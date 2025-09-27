Nejlepší nástroje pro správu času s umělou inteligencí: vydání 2026

Máte někdy pocit, že se topíte v nekonečném seznamu úkolů? Jako byste byli celý den zaneprázdněni, ale je 18:00 a vy jste se ještě nedostali k těm důležitým věcem?
Já ano! Jako někdo, kdo žongluje s mnoha úkoly, schůzkami a soustředěnou prací, znám výzvy spojené s časovým managementem z první ruky.
Běžné nástroje pro sledování času mi moc nepomáhaly, zejména když jsem opomněl ručně zaznamenávat odpracované hodiny. Odhodlán najít řešení, obrátil jsem se na AI. Spolu se svým týmem jsme prozkoumali a otestovali několik nástrojů pro správu času s umělou inteligencí v naději, že najdeme ty, které mi pomohou zlepšit mé dovednosti v oblasti time managementu.
Rád se s vámi podělím o svůj seznam! Níže uvedených 10 nástrojů pro správu času s umělou inteligencí vyniká nad ostatními a představuje skvělý způsob, jak zůstat organizovaní, spravovat úkoly a udržet si pocit kontroly nad svým časem.
Co byste měli hledat v nástroji pro správu času s umělou inteligencí?
Revoluce v oblasti umělé inteligence přinesla mnoho nástrojů pro správu času s využitím AI, které zvyšují produktivitu, optimalizují efektivitu a šetří drahocenný čas. Ale jak se při takovém přebytku na trhu rozhodnout, co je nejlepší?
Na základě svého výzkumu jsem zjistil, že většina z nás hledá v nástroji pro správu času s umělou inteligencí určité klíčové funkce:
- Snadné použití: Vyberte si něco intuitivního s pozvolným osvojováním. Uživatelsky přívětivé nástroje s umělou inteligencí šetří čas a snižují frustraci bez složitého zaškolování
- Hladká integrace: Vyberte si aplikace pro správu času s umělou inteligencí, které se synchronizují s vašimi stávajícími systémy pro řízení projektů. To vám pomůže zefektivnit pracovní postupy a snížit nutnost neustálého přepínání mezi aplikacemi
- Automatizace: Uvolněte si čas na soustředěnější práci tím, že využijete AI jako osobního asistenta pro rutinní úkoly, jako je plánování schůzek a připomínek. Najděte si aplikaci pro správu času s AI, která to umí
- Přizpůsobení: Flexibilita je nezbytná, protože pracovní postupy každého jsou jedinečné. Dobrý nástroj vám umožní přizpůsobit si přehledy, oznámení a priority úkolů, aby vám pomohl zvládat časové omezení
- Analýzy a reporty: Zjistěte přesně, kde trávíte svůj čas. Nejlepší software pro správu času s umělou inteligencí poskytuje reporty, které poukazují na neefektivitu a navrhují zlepšení
- Funkce pro spolupráci: Hledejte nástroje s funkcemi pro řízení času v rámci projektů, přidělování úkolů a aktualizacemi v reálném čase. To vám pomůže spolupracovat a komunikovat prostřednictvím vašeho nástroje pro řízení času s umělou inteligencí
- Zabezpečení: Chraňte svá data. Vždy se rozhodujte pro nástroje s robustními bezpečnostními opatřeními, abyste zajistili, že vaše informace zůstanou v bezpečí a důvěrné.
10 nejlepších nástrojů pro správu času s umělou inteligencí, které můžete využít v roce 2024
Nemá smysl dosahovat svých denních nebo týdenních cílů, pokud se na konci cítíte vyčerpaní a bez energie. Abyste měli skutečný pocit úspěchu, musíte se cítit produktivní, jako byste svůj den využili na maximum. To se dá shrnout do efektivních strategií pro správu času.
Nástroje pro správu času s umělou inteligencí jsou vašimi strategickými partnery na této cestě – automatizují, analyzují a zefektivňují vaši práci.
Zde jsou mé oblíbené nástroje s umělou inteligencí, které vám pomohou zvládnout časový management na jedničku:
1. ClickUp (nejlepší pro správu času s využitím umělé inteligence)
ClickUp Time Management je komplexní platforma pro produktivitu, kterou hojně využívám. Její výkonné funkce mi umožňují udržovat pořádek a získat zpět svůj čas. ClickUp Views hraje v tomto úsilí klíčovou roli, protože mi poskytuje různé pohledy a filtry pro prohlížení mého pracovního rozvrhu.
Zobrazení časové osy mi pomáhá odhadnout míru dokončení úkolů, takže mohu sledovat průběh úkolů, které jsou pro mě důležité, v reálném čase. Zobrazení kalendáře mi také umožňuje přetahovat data a přeskupovat je za chodu podle měnících se priorit.
Funkce sledování času v projektech ClickUp dále zvyšuje efektivitu tím, že mě osvobozuje od ručního zaznamenávání času a umožňuje mi plně se ponořit do práce. Spoléhám na jejich časová připomenutí, abych zůstal organizovaný a produktivní.
Prohlížení a filtrování mých záznamů mi poskytuje na datech založené informace o tom, jak trávím čas, a o oblastech, které je třeba zlepšit. Čím se ale ClickUp odlišuje? Odpověď spočívá v jeho rozsáhlé knihovně předem připravených šablon pro správu času.
Podívejte se na šablony, které používám ke zvýšení produktivity a efektivnímu řízení času:
Šablona plánu pro řízení času
Používání šablony plánu pro řízení času ClickUp je nezbytné pro profesionály, jako jsem já, kteří denně zvládají nespočet povinností. Je to můj nepostradatelný nástroj pro plánování, který mi pomáhá dodržovat důležité termíny a soustředit se na prioritní úkoly.
Šablona začíná zobrazením seznamu v mém pracovním prostoru, doplněným o tři různá zobrazení projektů, která mi umožňují řešit úkoly ze všech úhlů. Vlastní pole v ClickUp mi umožňují přidat můj týdenní seznam úkolů a kategorizovat jednotlivé úkoly podle dne nebo typu činnosti.
ClickUp navíc integruje nástroje pro správu úkolů, jako je sledování času, štítky, upozornění na závislosti a e-mailová oznámení. Tento přístup snižuje stres díky lepší organizaci, což mi umožňuje soustředit svou mentální energii na klíčové úkoly.
Osobní tabulka pro řízení času
Chcete se podívat na detaily toho, jak trávíte svůj čas? Šablona ClickUp Personal Time Management Sheet je vše, co potřebujete! Používám tento nástroj ke zvýšení produktivity, zlepšení svých schopností v oblasti time managementu a optimalizaci svého denního pracovního toku.
Zobrazení tabule v ClickUp je skvělou volbou pro vizualizaci postupu úkolů v reálném čase. Poskytuje komplexní protokol aktivit, který podrobně zaznamenává čas investovaný do každého úkolu a vede mě k úspěchu.
Šablona harmonogramu vývoje
Šablona harmonogramu vývoje od ClickUp je mým favoritem pro strategické řízení a plánování projektů. Řeší složitosti vývoje produktů přímo a poskytuje jasné časové osy a závislosti mezi úkoly.
Dohlížím na projekty pomocí přizpůsobitelných seznamů úkolů a zobrazení, jako je časová osa, kanbanová tabule nebo Ganttův diagram v ClickUp. Díky nim dokážu předvídat úzká místa, sledovat pokrok a dosahovat cílů projektu, aniž bych se cítil příliš přetížený.
Šablona rozvrhu zaměstnanců
Řízení vašeho osobního a pracovního času je skvělé, ale co váš tým? Právě zde přichází na řadu šablona rozvrhu zaměstnanců ClickUp! Efektivní řízení týmu začíná strukturovaným a automatizovaným plánováním, a přesně to tato šablona nabízí.
Představte si, že máte přehled o mzdových nákladech, hodinových sazbách a rolích v týmu na první pohled. Díky šesti dostupným přizpůsobitelným polím získám jasný přehled o všech informacích, které jsou pro mě relevantní. Sedm typů dynamických zobrazení, včetně týdenních inteligentních kalendářů, usnadňuje správu pracovní zátěže a projektů.
Díky univerzálním zobrazením, spolehlivému sledování času a rozsáhlým šablonám je ClickUp ideální pro přesné a efektivní řízení času. Navíc mohu potvrdit, že jeho AI funkce nemají konkurenci.
ClickUp Brain, asistent využívající umělou inteligenci, přizpůsobuje doporučení úkolů mému rozvrhu a kontextu. Například mi navrhuje osobní cíle, jako je čtení nebo meditace, když jsem doma. V práci mě vybízí k úkolům, jako je příprava na schůzku nebo vypracování návrhu projektu.
Díky této inteligentní pomoci se mohu soustředit na správné úkoly ve správný čas, což zvyšuje mou produktivitu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Zaznamenávejte a sledujte čas na počítači, mobilu nebo v prohlížeči Chrome a propojte jej přímo s úkoly v ClickUp.
- Využijte globální časovač ClickUp k zahájení a ukončení měření času z jakéhokoli zařízení a snadno přepínejte mezi úkoly
- Přizpůsobte si záznamy o čase pomocí ručních úprav, zadáním časových rozsahů a úpravou stávajících záznamů podle potřeby
- Zaznamenávejte nápady nebo úkoly na cestách v ClickUp Notepad nebo přidávejte podrobné záznamy pro důkladnou dokumentaci
- Rozlišujte a klasifikujte hodiny jako fakturovatelné nebo nefakturovatelné, abyste mohli klientům vystavit faktury za poskytnuté služby
- Identifikujte úzká místa a vylepšete pracovní postupy tříděním úkolů na základě zaznamenaného času
- Propojte je s dalšími aplikacemi pro správu času a centralizujte tak data o zaznamenaném čase
- Vytvářejte podrobné výkazy práce zobrazující zaznamenaný čas podle časového období, konkrétních dat, úkolů nebo členů týmu
Omezení ClickUp
- Ne všechny zobrazení ClickUp, jako například zobrazení formuláře, jsou v současné době k dispozici v mobilní aplikaci.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Pro firmy: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k libovolnému placenému tarifu za 7 $ měsíčně na člena pracovního prostoru
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
💟 Bonus: Brain MAX je váš desktopový pomocník poháněný umělou inteligencí, který transformuje řízení času pomocí reálných výsledků podložených daty. Brain MAX je hluboce integrován do vašeho kalendáře, úkolů a projektů a poskytuje vám ucelený přehled o vašem rozvrhu a prioritách – pomáhá vám ušetřit až 1,1 dne práce každý týden a dosáhnout až 86% úspory nákladů. Stačí použít funkci převodu řeči na text k nastavení připomínek, zablokování času na soustředěnou práci nebo přeplánování schůzek a Brain MAX vše okamžitě aktualizuje. Proaktivně navrhuje nejlepší časy pro soustředěnou práci, upozorňuje na konflikty a udržuje vás na správné cestě díky chytrým připomínkám.
2. Timely (nejlepší pro automatické sledování času)
Představte si, že nemusíte ručně zaznamenávat čas strávený každým úkolem a projektem. Právě to nabízí Timely – plynulé a automatizované sledování času.
Když jsem používal Timely, ohromila mě jeho schopnost zaznamenat každou vteřinu mé práce napříč různými úkoly, projekty a aplikacemi. Jeho přístup založený na umělé inteligenci zajišťuje přesné sledování, což mi umožňuje soustředit se na práci bez nutnosti ručního zadávání.
Nejlepší funkce pro včasné plnění úkolů
- Automaticky rozdělte zaznamenanou práci do projektů pomocí AI
- Vytvářejte komplexní zprávy pro analýzu produktivity a přesnosti fakturace
- Zvyšte svou kompetenci díky hladké integraci s dalšími nástroji pro řízení projektů
- Synchronizujte s kalendářem a zobrazte si naplánované události společně se zaznamenaným časem
- Pozvěte členy týmu, vytvářejte sdílené projekty a sledujte společné využití času
Časová omezení
- Mohou být dražší než jiné aplikace pro správu času s umělou inteligencí
- Nastavení a pochopení všech funkcí může chvíli trvat
Aktuální ceny
- Starter: 11 $/měsíc na uživatele
- Premium: 20 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: 28 $/měsíc na uživatele
Aktuální hodnocení a recenze
- G2: 4,8 z 5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (více než 700 recenzí)
3. Reclaim (nejlepší pro optimalizaci plánování)
Reclaim je automatizovaná aplikace pro plánování založená na umělé inteligenci, která spravuje více inteligentních kalendářů v jediném okně. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní a robustním funkcím je vynikající volbou pro správu agendy a zvýšení vaší produktivity.
Je to skvělý nástroj pro vyvážení úkolů, schůzek a osobního času. Tento výkonný nástroj vám zajistí, že budete mít své povinnosti pod kontrolou a dosáhnete svých cílů v oblasti time managementu, aniž byste se cítili přetížení.
Využijte ty nejlepší funkce
- Využijte inteligentní návrhy pro plánování úkolů na základě priorit, termínů a preferencí
- Naplánujte si opakující se úkoly v rámci stanoveného časového rámce automaticky pomocí funkce Habit
- Přizpůsobte si zobrazení a spravujte více kalendářů najednou
- Využijte chytré ovládací prvky kalendáře s umělou inteligencí a ochraňte svůj tým před nucenými přesčasy
Překonejte omezení
- Nastavení funkce Habit má strmou křivku učení
- Občasné zpoždění u některých integračních funkcí
Ceny Reclaim
- Lite: Navždy zdarma
- Starter: 10 $/měsíc na uživatele
- Business: 15 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru, není k dispozici v rámci měsíčních tarifů
Získejte zpět hodnocení a recenze
- G2: 4,8 z 5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: Nedostatek hodnocení
4. Clockwise (nejlepší pro optimalizaci kalendáře)
Clockwise optimalizuje plánování pracovního týdne pomocí funkcí umělé inteligence zaměřených na efektivní stanovení priorit úkolů a správu schůzek. Oceňuji schopnost aplikace Clockwise zefektivnit rozvrhy a vytvářet bloky času pro nerušené soustředění.
Jako někdo, kdo si cení hladké spolupráce, věřím, že tato aplikace pro správu času s umělou inteligencí může změnit vaši práci s ostatními členy týmu. Její integrace s nástroji pro řízení projektů, jako jsou Google Calendar a Slack, zlepšuje spolupráci.
Nejlepší funkce Clockwise
- Upravujte časy schůzek, předcházejte konfliktům a zajistěte optimální plánování v kalendářích celého týmu
- Využijte tento nástroj k vytvoření vyhrazených časových bloků pro nerušené soustředění. Umožní vám vstoupit do stavu flow, což povede k lepší práci po celý den
- Získejte analýzy v reálném čase ohledně kapacit a dostupnosti týmu. Tato přehlednost umožňuje lepší alokaci zdrojů a informované rozhodování
Omezení Clockwise
- Potíže s integrací, zejména s nástroji jako Salesforce
- Má strmou křivku učení a někteří uživatelé hlásí potíže s mazáním událostí v kalendáři
- Funkce jako čas na soustředění a nástroje pro produktivitu týmu nejsou v bezplatné verzi k dispozici.
Ceny Clockwise
- Zdarma: Základní funkce pro začátek
- Teams: 6,75 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
- Business: 11,50 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
- Pro podniky: Ceny na míru
Hodnocení a recenze podle Clockwise
- G2: 4,7 z 5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (více než 30 recenzí)
5. Motion (nejlepší pro správu úkolů a spolupráci)
Uživatelé Motion často hovoří o jeho komplexním přístupu k řízení projektů a komunikaci. Rozhodně se mu daří kombinovat intuitivní sledování úkolů s výkonnými funkcemi pro spolupráci, takže jej mohu používat odkudkoli. Možnost přizpůsobit pracovní postupy týmu a automatizovat rutinní úkoly zvyšuje produktivitu.
Nejlepší funkce Motion
- Vytvářejte, přidělujte a kategorizujte úkoly pomocí snadno použitelného rozhraní aplikace Motion.
- Podpořte plynulou komunikaci s členy týmu díky integrovanému chatu a sdílení souborů
- Přizpůsobte je jedinečným potřebám pracovního toku svého týmu a zajistěte si tak flexibilitu a efektivitu.
- Buďte v obraze díky aktualizacím v reálném čase o postupu úkolů, termínech a příspěvcích týmu
Omezení pohybu
- Může být zapotřebí určitá doba na osvojení, zejména při přizpůsobování složitých pracovních postupů
- Některé integrace mohou vyžadovat dodatečné nastavení nebo řešení problémů
Ceny Motion
- Pro jednotlivce: 34 $/měsíc
- Tým: 20 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Motion
- G2: 4,1 z 5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,3 z 5 (více než 40 recenzí)
6. Toggl Track (nejlepší pro sledování času a reporting)
Toggl Track je jedna z mých oblíbených aplikací pro sledování času. Díky jejímu jednoduchému rozhraní a výkonným funkcím mohu s naprostou přesností sledovat čas strávený na jednotlivých projektech a úkolech.
S Toggl Track můžete vytvářet úkoly, generovat podrobné zprávy a integrovat je s dalšími nástroji pro řízení projektů. Skvěle se hodí pro správu fakturovatelných hodin, zlepšení efektivity pracovních postupů a zajištění přesného sledování projektů.
Nejlepší funkce Toggl Track
- Sledujte čas strávený na různých úkolech a projektech s přesností
- Vytvářejte komplexní zprávy, abyste mohli analyzovat trendy v produktivitě a identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit
- Získejte přístup ke sledování času a reportům i na cestách prostřednictvím mobilních aplikací pro iOS a Android
- Organizujte úkoly pomocí přizpůsobitelných štítků a kategorií projektů
- Využijte časovač Pomodoro a detekci nečinnosti k udržení soustředění a disciplíny ve svých pracovních návycích
Omezení aplikace Toggl Track
- Noví uživatelé mohou potřebovat nějaký čas, aby se seznámili s pokročilými funkcemi
- Některé pokročilé funkce pro vytváření reportů mohou být k dispozici pouze v dražších tarifech
Ceny Toggl Track
- Zdarma: Základní funkce pro sledování času
- Základní verze: 10 $/měsíc na uživatele
- Premium: 20 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Pro větší organizace jsou k dispozici individuální cenové nabídky
Hodnocení a recenze Toggl Track
- G2: 4,6 z 5 (více než 1500 recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (více než 2300 recenzí)
7. Todoist (nejlepší pro seznamy úkolů)
Todoist nabízí přehledný ovládací panel pro vytváření, organizaci a stanovení priorit úkolů. Jeho intuitivní design zvyšuje produktivitu a efektivitu při správě každodenních úkolů.
Na Todoistu mě zaujala jeho jednoduchost a univerzálnost – vlastnosti, které se u aplikací s umělou inteligencí vyskytují jen zřídka. Navíc se integruje s různými platformami a zařízeními a poskytuje tak jednotné řešení pro správu úkolů, které se přizpůsobí různým preferencím pracovního postupu.
Nejlepší funkce Todoistu
- Vytvářejte, označujte a přiřazujte úkoly pomocí intuitivní funkce drag-and-drop
- Přiřaďte úrovně priority, abyste se mohli soustředit na urgentní úkoly a termíny
- Získejte náskok díky předem navrženým šablonám pro každodenní projekty a ušetřete čas při přípravě úkolů
- Sdílejte úkoly a projekty s členy týmu a usnadněte tak hladkou spolupráci
- Nastavte si připomenutí a termíny, abyste dodrželi termíny úkolů
Omezení aplikace Todoist
- Pokročilé funkce, jako jsou závislosti úkolů a podrobné reporty, vyžadují upgrade na prémiové tarify
- Někteří uživatelé mají pocit, že rozhraní má strmou křivku učení
Ceny Todoistu
- Pro začátečníky: Zdarma
- Pro: 5 $/měsíc na uživatele
- Pro firmy: 8 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Todoistu
- G2: 4,4/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 200 recenzí)
8. RescueTime (nejlepší pro analýzu produktivity)
RescueTime je jako mít na svých zařízeních osobního kouče produktivity. Běží na pozadí, sleduje strávený čas a optimalizuje mé digitální návyky. Líbí se mi, jak dashboard RescueTime rozebírá můj digitální život.
Jeho podrobné zprávy mi pomáhají pochopit, jak využívám svůj čas, a identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, například když trávím příliš mnoho času na sociálních sítích! Když vidím, které aplikace mi kradou pozornost, mohu upravit své návyky tak, abych dosáhl vyšší efektivity a splnil své cíle.
Nejlepší funkce RescueTime
- Sledujte čas strávený v aplikacích a na webových stránkách bez ručního zadávání
- Vytvářejte podrobné zprávy o denních činnostech, trendech produktivity a využití času
- Zablokujte rušivé weby během soustředěných pracovních sezení
- Stanovte si cíle produktivity a nechte si zasílat upozornění, když tyto cíle splníte nebo překročíte
Omezení RescueTime
- Noví uživatelé mohou potřebovat čas, aby si zvykli na rozhraní a porozuměli všem funkcím
- Žádné funkce pro spolupráci
Ceny RescueTime
- Lite: Základní nástroje pro sledování času bez blokování rušivých vlivů
- Jednotlivec: 12 $/měsíc na uživatele
- Tým: 72,00 $/rok na uživatele
Hodnocení a recenze RescueTime
- G2: 4,1 z 5 (více než 85 recenzí)
- Capterra: 4,6 z 5 (více než 130 recenzí)
9. Calendar AI (nejlepší pro inteligentní správu kalendáře)
Pokud jsou vaše dny přeplněné schůzkami a váš kalendář vypadá jako hra Tetris, je Calendar AI od Sync.ai aplikace pro správu času, kterou byste měli zvážit. Díky svým inovativním funkcím tento efektivní nástroj s umělou inteligencí zjednodušuje složité úkoly a umožňuje mi soustředit se na mé hlavní priority. Jeho inovativní funkce automatického plánování zajišťují, že každá schůzka je produktivní a časově efektivní.
Nejlepší funkce Calendar AI
- Ať každá schůzka stojí za to díky chytrému plánování, které vám ušetří drahocenný čas
- Získejte informace o účastnících schůzek přímo z vašeho kalendáře
- Dostávejte včasná oznámení a připomenutí, abyste se drželi svého harmonogramu
- Přidejte do svého kalendáře soukromé poznámky, které uvidíte jen vy
Omezení kalendáře AI
- K dispozici ke stažení pouze v Obchodě Play nebo App Store
- Omezený design a funkčnost
- Příležitostné problémy se synchronizací a integrací
Ceny Calendar AI
- Zdarma
- Premium: 4,99 $/měsíc
- Pro: 9,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze aplikací pro správu času s umělou inteligencí
- G2: NA
- Capterra: NA
10. Trevor (nejlepší pro automatizovanou správu úkolů)
Trevor se na tomto seznamu ocitl díky svému intuitivnímu ovládacímu panelu a schopnosti automatizovat opakující se úkoly, sledovat pokrok a zlepšovat spolupráci v rámci mého týmu.
Díky rozhraní typu drag-and-drop a funkci časových bloků v aplikaci Trevor je plánování mých pracovních i osobních úkolů v reálném čase naprosto snadné. Pomocí jejího ovládacího panelu můžete spravovat vše od cestovních plánů až po zpožděné domácí práce.
Nejlepší funkce aplikace Trevor
- Přiřazujte úkoly na základě nastavení pracovní zátěže a priorit
- Sledujte průběh úkolů v reálném čase a mějte přehled o stavu jejich dokončení
- Synchronizujte jej s Microsoft Outlookem a Google Kalendářem pro jednotné plánování
- Přeplánujte úkoly pomocí jednoduchého rozhraní typu drag-and-drop a přizpůsobte se měnícím se prioritám
- Přizpůsobte šablony úkolů a projektové tabule tak, aby vyhovovaly konkrétním potřebám týmu a pracovním postupům
Omezení Trevora
- Přizpůsobené pracovní postupy a integrace mohou vyžadovat počáteční čas na konfiguraci
- Základní tarify nenabízejí pokročilé funkce, jako jsou přizpůsobené reporty a analytika
Ceny Trevoru
- Bezplatný tarif
- Pro: 36 $/rok na uživatele
Hodnocení a recenze Trevora
- G2: N/A
- Capterra: N/A
Jste připraveni zvládnout time management? Vyzkoušejte ClickUp
Čas je ten nejdůležitější zdroj; jeho efektivní správa může rozhodnout o vašem úspěchu. Jako někdo, kdo se vždy snaží vytěžit z každého dne maximum, doufám, že vám můj přehled nejlepších nástrojů pro správu času využívajících umělou inteligenci přijde vhod.
Jeden nástroj s umělou inteligencí však vyčnívá nad ostatními: ClickUp. Integruje se do vašich stávajících systémů a nabízí robustní funkce, jako je řízení projektů, sledování času, týmová spolupráce a stanovování cílů – takže už nikdy nebudete muset přecházet do jiné aplikace. Pokud hledáte komplexní řešení všech vašich problémů s časovým managementem, nemusíte hledat dál.
Ať už jste samostatný podnikatel nebo vedete tým, ClickUp se přizpůsobí vašemu pracovnímu postupu a zajistí, že každá minuta přispěje k vašemu úspěchu.
Převezměte kontrolu nad svým časem a dosáhněte maximální produktivity ještě dnes s ClickUp. Zaregistrujte se zdarma!