týdenní rozpočty a měsíční a roční prognózy úspor. Obsahují pole pro zaznamenávání údajů o variabilních výdajích, cash flow, výdajích, příjmech, tržbách a ziscích a ztrátách.
- Zvýraznění důležitých údajů: Umožňuje zvýraznění údajů, na které je třeba se zaměřit. Tato funkce je užitečná zejména v případě, že k vaší šabloně obchodního rozpočtu přistupuje váš účetní nebo finanční poradce.
- Sdílení: Tuto rozpočtovou tabulku můžete snadno sdílet se zainteresovanými stranami, uložit do Google Docs a stanovit dosažitelné cíle pro vaši malou firmu.
- Vylepšená přesnost: Pomáhá vám vyhnout se nákladným chybám v měsíčních výdajích a zajišťuje, že budete mít důvěru ve své rozpočtové výpočty.
Podívejme se na některé nezbytné funkce bezplatných šablon rozpočtu v Google Sheets:
Rychlé a snadné přizpůsobení
Dobrá šablona rozpočtu by vám měla umožnit přidávat nebo odebírat kategorie výdajů, aktualizovat transakce a upravovat vzorce s minimálním úsilím.
Měli byste například mít možnost přizpůsobit tabulku konkrétním rolím, jako je prodej, marketing nebo finance, a formátovat ji podle potřeby. Šablony Google Sheets v těchto ohledech vynikají, protože obsahují zkratky, které vám ušetří čas a námahu.
Srozumitelné informace díky vizualizaci dat
Vyberte si šablonu rozpočtu, která strukturová příjmy a výdaje podle kategorií a konkrétních období a umožňuje shrnout klíčové trendy. Vizualizace řádků dat do grafů a tabulek poskytuje přehled o klíčových informacích na první pohled.
Například šablony rozpočtu projektu by měly obsahovat filtry a rozevírací nabídky pro seskupení položek příjmů a výdajů. Stejně tak by měly automaticky zvýrazňovat výdaje, které překračují určitou hranici.
Bonus: Šablony pro sledování výdajů v Google Sheets!
Hladká spolupráce
Aby mohli členové týmu efektivně spolupracovat, měla by šablona rozpočtu v Google Sheets umožňovat sdílení mezi více uživateli bez zpomalení. To pomáhá zúčastněným stranám činit strategická rozhodnutí bez zpoždění nebo závislosti na jiných týmech při extrakci dat.
Dostatek prostoru pro poznámky a komentáře
Při vytváření návrhu rozpočtu je důležitý každý detail. Pokud jste například na základě určitých údajů vytvořili předpovědi ziskových marží pro příští čtvrtletí, tento údaj v rozpočtu dodá vašemu návrhu na nuancích.
Přidání komentářů nebo poznámek do šablon rozpočtu v Excelu může pomoci různým zainteresovaným stranám lépe je pochopit a rychleji se rozhodovat.
Integrace
Správná šablona rozpočtu by měla umožňovat snadný import a export dat do účetních nástrojů, softwaru pro plánování a analýzu podnikání, CRM a softwaru pro projektové rozpočty.
Tři šablony rozpočtu v Google Sheets
Zde jsou šablony rozpočtu v Google Sheets, které jsou flexibilní a snadno použitelné:
1. Šablona měsíčního rozpočtu v Google Sheets od Template.net
Potřebujete sledovat nákupy v reálném čase ve srovnání s rozpočtovanými výdaji? Šablona měsíčního rozpočtu od Template.net vám umožní rozepsat vaše transakce a automaticky vypočítá celkový odliv.
Zadejte měsíc, podrobnosti položky a skutečnou utracenou částku. Pokud nastavíte limit, vypočítá se rozdíl a zobrazí se případná částka, kterou jste utratili navíc. Na základě trendů za daný měsíc si můžete rychle poznamenat, jak se příští měsíc zlepšit. Ve spodní části je také prostor pro přidání komentářů.
Tato šablona je cenným nástrojem pro váš proces sestavování rozpočtu, protože:
- Umožňuje snadné porovnání příchozích a odchozích peněžních toků díky jednoduchému rozvržení.
- Sleduje váš domácí rozpočet a lze jej použít jako šablonu osobního měsíčního rozpočtu pro sledování příjmů a výdajů.
2. Šablona rozpočtu pro start-up v Google Sheets od Template.net
První měsíce jsou pro každý nový startup klíčové. Zpočátku možná nebudete mít dostatek dat k pochopení cash flow, což může komplikovat finanční plánování. Šablona rozpočtu pro startupy od Template.net rozděluje jednorázové výdaje, jako jsou licence, a průběžné výdaje, jako jsou mzdy nebo nájem, do různých kategorií.
Zadejte odhadované náklady a skutečné náklady pro konkrétní položky a šablona výkazů výdajů automaticky vypočítá rozdíl mezi nimi a zobrazí jej. Takto jasně ukazuje, jak každá složka ovlivňuje cash flow, a pomáhá vám vytvořit počáteční rozpočtové prognózy.
Tato šablona rozpočtu funguje, protože:
- Umožňuje rozlišovat mezi okamžitými výdaji a opakujícími se výdaji. To znamená, že můžete strategicky přidělovat finanční prostředky na základě minulých výsledků a budoucích obchodních potřeb.
- Umožňuje vám realisticky odhadnout rozpočtové limity na základě obchodních priorit a dostupných finančních prostředků.
3. Šablona obchodního rozpočtu v Google Sheets od Template.net
Šablona obchodního rozpočtu od Template.net automaticky vypočítává celkové výdaje a příjmy, aby vám poskytla jasný přehled o vašich dostupných finančních prostředcích.
Praktický vizuální graf zobrazuje procentuální rozdělení mezi různé výdajové položky, úspory a dluhy. Obsahuje speciální sekce pro sledování a kategorizaci výdajů a příjmů.
Šablona rozpočtu funguje, protože:
- Rozděluje měsíční výdaje podle kategorií a poskytuje jasný přehled pro osoby s rozhodovací pravomocí.
- Předpovídá budoucí cash flow na základě historických dat
- Automaticky vypočítává rozdíly mezi rozpočtovanými a skutečnými výdaji
- Pomůže vám stanovit realistické měsíční rozpočtové cíle a dosáhnout jich.
Ačkoli jsou tyto šablony Google Sheets pro řízení projektů a rozpočtování obvykle bezproblémové, mají svá omezení.
Podívejme se na výzvy spojené s používáním šablon rozpočtu v Google Sheets.
Omezení používání Google Sheets/Docs pro tvorbu rozpočtu
Omezené funkce pro analýzu dat
Šablony rozpočtu v Google Sheets postrádají funkce specifické pro finance, které se hodí při sestavování rozpočtu. Pokud byste například počítali úrokové sazby nebo splátky úvěru, museli byste se obejít bez funkcí jako PPMT a IMPT.
Kromě toho mají kontingenční tabulky a makra v Google Sheets méně funkcí než Excel, takže šablony Google Sheets nejsou tak vhodné pro složité rozpočtové úkoly.
Špatná škálovatelnost
Google Sheets může při velkém množství dat začít zaostávat, což ovlivní některé funkce. Pro složité výpočty budete muset použít šablony tabulek, což vás vrátí zpět na začátek – ruční export dat, jejich formátování a sdílení jako přílohy s ostatními členy týmu.
Pro rostoucí organizaci nejsou šablony rozpočtu v Google Sheets dostatečně flexibilní a přizpůsobivé.
Omezené možnosti přizpůsobení
Google Sheets je méně přizpůsobitelný, pokud jde o formátování a vizualizaci dat. Možná se budete muset spokojit se základními tabulkami a grafy s menším počtem barev a stylů. Pokud chcete použít vlastní formáty čísel k zvýraznění výdajů, které překračují určitou hranici, Google Sheets nabízí méně možností než Excel.
Špatná integrace
K integraci nástrojů pro mzdy, účetnictví a dalších nástrojů do šablony dokumentů Google Sheets potřebujete doplněk třetí strany, což vede k problémům s integritou dat. Další alternativou při používání šablon pro Google je ruční kopírování a vkládání dat, což je při práci s velkými datovými soubory nepraktické.
Jak si ClickUp vede v porovnání s Google Sheets jako alternativa pro tvorbu rozpočtu
Tři šablony rozpočtu v Google Sheets jsou sice skvělé pro začátečníky, ale jejich omezení brání produktivitě. Naštěstí máme v ClickUp pět bezplatných šablon rozpočtu, které představují zajímavou alternativu k Google Sheets.
Od správy osobního rozpočtu po rozpočty projektů – zde je náš seznam bezplatných šablon ClickUp pro správu financí.
1. Jednoduchá šablona rozpočtu ClickUp
Představte si, že jste si založili vedlejší podnikání a chcete sledovat všechny své příjmy a výdaje v jedné tabulce. Může to znít složitě, ale nemusí to tak být. Šablona jednoduchého rozpočtu ClickUp vám umožňuje zaznamenávat příjmy a výdaje na jednom místě a sledovat je každý měsíc.
Sčítá měsíční součty a ukazuje, kolik jste od začátku roku vydělali a utratili. Jako majitel firmy můžete tuto šablonu použít k měření cash flow, stanovení realistických finančních cílů a zjednodušení strategického plánování.
Šablona obsahuje několik zobrazení seznamů a vlastní pole, která vám poskytnou potřebné informace:
- Zobrazení Rozpočtový plán zobrazuje všechny transakce provedené během roku a slouží také jako šablona ročního rozpočtu.
- Zobrazení příjmů ukazuje příjmy z různých zdrojů.
- Zobrazení výdajů zobrazuje všechny výdaje
Pomocí rozbalovacích nabídek můžete filtrovat konkrétní transakce nebo kategorie příjmů.
2. Šablona obchodního rozpočtu ClickUp
Rozpočet podniku poskytuje přehled o finančním zdraví podniku na základě prognózy výdajů a příjmů. Pokud jste podnik s více pobočkami, šablona rozpočtu podniku ClickUp vám poskytne přehled všech výdajů podniku a umožní vám podrobně prozkoumat jednotlivé pobočky.
To vám pomůže identifikovat potenciální úniky příjmů a pochopit celkový dopad na podnikání.
Pomocí různých přizpůsobených zobrazení můžete také analyzovat tržby ve srovnání s provozními náklady, abyste plně porozuměli cash flow svého podniku.
Tato šablona obsahuje:
- Rozpis příjmů a výdajů podle obchodů a celkový rozdíl
- Možnost sledovat skutečný výkon v porovnání s plánovaným výkonem
- Schopnost identifikovat oblasti pro optimalizaci a úsporu nákladů
- Jasný přehled o oblastech, které vyžadují vyšší výdaje
Tuto šablonu použijte jako rozvahu k sledování skutečného výkonu vašeho podnikání ve srovnání s plánovanými cíli. Tuto šablonu návrhu rozpočtu lze použít k implementaci strategií úspory nákladů a optimalizaci výdajů pro dlouhodobý růst.
Bonus: Tato komplexní šablona organizuje vaše finanční údaje a pomáhá vám porovnávat finanční výkonnost s historickými záznamy.
3. Šablona pro správu rozpočtovaných projektů ClickUp
Jako projektový manažer vám šablona ClickUp pro správu rozpočtu projektů pomůže odhadnout a sledovat skutečné náklady projektu v různých fázích a zajistí, že projekt zůstane v rámci rozpočtu.
Záložka Rozpočet zobrazuje rozpis rozpočtovaných a skutečných nákladů pro každou kategorii. Chcete-li pochopit potenciální úzká místa, použijte záložku Harmonogram projektu, která zobrazuje jednotlivé úkoly a závislosti pomocí Ganttova diagramu. Můžete si prohlížet stav úkolů i klíčové milníky.
Karta Stav aktivit zobrazuje úroveň priority a odpovědnosti jednotlivých úkolů.
Pomocí této šablony ročního rozpočtu získáte:
- Komplexní přehled výstupů projektu a souvisejících nákladů, který umožňuje lepší prognózy a správu rozpočtu
- Přehled o všech potenciálních rizicích nebo výzvách pro odhad režijních nákladů a zpoždění
- Jasné pochopení potenciálu úspor nákladů a zvýšení efektivity
4. Šablona rozpočtové zprávy ClickUp
Jako majitel firmy můžete pomocí šablony rozpočtové zprávy ClickUp měřit výkonnost za aktuální měsíc ve srovnání s celým rokem (od začátku roku) na základě klíčových metrik a obchodních cílů.
Sleduje výkonnost ve vztahu k cíli a vypočítává rozdíl. Získáte srovnání s dosavadními výsledky za daný rok a okamžitě uvidíte, zda jste na dobré cestě k dosažení cíle na konci roku. Umožňuje vám zaznamenat vaše pozorování a „získané poznatky“ při kontrole dat.
Na provozní úrovni tato šablona:
- Pomáhá vám činit informovanější rozhodnutí a efektivněji přidělovat zdroje.
- Usnadňuje odhalení potenciálních problémů a nadměrných výdajů ještě předtím, než k nim dojde.
- Poskytuje podrobnější přehled o vaší finanční situaci pro zainteresované strany.
- Pomáhá identifikovat způsoby optimalizace cen tak, aby byly splněny obchodní cíle.
Další informace: 10 bezplatných šablon ceníků a cenových listů v aplikacích Word, Google Docs a ClickUp
5. Šablona návrhu rozpočtu ClickUp
Šablona návrhu rozpočtu ClickUp poskytuje přehled výdajů v každé fázi projektu, aby všechny zúčastněné strany mohly posoudit jeho proveditelnost. Pomáhá také objasnit předpokládané výnosy ve srovnání s náklady.
Pomocí této šablony můžete:
- Přesně vypočítejte fixní a opakující se náklady pomocí vestavěných vzorců a funkcí.
- Zadejte obchodní data a rychle vytvořte komplexní návrhy. Vlastní stavy a zobrazení v ClickUp usnadňují spolupráci s vaším týmem na klíčových aspektech.
- Zlepšete sledování návrhů rozpočtu a řízení projektů pomocí komentářů, odkazů na úkoly, automatizace a integrovaných nástrojů AI pro automatizaci úkolů.
Bonus: Integrovaný AI asistent ClickUp, ClickUp Brain, jako váš AI projektový manažer, vám pomáhá automatizovat opakující se úkony, jako je vytváření projektových briefů, vyplňování závislostí, přidělování časových os, přiřazování úkolů a vytváření podúkolů, abyste mohli věnovat více času analýze výsledků.
Zde je několik pokynů pro AI, které vám pomohou připravit se na finanční prognózy a projekce:
- Vypracujte podrobný finanční výhled a prognózový model, který zahrnuje výnosy, výdaje a prognózy cash flow na příští [vložte časové období]. Zajistěte přesnost a spolehlivost začleněním historických údajů a trendů v odvětví: [vložte konkrétní obchodní údaje]
- Připravte komplexní finanční prognózu, která bude obsahovat cíle v oblasti příjmů, rozpis výdajů a prognózy ziskovosti pro nadcházející [vložte časové období]. Zdůrazněte klíčové ukazatele výkonnosti a proveďte analýzu scénářů, abyste mohli posoudit různé obchodní výsledky: [vložte konkrétní finanční údaje]
- Analyzujte historická finanční data a tržní trendy, abyste mohli vytvořit přesné prognózy příjmů a výdajů pro [vložte časové období]. Identifikujte klíčové faktory ovlivňující finanční výkonnost a poskytněte informace o potenciálních příležitostech růstu a rizicích: [vložte konkrétní podrobnosti o projektu nebo podnikání]
Finanční plánování snadno s šablonami ClickUp
Pro efektivní finanční plánování potřebujete mít plnou kontrolu nad tím, jak jsou vaše příjmy a výdaje rozepsány, vykazovány a vizualizovány.
Šablony měsíčního rozpočtu ClickUp se hladce synchronizují s vašimi finančními pracovními postupy a pomáhají vám přesně posoudit dlouhodobý dopad vašich rozhodnutí. Pomáhají vám také identifikovat nové příležitosti pro optimalizaci výnosů, kontrolu nákladů, měsíční nebo týdenní rozpočtování a rozpočtování událostí v obchodním prostředí.
A to nejlepší: jsou zdarma.
Podívejte se na bezplatné šablony pro finanční plánování v ClickUp, které vám usnadní tvorbu rozpočtu.