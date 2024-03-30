Jak navazovat kontakty na konferenci: tipy pro networking, které vám pomohou se připravit

Ať už se jedná o virtuální nebo osobní akci, konference může být klíčová pro váš profesní růst. Je to vynikající příležitost, jak se držet krok s trendy v oboru a navázat vzájemně prospěšné vztahy s podobně smýšlejícími lidmi.
Účast na konferenci však může být pro nováčky zastrašující. Co když moje neohrabanost zmaří každou konverzaci? Nebo ještě hůř, co když mám na košili skvrnu od hořčice a nikdo mi to neřekne!? 😅
Ačkoli jsou tyto obavy běžné a oprávněné, nesmíte jim dovolit, aby vám bránily v navazování kontaktů. Pravdou je, že k tomu, aby vaše účast na konferenci byla plodná, nepotřebujete žádné speciální dovednosti v oblasti networkingu, ale pouze přípravu.
Pokud se chystáte na velkou událost, přečtěte si našeho průvodce, jak navazovat kontakty na konferenci. Dozvíte se, co při navazování kontaktů dělat a nedělat, a objevíte některé nástroje, které vám pomohou se připravit a vytěžit z události co nejvíce.
Příprava na networking na konferenci
Před začátkem akce můžete podniknout mnoho kroků, abyste si zajistili pozitivní zážitek z konference. I malá příprava může mít velký význam a pomůže vám vytěžit z networkingové akce maximum. Čím lépe se připravíte, tím méně stresující budou konferenční dny a tím sebevědomější se budete cítit. 💪
Profesionální tip: Berte networking na konferenci jako projekt profesního rozvoje. Přistupujte k němu jako k jakémukoli úkolu a pečlivě naplánujte každý krok. Nástroj pro správu projektů, jako je ClickUp, může sloužit jako komplexní databáze pro vaše plány, poznámky a nové kontakty z konference. Usnadní vám přípravu a pomůže vám mít vše pod kontrolou, ať jste kdekoli.
Postupujte podle šesti níže uvedených strategií, abyste se na konferenci dobře připravili a zajistili si úspěch.
1. Mějte jasné cíle
Zamyslete se nad tím, proč se konference účastníte. Vyberte si nejdůležitější výhody, které od ní očekáváte. Stanovte si je jako své cíle a využijte je jako vodítko pro plánování a aktivity na místě. 🧭
Konference jsou rychlé a plné společenských akcí. I když byste se možná chtěli zúčastnit všech, je to nemožné. Budete muset upřednostnit některé aktivity před jinými – a stanovení cílů vám v tom pomůže.
Tip pro profesionály: V ClickUp můžete definovat své cíle a pro každý z nich nastavit měřitelné úkoly. Označujte svůj pokrok při plnění úkolů a ClickUp automaticky vypočítá váš pokrok.
2. Ubytujte se v konferenčním hotelu
Konference obvykle nabízejí spoustu příležitostí k navazování kontaktů (slovní hříčka). S ostatními účastníky se můžete setkat během přestávek, speciálních networkingových setkání a večírků.
Chcete-li jít ještě o krok dál, rezervujte si pokoj v konferenčním hotelu (pokud se jedná o hotel). Tím získáte více příležitostí k navazování kontaktů a ve volném čase se setkáte s dalšími účastníky. Pokud budete ubytováni ve stejném hotelu, bude snazší zajít si společně na rychlou kávu nebo oběd a navázat smysluplné kontakty.
Tip pro profesionály: Vytvořte si rychle itinerář cesty pomocí šablony ClickUp Trip Planner. Shromážděte všechny informace o své cestě, jako je ubytování, doprava a nezbytné věci na zabalení, abyste se neztratili v různých aplikacích a poznámkách.
3. Vytvořte si program konference
Podívejte se na program konference na oficiálních webových stránkách. Pečlivě si ho prostudujte, abyste určili optimální časový harmonogram, a nezapomeňte zahrnout i networkingové akce. 📆
Pokud chcete plně využít program konference, je velká šance, že budete mít nabitý program, proto je nejlepší si vytvořit podrobný plán. Kromě časových rámců si poznamenejte také místa konání konferenčních sekcí.
Po příjezdu na místo se s ním seznamte, abyste na poslední chvíli nemuseli zoufale hledat přednáškové sály. Ušetříte si tak nervy a přestávky můžete věnovat navazování kontaktů. Nezapomeňte se co nejdříve přihlásit na networkingové akce, setkání, večeře a další akce s omezenou kapacitou.
Tip pro profesionály: Použijte zobrazení kalendáře, Ganttova diagramu nebo časové osy v ClickUp, abyste si vizualizovali program konference a zjednodušili sledování událostí.
4. Nacvičte si své představení
Pokud vám to nejde samo od sebe, musíte se také připravit na komunikaci. V určitém okamžiku během akce se budete muset představit. Pokud na to nejste zvyklí, můžete koktat a mumlat, což může být trapné. S trochou praxe můžete tuto překážku překonat.
To neznamená, že byste měli připravit dlouhou TED přednášku o sobě. Stačí jednoduchý elevator pitch, abyste působili sebejistě a zanechali pozitivní první dojem na ostatní účastníky. 🗣️
Pokud máte obavy z navazování konverzace, může být užitečné připravit si několik otázek na prolomení ledů. Zde je několik návrhů:
- Na kterou část konference se těšíte nejvíce?
- Co se vám na konferenci zatím líbí nejvíc?
- Chodíte často na konference?
Ujistěte se, že vaše vizitky nebo virtuální karty jsou aktuální, a před akcí si je nakupte v dostatečném množství.
5. Oblékněte se pro úspěch
Oblečení nedělá člověka, ale může mu pomoci cítit se dobře. Místo obvyklé kombinace trička a džínů zvažte na konferenci formálnější oblečení, které vám dodá sebevědomí. Oblečení by však mělo být pohodlné, protože konference mohou být vyčerpávající. 👔
Můžete také nosit odznak, který reprezentuje vaši společnost. Odznaky mohou být vynikajícím podnětem k zahájení konverzace, zejména pokud druhá strana zná vaši společnost.
6. Buďte sebevědomí
Syndrom podvodníka a nedostatek sebevědomí vám mohou sabotovat networkingové akce, bránit vám v tom, abyste si uvědomili svou hodnotu a sdíleli ji s ostatními. Pokud chcete na konferenci navazovat kontakty a budovat smysluplné vztahy, musíte sebrat sílu a odložit své pochybnosti o sobě samém.
Ano, ne každý vás bude mít rád, ale někteří lidé možná ano. Pokud se uzavřete do sebe, nedáte ostatním šanci vás poznat a oblíbit si vás. Pamatujte, že vždy můžete mluvit o konferenci a svém oboru – s těmito tématy nemůžete šlápnout vedle.
Tím, že se budete aktivně zapojovat do konverzací, si otevřete celý svět příležitostí. Kdo ví, možná narazíte na nějaké personalisty a zajistíte si tak svou další skvělou práci! 🤩
Účel profesních sítí a vizitek
Nemusíte čekat na konferenci, abyste se seznámili s ostatními účastníky. Najděte stránku události na profesních sítích, jako je LinkedIn, nebo na sociálních médiích, jako je Facebook, a podívejte se, kdo o ní mluví. Můžete najít osoby se stejnými zájmy nebo dokonce zjistit, že některé z účastníků znáte. Pokud se vám to zdá vhodné, můžete je přidat do kontaktů nebo je oslovit a diskutovat o nadcházející události.
Chcete-li zvýšit svou viditelnost, můžete podniknout následující kroky:
- Příspěvek o konferenci: Buďte aktivní na sítích nebo sociálních médiích a používejte relevantní hashtagy. Tak si vás ostatní mohou všimnout a možná se s vámi dokonce spojí, čímž položíte základ pro osobní networking.
- Aktualizujte své profily: Ujistěte se, že vaše profily přesně odrážejí vaše odborné znalosti a zájmy. Pomohou vám prezentovat se v tom nejlepším světle a upoutat pozornost kolegů se stejnými zájmy 👥.
- Nainstalujte si konferenční aplikaci: Pokud je aplikace k dispozici, nainstalujte si ji před akcí a připojte se k dalším online komunitám. Konferenční aplikace může vylepšit váš zážitek a obvykle obsahuje funkce pro navazování kontaktů, které účastníkům umožňují vytvářet profily.
Ačkoli je dnes běžným způsobem navazování kontaktů výměna sociálních sítí, nezanedbávejte sílu vizitky. Usnadňuje navazování kontaktů po akci a dodává vám profesionální a cílevědomý vzhled, což je obzvláště důležité na konferencích o podnikání. Na vizitku uveďte svou pracovní pozici, kontaktní údaje a profily na sociálních sítích.
Pokud nechcete nosit s sebou hromadu vizitek, můžete si vytvořit digitální vizitku pomocí jednoho z mnoha nástrojů dostupných online. Digitální vizitky vám umožňují uvést více informací, které můžete kdykoli upravit.
6 tipů pro efektivní networking během konferencí
Příprava před akcí je důležitá, ale skutečné navazování kontaktů se odehrává až na konferenci. Řiďte se našimi tipy níže, abyste co nejlépe využili příležitosti k navazování kontaktů.
1. Začněte správně
Když vstoupíte do místnosti, pozdravte skupinu a potřeste si rukou s členy panelu a moderátory. Budete tak působit přátelsky, zanecháte na ostatní pozitivní dojem a připravíte si půdu pro budoucí konverzace. 👋
2. Zahajujte a účastněte se konverzací
V některých případech mohou ostatní účastníci navázat konverzaci s vámi, ale měli byste ji iniciovat také. Využijte každou příležitost, která se vám naskytne.
Například zatímco čekáte na začátek prezentace, můžete se seznámit s osobou, která sedí vedle vás. Zeptejte se jí, jak se má, a použijte připravené otázky pro zahájení konverzace. Později můžete mluvit o své společnosti, projektech, na kterých pracujete, a dokonce i o některých zajímavých příhodách. 😁
Při konverzaci se snažte ji neovládat – koneckonců by měla být oboustranná. Aktivně naslouchejte místo toho, abyste si připravovali, co řeknete jako další. Ptejte se relevantních otázek a udržujte konverzaci v chodu. Tím prokážete upřímný zájem, navážete smysluplné vztahy a vyhnete se trapným tichům.
3. Rozšiřte si síť kontaktů
Pokud jste si s někým padli do oka, možná budete mít tendenci zůstat s ním po celou dobu konference. To je v pořádku, ale omezí to vaše možnosti navázat nové kontakty a profesní vztahy. Po skončení akce můžete s touto osobou zůstat v kontaktu, protože konference se konají jen jednou za čas.
Podobně, když na akci přijdete s kolegy nebo spolužáky, neomezujte svou komunikaci na pracovišti pouze na ně. Snažte se seznámit s dalšími účastníky konference. Můžete také požádat lidi, které znáte, aby vás představili svým známým a tím rozšířili vaši síť kontaktů. 🔗
4. Mějte připravenou strategii pro ukončení konverzace
Kromě toho, že musíte vědět, jak udržet konverzaci, měli byste také vědět, kdy a jak ji ukončit. I když je setkání zajímavé, omezte jej na přibližně 15 minut, aby byl čas efektivně využit jak vaším, tak i protějším. Zde je několik návrhů, jak ukončit konverzaci:
- Počkejte na pauzu v konverzaci
- Omluvte se s odkazem na nadcházející schůzku, na kterou musíte jít.
- Buďte upřímní a vysvětlete, že se chcete seznámit s dalšími lidmi, i když jste rádi, že jste je potkali.
- Představte je jiné osobě a nechte je pokračovat v konverzaci.
- Požádejte o pozdější schůzku a možná si dokonce domluvte schůzku.
Ať už řeknete cokoli, nezapomeňte si vyměnit vizitky, zakončit setkání pozitivně a poděkovat dané osobě za její čas. 🙏
Kromě vizitek můžete použít ClickUp k zaznamenávání a sledování všech svých nových kontaktů. Hierarchie ClickUp představuje jednoduchý způsob, jak organizovat kontakty a zpřístupnit informace o nich. Vytvořte úkol pro každý kontakt, přidejte k nim obrázky, soubory a popisy a roztřiďte je do seznamů a prostorů. S více než 15 zobrazeními, včetně zobrazení tabulky ClickUp a zobrazení tabule, můžete přizpůsobit svůj pracovní prostor tak, jak vám to vyhovuje.
Pokud máte málo času, použijte šablonu seznamu kontaktů ClickUp a začněte s navazováním kontaktů hned! Šablona obsahuje vlastní pole, do kterých můžete zadat údaje o svých kontaktech:
- Pracovní pozice
- Místa
- E-mailové adresy
- Profily na sociálních sítích
Nejlepší na tom je, že šablonu můžete upravit podle svých představ.
5. Dělejte si poznámky
Při tolika networkingu můžete zapomenout, o čem konference vlastně byla. Proto si poznamenejte klíčové body z prezentací, panelových diskusí a workshopů. Můžete to udělat efektivně pomocí ClickUp Docs a jejich komplexních možností formátování.
Nechce se vám číst všechny poznámky až po skončení konference? Požádejte ClickUp Brain, AI asistenta aplikace, aby je pro vás shrnul, abyste získali celkový přehled. Pokud vás kolega požádá o kompletní poznámky, protože se nemohl konference zúčastnit, nechte ClickUp AI poznámky zkontrolovat a roztřídit, než je přepošlete. 🤖
Stejně jako si zapisujete nejcennější postřehy hlavního řečníka, pořizujte si poznámky z rozhovorů, které jste vedli. Na konferenci navážete mnoho nových kontaktů, ale pokud si je nezaznamenáte, některé z nich můžete zapomenout.
Zapište si vše, co vám pomůže si danou osobu zapamatovat – kde jste se setkali, o čem jste mluvili a možná i nějaké vtipné momenty. Můžete také pořídit fotografie, abyste si uchovali vzpomínky.
Místo toho, abyste si dělali poznámky na zadní stranu vizitek nebo do poznámkové aplikace v telefonu, použijte seznam kontaktů, který jste vytvořili v ClickUp, a shromážděte všechny informace a fotografie. Usnadní vám to práci při následném sledování. 📓
6. Následná komunikace
Po konferenci byste měli navázat kontakt se svými známými, abyste udrželi profesionální vztahy. Nechte si trochu času na odpočinek, ale ozvěte se, dokud mají o vás ještě čerstvé vzpomínky. Ideální je do dvou dnů po akci. Abyste na to nezapomněli, můžete si nastavit připomenutí v ClickUp. ⏰
Pokud jste někomu něco slíbili, nezapomeňte své sliby dodržet. Tím si vybudujete důvěru a využijete potenciální obchodní příležitosti.
Jak navazovat kontakty na virtuální konferenci
Virtuální akce sice neumožňují oční kontakt jako akce osobní, ale při správném přístupu mohou nabídnout stejně mnoho příležitostí k navazování kontaktů. 🧑💻
Většina pokynů uvedených v tomto článku se vztahuje na virtuální akce a konference, ale zde je několik tipů pro navazování kontaktů specifických pro virtuální komunikaci:
- Publikujte na sociálních médiích před začátkem obchodní konference a po jejím skončení.
- Vytvořte si na platformě profil účastníka a propojte své sociální sítě.
- Představte se, když vstoupíte, a zapněte kameru.
- Nebojte se klást otázky a aktivně se účastnit diskusí.
- Připojte se ke skupinové konverzaci a pošlete účastníkům soukromé zprávy, pokud navážete kontakt.
5 častých chyb při navazování kontaktů, kterým je třeba se vyhnout
Pokud jste nováčkem v oblasti konferencí a networkingu, dejte si pozor, abyste neudělali těchto pět chyb:
- Zapomenutí požádat o kontaktní údaje: V touze potkat co nejvíce lidí můžete zapomenout ukončit konverzaci bez výměny vizitek nebo kontaktních údajů. Kvůli tomu můžete ztratit kontakt s některými úžasnými profesionály nebo dokonce potenciálními klienty a zaměstnavateli.
- Spojujte se pouze s lidmi s vyšší pozicí: Lidé na vyšších pozicích jsou vlivní a mohou vás hodně naučit. Nesmíte však podceňovat ostatní. Kdo ví, kde se skrývá vaše příští pracovní příležitost.
- Chlubení se svými úspěchy: I když byste měli být hrdí na svou práci a sdílet ji, buďte v tom umírnění, abyste nepůsobili egocentricky. Dejte všem stejnou šanci sdílet své úspěchy a získat pochvalu.
- Žádání o pracovní nabídky: Konference spojují lidi se společným upřímným zájmem. Nejsou to pracovní portály. Ačkoli networking může vést k pracovní nabídce, nechoďte za lidmi, které jste potkali před pár minutami, a nepožadujte od nich práci. Nejprve byste měli navázat kontakt a nabídnout pomoc, než o ni požádáte.
- Nepřístupnost: Pokud budete celou konferenci trávit v koutě a zírat do telefonu, pravděpodobně nikoho nepotkáte. Budete působit nezaujatě a uzavřeně, což omezí vaše možnosti navázat nové kontakty.
Rozšiřte svou profesní síť s ClickUp
Ať už jste významný lídr nebo malá ryba v oceánu, účast na akcích a networking mohou být klíčové pro váš kariérní rozvoj. Časem to bude snazší, ale pokud si nejste jisti, můžete se vždy obrátit na naše pokyny, jak navazovat kontakty na konferenci.
Pokud se vám při první účasti nepodaří navázat mnoho kontaktů, nezoufejte! Analyzujte, co se nepovedlo, pokračujte v pokusech a využijte získané znalosti při budoucích konferencích.
S nástrojem jako ClickUp je příprava na konference a jejich zvládnutí méně stresující. Zaregistrujte se zdarma ještě dnes a udělejte ze své příští konference naprostý úspěch! ✨