Jak najmout softwarového inženýra: Kompletní průvodce pro manažery náboru krok za krokem

Úspěch každého technologického podniku dnes závisí na tom, zda má talentovaný a schopný tým softwarových inženýrů. Sestavení špičkového týmu však vyžaduje strategický přístup k náboru softwarových vývojářů. Při výběru specializovaných rolí musíte mít cit pro talenty. Zároveň musíte mít na paměti širší cíle softwarového vývoje.
Chcete-li vyvíjet vysoce kvalitní software, musíte sestavit tým s doplňujícími se technickými dovednostmi a zároveň se zaměřit na měkké a interpersonální dovednosti.
Tento průvodce, jak najmout softwarového inženýra, vás může přiblížit o krok blíže k tomuto cíli.
Proč najmout softwarového inženýra?
Začněme od základů – k čemu potřebujete softwarového inženýra?
Ačkoli to závisí na povaze vaší společnosti a projektů, zde je obecný přehled toho, co softwaroví inženýři přinášejí:
- Technické znalosti: Softwaroví inženýři jsou kvalifikovaní odborníci s hlubokými znalostmi programovacích jazyků, metodik vývoje softwaru, digitálních rámců a nejnovějších technologií. Tyto znalosti jsou nezbytné pro budování, údržbu a vylepšování digitálního ekosystému organizace.
- Inovace: Softwaroví vývojáři jsou často mozkem inovací a technologického pokroku. Ať už vytvářejí řešení od nuly nebo vylepšují stávající, pomáhají firmám udržet si konkurenceschopnost tím, že modernizují jejich nástroje a technologie.
- Schopnost řešit problémy: Díky svým technickým a analytickým dovednostem jsou softwaroví inženýři přirozenými řešiteli problémů. Jejich vrozený logický, systematický a strukturovaný přístup z nich činí neocenitelný přínos při řešení technických problémů, které zvyšují produktivitu a efektivitu.
- Vývoj produktů: Ať už se zabýváte vývojem softwarových produktů pro klienty nebo chcete vytvořit řešení na míru pro konkrétní obchodní potřeby, budete potřebovat softwarového vývojáře. Ti hrají klíčovou roli v celém vývojovém cyklu, od počátečního návrhu přes vývoj, testování a nasazení až po údržbu.
Výše uvedený seznam je orientační a v žádném případě není vyčerpávající, protože výsledky se mohou lišit v závislosti na cílech stanovených pro softwarové inženýry.
Příznaky, že potřebujete najmout softwarového inženýra
Softwaroví vývojáři mají samozřejmě mnoho co nabídnout. Jak ale jejich odborné znalosti zapadají do celkových cílů organizace? Jak poznáte, že potřebujete najmout softwarového inženýra?
Abychom vám pomohli odpovědět na tyto otázky, sestavili jsme seznam znaků, které naznačují, že je čas najmout softwarového vývojáře:
- Stávající tým je neustále přetížen prací a vykazuje známky vyhoření.
- Zpoždění v harmonogramu projektu kvůli problémům, jako je nedostupnost zdrojů nebo jiná omezení
- Časté chyby, omyly nebo problémy s výkonem, které naznačují nedostatek dovedností
- Nepružné softwarové řešení, které nelze přizpůsobit podle požadavků podniku
- Používání zastaralých systémů nebo technologií, které brání výkonu nebo bezpečnosti
- Netechnické týmy nesoucí pracovní zátěž související s technologickými otázkami
- Vysoká fluktuace v týmu vývojářů následovaná zdlouhavým náborovým procesem
- Nedostatek inovací ohrožuje podnikání z hlediska produktů, funkcí nebo výkonu
Výše uvedené příznaky by vás měly motivovat k hledání talentů v oblasti vývoje softwaru, ať už jednotlivců nebo týmů, abyste tyto výzvy mohli řešit dříve, než se zkomplikují.
Běžné dovednosti a kvalifikace, které byste měli hledat u softwarového inženýra
Jakmile si uvědomíte potřebu najmout softwarové inženýry, identifikujte mezery v dovednostech nebo jakékoli jiné požadavky. Tato analýza poskytne přehled o dovednostech a kvalifikaci, které lze přidat do popisu pracovní pozice během procesu náboru.
Abychom vám poskytli představu o různých požadovaných parametrech, použijte jako referenci následující seznam běžných dovedností a kvalifikací softwarových inženýrů:
Technické dovednosti
Technické dovednosti softwarového vývojáře se mohou lišit v závislosti na vývojovém prostředí. Obvykle se však zaměřujete na:
- Programovací jazyky: Technická znalost jednoho nebo více programovacích jazyků, jako jsou Java, JavaScript, C++, Python, Scala atd. Měla by odpovídat programovacím jazykům používaným ve vašem technologickém stacku.
- Objektově orientovaný design (OOD): Porozumění konceptům OOD, jako jsou zapouzdření, abstrakce, dědičnost, generalizace a dekompozice
- Vývoj webových aplikací: Znalost technologií, frameworků a knihoven pro front-end, back-end nebo full-stack vývoj webových aplikací
- Správa a administrace databází: Znalost systémů pro správu databází, jako jsou MongoDB, PostgreSQL, MySQL atd.
- Správa verzí: Zkušenosti s prací se systémy správy verzí, jako je Git, pro společné programování
- Metodiky vývoje softwaru: porozumění metodikám Agile, Scrum, DevOps nebo jakýmkoli jiným metodikám vývoje softwaru
- Testování a odstraňování chyb: Schopnost psát jednotkové testy, testovat aplikace, provádět revize kódu a odstraňovat chyby.
- Cloud computing: Praktické znalosti cloudových platforem, jako jsou Google Cloud, AWS a Azure
- Vývoj mobilních aplikací: Schopnost vyvíjet mobilní aplikace pro různé operační systémy, jako je iOS nebo Android, pomocí jazyků Swift a Kotlin nebo Java.
Neváhejte si vybrat technické dovednosti a nástroje pro vývoj softwaru, které odpovídají požadavkům projektu.
Například vývoj aplikací pro mobilní zařízení vyžaduje znalost programovacích jazyků jako Swift, Kotlin nebo Java, spolu se znalostí frameworků pro vývoj mobilních aplikací, jako jsou React Native, Flutter nebo Xamarin.
Naopak technické dovednosti potřebné k přizpůsobení cloudové platformy CRM zahrnují znalost cloudového prostředí, přizpůsobení API, skriptovací jazyky, integrace a webhooky a další.
Měkké dovednosti
Softwaroví inženýři málokdy pracují izolovaně. Vzhledem k tomu, že mohou pracovat v týmu nebo spolupracovat s interními či externími zainteresovanými stranami, lze od nich očekávat, že budou disponovat následujícími měkkými a interpersonálními dovednostmi:
- Řešení problémů: Analytické myšlení spolu s kreativním přístupem k řešení složitých problémů
- Pozornost k detailům: Důkladnost při dokumentaci, kódování a testování s cílem zajistit kvalitu produktu
- Komunikace: Komunikační a spolupracovní dovednosti potřebné k pochopení a formulování specifikací softwarového projektu, spolupráci s členy týmu a zapojení zainteresovaných stran.
- Týmový duch: Schopnost zapadnout do týmové struktury a spolupracovat s ostatními na dosažení společných cílů.
- Time management: Efektivně spravujte čas, abyste splnili milníky projektu a termíny podle stanoveného harmonogramu.
- Ochota učit se: Schopnost přizpůsobovat a měnit strategie nebo začleňovat nové technologie, jako je například používání nástrojů umělé inteligence pro vývojáře za účelem zvýšení kvality softwaru.
Kvalifikace
Zde budete hledat konkrétní kvalifikace, jako například:
- Vzdělání: Vyšší stupeň vzdělání nebo bakalářský titul v oboru informatiky, softwarového inženýrství nebo příbuzném oboru, i když není povinný, je výhodou.
- Certifikace: Relevantní certifikace v oblasti vývoje softwaru a programování, jako je AWS-certified DevOps Engineer, Certified Kubernetes Application Developer (CKAD) atd., které prokazují specializované odborné znalosti.
- Pracovní zkušenosti: Portfolio, které ukazuje předchozí zkušenosti s prací na více projektech, zejména těch, které jsou podobné současným požadavkům.
- Zapojení do komunity: Účast na online fórech pro softwarové inženýry nebo workshopech, akcích a konferencích zaměřených na profesní rozvoj.
Pečlivým zmapováním technických dovedností, měkkých dovedností a kvalifikací uvedených výše můžete vytvořit komplexní profil nebo popis pracovní pozice ideálního softwarového inženýra, který bude odpovídat požadavkům vaší společnosti.
Nezapomeňte, že tato šablona je pouze výchozím bodem – přizpůsobte ji svým jedinečným projektovým požadavkům, technologickému zázemí, průmyslovým standardům, cílům společnosti a neustále se měnícímu světu technologií.
Jak najmout softwarového inženýra: Komplexní průvodce v 14 krocích
Nyní, když jste položili základy pro nábor softwarových inženýrů, je čas se pustit do samotného procesu. Následuje podrobný průvodce krok za krokem, jak najmout softwarové inženýry.
Krok 1: Identifikujte potřeby projektu vývoje softwaru
Posouzení požadavků projektu vývoje softwaru je prvním a zásadním krokem náborového procesu. Zahrnuje zhodnocení požadavků projektu podle parametrů, jako jsou:
- Rozsah
- Cíle
- Technické požadavky
- Výsledky
Ujistěte se, že tyto prvky ilustrují složitost projektu a rizika nebo výzvy a zároveň kvantifikují požadované výsledky a odpovídající standardy.
Poté zapojte projektového manažera a stávající členy týmu, abyste identifikovali:
- Požadované dovednosti
- Stávající nástroje nebo metodiky pro vývoj softwaru
- Technologie kritická pro plnění úkolů
Porovnejte složení a schopnosti svého stávajícího týmu, abyste identifikovali případné mezery v dovednostech, které by mohl nový zaměstnanec zaplnit.
V některých případech můžete objevit budoucí požadavek nebo kvalifikovanějšího náhradníka, který rozšíří vaše možnosti. Například najmutí softwarového inženýra s komplexními znalostmi může být výhodnější, i když se aktuální požadavky projektu točí kolem vývoje backendu. Udržování flexibility pro začlenění takových dlouhodobých cílů přináší větší hodnotu z aktuálního najmutí, než kdyby se celý cyklus opakoval.
Díky takovému komplexnímu posouzení potřeb projektu vývoje softwaru mohou náboroví manažeři identifikovat kandidáty, kteří splňují okamžité i dlouhodobé požadavky.
Krok 2: Vytvořte komplexní popis pracovní pozice
Dále převedete mezery v dovednostech a požadavky projektu do podrobného popisu pracovní pozice.
Dobře zpracovaný popis pracovní pozice obvykle obsahuje:
- Přehled společnosti: Několik informací o poslání, vizi a hodnotách společnosti
- Profil softwarového inženýra: Seznam rolí, odpovědností, očekávání a povinností, který popisuje, co se od softwarového vývojáře očekává v každodenní práci.
- Technické kvalifikace: Technické dovednosti, programovací jazyky, vývojové prostředí, nástroje a technologie, metodiky vývoje softwaru, vzdělání, certifikace atd., které odpovídají potřebám projektu vývoje softwaru.
- Netechnické kvalifikační předpoklady: Soft skills, jako jsou komunikační a spolupracovní schopnosti, schopnost řešit problémy, time management, přizpůsobivost atd., aby bylo zajištěno, že vývojář zapadne do firemní kultury.
- Klíčové odlišnosti: Důvody, proč by se kandidát měl ucházet o tuto pozici softwarového vývojáře. Můžete například zdůraznit jedinečné aspekty práce (práce na dálku, flexibilní pracovní doba, firemní pobyty atd.), certifikace pracoviště a další podrobnosti, které mohou přilákat špičkové talenty.
- Plat: Uveďte plat hned na začátku, aby uchazeči mohli přizpůsobit své platové očekávání. Sdílejte podrobný rozpis platu a dalších příplatků, jako jsou bonusy vázané na výkon, zdravotní pojištění, ESOP, důchodové připojištění atd. I když nemůžete uvést pevnou částku, sdílejte alespoň přibližný odhad.
Tento popis pracovní pozice vám poslouží jako vzor při hledání talentů!
💡Tip pro profesionály: Využijte sílu umělé inteligence ClickUp Brain k rychlému vytvoření návrhů pracovních popisů, které pak můžete upravit podle svých představ
Krok 3: Zkontrolujte své rezervy talentů
Než zveřejníte popis pracovní pozice a zahájíte náborový proces, můžete také důkladně prověřit stávající rezervy talentů.
Tato fáze zahrnuje:
- Projděte si profily kandidátů, kteří postoupili do užšího výběru v předchozích náborových cyklech.
- Prozkoumání interních kandidátů, kteří jsou způsobilí pro povýšení, a
- Využití interních databází k prozkoumání příležitostí pro mobilitu nebo rozvoj interních talentů
Využitím těchto rezerv mohou organizace snížit náklady a zkrátit lhůty spojené s náborem.
Například při posuzování předchozích žádostí najdete kandidáty, kteří již projevili zájem o práci u vás a jejichž profily jste již prověřili.
Na druhou stranu, interní kandidáti mají zkušenosti, zapadají do firemní kultury a potřebují pouze školení a zdokonalení dovedností, aby mohli postoupit ze své současné pozice a převzít odpovědnost jako softwaroví vývojáři. Rozvoj zaměstnanců zevnitř také vytváří kulturu uznání potenciálu a kariérního růstu, která podporuje, udržuje a přitahuje talenty.
Krok 4: Zveřejněte nabídku na online portálech s pracovními nabídkami
Nyní přichází část, kdy zveřejníte popis pracovní pozice na různých pracovních portálech, konkrétně na online portálech, protože ty otevírají možnost náboru softwarových inženýrů na dálku.
Začněte tím, že si vyberete relevantní online platformy, jako jsou LinkedIn, Indeed, Glassdoor atd. Můžete také prozkoumat specializované technologické pracovní portály, kde špičkoví softwaroví vývojáři hledají pracovní příležitosti.
Prohlédněte si další pracovní nabídky na těchto platformách a vylepšete tu svou, aby vynikla. Zdůrazněte výhody, příplatky a všechny výjimečné vlastnosti spojené s danou pozicí, jako jsou možnosti práce na dálku, rovnováha mezi pracovním a soukromým životem, firemní akce atd. Také vložte klíčová slova specifická pro dané odvětví a optimalizujte popis pracovní pozice, aby byl lépe viditelný.
Sdílejte inzerát na sociálních sítích a v dalších skupinách, abyste zvýšili jeho dosah.
Krok 5: Zapojte se do technologické komunity
Nejlepší softwarové vývojáře můžete najít na online fórech, konferencích v oboru a místních setkáních. Vaše přítomnost na těchto místech vám pomůže při hledání. Můžete to také využít jako příležitost k prezentaci vaší organizace jako skvělého místa pro práci.
Zároveň vám zapojení do komunity poskytne aktuální informace o nejnovějších trendech ve světě technologií, jako jsou například dovednosti, které jsou velmi žádané, a ty, které jsou na ústupu, a zároveň vám dá představu o trhu práce.
Zapojení do komunity, sdílení poznatků a budování vztahů vám může pomoci navázat kontakt s výjimečnými softwarovými vývojáři, kteří možná aktivně nehledají práci, ale disponují dovednostmi a odbornými znalostmi, které hledáte.
Tato fáze je volitelná, ale považujte ji za investici, díky které se váš startup stane magnetem pro špičkové talenty.
Krok 6: Vytvořte užší seznam vhodných kandidátů
Jakmile dorazí všechny žádosti, musíte je vy nebo váš tým projít. V závislosti na objemu žádostí můžete tento úkol provést ručně nebo investovat do systému pro sledování uchazečů (ATS).
Projděte si životopisy na základě popisu pracovní pozice. Jelikož se jedná o první fázi náborového procesu, zaměřte se pouze na to, zda profesní dovednosti, vzdělání a zkušenosti uchazečů odpovídají požadavkům na danou pozici. Pokud například hledáte někoho s 10 lety zkušeností, nový vývojář s malými nebo žádnými zkušenostmi nepřichází v úvahu.
V této fázi si vytvořte seznam uchazečů, kteří splňují základní kritéria a měli by být zváženi. Můžete si také krátce přečíst jejich motivační dopisy, abyste získali obecný přehled o jejich komunikačních schopnostech, jasnosti myšlení a soudržnosti písemné komunikace.
💡Tip pro profesionály: Pomocí vlastních polí vytvořte pole jako „Umístění“, „Aktuální plat“, „Relevantní zkušenosti“ a další informace, které chcete zaznamenat; přidejte značky jako „Doporučení zaměstnance“, „Vhodný“ a další, které chcete použít k filtrování žádostí.
Krok 7: Zaveďte přísný výběrový proces
Jak se okruh uchazečů zužuje, můžete se podrobněji seznámit s profily kandidátů, kteří postoupili do užšího výběru.
Dosud jste možná hodnotili profily kvantitativně, porovnávali jste počet let praxe nebo odpovídající vzdělání atd. Nyní musíte u každého kandidáta provést kvalitativní kontrolu a jít nad rámec toho, co je uvedeno v jejich životopisech. Důraz je nyní kladen na sladění odborných dovedností kandidáta se specifickými požadavky pozice softwarového inženýra.
Pokud například budujete agilní tým, bude lepší volbou někdo, kdo je obeznámen s procesem kontinuální integrace/kontinuálního nasazování (CI/CD) a automatizovaným nasazováním, než někdo, kdo tyto znalosti nemá.
Naplánujte si tedy předběžný telefonický hovor nebo online schůzku, abyste pochopili aspirace, zkušenosti a motivace kandidáta. Proberte projekt, abyste si udělali představu o tom, jak kandidát odpovídá požadavkům projektu – a vaší organizaci. Cílem je získat představu o jejich praktických zkušenostech, schopnostech řešit problémy a odborných znalostech v oblasti vývoje softwaru, abyste mohli vyvodit závěr, jakou přidanou hodnotu mohou přinést do obchodního projektu.
Takové cílené dotazování pomáhá zúžit okruh kandidátů pro další fáze a zajistit, že ti, kteří postoupí dál, jsou kvalifikovaní jak na papíře, tak i v praxi.
💡Tip pro profesionály: Ztrácíte přehled o svém rozvrhu, když provádíte výběrové hovory? Synchronizujte ClickUp se svou oblíbenou kalendářovou aplikací (Google, Apple, Outlook, Calendly…) a nepropásnete tak žádné naplánované úkoly ani hovory!
Krok 8: Přiřaďte test technické způsobilosti
Personalisté často žádají kandidáty, kteří postoupili do užšího výběru, aby podstoupili technické hodnocení, které prověří jejich dovednosti. Hodnocení poskytuje přehled o technických schopnostech kandidáta, jeho schopnosti uvažovat a řešit problémy, dovednostech v oblasti programování a dalších praktických aspektech práce softwarového vývojáře.
Komplexní a vyvážený test technických znalostí obvykle zahrnuje následující oblasti:
- Úkoly, které odrážejí reálné problémy, s nimiž se softwarový vývojář může setkat při práci na týmových projektech
- Teoretické otázky, které hodnotí koncepční porozumění vývoji softwaru
- Praktické úkoly v oblasti programování, které hodnotí praktické uplatnění teoretických znalostí
- Cvičení na odstraňování chyb pro hodnocení schopnosti identifikovat a opravit problémy v kódu
- Algoritmické úkoly zaměřené na řešení problémů, které slouží k posouzení analytického myšlení a schopnosti řešit problémy při navrhování algoritmů
- Úkoly optimalizace kódu, které zvyšují efektivitu a dokumentaci
- Povědomí o běžných bezpečnostních hrozbách a zranitelnostech prostřednictvím hodnocení scénářů souvisejících s bezpečností nebo osvědčených postupů
V této fázi postupujte podle zavedených hodnotících kritérií a měřítek, abyste mohli posoudit výkon uchazečů. Zvažte však také ocenění nebo odměnu za inovativnost, přizpůsobivost a celkový přístup k řešení problémů.
💡Tip pro profesionály: Vytvořte sdílená hodnocení (a podpůrné materiály) v ClickUp Docs, abyste je mohli jedním kliknutím sdílet s kandidáty a náborovými manažery, a propojte je se svými náborovými pracovními postupy.
Krok 9: Proveďte formální pohovory
Poté, co uchazeči předvedli své programátorské dovednosti, schopnosti řešit problémy a obecné technické kompetence v oblasti softwarového inženýrství, je čas otestovat jejich měkké dovednosti.
Pohovory jsou skvělým způsobem, jak posoudit měkké dovednosti uchazeče.
Strukturovejte tyto pohovory tak, aby byly zaměřené a komplexní. Zde je několik tipů, jak získat více informací při každé interakci:
- Začněte základním představením. Nechte kandidáta zdůraznit své klíčové dovednosti, kompetence, předchozí zkušenosti atd.
- Využijte výše uvedené informace jako podnět k přechodu ke konkrétním aspektům uchazeče, které vás zajímají. Můžete například vybrat konkrétní osobnostní rysy nebo dovednosti, o kterých uchazeč hovořil, a požádat ho, aby je ilustroval na příkladech.
- Povzbuďte je, aby se podělili o příklady z praxe, které demonstrují jejich konkrétní dovednosti nebo osobnostní rysy.
- Proberte předchozí projekty, abyste pochopili individuální roli kandidáta a jeho přínos k jejich úspěchu.
- Položte behaviorální otázky, abyste pochopili jejich styl spolupráce, schopnost pracovat v týmu, přizpůsobivost a celkový přístup.
- Sdílejte hypotetické scénáře, abyste mohli posoudit jejich schopnosti rozhodování nebo řešení konfliktů.
- Posuďte jejich znalosti nových technologií a trendů v oblasti vývoje softwaru.
- Zeptejte se na jejich profesní aspirace a jak je vnímají v souvislosti s aktuální pracovní příležitostí (nebo naopak).
Kromě běžných odpovědí vám reakce uchazečů poskytnou představu o jejich měkkých dovednostech specifických pro jejich komunikační styl – jejich schopnosti formulovat a vyjadřovat se.
Můžete naplánovat několik kol pohovorů s různými týmy, abyste mohli komplexně zhodnotit dovednosti uchazeče. Ušetřete čas pomocí šablon pro pohovory, které vám pomohou řídit proces náboru.
Šablona procesu pohovoru ClickUp vám pomůže vytvořit strukturovaný proces pohovoru. Použijte tuto šablonu dokumentů k rychlému a spravedlivému posouzení uchazečů, poskytněte všem uchazečům jednotný zážitek z pohovoru a spolupracujte s zúčastněnými stranami během celého procesu.
Krok 10: Posuďte kulturní kompatibilitu
Ať už najímáte softwarové inženýry na dlouhodobý pracovní poměr nebo softwarové vývojáře na projektové bázi, budete chtít udržet talenty, dokud nedosáhnete svých cílů. Z tohoto důvodu musíte posoudit, zda se hodí do vaší firemní kultury, aby nedošlo k jejich odchodu.
V této fázi posoudíte, zda hodnoty organizace, dynamika týmu a pracovní prostředí odpovídají přesvědčení, očekáváním a osobním nebo profesním hodnotám daného jedince. V ideálním případě budete během pohovoru klást otázky týkající se pracovních preferencí nebo stylu spolupráce kandidáta, abyste získali obecný přehled o tom, zda kandidát zapadá do firemní kultury.
U kritických pozic však možná budete chtít věnovat tomuto procesu více času. Někteří personalisté zvou kandidáty na pracovní místo, aby se seznámili s prostředím, nebo je nechávají komunikovat s týmem v neformálním prostředí. To umožňuje kandidátovi i týmu zjistit, jak by jim spolupráce mohla vyhovovat. Můžete naplánovat online schůzku nebo je dokonce pozvat na firemní akce, abyste vy i potenciální kandidát získali přehled o kulturním aspektu společné práce.
Krok 11: Ověřte reference
V této fázi náborového procesu se váš seznam potenciálních softwarových vývojářů zúžil na několik málo kandidátů. Než však učiníte rozhodnutí, sjednáte podmínky a předložíte nabídku, je dobré provést rychlou kontrolu jejich referencí. Tento krok vám poskytne přehled o jejich dosavadních výkonech, technickém zázemí, pracovní morálce, schopnosti pracovat v týmu a dalších aspektech.
Jelikož již máte profil kandidáta a přehled jeho pracovních zkušeností, můžete se obrátit na jeho předchozího zaměstnavatele a získat kvalitní informace o:
- Technická kompetence
- Spolehlivost
- Schopnost pracovat v týmu
- Řízení času
- Přizpůsobivost
- Reakce na zpětnou vazbu
Tento krok podléhá zákonům týkajícím se ověřování referencí ve vaší zemi a státě. Například některé organizace v USA mají zákonnou povinnost provádět před přijetím zaměstnanců ověření jejich minulosti, k čemuž potřebují souhlas uchazeče.
Krok 12: Vytvořte konkurenceschopnou nabídku
Vítejte v závěrečné fázi náborového procesu – už jste téměř v cíli.
Provedli jste veškerý sourcing, vyhledávání a prověřování talentů. Nyní je čas najmout softwarové inženýry za vzájemně přijatelných podmínek. K jednání přistupujte transparentně a zaměřte se na vzájemné výhody.
Začněte tím, že pochopíte priority softwarových inženýrů. Cení si flexibilní pracovní dobu nebo práci na dálku? Upřednostňují profesní růst před finančním ohodnocením? Získejte představu o jejich hlavních motivačních faktorech a zjistěte, jak je můžete nejlépe uspokojit.
Sdělte očekávání společnosti a dostupné zdroje a příležitosti. Zaměřte se na potřeby obou stran, abyste mohli tento vztah zahájit pozitivně.
Nejlepší softwaroví vývojáři často dostávají více pracovních nabídek a mají z čeho vybírat. Abyste si zajistili ty nejlepší talenty, udržujte své benefity na rozumné konkurenční úrovni.
Pokud vše klape, dejte písemnou nabídku a podepište smlouvu!
Krok 13: Zajistěte strukturované zapracování
Samozřejmě, že proces náboru nekončí jejich příchodem do vašeho týmu. Pozitivní zkušenost s nástupem do nové práce může vytvořit základ pro příjemné pracovní vztahy.
Začněte orientační schůzkou, aby softwarový inženýr poznal firemní politiky a postupy. Současně mu poskytněte mnoho užitečných zdrojů pro zapracování, které usnadní hladký přechod.
V ideálním případě by startovací balíček pro softwarové inženýry měl obsahovat následující:
- Příručka pro zaměstnance
- Organizační schéma
- Podrobnosti o technologickém stacku
- Přehled projektu
- Cíle softwarového inženýra
- KPI pro měření výkonu
- Komunikační kanály
- Získejte přístup k podrobným informacím o používaném počítačovém softwaru
- Firemní propagační předměty
- Další relevantní materiály
Můžete jim také přidělit mentora nebo parťáka, který jim pomůže překonat počáteční obtíže a podnítí v nich pocit sounáležitosti s týmem.
Pokračujte v podpoře otevřené komunikace, řešte dotazy nebo obavy, sdělte očekávání a diskutujte o možnostech kariérního růstu, abyste softwarového vývojáře zapojili a motivovali.
💡Tip pro profesionály: Ušetřete čas během celého procesu náboru díky automatizaci ClickUp. Posílejte e-maily, přidávejte tagy, používejte šablony a přidělujte úkoly pomocí logiky „když“ a „pak“, aby vaše práce probíhala automaticky.
Krok 14: Shromažďujte zpětnou vazbu k náborovému procesu
Získávání zpětné vazby k náborovému procesu pomáhá neustále zlepšovat a optimalizovat cyklus pro budoucí náborové aktivity.
Zaveďte strukturovaný mechanismus zpětné vazby, který shromažďuje poznatky od všech zapojených interních a externích zainteresovaných stran – uchazečů, vybraného softwarového vývojáře, manažerů náboru, personalistů a všech ostatních.
Povzbuďte je, aby diskutovali o silných a slabých stránkách náborového procesu a také hledali podněty, jak lze určité oblasti zefektivnit nebo vylepšit.
Jakmile budete mít všechny zpětné vazby, můžete identifikovat opakující se problémy a zaměřit se na ně jako první. Tímto způsobem budete postupně vylepšovat proces náboru a přilákat do své organizace více talentů.
Šablony pro nábor softwarových inženýrů
Naše 14bodová strategie vám jistě objasnila, jak přistupovat k tak složitému úkolu, jakým je nábor správných softwarových inženýrů. Nyní se s vámi podělíme o tajemství, jak vylepšit váš náborový proces a zefektivnit ho. Mluvíme o šablonách pro nábor.
Díky šablonám pro nábor nemusíte objevovat Ameriku. Poskytují rámec pro to, jak postupovat při náborovém procesu, a zároveň dostatek prostoru pro úpravy podle vašich požadavků. Zde je několik takových připravených a konfigurovatelných šablon, které vám mohou pomoci:
Nábor kandidátů
Šablona ClickUp pro nábor kandidátů zefektivňuje nábor díky komplexním přednastaveným nástrojům. Ať už sledujete žádosti o zaměstnání nebo je třídíte podle pracovní pozice a dovedností, šablona obsahuje vše, co potřebujete k usnadnění tohoto procesu. Pokud hledáte spravedlivé, konzistentní hodnocení a efektivní nábor nejlepších softwarových inženýrů, tato šablona je pro vás to pravé!
Matice výběru uchazečů
Matice výběru uchazečů ClickUp eliminuje veškerou namáhavou práci spojenou s tříděním a hodnocením životopisů. Stačí pouze zadat údaje o uchazeči spolu s nezbytnými a žádoucími kritérii pro výběr uchazeče a matice výběru udělá všechnu práci za vás! Kromě toho, že rozhodnutí je založeno na datech a je přesnější, tato matice výběru také snižuje čas potřebný k výběru.
Nábor a přijímání zaměstnanců
Šablona pro nábor a přijímání zaměstnanců na ClickUp je sada nástrojů pro hierarchické a logické ukládání a organizování dat. Můžete nahrávat zdroje pro interní zainteresované strany, sledovat kandidáty, prohlížet hodnotící karty, plánovat pohovory a mnoho dalšího. Je to ideální řešení pro malé podniky, které chtějí rychle a efektivně najít softwarového inženýra pro své konkrétní potřeby.
Kontrolní seznam pro nábor
Seznam pro nábor zaměstnanců ClickUp zajišťuje, že vše během náborového procesu proběhne hladce. Jedná se o interaktivní seznam, který podrobně popisuje všechny náborové aktivity. Obsahuje také část, kterou můžete přizpůsobit a sdílet s nově přijatým softwarovým inženýrem, aby byl proces zapracování snazší.
Jak nastavit nové zaměstnance v oblasti softwarového vývoje pro úspěch
Jakmile skončí školení a zaškolení, budete chtít, aby váš softwarový inženýr věnoval čas a úsilí vývoji inovativních řešení. Na rozdíl od všeobecného názoru je však řemeslník dobrý jen tak, jak dobré jsou nástroje, které používá. Musíte také vybavit softwarového inženýra správnými nástroji a technologiemi, které mu pomohou dosáhnout jeho cílů.
ClickUp je nástroj, který potřebujete.
ClickUp dokazuje svou kvalitu v projektech softwarového inženýrství díky následujícím funkcím a schopnostem:
- Přizpůsobitelné: Navrhněte si svůj prostor podle svých představ. Od různých zobrazení projektů až po vlastní pole – softwarový inženýr může platformu upravit tak, aby odpovídala jeho vývojovým pracovním postupům a procesům.
- S podporou umělé inteligence: ClickUp Brain je asistent nové generace s umělou inteligencí pro uživatele ClickUp. Můžete jej použít k vytváření atraktivních pracovních nabídek, podrobných popisů pracovních pozic a shrnutí životopisů uchazečů. Váš softwarový vývojář jej může také použít k psaní nebo ladění kódů nebo správě znalostních bází – možnosti jsou neomezené.
- Automatizace: ClickUp Automation umožňuje softwarovým inženýrům vybírat z knihovny více než 100 přednastavených automatizací nebo je vytvářet od základu podle potřeb vývojových projektů.
- Dokumentace: ClickUp Docs je centralizované úložiště všech dokumentů, wiki a dalších materiálů. Podpořte svůj kód robustní dokumentací s ClickUp Docs.
- Spolupráce: Brainstormujte nápady na tabulkách, chatujte nebo sdílejte zdroje v komentářích. ClickUp podporuje spolupráci více způsoby.
- Agilní metodiky: Díky funkcím, jako jsou přizpůsobitelné agilní panely, sledování milníků, sprinty atd., činí ClickUp agilní vývoj skutečně agilním.
- Integrace: ClickUp podporuje různé integrace, jako například GitHub nebo Bitbucket pro správu verzí, Jira nebo Redmine pro sledování chyb, Figma pro prototypování webových aplikací a další. Schopnost integrovat různé platformy, aplikace a systémy s ClickUp z něj činí neocenitelný nástroj pro softwarové inženýry.
Přečtěte si také: Nejužitečnější šablony pro softwarové inženýry
Shrnutí: Nábor softwarových vývojářů
- Identifikujte požadavky a mezery v dovednostech
- Vytvořte podrobný popis pracovní pozice
- Zkontrolujte stávající rezervy talentů
- Zveřejněte svůj náborový plán online a v technologických komunitách
- Vytvořte užší výběr a prověřte vhodné kandidáty
- Využijte technické hodnocení k výběru kandidátů pro pohovory
- Provádějte pohovory a posuzujte kulturní kompatibilitu
- Zkontrolujte reference a předložte konkurenceschopnou nabídku
- Zajistěte jim příjemné a strukturované zapracování
- Využijte nástroje a šablony, abyste ušetřili čas, kdekoli to jde
Nábor technických pracovníků je s ClickUpem snazší
Doufáme, že vám tyto tipy, jak najmout softwarového inženýra, byly užitečné. ClickUp je nejen výkonný nástroj pro zvýšení produktivity vývojářů, ale také neocenitelný pomocník pro náboráře a personalisty. Můžete jej velmi efektivně využít také jako nástroj pro nábor zaměstnanců.
Pomocí ClickUp Brain můžete vytvářet poutavé popisy pracovních pozic, pomocí formulářů shromažďovat informace o uchazečích, pomocí dokumentů ukládat všechna interní i externí data, pomocí kalendáře sestavovat harmonogram pohovorů, pomocí šablon urychlit celý proces – a to je jen začátek.
Kromě toho můžete všechny aktivity sledovat na jednom místě a získávat aktuální informace o průběhu náborového procesu.
Ať už ClickUp používáte k náboru inženýrů nebo k jejich podpoře v práci, je to vše, co potřebujete!
Zaregistrujte se a vyzkoušejte to!