Příklady a rámce Balanced Scorecard pro strategický růst

Ve svém průkopnickém článku z roku 1992 v Harvard Business Review s názvem The Balanced Scorecard: Measures that Drive Performance (Balanced Scorecard: Ukazatele, které ovlivňují výkonnost) navrhli profesoři Robert S. Kaplan a David Norton nový způsob měření výkonnosti organizace. 📈
Nový přístup, trefně nazvaný rámec Balanced Scorecard (BSC), umožnil organizacím vyvinout ucelený soubor klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) tím, že odpověděl na čtyři hlavní otázky:
- Co si o vás myslí zákazníci?
- V čem musíte být opravdu dobří?
- Můžete se neustále zlepšovat a vydělávat peníze?
- Jak vás vnímají vaši akcionáři?
V tomto článku se budeme zabývat základními pojmy rámce Balanced Scorecard, jeho hlavními výhodami a klíčovými komponenty. Ukážeme vám také, jak vytvořit Balanced Scorecard pro vaši organizaci, a to pomocí cenných tipů a osvědčených postupů. Na závěr se podělíme o několik příkladů Balanced Scorecard v odvětvích výroby, maloobchodu, zdravotnictví, bankovnictví a technologií.
Co je rámec Balanced Scorecard?
Rámec Balanced Scorecard je systém strategického plánování a řízení navržený tak, aby zachytil širokou škálu metrik výkonnosti, od finanční výkonnosti po provozní benchmarky, indexy spokojenosti zákazníků a měřítka učení a růstu.
Tento rámec nabízí jemný, ale účinný přístup k měření výkonnosti organizace. Na rozdíl od tradičních modelů měření výkonnosti se jedná o integrovaný systém, který se nezaměřuje pouze na finanční ukazatele. Místo toho poskytuje vyvážený pohled na zdraví vaší organizace tím, že zohledňuje důležité nefinanční aspekty.
Podívejme se blíže na čtyři perspektivy rámce Balanced Scorecard.
1. Perspektiva zákazníka
V dnešní době je obchodní úspěch často definován spokojeností zákazníků. Většina organizací považuje za své poslání být nejlepší v poskytování toho, co zákazníci chtějí. Proto je pro vrcholové manažery zásadní vědět, jak si vedou z pohledu zákazníků.
Balanced Scorecard učí společnosti, jak rozložit svůj obecný cíl dobrého zákaznického servisu na konkrétní měřitelné parametry. Ty se obvykle redukují na čtyři klíčové metriky:
- Čas
- Kvalita
- Výkonnost
- Náklady
Časová složka se týká doby, která uplyne od okamžiku, kdy zákazník něco objedná, do okamžiku, kdy to skutečně obdrží. Kvalita se často vyjadřuje jako absence vad, zatímco výkonnost a služby měří, jak dobře produkty nebo služby přidávají hodnotu pro zákazníky.
Závěr: Chcete-li pomocí Balanced Scorecard měřit úspěch z pohledu zákazníka, musíte stanovit cíle v oblasti času, kvality, výkonu a služeb a poté najít konkrétní způsoby, jak tyto cíle měřit.
2. Interní perspektiva
I když je důležité vědět, jak spokojení jsou vaši zákazníci, stejně důležité je identifikovat různé interní funkce podniku, které jsou nezbytné pro udržení spokojenosti zákazníků. Koneckonců, dobrý zákaznický servis vychází z vnitřního fungování společnosti.
Interní metriky v Balanced Scorecard by se měly zaměřit na obchodní procesy ve společnosti, které mají největší vliv na spokojenost zákazníků. Patří sem rychlost výroby produktů, jejich kvalita, dovednosti zaměstnanců a efektivita chodu celého podniku.
Aby mohly společnosti určit, co měřit interně, měly by identifikovat procesy a dovednosti nezbytné pro úspěch a stanovit cíle pro každý z nich. Mohou se například rozhodnout, že rychlost výroby produktů je klíčová, a proto budou měřit rychlost výroby.
Vzhledem k tomu, že mnoho důležitých činností se odehrává na nižších úrovních organizace, měli by manažeři rozdělit tyto hlavní cíle na menší, realizovatelné cíle pro zaměstnance.
Informační systémy jsou v tomto ohledu velmi užitečné. Pokud se v balanced scorecard objeví něco neočekávaného, mohou manažeři pomocí těchto systémů zjistit, co je příčinou problému. Například pokud je celkové hodnocení včasného dodávání produktů podprůměrné, mohou manažeři prozkoumat systém a zjistit, kde se vyskytují překážky.
3. Perspektiva učení a růstu
Balanced Scorecard posuzuje výkonnost společnosti ze dvou úhlů pohledu: spokojenost zákazníků a interní procesy. Co se však považuje za úspěch, není dané jednou provždy. V dnešní době, kdy panuje na celém světě tvrdá konkurence, se společnosti musí neustále zlepšovat. To znamená zdokonalovat stávající produkty a procesy a dokonce přicházet s úplně novými, lepšími produkty.
Schopnost společnosti neustále generovat nové nápady, optimalizovat je a poučit se z chyb je klíčová pro její úspěch. To přímo ovlivňuje schopnost společnosti vytvářet hodnotu. Pouze neustálým zlepšováním a inovacemi může společnost růst, přilákat více zákazníků a vydělat více peněz, což nás vede k závěrečnému pohledu na Balanced Scorecard.
Tip pro profesionály: Při vytváření strategie zlepšování postupujte organizovaně a systematicky. Využijte šablonu SOP pro neustálé zlepšování ClickUp k standardizaci procesů, které vedou ke zlepšení vašeho produktu nebo služby.
4. Finanční perspektiva
Finanční perspektiva Balanced Scorecard se zaměřuje na to, jak společnost působí na své akcionáře. To znamená sledovat zisk, růst a celkovou hodnotu. 💸
Finanční zdraví bylo tradičně hlavním ukazatelem výkonnosti podniku a souladu se strategickými cíli. Kaplan a Norton však tvrdí, že ačkoli jsou tradiční finanční ukazatele, jako jsou čtvrtletní tržby a zisky, nezbytné, neposkytují úplný obraz o tom, jak si společnost vede.
Existuje také názor, že finanční ukazatele se zabývají pouze minulostí a nezohledňují to, co společnost dělá právě teď pro vytváření hodnoty, a proto je třeba je posuzovat společně s dalšími třemi perspektivami výkonnosti Balanced Scorecard.
Výhody vytvoření Balanced Scorecard pro vaši firmu
Balanced Scorecard je nezbytným nástrojem pro podniky, které chtějí růst chytře a udržitelným způsobem. Tento nástroj pro hodnocení výkonnosti umožňuje společnostem vidět celkový obraz, sledovat pokrok a činit inteligentní rozhodnutí na základě faktů.
Podle průzkumu 80 % organizací používajících Balanced Scorecard zaznamenalo zlepšení provozní výkonnosti. Zní to úžasně, ale existují i další výhody. Podívejme se na ně. 👇
1. Lepší strategické plánování
Zavedení rámce Balanced Scorecard do vašich operací může zlepšit vaše plánování do budoucna. Obsahuje strategickou mapu, která vizuálně znázorňuje, jak jsou různé části vaší obchodní strategie propojeny, a poskytuje vám jasný obraz o tom, jak si vaše společnost vede z různých perspektiv, nejen z finanční.
Zde je několik způsobů, jakými může přístup Balanced Scorecard zlepšit vaše strategické plánování:
- Lepší rozhodování: Vedoucí pracovníci mohou využít údaje o výkonu shromážděné z různých úhlů pohledu k identifikaci rizik, trendů a příležitostí a k přijímání lepších rozhodnutí.
- Rychlá identifikace a řešení problémů: Můžete snadno odhalit problémy a systematicky je řešit. Pokud například zjistíte, že zákazníci nejsou tak spokojení jako dříve, můžete přijít na to, proč tomu tak je, a problém vyřešit, než se zhorší.
- Podpora neustálého zlepšování: Pravidelným sledováním výkonnosti v různých oblastech podporuje Balanced Scorecard kulturu neustálého zlepšování. Pokud například zjistíte, že určitý proces nefunguje tak, jak by měl, můžete brainstormovat způsoby, jak jej vylepšit, a poté sledovat, zda tyto změny přinášejí výsledky.
Tip pro profesionály: Pokud použijete šablonu ClickUp New Business Strategic Plan Template, nemusíte začínat od nuly. Umožní vám snadno definovat vaši vizi a stanovit jasné cíle, o které se bude váš tým snažit.
2. Lepší komunikace
Implementace rámce Balanced Scorecard vám nejen pomůže lépe navrhnout vaši obchodní strategii, ale také zlepší komunikaci ve vaší společnosti. Spolupráce je snazší, když všichni chápou cíle společnosti a svou roli při jejich dosahování.
Díky Balanced Scorecard mohou členové týmu sdílet nápady a poskytovat užitečnou zpětnou vazbu, což může zlepšit řešení problémů. Zajišťuje také, že všichni vždy vědí, co se děje, což snižuje zmatek a třenice.
3. Lepší organizační sladění
Vytvoření balanced scorecard nejen zlepšuje komunikaci, ale také zajišťuje sladění se společnými cíli. Zde je několik konkrétních výhod:
- Zvyšuje soustředění: Když členové týmu pochopí, jak jejich práce přispívá k celkovým cílům, mohou se efektivněji soustředit na podstatné úkoly.
- Zvyšuje efektivitu: Když jsou procesy v souladu s celkovými cíli, čas je využíván efektivněji a dochází k menšímu plýtvání.
- Podporuje přizpůsobivost: Jasný směr umožňuje lepší přípravu na změny a přizpůsobení se jim.
- Zvyšuje spokojenost zaměstnanců: Když zaměstnanci vidí, jak jejich práce pomáhá společnosti, mají tendenci cítit se více motivovaní a odvádět kvalitnější práci.
4. Jasné vyjádření cílů a záměrů
Používání Balanced Scorecard ve vašem podnikání je jako zajistit, aby všichni znali herní plán a svou roli v něm. Nejde jen o stanovení cílů a úkolů, ale také o to, aby všichni pochopili, proč jsou tyto cíle a úkoly důležité a jak do nich zapadají.
Představte si například, že cílem vaší společnosti je zvýšit spokojenost zákazníků. Díky Balanced Scorecard si všichni, od týmu zákaznického servisu až po vývojáře softwaru, uvědomují, že jejich práce má vliv na spokojenost zákazníků. Mohou se tak soustředit na to, aby svou prací přispěli k ještě větší spokojenosti zákazníků.
5. Vylepšené měření výkonnosti
Jednou z nejlepších věcí na tomto rámci je to, že vám pomáhá zjistit, co je opravdu důležité – klíčové ukazatele výkonnosti (KPI), které ukazují, zda jste na správné cestě. Můžete skutečně měřit, jak jsou vaši zákazníci spokojení, jak hladce probíhají procesy v zákulisí a jak se váš tým vyvíjí.
A to nejlepší na tom je, že nejde o jednorázovou záležitost. Můžete průběžně kontrolovat svůj pokrok, vylepšovat svůj přístup a zlepšovat procesy napříč celou organizací.
6. Jasné priority
Stanovení priorit je nedílnou součástí vytváření Balanced Scorecard. Pomáhá organizacím zjistit, kam investovat svůj čas a energii. Zjištěním toho, co vyžaduje největší pozornost, mohou podniky zajistit soulad iniciativ se svými primárními cíli.
7. Kultura odpovědnosti
Představte si, že jste generálním ředitelem marketingové agentury a jste odhodlán zlepšit výkonnost a dosáhnout ambiciózních cílů růstu. Použijete tedy Balanced Scorecard.
Transparentnost se stává prvořadou. Pořádáte celofiremní schůzi, na které nastíníte cíle, jako je zvýšení spokojenosti zákazníků, generování více potenciálních zákazníků a zlepšení účinnosti kampaní. Každý člen týmu rozumí své konkrétní roli a cílům, ať už se jedná o vytváření poutavých reklamních textů, optimalizaci kampaní na sociálních médiích nebo analýzu tržních trendů.
Balanced Scorecard slouží jako nástroj pro sledování výkonu během týdenních týmových schůzek. Sledujete důležité metriky, jako jsou míra retence klientů, míra konverze potenciálních zákazníků a návratnost investic do kampaní. To vám umožňuje identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, a rozpoznat týmy s nejlepším výkonem.
Díky jasnému vymezení rolí a odpovědností se tým stává angažovanějším a motivovanějším. Každý člen chápe, jak jeho příspěvek ovlivňuje úspěch agentury, což posiluje jeho pocit sounáležitosti a odhodlání.
Tip pro profesionály: Veďte svůj tým pomocí šablony rolí a odpovědností v rámci projektového řízení ClickUp. Jasně definujte role a přidělte úkoly při zachování odpovědnosti a zdravé komunikace.
Kdy vytvořit Balanced Scorecard?
Kdy je tedy ten správný čas na vytvoření balanced scorecard pro vaši firmu? Je to důležitá otázka, protože načasování může mít významný vliv na úspěch tohoto strategického nástroje pro plánování a řízení.
Nejde o konkrétní datum v kalendáři, ale spíše o rozpoznání signálů, že vaše společnost je připravena těžit z tohoto rámce. Zde je několik známek, že by mohlo být na čase začít budovat Balanced Scorecard:
- Snažíte se sladit každodenní činnosti svého týmu se strategickými cíli: Balanced Scorecard pomáhá překlenout tuto propast a převést vysoké cíle do měřitelných akcí.
- Je pro vás náročné sledovat výkonnost vaší společnosti v několika oblastech: Balanced Scorecard poskytuje komplexní přehled, který zahrnuje finance, spokojenost zákazníků, interní procesy, učení a růst.
- Máte potíže s efektivní komunikací své strategie: Balanced Scorecard slouží jako komunikační nástroj, který pomáhá všem ve vaší společnosti porozumět společným cílům a pracovat na jejich dosažení.
- Vaše strategické iniciativy nepřinášejí očekávané výsledky: Balanced Scorecard vám pomůže sledovat pokrok při dosahování cílů, identifikovat oblasti, ve kterých zaostáváte, a provést nezbytné úpravy.
Co zahrnout do Balanced Scorecard?
Vytvoření vyvážené scorecard vyžaduje pečlivé zvážení klíčových prvků ve čtyřech kritických obchodních perspektivách. Každá z těchto perspektiv musí být jasně definována a měřena, aby bylo zajištěno sledování pokroku směrem k vašim strategickým cílům.
Zde je jednoduchý přehled klíčových prvků typické balanced scorecard:
- Cíle: Jedná se o obecné cíle, které definují, čeho chce organizace strategicky dosáhnout. Například Stát se mezinárodně uznávanou značkou. Obvykle má každá společnost 10–15 strategických cílů.
- Cíle: Jedná se o konkrétnější, měřitelné a časově ohraničené cíle, které tvoří širší strategické cíle. Pro cíl uvedený v předchozím bodě by cílem bylo zvýšit do příštího roku tržby na zahraničních trzích o 15 %. Cílů je obvykle více než strategických cílů.
- Metriky: Metriky nebo ukazatele pomáhají posoudit, zda jsou cíle dosahovány strategicky. Příkladem ukazatele může být celková hodnota mezinárodního prodeje. Každý cíl může mít 1–2 měřítka, celkem tedy asi 15–25 měřítek na úrovni podniku.
- Iniciativy: Jedná se o akční programy určené k dosažení cílů. Mimo kontext Balanced Scorecard lze tyto programy označit jako projekty, akce nebo aktivity. Obecně platí, že organizace mají pro každý cíl přibližně dvě iniciativy, celkem tedy 5–15 strategických iniciativ.
- Akční položky: Tyto úkoly vycházejí z kontrolních schůzek a jsou přidělovány jednotlivcům nebo malým týmům. Ačkoli nejsou součástí rámce BSC, jsou nedílnou součástí celkového procesu řízení a pomáhají včas a organizovaně dosahovat klíčových iniciativ.
Jak vytvořit Balanced Scorecard?
Vytvoření Balanced Scorecard může být trochu složitější. Musíte myslet strategicky, důkladně porozumět cílům vašeho podnikání a mít plán, jak sledovat, jak se daří různým částem vaší organizace. Zde je návod, jak na to:
- Definujte vizi a strategii vaší organizace
- Identifikujte klíčové oblasti výkonu v souladu s vaší strategií.
- Vytvořte cíle a měřítka pro každou oblast výkonu.
- Implementujte, sledujte a vylepšujte svou scorecard
Souhrn procesu najdete v následující tabulce:
|Krok
|Akce
|Výsledek
|1
|Definujte vizi a strategii
|Jasné směřování společnosti
|2
|Identifikujte klíčové oblasti výkonu
|Cílený strategický přístup
|3
|Vytvořte cíle a měřítka
|Kvantifikovatelné ukazatele výkonnosti
|4
|Implementujte, sledujte a vylepšujte
|Neustálé zlepšování
Pokud si chcete při vytváření balanced scorecard pomoci, vyberte si platformu pro produktivitu a řízení projektů, jako je ClickUp, která nabízí hotové šablony. Zejména zdůrazníme šablonu ClickUp Balanced Scorecard – vaši zkratku pro vytváření jednoduchých, ale komplexních balanced scorecard pro každé odvětví.
Vytvoření Balanced Scorecard pomocí ClickUp
Na první pohled se šablona ClickUp Balanced Scorecard může jevit jako další z mnoha tabulek. Jedná se však o mocný nástroj pro zvýšení výkonu a sledování úspěchů. Umožňuje analyzovat data, stanovit jasné cíle, navrhovat iniciativy a sledovat pokrok při dosahování těchto cílů.
Tento dynamický nástroj vám pomůže sledovat váš pokrok a udržet si přehled díky prvkům, jako jsou:
- Vlastní stavy: Můžete vytvářet úkoly a přiřazovat jim různé stavy, jako například Probíhá, Dokončeno nebo jakékoli jiné, které nejlépe vyhovují vašemu pracovnímu postupu. Tímto způsobem můžete snadno sledovat, jak si každý klíčový ukazatel výkonnosti (KPI) vede z hlediska pokroku.
- Vlastní pole: Použijte je k kategorizaci úkolů a přidání konkrétních podrobností, abyste mohli efektivně spravovat sledování KPI. Můžete si například poznamenat cílové hodnoty, časové rámce pro dokončení nebo dosavadní pokrok.
- Vlastní zobrazení: Krása této šablony spočívá v tom, že není omezena pouze na zobrazení Whiteboard. Můžete přepínat mezi různými rozvrženími, jako jsou List, Gantt, Workload, Calendar a další. Tato flexibilita vám umožňuje přizpůsobit pracovní postup ClickUp přesně podle vašich potřeb a preferencí.
- Funkce pro řízení projektů: Vylepšete sledování KPI pomocí pokročilých funkcí pro řízení projektů a úkolů, jako jsou reakce na komentáře, vnořené podúkoly, více přiřazených osob a priority. Tyto funkce umožňují plynulejší spolupráci, lepší organizaci a efektivnější sledování vašich KPI.
Šablona vám také umožňuje přidat kontrolní seznamy, které vám pomohou snadno stanovit priority úkolů. Můžete také zahrnout interaktivní prvky, jako jsou bannery, tlačítka a odkazy, aby byl obsah zajímavější a informativnější.
Podívejme se, jak vytvořit vlastní balanced scorecard pomocí ClickUp v pouhých čtyřech jednoduchých krocích:
1. Zamyslete se nad tím, čeho chcete dosáhnout
Prvním krokem je definovat vizi vaší společnosti. Jak vypadá úspěch pro vaši společnost? Pokud již vizi máte, použijte tento krok jako připomenutí a jako základ pro diskusi. To vám pomůže vybrat správné metriky pro měření pokroku.
Snadno stanovte cíle a úkoly s kvantifikovatelnými cíli pro vaši organizaci pomocí funkce ClickUp Goals.
2. Rozložte to na jednotlivé části
Vedoucí pracovníci v jednotlivých oblastech by měli stanovit své cíle a klíčové výsledky (OKR) a dohodnout se na iniciativách, které budou přínosné pro všechny zúčastněné. Jakmile znáte své cíle a záměry, rozdělte je na menší, lépe zvládnutelné části. Zamyslete se nad různými oblastmi svého podnikání, jako je finanční zdraví, spokojenost zákazníků a hladký chod věcí v zákulisí.
Vytvořte si v ClickUp tabuli, abyste mohli spolupracovat se svým týmem a rozvíjet nápady pro měření pokroku.
3. Vytvořte si svou scorecard
Nyní všechny tyto metriky shrneme do grafu nebo tabulky. Ukážou vám, jak blízko jste k dosažení svých obchodních cílů.
Pomocí zobrazení tabulky ClickUp si vytvořte personalizovanou scorecard a sledujte důležité ukazatele výkonnosti.
4. Sledujte a přizpůsobujte
Jakmile budete mít scorecard nastavený, pravidelně jej kontrolujte, abyste viděli, jak si vedete. Pokud věci nejdou podle plánu, možná budete muset změnit svůj přístup.
Naplánujte si v ClickUp opakující se úkol, abyste mohli pravidelně kontrolovat a aktualizovat svou scorecard.
Jakmile šablonu plně přizpůsobíte podle výše uvedených kroků, stane se plánem pro růst a inovace vašeho podniku. Je to vynikající způsob, jak sdílet budoucí cíle se zainteresovanými stranami a zajistit, aby všichni byli v obraze.
5 příkladů Balanced Scorecard – odvětví/společnosti, které používají Balanced Scorecard
Abychom lépe pochopili, jak balanced scorecard funguje, podívejme se na několik příkladů z různých odvětví. Ty nám ukážou, jak podniky tento nástroj využívají ke zlepšení provozu, zvýšení zisků, udržení spokojenosti zákazníků a podpoře zaměstnanců v podávání co nejlepších výkonů.
Výrobní průmysl – Volkswagen nebo Ford Motor Company
Výrobní společnosti často používají Balanced Scorecard k zefektivnění výrobních procesů, aby zvýšily produkci a snížily náklady. 🏭
Sledují finanční ukazatele, provozní efektivitu, zpětnou vazbu od zákazníků a spokojenost zaměstnanců. Na základě svých zjištění mohou vylepšovat stroje, školení zaměstnanců a design produktů. Výsledkem je, že tyto společnosti mohou zvýšit zisky, zlepšit spokojenost zákazníků a posílit morálku zaměstnanců.
Maloobchodní odvětví
V maloobchodním prostředí zahrnuje implementace Balanced Scorecard definování klíčových cílů, jako je zvýšení prodeje, zlepšení spokojenosti zákazníků, optimalizace řízení zásob a zvýšení produktivity zaměstnanců.
Například maloobchodní řetězec může stanovit klíčové ukazatele výkonnosti, jako jsou tržby na metr čtvereční, skóre spokojenosti zákazníků, obrat zásob a prodejní výkonnost zaměstnanců. Pravidelným sledováním a analýzou těchto metrik může společnost činit informovaná rozhodnutí, která podpoří růst a zlepší celkovou výkonnost.
Zdravotnictví
Ve zdravotnictví zahrnuje implementace Balanced Scorecard stanovení klíčových ukazatelů výkonnosti, jako jsou skóre spokojenosti pacientů, průměrná čekací doba, míra opětovného přijetí a fluktuace zaměstnanců. Pečlivým sledováním těchto metrik mohou poskytovatelé zdravotní péče identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, a implementovat strategie pro poskytování lepší péče při optimalizaci využití zdrojů. 🏥
Bankovní sektor – Wells Fargo a Citi Bank
V bankovním sektoru znamená použití Balanced Scorecard stanovení cílů pro zlepšení finančních záležitostí, udržení spokojenosti zákazníků, řízení rizik a hladký chod.
Například banka může mít za cíl vydělat více peněz, udržet spokojenost zákazníků, minimalizovat špatné úvěry a zajistit, aby zaměstnanci dobře vykonávali svou práci. Sledováním těchto aspektů mohou banky činit chytrá rozhodnutí, aby vydělaly více peněz, udržely spokojenost zákazníků a efektivně řídily banku. 🏦
Technologický průmysl
V technologickém sektoru znamená použití Balanced Scorecard stanovení cílů souvisejících s vytvářením inovativních produktů, udržením spokojenosti zákazníků, hladkým chodem provozu a rozvojem zaměstnanců.
Například pokud chce softwarová společnost rychle uvádět na trh nové produkty, udržet si zákazníky, rychle reagovat na technické problémy a pomáhat zaměstnancům osvojovat si nové dovednosti, bude tyto aspekty sledovat. To by mohlo vést ke zlepšení jejích produktů, poskytování vynikajících služeb, efektivnímu fungování a budování kvalifikovaného týmu.
Nalezení správné rovnováhy s ClickUp
Jak jsme viděli, rámec Balanced Scorecard není jen dalším nástrojem; může být skutečným zlomem pro vaše podnikání. Jde nad rámec čísel a pomáhá sladit celé vaše podnikání s vaší celkovou strategií.
Nenechte se pohltit každodenními záležitostmi a neztrácejte orientaci. S balanced scorecard můžete mít přehled o tom, co se ve vaší firmě děje, zvýšit výkonnost a dovést vaši organizaci k úspěchu.
A s ClickUp máte perfektního partnera, který vám to umožní. Šablony a funkce ClickUp jsou navrženy tak, aby vám pomohly hladce implementovat a spravovat rámec Balanced Scorecard. Od stanovení cílů a sledování pokroku až po spolupráci s týmem a udržení organizace, ClickUp má vše, co potřebujete ke zlepšení finančních výsledků, spokojenosti zákazníků a interních procesů, stejně jako k podpoře kultury neustálého učení a zlepšování. Zaregistrujte se na Clickup a připravte se na to, že svou strategickou vizi proměníte v realitu. 🤩